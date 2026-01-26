Cartesia vs. Elevenlabs: [jaar] Vergelijking

De meeste teams kiezen een tekst-naar-spraakplatform op basis van een lijst met functies, maar realiseren zich te laat dat ze voor het verkeerde hebben geoptimaliseerd. Bliksemsnelle responstijden doen er niet toe als uw podcast robotachtig klinkt, en stemmen van studiokwaliteit zijn nutteloos als uw chatbot een halve seconde vertraging heeft!

Deze gids vergelijkt Cartesia AI en ElevenLabs op basis van de criteria die daadwerkelijk bepalen of uw spraakproject slaagt of mislukt, zodat u niet langer hoeft te twijfelen en kunt beginnen met het leveren van audio die werkt.

Cartesia AI vs. ElevenLabs in één oogopslag

U hebt een tekst-naar-spraak (TTS)-tool nodig om AI-spraakaudio te genereren, maar het kan verwarrend zijn om uit te zoeken welke tool voor u de juiste is. De markt is verdeeld tussen tools die zijn gebouwd voor snelheid en tools die zijn gebouwd voor kwaliteit, en als u de verkeerde kiest, kan dat uw project doen mislukken. Dit is de kern van het debat tussen Cartesia AI en ElevenLabs.

Om het eenvoudig te maken, volgt hier een kort overzicht.

Functie/Categorie Cartesia AI ElevenLabs Belangrijkste sterkte Realtime spraakinteracties met lage latentie Ultrarealistische, emotioneel expressieve audio Het beste voor Spraakagenten, klantenservice, telefonie Audioboeken, podcasts, professionele voice-overs Latency ~40 ms (Sonic 3) Hoger (kwaliteitsgeoptimaliseerd) Stembibliotheek Op telefonie gerichte, heldere 8 kHz-stemmen Uitgebreide bibliotheek met emotionele diepgang Stemklonen Tools voor stemontwerp Professioneel klonen van stemmen Aangepast Snelheid/volumeregeling Temperatuur, emotionele controle Prijzen* Betaalde abonnementen beginnen bij $ 5 per maand, maandelijks gefactureerd Betaalde abonnementen beginnen bij $ 5 per maand, maandelijks gefactureerd

De juiste keuze hangt volledig af van of u snelheid nodig hebt voor realtime interacties of emotionele expressiviteit voor het creëren van boeiende content.

Voordat we ingaan op de technische details, is het handig om te begrijpen hoe deze tekst-naar-spraakplatforms passen in het bredere landschap van AI-toepassingen. Bekijk deze video om verschillende AI-toepassingen te ontdekken en te zien hoe spraaktechnologie industrieën transformeert:

Cartesia AI Overzicht

Cartesia AI is een tekst-naar-spraakplatform dat speciaal is ontworpen voor realtime spraaktoepassingen waarbij minimale latentie van cruciaal belang is. Het is de ideale keuze voor interactieve spraak-AI, zoals klantenservicebots, afsprakenplanners en telefonische assistenten die snel moeten reageren.

Er staat veel op het spel voor TTS, omdat mensen erg gevoelig zijn voor menselijke spraak. Elke milliseconde vertraging zorgt ervoor dat een gesprek onnatuurlijk en onhandig aanvoelt, wat gebruikers kan frustreren en kan leiden tot hoge uitvalpercentages. Uw bot voelt uiteindelijk aan als, nou ja, een bot. 🤖

Spraakagenten moeten direct reageren. 85% van de leiders in de klantenservice test momenteel conversationele AI in 2025.

Daarom hebt u een TTS-platform nodig dat vanaf de basis is ontworpen voor snelheid.

Dit is wat Catesia AI zo snel maakt:

Sonic-modellen: De stemmodellen van Cartesia, waaronder Sonic 2 en Sonic 3, zijn ontworpen voor snelle synthese. Het Sonic 3-model kan een latentie van slechts 40 milliseconden bereiken, wat snel genoeg is voor een natuurlijk, heen-en-weer-gesprek.

Optimalisatie voor telefonie: De stemmen zijn afgestemd op 8 kHz-audio, de standaard voor telefoonlijnen. Dit vermindert achtergrondgeluiden en zorgt voor helderheid tijdens gesprekken, zelfs als dit ten koste gaat van een deel van de rijkdom die u voor een podcast zou willen.

