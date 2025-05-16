15 beste softwareprogramma's voor gegevensinvoer om werkstroom te stroomlijnen in 2025

Het is vrijdagmiddag 16.00 uur. U bent uitgeput en staart naar weer een eindeloze spreadsheet vol handmatig ingevoerde gegevens. Uw team heeft te veel werk, deadlines naderen en u weet dat er een betere manier moet zijn.

Als manager weet u dat efficiënt gegevensbeheer ervoor zorgt dat alles soepel verloopt. Maar urenlang bezig zijn met repetitieve invoer- en invoer-taken? Dat is vermoeiend. De juiste software kan gegevensinvoer- en invoer-taken automatiseren, fouten verminderen en uw team vrijmaken voor werk met een grotere impact.

In deze blogpost bekijken we 15 gegevensinvoer-systemen die werkstroom verfijnen, de nauwkeurigheid verbeteren en naadloos integreren met uw tools.

Laten we aan de slag gaan! 🎯

In één oogopslag: de 15 beste softwareprogramma's voor gegevensinvoer voor u

Voordat we in detail treden, volgt hier een overzicht van de beste softwareprogramma's voor gegevensinvoer die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn:

Tool Het beste voor Beste functies Prijzen ClickUp Het beste voor gestroomlijnd, collaboratief gegevensbeheer Teamgrootte: Ideaal voor individuen, middelgrote teams en grote ondernemingen die snelle ontwerpoplossingen aan hun werkstroom willen toevoegen Automatiseer het aanmaken van taken, beheer gegevens in tabelweergave en gebruik AI voor realtime inzichten. Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen Infinity Het beste voor een overzichtelijk, volledig aanpasbaar werkbeheersysteem Teamgrootte: Ideaal voor kleine tot middelgrote bedrijven die op zoek zijn naar een aanpasbare oplossing Pas aangepaste werkstroom aan en organiseer gegevens met behulp van flexibele weergaven en diepgaande map-structuren. Vanaf $ 8 per maand per gebruiker nTask Het beste voor moeiteloze taakbijhouden en werkstroomautomatisering Teamgrootte: ideaal voor kleine tot middelgrote teams Houd projectdetails bij met tijdsregistraties, Gantt-grafieken en gestructureerde werkstroom. Vanaf $ 4 per maand per gebruiker Airtable Het meest geschikt voor het flexibel organiseren van gegevens met een visuele, collaboratieve aanpak Teamgrootte: ideaal voor middelgrote bedrijven en grotere teams Bouw realtime, aanpasbare databases met dashboards en automatisering. Gratis; vanaf $ 24 per maand per gebruiker Nintex RPA Het beste voor het stroomlijnen van bedrijfsprocessen met AI-aangedreven automatisering Teamgrootte: ideaal voor middelgrote tot grote ondernemingen Automatiseer goedkeuringen, documenten en werkstroom zonder code Aangepaste prijzen (gratis proefversie beschikbaar) UiPath Het beste voor automatisering op bedrijfsniveau en naadloze systeemintegraties Teamgrootte: Ideaal voor grote ondernemingen die op zoek zijn naar automatisering en systeemintegratie Gebruik intelligente documentverwerking en procesmining voor automatisering. Gratis; vanaf $ 25/maand voor Basic TrueContext Het meest geschikt voor het vastleggen van realtime gegevens met offlinevriendelijke mobiele formulieren Teamgrootte: ideaal voor teams die in het veld werken Verzamel veldgegevens met GPS, spraaknotities en synchroniseer deze met backend-systemen. Vanaf $ 25 per maand per licentie GoCanvas Het beste voor het vereenvoudigen van veldgegevensverzameling met mobiele formulieren zonder code Teamgrootte: Ideaal voor kleine tot middelgrote teams die veldgegevens moeten verzamelen Maak mobielvriendelijke formulieren, scan barcodes en synchroniseer offline gegevens. Vanaf $ 49 per maand per gebruiker Zoho Formulieren Het meest geschikt voor het bouwen van aangepaste formulieren met geautomatiseerde werkstroom en integraties Teamgrootte: Ideaal voor kleine tot middelgrote bedrijven die op zoek zijn naar formulieroplossingen Maak formulieren zonder code met notificaties, goedkeuringen en elektronische handtekeningen. Gratis; vanaf $ 12 per maand per gebruiker Cognito Formulieren Het beste voor geavanceerde formulieraanmaak met krachtige functies voor gegevensautomatisering Teamgrootte: ideaal voor bedrijven van elke omvang die behoefte hebben aan gegevensautomatisering Gebruik slimme logica, automatisering en veilige gegevensvastlegging voor formulieren. Gratis; vanaf $ 19/maand voor 2 gebruikers Microsoft Excel Het meest geschikt voor gedetailleerde gegevensanalyse, complexe berekeningen en automatisering Teamgrootte: ideaal voor kleine tot grote ondernemingen die behoefte hebben aan complex gegevensbeheer Gebruik geavanceerde formules en Power Query voor diepgaande gegevensmanipulatie. $ 179,99 (licentie) Google Spreadsheets Het beste voor realtime samenwerking en soepele integratie met Google Werkruimte Teamgrootte: ideaal voor teams van elke grootte die Google Werkruimte gebruiken Werk samen aan spreadsheets met automatisering en app-integraties Free Forms On Fire Het meest geschikt voor mobielvriendelijke formulieren met ingebouwde werkstroomautomatisering Teamgrootte: ideaal voor kleine tot middelgrote teams met mobiele veldactiviteiten Leg gegevens vast in het veld en synchroniseer met meer dan 1500 tools via integraties. Vanaf $ 25 per maand per gebruiker Intellimas Het meest geschikt voor het vervangen van spreadsheets door op maat gemaakte, krachtige gegevenswerkstroom Teamgrootte: ideaal voor ondernemingen die aangepaste werkstroom nodig hebben Bouw werkstroom voor grote hoeveelheden gegevens met een spreadsheetachtige gebruikersinterface. Vanaf $ 30 per maand per gebruiker (gratis proefversie beschikbaar) Process Runner Het beste voor het vereenvoudigen van SAP-datataken met robuuste automatiseringstools Teamgrootte: Ideaal voor ondernemingen die SAP gebruiken Automatiseer SAP-gegevensinvoer vanuit Excel met behulp van low-code automatisering Aangepaste prijzen (gratis proefversie beschikbaar)

Waar moet u op letten bij gegevensinvoer-software?

