ClickUp vs. OneNote: belangrijkste verschillen voor taak- en notitiebeheer

Je hebt net 12 minuten besteed aan het zoeken naar dat briljante idee dat je ergens tussen je boodschappenlijst en vergadernotities hebt genoteerd.

Plotwending: het stond al die tijd in je e-mailconcepten. 😲

U hebt een systeem nodig dat uw ideeën, taken en projectplannen niet alleen opslaat, maar ook daadwerkelijk vindbaar maakt.

Daar komen tools als ClickUp en OneNote om de hoek kijken. ClickUp is een alles-in-één platform voor productiviteit dat is ontwikkeld om taken, documenten, doelen en teamsamenwerking op één plek te beheren. OneNote daarentegen is het digitale notitieblok van Microsoft dat is ontworpen om gedachten vast te leggen, notities te ordenen en te synchroniseren tussen apparaten.

Het verschil tussen ClickUp en OneNote komt neer op het volgende: wilt u een krachtige projectmanager die toevallig ook uw notities opslaat, of een tool voor het maken van notities die ook wat taken beheert?

Laten we eens kijken wat elk platform te bieden heeft wanneer u zowel notities als taken moet combineren om te kunnen werken. 💁

Vergelijkende grafiek ClickUp vs. OneNote

Hier volgt een kort overzicht van de functies (en waarde) van ClickUp en OneNote:

Criteria ClickUp OneNote Hoofddoel Alles-in-één productiviteitsplatform inclusief taakbeheer, het bijhouden van projecten en gezamenlijke notities maken Digitaal notitieboek met gratis notities, organisatie per notitieboek, secties en pagina's Aantekeningen maken mogelijkheden Rich text-opmaak, documenten, notitieblok, sjablonen, AI-aangedreven samenvattingen, multimedia-integratie Gratis canvas, handschrift, multimedia, flexibele layout Taak- en projectmanagement Geavanceerd: taken, subtaken, afhankelijkheden, terugkerende taken, kalender, Gantt, bord, lijstweergave Minimaal: checklists; geen ingebouwd taak-/projectmanagement Samenwerking Realtime bewerking, opmerkingen, taaktoewijzingen, delen, toestemming, chatten, samenwerking aan documenten Gedeelde notitieblokken, gelijktijdige bewerking, basis samenwerking AI-functies AI vat aantekeningen samen, genereert actiepunten, automatiseert updates en transcribeert vergaderingen binnen de notulatiesoftware van ClickUp Geen native AI; afhankelijk van integraties of externe tools Integraties Maak verbinding met honderden apps, waaronder e-mail, kalenders, Slack en meer Diepe integratie met Microsoft 365 (Outlook, Teams, Word, enz. ), OneDrive synchroniseren Zoeken en organiseren Krachtige zoekfunctie, filters, tags, relaties, bidirectionele koppelingen tussen taken en documenten Krachtige zoekfunctie, tags, hiërarchische organisatie op basis van notitieblok/sectie/pagina Automatisering Ingebouwde automatisering voor werkstromen, herinneringen en terugkerende taken Geen ingebouwde functies voor automatisering

Wat is ClickUp?

Het werk van vandaag is gebroken.

60% van onze tijd wordt besteed aan het delen, zoeken en bijwerken van informatie in verschillende tools.

Onze projecten, documentatie en communicatie zijn verspreid over verschillende tools die niet met elkaar zijn verbonden, wat ten koste gaat van de productiviteit.

Functies van ClickUp

Laten we eens kijken naar enkele functies waarmee ClickUp zich onderscheidt. 👇

Functie #1: ClickUp-documenten

Als u meerdere projecten, cursussen of teamresultaten beheert, kan het hebben van uw aantekeningen en taken op twee verschillende plaatsen u vertragen.

Ga naar ClickUp Documenten om uw notities en takenlijst te koppelen

Dat is waar ClickUp Docs van pas kan komen. In tegenstelling tot traditionele apps voor het maken van aantekeningen, zet deze tool uw aantekeningen om in actie.

Vooral voor studenten die opdrachten in kaart brengen, professionals die de deliverables van clients beheren of teams die samenwerken aan gedeelde doelen, brengen documenten al uw werk in één lijn. Het resultaat? U raakt nooit belangrijke informatie kwijt en bent productiever.

