Hoe gebruik je Slack spraak-naar-tekst: een korte handleiding

Slack is betrouwbaar voor snelle communicatie, totdat je je handen vol hebt, midden in een taak zit of het typen van lange updates je begint te vertragen. Als je ooit hebt gedacht: 'Dat had ik in vijf seconden kunnen zeggen', dan heb je gelijk.

Spraak-naar-tekst is zowel een gemak als een hack voor productiviteit voor telewerkers, teamleiders en iedereen die tussen taken schakelt.

In deze blogpost laten we je zien hoe je spraak-naar-tekst in Slack kunt gebruiken als werk. Als bonus laten we je ook zien hoe ClickUp slimmere manieren biedt om te communiceren, automatisering toe te passen en dingen voor elkaar te krijgen.

Laten we aan de slag gaan! 🏁

Kunt u spraak-naar-tekst gebruiken in Slack?

Ja, je kunt spraak-naar-tekst gebruiken in Slack, maar daarvoor heb je wel wat hulp nodig van tools van derden.

Hoewel je met Slack audio- en video-Clips kunt versturen en er zelfs basistranscripties aan kunt toevoegen, kun je nog geen berichten dicteren en als tekst versturen. Je kunt echter wel berichten versturen met behulp van de spraakdicteerfuncties van je apparaat, zoals Gboard op Android of Siri-dicteren op iOS en macOS.

Met de juiste tools en een paar slimme workarounds kun je Slack-berichten dicteren of zelfs audio omzetten in tekst.

🧠 Leuk weetje: Het blijkt dat je stem je duimen altijd verslaat. Mensen die spraakherkenning op hun telefoon gebruiken, halen ongeveer 150 woorden per minuut, terwijl ze met typen amper 50 woorden halen. En hier komt het: ze maken ook minder fouten tijdens het praten dan tijdens het typen.

Hoe u spraak-naar-tekst activeert in uw Slack-werkruimte

Je kunt berichten dicteren met behulp van spraakberichten op je apparaat. Hier lees je hoe je dit op zowel je desktop als je mobiele apparaat kunt laten werken.

Op desktop (Windows/macOS)

Open Slack en klik op je profielfoto → Voorkeuren → Audio en video om te controleren of microfoontoegang is toegestaan in de privacy-instelling van het systeem

Geef toegang tot de microfoon om door te gaan

Gebruik de dicteerfunctie van uw besturingssysteem: Windows: druk ergens op Win + H om spraakgestuurd typen te activeren MacOS: schakel Apple Dictation in via Systeemvoorkeuren → Toetsenbord → Dicteren en druk vervolgens op de snelkoppeling voor dicteren (bijvoorbeeld Fn twee keer) om in het tekstveld van Slack te spreken Windows: Druk ergens op Win + H om spraakgestuurd typen te activeren MacOS: Schakel Apple Dictation in via Systeemvoorkeuren → Toetsenbord → Dictation en druk vervolgens op de snelkoppeling voor dicteren (bijvoorbeeld Fn twee keer) om in het tekstveld van Slack te spreken

Windows: Druk ergens op Win + H om spraakgestuurd typen te activeren

MacOS: Schakel Apple Dictation in via Systeemvoorkeuren → Toetsenbord → Dictation en druk vervolgens op de snelkoppeling voor dicteren (bijvoorbeeld Fn twee keer) om in het tekstveld van Slack te spreken

Op mobiel (iOS en Android)

Gebruik het spraakdicteertoetsenbord van uw apparaat. Open Slack, tik op een berichtveld, tik op het microfoonpictogram op uw mobiele toetsenbord en spreek. Uw woorden worden direct omgezet in getranscribeerde tekst.

💡 Pro-tip: Neem tijdens virtuele vergaderingen spraakantekeningen op met Slack Mobile + spraakgestuurd typen en plak de getranscribeerde samenvatting vervolgens onderweg rechtstreeks in de vergadering thread.

