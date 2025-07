11 beste FAQ-software en -tools in 2025

Wist u dat 37% van de mensen hun online aankoop niet voltooit omdat ze geen vraag konden stellen of geen antwoord konden vinden? Dat is een enorm verlies aan inkomsten, alleen maar omdat essentiƫle informatie niet gemakkelijk toegankelijk was.

Klanten willen niet door menu's bladeren of wachten op een antwoord van de klantenservice. Ze willen gewoon snel duidelijke antwoorden. Een goede pagina met veelgestelde vragen kan de dag redden door de informatie te tonen die klanten het vaakst zoeken.

Het handmatig opbouwen van een kennisbank voor klantenservice is echter een foutgevoelig proces en kost veel tijd. FAQ-software versnelt het proces door u te helpen antwoorden te organiseren, content snel bij te werken en zelfs AI te gebruiken om te suggereren waar uw klanten daadwerkelijk naar op zoek zijn.

In dit artikel geven we een lijst met de beste FAQ-software om een kennisbank op te bouwen die echte vragen beantwoordt, uw ondersteuningsteam tijd bespaart en klanten het vertrouwen geeft om een beslissing te nemen zonder te twijfelen.

Waar moet u op letten bij FAQ-software?

Een nuttige pagina met veelgestelde vragen begint met de juiste helpdesksoftware, waarmee antwoorden gemakkelijk te vinden en nog gemakkelijker te beheren zijn. Hiervoor moet u op de volgende kwaliteiten letten:

Slim zoeken: Begrijpt typefouten, zinsdelen en intenties. Zo krijgt de gebruiker zelfs als hij niet precies weet hoe hij een query moet formuleren, toch relevante antwoorden

AI-aangedreven suggesties: genereert AI-suggesties voor populaire onderwerpen en antwoorden en toont de juiste informatie op basis van het gedrag van de gebruiker. Zo ontstaan er minder hiaten in uw ondersteuningscontent

Eenvoudig contentbeheer: Biedt drag-and-drop editors, bulkupdates en versiebeheer. Met dergelijke Biedt drag-and-drop editors, bulkupdates en versiebeheer. Met dergelijke FAQ-generators kunt u uw FAQ's up-to-date houden zonder elke keer dat er iets verandert door een CMS te moeten zoeken of een ontwikkelaar te moeten bellen

Naadloze integraties: Werkt goed samen met uw bestaande tools, zoals live chat, CRM's, helpdesks en websites, zodat uw content wordt weergegeven waar uw klanten ernaar zoeken

Mobiel en SEO-vriendelijk: Maak FAQ-pagina's die geschikt zijn voor mobiele apparaten en help uw site beter te scoren door veelgestelde vragen te beantwoorden die mensen in zoekmachines stellen. Een goed geoptimaliseerde FAQ-pagina kan zelfs organisch verkeer genereren

Analytics en feedbacktools: laat zien wat wel en niet werkt. Zoek naar tools die laten zien welke vragen het meest worden weergegeven, welke vragen toch tot supporttickets leiden en waar klanten afhaken

Aanpassing en branding: Hiermee kunt u de layout van uw FAQ aanpassen aan de stijl, lettertypes, kleuren, logo's en toon van uw merk. Dit verbetert de merkherkenning

Toestemming van gebruikers en werkstromen: Hiermee kunt u toegangsrechten instellen, zodat alleen geverifieerde en geautoriseerde personen updates kunnen uitvoeren

Meertalige ondersteuning: Ondersteunt meerdere talen en maakt het eenvoudig om verschillende versies te vertalen en te beheren. Zo kunt u een wereldwijd publiek bedienen en een inclusieve merkidentiteit opbouwen

šŸ‘€ Wist u dat? 92% van de werknemers gebruikt inconsistente methoden om actiepunten bij te houden, wat resulteert in gemiste beslissingen en vertraagde uitvoering.

11 beste FAQ-software in Ć©Ć©n oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de sleutelfuncties, prijzen en structuur van de beste FAQ-tools.

