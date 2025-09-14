n8n vs. Make: welke automatiseringstool werkt het beste voor u?

Automatisering kan in het eerste jaar 25.000 uur en in het derde jaar 225.000 uur besparen. Dat is veel tijd die u en uw team in plaats daarvan aan strategische taken kunnen besteden. Maar waar begint u?

n8n en Make zijn twee van de meest besproken automatiseringstools die er zijn. Op het eerste gezicht lijken ze misschien erg op elkaar, omdat je met beide tools werkstroom kunt bouwen. Maar als je wat dieper graaft, worden de verschillen duidelijk.

n8n is open source en zeer flexibel, wat ideaal is als u volledige controle wilt. Make daarentegen kiest voor eenvoud met een overzichtelijke drag-and-drop-interface.

Welke past het beste bij uw werkstroom? Laten we functies, gebruiksgemak en meer vergelijken om u te helpen beslissen. En als geen van beide helemaal geschikt lijkt, geven we u meer informatie over ClickUp als alternatief dat beide overtreft!

n8n en Make in één oogopslag

Voordat we in detail treden, volgt hier een kort overzicht van hoe n8n en Make zich tot elkaar verhouden.

Functie n8n Make Bonus: ClickUp 🥇 Interface en gebruikerservaring Functioneel maar technische gebruikersinterface; het meest geschikt voor technisch onderlegde gebruikers Overzichtelijke, visuele interface met drag-and-drop-builder; eenvoudiger voor niet-technische gebruikers Intuïtieve, moderne gebruikersinterface die taken, documenten en werkstroom combineert in één ruimte; ideaal voor alle soorten gebruikers Flexibiliteit en logica van de werkstroom Zeer flexibel; ondersteunt complexe, vertakking werkstroom met volledige logica Zeer geschikt voor lineaire of modulaire automatiseringen; minder controle over voorwaardelijke vertakkingen Visuele werkstroombouwer met aangepaste automatiseringen, voorwaarden en AI-suggesties voor dynamische werkstroom Integraties en uitbreidbaarheid Breed bereik aan integraties, met name via community-knooppunten Uitgebreide bibliotheek met vooraf gebouwde integraties; eenvoudige installatie meer dan 1000 integraties, API ondersteunen, native tools zoals Docs, dashboard en automatisering AI-mogelijkheden en automatisering Biedt enkele AI-agents, maar met een limiet aan kant-en-klare AI-tools Richt zich op agentische automatisering, maar AI is taakspecifiek ClickUp Brain helpt bij de automatisering, samenvatting en verbetering van werkstroom met natuurlijke taal Samenwerking en teamwork Geen ingebouwde samenwerking; aparte tools nodig Ontbreekt aan native samenwerkingstools Ingebouwde documenten, chat, opmerkingen en realtime bewerking voor naadloos teamwork Zelf hosten en beheren Volledig open source en zelf te hosten Cloudgebaseerd; geen opties voor zelfhosting Geen zelfgehoste, maar veilige cloudinfrastructuur met gedetailleerde toegangscontroles en beheerder-instellingen

Wat is n8n?

via n8n

n8n is een open-source tool voor workflowautomatisering waarmee je apps kunt verbinden, gegevens tussen apps kunt uitwisselen en aangepaste automatiseringen kunt bouwen, met of zonder codering. Het is ontworpen voor gebruikers die meer controle en flexibiliteit willen dan traditionele automatiseringsplatforms doorgaans bieden.

Dit automatiseringplatform onderscheidt zich door zijn volledig visuele workflow-editor. U kunt workflows bouwen met behulp van logica, voorwaarden en loops, waar nodig aangepaste JavaScript-code toevoegen en zelfs de hele setup zelf hosten voor volledige eigendom en controle over uw gegevens.

Met ondersteuning voor meer dan 400 integraties maakt n8n het automatiseren van alles, van eenvoudige dagelijkse taken tot complexe bedrijfsprocessen, eenvoudig. U kunt ook werkstroomsjablonen gebruiken om automatiseringen snel te implementeren.