Hoe u spraakberichten verstuurt in Slack

De spraakberichtfunctie van Slack is handig wanneer u onderweg uw gedachten wilt delen. Hier leest u hoe u deze functie op zowel desktop als mobiel kunt gebruiken:

🖥️ Op desktop

Open een kanaal of direct bericht Klik in het berichtvenster op het microfoonpictogram aan de rechterkant Slack begint onmiddellijk met opnemen

Klik op de vinkknop als je klaar bent

U ziet afspeelopties: Klik op Afspelen om te bekijken. Selecteer Verwijderen om te verwijderen. Klik op Verzenden om het bericht in het gesprek te delen Klik op Afspelen om te bekijken Selecteer Verwijderen om te verwijderen Klik op Verzenden om het bericht in het gesprek te delen

Klik op Afspelen om te bekijken

Selecteer Verwijderen om te verwijderen

Klik op Verzenden om het bericht in het gesprek te delen

📮 ClickUp Insight: Slechts 10% van de respondenten in onze enquête gebruikt spraakassistenten (4%) of geautomatiseerde agents (6%) voor AI-toepassingen, terwijl 62% de voorkeur geeft aan conversationele AI-tools zoals ChatGPT en Claude. De lagere acceptatie van assistenten en agents kan te wijten zijn aan het feit dat deze tools vaak zijn geoptimaliseerd voor specifieke taken, zoals handsfree bediening of specifieke werkstroom. ClickUp biedt u het beste van twee werelden. ClickUp Brain fungeert als een conversationele AI-assistent die u kan helpen bij een breed bereik aan gebruikssituaties. Aan de andere kant kunnen AI-aangedreven agents binnen ClickUp Chat-kanalen vragen beantwoorden, problemen triëren of zelfs specifieke taken uitvoeren!

📱 Op mobiel (iOS en Android)

Open een chat of -kanaal in Slack Tik op het + pictogram of tik direct op het microfoonpictogram naast het berichtvak

Tik op 'Een audiofragment opnemen' om te beginnen

Neem uw bericht op terwijl u de microfoon ingedrukt houdt of erop tikt (afhankelijk van uw besturingssysteem) Laat los of tik op 'stop' wanneer u klaar bent Bekijk een voorbeeld of verstuur de opname direct

💡 Pro-tip: Dicteer korte sprintcheck-ins of blokkades direct na stand-ups in Slack om nieuwe context vast te leggen en vergadermoeheid te verminderen.

Hoe u spraakberichten in Slack kunt transcriberen

Door spraakberichten in Slack te transcriberen, kunt u snel gesproken updates vastleggen, notulen van vergaderingen delen of informatie bekijken zonder de audio opnieuw af te spelen. Slack biedt een standaard ingebouwde transcriptiefunctie, maar deze heeft een limiet in functionaliteit.

Als u meer controle nodig hebt, kunnen spraak-naar-tekstsoftware of transcriptiediensten van derden deze leemte opvullen.

Laten we beide methoden eens onder de loep nemen, zodat je kunt kiezen wat het beste bij jouw werkstroom past.

Deel 1: De ingebouwde transcriptieservice van Slack gebruiken

Open elk Slack-gesprek met een spraakbericht Klik op de drie horizontale lijnen op het spraakfragment Slack geeft de transcriptie van het bericht direct onder de clip weer

Weergave van het audiotranscript

Dat is alles. Je krijgt de basistranscriptie, en dat is ongeveer alles wat Slack te bieden heeft. Er is geen exportknop, geen opties voor bewerking en geen ondersteuning om meerdere talen of formaten te ondersteunen.

💡 Pro-tip: Begin uw spraakinvoer met een trefwoord zoals 'actie', 'aantekening' of 'beslissing', zodat luisteraars en zeer nauwkeurige transcriptietools snel de bedoeling van uw bericht kunnen begrijpen.

Als je verder wilt gaan dan deze Slack-problemen, is de Transcriber-app een solide upgrade. Deze app kan rechtstreeks in je Slack-werkruimte worden geïntegreerd en biedt krachtige AI-transcriptiefuncties.