De keuze van de juiste software voor gegevensinvoer is afhankelijk van de functies die bij uw werkstroom passen. Hier is waar u op moet letten. 👇

Aangepaste formulieren aanmaken: Maak aangepaste formulieren met drag-and-drop editors en voorwaardelijke logica om gegevensverzameling te vereenvoudigen.

Automatisering en werkstroom: automatiseert goedkeuringen, taaktoewijzingen en gegevensroutering om processen te versnellen en handmatige inspanningen te verminderen.

Gegevensvalidatie en nauwkeurigheid: maakt gebruik van berekende velden, if/then-logica en realtime detectie om fouten te voorkomen.

Offline toegankelijkheid: legt gegevens vast en slaat deze op, zelfs zonder internetverbinding, en synchroniseert wanneer u weer online bent.

Naadloze integraties: maakt verbinding met CRM's, cloudopslag en apps voor documentbeheer binnen bedrijven om gegevens te centraliseren.

Samenwerkingstools: wijst rollen toe, volgt de voortgang en zorgt voor realtime updates voor beter teamwork.

Barcode- en GPS-mogelijkheden: Verbetert het voorraadbeheer en de veldwerkzaamheden met barcodescanning en het bijhouden van locatie.

Elektronische handtekeningen en documentgeneratie: Creëert en verwerkt juridisch bindende documenten zonder handmatig papierwerk.

Gegevensveiligheid en naleving: Garandeert gegevensprivacy met versleuteling, op rollen gebaseerde toegang en naleving van branchespecifieke regelgeving.

📮ClickUp Insight: Ongeveer 41% van de professionals geeft de voorkeur aan instant messaging voor teamcommunicatie. Hoewel dit een snelle en efficiënte manier van communiceren is, worden berichten vaak verspreid over meerdere kanalen, threads of directe berichten, waardoor het moeilijker wordt om informatie later terug te vinden. Met een geïntegreerde oplossing zoals ClickUp Chat worden uw chatthreads in kaart gebracht bij specifieke projecten en taken, waardoor uw gesprekken in context blijven en direct beschikbaar zijn.

De 15 beste softwareprogramma's voor gegevensinvoer

Handmatige gegevensinvoer is tijdrovend en foutgevoelig. De beste software voor gegevensinvoer automatiseert werkstroom, garandeert nauwkeurigheid en kan worden geïntegreerd met bestaande systemen.

Hier zijn 15 toonaangevende oplossingen die zijn ontworpen om de efficiëntie in verschillende sectoren te optimaliseren. 🗂️

ClickUp (het beste voor gestroomlijnd, collaboratief gegevensbeheer)

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, gaat verder dan traditioneel projectmanagement. Het is ontworpen om u te helpen elk aspect van uw werkstroom te centraliseren, van het bijhouden van taken tot het beheer van middelen, allemaal op één plek.

ClickUp-tabelweergave

Houd uw gegevens gestructureerd en toegankelijk in ClickUp Tabelsweergave.

Met tools zoals ClickUp Table Weergave kunt u gegevens beheren met de flexibiliteit van een spreadsheet, maar met de kracht van een database. Van clientinformatie en budgetten tot projectstatus, alle gegevens die u invoert in ClickUp (of migreert vanuit meer dan 1000 geïntegreerde apps ) blijven georganiseerd, doorzoekbaar en toegankelijk zonder dat u tussen platforms hoeft te schakelen.

Als u bijvoorbeeld toezicht houdt op een marketingcampagne voor een client, kunt u een tabelweergave instellen die de fases van elke campagne bijhoudt. ClickUp aangepaste velden kan specifieke deliverables (zoals advertentieteksten of ontwerpmateriaal), budgettoewijzing en campagneprestatiestatistieken bevatten.

U kunt ook essentiële documenten koppelen, zoals de opdrachtomschrijving van de client of goedkeuringse-mails.

ClickUp Formulieren

Verzamel, houd bij en handel eenvoudig op basis van informatie met ClickUp Formulieren.

ClickUp Connected Search

En als u ooit op zoek bent naar een bepaald stukje data, dan maakt ClickUp Connected Search dat heel eenvoudig. Met ingebouwde AI-mogelijkheden kunt u uw zoekopdrachten gewoon in natuurlijke taal invoeren, en of dat antwoord nu in een chat, taak, document of een van uw geïntegreerde apps in het ClickUp-ecosysteem staat, ClickUp zal het voor u vinden en ophalen!

Los gefragmenteerde werkstroom op met ClickUp's Connected Search.

ClickUp Formulieren

Wilt u informatie verzamelen zonder extra stappen? ClickUp Forms maakt het eenvoudig. Maak een aangepaste formulierweergave en elke reactie wordt automatisch omgezet in een taak – geen handmatige invoer, geen tijdverspilling.

Als u bijvoorbeeld feedback over gebeurtenissen verzamelt, worden reacties direct omzetbare actiepunten, klaar voor follow-up. Hetzelfde geldt voor IT-verzoeken, verkoopleads of andere gegevens die u moet organiseren. Alles vloeit naadloos in uw werkstroom.

En met voorwaardelijke logica kunt u het formulier aanpassen op basis van antwoorden, zodat u elke keer alleen relevante gegevens vastlegt.

ClickUp Brain

Gebruik natuurlijke taalverwerking (NLP) in ClickUp Brain om queries in hun context te interpreteren.

Dan is er nog ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent en het neurale netwerk die taken, documenten, mensen en bedrijfskennis allemaal binnen één werkruimte met elkaar verbindt. In plaats van verschillende tools voor gegevensinvoer, opslagruimte en opvraging te gebruiken, centraliseert ClickUp Brain informatie zodat alle gegevens vanaf één plek toegankelijk zijn en beheerd kunnen worden.