De flexibiliteit en het vermogen om complexe werkstroom te verwerken maken deze taakautomatisering tot een favoriet onder teams die zeer technische projecten uitvoeren.

functies van n8n

n8n zit boordevol functies om robuuste en aanpasbare automatiseringen te ondersteunen voor teams, technische gebruikers en solo-operators. Van het afhandelen van complexe werkstroom tot het voltooien van volledige controle over waar en hoe uw gegevens worden verplaatst, hier is een overzicht van wat het te bieden heeft:

Functie #1: Workflowautomatisering

via n8n

de visuele workflowbouwer van n8n is gericht op het verbinden van triggerknooppunten met taken, waardoor geautomatiseerde workflows worden gevormd die aansluiten bij uw logica. Elk knooppunt vertegenwoordigt een specifieke actie: een e-mail verzenden, een database queryen of uitvoer formatten. U kunt workflows met meerdere stappen in kaart brengen met behulp van loops, voorwaardelijke logica of zelfs pauzes totdat aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Met het code-knooppunt kunt u aangepaste JavaScript of Python schrijven voor complexe datatransformaties. U kunt er ook ingewikkelde werkstroom mee beheren met switches, samenvoegen en gegevensopschoning.

Technische gebruikers kunnen geavanceerde werkstroom bouwen met aangepaste API-integraties of HTTP-verzoekknooppunten, terwijl ze nog steeds een drag-and-drop-interface gebruiken.

n8n bevat ook AI-werkstroomgeneratoren die modellen zoals OpenAI en Hugging Face ondersteunen, wat handig is voor taken zoals tekstanalyse of het samenvatten van content.

Functie #2: Zelf hosten

via n8n

met n8n kunt u het volledige automatiseringplatform op uw eigen server of cloud-installatie draaien, waardoor u de gegevens en werkstroomuitvoeringen volledig kunt voltooien. Met deze installatie kunt u:

Beheer updates en maak het platform aangepast aan uw behoeften

Verwijder limieten op werkstroom, uitvoeringen en integraties

Maak een veilige verbinding met interne systemen en privé-databases

Implementeer n8n op uw lokale computer, privé cloud of Kubernetes-omgeving

Stel uw eigen instelling voor veiligheid en toegangsbeleid in

Wijzig de open-sourcecode om functies toe te voegen of de functionaliteit aan te passen

Functie #3: Werkstroom-sjablonen

via n8n

Als u niet over de technische kennis beschikt om vanaf nul te bouwen, biedt n8n kant-en-klare werkstroomsjablonen voor snellere AI-werkstroomautomatisering. Deze vooraf gebouwde integraties zijn volledig aanpasbaar en werken met populaire apps. U kunt:

Blader door sjablonen voor engineering, marketing, verkoop en bedrijfsvoering

Koppel tools zoals Slack, Google Spreadsheets, Airtable en GitHub

Bewerk werkstroom met een interface zonder code: voeg knooppunten toe, verwijder ze of pas ze aan

Ontdek complexe automatiseringen aan de hand van stap-voor-stap voorbeelden

Deel aangepaste integraties met anderen of hergebruik ze in verschillende projecten

prijzen van n8n

Aangepaste prijzen

Wat is Make?

via Make

Make is een automatiseringstool zonder code, ontwikkeld voor niet-technische gebruikers die apps willen koppelen en hun werk willen stroomlijnen, zonder dat ze daarvoor geavanceerde technische vaardigheden nodig hebben. Het biedt een overzichtelijke, visuele interface waarin u scenario's kunt bouwen door stappen naar een canvas te slepen en neer te zetten.

Het is ideaal voor werkstroombeheer op het gebied van marketing, bedrijfsvoering en klantenservice. U kunt alles verbinden, van Google Spreadsheets en Slack tot CRM's en AI-tools, inclusief tools die augmented retrieval ondersteunen, voor slimmere en dynamischere automatiseringen.

Wat Make zo bijzonder maakt, is hoe gemakkelijk het te leren en te gebruiken is. U kunt in realtime zien hoe gegevens door elke stap worden verwerkt, acties gaandeweg aanpassen en krachtige werkstroom creëren zonder dat u daarvoor een leercurve hoeft te doorlopen.

Make-functies

Zelfs als u niet over de technische vaardigheden beschikt om uw eigen werkstroom te bouwen, maakt Make het proces toegankelijk en flexibel. Of u nu een eenvoudige eenstapsactie instelt of een meerlagig proces bouwt voor meerdere apps, het past zich aan uw werkstroom aan.

Hier volgt een overzicht van de sleutelfuncties:

Functie #1: AI-automatisering

via Make

Met Make kunt u AI-tools voor automatisering integreren zonder code te schrijven. U kunt diensten zoals OpenAI, Hugging Face, Gmail en Slack verbinden om e-mails samen te vatten, tickets te categoriseren, berichten te vertalen en content te genereren.