Zo stelt u de instelling in en begint u het te gebruiken:

Bekijk de app-beschrijving om te zien of deze aan uw behoeften voldoet

Zoek naar 'Transcriber' in de Slack App Marketplace en klik op Toevoegen aan Slack Klik op Toestaan op de pagina van de toestemming wanneer daarom wordt gevraagd Na bevestiging verschijnt het Transcriber-kanaal automatisch in je Slack-werkruimte Open dit kanaal en klik op de + knop om uw audio- of video-bestand te uploaden

Selecteer de taal van de opname

De transcriptie wordt binnen enkele seconden verwerkt. Zodra deze klaar is, klikt u op het bestand voor de weergave van de volledige transcriptie

Klik op Weergave om het transcript in een nieuw tabblad te openen

Van daaruit kunt u:

Bekijk en bewerk het transcript met de in-browser editor

Exporteer het bestand in verschillende formaten, waaronder TXT, DOCX, PDF, SRT en VTT

Gebruik de transcriptie voor ondertitels, SEO-content, notities van de vergadering of documentatie

Maak nog meer uit uw audiofragmenten om naadloos te communiceren

🔍 Wist je dat? In geestelijke gezondheidsinstellingen missen transcriptietools vaak de nuance. Uit een onderzoek bleek dat AI tijdens therapiesessies één op de vier woorden verkeerd had. Tijdens emotionele of gevoelige momenten was het nog erger.

Problemen met spraakgestuurd typen in Slack oplossen

Als de spraakgestuurde typfunctie of audiofuncties van Slack niet naar behoren werken, zijn hier enkele snelle manieren om het probleem op te lossen:

Klik op het pictogram voor probleemoplossing van Huddles (linksonder tijdens een huddle) om audio-, video- en verbindingsproblemen te controleren. Als u een waarschuwing ziet, klik er dan op voor meer informatie.

Je kunt ook Slack AI gebruiken of de audio-, video- en schermdeelstest uitvoeren voor een grondigere controle.

Controleer de bandbreedte

Voor spraakvergaderingen is een downloadsnelheid van minimaal 200 kbps en een uploadsnelheid van minimaal 100 kbps vereist. Voer een snelheidstest uit om dit te controleren en schakel indien nodig over op een bekabelde verbinding of reset uw router.

Verbindingsproblemen oplossen

Update naar de nieuwste versie van Slack. Als de desktop-app niet werkt, probeer dan Slack in Chrome of een andere browser, of op je mobiel. Als de mobiele app wel werkt, maar de desktop-app niet, kan het een firewall- of antivirusprobleem zijn.

Controleer de audio-instellingen

Zorg ervoor dat uw microfoon niet is gedempt en dat Slack toegang heeft tot de microfoon (controleer de privacy-instellingen op OS-niveau). Zorg er in Windows ook voor dat uw voorkeursmicrofoon is ingesteld als standaard voor het systeem.

Herstart en controleer opnieuw

Sluit Slack af en open het opnieuw, start uw apparaat opnieuw op en controleer de juiste microfoon-/luidspreker-selectie in de audio-instellingen van Slack.

🧠 Leuk weetje: Artsen die zijn overgestapt op spraakdicteren konden hun aantekeningen twee tot vier keer sneller maken. Zelfs met enkele bewerkingen bespaarden ze veel tijd.

Limiet van spraak-naar-tekst in Slack

De native transcriptiefunctie van Slack heeft een basisnut, maar als je de voor- en nadelen van Slack tegen elkaar afweegt, wordt het duidelijk dat deze functie limiet heeft. Hier zijn een paar opvallende voorbeelden:

Limiet taalondersteuning: alleen beschikbaar voor een paar talen (bijv. Engels, Japans, Spaans via Slack AI aantekening)

Beperkt tot huddles en clips: Transcripties verschijnen alleen in spraak-/audioclips of AI-genoteerde huddle-canvassen, niet in chat- of Taak-opmerkingen

Onnauwkeurig bij ruis of accenten: Het heeft moeite met niet-moedertaalsprekers, achtergrondgeluiden of domeinspecifieke termen

Geen export- of bewerkingstools: U kunt transcripttekst in weergave bekijken en kopiëren, maar niet bewerken, exporteren, format of batchgewijs verwerken

gebrek aan taakintegratie*: zet gesproken content niet om in taken, samenvattingen of to-do's, wat de productiviteit een limiet stelt