Als u een vraag hebt zoals 'Wat waren onze best presterende deals van vorige maand?', doorzoekt de AI-assistent uw CRM in ClickUp om een duidelijk, direct overzicht te geven. Het verwerkt al uw gegevens in verbinding en biedt binnen enkele seconden inzichten.

De beste functies van ClickUp

Werk bijhouden en organiseren: Gebruik Table View om dynamische, responsieve spreadsheets en visuele databases te maken voor het beheren van taken zoals budgetten, voorraden, client informatie en meer.

Maak een database zonder code: koppel taken, documenten en afhankelijkheden om relaties op te bouwen en gegevens te organiseren, zoals het maken van een verbinding tussen klanten en hun bestellingen.

Samenvatting van complexe gegevens: Ontvang door AI gegenereerde realtime samenvattingen van taken, projecten en documenten voor snelle, bruikbare inzichten.

Productfeedback vastleggen en beheren: Verzamel feedback van gebruikers en zet deze om in bruikbare productverbeteringstaken door reacties automatisch door te sturen naar de juiste teamleden.

Deel uw tabelweergave: deel projecten met clients via openbaar toegankelijke links en exporteer informatie als spreadsheets.

Limieten van ClickUp

Uitgebreide functies en aangepaste aanpassingsmogelijkheden kunnen nieuwe gebruikers overweldigen.

De limiet in diepte en flexibiliteit van de mobiele app maakt complexe taken moeilijker te beheren onderweg.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensent deelt :

ClickUp is een alles-in-één projectmanagementtool met alle functies die nodig zijn voor de gehele productontwikkeling op één plek. De beste klantenservice in zijn klasse helpt om alle problemen op tijd op te lossen. Integratie met andere platforms helpt om de migratie van andere platforms gemakkelijker te maken en de AI-functie die de taakbeschrijving kan samenvatten en genereren, helpt ontwikkelaars om meer inzicht te krijgen in de taak.

🧠 Leuk weetje: De snelste tijd die ooit is geregistreerd voor het typen van het alfabet op een QWERTY-toetsenbord is 3,25 seconden. Snelheid en nauwkeurigheid maken dit een leuke uitdaging voor aspirant-typisten.

2. Infinity (het beste voor een overzichtelijk, volledig gratis aanpasbaar werkbeheersysteem)

via Infinity

Met Infinity kunt u uw werkstroom naar eigen wens vormgeven. Deze tool biedt u flexibele weergaven – tabellen, kalenders en tijdlijnen – zodat u op uw eigen manier met uw gegevens kunt werken. Dankzij de slimme organisatie functies kunt u uitgebreide mappenstructuren opzetten om alles overzichtelijk en toegankelijk te houden.

U kunt uw werkstroom eenvoudig aangepast maken door gegevens te filteren, te sorteren en te groeperen met aanpasbare attributen. Bovendien maakt het gebruik van AI-gestuurde inzichten om ideeën en taken te genereren voor een verbeterde productiviteit.

De beste functies van Infinity

Filter, sorteer en groepeer informatie en kies welke attributen u wilt weergeven of verbergen.

Stel terugkerende taken, herinneringen en IFTTT-achtige automatiseringen in om druk werk te elimineren en alles soepel te laten verlopen.

Maak en integreer aangepaste formulieren om feedback te verzamelen, leads te genereren of belangrijke bedrijfsinformatie te verzamelen zonder extra tools.

Maak gebruik van meer dan 50 aanpasbare sjablonen om projecten een vliegende start te geven en alles te beheren, van interne taken tot bedrijfsbrede initiatieven.

Oneindige limieties

Limietten voor het importeren van rijen maken het moeilijk om historische gegevens te migreren.

Onhandige mobiele interface is moeilijk te navigeren op verschillende apparaten

Infinity-prijzen

Basis: $ 8/maand per gebruiker

Pro: $12/maand per gebruiker

Infinity-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,6/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Infinity?

Een Capterra-gebruiker zet een aantekening :

Omdat het zo nieuw is en ze nog steeds gebruikers aan het werven zijn, zijn er een aantal dingen die moeten worden geleerd, aangezien het niet 100% intuïtief is. De ondersteuning kon onze zorgen echter snel wegnemen en ik ben erg onder de indruk van hun reactiesnelheid. De gebruikersinterface moet aanzienlijk worden verbeterd omdat deze er goedkoop uitziet, maar het is ongelooflijk met functie en werkt geweldig.

🧠 Leuk weetje: met alleen de bovenste rij letters (QWERTYUIOP) kun je het woord typewriter typen! Dit was waarschijnlijk opzettelijk gedaan om het voor verkopers gemakkelijker te maken om vroege typemachines te demonstreren.

3. nTask (het beste voor moeiteloze taakbijhouden en werkstroomautomatisering)

via nTask

nTask vereenvoudigt projectmanagement door u een gestructureerde manier te bieden om te plannen, bij te houden en samen te werken. Alle gegevens, inclusief projectmijlpalen, afhankelijkheden, budgetdetails en tijdsregistraties, worden op een gestructureerde manier opgeslagen. U kunt snel de voortgang bijhouden, prestaties analyseren en weloverwogen beslissingen nemen.

Hiermee kunt u aangepaste werkstroom ontwerpen die elk detail van uw projecten vastleggen. U kunt visuele borden of tijdlijnen instellen om te zien hoe gegevens met elkaar verbonden zijn en rapportages gebruiken om sleutelstatistieken te monitoren.

De beste functies van nTask

Gebruik de ingebouwde tijdregistratie en automatische timers om bij te houden hoeveel tijd aan elke taak wordt besteed.

Maak gebruik van Gantt-grafieken en aangepaste workflows om gegevensrelaties en projectvoortgang in één oogopslag te zien.

Wijs taken toe met geplande en werkelijke deadlines, voeg meerdere toegewezen personen toe en voeg relevante bijlagen toe.

Gebruik aangepaste statussen, terugkerende taken en vooraf gedefinieerde sjablonen om repetitieve processen te stroomlijnen.

Limiet van nTask

Ontbrekende robuuste functies zoals risicologboeken en gedetailleerde taak-rapportage voor taakgebaseerde facturering

Het uploaden van documenten en foto's is niet intuïtief of gebruiksvriendelijk.

