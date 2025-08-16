Whisper vs. Google Speech-to-Text: welke moet u gebruiken?

In de strijd tussen Whisper en Google Speech-to-Text gaat het erom wie het goed doet (zelfs als je microfoon het geluid van de blender van je buurman oppikt).

Whisper, het open-source model van OpenAI, biedt zeer nauwkeurige spraakherkenning met behulp van meerdere modellen die zijn getraind in verschillende talen. Het is flexibel, ondersteunt fijnafstemming en levert indrukwekkende prestaties in rumoerige omgevingen.

Google Speech-to-Text, onderdeel van de Google Cloud Speech-suite, is een beproefde AI-transcriptiemotor. Met realtime transcriptie, eenvoudige integratie en solide ondersteuning voor spraak-naar-tekst-API's is het gebouwd om meerdere sprekers, accenten en veel achtergrondgeluiden te verwerken.

Beschouw deze blog als uw decoder voor twee krachtige ASR-systemen (automatische spraakherkenning), want het kiezen van de juiste transcriptieservice zou geen goddelijke tussenkomst (of een doctoraat in taalkunde) moeten vereisen.

Wat is Whisper?

Whisper is een open-source model ontwikkeld door OpenAI voor automatische spraakherkenning (ASR).

Het is ontworpen om audiobestanden in verschillende talen met indrukwekkende nauwkeurigheid te transcriberen, zelfs onder minder dan ideale voorwaarden (zoals chaotische opnames in een koffiebar).

Met meerdere modellen die zijn getraind op diverse taaldataset, biedt Whisper zeer flexibele spraak-naar-tekst-mogelijkheden voor verschillende gebruikssituaties, van podcasts tot ontwikkelaarstools.

👀Leuk weetje: Whisper van OpenAI is getraind op een enorme dataset van 680.000 uur aan meertalige en multitask-gesuperviseerde gegevens die van het internet zijn verzameld.

De beste functies van Whisper

Waarom onderscheidt Whisper AI zich? Hieronder vindt u enkele van de opvallende functies die Whisper tot een uitstekende keuze maken voor teams die op zoek zijn naar hoge nauwkeurigheid, aanpasbaarheid en betrouwbare prestaties.

🙋‍♀️ Meertalige transcriptie

Whisper ondersteunt standaard meerdere talen, waardoor het uitstekend geschikt is voor wereldwijde apps, podcasts en mediaprojecten. Of uw audio nu in het Engels, Spaans of Swahili is, Whisper biedt consistente transcriptieprestaties.

U kunt ervoor kiezen om de getranscribeerde tekst in de oorspronkelijke taal van de spraak of als Engelse vertaling te ontvangen.

🔊 Robuuste verwerking van achtergrondgeluiden

In tegenstelling tot de meeste transcriptietools die storen door achtergrondgeluiden, blijft Whisper AI nauwkeurig tijdens geklets, geblaf of zelfs luid gebakken eten, waardoor het aantal fouten laag blijft.

✅ Flexibiliteit en fijnafstemming dankzij open source

Ontwikkelaars zijn dol op Whisper omdat het open source is, waardoor u de code kunt inspecteren, aanpassingen kunt maken en aangepaste oplossingen kunt bouwen.

Met fijnafstemming kunt u het aanpassen voor apps, spraakaantekeningen of bulkverwerking van audio.

📝 Duidelijke documentatie en ontwikkelaarsgerichte API

De Whisper API wordt geleverd met duidelijke documentatie, waardoor deze gemakkelijk in bestaande werkstromen kan worden geïntegreerd. Bovendien is het dankzij de actieve ondersteuning van de OpenAI-community een fluitje van een cent om aan de slag te gaan: geen cryptische forums of verouderde tutorials nodig.

Prijzen van Whisper

$ 0,006 per minuut audio, gefactureerd per seconde (d.w.z. $ 0,0001 per seconde)

Wat is Google Speech-to-Text?

Google Speech-to-Text is een cloudgebaseerde spraakherkenningstool die audio omzet in tekst met behulp van de geavanceerde AI-modellen van Google Cloud. Het biedt hoge nauwkeurigheid, snelle verwerking en schaalbare prestaties voor taken zoals spraakgestuurde apps of het transcriberen van Zoom-gesprekken.

Met realtime transcriptie, ondersteuning voor meerdere talen en naadloze integratie is dit een ideale oplossing voor zowel start-ups als transcriptiediensten voor grote ondernemingen.