API-first-benadering: het platform is gebouwd voor ontwikkelaars die het platform is gebouwd voor ontwikkelaars die een spraak-API in hun applicaties moeten integreren , niet voor contentmakers die op zoek zijn naar een eenvoudige webinterface

Cartesia ruilt wat emotionele diepgang in voor deze ongelooflijke snelheid. De stemmen zijn helder en professioneel, maar missen mogelijk de genuanceerde expressiviteit die nodig is voor storytelling of overtuigende verkoopcontent.

Prijzen van Cartesia

Het beheren van de kosten voor een contactcenter met een hoog volume kan een hele klus zijn, vooral met onvoorspelbare prijzen per teken. Cartesia maakt gebruik van een op krediet gebaseerd prijsmodel dat is ontworpen voor teams met intensief gebruik. De prijsstructuur omvat over het algemeen:

Gratis niveau: een vast aantal kredieten voor ontwikkelaars om de API te testen en prototypes te bouwen

Pro-abonnement : $ 5/maand

Startup : $ 49/maand

Schaal: $ 299/maand

Enterprise: Aangepaste prijsplannen beschikbaar voor grootschalige implementaties, zoals contactcentra die dagelijks duizenden telefoontjes verwerken

Dit model is ontworpen voor teams met frequente API-verzoeken. Zoals altijd dient u de exacte tarieven te controleren op de website van Cartesia.

ElevenLabs Overzicht

ElevenLabs is een tekst-naar-spraakplatform dat bekend staat om het produceren van enkele van de meest realistische en emotioneel expressieve AI-stemmen die er zijn. Het is de industriestandaard geworden voor contentmakers, uitgevers en marketeers die behoefte hebben aan hoogwaardige audio die luisteraars aanspreekt.

AI-gegenereerde voice-overs die zijn gemaakt met AI-voice-oversoftware, zoals die wordt gebruikt in sommige audioboeken en video's, kunnen soms vlak en robotachtig klinken. Dit haalt je volledig uit de ervaring. Wanneer je content op emotioneel niveau verbinding moet maken met een publiek, volstaat een generieke, levenloze stem gewoonweg niet.

U hebt een TTS-platform nodig dat realisme en emotionele diepgang boven alles stelt.

Dit is waarom ElevenLabs de beste keuze is voor kwaliteitscontent:

Expressieve stembibliotheek: het platform biedt een uitgebreide collectie vooraf opgenomen stemmen met een grote verscheidenheid aan tonen, accenten en emotionele bereiken.

Professioneel klonen van stemmen: u kunt een bijna perfecte digitale replica van een specifieke stem maken op basis van slechts enkele minuten audio. Dit is perfect voor het behouden van merkconsistentie of om een CEO bedrijfsbrede aankondigingen te laten inspreken.

Gedetailleerde emotionele controle: met parameters zoals een schuifregelaar voor 'temperatuur' kunt u nauwkeurig instellen hoe expressief of ingetogen een stem klinkt, waardoor u controle op regisseursniveau krijgt die met parameters zoals een schuifregelaar voor 'temperatuur' kunt u nauwkeurig instellen hoe expressief of ingetogen een stem klinkt, waardoor u controle op regisseursniveau krijgt die de natuurlijkheid met 21% kan verbeteren door prosodische aanpassingen.

Genereren van lange content: ElevenLabs is geoptimaliseerd voor langere teksten en behoudt de natuurlijke prosodie – het ElevenLabs is geoptimaliseerd voor langere teksten en behoudt de natuurlijke prosodie – het ritme en de intonatie van spraak – in hele hoofdstukken van een audioboek.

Deze focus op kwaliteit gaat gepaard met een hogere latentie, waardoor het minder geschikt is voor realtime spraakagenten. Voor vooraf opgenomen content zoals podcasts of video-voic-overs is het ongeëvenaarde realisme echter de extra verwerkingstijd waard.

📮ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers loopt het risico belangrijke beslissingen kwijt te raken die verspreid zijn over chat, e-mail en spreadsheets.