Tools Beste voor Sleutel functies Prijzen ClickUp Teams van elke grootte die behoefte hebben aan AI-aangedreven, doorzoekbare kennisbanken, het bijhouden van taken, automatisering en gecentraliseerd resourcebeheer Ingebouwde AI, kennisbeheer, samenwerkingstools, gekoppelde zoekfunctie en sjablonen voor kennisbanken Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen beschikbaar voor ondernemingen Zendesk Middelgrote tot grote bedrijven die op zoek zijn naar geautomatiseerde updates van hun kennisbank AI-aangedreven Content Cue, geautomatiseerde contentblokken, meertalige ondersteuning, aanpasbare FAQ-portals Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 25 per agent per maand Stonly Kleine tot middelgrote bedrijven die interactieve FAQ-portals nodig hebben Interactieve FAQ-artikelen, handleidingen voor probleemoplossing, analyses Aangepaste prijzen Document360 Ondernemingen die AI-aangedreven zoekhulpmiddelen nodig hebben op hun pagina met veelgestelde vragen AI-gestuurde zoekfunctie, FAQ-inzichten, uitgebreide bewerking van content, samenwerkingstools Aangepaste prijzen Help Scout Grote bedrijven die AI-gestuurde klantenservice willen implementeren AI-concepten en opgeslagen antwoorden, intuĆÆtieve zoekfunctie, chatten, analyses Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 55/maand Support Hero Kleine en middelgrote bedrijven die hun FAQ-secties willen aanpassen aan de behoeften van hun klanten In te sluiten widgets, slimme suggesties, doorzoekbare FAQ, rapportage tools Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 49/maand HelpJuice Kleine en middelgrote bedrijven die FAQ's willen maken Dynamische bewerking van FAQ's, directe suggesties voor content, AI-assistent, ondersteuning in meerdere talen Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 200/maand Zoho Desk Ondernemingen die sentimentgerichte FAQ implementeren Sentimentanalyse, AI-suggesties en een intuĆÆtief klantenportaal Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 7 per gebruiker per maand Slab Kleine en middelgrote bedrijven die personeelshandboeken nodig hebben Real-time samenwerkingstools, analyses, versiebeheer, verificatie werkstromen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 8 per gebruiker per maand HappyFox Middelgrote tot grote bedrijven die FAQ's nodig hebben die geschikt zijn voor sociale media Ondersteun content voor sociale media, het bijhouden van prestaties en een geavanceerde zoekbalk Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 29 per agent per maand HelpCrunch Ondernemingen die meertalige ondersteuning nodig hebben Automatische vertalingen, AI-powered editor, widget om te chatten Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 15/maand

De 11 beste FAQ-software

Nu u weet hoe de juiste FAQ-software eruitziet, vindt u hier de beste opties die u kunt bekijken. Onthoud gewoon de must-haves en kies de juiste voor uw bedrijf.

1. ClickUp (het beste voor geĆÆntegreerde documenten, taken en interne FAQ's)

Maak en organiseer een gedetailleerde kennisbank met ClickUp Knowledge Management

ClickUp is de alles-in-Ć©Ć©n app voor werk en kan eenvoudig worden aangepast als kennisbeheer- en FAQ-software.

Het platform biedt samenwerkingshulpmiddelen waarmee uw team gezamenlijk helpartikelen kan maken, hiaten in uw bestaande kennisbank kan opsporen en alle informatie op Ć©Ć©n plek kan bewaren.

Met ClickUp Knowledge Management kunt u ƩƩn enkele bron van waarheid creƫren met een aanpasbare wiki. U kunt interne kennisdocumenten, wiki's, assistentietaken en opmerkingen in de werkruimte organiseren, waardoor u kostbare tijd bespaart en minder in meerdere bronnen hoeft te zoeken.

Bent u het zat om door mappen, Slack-berichten en oude e-mails te zoeken om Ć©Ć©n stukje informatie te vinden? ClickUp Docs houdt alles op Ć©Ć©n plek, georganiseerd, samen te bewerken en eenvoudig bij te werken.

U kunt kennisartikelen, handleidingen en FAQ-secties maken met verschillende teams, teamgenoten taggen, taken rechtstreeks vanuit het document toewijzen, opmerkingen achterlaten en documenten koppelen aan werkstromen.

Stel samen met ClickUp Docs help-artikelen en FAQ's op

Als uw klantenservice bijvoorbeeld een interne pagina met veelgestelde vragen aan het opzetten is, maken ze een document met de naam 'Klantquery's', verdelen dit in secties zoals 'Facturering', 'Problemen met inloggen' en 'Verzoeken om functies' en wijzen ze elke sectie toe aan een lid van het team.

Met live bewerking en realtime feedback groeit het document uit tot een levende kennisbank die iedereen kan doorzoeken, bijwerken en gebruiken. U kunt ook geneste pagina's toevoegen, media insluiten en het delen ervan beheren met geavanceerde toestemmingen.

U krijgt ook de ingebouwde AI, ClickUp Brain, die de collectieve kennis van uw bedrijf met elkaar verbindt, waardoor u direct toegang hebt tot informatie en routinetaken kunt automatiseren.