Stel dat u een student bent die aan een groepsproject werkt. U kunt dan: Maak een overzicht van de structuur van uw rapport in een document met rich-text-opmaak, geneste pagina's en koppen, lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten, en zelfs banners en scheidingslijnen om secties te scheiden

Voeg links naar bronnen toe, voeg afbeeldingen of video's toe en neem eenvoudig tabellen of diagrammen op om alle puzzelstukjes bij elkaar te houden

Deel aantekeningen met uw teamgenoten en wijs hen secties toe om aan te pakken met @vermeldingen en toegewezen opmerkingen

Voeg een projecttijdlijn in, voeg een Kanban-bord toe om de voortgang te visualiseren of zet tekst om in traceerbare ClickUp-taken met checklists en deadlines die worden gesynchroniseerd met uw werkruimte

Het voordeel is net zo duidelijk voor professionals of productiviteitsgerichte teams. Stel conceptvoorstellen voor clients, agenda's voor vergaderingen of statusupdates op in een document en koppel ze rechtstreeks aan taken. Met functies zoals @vermeldingen, inline opmerkingen en live samenwerking zijn feedbackloops sneller en wordt er niets gemist.

Gebruik de uitgebreide opmaakfuncties van ClickUp Docs om boeiende aantekeningen te maken en deze aan taken te koppelen*

💡 Pro-tip: Versnel uw werkstroom met de sjablonen voor notities van ClickUp in Documenten. Of u nu notulen van vergaderingen vastlegt, feedback van clients noteert of een projectplan opstelt, deze sjablonen bieden u een gestructureerd uitgangspunt, compleet met vooraf opgemaakte kopteksten, checklists en taaklinks. Voeg gewoon uw content toe, wijs de volgende stappen toe en zet notities direct om in actie zonder helemaal opnieuw te beginnen.

Functie #2: ClickUp Notepad

Stel dat u de hele ochtend achter elkaar met clients aan de telefoon zit. Tussen het vastleggen van ideeën, het plannen van follow-ups en het afvinken van taken werkt u overuren en uw plakbriefjes volstaan niet meer.

Vertrouw op ClickUp Notepad om de dag te redden.

Leg ideeën direct vast met het ingebouwde notitieblok van ClickUp, uw ruimte voor snelle, georganiseerde aantekeningen

Het is een eenvoudige, privé ruimte die rechtstreeks in ClickUp is ingebouwd. Gebruik het om snel gedachten, taken of herinneringen op te schrijven op het moment dat ze in je opkomen.

Stel dat u een projectmanager bent die een kick-offgesprek leidt. Terwijl de ideeën binnenstromen, kunt u aantekeningen maken in Notepad, deze opmaken met kopteksten of checklists en, wanneer u klaar bent, deze aantekeningen rechtstreeks omzetten in ClickUp-taken voor uw team of in een document voor een projectbriefing.

Je hebt er toegang toe vanuit je werkruimte, de mobiele app of zelfs de Chrome-extensie van ClickUp, zodat je het altijd bij de hand hebt wanneer je het nodig hebt.

🧠 Leuk weetje: In 1943 bedacht ingenieur Allen Morgenstern de uitdrukking 'werk slimmer, niet harder' tijdens het ontwerpen van taaksystemen voor industriële arbeiders. Het doel was om hen aan te moedigen meer te doen met minder fysiek gevaar.

Functie #3: ClickUp Brain

En dan is er nog ClickUp Brain, uw intelligente assistent voor productiviteit binnen ClickUp.

Het kan brainstormsessies samenvatten in duidelijke overzichten, ruwe aantekeningen verfijnen tot gepolijste, professionele content en bruikbare inzichten of volgende stappen genereren op basis van discussies tijdens vergaderingen. De AI-tool is ontwikkeld om uw taken, documenten, team en bedrijfskennis te begrijpen, zodat u niet meer door pagina's hoeft te spitten of teamgenoten hoeft te pingen voor updates, maar gewoon naar de tool kunt gaan.

Met contextbewustzijn en AI-aangedreven suggesties versnelt het niet alleen uw werkstroom, maar verbetert het ook de manier waarop u denkt, communiceert en uitvoert.