De beste functies van Google Spraak-naar-tekst

Wat Google Speech-to-Text onderscheidt, is dat het geschikt is voor ondernemingen. Het is op maat gemaakt voor ontwikkelaars en producteigenaren die behoefte hebben aan betrouwbare transcriptie, responsieve prestaties en moeiteloze ondersteuning voor meerdere talen en sprekers.

Hieronder staan enkele opvallende functies die deze spraak-naar-tekst API zo populair maken.

⏲ Opties voor realtime en batchverwerking

Google Speech-to-Text ondersteunt zowel realtime transcriptie als batchverwerking. Het kan live interviews transcriberen of grote audiobestanden verwerken, waardoor het ideaal is voor makers van content, callcenters en iedereen die met een groot aantal opnames werkt.

🔊 Spraakherkenning en meertalige herkenning

Google Speech-to-Text kan verschillende sprekers in een audiobestand onderscheiden en taggen, waardoor het transcriberen van dialogen wordt vereenvoudigd.

Het biedt ook meertalige herkenning, perfect voor teams en bedrijven die met meerdere talen in dezelfde opname werken (shoutout naar alle overlevenden van wereldwijde Zoom-moeheid).

💪 Sterke ruisonderdrukking en hoge nauwkeurigheid

Dankzij de diepe leermodellen van Google Cloud levert Google Speech-to-Text een hoge nauwkeurigheid, zelfs bij achtergrondgeluiden.

Van drukke cafés tot galmende vergaderzalen, de spraakherkenning blijft scherp, waardoor uw woordfoutenpercentage (WER) daalt en uw transcripties bruikbaar blijven zonder dat ze volledig herschreven hoeven te worden.

Google maakt het heel eenvoudig om de API in uw app, platform of spraakgestuurde tool te integreren. Met uitgebreide taalondersteuning, gedegen documentatie en native verbindingen met andere Google Cloud-producten past het naadloos in de meeste bestaande werkstromen, zonder dat dit ten koste gaat van de tijd of het welzijn van uw team.

Prijzen van Google Spraak-naar-tekst

Speech-to-Text V1 API: $0,024 per minuut

Speech-to-Text V2 API: $0,016 per minuut

Whisper vs. Google Speech-to-Text: functies vergeleken

Voordat we dieper ingaan op de analyse van de functies, volgt hier een snelle vergelijking tussen Whisper en Google Speech-to-Text om u te helpen beslissen welke tool het beste bij uw transcriptiebehoeften past.

Functie Whisper Google Spraak-naar-tekst Realtime transcriptie ✅ ✅ Offline functionaliteit ✅ ❌ Cloud-gebaseerde service ❌ ✅ Omgaan met achtergrondgeluiden ✅ ✅ Sprekerdiarisatie ❌ ✅ Fijnafstemming ✅ ❌ Geoptimaliseerd voor ondernemingen ❌ ✅ Open source-model ✅ ❌ Meertalige transcriptie ✅ ✅

Functie #1: Native AI-assistent

Hoewel Whisper AI indruk maakt met zijn open-source charme en flexibiliteit, heeft het geen ingebouwde AI-assistent. Als u AI-gestuurde samenvattingen, slimme aantekeningssuggesties of interactieve prompts wilt, moet u deze zelf afstemmen of toevoegen.

Google Speech-to-Text wordt daarentegen ondersteund door de volledige AI-stack van Google Cloud, waardoor u direct over native functies beschikt zonder handmatige installatie.

Het is alsof je een doe-het-zelf hamburgerpakket vergelijkt met een kant-en-klare dubbele cheeseburger: beide zijn heerlijk, maar de ene is duidelijk sneller.

✨ Meest geschikt voor: Whisper : Ontwikkelaars en teams die vanaf de grond af aangepaste AI-werkstromen bouwen

Google Speech-to-Text: gebruikers die slimme, AI-verbeterde transcriptie willen als een kant-en-klare service zonder extra inspanning

🏆 Winnaar: Google Speech-to-Text. Met ingebouwde AI-slimheid, native assistentfuncties en geen installatie is dit de snelste en slimste optie die direct uit de doos werkt.

💡 Pro-tip: Vat lange transcripties direct samen met AI-transcriptiesamenvatters — perfect om de overbodige informatie over te slaan.

Functie #2: Omgaan met ruis en nauwkeurigheid

Zowel Whisper als Google Speech-to-Text gaan indrukwekkend goed om met achtergrondgeluiden.