Krijg betere zoekresultaten met de AI-aangedreven zoekfunctie en kennisbeheer van ClickUp

U kunt het vragen om hiaten in uw kennisbank te identificeren en FAQ's en onderwerpen voor helpartikelen voor te stellen om klantenserviceportals te verrijken.

Het klantenservice-team kan ook snel hulp bieden door met Brain direct nauwkeurige antwoorden op query's van klanten te genereren.

ClickUp Brain kan ook afhankelijkheid opsporen, vergelijkbare taken koppelen en contextuele, realtime antwoorden genereren op basis van uw taken, documenten en projecten met gekoppelde AI. U kunt de voorgestelde actie-items zelfs met slechts Ć©Ć©n klik omzetten in taken.

Creƫer een gecentraliseerd kennisbeheersysteem met ClickUp Connected Search

Met ClickUp Connected Search kunt u meer dan 1000 apps koppelen, waaronder Google Drive, Slack, Jira, Salesforce en meer. Zo hebt u al uw content voor kennisbeheer op Ć©Ć©n plek.

Bovendien respecteert deze functie de privacy-instellingen van uw organisatie, zodat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot bepaalde informatie. Deze veiligheidsmaatregel waarborgt de vertrouwelijkheid en bevordert tegelijkertijd een naadloze samenwerking tussen teams.

Beste functies van ClickUp

Maak help-artikelen en houd ze overzichtelijk op Ć©Ć©n plek met tools voor samenwerking binnen ondernemingen , zoals ClickUp Docs

Stel een standaardkader op voor teams om een digitale bibliotheek met kennisartikelen, veelgestelde vragen en bronnen te maken en te organiseren met de sjabloon voor kennisdatabases van ClickUp

Maak eenvoudig onboardingdocumenten en interne handleidingen met de sjablonen voor werknemershandboeken

Identificeer hiaten in de kennisbank en genereer suggesties voor verbetering met ClickUp Brain

Beperkingen van ClickUp

Beginners kunnen de uitgebreide functies in het begin wat overweldigend vinden

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Thomas Clifford, Product Manager bij TravelLocal, zegt:

We gebruiken ClickUp voor al ons project- en taakmanagement, en als kennisbank. Het wordt ook gebruikt voor het monitoren en updaten van ons OKR-raamwerk en verschillende andere toepassingen, waaronder stroomdiagrammen, vakantieaanvraagformulieren en werkstromen. Het is geweldig dat we dit allemaal binnen Ć©Ć©n product kunnen doen, omdat alles heel gemakkelijk aan elkaar gekoppeld kan worden.

We gebruiken ClickUp voor al ons project- en taakbeheer, en als kennisbank. Het wordt ook gebruikt voor het monitoren en bijwerken van ons OKR-raamwerk en verschillende andere toepassingen, waaronder stroomdiagrammen, vakantieaanvraagformulieren en werkstromen. Het is geweldig dat we dit allemaal binnen Ć©Ć©n product kunnen doen, omdat alles heel gemakkelijk aan elkaar gekoppeld kan worden.

2. Zendesk (het beste voor het automatisch bijwerken van kennisbanken)

via Zendesk

Zendesk onderscheidt zich door zijn AI-aangedreven functies, zoals content cues, die machine learning gebruiken om lacunes in de kennisbank te identificeren, nieuwe artikelen voor te stellen en verouderde content te markeren voor herziening.

Deze ticketsoftware biedt ook contentblokken, zodat u herbruikbare stukjes informatie zoals tekst, afbeeldingen en video's kunt maken en deze in meerdere artikelen en FAQ-pagina's kunt invoegen. Wanneer een contentblok wordt bijgewerkt, worden alle stukjes content met dat blok automatisch bijgewerkt, waardoor de consistentie in uw helpcenter gewaarborgd blijft.

Bovendien ondersteunt het kennisbeheerplatform van Zendesk meertalige content in meer dan 40 talen, aanpasbare thema's die bij uw merk passen en integratie met verschillende klantenservicekanalen, waaronder chatbots en live chat.

