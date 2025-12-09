ClickUp 4.0: het einde van werkversnippering

Jarenlang hebben teams vastgezeten in een doolhof.

Jongleren met verspreide tools, schakelen tussen tabbladen, context achterhalen en kostbare uren zien wegglijden.

Dit zijn de nummers die bedrijfsleiders wakker houden:

Context Sprawl 2,5 uur gaat dagelijks verloren doordat leden van het team heen en weer springen tussen gesprekken, bestanden zoeken en proberen hun focus terug te krijgen. : Bijnagaat dagelijks verloren doordat leden van het team heen en weer springen tussen gesprekken, bestanden zoeken en proberen hun focus terug te krijgen.

AI-wildgroei: Elke dag besteden teams ongeveer 60 minuten aan het jongleren met verschillende AI-tools die niet samenwerken, wat frustratie en verspilde moeite veroorzaakt. Elke dag besteden teams ongeveerdie niet samenwerken, wat frustratie en verspilde moeite veroorzaakt.

App-wildgroei: Er gaan weer 55 minuten verloren omdat mensen voortdurend tussen apps schakelen, op zoek naar wat ze nodig hebben en om versnipperde werkstroomen bij te houden. Er gaan weeromdat mensen voortdurend tussen apps schakelen, op zoek naar wat ze nodig hebben en om versnipperde werkstroomen bij te houden.

Dat is een verlies van 2,5 biljoen dollar aan productiviteit wereldwijd. En het brengt een veel dieper liggend probleem aan het licht: de grootste bedreiging voor productiviteit is niet een gebrek aan inzet, maar de manier waarop werk wordt beheerd.

Bij ClickUp hebben we altijd geweten dat er een betere manier moest zijn. Vanaf dag één is het onze missie geweest om de productiviteit te verhogen door alle software voor werk te vervangen en contextversnippering te elimineren.

We hebben snel gebouwd. We hebben onophoudelijk geleverd. We hebben een enorm, uniform platform gecreëerd. Maar nu is de basis voltooid. Dit is een nieuw tijdperk voor ClickUp. Een tijdperk dat niet alleen wordt bepaald door snelheid, maar ook door obsessief vakmanschap en compromisloze kwaliteit.

We hebben iets ongekends bedacht: een platform waar uw taken, documenten, chat, vergaderingen en kennis samenkomen in één flexibel systeem. Zorgvuldig ontworpen tot in de kleinste details. Een samensmelting van software, mensen en AI.

Maak kennis met 's werelds eerste geconvergeerde AI-platform: ClickUp 4. 0

Wat is ClickUp 4.0?

ClickUp 4.0 is de plek waar al uw werk en samenwerking plaatsvindt.

We hebben het vanaf de grond af opnieuw opgebouwd, met aandacht voor elk detail. Elke werkstroom voelt verbonden. Elke ervaring is verfijnd, gepolijst en verbeterd om moeiteloos aan te voelen.

Wanneer al uw werk samenkomt in één zorgvuldig ontworpen, door AI aangestuurde werkruimte, valt alles op zijn plaats. In de praktijk ziet dat er als volgt uit:

Een kalender die eindelijk uw prioriteiten begrijpt en uw planning automatisch daarop afstemt.

Een AI die direct actiemappen uit dat 1:1-gesprek van vorige week kan oproepen.

Agenten die uw taken triëren, projecten opzetten en vragen voor u beantwoorden.

Een enkele, prachtig ontworpen werkruimte die taken, documenten, doelen, chat en AI-aangedreven automatisering samenbrengt.

ClickUp 4.0 richt zich op het exacte probleem dat we aanvankelijk wilden oplossen: de fragmentatie die wordt veroorzaakt door niet-gekoppelde werktuigen en versnipperde context. Maar deze keer hebben we het opgelost met nauwgezette aandacht voor de gebruikerservaring, waardoor elke klik intuïtief is.

Hier verandert dat, met software die volgens een nieuwe standaard is gebouwd.

ClickUp 4.0 biedt de meest gevraagde functies en upgrades van onze community.