Whisper is getraind op luidruchtige, realistische audiobestanden, dus het werkt zelfs als iemand op een halve meter afstand van je microfoon smoothies aan het maken is. Google maakt echter gebruik van geavanceerde ruisonderdrukking en machine learning-magie van Google Cloud.

In de praktijk bieden beide een hoge nauwkeurigheid en een lagere WER (woordfoutpercentage) in omgevingen met veel ruis. Gooi een muntje op, of nog beter, doe zelf een test.

✨ Meest geschikt voor: Whisper : Ontwikkelaars die te maken hebben met onvoorspelbare, realistische audio-omgevingen

Google Speech-to-Text: Bedrijven die consistente, zeer nauwkeurige transcripties nodig hebben in luidruchtige telefoongesprekken of vergaderingen

🏆 Winnaar: Het is een gelijkspel. Beide tools bieden topnauwkeurigheid en ruisbestendigheid, waardoor dit zonder praktijktests moeilijk te beslissen is.

Functie #3: Aanpassing en controle

Als u graag code aanpast, met meerdere modellen speelt en de instellingen aanpast aan specifieke gebruikssituaties, biedt Whisper de vrijheid die Google's ASR niet biedt.

Whisper is een open-source model en kan worden aangepast, zodat u het kunt optimaliseren voor specifieke dialecten, industrieën of die ene gast in uw podcast die altijd mompelt.

Google Speech-to-Text is daarentegen meer een plug-and-play transcriptieservice, ideaal voor gebruiksgemak, maar minder geschikt voor controlefreaks.

✨ Meest geschikt voor: Whisper : knutselaars, productteams en onderzoekers die diepgaande controle en fijnafstemming willen

Google Speech-to-Text: Teams die gemak verkiezen boven aanpassing

🏆 Winnaar: Whisper. Met open-source toegang, mogelijkheden voor fijnafstemming en volledige modelcontrole is dit de droomtoolkit voor hands-on ontwikkelaars.

Functie #4: Eenvoudige integratie

Wilt u dat uw spraak-naar-tekst API naadloos in uw tech stack past? Google maakt het mogelijk. Van naadloze implementatie via Google Cloud tot synchroniseren met andere services zoals Gmail, Meet of Documenten: het is gemaakt voor bedrijven die hun ontwikkelingsinspanningen willen minimaliseren.

Hoewel Whisper flexibel is, moet het handmatig worden geïnstalleerd en geïntegreerd, waardoor het meer moeite kost om aan de slag te gaan, tenzij u vertrouwd bent met scripting en werkstromen.

✨ Meest geschikt voor: Whisper : Gevorderde gebruikers die niet bang zijn om de handen uit de mouwen te steken

Google Speech-to-Text: Startups, ondernemingen en iedereen die snelheid boven installatie verkiest

🏆 Winnaar: Google Speech-to-Text. Naadloze API's, cloud-native ondersteuning en directe compatibiliteit maken het een fluitje van een cent om te integreren in elke tech stack.

Functie #5: Meertalige ondersteuning

Beide tools ondersteunen meerdere talen, maar Whisper neemt vanaf het begin een lichte voorsprong met betere meertalige transcriptie. Het is getraind op een gigantische, diverse dataset en kan zeldzame dialecten en code-switching als een kampioen aan.

Google ondersteunt ook meerdere talen, maar de transcriptiekwaliteit kan variëren afhankelijk van de talencombinatie en spraakpatronen. Als uw audio vaak tussen talen wisselt of gemengde accenten bevat, kies dan voor Whisper.

✨ Meest geschikt voor: Whisper: Teams die werken met diverse, meertalige of dialectrijke audio

Google Speech-to-Text: Algemene gebruikers die werken met populaire talencombinaties

🏆 Winnaar: Whisper. Met een bredere taalondersteuning en betere dialectherkenning is dit de beste keuze voor echt wereldwijde transcriptie.

Functie #6: Prestaties en realtime mogelijkheden

Als u op zoek bent naar razendsnelle, realtime transcriptie, dan heeft Google Speech-to-Text de overhand. Het is geoptimaliseerd voor werklasten met lage latentie en biedt prestaties van enterprise-kwaliteit die schaalbaar zijn over verschillende apparaten.

Whisper ondersteunt realtime-achtige gebruiksscenario's via de Whisper API, maar het is niet zo naadloos of goed geoptimaliseerd uit de doos, vooral bij gebruik op minder krachtige hardware.