Prijzen van ElevenLabs

Investeren in premium stemkwaliteit kan een grote stap lijken, vooral als u niet zeker weet hoeveel tekens u per maand gaat gebruiken. ElevenLabs biedt een gelaagd abonnementsmodel op basis van tekenlimieten, zodat u een abonnement kunt kiezen dat aansluit bij uw productiebehoeften.

De beschikbare niveaus omvatten doorgaans:

Free

Starter: $ 5/maand

Maker: $ 11/maand

Pro: $ 99/maand

Schaal: $ 330/maand

Business: @1320/maand

Onderneming: Aangepaste abonnementen met speciale ondersteuning voor behoeften op bedrijfsniveau

De krachtige functie Professional Voice Cloning is meestal voorbehouden aan de duurdere abonnementen. De superieure kwaliteit maakt het ideaal voor elk project waarbij stemprestaties cruciaal zijn.

Cartesia AI vs. ElevenLabs Vergelijking van functies

Hier zijn de specifieke mogelijkheden die het belangrijkst zijn bij het kiezen tussen deze twee platforms. Elke functievergelijking bevat een kort oordeel om u te helpen een snellere beslissing te nemen. 🛠️

Stemkwaliteit en natuurlijkheid

Bij het maken van audio is de stem allesbepalend. Een heldere, professionele stem is misschien perfect voor een telefoonmenu, maar zou vreemd klinken bij het vertellen van een misdaadthriller!

Cartesia AI: Produceert heldere en professioneel klinkende stemmen. Ze zijn geoptimaliseerd voor duidelijkheid in telefonische omgevingen, wat betekent dat ze achtergrondgeluiden tijdens een telefoongesprek onderdrukken. De geluidskwaliteit is betrouwbaar, maar kan enigszins mechanisch aanvoelen, waardoor het vooral geschikt is voor gesprekken over transacties waarbij het overbrengen van informatie het belangrijkste doel is.

ElevenLabs: Bekend om het produceren van enkele van de meest Bekend om het produceren van enkele van de meest mensachtige AI-stemmen op de markt. De audio bevat natuurlijk klinkende ademhalingspatronen, subtiele intonaties en authentieke emotionele nuances. Het blinkt uit in het overbrengen van een specifieke toon, of het nu gaat om een warme en vriendelijke stem voor een verkoopgesprek of een gezaghebbende stem voor een trainingsmodule.

🏆 Het oordeel: ElevenLabs wint op het gebied van pure stemkwaliteit en natuurlijkheid. Kies alleen voor Cartesia als duidelijkheid in een rumoerige telefoonomgeving belangrijker is dan emotionele diepgang.

Latency en snelheid

Bij een realtime gesprek zorgt een latentie van 500 ms voor meer overlapping tussen sprekers en stilte, waardoor gesprekken onnatuurlijk aanvoelen. Als uw AI-spraakagent dit niet kan bijhouden, raken gebruikers gefrustreerd en hangen ze op.

Cartesia AI: Ontwikkeld voor realtime toepassingen waarbij lage latentie een must is. Het Sonic 3-model kan audio genereren in slechts 40 milliseconden, wat een natuurlijke, gesprekachtige werkstroom mogelijk maakt. Het maakt gebruik van streaming audio, zodat gebruikers het antwoord vrijwel onmiddellijk horen.

ElevenLabs: Geeft prioriteit aan audiokwaliteit boven snelheid, wat het resultaat is van een hogere latentie. Hoewel het Flash v2. 5-model sneller is, is het nog steeds niet snel genoeg voor de meeste realtime spraakagenten die een responstijd van minder dan 100 ms vereisen. Het is beter geschikt voor batchverwerking, waarbij u een volledig audiobestand in één keer genereert.

🏆 Het oordeel: Cartesia wint zonder twijfel op het gebied van snelheid. Als u een realtime spraakagent of een interactief telefoonsysteem bouwt, is de lage latentie essentieel.

Mogelijkheden voor het klonen van stemmen

Soms is een vooraf opgenomen stem niet voldoende. Misschien moet u de stem van een specifieke persoon nabootsen voor merkconsistentie of een unieke stem voor een teken creëren.

Cartesia AI: Biedt tools voor 'stemontwerp' waarmee u bestaande stemmen kunt aanpassen door parameters zoals snelheid en volume te wijzigen. Het biedt echter geen echte aangepaste stemklonen op basis van een audiofragment.

