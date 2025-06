11 beste Rev AI-alternatieven voor spraak-naar-tekst in 2025

Rev AI is een populaire transcriptieservice, maar het is niet uw enige optie. Als u op zoek bent naar een alternatief voor Rev dat betere prijzen, nauwkeurigere transcripties, snellere levering of naadloze integratie met tools zoals Zoom, Google Meet of Microsoft Teams biedt, dan bent u bij deze lijst aan het juiste adres.

In deze gids hebben we 11 van de beste Rev AI-alternatieven verzameld, zowel gratis als betaalde opties. Deze spraak-naar-tekst-tools helpen u audio- en videobestanden snel en nauwkeurig te transcriberen, of u nu vergaderingen, interviews, podcasts of grote hoeveelheden audio- en videocontent verwerkt.

⚡ Game Changer: Sommige tools in deze lijst gaan verder dan spraak-naar-tekst: ze helpen u gesprekken samen te vatten, sprekers te taggen en zelfs spraaknotities om te zetten in actiepunten. Blijf scrollen om de tool te vinden die het beste bij uw werkstroom past.

Waarom kiezen voor alternatieven voor Rev AI?

Rev AI is spraak-naar-tekst-software ontwikkeld door Rev die zowel AI-gebaseerde als menselijke transcriptieoplossingen biedt. Hoewel Rev AI een goede transcriptieservice is, voldoet het misschien niet aan alle eisen, vooral als u met complexere projecten of diverse teams werkt. Hier zijn een paar redenen waarom gebruikers vaak andere alternatieven voor Rev verkennen:

Problemen met complexe audio : Rev AI kan moeite hebben met audio- of videobestanden waarin sprekers elkaar overlappen, met een sterk accent spreken of technische jargon gebruiken, wat kan leiden tot gemiste context of verkeerde interpretaties.

Beperkt contextbegrip : zonder het vermogen om de context te begrijpen, interpreteert Rev AI homofonen vaak verkeerd of slaagt het er niet in om consistente terminologie te hanteren in de transcriptie , vooral in lange of gedetailleerde opnames.

Inflexibele opmaakopties : Het platform biedt beperkte controle over de structuur van transcripties, wat frustrerend kan zijn voor gebruikers met specifieke opmaak- of transcriptiebehoeften .

Geen functies voor samenwerking : Rev AI ondersteunt geen bewerking of samenwerking in realtime , waardoor het voor teams moeilijker is om samen te werken aan revisies, opmerkingen of gedeelde aantekeningen in transcripties.

Niet geschikt voor domeinspecifieke content : als u met branchetermen of merknamen werkt, geeft Rev AI deze vaak verkeerd weer of verstaat ze verkeerd, waardoor extra handmatige bewerkingen nodig zijn.

Langzamer bij grote bestanden : Het verwerken van lange audio- of video content kan leiden tot vertragingen, systeemvertragingen en verminderde productiviteit, vooral voor gebruikers die grote hoeveelheden opnames verwerken.

Lagere nauwkeurigheid in andere talen dan Engels: Hoewel Rev AI meerdere talen ondersteunt, levert de spraakherkenningssoftware doorgaans minder betrouwbare resultaten voor alles buiten het Engels.

👀 Wist u dat? Spraaktechnologie begrijpt u na verloop van tijd steeds beter. Moderne spraak-naar-tekst-systemen maken gebruik van continu leren en gebruikersspecifieke afstemming. Daarom begrijpt uw spraakassistent u steeds beter naarmate u hem vaker gebruikt.

de 15 beste alternatieven voor Rev AI in één oogopslag

Tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen (USD/gebruiker/maand) ClickUp AI-transcriptie in vergadertools, taaksuggesties, conversie van aantekeningen, geïntegreerde project werkstromen Teams beheren taken + vergaderingen Gratis voor altijd; betaalde abonnementen vanaf $ 7/gebruiker/maand Notta Opname op meerdere platforms, uitgebreide aantekeningen, labels voor sprekers, vertaling en zoeken in audio Individuele gebruikers, freelancers Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 13,49/maand Otter. ai Realtime transcriptie, automatische samenvattingen, kalender synchroniseren, sprekerherkenning Hybride teams, docenten Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 16,99 per maand Descript Transcriptiegebaseerde bewerking, schermopname, verwijderen van stopwoorden, ondersteuning voor meerdere tracks Podcasters, makers van video's Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 24/maand Trint Automatische transcriptie, bewerkingstools, AI-samenvatting, export van ondertitels, ondersteuning voor meerdere talen Mediateams, internationale bedrijven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 80/maand Sonix Meertalige ondersteuning, aantekeningen met tijdstempels, betrouwbaarheid op woordniveau, map in de cloud Internationale teams, onderzoekers Gratis abonnement beschikbaar; transcriptie vanaf $ 5/uur (Premium) Fathom Zoom-first assistant, automatisch deelnemen aan vergaderingen, samenvattingen van gesprekken, CRM synchroniseren, e-mails met samenvattingen Verkoopteams, bedrijven op afstand Free Forever; betaalde abonnementen vanaf $ 19/maand Verbit AI + menselijke transcriptie, live ondertiteling, branchespecifieke modellen, ondertiteling + nasynchronisatietools Ondernemingen, juridische sector, onderwijs, media Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 29/maand Fireflies. ai AI-vergaderassistent, CRM-integraties, sprekersanalyse, slim zoeken, aangepaste woordenschat Managers, revenue teams Free Forever; betaalde abonnementen vanaf $ 18/maand Happy Scribe AI + menselijke transcriptie, meer dan 120 talen, ingebouwde ondertiteling editor, SDH ondersteuning Ondertitelers, journalisten, meertalige teams Pay-as-you-go-model; prijzen beginnen bij $ 12/uur Google Cloud Spraak-naar-tekst Ontwikkelaarsvriendelijke API, live + batch, meer dan 125 talen, diarization, betrouwbaarheid op woordniveau Ontwikkelaars, technische teams, apps Standaardherkenning in V2 begint bij $ 0,016 per minuut

