12 beste alternatieven voor Method CRM voor 2026

Method CRM werkt goed als uw bedrijf gebruikmaakt van QuickBooks of Xero, maar de sterke focus op boekhouding kan beperkend aanvoelen.

Misschien merkt u dat uw team moeite heeft wanneer een proces niet naadloos aansluit op die boekhoudgerichte wereld. Dit geldt met name wanneer een deal wordt gesloten en het echte werk begint, waardoor u moet overschakelen naar een andere tool en dezelfde updates op meerdere platforms moet herhalen.

Deze gids geeft een overzicht van 12 alternatieven voor Method CRM die dit overdrachtsprobleem oplossen, en vergelijkt hun CRM-mogelijkheden, automatiseringsvermogen, functies voor projectmanagement en het vermogen om de klantcontext intact te houden vanaf het eerste contact tot de uiteindelijke levering.

Waarom kiezen voor alternatieven voor Method CRM?

Wanneer uw verkoopgegevens op één plek staan en uw projectuitvoering elders, verliest u momentum. Uw team verspilt tijd met het handmatig overzetten van informatie en het volledige klantverhaal raakt zoek in de wirwar. Als u zich beperkt voelt door beperkte aangepaste mogelijkheden of een gebrek aan robuuste projectmanagementfuncties, is het tijd om een alternatief te overwegen.

Dit zijn de sleutelredenen waarom u misschien op zoek bent naar een verandering:

Beperkt integratie-ecosysteem: buiten de belangrijkste boekhoudintegraties zijn uw opties schaars, waardoor het moeilijk is om verbinding te maken met uw andere essentiële tools.

Geen ingebouwd projectmanagement: u kunt leads bijhouden, maar zodra een deal is binnengehaald, moet u naar een apart systeem overschakelen om het daadwerkelijke werk te beheren, waardoor er een disconnect ontstaat.

Basisautomatiseringsmogelijkheden: De werkstroomautomatisering mist de kracht en flexibiliteit die nodig zijn om complexe, meerstapsprocessen af te handelen naarmate uw team groeit.

Zorgen over schaalbaarheid: Veel groeiende teams merken dat ze al snel tegen de grenzen van Method CRM aanlopen, waardoor ze later gedwongen worden om een moeilijke migratie uit te voeren.

Gescheiden klantgegevens: uw klantinformatie blijft steken in de verkoopfase en stroomt niet op natuurlijke wijze door naar de teams die verantwoordelijk zijn voor levering en ondersteuning.

Moderne alternatieven lossen deze problemen op door geconvergeerde werkruimten te bieden. Ze brengen uw CRM, projecten, documenten en teamcommunicatie samen op één plek, waardoor de wildgroei aan tools die u vertragen, wordt geëlimineerd.

Method CRM-alternatieven in één oogopslag

Hier volgt een korte samenvatting:

ClickUp AI Super Agents; Unified CRM & Projects; Geautomatiseerde conversie van deals naar projecten Alle groottes (teams die de kloof tussen verkoop en levering overbruggen) Voor altijd gratis; aangepaste abonnementen beschikbaar Salesforce Sales Cloud Einstein AI; Massive AppExchange; Onbeperkte mogelijkheden voor aangepaste instellingen Enterprise (grote ondernemingen met complexe, wereldwijde cyclusen) Betaalde abonnementen vanaf $ 25 per gebruiker per maand HubSpot CRM Inbound marketingtools; gratis kern-CRM; e-mailreeksen MKB tot middenmarkt (marketinggerichte teams die leadgeneratie opschalen) Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 15 per gebruiker per maand Zoho CRM Zia AI; Canvas UI Studio; Onderdeel van de Zoho One-suite met meer dan 50 apps Kleine bedrijven (teams die op zoek zijn naar uitgebreide functies met een beperkt budget) Betaalde abonnementen vanaf $ 14 per gebruiker per maand Pipedrive Visuele Kanban-pijplijn; Op activiteiten gebaseerde prompts; Slimme documenten Kleine tot middelgrote bedrijven (verkoopgerichte teams die zich richten op momentum) Betaalde abonnementen vanaf $ 19 per gebruiker per maand monday CRM Visuele borden zonder code; Dashboards voor meerdere borden; Hoge flexibiliteit Alle groottes (teams die behoefte hebben aan zeer visuele, aangepaste werkstroomen) Betaalde abonnementen vanaf $ 12 per gebruiker per maand Dynamics 365 Microsoft 365 native; Power BI-analyses; LinkedIn-synchronisatie Enterprise (ondernemingen die al diep in de Microsoft-stack zitten) Betaalde abonnementen vanaf $ 65 per gebruiker per maand Nutshell Ingebouwde e-mailmarketing; eenvoudige pijplijnen; pijplijnautomatisering Kleine teams (verkoopteams die hun eigen marketingactiviteiten verzorgen) Betaalde abonnementen vanaf $ 19 per gebruiker per maand Bigin van Zoho Pijplijngericht; Ingebouwde telefonie; Webformulieren Microteams/Solo (nieuwe gebruikers die standaard CRM's overweldigend vinden) Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 9/maand ActiveCampaign Geavanceerde automatiseringbouwer; Sitetracking; Leadscoring Marketinggericht (teams die zich richten op geavanceerde e-mailnurturing) Betaalde abonnementen vanaf $ 15 per maand Insightly Relatiekoppeling; Geïntegreerde projectoverdracht; Aangepaste objecten MKB-providers (teams die de levering van projecten na verkoop beheren) Betaalde abonnementen vanaf $ 29 per gebruiker per maand Freshsales Freddy AI; Ingebouwde telefoon/e-mail; Verkoopsequenties Middenmarkt (Snelgroeiende teams die AI gebruiken om leads te scoren) Free; betaalde abonnementen vanaf $ 11/gebruiker/maand

De beste alternatieven voor Method CRM om te gebruiken

We hebben elke tool bekeken vanuit het perspectief van de grootste uitdagingen van een Method CRM-gebruiker. Onze evaluatie was gericht op CRM-mogelijkheden, integratiegemak met andere tools, functies voor projectmanagement en de mogelijkheid tot automatisering van werkstroomprocessen. Maak een einde aan tool sprawl door gebruik te maken van de enige echte geconvergeerde werkruimte – ClickUp – terwijl andere tools uitblinken op specifieke gebieden. ✨

1. ClickUp (het beste voor AI-gestuurd werkbeheer met ingebouwde CRM-mogelijkheden)

Beheer al uw documenten, projecten, gesprekken en meer op één uitgebreid platform met ClickUp.

Method CRM werkt goed wanneer u zich richt op het bijhouden van deals binnen een boekhoudkundig systeem. De wrijving begint op het moment dat een deal wordt gesloten. Klantgegevens staan in het CRM, terwijl het daadwerkelijke werk elders plaatsvindt. Projecten beginnen zonder context, leveringsteams moeten verwachtingen reconstrueren en verkoopbeloften staan in e-mails in plaats van in het registratiesysteem.