Kenniswerkers worden tegenwoordig overweldigd door tool sprawl, waarbij ze voortdurend moeten schakelen tussen meerdere apps om taken, communicatie en informatie te beheren. Deze versnippering leidt tot een afgenomen productiviteit en meer frustratie. De contextuele AI van ClickUp stroomlijnt werkstroom door alles op één platform samen te brengen, relevante informatie op intelligente wijze weer te geven en routinematige handelingen te automatiseren. Met ClickUp kunnen teams zich concentreren op zinvol werk in plaats van te jongleren met tools, waardoor samenwerking en besluitvorming sneller verlopen.

Alternatief voor de ingebouwde spraak-naar-tekstfunctie van Slack

Met spraak-naar-tekst in Slack kunt u spraakberichten versturen en audio transcriberen. Dat is handig, maar het blijft bij transcriberen.

Als u op zoek bent naar een alternatief voor Slack, iets dat echt een end-to-end, spraakgestuurd systeem voor productiviteit biedt, dan biedt ClickUp een radicaal geavanceerdere en geïntegreerde aanpak.

Jack Kosakowski, CEO bij aanmaken Agency, deelt:

Onze productiviteit is wereldwijd aanzienlijk toegenomen sinds we ClickUp hebben geïmplementeerd. We hebben momenteel meer dan 50 gebruikers verspreid over 5 continenten die samenwerken aan zeer gedetailleerde projecten. Hierdoor hebben we de levertijd van projecten aanzienlijk kunnen verkorten.

Onze productiviteit is wereldwijd aanzienlijk toegenomen sinds we ClickUp hebben geïmplementeerd. We hebben momenteel meer dan 50 gebruikers verspreid over 5 continenten die samenwerken aan zeer gedetailleerde projecten. Hierdoor hebben we de levertijd van projecten aanzienlijk kunnen verkorten.

Laten we eens kijken hoe dat er in een echte werkstroom uitziet. 👇

Opnemen, transcriberen en communiceren met AI-aangedreven Clips

ClickUp Clips is een ingebouwde functie voor schermopname die naadloos is geïntegreerd in het projectmanagementplatform. Hiermee kunt u videofragmenten vastleggen, voice-overs aan video's toevoegen en deze onmiddellijk delen via taken, chatten, opmerkingen of documenten binnen het ecosysteem van ClickUp.

Clips opnemen in ClickUp Leg werkstroom vast en neem ze rechtstreeks op in taken of documenten met ClickUp Clips

Wat Clip echt krachtig maakt, is de integratie met ClickUp Brain, de AI-engine die automatisch audio uit de opgenomen video transcribeert met tijdstempels, slimme samenvattingen genereert en je in staat stelt om met de content te communiceren via conversatievormige vragen en antwoorden.

Zet opnames om in inzichten met ClickUp Brain

Deze AI-gestuurde inzichten kunnen met minimale inspanning worden omgezet in taken of actiepunten, waardoor Clips meer is dan alleen een opnametool.

📌 Voorbeeld: Stel dat uw manager een korte Clip opneemt binnen een taak of opmerking, waarin hij een nieuwe content-strategie uitlegt. Wanneer u de Clip opent, ziet u meteen het automatisch gegenereerde transcript, dat is voltooid met tijdstempels die u door de sleutel-delen leiden.

Maak actiepunten aan op basis van transcripties met ClickUp Brain

Als je weinig tijd hebt en niet de hele video wilt bekijken, kun je gewoon aan ClickUp Brain vragen: Wat was de strategie voor SEO?

Puur op basis van de gesproken content van de Clip geeft de AI-transcriptiesamenvatter een beknopt, nauwkeurig antwoord dat de door de manager beschreven SEO-aanpak samenvat. U kunt deze omzetten in taken, teamleden toewijzen, deadlines instellen en ze zelfs koppelen aan de relevante projectlijst.

Ga verder met het gesprek via chatten

Nu je de Clip hebt bekeken, wil je feedback van je team. Met ClickUp Chat kun je naadloos overschakelen naar een realtime gesprek zonder dat je de werkcontext hoeft te verlaten.