De beste functies van Zendesk

Geef relevante antwoorden met AI-aangedreven Content Cues die suggesties doen voor wat uw ondersteuningsteam vervolgens moet schrijven

Versnel het oplossen van problemen met geavanceerde zoekfunctionaliteit en AI-agents

Houd uw helpcontent up-to-date met versiebeheer en goedkeuringswerkstromen waarop uw ondersteuningsteam kan vertrouwen

Pas het uiterlijk van uw FAQ-pagina's aan uw merk aan zonder dat u hoeft te coderen

Integreer naadloos met het ticketsysteem van Zendesk om agents en gebruikers toegang te geven tot relevante antwoorden op Ć©Ć©n plek

Beperkingen van Zendesk

Sommige geavanceerde functies vereisen een complexe installatie

Deze FAQ-software heeft een steile leercurve

Prijzen van Zendesk

Ondersteuningsteam: $ 25/agent per maand

Suite Team: $69/agent per maand

Suite Professional: $149/agent per maand

Suite Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zendesk

G2: 4,3/5 sterren (meer dan 6200 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 sterren (meer dan 4000 beoordelingen)

šŸ“– Lees ook: Hoe u de ervaring van mensen kunt verbeteren om de bedrijfscultuur te verbeteren

3. Stonly (het beste voor het maken van interactieve FAQ-pagina's)

via Stonly

Interactieve content genereert 52,6% meer betrokkenheid dan statische formats. Met Stonly kunt u interactieve handleidingen, kennisbanken en FAQ-pagina's maken die niet alleen informatie geven, maar gebruikers ook stap voor stap door het proces leiden.

Naast begeleide content onderscheidt deze software voor klantenservice zich door functies als slimme vertakkingslogica, krachtige analyses en naadloze integraties met tools zoals Zendesk en Intercom.

Het is ontworpen voor teams die het aantal tickets willen verminderen, de klanttevredenheid willen verhogen en gebruikers in staat willen stellen om problemen zelf op te lossen.

De beste functies van Stonly

Maak stapsgewijze en interactieve FAQ-artikelen

Laat gebruikers zelf problemen oplossen met aanpasbare zelfbedieningsgidsen

Gebruik vertakkingslogica om content te personaliseren en de ervaringen van de klantenservice te verbeteren

Houd prestaties bij met analyses om te zien welke FAQ's problemen oplossen en welke moeten worden bijgewerkt

Laat uw klantenservice beter presteren en tijd besparen met begeleide antwoorden

Enige beperkingen

Deze FAQ-tool biedt automatisering en SSO alleen in het Enterprise-abonnement

Grote bedrijven kunnen sommige functies als beperkend ervaren

Stonly-prijzen

Kleine bedrijven: Aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Stonly

G2: 4,8/5 sterren (meer dan 130 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Stonly?

Een G2-recensie zei:

De handleidingen zijn zeer intuĆÆtief en gebruiksvriendelijk en splitsen alles op in meerdere eenvoudig te volgen stappen! De backend-interface is zeer gebruiksvriendelijk, maar tegelijkertijd krachtig. De noodzaak om uw aanpak van handleidingen met Stonly te herzien, helpt echt om de content voor eindgebruikers te vereenvoudigen!

De aanpak van handleidingen is zeer intuĆÆtief en gebruiksvriendelijk, waarbij alles wordt opgesplitst in meerdere eenvoudig te volgen stappen! De backend-interface is zeer gebruiksvriendelijk, maar tegelijkertijd krachtig. De noodzaak om uw aanpak van handleidingen met Stonly te herzien, helpt echt om de content voor eindgebruikers te vereenvoudigen!

4. Document360 (het beste voor het direct aanmaken van een FAQ-portaal en kennisbankartikelen)

via Document360

73% van de leiders op het gebied van ondersteuning zegt dat klanten tegenwoordig snellere, meer gepersonaliseerde ondersteuning verwachten, maar slechts 42% heeft er vertrouwen in dat ze dit ook daadwerkelijk bieden. Document360 helpt deze kloof te dichten door u direct helpartikelen te laten genereren in een overzichtelijk, gemakkelijk te navigeren FAQ-portaal.

Klanten kunnen de geavanceerde zoekbalk in deze kennisbank gebruiken om snel relevante antwoorden te vinden zonder een ticket te hoeven openen. Het ondersteunt ook uitgebreide bewerking van content, versiegeschiedenis en ondersteuning voor meer dan 30 talen.

U ontvangt gedetailleerde analyses om te zien wat wel en niet werkt, samen met integraties met tools zoals Zendesk, Intercom en Microsoft Teams om uw ondersteuningsecosysteem verbonden en efficiƫnt te houden.