ClickUp is ontwikkeld voor teams die de volledige klantcyclus op één plek willen beheren. In plaats van CRM en projectuitvoering als afzonderlijke fasen te behandelen, verbindt ClickUp ze binnen één werkstroom. Leads, deals, leveringswerkzaamheden, documentatie en communicatie bevinden zich allemaal in dezelfde werkruimte, zodat de context niet verloren gaat wanneer de eigendom verschuift.

Tijdens de verkoopfase gebruiken teams de CRM-structuur van ClickUp om leads, accounts en kansen bij te houden in pijplijnen die een weerspiegeling zijn van hoe ze daadwerkelijk verkopen. Klantgegevens, transactiewaarde, tijdlijnen en aantekeningen blijven via aangepaste velden aan elk record gekoppeld, waardoor verkoop- en leveringsteams een gedeelde weergave krijgen van de relatie naarmate deze zich ontwikkelt. Hierdoor is het niet meer nodig om informatie later opnieuw te creëren of te interpreteren.

Wanneer een deal als gewonnen wordt gemarkeerd, neemt automatisering het over. ClickUp Automations kan de deal onmiddellijk omzetten in een leveringsproject, eigenaren toewijzen, tijdlijnen instellen en de juiste teams op de hoogte brengen zonder handmatige coördinatie. In plaats van te vertrouwen op overdrachten of follow-upberichten, zorgt het systeem ervoor dat het werk onmiddellijk begint met duidelijke eigendommen en verwachtingen.

ClickUp Super Agents breiden deze hands-off benadering nog verder uit . Ze kunnen helpen bij het triëren van binnenkomende verzoeken, het genereren van Taak-updates, het afhandelen van routinematige follow-ups en het voortzetten van werk op basis van vooraf gedefinieerde regels of context. Dit vermindert de noodzaak van voortdurende check-ins en statusupdates, waardoor teams zich kunnen concentreren op de uitvoering in plaats van op de coördinatie.

Super Agents in ClickUp kunnen werkstroomen van begin tot eind afhandelen, zonder menselijke tussenkomst.

Naarmate de voortgang toeneemt, blijft ClickUp het operationele centrum. Taken, afhankelijkheden en mijlpalen worden naast klantinformatie weergegeven, terwijl ClickUp Brain teams helpt snel inzicht te krijgen in wat er gebeurt met deals en projecten. Het kan activiteiten samenvatten, risico's aan het licht brengen en direct context bieden zonder dat u door records of dashboards hoeft te spitten.

Samenwerking en kennisbehoud vinden plaats waar het werk al plaatsvindt. Contracten, offertes, runbooks en leveringsbonnen worden gedocumenteerd in ClickUp Docs en rechtstreeks gekoppeld aan taken en klanten. Gesprekken vinden plaats in ClickUp Chat, gekoppeld aan het werk waarnaar ze verwijzen, in plaats van verspreid over verschillende tools. Het is uw CRM plus een door AI aangestuurde uitvoeringslaag, ondersteund door diepgaande context!

De beste functies van ClickUp

ClickUp CRM-sjabloon: krijg een kant-en-klaar framework voor het beheren van uw verkooppijplijn, compleet met aanpasbare fasen voor leads, accounts en deals, zodat u direct kunt beginnen met het bijhouden van de voortgang.

ClickUp Brain: Gebruik de ingebouwde AI-assistent om klantcommunicatie op te stellen, de transactiegeschiedenis samen te vatten en intelligente suggesties te krijgen op basis van uw CRM-gegevens – allemaal binnen ClickUp.

ClickUp Automatiseringen: bouw aangepaste, codevrije werkstroom om deals automatisch tussen fasen te verplaatsen, vervolgtaken toe te wijzen of notificaties te versturen wanneer de status van een deal verandert.

ClickUp Dashboards: Maak visuele verkoopdashboards om belangrijke statistieken bij te houden, zoals pijplijnwaarde, conversiepercentages en teamprestaties, met behulp van realtime gegevens uit uw werkruimte. Maak visuele verkoopdashboards om belangrijke statistieken bij te houden, zoals pijplijnwaarde, conversiepercentages en teamprestaties, met behulp van realtime gegevens uit uw werkruimte.

ClickUp aangepaste velden: Pas uw CRM aan uw exacte proces aan door flexibele velden toe te voegen om alle gegevens te bijhouden die u nodig hebt, zoals de waarde van een deal, de bron van een lead of de verlengingsdata van contracten.

Voordelen en nadelen van ClickUp

Voordelen:

Zorg ervoor dat de klantcontext naadloos verloopt van verkoop tot levering door CRM, projectmanagement, documenten en teamcommunicatie samen te brengen op één platform.

Native AI-mogelijkheden met ClickUp Brain: de AI begrijpt de context van uw werkruimte om taken te automatiseren, communicatie op te stellen en inzichten te genereren zonder dat u tools van derden nodig hebt.

Zeer aanpasbaar zonder code: u kunt een CRM bouwen dat precies aansluit bij uw werkstroom met behulp van aangepaste velden, statussen en automatiseringen, zonder dat u daarvoor de hulp van een ontwikkelaar nodig hebt.

Nadelen:

Leercurve voor teams die nog niet bekend zijn met zeer aanpasbare platforms

De mobiele app heeft minder functies dan de desktopversie.

Geavanceerde, meerstaps automatiseringen vereisen een initiële installatietijd.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een gebruiker schrijft in zijn beoordeling:

ClickUp is uiterst veelzijdig en stelt me in staat om oplossingen te creëren voor vrijwel elke businesscase of elk proces. De automatiseringen en AI-agents zijn ook superkrachtig! Ik kan automatische acties installeren via logica of via AI-prompts om vrijwel elke actie in ClickUp uit te voeren die ik maar kan bedenken. Tot slot, het tempo van de productupdates. Er zijn elke maand echt belangrijke functie-updates en het bedrijf investeert fors in zijn groei.

2. Salesforce Sales Cloud (het beste voor CRM op niveau van de onderneming met uitgebreide aangepaste mogelijkheden)

via Salesforce

Als u vindt dat uw bedrijf de eenvoudigere structuur van Method CRM ontgroeid is en u tegen de limieten van de aangepaste aanpassingen aanloopt, dan is Salesforce het alternatief voor ondernemingen. Uw complexe verkoopproces wordt in een rigide systeem gedwongen en u kunt niet de specifieke werkstroomen bouwen die uw organisatie nodig heeft om effectief te schalen. Dit is een veelvoorkomend groeiprobleem voor bedrijven die meer kracht nodig hebben.