15 beste Rev AI-alternatieven om te gebruiken

1. ClickUp (het beste voor AI-vergadernotities en werkstroombeheer)

Leg automatisch aantekeningen van vergaderingen vast met ClickUp AI Notetaker

Voor teams die genoeg hebben van het jongleren met verschillende tools voor transcriptie, het bijhouden van taken en het documenteren van video content, vereenvoudigt ClickUp, de alles-in-één app voor werk, de chaos met een uniforme, AI-aangedreven werkruimte.

Centraal staat ClickUp Brain, uw virtuele AI-assistent die is ontwikkeld om uw hele werkstroom te ondersteunen. Een van de handigste functies is de ClickUp AI Notetaker die uw gesprekken (automatisch, als u dat wilt) verbindt, de audio opneemt en realtime transcripties, markeringen, actiepunten en samenvattingen genereert, terwijl u nog in de vergadering zit.

Nog voordat het gesprek begint, kan Brain slimme agenda's voor vergaderingen maken op basis van eerdere discussies en openstaande taken, zodat uw team goed voorbereid en op één lijn is.

Genereer direct agenda's voor vergaderingen met ClickUp Brain

Bovendien is elk transcript volledig doorzoekbaar. Dus als u zich wilt herinneren wat er tijdens de brainstormsessie van vorige maand is gezegd, hoeft u niet door Slack te scrollen of documenten te doorzoeken. Vraag het gewoon aan Brain, en het vindt precies wat u nodig hebt.

Zoek direct in elke vergadering met ClickUp Brain

Een ander gebied waarop ClickUp zich onderscheidt van traditionele transcriptietools is wat er na de vergadering gebeurt. De transcripties worden niet zomaar in een map gedumpt. Ze worden automatisch gekoppeld aan relevante taken, projecten en documenten.

Als iemand bijvoorbeeld een deliverable vermeldt, kunt u die regel markeren en direct omzetten in een ClickUp-taak, compleet met een toegewezen persoon, deadline en prioriteit.

Verander aantekeningen van vergaderingen in uitvoerbare taken

Ga nu naar ClickUp Docs, een flexibele ruimte waar uw team samen transcripties kan bewerken, door AI gegenereerde samenvattingen kan toevoegen, taken rechtstreeks in de pagina kan insluiten en teamgenoten kan taggen voor snelle samenwerking.

Gebruik ClickUp Docs om transcripties direct op te maken, sleutelpunten te markeren of actie-items in te voegen

Stel dat u een gesprek over contentstrategie hebt getranscribeerd: plaats het volledige transcript in een document, wijs daar direct taken voor het aanmaken van content toe en houd updates bij zonder het document te verlaten.

ClickUp zorgt er ook voor dat u geen tijd verspilt met het wisselen van tabbladen. De AI Notetaker kan worden geïntegreerd met uw kalender en vergadertools zoals Zoom, Google Meet en Microsoft Teams. Eenmaal gesynchroniseerd, neemt het automatisch deel aan uw vergaderingen, legt alles vast en slaat het netjes op in de juiste ruimte.

Zet vergadernotities direct om in kalendergebeurtenissen, wijs teamgenoten toe en houd de tijdlijnen van projecten op schema

En omdat alles zich binnen de werkruimte van ClickUp bevindt, gaat uw audio- of videobestand van 'opgenomen' naar 'verwerkt' zonder dat u een vinger hoeft uit te steken.