De beste functies van Document360

Gebruik AI-gestuurde zoekfuncties en tools zoals Ask Eddy om snel relevante antwoorden te vinden

Bied een centrale kennisbank om klanten snelle oplossingen te bieden voor veelvoorkomende problemen

Krijg gedetailleerd inzicht in welke artikelen nuttig zijn en waar gebruikers afhaken

Personaliseer uw helpcentrum met krachtige aanpassingsopties voor branding en layout

Laat uw ondersteuningsteam eenvoudig samenwerken met interne aantekeningen en het bijhouden van versies

Vereenvoudig kennisbeheer met georganiseerde categorieƫn en tags

Beperkingen van Document360

Met deze kennisbanksoftware kunnen klanten geen notificaties voor gewenste FAQ-artikelen inschakelen

Het is niet zo intuĆÆtief als sommige andere tools voor kennisbanken

Prijzen van Document360

Professioneel: Aangepaste prijzen

Business: Aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Document360

G2: 4,7/5 sterren (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 sterren (meer dan 240 beoordelingen)

šŸ“® ClickUp Insight: We hebben onlangs ontdekt dat ongeveer 33% van de kenniswerkers dagelijks 1 tot 3 mensen een bericht stuurt om de context te krijgen die ze nodig hebben. Maar wat als u alle informatie gedocumenteerd en direct beschikbaar had? Met de AI Knowledge Manager van ClickUp Brain aan uw zijde behoort contextwisseling tot het verleden. Stel de vraag gewoon vanuit uw werkruimte en ClickUp Brain haalt de informatie uit uw werkruimte en/of verbonden apps van derden!

5. Help Scout (het beste voor AI-aangedreven klantenservice)

via Help Scout

Wist u dat 63% van de serviceprofessionals gelooft dat generatieve AI hen helpt om klanten sneller van dienst te zijn?

Help Scout biedt AI-tools voor klantenservice. Klanten kunnen AI-gestuurde zoekopdrachten gebruiken om de juiste informatie te vinden zonder pagina's te doorzoeken. Bovendien helpen de AI-gestuurde suggesties uw ondersteuningsteam om sneller en effectiever te reageren.

Met deze FAQ-software kunt u ook uw kennisbank aanpassen aan uw merk, bijhouden welke relevante artikelen klanten daadwerkelijk helpen en deze eenvoudig koppelen aan uw e-mail en chatondersteuning.

De beste functies van Help Scout

Gebruik rapportagetools om bij te houden hoe goed uw FAQ-artikelen en kennisbank klanten helpen

Automatiseer het toewijzen en taggen van chats om de efficiƫntie te verbeteren

Stel snel antwoorden op met AI-concepten en opgeslagen antwoorden

Geef direct antwoord met AI-aangedreven slimme zoekfuncties en chatbots die snel de juiste informatie geven

Maak een eenvoudig, gebruiksvriendelijk klantenportaal waar gebruikers altijd hulp kunnen vinden

Krijg onderweg toegang tot de kennisbank met volledig responsieve mobiele apps

Beperkingen van Help Scout

Hoewel de AI-mogelijkheden handig zijn, is dit niet de meest uitgebreide FAQ-tool voor grote bedrijven

Deze FAQ-software biedt geen belangrijke sjablonen voor kennisbanken

Prijzen van Help Scout

Free Forever

Standaard: $ 55/maand

Plus: $ 83/maand

Beoordelingen en recensies van Help Scout

G2: 4,4/5 sterren (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 sterren (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Help Scout?

Een G2-recensie zei:

Helpscout is het belangrijkste platform dat we gebruiken voor onze clients. De meeste van onze clients hebben een kennisbank nodig voor hun bedrijf, evenals live chat ondersteuning. Daarom hebben we met Helpscout een kennisbank voor hen opgezet en ook de live chat optie ingeschakeld. Het belangrijkste gebruik is om gebruikers zelfservice ondersteuning te bieden zonder dat ze iemand van de ondersteuning hoeven te vragen, en tot nu toe werkt het uitstekend.

Helpscout is het belangrijkste platform dat we gebruiken voor onze klanten. De meeste van onze klanten hebben een kennisbank nodig voor hun bedrijf, evenals live chat ondersteuning. Daarom hebben we voor hen een kennisbank opgezet met Helpscout en ook de live chat optie ingeschakeld. Het belangrijkste gebruik is om gebruikers zelfservice ondersteuning te bieden zonder dat ze iemand van de ondersteuning hoeven te vragen, en tot nu toe werkt het uitstekend.

6. Support Hero (het beste voor het analyseren van FAQ-trends en het stimuleren van meer zelfservice)

via Support Hero

Gaan uw klanten rechtstreeks naar de pagina van de klantenservice zonder eerst de kennisbank te raadplegen? De slimme contactpagina van Support Hero vraagt hen om eerst de FAQ-portals en de kennisbank te raadplegen voordat ze een ticket aanmaken of de klantenservice bellen.

Met deze FAQ-software kunt u ook eenvoudig uw FAQ-content beheren en bijwerken zonder dat u daarvoor ontwikkelaars nodig hebt. Het ingebouwde kennisbeheersysteem helpt u alles georganiseerd te houden, zodat uw team zich kan concentreren op wat echt belangrijk is.