Salesforce Sales Cloud is ontworpen om dit op te lossen door bijna onbeperkte aanpassingsmogelijkheden te bieden. In tegenstelling tot Method CRM, dat is gebouwd rond QuickBooks, is Salesforce een platform waarop u kunt voortbouwen. Met het Lightning Platform en de AppExchange-marktplaats kunt u een CRM creëren dat perfect aansluit bij uw unieke en complexe verkoopactiviteiten en dat kan worden geïntegreerd met vrijwel elk ander bedrijfssysteem dat u gebruikt.

De AI, Einstein genaamd, helpt bij het voorspellen van leadscores en prognoses, terwijl de tools voor rapportage u diepgaand zichtbaarheid geven in elk aspect van uw verkoopcyclus. Deze kracht gaat echter gepaard met een aanzienlijke complexiteit. Voor de implementatie van Salesforce zijn doorgaans gespecialiseerde beheerders of externe consultants nodig, waardoor het beter geschikt is voor grote organisaties die over de middelen beschikken om te investeren in de installatie en het voortdurende onderhoud.

De beste functies van Salesforce Sales Cloud

Einstein AI: helpt verkoopteams zich te concentreren op de meest waardevolle prospects met voorspellende leadscores, inzichten in kansen en geautomatiseerde registratie van activiteiten.

AppExchange-ecosysteem: breidt de functionaliteit veel verder uit dan de kern van CRM met duizenden vooraf gebouwde integraties en apps van derden.

Lightning Platform: Hiermee kunt u aangepaste applicaties, werkstroomen en automatiseringen bouwen die zijn afgestemd op complexe verkoopprocessen binnen ondernemingen.

Geavanceerde rapportage en prognoses: biedt diepgaande zichtbaarheid in de status van de pijplijn en omzetprognoses met zeer aanpasbare dashboards en AI-aangedreven prognoses.

Voor- en nadelen van Salesforce Sales Cloud voor de cloud

Voordelen:

Uitgebreide aangepaste mogelijkheden en schaalbaarheid voor complexe behoeften van ondernemingen

Een uitgebreid integratie-ecosysteem via AppExchange.

Toonaangevende AI-mogelijkheden met de Einstein-functie

Nadelen:

Een steile leercurve die speciale beheerdersmiddelen vereist

De implementatie is complex en vereist vaak het inhuren van een consultant.

Kan overweldigend en te duur zijn voor kleinere teams.

Prijzen van Salesforce Sales Cloud voor de cloud

Starterspakket: $ 25 per gebruiker per maand

Pro Suite: $ 100 per gebruiker per maand

Enterprise: $ 175 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Salesforce Sales Cloud

G2: 4,4/5 (meer dan 23.000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 18.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Salesforce Sales Cloud?

Een gebruiker schrijft in zijn recensie:

Wat mijn favoriete aspect van Salesforce Sales Cloud is, is de naadloze integratie tussen de AI-agent en de menselijke SDR. De mogelijkheid om gegevens te centraliseren is essentieel. Door het hoge gebruik kan de AI echt interessante leads identificeren, waarop de menselijke SDR direct kan reageren. Dankzij het gebruiksgemak en de soepele implementatie konden we meteen aan de slag. Bovendien zorgt de betrouwbare klantenservice ervoor dat eventuele problemen snel worden opgelost. Deze naadloze samenwerking is wat echt de efficiëntie verhoogt en conversies maximaliseert.

3. HubSpot CRM (beste gratis CRM met marketingautomatisering)

via HubSpot

Zijn de kosten van een volledig uitgeruste CRM een belemmering voor uw team? Misschien voelt u zich vastzitten, omdat u moet betalen voor een tool met meer functies dan u nodig hebt, of omdat u cruciale marketingautomatisering misloopt omdat deze te duur is. Dit is een veelvoorkomende frustratie voor kleine bedrijven en start-ups die op zoek zijn naar een krachtige maar toegankelijke oplossing.

HubSpot CRM pakt dit probleem direct aan met zijn populaire freemium-model. De kern van het CRM-systeem is volledig gratis en kent geen gebruikerslimieten, waardoor het een aantrekkelijke optie is voor teams die Method CRM verlaten en een platform willen uitproberen voordat ze een financiële verbintenis aangaan.

De tool wordt geleverd met geïntegreerde marketingtools, waaronder e-mailreeksen, landingspagina's en lead nurturing-werkstroomen, die uw campagnes rechtstreeks koppelen aan uw CRM-records. De interface is overzichtelijk en intuïtief, waardoor u de tool snel onder de knie hebt. Houd er rekening mee dat de gratis CRM weliswaar genereus is, maar dat u voor toegang tot meer geavanceerde verkoop- en marketingfuncties moet upgraden naar betaalde "Hubs", wat kostbaar kan worden naarmate uw team groeit.

De beste functies van HubSpot CRM

Free kern-CRM: krijg gratis contactbeheer, dealtracking en basisrapportage voor een onbeperkt aantal gebruikers.

Marketing Hub-integratie: realiseer volledige zichtbaarheid van de funnel met een naadloze verbinding tussen uw marketingcampagnes en uw verkooppijplijn.

E-mailreeksen en werkstroomen: bouw geautomatiseerde follow-upreeksen en lead nurturing-werkstroomen rechtstreeks in het CRM.

Agenda-planner: gebruik de ingebouwde planningstool die synchroniseert met uw kalender en automatisch vergaderingen registreert in contactgegevens.

Voordelen en nadelen van HubSpot CRM

Voordelen:

Een royaal gratis abonnement zonder limieten voor gebruikers voor de belangrijkste CRM-functies.

Uitstekende functies voor de automatisering van marketing voor teams die zich richten op inbound marketing.

Een intuïtieve interface die minimale training vereist

Nadelen:

Voor toegang tot geavanceerde functies zijn dure upgrades naar verschillende Hubs nodig.

De aanpassingsmogelijkheden zijn beperkter in vergelijking met alternatieven op niveau van de onderneming.

Het platform kan beperkend aanvoelen naarmate uw verkoopprocessen complexer worden.

Prijzen van HubSpot CRM

Free

Starter Customer Platform: vanaf $ 16 per maand

Professioneel aangepast klantenplatform: vanaf $ 1.300 per maand

Enterprise Customer Platform: Vanaf $ 4.300 per maand

HubSpot CRM-beoordelingen en recensies:

G2: 4,4/5 (meer dan 29.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over HubSpot CRM?

Een gebruiker schrijft in zijn recensie:

Het was eenvoudig in te stellen, ook al had ik HubSpot nog nooit eerder gebruikt. Het biedt veel handige functies, van het beheren van onze verkooppijplijn tot automatisering van werkstroom. Het is ook onze klantendatabase. Ik vind het prettig dat het veel eenvoudige integraties heeft, zodat we kunnen communiceren met andere platforms die we gebruiken. De klantenservice is behoorlijk snel en behulpzaam.