De drag-and-drop-interface werkt goed voor niet-technische gebruikers, terwijl gevorderde gebruikers API-invoer kunnen aanpassen en complexe datatransformaties kunnen bouwen.

Make ondersteunt ook agentische automatisering, waarbij AI zelfstandig kan redeneren en handelen, en niet alleen op triggers reageert. Of u nu basiswerkstroom automatiseert of ingewikkelde installaties creëert, Make combineert een gebruiksvriendelijke interface met diepgaande technische mogelijkheden voor flexibele, schaalbare werkstroomautomatisering.

Functie #2: AI-agentbouwer

via Make

Met de AI Agent Builder van Make kunt u aangepaste AI-agenten bouwen die denken, beslissen en handelen binnen geautomatiseerde workflows, waardoor de uitvoering van werkstroom wordt gestroomlijnd.

In tegenstelling tot standaardautomatisering kunnen deze agents complexe doelen beheren door instructies op te volgen, toegang te krijgen tot gegevens en de beste volgende stappen te kiezen zonder handmatige invoer. Het is ontwikkeld voor niet-technische gebruikers en gevorderde gebruikers. Dankzij de drag-and-drop-interface is het eenvoudig om agents te ontwerpen met menselijke logica.

U kunt:

Definieer de rol, het doel en de persoonlijkheid van uw agent in duidelijke taal

Maak agents aan voor elke ondersteunde app, zoals Gmail, Notion of Google Spreadsheets

Voorzie AI-agenten van tools zoals zoeken op internet, ophalen van informatie, augmented generation en bestandsverwerking

Pas het gedrag van agents aan door prompts, invoergegevens of gekoppelde tools te bewerken

Stel foutbeheertrajecten in om problemen automatisch op te sporen en op te lossen

Functie #3: AI-apps integreren

via Make

Make biedt een bereik aan AI-apps die u rechtstreeks in uw werkstroom kunt integreren. Gebruik vooraf gebouwde integraties met tools zoals OpenAI, Anthropic, Hugging Face, CRM's en klantenserviceplatforms om complexe taken te automatiseren, gegevens te verbeteren en intelligentie in uw werkstroom te brengen – zonder helemaal opnieuw te beginnen.

Met deze uitgebreide AI-integraties kunt u:

Verrijk uw gegevens met behulp van taalmodellen voor taken zoals classificatie, samenvatting en sentimentanalyse; perfect voor snelle gegevensverrijking

Automatiseer complexe taken zoals het genereren van e-mails, het vertalen van tekst, het analyseren van supporttickets en meer met minimale installatie

Gebruik aangepaste functies om aan te passen hoe AI-apps binnen uw werkstroom reageren

Combineer AI-apps met andere zakelijke tools voor marketing, bedrijfsvoering en ondersteuning om te ondersteunen

Prijzen van Make

Free Forever (tot 1.000 bewerkingen/maand )

Core: $10,59/maand (voor 10.000 bewerkingen/maand)

Pro: $18,82/maand (voor 10.000 bewerkingen/maand)

teams: *$34,12/maand (voor 10.000 bewerkingen/maand)

onderneming: *Aangepaste prijzen

n8n versus Make: functies vergeleken

Beide tools zijn krachtige platformen voor automatisering die voorzien in verschillende behoeften van gebruikers. Maar hoe verhouden ze zich tot elkaar? Laten we n8n en Make vergelijken om te zien hoe ze in de praktijk van elkaar verschillen.

1. Gebruikerservaring en interface

n8n maakt gebruik van een op knooppunten gebaseerde builder die goed werkt voor teams met technische vaardigheden en complexere automatiseringsbehoeften. Het is flexibel en krachtig, maar als u nieuw bent op het gebied van werkstroomautomatisering, kan de leercurve wat steil zijn. Er zijn sjablonen beschikbaar, maar deze moeten meestal technisch worden aangepast aan uw installatie.

Aan de andere kant hanteert Make een andere aanpak met een overzichtelijke, codevrije interface en een eenvoudig drag-and-drop-systeem. Make onderscheidt zich door zijn overzichtelijke, codevrije interface en intuïtieve drag-and-drop-systeem. Het is ontworpen voor niet-technische gebruikers, waardoor het bouwen en beheren van werkstroom eenvoudig is zonder dat u zich overweldigd voelt.