✨ Meest geschikt voor: Whisper : lokale verwerking en gecontroleerde omgevingen

Google Speech-to-Text: Bedrijven die snelheid, schaalbaarheid en snelle, realtime resultaten nodig hebben

🏆 Winnaar: Google Speech-to-Text. Bliksemsnelle realtime transcriptie en betrouwbaarheid op bedrijfsniveau geven het een voorsprong op het gebied van prestaties.

Functie #7: Gegevensveiligheid en toegang tot de cloud

De cloudinfrastructuur van Google biedt gegevensbescherming volgens de industrienorm, ideaal voor gereguleerde omgevingen. Whisper daarentegen verwerkt audiobestanden lokaal, tenzij u zelf een veilige cloud-werkstroom opzet.

Dus als gegevensbeveiliging een topprioriteit is en u niet vanaf nul begint, wint Google Cloud op het gebied van compliance.

✨ Meest geschikt voor: Whisper : Teams die alleen lokale verwerking of open-source transparantie nodig hebben

Google Speech-to-Text: ondernemingen met strenge compliance-eisen en een cloud-infrastructuur

🏆 Winnaar: Google Speech-to-Text. Met cloud-beveiliging en nalevingsnormen op ondernemingsniveau is dit de veiligere keuze voor gereguleerde omgevingen.

Functie #8: Kosten en operationele flexibiliteit

Whisper is gratis te gebruiken (u betaalt alleen als u de gehoste API van OpenAI gebruikt) en omdat het open source is, is het ideaal voor prijsbewuste ontwikkelaars of teams die op grote schaal transcripties uitvoeren.

Google Speech-to-Text is weliswaar robuust, maar werkt volgens een pay-as-you-go-model. Als u uren aan audio transcribeert, kunt u verwachten dat de kosten snel oplopen.

✨ Meest geschikt voor: Whisper : Budgetbewuste ontwikkelaars, onderzoekers en startups die willen opschalen

Google Speech-to-Text: Bedrijven die waarde hechten aan gemak en bereid zijn daarvoor te betalen

🏆 Winnaar: Whisper. Gratis, open source en kostenefficiënt op grote schaal, perfect voor teams die maximale waarde willen halen zonder de bank te breken.

Whisper vs. Google Speech-to-Text: het oordeel

Hier volgt een korte samenvatting van alles wat we hebben behandeld in deze vergelijking tussen Google Speech-to-Text en Whisper AI:

Functie Whisper AI Google Spraak-naar-tekst Ruisverwerking en nauwkeurigheid Getraind op luidruchtige audio uit de echte wereld; sterk in accenten en achtergrondgeluiden Geavanceerde ruisonderdrukking via Google Cloud; even sterke nauwkeurigheid Aanpassing en controle Open source; afstemming op dialecten, sectoren of specifieke sprekers Beperkte aanpassingsmogelijkheden; plug-and-play-service Eenvoudige integratie Handmatige installatie; meer ontwikkelingsinspanningen vereist Naadloze API, cloud-native, integreert met Google-services Meertalige ondersteuning Uitstekend geschikt voor diverse dialecten en het wisselen van code. Ondersteunt meer dan 90 talen voor transcriptie, plus vertaling naar het Engels Ondersteunt meer dan 125 talen/dialecten, maar de kwaliteit kan variëren; krachtige meertalige modellen zoals USM Native AI-assistent Geen ingebouwde AI-assistent; vereist aangepaste installatie voor samenvattingen, aantekeningen of prompts Ingebouwde AI-functies via de AI-stack van Google Cloud; klaar voor gebruik Prestaties Real-time-achtig; afhankelijk van hardware en installatie Geoptimaliseerd voor lage latentie, realtime transcriptie op bedrijfsniveau Gegevensbeveiliging en cloudtoegang Lokale verwerking is mogelijk; de installatie van de veiligheid hangt af van de gebruiker Cloud-beveiliging en compliance op Enterprise-niveau Kosten en operationele flexibiliteit Gratis (zelf gehost) of tegen lage kosten via API; ideaal voor schaalbaarheid Betaal naar gebruik; kan bij grote volumes duur worden

Whisper is de beste keuze als u waarde hecht aan controle en kostenefficiëntie en grote hoeveelheden audiobestanden in verschillende talen lokaal wilt transcriberen met behulp van een open-source model dat u naar eigen wens kunt aanpassen.