4. Zoho CRM (het beste voor kleine bedrijven die op zoek zijn naar betaalbare CRM)

via Zoho CRM

Als u op zoek bent naar meer mogelijkheden dan Method CRM biedt, maar terughoudend bent vanwege de hoge kosten van oplossingen voor ondernemingen, voelt u zich misschien tussen twee vuren zitten. Dit is een veelvoorkomende uitdaging voor kleine tot middelgrote bedrijven die willen concurreren met grotere spelers.

Zoho CRM is een toonaangevende speler in deze ruimte en biedt een uitgebreide reeks CRM-functies tegen aanzienlijk toegankelijkere prijzen. Voor teams die Method CRM verlaten vanwege kosten of beperkte functionaliteit, biedt Zoho meer functionaliteit voor elke dollar die wordt uitgegeven. De AI-assistent, Zia, helpt bij het scoren van leads en het voorspellen van deals, terwijl u met de Blueprint-functie visuele werkstroom-werkflows kunt bouwen om uw verkoopproces te standaardiseren.

Bovendien maakt Zoho CRM deel uit van het bredere Zoho One-ecosysteem, dat het CRM bundelt met tientallen andere zakelijke applicaties. Dit creëert een diep geïntegreerde suite voor teams die hun softwarestack willen consolideren tot meer dan alleen CRM, en alles van financiën tot HR in één abonnement willen onderbrengen.

De beste functies van Zoho CRM

Zia AI-assistent: krijg hulp bij het scoren van leads, het voorspellen van deals en het detecteren van afwijkingen, zodat uw team zijn inspanningen effectief kan prioriteren.

Blueprint-automatisering voor procesautomatisering: gebruik de visuele werkstroombouwer om uw verkoopprocessen te standaardiseren en te zorgen voor consistentie binnen het hele team.

Canvas Design Studio: Pas het uiterlijk van de CRM-interface aan aan de voorkeuren van uw team zonder dat u daarvoor code hoeft te schrijven.

Zoho-ecosysteemintegratie: maak naadloos verbinding met Zoho Books, Projects, Desk en tientallen andere applicaties in de Zoho-suite.

Voordelen en nadelen van Zoho CRM

Voordelen:

Uitstekende waarde, met uitgebreide functies tegen zeer concurrerende prijzen.

Krachtige AI-mogelijkheden met Zia zijn beschikbaar in alle betaalde abonnementen.

Een uitgebreid ecosysteem voor teams die volledig geïntegreerde bedrijfsapps willen.

Nadelen:

De gebruikersinterface kan verouderd aanvoelen in vergelijking met modernere CRM-platforms.

Sommige van de meest geavanceerde functies zijn voorbehouden aan duurdere abonnementen.

De responstijden van de klantenservice kunnen variëren, afhankelijk van uw abonnement.

Prijzen van Zoho CRM

Standaard: $ 20/maand per gebruiker

Professional: $35/maand per gebruiker

Enterprise: $ 50/maand per gebruiker

Ultimate: $ 65/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Zoho CRM

G2: 4,1/5 (meer dan 2700 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 6800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoho CRM?

Een gebruiker schrijft in zijn recensie:

Zoho CRM onderscheidt zich als een betrouwbare en betaalbare optie, vooral voor kleine tot middelgrote bedrijven. De intuïtieve interface maakt navigatie eenvoudig, hoewel het wat meer tijd kan kosten om enkele van de meer geavanceerde functies onder de knie te krijgen. De installatie is eenvoudig te volgen, mede dankzij duidelijke instructies en kant-en-klare sjablonen die de ervaring stroomlijnen. Zoho CRM is ontworpen voor dagelijks gebruik en blinkt uit in het beheren van lopende verkoopactiviteiten en klantrelaties. Het platform biedt een robuuste reeks functies, waaronder automatisering, analyses en AI-gestuurde inzichten, die allemaal een aanzienlijke waarde bieden. De klantenservice reageert over het algemeen snel, maar de kwaliteit van de hulp kan verschillen naargelang uw abonnement. De integratie met andere Zoho-producten en diensten van derden verloopt soepel en flexibel, waardoor Zoho CRM een veelzijdige oplossing is voor diverse zakelijke behoeften.

5. Pipedrive (het meest geschikt voor verkoopgerichte teams met visueel pijplijnbeheer)

via Pipedrive

Wanneer uw CRM u niet begeleidt bij wat u vervolgens nog moet doen, kunnen vertegenwoordigers hun focus verliezen en kansen mislopen. Pipedrive is ontwikkeld door verkopers om precies dit probleem op te lossen.

De filosofie is gericht op activity-based selling, wat betekent dat uw team wordt aangemoedigd om zich te concentreren op concrete acties – telefoontjes, e-mails en vergaderingen – die deals vooruit helpen. Het middelpunt van het platform is de visuele Kanban-pijplijn, die het beheer van de voortgang van deals intuïtief en bevredigend maakt.

De tool helpt u precies te zien wat er voor elke deal nog te doen is, zodat u geen follow-ups mist. Het is bewust ontworpen als een pure verkooptool. Dit betekent dat het weliswaar uitblinkt in pijplijnbeheer, maar dat u andere tools moet integreren voor robuuster projectmanagement of marketingautomatisering.

De beste functies van Pipedrive

Visueel pijplijnbeheer: dankzij een drag-and-drop Kanban-interface kunt u eenvoudig zien hoe elke deal ervoor staat en wat er vervolgens moet gebeuren.

Activiteitsgestuurde verkoop: het platform moedigt u aan om activiteiten voor elke deal in te plannen, zodat uw vertegenwoordigers consistente actie ondernemen.

Smart Docs: stroomlijn uw werkstroom voor offertes met traceerbare documenten die elektronisch kunnen worden ondertekend en automatisch kunnen worden ingevuld met CRM-gegevens.

AI-verkoopassistent: krijg proactieve suggesties voor uw volgende stappen, prestatietips en inzichten in uw deals.

Voordelen en nadelen van Pipedrive

Voordelen:

Een uitzonderlijk intuïtieve visuele pijplijn die minimale training vereist.

De activiteitsgerichte aanpak zorgt ervoor dat verkoopteams actiegericht en verantwoordelijk blijven.

Een overzichtelijke, opgeruimde interface die gebruikers niet overweldigt met onnodige functies.

Nadelen:

Beperkte mogelijkheden voor projectmanagement nadat de verkoop is gesloten

Voor functies van de automatisering zijn add-ons of integraties van derden nodig.

De rapportage is minder aanpasbaar dan bij alternatieven voor ondernemingen.

Prijzen van Pipedrive

Essentieel: $ 24/maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 44/maand per gebruiker

Professional: $ 64/maand per gebruiker

Kracht: $ 79/maand per gebruiker

Enterprise: $ 129/maand per gebruik

Beoordelingen en recensies van Pipedrive

G2: 4,3/5 (meer dan 2100 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Pipedrive?