Beheer de voortgang van de taken van uw team met ClickUp Brain

U bent bijvoorbeeld bezig met de voorbereidingen voor uw wekelijkse teamvergadering. In plaats van verschillende projecten, aantekeningen en documenten door te spitten om te zien hoe iedereen ervoor staat, vraagt u het gewoon aan ClickUp Brain.

📌 Voorbeeldprompt: Vat alle taken samen die vorige week door het ontwerpteam zijn voltooid en markeer alles wat achterstallig is.

Binnen enkele seconden wordt een beknopte update samengesteld, zodat u niet meer door meerdere dashboards of threads hoeft te bladeren.

Vat de activiteiten in de werkruimte samen met ClickUp Brain

Een van de opvallendste functies is de AI Writer, een krachtige tool waarmee u content rechtstreeks in uw werkruimte kunt maken en verfijnen.

Genereer nieuwe content of bewerk bestaande content met ClickUp Brain binnen ClickUp Docs

U bent bezig met het opstellen van een projectvoorstel en moet snel de doelen, reikwijdte en deliverables schetsen. In plaats van helemaal opnieuw te beginnen, kunt u de AI Writer vragen om:

📌 Voorbeeldopdracht: Schrijf een professioneel projectvoorstel voor het herontwerpen van een website, inclusief tijdlijn, deliverables en successtatistieken.

In enkele seconden genereert ClickUp Brain een solide eerste concept, dat u kunt verfijnen en delen met uw team.

💡 Pro-tip: Met ClickUp Brain MAX, de desktop-app met AI, kun je notities maken zonder een woord te typen met Talk to Text. Open gewoon de app, druk op de microfoon en spreek uw gedachten uit. Brain MAX transcribeert wat u zegt, voegt het toe aan het door u gekozen document en zet actie-items zelfs automatisch om in taken. Het is de snelste manier om ideeën vast te leggen en dingen in gang te zetten — 4x sneller dan handmatig typen. Leg ideeën vast, deel instructies en krijg dingen 4x sneller gedaan met Talk to Text in ClickUp Brain MAX

Notulist voor vergaderingen

Laten we het nu eens hebben over vergadernotities. Als je ooit een vergadering hebt verlaten en je realiseerde je dat niemand aantekeningen had gemaakt, of erger nog, niemand wist wat er vervolgens moest gebeuren, dan is ClickUp AI Notetaker iets voor jou.

Gebruik ClickUp's AI Notetaker voor duidelijke aantekeningen van vergaderingen en actiepunten

Het neemt automatisch vergaderingen op in Zoom, Teams of Google Meet op en transcribeert deze, waardoor gesprekken worden omgezet in georganiseerde, doorzoekbare notities. Maar daar blijft het niet bij. De AI-tool voor vergadernotities identificeert belangrijke punten, volgende stappen en actiepunten en koppelt deze aan de bijbehorende taken.

U leidt een brainstormvergadering voor de lancering van een nieuw product. Na de vergadering stuurt de AI Notetaker u een document met de datum, deelnemers, notities van de vergadering, een samenvatting van de discussie en een overzicht van actiepunten, zoals:

Maak de wireframe van de landingspagina: Toegewezen aan John, deadline vrijdag

Concept voor e-mail over lancering: Toegewezen aan Dana, deadline volgende week

Bekijk het hier in actie:

Prijzen van ClickUp

Wat is Microsoft OneNote?

via OneNote

OneNote is een digitale app voor het maken van notities van Microsoft Office die dient als een persoonlijk digitaal notitieboek, waarmee gebruikers notities, onderzoek, abonnementen en andere informatie kunnen vastleggen, beheren en ordenen.

Maak notitieblokken met aangepaste secties en pagina's, zodat alles gemakkelijk toegankelijk blijft op alle apparaten.

Wat maakt het zo bijzonder? Je kunt overal op het oneindige canvas typen, afbeeldingen, audiofragmenten, video's of bestanden invoegen en zelfs aantekeningen taggen om ze gemakkelijker terug te vinden. Het integreert ook naadloos met andere Microsoft-apps, zoals Outlook. Bovendien is het flexibel en cloudgebaseerd, zodat je onderweg toegang hebt tot je aantekeningen.