Google Speech-to-Text is ideaal als u snelle, schaalbare en zakelijke spraakherkenning nodig hebt die betrouwbaarheid en ondersteuning op bedrijfsniveau biedt en naadloos kan worden geïntegreerd in bestaande werkstromen, zonder dat u hoeft te sleutelen.

👀Leuk weetje: Whisper kan in realtime worden uitgevoerd op ingebouwde apparaten zoals de Raspberry Pi, waardoor geavanceerde spraakherkenning toegankelijk wordt op hardware met een laag stroomverbruik.

Whisper vs. Google Speech-to-Text op Reddit

Reddit staat vol met goud als het gaat om praktijkervaringen met transcriptietools, en de strijd tussen Whisper en Google Speech-to-Text is daarop geen uitzondering.

Laten we beginnen met Whisper. Het is ontwikkeld door OpenAI, is open source en erg geliefd bij ontwikkelaars en onafhankelijke makers. Mensen zijn vaak enthousiast over hoe goed het omgaat met rommelige audio, zoals achtergrondgeluiden, accenten en opnames van slechte kwaliteit.

🗣 Een Reddit-gebruiker zei:

Ik gebruik WhisperAI – AI-gestuurde spraak-naar-tekst, het maakt gebruik van een AI-model om uw spraak te transcriberen en maakt bijna nooit fouten. Het heeft ook modi die u op uw spraak kunt toepassen, waardoor de tekst kan worden omgezet in wat u de AI opdraagt te doen.

Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Whisper, vooral de grotere modellen, kan een bron van problemen zijn. Het kan vervelend zijn als je geen goede GPU hebt of niet wilt wachten.

🚩 Een topcommentaar vatte het als volgt samen:

OA Whispers bestaat al meer dan 2 jaar, alles wat beter is dan dat. Mijn grootste klachten over Whisper zijn 1. De grootte van het nauwkeurige model is te groot 2. Ondersteunt geen mix van meerdere talen 3. Niet in realtime.

Ga nu naar Google Speech-to-Text. Dit is een soort 'standaard' voor veel mensen die werken met apps voor ondernemingen of iets dat moet worden geschaald. Het is snel, stabiel en ondersteunt een groot aantal talen. Bovendien is het volledig cloudgebaseerd: u stuurt gewoon de audio en ontvangt het transcript. Maar er zijn een paar kanttekeningen.

🚩 Zoals een Redditor het verwoordde:

Ik heb ook gemerkt dat het steeds slechter wordt. In het huidige tijdperk van voortschrijdende AI is dit echt onvergeeflijk. Het is bijna alsof Google ons voor iets straft. Ik gebruik het vooral voor sms'en, omdat ik onhandige duimen heb, maar als ik terugga om de fouten te corrigeren, ben ik drie keer zo lang bezig.

📮 ClickUp Insight: 88% van de gebruikers die we hebben ondervraagd, gebruikt AI al voor persoonlijke taken, maar meer dan de helft vermijdt het op het werk. Waarom? De gebruikelijke verdachten: slechte integratie, kennislacunes en zorgen over veiligheid. ClickUp Brain verandert het spel. Het is een ingebouwde AI-assistent die gewone taal begrijpt, uw gegevens veilig houdt en moeiteloos verbinding maakt met uw taken, documenten, chats en kennisbank – allemaal in één werkruimte.

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Whisper vs. Google Speech-to-Text

Whisper en Google Speech-to-Text zijn sterke concurrenten op het gebied van spraakherkenning. Maar wat als u meer wilt dan alleen transcriptie? Wat als u die getranscribeerde audio wilt omzetten in bruikbare inzichten, aantekeningen van vergaderingen of projectupdates, allemaal op één plek?

Dat is waar ClickUp een stap verder gaat. Het is meer dan een transcriptieservice of een spraak-naar-tekst API. Het is een complete hub voor productiviteit met ingebouwde AI, slimme documentatie en automatisering die tools als Whisper en Google Cloud Speech een beetje... eendimensionaal doen aanvoelen.

ClickUp's One Up #1: AI Notetaker

Neem deel aan vergaderingen, sla het gekrabbel over en laat AI de aantekeningen voor u maken met ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker neemt uw rommelige vergaderingen, videogesprekken en onsamenhangende spraakaantekeningen en maakt automatisch overzichtelijke samenvattingen, actiepunten en follow-ups. Het transcribeert niet alleen wat er is gezegd, maar begrijpt ook de context.