📮ClickUp Insight: 49% van de respondenten van onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen maakt nog steeds handgeschreven aantekeningen – een verrassende trend in een tijdperk waarin digitaal centraal staat. Deze afhankelijkheid van pen en papier kan een persoonlijke voorkeur zijn of een teken dat digitale tools voor het maken van aantekeningen niet volledig zijn geïntegreerd in de werkstromen. Tegelijkertijd bleek uit een ander onderzoek van ClickUp dat 35% van de mensen 30 minuten of meer besteedt aan het samenvatten van vergaderingen, het delen van actiepunten en het informeren van teams. 👀 ClickUp AI Notetaker neemt deze administratieve last weg! Laat AI automatisch uw vergaderingen vastleggen, transcriberen en samenvatten, terwijl actiepunten worden geïdentificeerd en toegewezen – geen handgeschreven aantekeningen of handmatige follow-ups meer nodig! Verhoog de productiviteit met wel 30% dankzij de directe vergaderverslagen, geautomatiseerde taken en gecentraliseerde werkstromen van ClickUp

Beste functies van ClickUp

ClickUp Meetings: Bied speciale ruimtes voor de voorbereiding, uitvoering en opvolging van vergaderingen, zodat teams voor, tijdens en na elke vergadering kunnen samenwerken zonder de context te verliezen

: Neem korte scherm- of spraakvideo's op en genereer automatisch transcripties, samenvattingen of feedbacktaken rechtstreeks vanuit de opgenomen content ClickUp Clips: Neem korte scherm- of spraakvideo's op en genereer automatisch transcripties, samenvattingen of feedbacktaken rechtstreeks vanuit de opgenomen content

: Noteer ruwe ideeën voor een vergadering en koppel vervolgens de content van je Notepad aan transcripties na het gesprek en door AI gegenereerde samenvattingen om een complete werkstroom voor en na de vergadering te creëren ClickUp Notepad: Noteer ruwe ideeën voor een vergadering en koppel vervolgens de content van je Notepad aan transcripties na het gesprek en door AI gegenereerde samenvattingen om een complete werkstroom voor en na de vergadering te creëren

Beperkingen van ClickUp

Het heeft een uitgebreide reeks functies, waardoor er enige leercurve nodig is voor gebruikers die niet technisch onderlegd zijn

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensent zegt:

Persoonlijk helpt het me om bij te blijven met wat andere mensen van me nodig hebben. Ik kan zien hoe het met mijn andere teamleden gaat en teruggaan naar onze aantekeningen van vergaderingen. Het heeft veel geholpen bij de interne communicatie.

Persoonlijk helpt het me om bij te blijven met wat andere mensen van me nodig hebben. Ik kan zien hoe het met mijn andere teamleden gaat en teruggaan naar onze aantekeningen van vergaderingen. Het heeft veel geholpen bij de interne communicatie.

⚡ Sjabloonarchief: Wilt u belangrijke punten vastleggen of actiepunten uit uw gesprekken bijhouden? Met deze sjablonen voor vergadernotities kunt u discussies documenteren, volgende stappen toewijzen en iedereen op één lijn houden, vanaf de eerste vergadering

2. Notta (het beste voor meertalige transcriptie in realtime)

Via Notta

Notta is realtime transcriptiesoftware die meer dan 58 talen ondersteunt voor een wereldwijd publiek. Het kan zowel live vergaderingen als vooraf opgenomen audio- of videobestanden transcriberen, met ingebouwde vertaling zodat deelnemers die verschillende talen spreken het gesprek tegelijkertijd kunnen volgen

Notta bevat ook AI-gegenereerde samenvattingen en sprekerherkenning om gebruikers te helpen snel te begrijpen en ordenen wat er is besproken. Het ondersteunt teamsamenwerking, waardoor gebruikers transcripties en samenvattingen direct kunnen delen met collega's.

Notta beste functies

Selecteer sleutelmomenten en zet ze om in korte audio- of videoclips met gesynchroniseerde transcripties

Download aantekeningen in TXT-, Word-, PDF- of ondertitelformaten zoals SRT, of synchroniseer met tools zoals Notion

Stel gesprekken in via Notta en laat ze automatisch opnemen en transcriberen, zodat u geen externe planners meer nodig hebt

Geen beperkingen

De nauwkeurigheid van transcripties kan te lijden hebben onder slechte geluidskwaliteit of meerdere sprekers, waardoor soms zelfs zinnen worden weggelaten of sprekers verkeerd worden geïdentificeerd

Notta-prijzen

Free

Pro: $13,49/maand

Business: $27,99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notta

G2: 4,4/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Notta?

Dit is wat een G2-recensent over Notta zei:

Ik gebruik Notta nu al meer dan een jaar. In die tijd heb ik meer dan 100 podcastafleveringen bewerkt en gebruik ik Notta voor de ondertiteling en samenvattingen voor aantekeningen bij de shows. Het is een echte gamechanger geweest dankzij het gebruiksgemak en het feit dat het mijn werk als podcast-editor ZO veel gemakkelijker heeft gemaakt.

Ik gebruik Notta nu al meer dan een jaar. In die tijd heb ik meer dan 100 podcastafleveringen bewerkt en gebruik ik Notta voor de ondertiteling en samenvattingen voor aantekeningen bij de shows. Het is een echte gamechanger vanwege het gebruiksgemak en omdat het mijn werk als podcast-editor ZO veel gemakkelijker maakt.

3. Otter. ai (het beste voor gezamenlijke aantekeningen tijdens vergaderingen)

Otter. ai is een realtime transcriptietool die audio van Zoom, Google Meet of Microsoft Teams vastlegt en live ondertitels genereert terwijl de vergadering plaatsvindt. Gebruikers kunnen terugscrollen om eerdere dialogen te raadplegen of de ingebouwde live chat gebruiken om vragen te stellen of punten te verduidelijken tijdens het gesprek.