Zo werkt het:

Markeer belangrijke berichten met FollowUps™ en zet ze om in taken

Talk-to-Text om uw bericht in te spreken en Gebruikom uw bericht in te spreken en spraakmemo's direct te transcriberen

Houd een SyncUp (live video-/audio-oproep) rechtstreeks in chatten. Deel schermen, plaats opmerkingen in realtime en AI zal achteraf een samenvatting + actiepunten posten

Start realtime gesprekken op basis van transcripties met ClickUp Chat

🔍 Wist je dat? Het Whisper-model van OpenAI heeft een hallucinatiegraad van 1% laten zien: het verzint hele zinnen die nooit in het gesprek zijn voorgekomen. Erger nog, ongeveer 38% van die hallucinaties bevat schadelijke of misleidende content.

Leg spraak vast tijdens vergaderingen

Voor livevergaderingen neemt de ClickUp AI Notetaker het over. Deze wordt automatisch via uw kalender gekoppeld aan Zoom, Google Meet of Teams. Na de vergadering genereert deze:

Een document met een voltooid transcript

Belangrijkste punten

Toegewezen actiepunten

Video-opname van de sessie (optioneel)

Neem automatisch deel aan vergaderingen met ClickUp AI Notetaker en ontvang actitem in realtime

Je kunt ClickUp Brain vragen stellen als Wat heeft Sarah beloofd tijdens ons sprintplanninggesprek? en je krijgt direct antwoord.

Om uw aantekeningen nog sneller te structureren, kunt u gebruikmaken van de sjablonen voor vergaderingaantekeningen van ClickUp, die zijn ontworpen voor alles van sprintplanning en 1:1-gesprekken tot projectstarters.

💥 Bonus: Probeer ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX gaat veel verder dan alleen tekst. Het is alsof je een AI-copiloot hebt die je werk begrijpt en jouw taal spreekt.

Stuur een spraakbericht en laat ClickUp Brain Max dit omzetten in taken, die direct aan uw werkstroom worden toegevoegd

Dit is wat Brain MAX anders maakt:

✅ Gebruik spraakopdrachten overal

U kunt Brain MAX gebruiken door de desktop-app te openen en uw verzoek in de zoekbalk te typen of in te spreken. De AI doorzoekt ClickUp, uw gekoppelde apps en het internet om direct antwoorden en acties te leveren.

Je kunt bijvoorbeeld vragen: 'Zoek de nieuwste Figma-bestanden voor de ABC-marketingcampagne', of Talk to Text gebruiken om snel een bericht op te stellen in elke app op je computer.

🧠 Krijg slimmere reacties met multimodale AI

Met Brain MAX kunt u schakelen tussen ChatGPT, Claude, Gemini en het eigen model van ClickUp. U kunt het beste model voor de taak kiezen, dus of u nu een document samenvat, een bericht vertaalt of brainstormt over ideeën, u krijgt altijd het beste resultaat.

📆 Maak rechtstreeks verbinding met uw kalender

Vraag Brain MAX: Wat staat er vandaag op mijn agenda?

Het geeft een overzicht van uw agenda en helpt bij het boeken van vergaderingen, het voorbereiden van agenda's en het genereren van samenvattingen achteraf.

Bekijk alle manieren waarop ClickUp Brain MAX je kan helpen om het meeste uit je werkdag te halen!

Waarom zou je je beperken tot transcriberen als je met ClickUp ook actie kunt ondernemen?

De spraak-naar-tekstfuncties van Slack zijn een handig begin, vooral voor snelle antwoorden. Maar als je meer zoekt dan alleen basistranscriptie, dan is ClickUp de beste keuze.

Met ClickUp Brain krijgt u direct samenvattingen, automatisch gegenereerde actiepunten en AI die uw werk begrijpt. Gebruik ClickUp Chat om spraakantekeningen te versturen, deze om te zetten in taken, live gesprekken te voeren en alles in één thread bij te houden.

Meld u aan bij ClickUp en ervaar hoe AI-gestuurde communicatie echt werkt.