U kunt een doorzoekbare FAQ-database opbouwen, deze integreren op plaatsen waar uw gebruikers hulp nodig hebben en zelfs uw selfserviceportaal aanpassen aan uw huisstijl. De software kan ook naadloos worden geĆÆntegreerd met andere tools voor klantenservice die u al gebruikt.

De beste functies van Support Hero

Help klanten sneller antwoorden te vinden met slimme artikelsuggesties op basis van hun queries

Pas uw contactformulier en kennisbank aan uw huisstijl aan voor een naadloze ervaring

Eenvoudig te integreren met uw bestaande platform voor klantenservice voor een soepele werkstroom

Krijg toegang tot rapporten over wat klanten zoeken op uw FAQ-pagina en met welke artikelen ze het meest interactie hebben

Beperkingen van Support Hero

De interface ziet er een beetje verouderd uit

U krijgt beperkte opties voor het aanpassen van het ontwerp van de FAQ-layout

Prijzen van Support Hero

Klein abonnement: $49/maand

Medium-abonnement: $ 99/maand

Groot abonnement: $ 199/maand

Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Support Hero

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

šŸ§ Leuk weetje: De hersenen verwijderen actief informatie die ze niet nodig achten, een proces dat gemotiveerd vergeten wordt genoemd. Dus ja, het vergeten van je wiskunde van de middelbare school was waarschijnlijk een strategische zet.

7. HelpJuice (het beste voor het maken en integreren van tekstuele en video FAQ content)

via HelpJuice

Naast FAQ-analyse en kennisbeheer biedt Helpjuice een veelzijdige editor voor helpartikelen. Deze ondersteunt zowel WYSIWYG- als Markdown-formaten, het insluiten van media en uploaden via slepen en neerzetten. Op die manier kunnen zowel technische als niet-technische teamleden efficiƫnt bijdragen aan de kennisbank.

Het FAQ-platform biedt AI-aangedreven vertalingen in meer dan 300 talen, suggesties voor trefwoorden, koppelingen naar gerelateerde artikelen en een chatbot/helpbar voor directe antwoorden.

Andere functies zijn onder meer op rollen gebaseerde toegang, single sign-on (SSO), GDPR-compliance en meer dan 100 vooraf gebouwde integraties zoals Slack, Zendesk, Salesforce, Zapier, enz.

De beste functies van HelpJuice

Houd bij hoe goed artikelen presteren en identificeer hiaten in de content met analyse- en rapportagetools

Integreer zoekfunctionaliteit met een AI-assistent die gebruikers helpt snel relevante informatie en nauwkeurige antwoorden te vinden

Maak een gestructureerde FAQ-sectie met een overzichtelijke, intuĆÆtieve layout

Geef nauwkeurige antwoorden met behulp van interne content blokken en artikelkoppelingen

Geef uw klantenservice meer mogelijkheden met directe suggesties voor content en tools voor bewerking

Voeg video's, meldingen en opgemaakte blokken toe om content boeiend en nuttig te houden

Beperkingen van HelpJuice

De interface kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers vanwege de geavanceerde functies

De prijs is hoger dan die van andere FAQ-software en AI-mogelijkheden kosten extra

Prijzen van HelpJuice

$ 200/maand

HelpJuice beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 sterren (190+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 sterren (90+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over HelpJuice?

Een G2-recensie zei:

De backend is ongelooflijk gebruiksvriendelijk, waardoor we onze kennisbank snel en zonder stress konden opzetten. Het aantal support queries dat we krijgen is enorm gedaald. De layout, opslagruimte en trainingsmogelijkheden zijn uitstekend. Wat echt opvalt is de voortdurende ondersteuning. Zelfs na de aanmelding neemt hun team regelmatig contact op met handige tips en updates.

De backend is ongelooflijk gebruiksvriendelijk, waardoor we onze kennisbank snel en zonder stress konden opzetten. Het aantal ondersteuningsquery's dat we krijgen, is enorm gedaald. De layout, opslagruimte en trainingsbronnen zijn uitstekend. Wat echt opvalt, is de voortdurende ondersteuning. Zelfs na de registratie neemt hun team regelmatig contact op met nuttige tips en updates.

8. Zoho Desk (het beste voor geautomatiseerde ondersteuning volgens klanttevredenheid)

via Zoho Desk

71% van de klanten verwacht gepersonaliseerde interacties van bedrijven en 76% raakt gefrustreerd wanneer dit niet gebeurt. Zoho Desk helpt u het exacte sentiment van de klant te begrijpen en biedt AI-aangedreven hulp om het probleem effectief op te lossen.