Deze verbeteringen elimineren wrijving, verhogen uw productiviteit en geven u weer controle over uw dag. Dit is er nieuw:

Gepersonaliseerde navigatie 4.0: alles wat u nodig hebt, precies waar u het nodig hebt

Je zijbalk in ClickUp 4.0 is naadloos en aanpasbaar.

Dit betekent het einde van toggle tax: waar je een tabblad hebt voor chatten, een ander tabblad voor die SOP en een heel nieuw venster voor je AI.

In ClickUp 4.0 biedt de nieuwe uniforme zijbalk een geconvergeerde hiërarchie, waarin taken, documenten, chat, Whiteboards, dashboards, kalenders en meer samen worden gebracht voor gemakkelijke toegang.

Gepersonaliseerde navigatie: maak uw eigen zijbalk met aangepaste secties, zodat u uw werk op uw eigen manier kunt organiseren.

Geconvergeerde hiërarchie: toegang tot taken, documenten, chatten, AI en meer vanuit één enkele, uniforme ruimte.

Vastgezette items: Houd uw belangrijkste werk centraal door ruimtes, lijsten of documenten vast te maken in uw zijbalk.

Snel filteren: spring direct naar ruimtes, ongelezen berichten of DM's met nieuwe zijbalkfilters.

Overzichtelijkere, eenvoudigere ervaring: geniet van een overzichtelijke en intuïtieve interface die je focus en controle vergroot.

Samenwerking en AI-chatten: context, vastgelegd precies waar u werkt

De meeste platforms stoppen bij bundeling. ClickUp 4.0 gaat verder door elke tool contextbewust en onderling verbonden te maken.

Wanneer chat, vergaderingen, aantekeningen over vergaderingen, AI en taken worden samengevoegd in één platform, lijkt het net zo eenvoudig als uw AI vragen om actiepunten uit het gesprek van afgelopen vrijdag te creëren en toe te wijzen – en dat is binnen enkele seconden gebeurd!

Uw ClickUp-werkruimte fungeert nu als een enkele bron van waarheid en samenwerkingscentrum voor end-to-end projectmanagement.

Zo blijft uw werkstroom moeiteloos verbonden in ClickUp:

Unified AI Chat: ClickUp Chat is nu geconvergeerd met de rest van uw werk. Elk gesprek is gekoppeld aan uw taken, documenten en projecten. U hoeft niet meer tussen tabbladen te schakelen en niet meer te zoeken naar antwoorden. Alles wat u nodig hebt, staat op één plek, zodat u altijd op de hoogte bent en uw AI 100% context heeft.

Directe vergaderingen: Moet u snel even bellen? Start dan een Moet u snel even bellen? Start dan een SyncUp , onze eigen video- en audio-oproepfunctie, rechtstreeks vanuit Chat. Vergaderingen, aantekeningen en actiepunten worden allemaal vastgelegd en aan elkaar gekoppeld. Met de nieuwe functie Intranet Posts kunt u updates verspreiden, successen vieren en iedereen op één lijn houden, allemaal binnen ClickUp.

AI Notetaker: Neem vergaderingen op en transcribeer ze met Neem vergaderingen op en transcribeer ze met AI Notetaker , zodat elk detail wordt vastgelegd, voltooid met samenvattingen, belangrijke punten, actiepunten en meer.

Bruikbare aantekeningen: zet aantekeningen over vergaderingen en chatgesprekken direct om in zet aantekeningen over vergaderingen en chatgesprekken direct om in ClickUp-taken , zodat geen enkel actiepunt tussen wal en schip valt.

Doorzoekbare transcripties: elk gesprek en elke transcriptie is doorzoekbaar via elk gesprek en elke transcriptie is doorzoekbaar via ClickUp Brain , door middel van natuurlijke taalprompts.

Download ClickUp AI Notetaker om vergaderingen te transcriberen, taken en actiepunten te creëren en werk te delegeren

Persoonlijke planner: uw dag, perfect georganiseerd, automatisch

De Personal Planner van ClickUp 4.0 is uw superkracht voor gefocust werk en meer.

Ervaar een aangepaste kalender waarin al uw vergaderingen en werkzaamheden elke dag zorgvuldig voor u worden samengesteld. U hoeft eindelijk niet meer handmatig te plannen, te herschikken of te coördineren.