Prijzen van nTask

Premium: $ 4/maand per gebruiker

Business: $ 12/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van nTask

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,2/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over nTask?

Volgens een beoordeling op Trustpilot:

Na drie maanden zijn we uiteindelijk gestopt met het gebruik van NTask. Het was niet zo aanpasbaar als ons was voorgespiegeld. Telkens wanneer er een storing was, zeiden ze dat ze nog bezig waren met de ontwikkeling van het platform. Na een paar zeer slechte pogingen van hun "ondersteuningsteam" om dit platform aan onze behoeften aan te passen, was er niets veranderd en zijn onze vrijwilligers gestopt met het gebruik ervan.

🔍 Wist u dat? Bepaalde talen, zoals het Chinees, gebruiken duizenden tekens, wat een uitdaging vormt bij het typen. Oplossingen zoals de Pinyin-invoermethode stellen gebruikers in staat om fonetisch te typen, waarna de software dit koppelt aan het juiste teken.

4. Airtable (het beste voor het flexibel organiseren van gegevens met een visuele, collaboratieve aanpak)

via Airtable

Airtable zet ruwe gegevens om in georganiseerde, dynamische werkstroom die teams op één lijn houden en processen soepel laten verlopen.

Hiermee kunt u aanpasbare databases bouwen die zich aanpassen aan uw zakelijke behoeften. In plaats van te worstelen met onhandige spreadsheets, kunt u informatie structureren in flexibele tabellen waarmee u eenvoudig projecten, campagnes, budgetten en meer kunt bijhouden.

Met Airtable kunt u grote datasets van meerdere platforms ophalen, cruciale bedrijfsgegevens verifiëren en handmatige gegevensinvoer- en invoer-taak automatiseren met behulp van AI.

De beste functies van Airtable

Houd informatie up-to-date in alle afdelingen met realtime synchroniseren, waardoor versie-conflicten en miscommunicatie worden voorkomen.

Beheer en analyseer moeiteloos enorme datasets met geavanceerde databasemogelijkheden zoals HyperDB.

Gebruik dashboards om de voortgang van projecten, OKR's en andere prestatie-indicatoren in realtime te volgen.

Maak direct aangepaste bedrijfsapps met een intuïtieve drag-and-drop-interface.

Limieten van Airtable

De formuleopties zijn niet zo geavanceerd als bij traditionele spreadsheets.

Voor sommige synchronisatie-functies is een duurder abonnement nodig, wat voor individuele gebruikers misschien niet zo budgetvriendelijk is.

Prijzen van Airtable

Free

Team: $ 24/maand per gebruiker

Business: $ 54/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Airtable-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 2700 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Airtable?

Zoals een recensent van Capterra het verwoordt:

Het is in de loop der jaren geëvolueerd met hun updates. Maar ik denk dat het dashboard beter kan. Ze kunnen zeker een paar functies van ClickUp overnemen, vooral met zaken als bijhouden en aantekeningen.

🔍 Wist u dat? De keypunch-machine was het eerste mechanische apparaat voor gegevensinvoer, uitgevonden door Herman Hollerith in de jaren twintig van de vorige eeuw. Het prikte gaatjes in papieren kaarten om gegevens weer te geven, een voorloper van de moderne computer.

5. Nintex RPA (het beste voor het stroomlijnen van bedrijfsprocessen met AI-aangedreven automatisering)

via Nintex RPA

Nintex elimineert inefficiënties in handmatig gegevensbeheer door gegevensinvoer, werkstroom en documentbeheer te automatiseren. Het helpt processen te stroomlijnen en volledige operationele controle te behouden.

Van goedkeuringen tot het bijhouden van naleving, Nintex helpt teams repetitief werk te verminderen, de nauwkeurigheid te verbeteren en activiteiten te stroomlijnen zonder ook maar één regel code te schrijven. Bovendien kunt u contracten, facturen en rapportage maken met vooraf gebouwde sjablonen en geautomatiseerde gegevenssamenvoeging.

De beste functies van Nintex

Gebruik Nintex DocGen om gegevens samen te voegen in sjablonen en consistente, risicovrije documenten te produceren.

Zorg ervoor dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan door klantcontroles, risicobeoordelingen en goedkeuringen te automatiseren.

Gebruik ingebouwde validatie, versleuteling en toegangscontroles om gevoelige informatie te beschermen.

Vertrouw op de Nintex Desktop Guide voor stapsgewijze hulp in realtime.

Limieten van Nintex

Niet ideaal voor datatransformatietaken zoals het parseren van CSV-bestanden of bulkbewerkingen.

Problemen met prestaties bij het verwerken van grote datasets met duizenden rijen

Prijzen van Nintex

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Nintex

G2: 4,2/5 (meer dan 1300 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Nintex?

Een G2-recensent maakt een melding:

De eindeloze mogelijkheden en opties kunnen soms een nadeel zijn. Bepaalde functies kunnen moeilijk te begrijpen zijn, vooral als u ze nog nooit eerder hebt gebruikt of ze al lang niet meer hebt gebruikt. Er is echter voldoende hulp en training beschikbaar om u op weg te helpen.

6. UiPath (het beste voor automatisering op bedrijfsniveau en naadloze systeemintegraties)

via UiPath

UiPath maakt gegevensinvoer eenvoudig met krachtige automatisering die voor u werkt. De drag-and-drop-interface maakt de installatie eenvoudig, zelfs voor gebruikers die niet technisch onderlegd zijn, en het integreert naadloos met de tools die u al gebruikt.

Intelligente documentverwerking zorgt voor een naadloze gegevensextractie uit formulieren, facturen en rapporten. Ondertussen houdt realtime analyse de prestaties bij, waardoor u volledige zichtbaarheid krijgt in de impact. Met automatisering als kern kunt u uw team voorzien van low-code ontwikkeltools waarmee u op maat gemaakte automatiseringen kunt creëren.

De beste functies van UiPath

Gebruik UI + API-automatisering om handmatige gegevensinvoer te elimineren en de nauwkeurigheid te verbeteren.