Een gebruiker schrijft in zijn recensie:

Zeer gericht op de juiste activiteiten, en niet op omslachtige formulieren of selectievakjes. De integratie tussen computer en telefoon is onmiddellijk en erg handig. Ik gebruik het elke dag, waar ik ook ben. Na jarenlang verschillende andere CRM-systemen te hebben gebruikt, ben ik ervan overtuigd dat Pipedrive het beste aansluit bij mijn behoeften, die gericht zijn op verkoop met veel service.

De gemiddelde professional besteedt meer dan 30 minuten per dag aan het zoeken naar werkgerelateerde informatie. Dat komt neer op meer dan 120 uur per jaar die verloren gaat aan het doorzoeken van e-mails, Slack-threads en verspreide bestanden. Een intelligente AI-assistent die in uw werkruimte is ingebouwd, kan daar verandering in brengen. Maak kennis met ClickUp Brain. Het biedt direct inzicht en antwoorden door binnen enkele seconden de juiste documenten, gesprekken en taakdetails te tonen, zodat u kunt stoppen met zoeken en aan de slag kunt gaan. Echte resultaten: Teams zoals QubicaAMF hebben met ClickUp meer dan 5 uur per week teruggewonnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren.

6. monday CRM (het beste voor aanpasbare werkstroomen en teamsamenwerking)

via Monday

Als u gefrustreerd bent door de rigide structuur van Method CRM en u zou willen dat u een werkstroom kon bouwen die er precies zo uitziet en aanvoelt als u wilt, dan bent u niet de enige. Veel teams vinden dat kant-en-klare CRM's hen in een keurslijf dwingen, in plaats van zich aan te passen aan hun unieke processen.

monday CRM is gebouwd op het zeer flexibele monday.com Work OS en biedt een oplossing voor teams die behoefte hebben aan visuele en structurele vrijheid. Als u monday.com al gebruikt voor projectmanagement, zal de CRM aanvoelen als een natuurlijke extensie. Dankzij de codevrije drag-and-drop-interface kunt u een aangepaste CRM bouwen met borden, kolommen en dashboards zonder dat u daarvoor technische expertise nodig hebt.

Dankzij deze visuele aanpak kunt u uw volledige verkoopproces in één oogopslag overzien en in realtime samenwerken met uw team. Omdat het echter een nieuwer product is dat is gebouwd op een algemeen werkplatform, zijn sommige van de diepgaande, verkoopspecifieke functies die in speciale CRM's te vinden zijn, mogelijk minder volwassen of vereisen ze een creatieve configuratie.

De beste functies van monday CRM

Visueel, op borden gebaseerd CRM: gebruik zeer aanpasbare borden met meer dan 25 kolomtypen om elk denkbaar verkoopgegevenspunt bij te houden.

Automatisering zonder code: bouw krachtige werkstroomautomatisering met behulp van eenvoudige 'als-dan'-logica, zonder dat u een ontwikkelaar nodig hebt.

Cross-board dashboards: haal gegevens uit meerdere verkoop- en projectborden naar uniforme dashboards voor volledige zichtbaarheid in de hele levenscyclus van de klant.

monday. com-ecosysteem: naadloze integratie met monday-werkbeheer voor een soepele overdracht van verkoop naar post-sales projectteams

Voor- en nadelen van monday CRM

Voordelen:

Een zeer visuele en intuïtieve interface die weinig training vereist.

Uitzonderlijke flexibiliteit op het gebied van aangepast maatwerk zonder dat u code hoeft te schrijven.

Krachtige samenwerkingsfuncties die ideaal zijn voor teamgebaseerde verkoop

Nadelen:

Als nieuwere CRM-oplossing heeft de functionaliteit ervan minder volwassenheid dan die van gevestigde concurrenten.

Voor sommige CRM-specifieke functies zijn mogelijk creatieve oplossingen nodig om ze te implementeren.

De bucketed zetel-prijsstelling kan leiden tot onverwachte kostenstijgingen naarmate uw team groeit.

Prijzen van Monday CRM

Basis: $ 12/maand per gebruiker

Standaard: $ 17/maand per gebruiker

Pro: $ 28/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van monday CRM

G2: 4,6/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over monday CRM?

Een gebruiker schrijft in zijn recensie:

Ik ben helemaal weg van de e-mail- en activiteitenfunctie van monday CRM, die e-mails automatisch tagt naar klanten en leads, waardoor het bijhouden ongelooflijk efficiënt wordt. Deze automatisering, in combinatie met de AI-functies, helpt me moeiteloos cruciale informatie zoals follow-updata en belangrijke details te extraheren. Het Workflow Center is een andere opvallende functie, die verbeterde automatisering biedt, vergelijkbaar met if-this-then-that-statements, die mijn werk vooruit helpen en stagnatie voorkomen, wat uiteindelijk zowel tijd als geld bespaart.

7. Dynamics 365 (het beste voor integratie in het Microsoft-ecosysteem)

via Dynamics 365

Werkt uw organisatie al met Microsoft? Dan heeft u waarschijnlijk wel eens last gehad van het gebruik van een tool als Method CRM die niet standaard een verbinding kan aangaan met Outlook, Teams of SharePoint.

Dynamics 365 Sales is een solide oplossing voor dit pijnpunt. Het is de logische CRM-keuze voor elke organisatie die sterk geïnvesteerd heeft in het Microsoft-ecosysteem, omdat het een naadloze, native integratie biedt die andere platforms niet kunnen evenaren. De tool kan worden geïntegreerd met de volledige Microsoft-businessstack en biedt uw team een uniforme ervaring.

De echte waarde komt echter voort uit de integratie met het Power Platform. U kunt Power BI gebruiken voor geavanceerde analyses, Power Automate voor complexe werkstroomautomatisering en Power Apps om aangepaste bedrijfsapps te bouwen. Dit maakt het een op ondernemingen gerichte oplossing met bijbehorende complexiteit, die het meest geschikt is voor bedrijven met de expertise om de Microsoft-omgeving te beheren.

De beste functies van Dynamics 365

Native Microsoft-integratie: Ervaar diepgaande, kant-en-klare integratie met Outlook, Teams, SharePoint en Excel.

Power Platform-verbinding: breid de mogelijkheden van uw CRM uit met Power BI-dashboards, Power Automate-werkstroomen en aangepaste Power Apps.

Integratie met LinkedIn Sales Navigator: krijg een ingebouwde verbinding met LinkedIn voor krachtige social selling en prospectonderzoek.

AI-gestuurde inzichten: gebruik relatieanalyses, voorspellende scores en informatie over gesprekken om uw verkoopinspanningen te sturen.

