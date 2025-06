de 10 beste AI-notitieprogramma's voor Zoom om de productiviteit in 2025 te verhogen

Aantekeningen maken tijdens een Zoom-vergadering vereist aandacht en snelheid, en laten we eerlijk zijn, het belemmert uw vermogen om deel te nemen aan het gesprek en gefocust te blijven.

Als u er toch in slaagt om aantekeningen te maken, moet u de belangrijke momenten samenvatten en deze samen met uw inzichten delen met de deelnemers. Dit alles handmatig doen kan erg vermoeiend zijn, en bedrijven schakelen nu over op AI-notitie-apps voor Zoom.

AI-aangedreven notitie-apps automatiseren het samenvatten van vergaderingen, het opnemen van notulen, het maken van vergadernotities en het delen ervan. In deze blog bespreken we de 10 beste AI-notitie-apps voor Zoom die uitstekend voldoen aan uw zakelijke behoeften.

De beste AI-notitie-apps voor Zoom in één oogopslag

Tool Beste functies Meest geschikt voor Prijzen ClickUp AI-aangedreven vergadernotities en taakbeheer Particulieren, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven, ondernemingen Gratis abonnement; aanpassing beschikbaar voor ondernemingen Otter. ai AI-transcripties in verkoopvergaderingen Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven, ondernemingen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 16,99 Fireflies. ai Gesprekken van teams analyseren Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven, ondernemingen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10 Sonix Snelle vertalingen en ondertitels Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven, ondernemingen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 16,50 Rev. ai Zeer nauwkeurige transcriptie en inzichten Middelgrote bedrijven, ondernemingen Betaal naar gebruik; aangepaste prijzen Trint Verhalen opbouwen op basis van transcripties Middelgrote bedrijven, ondernemingen Betaalde abonnementen beginnen bij $ 80 Beschrijving Bewerking van audio- en videotranscripties Particulieren, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12 Tetra Eenvoudige integratie in webapps Middelgrote bedrijven, ondernemingen Betaalde abonnementen beginnen bij $ 100 Deepgram Ontwikkeling van spraak-AI-producten Ondernemingen Betaal per gebruik; betaalde abonnementen beginnen bij $ 4000/jaar Speechmatics Gespreksgerichte AI-functies toepassen Ondernemingen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 0,30/uur

10 beste AI-notitieprogramma's voor Zoom

Populaire AI-notitieprogramma's hebben verschillende functies en unieke verkoopargumenten. Hier bespreken we de 10 beste AI-notitieprogramma's voor Zoom en geven we een totaaloverzicht van hun voordelen en beperkingen.

1. ClickUp (het beste voor AI-aangedreven vergadernotities en taakbeheer)

ClickUp is een toonaangevend AI-aangedreven productiviteitsplatform dat is ontworpen voor kleine tot middelgrote bedrijven. Met zijn robuuste reeks functies, waaronder een geavanceerde AI-notitie-app voor Zoom, stelt ClickUp teams in staat om elk detail vast te leggen tijdens gesprekken met clients en teams, zodat u volledig aanwezig kunt blijven in het gesprek.

Door het maken van aantekeningen te automatiseren en de samenwerking te stroomlijnen, helpt ClickUp u de productiviteit te verhogen, ervoor te zorgen dat niets door de mazen van het net glipt en uw hele team op één lijn te houden – allemaal in één uniforme werkruimte.

ClickUp AI Notetaker is de beste manier om uw gesprekken tijdens vergaderingen te koppelen aan de rest van uw werk. Dit gebeurt door middel van automatische aantekeningen en samenvattingen die worden gekoppeld aan documenten en taken. U hebt toegang tot slimme samenvattingen met trefwoorden en markeringen, en u kunt actiepunten voor uzelf of voor uw team aanmaken.

Met ClickUp's AI Notetaker kunt u doorzoekbare transcripties maken met actiepunten die worden geleverd met de kracht van ClickUp's andere documentfuncties, in combinatie met ClickUp Brain. U kunt ook uw kalender integreren met de AI Notetaker om taken en deadlines in te stellen op basis van uw vergaderagenda.