Dit platform voor klantenservice onderscheidt zich ook door de ingebouwde kennisbank, aanpasbare selfserviceportals en meertalige ondersteuning voor internationale teams. U kunt content ordenen in overzichtelijke categorieƫn, bijhouden welke FAQ-artikelen het meest nuttig zijn voor gebruikers en automatisering gebruiken om het aantal tickets te verminderen.

Dankzij de naadloze integratie met andere Zoho-tools en apps van derden kan uw ondersteuningsteam consistente, efficiƫnte hulp bieden via elk kanaal.

De beste functies van Zoho Desk

Analyseer de klanttevredenheid in realtime met AI-aangedreven tools

Pas uw kennisbank aan met categorieƫn en tags

Bied zelfbediening via een intuĆÆtief en meertalig klantenportaal

Automatiseer tickettoewijzingen, escalaties en follow-ups

Houd de prestaties van uw team bij met behulp van ingebouwde dashboards en rapportage

Naadloze integratie met Zoho-apps en platforms van derden

Beperkingen van Zoho Desk

Geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar in duurdere pakketten

Integratie met sommige tools van derden vereist vaak extra configuratie

Prijzen van Zoho Desk

Express: $7/gebruiker per maand

Standaard: $ 14/gebruiker per maand

Professioneel: $ 23/gebruiker per maand

Enterprise: $40/gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Zoho Desk

G2: 4,4/5 sterren (meer dan 6.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 sterren (meer dan 2000 beoordelingen)

šŸ‘€ Wist u dat? Kenniswerkers onderhouden gemiddeld 6 verbindingen per dag op hun werkplek.

9. Slab (het beste voor het maken van kennisbanken voor werknemers)

via Slab

Zonder een werknemershandboek en interne handleidingen zullen uw teams urenlang naar antwoorden zoeken en informatie herhalen, waardoor ze tijd en energie verspillen die beter aan zinvol werk kan worden besteed.

Slab is ontworpen om dit probleem op te lossen door teams te helpen bij het creƫren, delen en onderhouden van een interne kennisbank. Of u nu nieuwe medewerkers inwerkt of een centrale bron van informatie voor elke afdeling opzet, Slab maakt het eenvoudig om informatie georganiseerd en toegankelijk te houden.

Naast de basisfuncties kan deze tool voor kennisbeheer naadloos worden geĆÆntegreerd met tools zoals Slack, Google Drive, GitHub en Notion. De intuĆÆtieve editor ondersteunt Markdown, vermeldingen en geneste structuren, waardoor het eenvoudig is om overzichtelijke, leesbare content te creĆ«ren.

De beste functies van Slab

Werk in realtime samen met vermeldingen, opmerkingen en versiebeheer

Integreer een zoekfunctie die resultaten uit verbonden tools haalt

Houd betrokkenheid bij met analyse- en rapportagetools

Beheer de toegang met toestemmingen voor gebruikers en instellingen op basis van rollen

Houd content up-to-date met herinneringen voor updates en verificatie-werkstromen

Voeg links, afbeeldingen en code blokken rechtstreeks in uw FAQ-sectie in

Beperkingen van Slab

Deze FAQ-software kan voor nieuwe gebruikers een beetje overweldigend zijn

Het systeem voor toestemming is vaak beperkend

Vaste prijzen

Free Forever

Startup: $ 8/gebruiker per maand

Business: $15/gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 sterren (meer dan 280 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 sterren (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Slab?

Een G2-recensie zei:

Wat ik het leukste vind aan Slab is hoe gemakkelijk het kennis delen en samenwerken maakt. Dankzij de overzichtelijke interface en krachtige zoekfunctie kunnen teams snel content vinden en bijdragen. Bovendien zorgt de naadloze integratie met tools zoals Slack en Google Drive ervoor dat alles op ƩƩn plek verbonden blijft, wat het super efficiƫnt maakt voor teamwerkstromen.

Wat ik het leukste vind aan Slab is hoe gemakkelijk het kennis delen en samenwerken maakt. Dankzij de overzichtelijke interface en krachtige zoekfunctie kunnen teams snel content vinden en bijdragen. Bovendien zorgt de naadloze integratie met tools zoals Slack en Google Drive ervoor dat alles op ƩƩn plek verbonden blijft, wat het super efficiƫnt maakt voor team werkstromen.

10. HappyFox (het beste voor het maken van een kennisbank die geschikt is voor sociale media)

via HappyFox

Sociale media zijn niet langer alleen voor memes en marketing. Met HappyFox kunt u een deelbare, voor sociale media geschikte kennisbank creƫren, zodat klanten rechtstreeks vanuit hun sociale media-accounts toegang hebben tot antwoorden.