Het platform geeft gegevens in realtime weer terwijl het elke stap doorloopt, zodat u de voortgang van elke geautomatiseerde taak kunt bijhouden. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface kan iedereen, van beginners tot gevorderde gebruikers, snel aan de slag en hun automatiseringen opschalen.

🏆 Winnaar: Make. Het neemt de leiding als het gaat om gebruiksgemak en soepele onboarding.

2. Flexibiliteit en complexiteit van werkstroom

n8n blinkt uit in het bouwen van complexe en visuele workflows. Het ondersteunt loops, vertakkingen met switches en if-knooppunten, het samenvoegen van datastromen en maakt het mogelijk om met aangepaste code gegevens precies zo te transformeren als u dat wilt.

Foutafhandeling en gedetailleerde routing zijn ingebouwd, waardoor het eenvoudig is om complexe, meerstaps automatiseringen zonder limiet te beheren. Deze flexibiliteit maakt het een favoriet voor technische gebruikers die volledige controle willen over hun automatiseringslogica.

Make biedt solide werkstroommogelijkheden, maar kan minder flexibel zijn bij het afhandelen van zeer complexe scenario's.

🏆 Winnaar: n8n. Dit is de betere keuze voor het creëren van geavanceerde, aangepaste werkstroom.

3. Integraties en uitbreidbaarheid

n8n biedt een breed bereik aan integraties en is open source, waardoor gebruikers aangepaste knooppunten kunnen bouwen en de functionaliteit naar behoefte kunnen uitbreiden. Dit is ideaal voor diegenen die zelf willen hosten en integraties nauw willen afstemmen op hun unieke werkstroom. Kortom, het biedt een meer praktische aanpak die gebruikers beloont die vertrouwd zijn met aanpassingen en technische installatie.

Make heeft veel integraties met talrijke AI-apps. U zit echter vast aan propriëtaire systemen. Het is ook beperkter in wat aangepast kan worden in vergelijking met het open platform van n8n.

🏆 Winnaar: n8n, als u onbeperkte extensie en totale controle over integraties en implementatie wilt, biedt n8n een aanzienlijk voordeel

4. AI-mogelijkheden en intelligentie van automatisering

Make biedt meer geavanceerde AI-automatiseringstools, waaronder AI-agenten, retrieval augmented generation en agentische automatisering, waardoor werkstroom kan redeneren en zich kan aanpassen. De AI-functies van het platform zijn rechtstreeks in de intuïtieve interface ingebouwd, waardoor het toegankelijk is voor niet-technische gebruikers, maar toch krachtig genoeg is voor technisch onderlegde gebruikers.

n8n ondersteunt ook AI via integraties en laat je je eigen API's maken. Dit platform voor werkstroomautomatisering richt zich echter meer op flexibiliteit en zelfhosting dan op ingebouwde AI.

🏆 Winnaar: Make. Dit is de duidelijke winnaar op het gebied van ingebouwde AI-automatisering en intelligente werkstroom.

n8n versus Make op Reddit

De meningen van gebruikers over n8n en Make zijn verdeeld op Reddit.

Sommige gebruikers waarderen de beginnersvriendelijke installatie en schaalbaarheid van Make, terwijl anderen juist de flexibiliteit en kracht van n8n benadrukken, vooral voor het verwerken van complexe, gegevensintensieve werkstroom en aangepaste automatisering.

Als voorbeeld deelde jsreally, een Redditor, op r/n8n:

n8n heeft inderdaad een leercurve, vooral in het begin. Het heeft ook mogelijkheden die u in Make niet heeft. Zo kost het verwerken van 1000 items evenveel als het verwerken van 10 items. Hierdoor kunt u automatiseringen bouwen om dingen te doen waar u voorheen alleen maar van kon dromen.

n8n heeft inderdaad een leercurve, vooral in het begin. Het heeft ook mogelijkheden die u in Make niet heeft. Zo kost het verwerken van 1000 items evenveel als het verwerken van 10 items. Hierdoor kunt u automatiseringen bouwen om dingen te doen waar u voorheen alleen maar van kon dromen.

Anderen geven de voorkeur aan Make vanwege de eenvoud. Admirable_Shape9854 zegt bijvoorbeeld in een thread op r/automatisering:

Ik zou Make kiezen voor eenvoudige automatiseringen, omdat het gemakkelijker in te stellen, beter schaalbaar en klantvriendelijker is. Gebruik n8n als je AI-agents of complexere werkstroom nodig hebt, maar houd er rekening mee dat de limieten van goedkopere abonnementen vervelend kunnen zijn.