Zelfs als u niet beschikbaar bent, kan de AI-assistent van Otter automatisch deelnemen aan vergaderingen en namens u beginnen met transcriberen. Het biedt ook AI-gegenereerde samenvattingen en actiepunten, die duidelijk zijn gekoppeld aan sprekers voor eenvoudige opvolging. Met ingebouwde sprekerherkenning en aangepaste tags (zoals #beslissing of #actie) kunnen gebruikers snel belangrijke delen van een transcript organiseren, doorzoeken en filteren.

Otter. ai beste functies

Legt gedeelde dia's vast uit Zoom/Teams-gesprekken en voegt ze samen met de dialoog in het transcript in

Maak vervolg-e-mails of overzichten van aantekeningen van vergaderingen met behulp van GPT-achtige prompts

Houdt spreektijd, sprekerfrequentie en trefwoorden bij voor een betere analyse van vergaderingen

Beperkingen van Otter.ai

Veel gebruikers hebben opgemerkt dat de nauwkeurigheid van transcripties kan afnemen bij sterke accenten of slechte audio

Prijzen van Otter.ai

Free:

Plus: $16,99/gebruiker/maand

Business: $30/gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Otter.ai

G2: 4,3/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (90+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Otter.ai?

Dit is wat een G2-recensent zei over Otter. ai:

Otter. ai is een geweldige AI-tool om audio en video's te transcriberen. De premium versie is geweldig, omdat je hiermee meer audiominuten kunt uploaden. Het beste is de tijdregistratie en de nauwkeurigheid ervan. Ik gebruik de premium versie nu al een lange tijd en de recente upgrade, waarbij AI je helpt om de benodigde informatie uit het gesprek te halen, is ontzettend handig.

Otter. ai is een geweldige AI-tool om audio en video's te transcriberen. De premium versie is geweldig, omdat je hiermee meer audiominuten kunt uploaden. Het beste is de tijdregistratie en de nauwkeurigheid ervan. Ik gebruik de premium versie al een hele tijd en de recente upgrade, waarbij AI je helpt om de benodigde informatie uit het gesprek te halen, is ontzettend handig.

4. Descript (het beste voor geavanceerde audio-/videobewerking met transcriptie)

Via Descript

Descript is een transcriptietool die is ontworpen voor makers van content die ook audio of video moeten bewerken. Het belangrijkste onderscheidende kenmerk is de mogelijkheid om media te bewerken door het transcript te bewerken; verwijder een woord in de tekst en het wordt ook uit de video of podcast verwijderd.

Naast standaard spraak-naar-tekst biedt Descript tools om transcripties efficiënter op te schonen en te organiseren. Vulwoorden worden automatisch gedetecteerd en gemarkeerd, zoals 'eh', 'uh' en 'weet je', zodat gebruikers deze met één klik kunnen verwijderen voor een meer gepolijste audio. Sprekers worden gelabeld in gesprekken met meerdere deelnemers, met de optie om namen toe te wijzen of te filteren op spreker.

De beste functies van Descript

Maak en bewerk spraakopnames door te typen. Descript synthetiseert nieuwe audio met uw originele stem

Neem interviews met gasten op afstand op, transcribeer meerdere tracks en bewerk ze synchroon

Realtime gezamenlijke bewerking met versiebeheer en opmerkingen, zoals Google Documenten voor audio/video

Beperkingen van Descript

Gebruikers hebben gemeld dat de app bugs kan bevatten of traag kan zijn, vooral bij grote projecten

Prijzen van Descript

Free

Hobbyist: $24/per persoon/maand

Maker: $35/per persoon/maand

Business: $65/per persoon/maand

Enterprise: Aangepast

Beoordelingen en recensies van Descript

G2: 4,6/5 (700+ beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Descript?

Dit is wat een G2-recensent over Descript zei:

Ik heb ongeveer 100 podcastafleveringen gemaakt met Descript, van het schrijven van aantekeningen met AI tot het verwijderen van stopwoorden en het exporteren van video's in hoge kwaliteit. Dankzij de eenvoudige bewerking is het ideaal voor het maken van clips en testimonialvideo's. Ik heb het zelfs persoonlijk gebruikt om een opgenomen medisch consult te transcriberen en door te zoeken. Over het algemeen super eenvoudig te gebruiken.

Ik heb ongeveer 100 podcastafleveringen gemaakt met Descript, van het schrijven van aantekeningen met AI tot het verwijderen van stopwoorden en het exporteren van video's van hoge kwaliteit. Dankzij de eenvoudige bewerking is het ideaal voor het maken van clips en testimonialvideo's. Ik heb het zelfs persoonlijk gebruikt om een opgenomen medisch consult te transcriberen en door te zoeken. Over het algemeen super eenvoudig in gebruik.

🧠 Leuk weetje: Het handmatig transcriberen van een uur audio kan wel 4 tot 6 uur duren. Vóór de komst van AI-tools hadden professionele transcribenten vaak een volledige werkdag nodig om één vergadering of podcastaflevering netjes te transcriberen.