Maak gebruik van procesmining en taakmining om inefficiënties aan het licht te brengen en processen te verbeteren.

Pas intelligente documentverwerking toe om snel informatie uit documenten te extraheren en te verwerken.

Maak een verbinding tussen UiPath en bestaande bedrijfsapplicaties om gegevensbeheer te stroomlijnen.

Limieten van UiPath

Blokken kunnen in complexe scenario's lastig te gebruiken zijn en vereisen vaak aangepaste code.

De structuur van Orchestrator kan verwarrend zijn om te begrijpen.

Prijzen van UiPath

Free

Basis: $ 25/maand

Standaard: Aangepaste prijzen

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van UiPath

G2: 4,6/5 (meer dan 6600 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over UiPath?

Volgens een Reddit-gebruiker op r/RPA:

UI Path is duur, de technische ondersteuning is erg twijfelachtig en erg verkoopgericht, en hun app-platform loopt ver achter op andere opties. Dat gezegd hebbende, als u een aantal verouderde systemen hebt die alleen kunnen worden geautomatiseerd door middel van UI-manipulatie (klassieke RPA), dan is UI Path de krachtigste optie. Het vereist wel fulltime ontwikkelingservaring.

🧠 Leuk weetje: De titel van snelste typist ter wereld is in handen van MythicalRocket, een middelbare scholier die in 2023 een ongelooflijke typsnelheid van 305 woorden per minuut (wpm) bereikte. Om dat in perspectief te plaatsen: dat is meer dan zeven keer sneller dan de gemiddelde typsnelheid van 40 wpm!

7. TrueContext (het beste voor het vastleggen van realtime gegevens met offlinevriendelijke mobiele formulieren)

via TrueContext

TrueContext is een mobiel werkstroomplatform dat het beheer van veldgegevens voor professionals en technici vereenvoudigt en stroomlijnt. Hiermee kan uw team onderweg informatie vastleggen en verwerken met behulp van schakelen, schuifregelaars, foto's, spraaknotities of barcodescans.

De app stuurt deze gegevens automatisch naar uw kernsystemen, zodat uw records up-to-date blijven zonder extra handmatig werk. Ingebouwde kwaliteitscontroles en audittrails leggen metadata vast, zoals tijdstempels en geolocatie, zodat u altijd weet waar uw gegevens vandaan komen en hoe nauwkeurig ze zijn.

De beste functies van TrueContext

Minimaliseer menselijke fouten met app-gestuurde validatie, vooraf ingevulde velden en geautomatiseerde berekeningen.

Leg essentiële metadata vast, zoals datums, geolocatie en technicus-ID's, om traceerbaarheid en verantwoordelijkheid te garanderen.

Ontwerp en verfijn low-code werkstroom die de kloof tussen veldoperaties en backoffice-systemen overbruggen.

Gebruik realtime opzoekingen en automatisering van gegevensroutering om alle bedrijfssystemen up-to-date te houden.

Limiet van TrueContext

Het is niet mogelijk om twee rapporten per dag uit te voeren zonder gegevens uit het eerste rapport over te nemen, waardoor handmatige verwijdering nodig is.

Frequente onderbrekingen tijdens integratie met interne en externe platforms

Prijzen van TrueContext

Essentials: $ 25/maand per licentie (jaarlijks gefactureerd)

Geavanceerd: $ 45/maand per licentie (jaarlijks gefactureerd)

Onderneming: Aangepaste prijzen

TrueContext-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 370 beoordelingen)

Capterra: 4,6 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over TrueContext?

Volgens een beoordeling van Capterra:

Vernieuwen werkt niet altijd zoals het hoort, papierwerk blijft 'hangen' in de verzonden items en wordt niet op tijd ingediend zonder dat de gebruiker dit moet afstemmen.

8. GoCanvas (het beste voor het vereenvoudigen van gegevensverzameling in het veld met mobiele formulieren zonder code)

via GoCanvas

GoCanvas maakt het verzamelen van gegevens in het veld snel en stressvrij – geen rommelig papierwerk meer, alleen mobielvriendelijke formulieren.

Voeg foto's, handtekeningen en GPS-locaties toe om gegevens nauwkeuriger en gemakkelijker bij te houden. Rapporten worden automatisch gegenereerd en werkstroom wordt aangepast aan uw behoeften.

Omdat het offline werkt, kan uw team altijd en overal gegevens vastleggen en deze synchroniseren wanneer ze weer online zijn. Deze oplossing is ontworpen voor buitendienstwerkers en kantoormedewerkers en zorgt voor een verbinding tussen gegevens uit het veld en uw bedrijfssystemen. Bovendien zorgen barcodescanning en automatisering voor nauwkeurige, actuele informatie.

De beste functies van GoCanvas

Leg gegevens vast en sla ze op, zelfs zonder internetverbinding. Ze worden automatisch synchroniseerd zodra u weer online bent.

Gebruik realtime GPS-bijhouden en planningstools om veldteams gecoördineerd en bezig met de Taak te houden.

Verminder handmatig werk met automatische invulling, ingebouwde berekeningen en logica op voorwaarde die alleen relevante velden toont.

Vereenvoudig het bijhouden van apparatuur door middel van barcodescanning, waardoor het in- en uitchecken efficiënt verloopt.

Limieten van GoCanvas

Beperkte flexibiliteit bij het aanpassen van vervolgkeuzemenu's en het herzien van content binnen een beperkt bereik aan kosten

Het dashboard is moeilijk te navigeren, vooral bij hoge activiteit van gebruikers.

Het opzeggen van een abonnement zou volgens rapportage frustrerend en te ingewikkeld zijn.

Prijzen van GoCanvas

Pro: $49/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Max: $79/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van GoCanvas

G2: 4,3/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over GoCanvas?

Van een Trustpilot-gebruiker :

Van een Trustpilot-gebruiker :

Het was een goede, goed geprijsde app, maar als je je eenmaal hebt aangemeld, kun je niet meer terug. We moesten onze apps stroomlijnen om kosten te besparen en onze processen te stroomlijnen, maar zodra je je eenmaal hebt aangemeld voor een bepaald aantal formulier, kun je niet meer terug. Je kunt alleen nog maar uitbreiden.