📖 Lees ook: Populaire methoden voor het maken van aantekeningen voor verschillende gebruikssituaties

Functies van OneNote

Hier zijn enkele functies die deze documentbeheersoftware biedt. 📃

Functie #1: Geavanceerde integratie van vergaderingen

Krijg een slimme assistent voor vergaderingen met OneNote

De integratie van OneNote met Microsoft Teams haalt automatisch opnames, transcripties, agenda's en aantekeningen op en voegt deze rechtstreeks in uw notitieblokken in.

Zodra de vergadering is beëindigd, vult OneNote automatisch de pagina met belangrijke details, waaronder de titel, datum, deelnemers en actiepunten, waardoor handmatige invoer overbodig is. Bovendien ondersteunt het sjablonen van Microsoft Planner, die u rechtstreeks in de vergadernotities kunt insluiten voor eenvoudige taakplanning.

🔍 Wist u dat? In de 16e eeuw gebruikten geleerden notitieboeken om citaten, ideeën en schetsen te verzamelen. Dit waren persoonlijke kennissystemen, lang voor de komst van OneNote.

Gebruik de inkttools van OneNote voor rijk geformatteerde en boeiende aantekeningen

De inkttools van OneNote zijn geüpgraded met een creatieve touch. U kunt uw aantekeningen nu opmaken met:

Nieuwe pennen: Kies de vulpen voor kalligrafisch schrijven en de penseelpen voor dynamische streken

Inktpipet: Selecteer een kleur op uw scherm die past bij uw huisstijl of visuele thema's in uw notities

Inkt rechtzetten: Verfijn handgeschreven notities of diagrammen om onleesbaar handschrift automatisch leesbaar te maken

Ink stickiness: Vergrendel aantekeningen op pdf's of afbeeldingen, zelfs als u ze verplaatst of vergroot of verkleint

Gebruiksscenario: Probeer kleurgecodeerde inkt, zet aantekeningen recht en lijn ze uit bij het aanpassen van de layout

Functie #3: Audio- en video-opname met tijdgekoppelde aantekeningen

Ontvang automatisch aantekeningen van vergaderingen met OneNote

Met OneNote kunt u audio of video rechtstreeks in een notitieblokpagina opnemen, wat de productiviteit van studenten, interviewers of professionals in vergaderingen verhoogt. Elke aantekening uit video's wordt voorzien van een tijdstempel, zodat u later door erop te klikken naar dat exacte moment in de weergave kunt gaan.

Daarnaast beschikt het over optische tekenherkenning (OCR), waarmee tekst uit afbeeldingen, zoals gescande aantekeningen, afgedrukte hand-outs of foto's van whiteboards, kan worden omgezet in doorzoekbare tekst.

Prijzen van OneNote

Voor startpagina

Microsoft 365 Family: $ 12,99/maand (voor één tot zes personen)

Microsoft 365 Personal: $ 9,99/maand (voor één persoon)

Voor bedrijven

Microsoft 365 Business Basic: $ 7,20/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Standard: $ 15/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Premium: $ 26,40/maand per gebruiker

Microsoft 365 Apps voor bedrijven: $ 9,90/maand per gebruiker

ClickUp vs. OneNote: functies vergeleken

Als het gaat om productiviteit, dienen ClickUp en OneNote verschillende doelen.

Laten we eens kijken hoe hun belangrijkste functies zich tot elkaar verhouden, zodat u kunt beslissen welke het beste bij uw werkstroom past. ⚒️

Functie #1: Algemene functionaliteit

Laten we eens kijken hoe alles in het algemeen in elkaar zit.

ClickUp

ClickUp is een compleet productiviteitsplatform dat documenten, taken, projectmanagement, samenwerking en AI-functies combineert op één plek. Het is dé tool om uitgebreide documenten te maken met opmaak, sjablonen en ingesloten media, en die aantekeningen vervolgens rechtstreeks aan je taken te koppelen zonder tussen verschillende apps te hoeven schakelen.

Iedereen kan in realtime samenwerken en ClickUp Brain (de AI-sidekick) werkt achter de schermen als uw persoonlijke productiviteitsassistent. Het vat die marathonvergaderingen samen, signaleert actiepunten die u misschien gemist hebt en zet zelfs opnames om in overzichtelijke, georganiseerde tekst.