Dat betekent dat u niet urenlang audiobestanden hoeft door te spitten of u zorgen hoeft te maken dat u iets belangrijks mist tijdens een brainstormsessie. De AI Notetaker werkt in tools zoals Zoom, Google Meet en Microsoft Teams, legt belangrijke punten vast en zet deze om in bruikbare takenlijsten.

U krijgt meer dan alleen een spraak-naar-tekst-uitvoer: u krijgt een slimme, deelbare samenvatting die uw team helpt om op één lijn te blijven, zonder de gebruikelijke chaos na de vergadering.

ClickUp's One Up #2: Documenten

Transformeer eenvoudige transcripties in dynamische, bruikbare documenten met ClickUp Docs

Whisper en Google Speech stoppen bij het omzetten van spraak naar tekst, maar met ClickUp kunt u een stap verder gaan door die tekst in rijke, samenwerkbare documenten in te sluiten. Met ClickUp Documenten kunt u die vergaderverslagen of getranscribeerde audio omzetten in levendige documenten met tabellen, bladwijzers, widgets en taaklinks.

Wilt u een vervolgactie toewijzen vanuit uw transcriptie? Markeer gewoon de tekst en converteer deze naar een taak in hetzelfde document.

ClickUp Docs zet statische transcripties om in bruikbare documenten. U kunt samenwerken met uw team, opmerkingen achterlaten, teamgenoten vermelden en projectupdates bijhouden, allemaal zonder te schakelen tussen apps of bestanden te exporteren.

💡 Pro-tip: Bespaar tijd met kant-en-klare sjablonen voor vergadernotities voor elk type team synchronisatie.

ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain (AI)

Waar Whisper AI en Google Cloud Speech zich richten op audio, richt ClickUp Brain zich op resultaten. Deze ingebouwde AI-sidekick helpt bij het maken van aantekeningen, het herformuleren van content, het samenvatten van discussies en zelfs het schrijven van documentatie op basis van uw transcripties.

Haal antwoorden, beslissingen en actiepunten uit uw vergadernotities met ClickUp Brain

Het kan ook de context analyseren, actiepunten extraheren en volgende stappen voorstellen, zodat u niet handmatig alinea's met getranscribeerde tekst hoeft door te spitten of u zorgen hoeft te maken over de nauwkeurigheid.

In plaats van alleen een transcriptie krijgt u een intelligente assistent die u helpt om op basis van uw gegevens actie te ondernemen. Perfect voor producteigenaren, drukke managers of iedereen die met meerdere modellen, taken en vergaderingen jongleert.

Whisper biedt lokale verwerking en Google's ASR biedt schaalbaarheid in de cloud, maar ClickUp biedt u een krachtige AI-transcriptieassistent plus een centraal commandocentrum om die woorden om te zetten in echt werk.

Geen extra tools. Geen geïmproviseerde integraties. Slechts één gestroomlijnd platform dat alles afhandelt.

💜Bonus: Brain Max van ClickUp tilt productiviteit naar een hoger niveau met de razendsnelle functie Talk to Text. U spreekt gewoon en Brain Max zet uw woorden direct om in nauwkeurige, georganiseerde aantekeningen – typen is niet nodig. Of u nu snel ideeën vastlegt of belangrijke vergaderingen opneemt, u mist nooit meer een detail. Met toegang tot de toonaangevende premium AI-modellen en al uw verbonden apps heeft u geen andere AI-assistent meer nodig voor uw dagelijkse activiteiten. Plan, voer uit en analyseer 4x sneller met Talk to Text op ClickUp Brain MAX

ClickUp schiet te hulp: uw superkracht op het gebied van transcriptie wacht op u

Whisper vs. Google Speech-to-Text is een moeilijke keuze. Beide tools bieden indrukwekkende spraakherkenningsmogelijkheden, gaan als een professional om met achtergrondgeluiden en ondersteunen een breed bereik aan talen.

Als u op zoek bent naar volledige controle en aanpasbaarheid, dan is Whisper uw speeltuin. Als u snelheid en naadloze integratie voor ondernemingen wilt, dan is Google Speech-to-Text de juiste keuze.

Dat gezegd hebbende, als u op zoek bent naar iets slimmers dat niet alleen transcribeert, maar u ook daadwerkelijk helpt die tekst te gebruiken, dan is ClickUp de juiste keuze. Het is een gestroomlijnd, AI-aangedreven platform voor productiviteit dat audio omzet in actie.

En ja, het is helemaal gratis om te proberen. Meld u aan voor ClickUp en laat uw stem (en uw team) meer gedaan krijgen zonder duizend keer van tabblad te wisselen.