🔍 Wist u dat? De huidige spreadsheetsoftware is geïnspireerd op een vroeg datainvoerprogramma genaamd VisiCalc, dat in 1979 werd ontwikkeld. Het was het eerste programma waarmee mensen gegevens in tabelformat konden bewerken.

9. Zoho Forms (het beste voor het maken van aangepaste formulieren met geautomatiseerde werkstroom en integraties)

via Zoho Formulieren

Zoho Forms is een veelzijdige online formulierbouwer die uitblinkt in het maken van aangepaste formulieren met krachtige automatisering en integratiemogelijkheden. Het maakt deel uit van het bredere Zoho-ecosysteem en is ontworpen om gegevens te organiseren en naadloos te integreren met andere applicaties.

Met Zoho Forms kunt u professionele webformulieren maken zonder code. Het biedt een intuïtieve drag-and-drop-interface en een uitgebreide bibliotheek met aanpasbare sjablonen.

Wat deze software onderscheidt, is de robuuste engine voor automatisering van gegevensinvoer. U kunt geavanceerde werkstroom-instellingen instellen die acties triggeren zoals e-mail notificaties, gegevensupdates of goedkeuringsprocessen op basis van verzonden formulier.

De beste functies van Zoho Formulieren

Deel formulieren via embeds, directe links of e-mailcampagnes om elk publiek te bereiken.

Stel e-mail- of sms-notificaties in om op de hoogte te blijven van realtime gegevensverzendingen.

Voeg velden voor elektronische handtekeningen toe om contractondertekenings- of goedkeuringsprocessen te verbeteren.

Limieten van Zoho Formulieren

De installatie van voorwaardelijke logica kan complex zijn voor niet-technische gebruikers.

Interne toegang tot formulierrapporten en toestemmingbeheer is niet eenvoudig.

Prijzen van Zoho Formulieren

Free

Basis: $ 12/maand per gebruiker

Standaard: $ 30/maand per gebruiker

Professioneel: $ 60/maand per gebruiker

Premium: $ 110/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Zoho Forms

G2: 4,4/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoho Formulieren?

Een recensent van TrustRadius legt uit:

Zoho Forms is een relatief eenvoudige oplossing, omdat er niet al te veel technische moeilijkheden zijn, waardoor het ideaal is voor onze administratieve teams om te beheren. Het ontwerpen van formulieren gebeurt grotendeels met slepen en neerzetten, dus dat is vrij eenvoudig. Onze grootste ergernissen zijn het aanmaken en beheren van merksjablonen en de integratie met Zoho Sign, die niet bijzonder gebruiksvriendelijk is, vooral omdat het door hetzelfde bedrijf is gemaakt...

🧠 Leuk weetje: In sommige gevallen vereist gegevensinvoer een hoge mate van precisie. Het is niet ongebruikelijk dat bedrijven professionele gegevensinvoerspecialisten inhuren die ernaar streven gegevens met een nauwkeurigheid van 99,9% in te voeren.

10. Cognito Formulieren (het beste voor geavanceerde aanmaak van formulier met krachtige functies voor automatisering)

via Cognito Formulieren

Cognito Forms is een gebruiksvriendelijke online formulierbouwer die het verzamelen en beheren van gegevens moeiteloos maakt. U kunt formulier maken die zelfstandig denken met slimme berekeningen, dynamische velden en intelligente werkstroom die zich direct aanpassen.

Achter de overzichtelijke interface schuilt serieuze kracht: HIPAA-conforme veiligheid, elektronische handtekeningen en automatiseringstools die vervelende taken omzetten in soepele werkstroom. Functies zoals elektronische handtekeningen, betalingsintegraties en automatische documentgeneratie vereenvoudigen de bestellingverwerking en het contractbeheer.

De beste functies van Cognito Formulieren

Voeg berekende velden, voorwaardelijke logica en herhalende secties toe om voltooide en consistente gegevens vast te leggen.

Sorteer, filter en exporteer verzenden eenvoudig om duidelijke inzichten te verkrijgen en slimmere beslissingen te nemen.

Gebruikers kunnen formulieren opslaan en later weer openen, waardoor er minder formulieren worden afgebroken en de datakwaliteit wordt verbeterd.

Bescherm gevoelige informatie met eenmalige aanmelding, tweefactorauthenticatie en gegevensversleuteling.

Limietten van Cognito Formulieren

De gebruikersinterface en -ervaring kunnen beter.

Geen directe klantenservice om dringende problemen te ondersteunen

De exportmogelijkheden hebben een limiet.

Prijzen van Cognito Formulieren

Individueel: Gratis

Pro: $19/maand voor twee gebruikers

Team: $39/maand voor vijf gebruikers

Onderneming: $129/maand voor 20 gebruikers

Beoordelingen en recensies van Cognito Form

G2: 4,5/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 120 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Cognito Formulieren?

Een recensent van Capterra stelt voor:

Het zou geweldig zijn als er een sectie zou zijn met alleen een tabel met alle mogelijke scripts die kunnen worden gebruikt en die per categorie zijn geordend. Ik weet dat je ernaar kunt zoeken in de helpsectie, maar een bibliotheek zou geweldig zijn. Het zou ook leuk zijn om een bibliotheek met tutorials voor verschillende items te hebben, waarin het gebruik van bepaalde scripts wordt behandeld.

11. Microsoft Excel (het beste voor gedetailleerde gegevensanalyse, complexe berekeningen en automatisering)

via Microsoft Excel

Microsoft Excel is een veelzijdige tool voor gegevensinvoer die in verschillende sectoren wordt gebruikt, van financiën en gezondheidszorg tot onderwijs en marketing, voor efficiënt gegevensbeheer en -analyse. Het biedt een vertrouwde spreadsheetinterface waarmee u snel gegevens kunt invoeren en ordenen via rijen en kolommen.

De formulier-sjablonen en uitgebreide formulebibliotheek van Excel maken nauwkeurige berekeningen en gegevensmanipulatie mogelijk. Bovendien verbeteren integraties met andere Microsoft Office-toepassingen en externe databronnen de samenwerking en het deel van gegevens.