OneNote

Deze app blinkt uit in het maken van vrije notities. Je kunt overal klikken, typen, tekenen, media insluiten en alles ordenen in notitieblokken, secties en pagina's. Het is ideaal voor het opschrijven van gedachten, het schetsen van ideeën of het ordenen van aantekeningen uit de les.

Maar als u op zoek bent naar ingebouwde tools voor projectmanagement of automatisering, moet u deze combineren met andere Microsoft-apps, zoals Planner of Outlook.

🏆 Winnaar: ClickUp, omdat het meer functionaliteit biedt, vooral voor teams die projecten en taken beheren.

Functie #2: Organisatie en structuur

Laten we eens kijken hoe elke tool u helpt om alles overzichtelijk en gemakkelijk te navigeren te houden.

ClickUp

ClickUp biedt een diepgaande, gelaagde en hiërarchische organisatiestructuur met ruimtes, mappen, lijsten, taken en documenten. Het is gebouwd voor het organiseren van complexe werkstromen en het koppelen van alles in uw werkruimte. En met Enterprise AI Search en Ask kunt u snel gerelateerde aantekeningen, taken en documenten vinden en ernaar navigeren, ongeacht waar ze zich bevinden.

OneNote

Met de klassieke indeling van notitieblok > sectie > pagina voelt OneNote vertrouwd en intuïtief aan. U kunt content eindeloos nesten en eenvoudig herschikken.

🏆 Winnaar: ClickUp! Hoewel het oordeel afhangt van wat u zoekt – een meer vrije aanpak of een gestructureerde werkruimte – biedt ClickUp een krachtigere, hiërarchische structuur die perfect is voor het organiseren van aantekeningen binnen grotere werkstromen. Bovendien kunt u met de AI-aangedreven zoekfunctie direct gerelateerde taken en aantekeningen in uw hele werkruimte vinden.

Functie #3: AI en automatisering

Tijd om te zien welke tool met AI en automatisering meer brainpower in de tabel zet!

ClickUp

ClickUp Brain verbindt uw notities tot een samenhangende, coherente kennisbank. Het kan lange vergadernotities samenvatten en analyseren met de AI-notitiesamenvatter, brainstormsessies omzetten in gestructureerde takenlijsten en zelfs automatisch subtaken genereren op basis van uw taken. In combinatie met de automatisering van ClickUp kunt u het gebruiken om werkstromen op te zetten die taken toewijzen, items door fasen verplaatsen en zelfstandig notificaties activeren naarmate de taken vorderen.

OneNote

OneNote heeft geen native AI- of automatiseringsfuncties in de app. Je kunt Microsoft Copilot nog steeds gebruiken in het bredere Microsoft 365-ecosysteem, maar de AI-mogelijkheden zijn niet rechtstreeks in OneNote beschikbaar. Dat betekent dat je voor vergelijkbare functionaliteit afhankelijk bent van integraties of externe tools.

🏆 Winnaar: ClickUp—voor AI die naadloos in uw werkstroom is geïntegreerd en uw productiviteit aanzienlijk verhoogt.

🧠 Leuk weetje: Het legal pad werd in 1888 uitgevonden door een papierfabrieksarbeider die restjes papier aan elkaar naaide. Een rechter vroeg later om een marge aan de linkerkant, zodat hij actiepunten naast zijn argumenten kon noteren.

ClickUp vs. OneNote op Reddit

Als het gaat om de keuze tussen ClickUp en OneNote, bieden echte gebruikers op Reddit een aantal eerlijke inzichten. Hoewel er geen threads zijn waarin de twee specifiek worden vergeleken, laten we eens kijken naar enkele recensies over de tools.

Een gebruiker vindt OneNote beter als je met de hand wilt schrijven en de flexibiliteit wilt behouden om indien nodig over te schakelen naar typen:

Als je handgeschreven notities wilt maken, zou ik waarschijnlijk voor OneNote kiezen. Ik heb nog niet echt iets gezien dat kan tippen aan de vrije vormgeving van OneNote, die je de flexibiliteit biedt om te schakelen tussen typen en handgeschreven notities.