Ik zou Make kiezen voor eenvoudige automatiseringen, omdat het gemakkelijker is in te stellen, beter schaalbaar en klantvriendelijker is. Gebruik n8n als je AI-agents of complexere werkstroom nodig hebt, maar de limieten van goedkopere abonnementen kunnen vervelend zijn.

Dan zijn er nog mensen die beide graag gebruiken, afhankelijk van de taak. Zoals Reddit-gebruiker CompetitiveChoice732 het verwoordt:

Ik zou zeggen dat het afhangt van de complexiteit en de behoeften van de client. Voor eenvoudige automatiseringen en een gemakkelijke onboarding is Make supergebruiksvriendelijk en snel in te stellen. Maar als je aangepaste AI-agentwerkstroom of meer flexibiliteit nodig hebt, blinkt n8n uit, ondanks de eigenaardigheden. Ik combineer Make vaak voor eenvoudigere werkstroom en n8n voor het zware werk. Waarom zou je niet beide gebruiken waar ze in uitblinken?

Ik zou zeggen dat het afhangt van de complexiteit en de behoeften van de client. Voor eenvoudige automatiseringen en gemakkelijke onboarding is Make supergebruiksvriendelijk en snel in te stellen. Maar als je aangepaste AI-agentwerkstroom of meer flexibiliteit nodig hebt, blinkt n8n uit, ondanks de eigenaardigheden. Ik combineer Make vaak voor eenvoudigere werkstroom en n8n voor het zware werk. Waarom zou je niet beide gebruiken waar ze in uitblinken?

Hee, ClickUp: het beste alternatief voor n8n en Make

Hoewel zowel n8n als Make uitstekend geschikt zijn voor automatisering van taken, kan het even duren voordat u eraan gewend bent, vooral als u complexe werkstroom bouwt en met meerdere tools werkt. Wilt u dezelfde kracht en flexibiliteit zonder de leercurve?

Maak kennis met ClickUp, de alles-in-één app voor werk.

Het biedt een alles-in-één platform voor het automatiseren van taken, het bouwen van aangepaste AI-agents, het beheren van projecten, het samenwerken met uw team en zelfs het bouwen van uw eigen AI-werkstroom voor projectmanagement automatisering.

Het is ongelooflijk eenvoudig te gebruiken, of uw team nu technische kennis heeft of niet.

ClickUp's One-Up #1: ClickUp Autopilot en aangepaste AI-agenten

Configureer Autopilot Agents om activiteiten te monitoren en uw instructies uit te voeren – zonder dat u daarvoor code nodig hebt

Autopilot Agents zijn intelligente, codevrije assistenten die in ClickUp zijn ingebouwd en teams helpen bij het automatiseren van complexere, contextbewuste werkstroom. In tegenstelling tot traditionele automatisering, die vaste regels volgt, kunnen Autopilot Agents informatie analyseren, in realtime op veranderingen reageren en meerstapsacties uitvoeren op basis van uw instructies.

Ze kunnen worden toegevoegd aan elke ruimte, map, lijst of chatkanaal en werken voor taken, documenten, formulieren en gesprekken.

U kunt:

Zet aantekeningen van vergaderingen om in actiepunten

Plaats dagelijkse of wekelijkse rapportages in teamkanalen

Documenten en updates voor belanghebbenden samenvatten

Beantwoord vragen met behulp van informatie uit uw werkruimte

Autopilot Agents nemen repetitieve taken uit handen, zodat uw team zich kan concentreren op werk met een grotere impact.

💡 Pro-tip: Wilt u repetitieve taken automatiseren en werkstroom stroomlijnen door gebruik te maken van AI-agenten die zijn afgestemd op uw unieke zakelijke behoeften? De aangepaste agenten van ClickUp kunnen worden geconfigureerd om een breed bereik aan acties uit te voeren die geschikt zijn voor uw team, verticaal:

ClickUp's One-Up #2: ClickUp-automatisering

Automatiseer taken en werkstroom met actietriggers met behulp van ClickUp automatisering

n8n biedt uitgebreide controle, maar vereist technische kennis, terwijl Make beginnersvriendelijk is, maar bij complexe werkstroom rommelig kan worden.