De beste functies van Microsoft Excel

Gebruik Power Query en Power Pivot voor robuuste datamodellering en business intelligence.

Deel werkboeken via Office 365 voor een soepele samenwerking tussen team in realtime.

Gebruik slicers en tijdlijnen om draaitabellen en grafieken te filteren, waardoor interactieve verkenning van Excel-databases mogelijk wordt.

Limieten van Microsoft Excel

De interface voelt verouderd aan en zou baat hebben bij een moderner ontwerp.

Een sterke afhankelijkheid van handmatige invoer verhoogt het risico op fouten en inconsistenties.

Het bijhouden van versiegeschiedenis kan lastig zijn voor lokale Excel-bestanden.

Prijzen van Microsoft Excel

Licentie: $179,99

Beoordelingen en recensies van Microsoft Excel

G2: 4,7/5 (meer dan 2800 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 19.100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Excel?

Een gebruiker van Capterra zegt:

Excel kan traag worden of crashen bij het verwerken van extreem grote datasets. Verbeteringen in prestaties en stabiliteit voor big data-scenario's zouden de gebruikerservaring verbeteren. Ook het beheren en debuggen van complexe formules kan een uitdaging zijn. Verbeterde tools voor het controleren van formules en betere foutmeldingen zouden gebruikers helpen om problemen gemakkelijker op te sporen en op te lossen.

12. Google Spreadsheets (het beste voor realtime samenwerking en soepele integratie met Google werkruimte)

via Google Werkruimte Updates

Google Spreadsheets is een spreadsheet- en datawarehousingoplossing voor s die veel wordt gebruikt door professionals en projectmanagers. Teams kunnen tegelijkertijd aan spreadsheets werken, waarbij wijzigingen automatisch worden ge synchroniseerd tussen apparaten.

Of u nu cijfers verwerkt, projecten bijhoudt of gegevens analyseert, Google Spreadsheets kan naadloos worden verbonden met andere zakelijke tools en organiseert alles in de cloud. Bovendien kunt u met de versiegeschiedenis altijd wijzigingen bijhouden en indien nodig terugdraaien. Google Spreadsheets heeft ook krachtige scriptmogelijkheden, zoals Google Apps Script, om repetitieve taken te automatiseren.

De beste functies van Google Spreadsheets

Krijg vanaf elk apparaat toegang tot spreadsheets, zodat gegevens beschikbaar zijn waar u ze nodig hebt.

Beheer de toegang tot bestanden en toestemming, en bepaal wie specifieke spreadsheets kan bekijken, bewerken of becommentariëren voor een betere veiligheid.

Importeer en consolideer gegevens uit externe bronnen, zoals SQL-databases en API's, om analyses te verrijken.

Breid de functie uit met een breed bereik aan add-ons die beschikbaar zijn in de Google Workspace Marketplace.

Limieten van Google Spreadsheets

Het ontbreken van een ingebouwde spellingcontrole zorgt voor wrijving bij snelle typers die grote datasets gebruiken voor werk.

Cloud-implementatie leidt tot vertragingen bij het verwerken van grote hoeveelheden gegevens.

Prijzen van Google Spreadsheets

Free

Beoordelingen en recensies van Google Spreadsheets

G2: 4,6/5 (meer dan 42.700 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 13.100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Spreadsheets?

In een TrustRadius-recensie:

Als u veel projecten met uw collega's heeft en u moet aan hetzelfde bestand werken, biedt Google Spreadsheets een perfecte mogelijkheid om middelen en tijd te besparen. Het maakt het werkproces veel aangenamer, omdat u beiden tegelijkertijd aan hetzelfde bestand kunt werken. Als u echter aan grote spreadsheets moet werken, zou ik u niet aanraden deze software te gebruiken.

💡 Pro-tip: Optimaliseer aanmeldingsformulieren met korte velden, automatische invulling en een mobielvriendelijk ontwerp om conversies te stimuleren.

13. Formulieren Op Het Vlammen (het beste voor mobielvriendelijke formulieren met ingebouwde werkstroomautomatisering)

via Formulieren On Fire

Form On Fire is een mobiel platform dat het vastleggen en beheren van gegevens gemakkelijk maakt voor drukbezette professionals. Hiermee kunt u zonder enige code aangepaste digitale formulieren maken. Met slepen en neerzetten creëert u precies de formulieren die u nodig hebt voor inspecties, checklist, incidentrapportage, voorraadtracering, urenstaten en dispatchactiviteiten.

U kunt afbeeldingen, handtekeningen, GPS-locaties en meer vastleggen en die gegevens rechtstreeks naar uw backoffice-systemen sturen. Dankzij de eenvoudige integratie met meer dan 1500 systemen en ingebouwde analyses worden gegevens efficiënt van het veld naar de besluitvormers gestuurd.

De beste functies van Form On Fire

Bescherm gevoelige gegevens met SOC 2 Type II-verificatie, GDPR-compliance en versleuteling op niveau van een onderneming.

Stel aangepaste regels in om formulier door te sturen, taken toe te wijzen en realtime notificaties te triggeren voor een snellere verwerking.

Scan barcodes en NFC-tags om voorraad, apparatuur of de status van een taak direct te registreren.

Maak rechtstreeks verbinding met platforms zoals Salesforce, Microsoft Azure, Google Drive en meer voor automatisering van gegevensvastlegging.

Limieten van Form On Fire

Het laden en indienen van papierwerk is traag en vereist soms een geforceerde synchronisatie of herinstallatie van de app.

Rapportage heeft geen flexibele exportopties, waardoor handmatige aanpassingen nodig zijn en extra stappen aan werkstroom moeten worden toegevoegd.

Prijzen van Form On Fire

Standaardeditie: $ 25/maand per gebruiker

Premium Edition: $35/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Form On Fire

G2: 4,5/5 (meer dan 240 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Form On Fire?

Zoals een G2-gebruiker opmerkt:

Soms moet ik synchronisatie forceren om te krijgen wat ik wil weergeven. Het uiterlijk van de menu's enz. zou wat moderner kunnen worden, maar dat is geen groot probleem. Daarnaast kunnen er meer opties voor het sorteren van gegevens worden toegevoegd.