ElevenLabs: De professionele stemkloneringsfunctie kan een bijna perfecte digitale replica van een stem maken op basis van slechts enkele minuten hoogwaardige audio. Dit is ongelooflijk handig voor het creëren van een consistente merkstem in al uw audiocontent. Gekloonde stemmen behouden zelfs hun emotionele bereik.

🏆 Het oordeel: ElevenLabs is de duidelijke winnaar op het gebied van stemklonen. Als u een aangepaste merkstem wilt creëren of de spraak van een specifieke persoon wilt repliceren, is de technologie van ElevenLabs veel beter geschikt.

Aangepaste stem en controleerbaarheid

Hoeveel controle wilt u hebben over het uiteindelijke resultaat? Sommige teams willen een eenvoudige, betrouwbare output, terwijl andere teams de AI-stem willen sturen zoals een acteur.

Cartesia AI: Houdt het simpel met eenvoudige snelheids- en volumeregeling. Met minder stemmodellen om uit te kiezen, is er minder beslissingsmoeheid en zijn de bedieningselementen ontwikkelaarsvriendelijk.

ElevenLabs: Biedt gedetailleerde controle met parameters voor 'temperatuur' (hoe expressief een stem is) en 'stabiliteit' (hoe consistent deze is). Hiermee kunt u de stem laten klinken als vrolijk, verdrietig of dringend, maar het heeft ook een steilere leercurve.

🏆 Het oordeel: ElevenLabs biedt meer gedetailleerde controle. Cartesia is een betere keuze voor teams die betrouwbare, consistente resultaten willen zonder een heleboel instellingen te hoeven aanpassen.

Taalondersteuning en stembibliotheek

Heeft uw project meerdere talen of specifieke regionale accenten nodig? De grootte en diversiteit van de stembibliotheek kan een doorslaggevende factor zijn.

Cartesia AI: Ondersteunt meerdere talen met stemmen die specifiek zijn geoptimaliseerd voor telefonie. De bibliotheek is meer gericht op duidelijkheid tijdens telefoongesprekken dan op een uitgebreide selectie van accenten.

ElevenLabs: Beschikt over een enorme stemmenbibliotheek met tal van talen, accenten en spreekstijlen. Er worden regelmatig nieuwe stemmen toegevoegd en er wordt zelfs ondersteund voor meertalige stemklonen, waardoor een gekloonde stem verschillende talen vloeiend kan spreken.

🏆 Het oordeel: ElevenLabs heeft een grotere en meer diverse stemmenbibliotheek. Hoewel de selectie van Cartesia voldoende is voor veel zakelijke toepassingen, vinden teams die specifieke accenten of een brede taaldekking nodig hebben meer opties bij ElevenLabs.

Cartesia AI vs. ElevenLabs op Reddit

Echte gebruikers bieden een waardevol perspectief dat verder gaat dan alleen een lijst met functies.

Een gebruiker op r/TextToSpeech, die het gebruik van Cartesia voor videogames besprak, zei:

We ontwikkelen voice-to-voice video-games, dus latentie en kosten zijn voor ons het belangrijkst, maar er is een minimumkwaliteit die we accepteren. We gebruiken Cartesia Sonic. Latentie onder 200 ms, ongeveer $ 2 per uur (veel goedkoper dan veel commerciële alternatieven). Gebaseerd op stemklonen. Afspeelknoppen. Het is het beste dat we hebben gevonden voor onze zeer specifieke vereisten.

Daarentegen deelde een gebruiker op r/selfpublish zijn ervaring met een vertelproject:

Het internet is het erover eens. Ontwikkelaars die interactieve systemen bouwen, prijzen de snelheid van Cartesia, terwijl makers van content die behoefte hebben aan hoogwaardige, expressieve audio bijna altijd de voorkeur geven aan ElevenLabs.