ClickUp Automatiseringen overbrugt deze kloof door zowel krachtig als gebruiksvriendelijk te zijn. Je krijgt meer dan 100 actietriggers, automatiseringssjablonen en de vrijheid om je eigen sjablonen te bouwen zonder code. Of je nu taken tussen verschillende fasen verplaatst, teamleden toewijst of updates verstuurt, alles verloopt soepel op de achtergrond.

Met automatisering kunt u:

Wijs taken automatisch toe wanneer een status verandert

Verplaats taken naar de volgende fase wanneer de deadline is bereikt

Breng teamleden op de hoogte wanneer specifieke velden worden bijgewerkt

Trigger acties in verschillende ruimtes en mappen

ClickUp's One-Up #3: ClickUp Brain en Brain Max

Creëer geautomatiseerde werkstroom en genereer verbeteringsvoorstellen met ClickUp Brain

n8n geeft u volledige controle over AI-modelverbindingen, maar de installatie is handmatig en niet ideaal voor beginners. Make is gemakkelijker om mee te beginnen, hoewel de AI-tools verspreid zijn en moeite kosten om samen te voegen.

ClickUp Brain maakt een einde aan het gedoe.

Het is ingebouwd in uw werkruimte – geen installatie nodig. U kunt het vragen om taken samen te vatten, statussen bij te werken, reacties op te stellen en zelfs complete workflows te creëren op basis van natuurlijke taalopdrachten. Het kan ook uw bestaande automatiseringen beoordelen en verfijnen. Het resultaat? Intelligentere, snellere workflowautomatisering zonder te hoeven schakelen tussen tools of ook maar één regel code te schrijven.

✨ Bovendien kunnen gebruikers van ClickUp Brain kiezen uit meerdere externe AI-modellen, waaronder GPT-4o, Claude, DeepSeek en Gemini, voor verschillende schrijf-, redeneer- en code-opdrachten!

💡 Bonus: Als je je werkstroom tot leven wilt brengen EN: Zoek direct en intuïtief in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en AL uw apps in verbinding + het web voor werkcontext

Gebruik Talk to Text om vragen te stellen, te dicteren en werk uit te voeren met uw stem – handsfree, waar u ook bent

Maak gebruik van AI-tools zoals ChatGPT, Claude en DeepSeek met één enkele, LLM-agnostische, ondernemingsklare oplossing Probeer ClickUp Brain MAX , een superkrachtige desktop-AI-assistent die u echt begrijpt, omdat hij uw werk kent. Weg met de wirwar aan AI-tools, gebruik uw stem om aangepaste werkstroom te bouwen, documentatie te maken, taken toe te wijzen aan teamleden en nog veel meer. Leg ideeën vast, deel instructies en krijg dingen 4x sneller klaar met Talk to Text in ClickUp Brain MAX

ClickUp's One-Up #4: ClickUp Document

Werk samen aan werkstroomontwerpen en stel procesplannen op met ClickUp Document

n8n en Make zijn solide tools voor het bouwen van automatiseringen, maar niet voor het plannen, documenteren of samenwerken aan automatiseringen. Er is geen gedeelde ruimte om ideeën te schetsen, details bij te houden of in realtime met uw team te werken.

Dat is waar ClickUp Document om de hoek komt kijken.

U kunt workflows in kaart brengen, SOP's documenteren, teamgenoten taggen en dashboards insluiten – allemaal op één plek. Verander elke bullet in een taak, chat in het document en koppel elk gesprek aan uw werk. Met ingebouwde AI-agents krijgt u ook voorgestelde antwoorden, slimme samenvattingen en kunt u direct taken aanmaken.

Automatiseer slimmer, werk beter samen en schaal sneller met ClickUp

n8n geeft u uitgebreide controle over complexe werkstroom. Make biedt een intuïtieve installatie voor snelle automatisering. Maar beide schieten tekort als het gaat om ingebouwde samenwerking en eenvoudige schaalbaarheid.

ClickUp brengt alles samen: geautomatiseerde werkstroom met ClickUp automatisering, brainstormen en documenteren van uw processen in ClickUp Docs, en alles beheren met behulp van de AI-ondersteuning van ClickUp Brain. Geen contextwisselingen. Geen afzonderlijke tools die u aan elkaar moet koppelen.

Als u klaar bent om automatisering te vereenvoudigen en synchroniseren, is ClickUp de meer innovatieve, alles-in-één oplossing.

Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp en vereenvoudig uw automatisering, beheer en samenwerking zonder leercurves en configuratieproblemen.