5. Trint (het beste voor gezamenlijke transcriptiewerkstromen)

Via Trint

Trint is een spraak-naar-tekst-tool die is ontworpen voor contentteams, journalisten en mediaprofessionals. Het ondersteunt meer dan 30 talen voor transcriptie en kan transcripties vertalen naar meer dan 50 talen, waardoor het handig is voor wereldwijde samenwerking. Gebruikers kunnen audio- of videobestanden uploaden en Trint zet deze snel om in bewerkbare transcripties met de nadruk op nauwkeurigheid.

Trint bevat ook een online editor voor samenwerking, waar teams samen transcripties kunnen bekijken, becommentariëren en bewerken, vergelijkbaar met Google Documenten. Het houdt de versiegeschiedenis bij en bevat audit trails, zodat editors wijzigingen kunnen terugdraaien of kunnen controleren wie wat heeft bewerkt. Er is ook een Story Builder voor het samenvoegen van meerdere transcripties tot gestructureerde verhalen of scripts, vaak gebruikt voor redactioneel werk of videoproductie.

De beste functies van Trint

Label sprekers automatisch en laat gebruikers aangepaste termen of namen invoeren om de nauwkeurigheid te verbeteren

Stream en transcribeer live audio van gebeurtenissen, persconferenties of conferenties in realtime

Maakt verbinding met tools zoals Adobe Premiere, Slack, Google Drive en CMS-platforms; ondersteunt ook automatisering met Zapier

Beperkingen van Trint

Trint ruilt wat nauwkeurigheid in voor snelheid en kosten, en u moet er rekening mee houden dat u een keer door de tekst moet gaan om verkeerd verstane woorden of interpunctie te corrigeren

Prijzen van Trint

Free

Starterspakket: $ 80/zetel/maand

Geavanceerd: $ 100/zetel/maand

Enterprise: Aangepast

Beoordelingen en recensies van Trint

G2: 4,4/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Trint?

Dit is wat een G2-recensent over Trint zei:

We vertrouwen op Trint om ons te helpen slimmer te werken in plaats van harder. Ik vind het prettig dat het zo eenvoudig te gebruiken is en dat onze interviews zo nauwkeurig worden getranscribeerd. Het werken aan transcripties kan vervelend zijn, maar dit vermindert de tijd die we nodig hebben voor de bewerking van ons werk aanzienlijk.

We vertrouwen op Trint om ons te helpen slimmer te werken in plaats van harder. Ik vind het prettig dat het zo eenvoudig te gebruiken is en dat onze interviews zo nauwkeurig worden getranscribeerd. Het werken aan transcripties kan vervelend zijn, maar dit vermindert de tijd die we nodig hebben voor de bewerking van ons werk aanzienlijk.

6. Sonix (het beste voor snelle, meertalige transcriptie)

Via Sonix

Sonix is een AI-aangedreven transcriptieplatform dat transcripties in meerdere talen in hetzelfde bestand kan verwerken. De online editor synchroniseert het afspelen van audio met het transcript, waardoor het gemakkelijk is om te controleren, naar trefwoorden te zoeken en fouten te corrigeren. Het bevat ook een betrouwbaarheidsscore per woord die onzekere tekst markeert, zodat gebruikers precies weten waar ze de audio nogmaals moeten controleren.

Sonix doet ook dienst als mediabibliotheek. Transcripties worden opgeslagen in de cloud, georganiseerd in mappen of projecten, en ondersteunen instelbare afspeelsnelheden. Functies zoals AudioText Matches taggen automatisch de beurten van sprekers, terwijl tijdgestempelde aantekeningen u in staat stellen belangrijke citaten of secties te markeren. Woord-voor-woord tijdstempels zijn beschikbaar voor nauwkeurige bewerking of ondertiteling, wat vooral handig is voor makers van video's.

De beste functies van Sonix

Met de tools voor het exporteren van ondertitels kunt u ondertitelingsbestanden (SRT, VTT) met de juiste tijdcodes uit uw transcripties halen in alle ondersteunde talen

Identificeert en koppelt automatisch sleutelwoorden of citaten voor snellere revisie en samenvatting

Biedt een functie voor het automatisch inbranden van ondertitels om ondertitels rechtstreeks in uw video te stylen en in te branden, allemaal binnen het platform van Sonix.

Beperkingen van Sonix

Sommige gebruikers hebben aantekeningen gemaakt dat het moeite kan hebben met bepaalde accenten of gespecialiseerde terminologie

Prijzen van Sonix

Standaard: $0/maand ( $10/uur audio)

Premium: $22/zetel/maand ($5/uur audio)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sonix

G2: 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Sonix?

Dit is wat een Capterra-recensent over Sonix zei:

Supersnelle werkstroom voor transcriptie. AI doet bijna 95% nauwkeurig werk, zelfs in het Duits, niet alleen in het Engels. En daarna kostte het me slechts 25% tot 50% van de totale interviewtijd om de onnauwkeurige woorden te transcriberen.