Voordelen en nadelen van Dynamics 365

Voordelen:

Ongeëvenaarde, naadloze integratie voor Microsoft-gerichte organisaties

Het Power Platform breidt de mogelijkheden aanzienlijk uit zonder dat er aangepaste ontwikkeling nodig is.

Krachtige AI- en analysefuncties zijn ingebouwd in het platform.

Nadelen:

De implementatie is complex en vereist doorgaans gespecialiseerde Microsoft-expertise.

De gebruikersinterface kan minder intuïtief aanvoelen dan modernere CRM-alternatieven.

Het licentiemodel, met zijn meerdere modules, kan verwarrend zijn om te navigeren.

Prijzen van Dynamics 365

Sales Professional: Vanaf $ 65/maand

Sales Enterprise: vanaf $ 105/maand

Sales Premium: vanaf $ 150/maand

Microsoft Relationship Sales: vanaf $ 162/maand

Beoordelingen en recensies van Dynamics 365

G2: 4,0/5 (meer dan 1800 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 5700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Dynamics 365?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

Ik gebruik Dynamics 365 CRM voornamelijk voor het beheren van onze partneraccreditaties en het bekijken van hun geschiedenis bij ons als klanten. Het is ontzettend handig om al die informatie op één plek te hebben, waardoor het gemakkelijk is om interacties bij te houden, gegevens up-to-date te houden en ervoor te zorgen dat we onze partners effectief ondersteunen. De rapportagetools en integratie met Microsoft-apps zijn een echt pluspunt en maken samenwerking veel soepeler.

8. Nutshell (het beste voor eenvoudige CRM met e-mailmarketing)

via Nutshell

Nutshell combineert een eenvoudig CRM-systeem met ingebouwde e-mailmarketingmogelijkheden. Het is ontwikkeld voor kleine teams die eenvoud willen zonder in te boeten aan essentiële tools die nodig zijn voor groei. U kunt e-mailcampagnes, geautomatiseerde drip-sequenties en nieuwsbrieven rechtstreeks vanuit het CRM-systeem maken en versturen, waarbij al uw contacten automatisch worden gesynchroniseerd.

Deze alles-in-één aanpak bespaart u zowel tijd als geld.

Nutshell richt zich op eenvoud, waardoor het mogelijk enkele geavanceerde aanpassings- of rapportagefuncties mist die grotere organisaties nodig hebben. Voor kleine teams biedt het echter een overzichtelijke en effectieve oplossing om zowel de verkoop als de marketing op één plek te beheren.

De beste functies van Nutshell

Ingebouwde e-mailmarketing: maak en verstuur e-mailcampagnes en nieuwsbrieven rechtstreeks vanuit uw CRM, zodat u geen aparte tool meer nodig hebt.

Pijplijnautomatisering: stel automatische leadtoewijzing, taakaanmaak en fasevoortgang in op basis van door u gedefinieerde triggers.

Persoonlijke e-mailreeksen: verstuur geautomatiseerde één-op-één e-mailreeksen voor gepersonaliseerde communicatie op schaal.

Google Workspace-integratie: profiteer van diepgaande integratie met Gmail en Google Agenda voor naadloos synchroniseren van e-mails en planning.

Voordelen en nadelen van Nutshell

Voordelen:

De gecombineerde CRM- en e-mailmarketingfunctie maakt afzonderlijke tools overbodig.

Een overzichtelijke, intuïtieve interface die is ontworpen voor snelle acceptatie door kleine teams.

Uitstekende klantenservice met een zeer responsief team

Nadelen:

Beperkte mogelijkheden voor geavanceerde aanpassingen

De rapportage-mogelijkheden zijn minder robuust dan die van alternatieven voor grote ondernemingen.

Minder integraties van derden in vergelijking met grotere platforms

Prijzen van Nutshell

Basis: $ 19/maand per gebruiker

Groei: $ 32/maand per gebruiker

Pro: $ 49/maand per gebruiker

Business: $ 67/maand per gebruiker

Enterprise: $ 89/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Nutshell

G2: 4,3/5 (meer dan 1100 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Nutshell?

Een gebruiker schrijft in zijn beoordeling:

Nutshell is gemakkelijk te implementeren voor verkoopteams en kan dagelijks worden gebruikt. De interface is overzichtelijk, de pijplijnen zijn flexibel en het ondersteunt een gestructureerd verkoopproces zonder dat het zwaar of overbodig aanvoelt. Het biedt een goede zichtbaarheid op deals en activiteiten, wat het beheren en coachen van het team eenvoudiger maakt.

9. Bigin by Zoho CRM (het meest geschikt voor kleine teams die nog niet bekend zijn met CRM)

via Bigin

Bent u een heel klein team of een solo-ondernemer die zelfs 'eenvoudige' CRM's zoals Method CRM overweldigend vindt? De complexiteit, kosten en overdaad aan functies van de meeste CRM-platforms kunnen een grote belemmering vormen voor mensen die net beginnen.

Bigin by Zoho CRM kan daarbij helpen. Het is een instapmodel, pijplijngericht CRM dat speciaal is ontworpen voor kleine teams en individuen die nog niet bekend zijn met CRM. Het laat alle complexe functies achterwege en richt zich op de absolute essentie: het beheren van contacten en het visualiseren van uw verkoopproces. Dit maakt het een ideale eerste stap voor diegenen die Method CRM verlaten op zoek naar iets veel eenvoudigers.

Met Bigin kunt u meerdere pijplijnen voor verschillende processen opzetten, de ingebouwde telefoniefunctie gebruiken om te bellen en gesprekken te registreren, en webformulieren maken om leads vast te leggen. Het is ontworpen voor snelle installatie en onmiddellijk gebruik.

De beste functies van Bigin by Zoho CRM

Meerdere pijplijnen: Beheer verschillende verkoopprocessen, zoals nieuwe zaken en verlengingen, in afzonderlijke, overzichtelijke visuele pijplijnen.

Ingebouwde telefonie: bel en ontvang rechtstreeks vanuit het CRM, waarbij alle activiteiten automatisch worden geregistreerd.

Webformulieren: maak eenvoudige formulieren voor het vastleggen van leads voor uw website, waarmee nieuwe contacten rechtstreeks in uw pijplijn worden opgenomen.

Zoho CRM-upgradepad: migreer eenvoudig al uw gegevens naar het volledige Zoho CRM-platform wanneer uw team de mogelijkheden van Bigin ontgroeit.

Voor- en nadelen van Bigin by Zoho CRM

Voordelen:

Een uiterst eenvoudige en overzichtelijke interface, ontworpen voor CRM-nieuwkomers.

Snelle installatie die minimale configuratie vereist om aan de slag te gaan

Een betaalbare instapmogelijkheid voor zeer kleine teams en individuele gebruikers.

Nadelen:

De aanpassingsmogelijkheden zijn zeer beperkt in vergelijking met CRM's met veel functies.