Het is ook heel eenvoudig om uw FAQ-content te organiseren, bij te houden wat werkt met ingebouwde analyses en informatie bij te werken als er iets verandert. U krijgt een overzichtelijke, doorzoekbare installatie die uw ondersteuningsteam en uw klanten graag zullen gebruiken.

De beste functies van HappyFox

Maak FAQ-secties voor sociale media om klanten te ondersteunen waar ze zich bevinden

Organiseer artikelen in overzichtelijke, gemakkelijk te navigeren categorieƫn

Houd prestaties bij met ingebouwde analyse- en rapportagetools

Laat klanten antwoorden vinden via een snelle, intuĆÆtieve zoekbalk

Bied mobielvriendelijke toegang met een responsief ontwerp

Maak privƩ of interne content voor uw ondersteuningsteam

Beperkingen van HappyFox

De gebruikersinterface is onhandig

Dit kennisbeheerplatform is duurder dan andere FAQ-softwaretools

Prijzen van HappyFox

Basis: $29/agent per maand

Team: $69/agent per maand

Pro: $199/agent per maand

Enterprise Pro: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van HappyFox

G2: 4,5/5 sterren (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 sterren (90+ beoordelingen)

11. HelpCrunch (het beste voor het automatisch vertalen van helpartikelen)

via HelpCrunch

HelpCrunch vertaalt automatisch uw help-artikelen, zodat klanten ondersteuning krijgen in hun eigen taal en u een wereldwijd publiek kunt bedienen. De AI-aangedreven editor maakt het schrijven en bijwerken van FAQ's een fluitje van een cent, suggereert verbeteringen en helpt u snel duidelijke, nuttige content te creƫren.

U kunt uw kennisbank ook volledig aanpassen aan uw site. En als u het interactief wilt houden, voeg dan een chatwidget toe zodat klanten realtime hulp kunnen krijgen zonder de pagina te verlaten. De gemeenschappelijke inbox voor chat, e-mails en berichten op Telegram, Facebook, enz. helpt de efficiƫntie te verbeteren.

De beste functies van HelpCrunch

Help-artikelen automatisch vertalen voor ondersteuning in meerdere talen

Verbeter FAQ-content met een AI-powered editor

Pas uw FAQ-portaal aan met uw logo, kleuren en huisstijl

Voeg een chat widget toe voor realtime ondersteuning

Beperkingen van HelpCrunch

De FAQ-software biedt geen IP-beperking en tweefactorauthenticatie

De Android-app is niet zo robuust als het webgebaseerde platform

Prijzen van HelpCrunch

Basis: $15/maand

Pro: $25/maand

Unlimited: $620/maand

Beoordelingen en recensies van HelpCrunch

G2: 4,7/5 sterren (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 sterren (meer dan 190 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over HappyFox?

Een G2-recensie zei:

Het systeem kan volledig worden aangepast aan onze behoeften, waardoor we snel en efficiƫnt vragen van klanten kunnen afhandelen. Dankzij deze chat missen we geen enkele potentiƫle client meer, ongeacht het tijdstip waarop ze contact met ons opnemen.

Het systeem kan volledig worden aangepast aan onze behoeften, waardoor we snel en efficiƫnt vragen van klanten kunnen afhandelen. Dankzij deze chat missen we geen enkele potentiƫle client meer, ongeacht het tijdstip waarop ze contact met ons opnemen.

šŸ§ Leuk weetje: Volgens de vergeetcurve van Ebbinghaus vergeten mensen tot 90% van nieuwe informatie binnen een week als ze deze niet herhalen. Daarom zijn er interne wiki's!

Bouw betere FAQ-ervaringen met ClickUp

Elke FAQ-tool in deze lijst biedt iets waardevols. Sommige zijn geweldig voor eenvoudige selfservice, terwijl andere uitblinken met AI-functies of aanpassingsmogelijkheden. Maar als u op zoek bent naar een krachtig, alles-in-Ć©Ć©n platform voor kennisbeheer dat verder gaat dan FAQ's, dan bent u bij ClickUp aan het juiste adres.

Van het opstellen van gestructureerde documenten en AI-aangedreven antwoorden tot Connected Search, dat content uit al uw apps haalt, ClickUp helpt uw team FAQ's en kennisbanken te creƫren die ook echt worden gebruikt.

Meld u vandaag nog aan bij ClickUp en geef uw klanten en ondersteuningsmedewerkers de duidelijkheid waar ze op hebben gewacht.