Supersnelle werkstroom voor transcriptie. AI doet bijna 95% nauwkeurig werk, zelfs in het Duits, niet alleen in het Engels. En daarna kostte het me slechts 25% tot 50% van de totale interviewtijd om de onnauwkeurige woorden te transcriberen.

7. Fathom (beste gratis AI-vergaderingssamenvattingen)

Via Fathom

Fathom is een transcriptieassistent die native is voor Zoom, automatisch deelneemt aan uw vergaderingen, deze in realtime transcribeert en direct na het gesprek door AI gegenereerde samenvattingen levert. Het verschijnt als een stille deelnemer en toont live ondertitels, zodat u zich kunt concentreren op het gesprek in plaats van aantekeningen te maken.

Tijdens de vergadering kan Fathom sleutelmomenten detecteren met behulp van AI-aangedreven hoogtepunten of u belangrijke uitspraken handmatig laten taggen. Daarna genereert het een overzichtelijke samenvatting met letterlijke citaten, actiepunten en inzichten, zodat u niet door volledige transcripties hoeft te spitten om te onthouden wat er is besproken.

Ontdek de beste functies

Stuur automatisch samenvattingen van gesprekken en belangrijke hoogtepunten naar Salesforce of HubSpot om klantgegevens up-to-date te houden

Ontvang na het gesprek een samenvatting rechtstreeks in uw e-mail inbox, met een lijst van belangrijke citaten, taken en follow-ups

Alle transcripties en aantekeningen zijn privé; niets wordt gedeeld, tenzij u daar zelf voor kiest

Begrijp de beperkingen

In vergaderingen met beperkte ruimte op het scherm (zoals in Zoom of Google Meet) verschijnt de Fathom-bot als een volwaardige deelnemer en neemt hij een zichtbare plek op het scherm in

Prijzen van Fathom

Free Forever

Premium: $19/gebruiker/maand

Team Edition: $29/gebruiker/maand

Team Edition Pro: $39/gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies doorgronden

G2: 5/5 (5000+ beoordelingen)

Capterra: 5/5 (700+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Fathom?

Dit is wat een G2-recensent over Fathom zei:

Absoluut foutloze samenvattingen van vergaderingen en de actiepunten zijn perfect. Ik vind het geweldig hoe snel de samenvatting in mijn inbox verschijnt (binnen 60 seconden na afloop van de vergadering). Zeer eenvoudig en intuïtief in gebruik en integreert naadloos met Zoom en Google Meet. Ik vond de eenvoudige installatie via de onboarding video/methode en de snelle ondersteuning/respons geweldig.

Absoluut foutloze samenvattingen van vergaderingen en de actiepunten zijn perfect. Ik vind het geweldig hoe snel de samenvatting in mijn inbox verschijnt (binnen 60 seconden na afloop van de vergadering). Zeer eenvoudig en intuïtief in gebruik en naadloos te integreren met Zoom en Google Meet. Ik vond de eenvoudige installatie via de onboarding video/methode en de snelle ondersteuning/respons geweldig.

8. Verbit (het beste voor transcriptie en ondertiteling op bedrijfsniveau)

Via Verbit

Verbit is een platform voor transcriptie en ondertiteling dat gebruikmaakt van een hybride model waarbij AI de eerste transcriptie verzorgt en professionele menselijke transcribenten de transcriptie vervolgens snel bewerken en controleren voor een bijna perfecte kwaliteit. Het ondersteunt ook realtime ondertiteling via CART (Communication Access Realtime Translation), dat veel wordt gebruikt in klaslokalen, conferenties en Zoom-webinars.

Verbit is ontwikkeld voor gebruik binnen ondernemingen, voldoet aan de HIPAA-, GDPR- en SOC-2-normen en ondersteunt privé cloudimplementaties voor extra veiligheid. Het platform biedt gebruikers de mogelijkheid om domeinspecifieke woordenlijsten op te stellen om ervoor te zorgen dat complexe of nichetermen correct worden getranscribeerd. Daarnaast biedt het live audiobeschrijvingen voor toegankelijkheid.

De beste functies van Verbit

Ondersteunt identificatie van meerdere sprekers en kan sprekers labelen op naam of via spraakprofielen

Biedt vertaling van transcripties en zelfs AI-dubbing om het aanmaken van meertalige content te ondersteunen

Verbit bevat een 'Gen V'-AI-samenvattingsfunctie die automatisch beknopte samenvattingen van vergaderingen of lessen genereert

Beperkingen van Verbit

De aanwezigheid van talrijke pictogrammen verspreid over de gebruikersinterface is vermeld als een punt van verwarring

Prijzen van Verbit

Gratis (tot 30 minuten)

Selfservice: $29/maand

Volledige service: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Verbit

G2: 4,4/5 (70+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Verbit?

Dit is wat een G2-recensent over Verbit zei:

Een paar dingen die ik leuk vind aan Verbit zijn de gebruiksvriendelijke interface, nauwkeurige ASR en klantgerichte aanpak. Ik gebruik het elke dag; het is geïntegreerd in ons systeem.