Wanneer er dingen veranderen, past AI uw kalender automatisch aan, zodat u altijd tijd heeft om u te concentreren en dingen gedaan te krijgen.

AI-gestuurde planning: laat AI de chaos van het plannen voor zijn rekening nemen door automatisch tijd te blokkeren voor uw belangrijkste prioriteiten en vergaderingen.

Geïntegreerde kalender: bekijk de agenda's van uw collega's, plan vergaderingen met hen en kies de weergave van uw kalender zoals u dat wilt.

Tijdblokken: sleep taken naar uw kalender om ze moeiteloos in te plannen, zodat u voor elke taak de juiste hoeveelheid tijd uittrekt zonder te veel hooi op uw vork te nemen.

Focus-sessies: Maak eenvoudig tijd vrij voor diepgaand werk en laat AI de rest verfijnen naarmate prioriteiten verschuiven.

Context binnen vergaderingen: koppel gebeurtenissen aan taken en documenten, zodat alles met elkaar verbonden en uitvoerbaar is.

Teams Hub: volledige duidelijkheid, zonder voortdurende follow-ups

De Teams Hub is een compleet nieuwe manier om op de hoogte te blijven van waar je team mee bezig is.

Analyses, prioriteiten en capaciteit zijn allemaal op één plek te vinden, waardoor managers direct zichtbaarheid hebben op de werklast van hun team. U hoeft niet meer te raden waar mensen mee bezig zijn of of deadlines realistisch zijn.

Uw Teams Hub wordt geleverd met:

Visualisatie van de organisatiestructuur: Bekijk wie er in elk team zit en bekijk zowel individuele als teamprofielen voor meer context.

Real-time activiteitenfeeds: elk team heeft een feed, zodat je de laatste activiteiten en updates voor elk team in ClickUp kunt zien.

Prioriteiten op basis van rangorde: Bekijk een lijst met rangorde van waar iedereen zich op richt in uw Teams Hub en weet precies hoe hoog een taak op iemands lijst staat.

Capaciteit en analyse: zie direct waar iedereen mee bezig is, visualiseer de capaciteiten van het team en ontdek waar je mogelijk te weinig middelen hebt.

AI-aangedreven stand-ups: laat AI belangrijke updates samenvatten, zodat u altijd op de hoogte bent.

Ingebouwde urenregistratie: weet precies hoeveel werk factureerbaar is en hoe lang projecten echt duren met ingebouwde urenregistratie.

ClickUp Brain en Ambient AI Agents: uw productiviteit, vermenigvuldigd

Krijg toegang tot meerdere LLM's, voer realtime zoekopdrachten uit op het web, krijg zeer contextuele antwoorden op uw werkgerelateerde vragen en nog veel meer via ClickUp Brain.

De functies van ClickUp 4.0 geven een geheel nieuwe invulling aan wat het betekent om digitale teamgenoten te hebben.

ClickUp Brain fungeert als uw altijd beschikbare assistent voor productiviteit, klaar om taken aan te maken, documenten op te stellen, gesprekken samen te vatten en vragen te beantwoorden op het moment dat u dat nodig hebt.

Dan zijn er nog Ambient AI Agents: intelligente assistenten die weten wanneer ze moeten helpen zonder dat u daarom hoeft te vragen. Deze aanpasbare, autonome helpers werken op de achtergrond, sturen proactief projectupdates, beantwoorden chatvragen en voeren repetitief werk uit op het moment dat het nodig is, niet wanneer u eraan denkt om het te delegeren.

Het resultaat is een werkruimte waar druk werk verdwijnt, informatie direct stroomt en uw team zich kan concentreren op het strategische werk met grote impact.

Productiviteitsassistent: ClickUp Brain werkt met u samen en is uitgerust om meer dan 500 verschillende werkstroomen uit te voeren.

AI-opdrachtbalk: typ gewoon een ruimte om de nieuwe AI-opdrachtbalk te openen vanuit elke opmerking en krijg contextbewuste acties, zoals het genereren van een Taak met alle details uit de thread, het opstellen van een relevant antwoord of het samenvatten van een lang gesprek.