Maak kennis met ClickUp: de beste manier om Cartesia AI en ElevenLabs te gebruiken

Het kiezen van een TTS-tool is slechts een stukje van de puzzel. Uw team zit nog steeds vast aan het jongleren met scripts in de ene app, feedback in een andere en projectplannen in een spreadsheet. Deze Work Sprawl – de fragmentatie van werkactiviteiten over meerdere, niet met elkaar verbonden tools die niet met elkaar communiceren – zorgt voor een rommelige, onsamenhangende werkstroom waarin context verloren gaat, deadlines worden gemist en frustratie toeneemt.

Elimineer werkversnippering door uw volledige contentproductieproces onder te brengen in ClickUp, de Converged AI-werkruimte: één platform waar projecten, documenten en gesprekken samenkomen, aangedreven door contextuele AI die uw werk begrijpt.

In plaats van alleen audio te genereren, kunt u de hele levenscyclus van uw content – van idee tot publicatie – op één plek beheren.

Maak een einde aan verspreide documenten en werk in realtime samen met ClickUp Docs. Schrijf, voer bewerkingen uit en werk samen aan scripts en aantekeningen op dezelfde plek waar u uw taken beheert. Dankzij realtime samenwerking kunnen uw schrijvers, editors en stemacteurs tegelijkertijd samenwerken en kan elke opmerking worden omgezet in een uitvoerbare taak, zodat feedback nooit verloren gaat.

Maak een einde aan handmatige overdrachten en voortdurende statuscontroles met ClickUp-automatisering. U kunt eenvoudige regels instellen om uw werkstroom te automatiseren. Wanneer de status van een script bijvoorbeeld wordt gewijzigd in 'Goedgekeurd', kunt u automatisch een nieuwe taak aanmaken voor de voice-overartiest en de projectmanager hiervan op de hoogte stellen.

Zet verspreide vergadernotities om in gestructureerde actiepunten met de ClickUp AI Notetaker. Deze tool kan deelnemen aan uw vergaderingen, een volledig transcript en video-opname leveren en een samenvatting genereren met belangrijke beslissingen en actiepunten. Nu worden brainstormsessies en scriptbeoordelingen direct vastgelegd en omgezet in taken.

Krijg direct antwoorden en stel sneller content op door ClickUp Brain te vragen. Omdat het de volledige context van uw taken, documenten en gesprekken heeft, kan het u helpen bij het opstellen van scripts, het samenvatten van lange feedbackthreads of het beantwoorden van vragen over de status van een project. U kunt Brain zelfs @vermelden in een taakcommentaar, net als een teamgenoot.

Gebruik meerdere LLM's vanuit één interface!

En als kers op de taart: ClickUp Super Agents.

Maak een Super Agent met 100% werkcontext om een eerste versie van uw audioscript te maken en deze toe te wijzen aan uw scriptdeskundige. Genereer uw AI-voice-over en stel vervolgens uw agent in om de Taak naar productie te brengen. Wanneer de status verandert in 'Voice-over gereed'.

ClickUp vervangt uw TTS-tool niet, maar biedt een thuisbasis voor uw volledige audioproductiewerkstroom.

📮ClickUp Insight: 37% van onze respondenten gebruikt AI voor het aanmaken van content, waaronder schrijven, bewerking en e-mails.

Moet u Cartesia AI of ElevenLabs kiezen voor uw team?

Hier leest u hoe u tussen de twee platforms kunt kiezen.

Kies Cartesia AI als: u realtime spraakagenten, u realtime spraakagenten, klantenservicebots of interactieve telefoonsystemen bouwt waarbij snelheid de belangrijkste factor is. De lage latentie is ongeëvenaard.

Kies ElevenLabs als: u audioboeken, podcasts of video-voicovers maakt waarbij emotionele expressiviteit en stemkwaliteit cruciaal zijn om uw publiek te boeien. De stemklonen zijn ook veel beter.

In veel gevallen kan een bedrijf zelfs beide gebruiken: Cartesia voor zijn klantenservice-infrastructuur en ElevenLabs voor zijn marketingcontent.

Ongeacht welk TTS-platform u kiest, de bijbehorende werkstroom van scriptaanmaak, feedbackloops en het bijhouden van projecten heeft een centrale hub nodig om alles georganiseerd te houden. Een krachtige stem is alleen effectief als het proces erachter naadloos verloopt.

Breng al het werk rond uw spraakcontent samen op één plek. Ga vandaag nog gratis aan de slag met ClickUp.