Teams zullen waarschijnlijk binnen een jaar of twee de mogelijkheden ervan ontgroeien.

Er zijn minder integraties beschikbaar dan bij de volledige Zoho CRM.

Prijzen van Bigin by Zoho CRM

Free

Express: Vanaf $ 9/maand

Premier: Vanaf $ 15/maand

Bigin 360: Vanaf $ 21 per maand

Beoordelingen en recensies van Bigin by Zoho CRM

G2: 4,5/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Bigin by Zoho CRM?

Een gebruiker schrijft in zijn beoordeling:

Wat ik het leukste vind aan Bigin is de eenvoud en duidelijkheid. Je kunt er aangepaste pijplijnen mee ontwerpen en het bedrijfsproces organiseren zonder de complexiteit van grotere CRM's, waardoor het team het gemakkelijker kan adopteren. Het is erg handig voor kleine en middelgrote bedrijven die hun verkooppijplijn moeten organiseren, informatie moeten centraliseren en het bijhouden van kansen moeten verbeteren. Door de aanpassing van fasen en velden kan het worden aangepast aan echte processen zonder gebruikers te overweldigen.

10. ActiveCampaign (het beste voor e-mailmarketing met CRM-functies)

via ActiveCampaign

Is uw grootste uitdaging het koesteren van leads door middel van geavanceerde, gedragsgestuurde e-mailcampagnes? Als u Method CRM gebruikt, bent u waarschijnlijk gefrustreerd door het gebrek aan marketingautomatisering.

ActiveCampaign lost dit op door het traditionele CRM-model op zijn kop te zetten. Het is een krachtige marketingautomatiseringstool met een capabel CRM-systeem, waardoor het perfect is voor teams waarvan het verkoopproces sterk afhankelijk is van e-mailnurturing. De visuele automatiseringsbouwer is de beste in zijn klasse en stelt u in staat om complexe werkstroom-werkprocessen te creëren die reageren op het openen van e-mails, het klikken op links en websitebezoeken.

De tool scoort leads automatisch op basis van hun betrokkenheid, segmenteert uw publiek nauwkeurig en triggert taken voor uw verkoopteam wanneer een lead warm wordt. Hoewel de CRM-functies solide zijn, zijn ze ondergeschikt aan de marketingautomatiseringsmogelijkheden. Teams die diepgaand, complex salespipelinebeheer nodig hebben, kunnen het in vergelijking met een speciale sales-CRM als beperkend ervaren.

De beste functies van ActiveCampaign

Geavanceerde automatiseringsbouwer: gebruik een visuele werkstroombouwer om complexe, door gedrag geactiveerde automatiseringssequenties te creëren.

Sitetracking: houd het gedrag van uw websitebezoekers bij en trigger automatiseringen op basis van de pagina's die ze bezoeken.

Leadscoring: geef uw leads automatisch een score op basis van hun betrokkenheid en demografische gegevens, zodat uw verkoopteam prioriteiten kan stellen bij het benaderen van klanten.

E-mailbezorgbaarheid: profiteer van een sterke reputatie en krachtige bezorgbaarheidstools om ervoor te zorgen dat uw e-mails in de inbox terechtkomen.

Voordelen en nadelen van ActiveCampaign

Voordelen:

Toonaangevende mogelijkheden voor marketingautomatisering

Geavanceerde functies voor leadscoring en doelgroepsegmentatie

Sterke e-mailbezorgingspercentages en reputatie

Nadelen:

De CRM-functies zijn minder robuust dan die van speciale CRM-platforms.

De interface kan complex aanvoelen voor gebruikers die zich alleen richten op CRM-taken.

Er is een leercurve om de geavanceerde functies van de automatisering onder de knie te krijgen.

Prijzen van ActiveCampaign

Vanaf $ 15 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ActiveCampaign?

Een gebruiker schrijft in zijn recensie:

ActiveCampaign is de levensader van mijn bedrijf. Zonder ActiveCampaign zouden mijn marketinginspanningen lang niet zo succesvol zijn en zou ik mijn potentiële klanten niet tijdig relevante informatie kunnen sturen. Active Intelligence is alsof ik een marktonderzoeker, tekstschrijver, grafisch ontwerper en consultant in mijn marketingteam heb.

11. Insightly (het beste voor projectmanagement met CRM-integratie)

via Insightly

Begint uw werk pas nadat een deal is binnengehaald? Voor veel dienstverlenende bedrijven is het verkoopproces slechts de opmaat naar een complex project. Het gebruik van een tool als Method CRM zorgt voor een grote kloof: zodra een deal als 'gesloten-gewonnen' wordt gemarkeerd, blijft alle waardevolle klantcontext achter en moet uw projectteam helemaal opnieuw beginnen in een apart systeem.

Insightly vult precies deze leemte op. Het is een CRM met geïntegreerd projectmanagement, waarmee u een gewonnen kans met één klik direct kunt omzetten in een project. Alle contacten, e-mails en aantekeningen uit het verkoopproces worden overgenomen, waardoor het lastige overdrachtsproces komt te vervallen en uw leveringsteam over alle informatie beschikt.

Met de functie voor het koppelen van relaties kunt u contacten, organisaties, kansen en projecten met elkaar koppelen, waardoor u een voltooide 360-gradenweergave krijgt van uw klantrelaties. Hoewel Insightly met succes de kloof tussen verkoop en projecten overbrugt, is het vermeldenswaard dat noch de CRM- noch de functies voor projectmanagement zo uitgebreid zijn als die van gespecialiseerde, toonaangevende tools voor elke categorie.

De beste functies van Insightly

Geïntegreerd projectmanagement: zet gewonnen kansen direct om in projecten, waarbij alle klantcontext behouden blijft en handmatige gegevensoverdracht overbodig wordt.

Relatiekoppeling: koppel contacten, organisaties, kansen en projecten om de volledige geschiedenis en het netwerk van uw klantrelaties te visualiseren.

Gmail en Outlook-zijbalk: open uw CRM-gegevens en log e-mails rechtstreeks vanuit uw inbox in zonder van applicatie te hoeven wisselen.

Aangepaste objecten: bouw aangepaste gegevensstructuren om branchespecifieke informatie of unieke zakelijke vereisten te accommoderen.

Voor- en nadelen van Insightly

Voordelen:

De unieke overdracht van CRM naar project voorkomt contextverlies wanneer een deal wordt gesloten.

Sterke relatievisualisatie biedt een volwaardig beeld van de klant.

Voordelig voor teams die zowel CRM als basisprojectmanagement nodig hebben.

Nadelen:

De CRM- en projectmanagementfuncties zijn niet zo uitgebreid als die van gespecialiseerde tools.

De gebruikersinterface kan verouderd aanvoelen in vergelijking met modernere alternatieven.