Meerdere AI-modellen: communiceer rechtstreeks met ChatGPT, Claude, Gemini en meer, en krijg toegang tot premiummodellen en realtime zoeken op internet, allemaal vanuit één interface.

Live antwoorden agent: Wanneer iemand een vraag stelt tijdens het chatten met ClickUp, komt uw live antwoorden agent automatisch in actie en geeft een antwoord, zodat een mens dat niet hoeft te doen.

Aangepaste AI-agents voor werk: bouw uw eigen agents door ze in kaart te brengen bij aangepaste triggers en kennisbronnen uit uw ClickUp-werkruimte of gekoppelde apps.

Geautomatiseerde projectupdates: stel agents in om statusupdates voor je te verzorgen en ontvang gedetailleerde dagelijkse of wekelijkse rapporten voor elke lijst, taak of chat, die naar jou of je team worden gestuurd.

💫 Haal het beste van ClickUp naar uw desktop/pc met Brain MAX, een zelfstandige AI-superapp! Uw ClickUp-commandocentrum : vind direct de context die verborgen zit in taken, haal documenten op en ontvang realtime updates over projecten, waar u ook bent.

Vraag alles aan de beste AI-modellen : werk met GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet en andere modellen zonder te hoeven jongleren met abonnementen.

Zoeken in gekoppelde apps : vind snel verborgen bestanden en antwoorden, zonder tijd te verspillen met zoeken in Google Drive of threads.

Diepgaand zoeken op het web : verander urenlang onderzoek in minuten met AI-aangedreven analyse en duidelijke citaten waarop u kunt vertrouwen.

Krijg 4x meer gedaan met Talk to Text: U doet het praten, AI doet het typen en de bewerking! Gebruik AI-gepolijste dicteerfunctie in elke app, gepersonaliseerd voor u. U doet het praten, AI doet het typen en de bewerking! Gebruik AI-gepolijste dicteerfunctie in elke app, gepersonaliseerd voor u.

Persoonlijke lijsten: uw privé-lijst met nog te doen zaken, precies zoals u die nodig hebt

Met persoonlijke lijsten in ClickUp 4.0 kunt u uw persoonlijke taken organiseren en bijhouden via een privé-lijst binnen uw werkruimte. Ze fungeren als een allesomvattend canvas waar u uw prioriteiten kunt centraliseren.

Visualiseer uw persoonlijke lijst op uw eigen manier: kies uit uw favoriete ClickUp-weergave, zoals een lijstweergave of een bordweergave.

Organiseer uw projecten, ideeën en taken: plan uw dag, houd uw doelen bij en beheer uw werklast, allemaal in uw eigen speciale ruimte binnen ClickUp.

Taken uit andere lijsten importeren: Importeer taken snel naar uw persoonlijke lijst voor gemakkelijke toegang en beheer.

Wat staat er te gebeuren in ClickUp 4.0?

Dit is het werk dat we doen en wat we de komende weken gaan uitbrengen.

Submappen (bèta): organisatie op detailniveau

We zijn verheugd om een veelgevraagde functie van de community te kunnen aanbieden: de mogelijkheid om mappen in elkaar te nesten! Nu kunt u uw werkruimte organiseren met mappen binnen mappen, compleet met alle krachtige functies die u van onze mappen verwacht. Denk aan top-down rapportage, aanpasbare weergaven, overgenomen toestemmingen en meer.

Aangepaste velden per taaktype (bèta): ultieme flexibiliteit, geen informatieverlies

Houd precies bij wat belangrijk is voor elk soort werk. Met aangepaste velden per taaktype kunt u gegevensvelden afstemmen op specifieke werkstroomen, zodat elk team de context krijgt die het nodig heeft, zonder anderen te overweldigen met gedetailleerde informatie.

De toekomst van werk, vandaag al beschikbaar

Met ClickUp 4.0 voelt werken eindelijk moeiteloos aan. Elke taak, elke werkstroom, elk gesprek bevindt zich nu in één enkele, zeer intuïtieve werkruimte.

U merkt het verschil zodra u uw zijbalk opent, Brain voor het eerst een vraag stelt en uw team voor het eerst zonder vertraging van idee naar uitvoering gaat.

Welkom in het tijdperk van convergentie. Welkom bij ClickUp 4.0!