Een paar dingen die ik leuk vind aan Verbit zijn de gebruiksvriendelijke interface, nauwkeurige ASR en klantgerichte aanpak. Ik gebruik het elke dag; het is geïntegreerd in ons systeem.

🧠 Leuk weetje: Hollywood heeft geheime legers van transcribenten. Ondertiteling voor films en tv-programma's wordt vaak gemaakt door gespecialiseerde transcriptiebureaus, die soms frame voor frame werken om dialogen, achtergrondgeluiden en spreker-ID's perfect te synchroniseren.

9. Fireflies. ai (het beste voor AI-aangedreven inzichten in vergaderingen)

Via Fireflies AI

Fireflies. ai is een realtime AI-vergaderassistent die automatisch vergaderingen opneemt en transcribeert op platforms zoals Zoom, Google Meet en Microsoft Teams. De transcripties verschijnen enkele ogenblikken na afloop van de vergadering in uw Fireflies-dashboard, compleet met tijdstempels en sprekerdifferentiatie.

Maar het gaat niet alleen om transcriptie. Fireflies voegt een laag gespreksintelligentie toe door sleutelmomenten te taggen, actiepunten te genereren en samenvattingen van vergaderingen te maken. De sentimentanalyse helpt teams de toon te begrijpen, terwijl u met de slimme zoekfunctie gesprekken kunt filteren op trefwoorden, vragen, datums of categorieën.

Fireflies. ai beste functies

U kunt Fireflies trainen met een aangepaste woordenschat om de nauwkeurigheid te verbeteren voor specifieke termen, acroniemen of productnamen die door uw team worden gebruikt

Integreert met CRM-tools zoals Salesforce en HubSpot, projectmanagers zoals Asana en Trello, en cloudplatforms zoals Google Drive en Dropbox.

Biedt spraak- en sprekeranalyses, zoals spreektijd per spreker, scorecards en inzichten die managers helpen teamleden effectief te coachen.

Beperkingen van Fireflies.ai

Incidentele problemen bij het nauwkeurig transcriberen en samenvatten van vergaderingen, met name in scenario's met meerdere sprekers, sterke accenten of achtergrondgeluiden

Prijzen van Fireflies.ai

Free Forever

Pro: $18/zetel/maand

Business: $29/zetel/maand

Enterprise: $39/zetel/maand

Beoordelingen en recensies van Fireflies.ai

G2 : 4,8/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Fireflies.ai?

Dit is wat een G2-recensent zei over Fireflies. ai:

De samenvattingen zijn ongelooflijk nauwkeurig en inzichtelijk, en ik vind het geweldig dat je elk punt kunt uitvouwen voor meer context (een geweldige extra functie van het Pro-abonnement). De mogelijkheid om de samenvatting van de vergadering naast het volledige transcript te bekijken, bespaart enorm veel tijd, en dankzij de gekoppelde tijdcodes kun je gemakkelijk naar het gewenste deel van het gesprek springen.

De samenvattingen zijn ongelooflijk nauwkeurig en inzichtelijk, en ik vind het geweldig dat je elk punt kunt uitvouwen voor meer context (een geweldige extra functie van het Pro-abonnement). De mogelijkheid om de samenvatting van de vergadering naast het volledige transcript te bekijken, bespaart enorm veel tijd, en dankzij de gekoppelde tijdcodes kun je gemakkelijk naar het gewenste deel van het gesprek springen.

10. Happy Scribe (beste keuze voor transcriptie en ondertiteling met menselijke optie)

Via Happy Scribe

Happy Scribe is een populair transcriptieplatform dat AI-gegenereerde transcripties biedt in meer dan 120 talen en dialecten. De installatie is eenvoudig: upload uw bestand, selecteer een taal en ontvang binnen enkele minuten een transcriptie met tijdstempels. Het voegt automatisch interpunctie toe, zet tekst in hoofdletters en kan verschillende sprekers detecteren en labelen voor eenvoudige controle.

Happy Scribe biedt ook de flexibiliteit om elk AI-transcript met één klik te upgraden naar menselijke nauwkeurigheid. Het beschikt ook over een robuuste ondertiteling editor die niet alleen spraak transcribeert, maar ook getimede ondertitels genereert die klaar zijn om te worden geëxporteerd. U kunt ondertitelingregels samenvoegen, splitsen en aanpassen en zelfs SDH (ondertiteling voor doven en slechthorenden) toevoegen met geluidsbeschrijvingen of labels voor sprekers.

De beste functies van Happy Scribe

De editor synchroniseert met audiogolfvormen voor eenvoudige verificatie en bevat zoeken en vervangen, plus de mogelijkheid om aangepaste sprekersnamen te taggen

U kunt medewerkers uitnodigen om transcripties binnen het platform te bewerken of bestanden exporteren in Word- of TXT-formaten voor offline gebruik

Er is ook een functie voor opmerkingen, zodat u aantekeningen of vragen kunt achterlaten op bepaalde tijdstempels voor collega's (bijv. "Ongewoon woord hier, nog even controleren")

Beperkingen van HappyScribe

Het ontbreken van een mobiele app, waardoor gebruikers onderweg geen toegang hebben tot het platform en de productiviteit wordt beperkt voor degenen die liever vanaf mobiele apparaten werken

Prijzen van HappyScribe

Free

Starter: Betaal per gebruik (vanaf $ 12 per 60 min)

Lite: $9/maand

Pro: $29/maand

Business: $ 80/maand

Beoordelingen en recensies van Happy Scribe

G2 : 4,8/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Happy Scribe?