De mogelijkheden voor automatisering zijn beperkter dan bij veel van zijn concurrenten.

Prijzen van Insightly

CRM Plus: $29/maand per gebruiker

Professional: $49/maand per gebruiker

Onderneming: $ 99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Insightly

G2: 4,2/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Capterra: 4/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Insightly?

Een gebruiker schrijft in zijn beoordeling:

Wat ik het leukste vind aan Insightly is dat het CRM en projectmanagement combineert in één platform, zodat je een klant kunt bijhouden vanaf de eerste lead tot en met de levering. Het is ook heel gebruiksvriendelijk, met overzichtelijke werkstroomen en een sterke integratie van e-mail en kalender.

12. Freshsales (het beste voor AI-aangedreven leadscoring en verkoopautomatisering)

Besteden uw verkopers te veel tijd aan het najagen van koude leads en te weinig tijd aan prospects die klaar zijn om te kopen?

Freshsales, onderdeel van het Freshworks-ecosysteem, pakt dit aan met zijn AI-assistent Freddy. Het is een modern CRM-systeem dat is ontworpen om verkoopteams te helpen slimmer te werken, niet harder. Freddy AI biedt voorspellende leadscores, inzichten in deals en aanbevelingen voor de beste volgende stap, zodat uw team zijn energie kan richten op de kansen die het meest waarschijnlijk tot een deal leiden.

Naast zijn AI-mogelijkheden bevat Freshsales ingebouwde telefoon- en e-mailtools, waarmee u met potentiële klanten kunt communiceren en alle activiteiten kunt registreren zonder het CRM te verlaten. Het integreert ook native met andere Freshworks-producten, zoals Freshdesk, waardoor het een sterke keuze is voor teams die de Freshworks-suite al gebruiken voor klantenservice of marketing.

De beste functies van Freshsales

Freddy AI: Krijg voorspellende leadscores, dealinzichten en intelligente aanbevelingen gedurende het hele verkoopproces.

Ingebouwde telefoon- en e-mailfuncties: gebruik native bel- en e-mailfuncties met automatische registratie en het bijhouden van alle communicatie.

Verkoopsequenties: creëer geautomatiseerde sequenties voor meerdere kanalen die e-mail, telefoongesprekken en taken combineren om een consistente follow-up te garanderen.

Freshworks-ecosysteem: profiteer van native integratie met Freshdesk, Freshmarketer en andere producten in de Freshworks-suite.

Voor- en nadelen van Freshsales

Voordelen:

Krachtige AI-mogelijkheden zijn toegankelijk tegen betaalbare, gemiddelde marktprijzen.

Ingebouwde communicatietools verminderen de noodzaak van aparte dialers of e-mailclients.

Een overzichtelijke, moderne interface met intuïtieve navigatie

Nadelen:

De diepgang van de mogelijkheden van Freddy AI varieert aanzienlijk, afhankelijk van uw abonnement.

Het heeft minder integraties van derden dan sommige van de grotere CRM-platforms.

De mogelijkheden voor aanpassing van de rapportage zijn beperkter dan bij alternatieven voor ondernemingen.

Prijzen van Freshsales

Groei: $ 11/maand per gebruiker

Pro: $ 47/maand per gebruiker

Enterprise: $ 71/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Freshsales

G2: 4,5/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Freshsales?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

Ik vind Freshsales erg kosteneffectief; voor deze prijs krijg je een complete suite met veel functies, zoals sequenties en de mogelijkheid om bulk-e-mails te versturen. Het was heel eenvoudig om alles in te stellen, omdat er stapsgewijze instructies worden gegeven. We hebben accountvelden en bedrijven aangemaakt, en Freshsales biedt sjablonen voor andere zaken. We hebben de e-mailstatus getest zonder de inboxes te koppelen, en vervolgens getest met DKIM-, SPF- en DMARC-installaties op Freshsales. Je kunt sequenties gebruiken om e-mails te versturen op basis van bepaalde logica, zoals het versturen van follow-ups naar klanten die e-mails hebben geopend. Hiermee kun je geautomatiseerde e-mailcampagnes versturen, en met bulk-e-mail kunnen we één e-mail als campagne versturen en elk aspect van elke e-mail personaliseren.

Upgrade uw methoden met ClickUp

Method CRM werkt het beste wanneer boekhouding centraal staat in uw bedrijfsvoering. Maar voor teams waar het echte werk begint nadat de deal is gesloten, werkt dat model al snel niet meer. De context raakt versnipperd, de levering vertraagt en teams moeten uiteindelijk verschillende tools aan elkaar koppelen om klanten tevreden te houden.

De beste alternatieven voor Method CRM lossen dit op door verkoop, uitvoering en samenwerking met elkaar te verbinden. Sommige blinken uit in pijplijnbeheer. Andere richten zich op marketingautomatisering of aangepaste aanpassingen aan de onderneming. De juiste keuze hangt af van waar uw bedrijf momenteel de meeste wrijving ondervindt.

Als uw grootste uitdaging de overdracht van verkoop naar levering is, dan is ClickUp de ideale oplossing. Het houdt niet alleen klantrelaties bij, maar zet deze ook om in gestructureerd werk, automatiseert de overgangen en houdt de context intact vanaf het eerste gesprek tot en met de uiteindelijke levering.

Het uiteindelijke doel is niet om Method CRM te vervangen door een ander silo. Het gaat erom een systeem te kiezen dat ondersteunt hoe het werk daadwerkelijk wordt gedaan. Probeer ClickUp eens uit en ontdek hoe het alles op één lijn brengt!

Veelgestelde vragen

Ja, de meeste alternatieven op deze lijst werken onafhankelijk van boekhoudsoftware. Platforms zoals ClickUp, HubSpot en Pipedrive bieden robuuste CRM-mogelijkheden zonder dat QuickBooks of Xero nodig is, hoewel veel platforms boekhoudintegraties aanbieden als optionele add-ons.

Method CRM is ontwikkeld voor kleine bedrijven die QuickBooks gebruiken, waardoor het een zeer nicheproduct is. Salesforce is een bedrijfsplatform met uitgebreide aanpassingsmogelijkheden dat vaak te complex en te duur is voor kleine teams. Voor kleine bedrijven die niet aan QuickBooks gebonden zijn, bieden alternatieven zoals ClickUp of Zoho CRM vaak een betere balans tussen kracht en betaalbaarheid.

Richt u op visualisatie van de pijplijn, automatisering van werkstroomen en flexibiliteit in integratie, aangezien dit veelvoorkomende gebieden zijn waarop Method CRM beperkingen kan hebben. Het belangrijkste is dat u op zoek gaat naar een platform dat uw CRM-gegevens koppelt aan uw werkstroomen van projectmanagement, zodat er geen contextkloof meer bestaat tussen het sluiten van een deal en het leveren van het werk.