Als je handgeschreven notities wilt maken, zou ik waarschijnlijk voor OneNote kiezen. Ik heb nog niet echt iets gezien dat kan tippen aan de vrije vormgeving van OneNote, die je de flexibiliteit biedt om te schakelen tussen typen en handgeschreven notities.

Een andere trouwe gebruiker van OneNote prijst het voor een aantal specifieke toepassingen:

ik zou het alleen overwegen als je naast audio-opnames ook handgeschreven aantekeningen maakt. Of als je graag dingen afdrukt. Dit komt van iemand die het al meer dan tien jaar gebruikt. Er is geen ecosysteem en Outlook Boards was het enige samenhangende project, maar dat is eerder dit jaar door Google overgenomen.

ik zou het alleen overwegen als je naast audio-opnames ook handgeschreven aantekeningen maakt. Of als je graag dingen afdrukt. Dit komt van iemand die het al meer dan tien jaar gebruikt. Er is geen ecosysteem en Outlook Boards was het enige samenhangende project, maar dat is eerder dit jaar door Google overgenomen.

Een gebruiker van ClickUp waardeert daarentegen de alles-in-één aanpak:

Hallo, ik heb meer dan 10 jaar ervaring in verschillende soorten taak-/project-/KB-management. Ik heb vrijwel alle serieuze commerciële tools geprobeerd die er zijn. Wat ik leuk vind aan ClickUp is eigenlijk wat ze zelf zeggen: één app voor alles. Ik vind het niveau van aanpassing van taakbeheer erg prettig en de kb is ook behoorlijk solide. Ze hebben onlangs een enorme verbetering van de chat uitgebracht, dus we vervangen ook Slack.

Hallo, ik heb meer dan 10 jaar ervaring in verschillende soorten taak-/project-/KB-management. Ik heb vrijwel alle serieuze commerciële tools geprobeerd die er zijn. Wat ik leuk vind aan ClickUp is eigenlijk wat ze zelf zeggen: één app voor alles. Ik vind het niveau van aanpassing van taakbeheer erg prettig en de kb is ook behoorlijk solide. Ze hebben onlangs een enorme verbetering van de chat uitgebracht, dus we vervangen ook Slack.

Een andere gebruiker benadrukt de sterke functionaliteit:

Ik gebruik het sinds 2017. Het is geweldig. AI is erg goed. Ik gebruik de documenten als mijn tweede brein voor mijn bedrijf. De enige minpunt is dat het moeilijk is om uit te vinden hoe je aan de slag moet gaan. De sjablonen helpen daarbij. Ik heb de meeste andere tools geprobeerd en ClickUp is nog steeds de beste als allesomvattend platform voor project-/productbeheer (zelfs beter dan Jira).

Ik gebruik het sinds 2017. Het is geweldig. AI is erg goed. Ik gebruik de documenten als mijn tweede brein voor mijn bedrijf. Geen klachten, behalve dat het moeilijk kan zijn om uit te vinden hoe je aan de slag moet gaan. De sjablonen helpen daarbij. Ik heb de meeste andere tools geprobeerd en ClickUp verslaat ze allemaal als een veelzijdig platform voor project-/productbeheer (zelfs Jira).

De juiste keuze hangt natuurlijk af van uw werkstijl en individuele voorkeuren. Als u echter aantekeningen nodig hebt die naast uw werk staan en niet ervan gescheiden zijn, is ClickUp wellicht de betere keuze.

🧠 Leuk weetje: Met de originele PalmPilot (1996) konden gebruikers aantekeningen maken met een stylus en taken bijhouden op een scherm dat nauwelijks groter was dan een kredietkaart. Dit was het begin van de eerste echte golf van digitale productiviteitstools.

Welke app voor het maken van aantekeningen is de beste?

Het oordeel is binnen... en het is een close call. Maar ClickUp wint! 👑

In de confrontatie tussen ClickUp en OneNote is het duidelijk dat beide tools uitblinken. OneNote blinkt uit in het maken van handgeschreven, vrije notities en is een solide keuze voor mensen die de vrijheid van een leeg canvas waarderen.

Als het gaat om het daadwerkelijk uitvoeren van werk, levert ClickUp resultaat.

Het transformeert uw aantekeningen in uitvoerbare taken en brengt alles samen, van het aanmaken van documenten tot AI-aangedreven werkstromen en realtime teamsamenwerking.