🧠 Leuk weetje: Het Ultimate Typing Championship, vaak de 'Olympische Spelen' voor typisten genoemd, is een echt gebeurtenis waar deelnemers van over de hele wereld strijden om de titel van snelste en meest nauwkeurige typist.

14. Intellimas (het meest geschikt voor het vervangen van spreadsheets door op maat gemaakte, krachtige werkstroom)

via Intellimas

Intellimas, ontwikkeld door Singletree Technologies, is een toonaangevende softwarebouwer. Het helpt bij het bijhouden van voorraden, het beheren van projecten en het afhandelen van leverancierscompliance.

Met deze tool kunt u door de gebruiker gedefinieerde velden aan bestaande gegevens toevoegen, waardoor u meer controle krijgt over bedrijfsfuncties. Dankzij de vertrouwde spreadsheetachtige interface kunnen gebruikers gemakkelijk en zonder gedoe overstappen van hun oude systemen.

Uw gegevens worden opgeslagen in SQL-, Oracle- of PostgreSQL-databases, waardoor ze gemakkelijk kunnen worden gedeeld, voor rapportage en geback-upt.

De beste functies van Intellimas

Optimaliseer activiteiten in verschillende functies, zoals kostenberekening, offerteaanvragen, kwaliteitscontroles en het bijhouden van werk.

Gebruik spreadsheetachtige functies, zoals het aanpassen van de kolomgrootte, bulk kopiëren/plakken en sorteren, om gegevens naar behoefte te ordenen.

Voeg onbeperkt aantal door de gebruiker gedefinieerde velden toe om aan uw specifieke bedrijfsfuncties of stamgegevens te voldoen.

Exporteer gegevens eenvoudig naar Excel voor verdere analyse of om deel te nemen aan een dialoog met belanghebbenden.

Limieten van Intellimas

Door slechte scheiding en filtering is het moeilijk om te bepalen welke items bij welke toepassing horen.

Dropdownmenu's zijn niet intuïtief en het configureren van SQL-veldselecties zou gestroomlijnder kunnen.

Prijzen van Intellimas

Basis: $ 30/maand per gebruiker (bron: Capterra, niet beschikbaar op de officiële website)

Beoordelingen en recensies van Intellimas

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Intellimas?

Een recensent van Capterra voegt hieraan toe:

Soms zijn er limieten aan hun vermogen om nieuwe rapportage voor ons te maken. Aangezien het product dat we hen vroegen te maken echter uniek was, is het moeilijk om één maatgevende rapportage/wijzigingen toe te passen.

🧠 Leuk weetje: De QWERTY-toetsenbordlayout werd in 1878 gepatenteerd door Christopher Latham Sholes. Het was ontworpen om vastlopers van typemachines te verminderen, niet voor snelheid. Er zijn alternatieve layouts zoals Dvorak en Colemak waarvan sommige mensen zweren dat ze sneller en ergonomischer zijn.

via Process Runner

Process Runner is een low-code automatiseringstool die is ontworpen om SAP-gegevensbeheertaak rechtstreeks vanuit Microsoft Excel te stroomlijnen. Hiermee kunnen gebruikers het uploaden en downloaden van gegevens tussen Excel en SAP automatiseren zonder dat daarvoor complexe programmering of scripting nodig is.

Met deze tool kunt u gegevens converteren, opschonen en migreren zonder aangepaste code. Bovendien voegt Process Runner een extra laag van gegevensbeheer toe door gebruiksvriendelijke validatietools aan te bieden.

U kunt vanuit het configuratiescherm instellingen instellen om fouten op te sporen voordat gegevens in SAP worden geladen.

De beste functies van Process Runner

Voer SAP-transacties, scripts en gegevensextracties rechtstreeks vanuit Excel uit met automatische parallelle verwerking met één muisklik.

Vereenvoudig gegevensmigratie en -opschoning zonder afhankelijk te zijn van aangepaste ABAP-programmering.

Maak gebruik van een cloudbibliotheek met meer dan 1.900 kant-en-klare automatiseringssjablonen om uw werkstroom te versnellen.

Gebruik de ingebouwde taakplanner om routinematige bewerkingen automatisch en op tijd uit te voeren.

Controleer en valideer gegevens voordat u ze uploadt naar SAP om te zorgen voor schone, nauwkeurige invoer.

Limieten van Process Runner

Het ontwikkelen van scripts is complex, vooral voor gebruikers zonder eerdere ervaring.

Basisfuncties zoals het toevoegen van logo's of diagrammen aan formulieren brengen vaak extra kosten met zich mee.

Prijzen van Process Runner

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Process Runner

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,6/5 (meer dan 25 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Process Runner?

Volgens een beoordeling van Capterra:

Het is nogal ingewikkeld om een script te programmeren. De Excel-sjabloon moet nu buiten PR worden opgeslagen, terwijl deze voorheen was inbegrepen. Hierdoor kost het meer moeite om een script uit te voeren en moet u goed opletten waar u het opslaat.

🔍 Wist u dat? Het woord 'typo' (afkorting van typografische fout) ontstond in de 19e eeuw, tijdens het tijdperk van de drukpers. Het is synoniem voor veelvoorkomende fouten bij gegevensinvoer die we allemaal maken tijdens het typen!

ClickUp: uw weg naar slimmere gegevensinvoer

Het bijhouden van gegevens mag u niet vertragen. De juiste tool maakt gegevensinvoer naadloos, houdt alles georganiseerd en maakt uw team vrij voor het werk dat echt verschil maakt.

ClickUp brengt alles samen op één plek: Table View helpt u uw gegevens als een professional te structureren, Formulieren zetten verzendingen om in uitvoerbare taken en ClickUp Brain levert direct inzicht met AI-aangedreven mogelijkheden.

Geen handmatige updates, verspreide spreadsheets of eindeloos heen en weer gestuur meer. Alleen een soepele, geautomatiseerde werkstroom waarmee uw team alles onder controle houdt.

Laat gegevens voor u werken, en niet andersom. Meld u vandaag nog gratis aan voor ClickUp! ✅