Dit is wat een G2-recensent over Happy Scribe zei:

Het is net zo eenvoudig als een audiobestand uploaden en een minuut wachten. Vervolgens hoeft u alleen nog maar die 10% te corrigeren die niet automatisch kon worden getranscribeerd. Bovendien is het mogelijk om de audio af te spelen terwijl u de tekst corrigeert, wat het werk veel gemakkelijker maakt

Het is net zo eenvoudig als het uploaden van een audiobestand en een minuutje wachten. Vervolgens hoeft u alleen nog maar die 10% te corrigeren die niet automatisch kon worden getranscribeerd. Bovendien is het mogelijk om de audio af te spelen terwijl u de tekst corrigeert, wat het werk veel gemakkelijker maakt

11. Google Cloud Speech-to-Text (het beste voor ontwikkelaars en schaalbare spraak-API)

Google Cloud Speech-to-Text is een ontwikkelaarsvriendelijke API van enterprise-kwaliteit die audio op grote schaal omzet in tekst. In plaats van een traditionele gebruikersinterface biedt het een robuuste back-end engine die is gebouwd om apps, voicebots en geautomatiseerde werkstromen aan te sturen. Het ondersteunt zowel realtime streaming als batchtranscriptie, wat betekent dat u live audio met lage latentie kunt streamen of vooraf opgenomen bestanden kunt uploaden om gedetailleerde transcripties met tijdstempels te ontvangen.

De API is moeiteloos schaalbaar voor grote volumes en bevat geavanceerde tools zoals herkenningsmetadata, automatische interpunctie en betrouwbaarheidsscores op woordniveau, waarmee ontwikkelaars de transcriptiekwaliteit kunnen verfijnen. Ontwikkelaars kunnen de nauwkeurigheid verder verbeteren door een aangepast vocabulaire aan te leveren (bijv. merknamen of domeinspecifieke termen).

De beste functies van Google Cloud Speech-to-Text

U kunt aangepaste spraakmodellen trainen met AutoML (momenteel in beperkte uitrol) of kiezen voor verbeterde telefoon- en videomodellen voor een betere nauwkeurigheid in gespecialiseerde audioscenario's

Ondersteunt sprekerdiarisatie, waarbij sprekers automatisch worden gelabeld zonder handmatige invoer

Biedt alternatieve transcripties voor onduidelijke audiosegmenten, waardoor ontwikkelaars flexibel kunnen kiezen voor de meest nauwkeurige interpretatie

Limieten van Google Cloud Speech-to-Text

Sommige gebruikers hebben melding gemaakt van merkbare vertraging tijdens realtime transcriptie, wat van invloed kan zijn op de effectiviteit en reactiesnelheid van live spraakverwerking

Prijzen voor Google Cloud Speech-to-Text

Gebaseerd op de hoeveelheid audio die elke maand wordt verwerkt, gemeten in stappen van één seconde. Voor bijvoorbeeld standaardherkenning in V2 begint de prijs bij $ 0,016 per minuut en daalt deze bij hoger gebruik, terwijl medische modellen de eerste 60 minuten gratis zijn en daarna $ 0,078 per minuut kosten

Beoordelingen en recensies van Google Cloud Speech-to-Text

G2 : 4,6/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Google Cloud Speech-to-Text?

Dit is wat een G2-recensent zei over Google Cloud Speech-to-Text:

Het levert uitstekende transcripties die nauwkeurig zijn en nauwelijks bewerking behoeven. Fijn om alternatieven te hebben voor andere producten, vooral voor Google, omdat ze in alle productlijnen kunnen worden geïntegreerd en worden gehost op de cloud drive

Het levert uitstekende transcripties die nauwkeurig zijn en nauwelijks bewerking behoeven. Fijn om alternatieven te hebben voor andere producten, vooral voor Google, omdat ze in alle productlijnen kunnen worden geïntegreerd en worden gehost op de cloud drive

Met transcriptietools kunt u gesprekken, vergaderingen en ideeën vastleggen vanuit audio- of videobestanden. Maar als de transcriptie eenmaal klaar is, moet alles wat daarna komt, zoals bewerkingen, contentplanning of teamupdates, nog steeds worden beheerd in één georganiseerde, gebruiksvriendelijke ruimte.

Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken. Of je nu werkt met video content, getranscribeerde interviews of AI-gegenereerde aantekeningen van vergaderingen in Zoom, Google Meet of Microsoft Teams, ClickUp helpt je alles samen te brengen. Met ingebouwde documenten, sjablonen en ClickUp AI kun je projecten beheren, content creëren en samenwerken, allemaal op één plek.