Maak slimme samenvattingen van vergaderingen met ClickUp's AI Notetaker

Met de AI Notetaker kunt u ook verbinding maken met ClickUp Chat, zodat u automatisch samenvattingen en acties kunt verzenden in uw chatkanalen. Hiermee kunt u de volgende informatie van een vergadering openen en vastleggen:

Naam en datum van de vergadering, die deel uitmaken van de titel van het document, zodat u deze gemakkelijk kunt terugvinden

Een lijst met deelnemers

Een volledige video-opname van het gesprek

Een volledige audio-opname van het gesprek

Een kort overzicht van de belangrijkste discussiepunten

Een lijst met sleutelpunten met cruciale inzichten en beslissingen in opsommingstekens

Een checklist met actiepunten en volgende stappen

Gecategoriseerde onderwerpen van de vergadering als een uitklapbaar menu

Een uitbreidbare transcriptie van het volledige gesprek

Naast het verstrekken van al deze details over uw vergadering, heeft Notetaker nog andere functies die de productiviteit verhogen, zoals:

Transcripten, audiobestanden en samenvattingen opslaan in een privé document

Andere vergadernotities taggen

Gesprekken omzetten in traceerbare acties

Mogelijkheid om overal in ClickUp aan gesprekken deel te nemen

Integratie met Zoom, Teams en Google Meet

Automatische taaldetectie en transcriptie voor meer dan 15 talen

Integratie met ClickUp Brain voor AI-aangedreven notitiefuncties

Verander vergaderverslagen in een instant samenvatting met ClickUp Brain

Bekijk deze video voor meer informatie over ClickUp Brain 👇

Met deze functie kunt u de productiviteit van vergaderingen op de volgende manieren verhogen:

Maak notulen van vergaderingen door gestructureerde vergadernotities op te stellen waarin de belangrijke discussiepunten worden benadrukt

Vat lange vergaderingen samen in beknopte samenvattingen die u gemakkelijk kunt delen en begrijpen

Koppel agendapunten van vergaderingen aan werkstromen en stel doelen en deadlines vast om deze efficiënt te bereiken

De functie voor het maken van aantekeningen van ClickUp helpt bedrijven hun productiviteit te verhogen en AI-samenvattingen te maken. U kunt ook de sjablonen voor vergaderingen van ClickUp gebruiken om verwachtingen te communiceren en actiepunten voor uw volgende vergadering vast te leggen.

Hier zijn een paar opties die u kunt uitproberen: Sjabloon voor vergaderagenda's van ClickUp : gebruik deze oplossing om actiepunten voor uw vergaderingen vast te leggen door de verantwoordelijkheden en doelen voor elk teamlid te omschrijven

Sjabloon voor vergadernotulen van ClickUp : houd alle gesproken woorden tijdens vergaderingen bij, zodat u alle pijnpunten kunt opsporen en duidelijke beslissingen kunt nemen in komende vergaderingen

Met ClickUp Meetings kunt u uw hele vergaderervaring beheren door aantekeningen te maken, een agenda op te stellen, actiepunten in te stellen en samen te werken met uw team. U kunt vergaderingen opnemen, zodat u:

Voer uitgebreide bewerkingen uit om sleutelpunten te markeren en de samenvatting van de vergadering op een creatieve manier te presenteren

Zorg dat de agenda's voor elke Zoom-vergadering klaar zijn door terugkerende taken te automatiseren

Gebruik /Slash-commando's om het commando-menu te openen en taken in enkele seconden in te stellen

Koppel ClickUp Docs aan uw werkstromen om gefocust te blijven op belangrijke punten van uw vergaderingen

Bovendien kunt u ClickUp Docs gebruiken om belangrijke punten uit Zoom-discussies vast te leggen en op te slaan voor later. Deze documenten kunnen vervolgens worden gekoppeld aan werkstromen en toegewezen aan teamleden voor follow-up.

Met Documenten kunt u lange transcripties samenvatten met AI, weergaven en velden aanpassen, integreren met uw bestaande tools, actie-items voor toewijzing maken en nog veel meer.

🧠 Leuk weetje: AI-transcriptietools hebben geleerd hoe ze gesproken woorden kunnen onderscheiden, vergaderingen kunnen samenvatten en overbodige woorden binnen enkele seconden kunnen verwijderen. Nu hoeft u geen uren meer te besteden aan het luisteren naar en maken van aantekeningen van vergaderopnames.

Beste functies van ClickUp

Maak aantekeningen van vergaderingen met ClickUp AI Notetaker en koppel ze aan documenten en taken om AI-samenvattingen en doorzoekbare transcripties te maken, zodat u het meeste uit uw Zoom-vergaderingen haalt

Gebruik ClickUp Brain om alle kennis van uw bedrijf te verbinden met AI om project werkstromen te onderhouden en de productiviteit te verhogen

Maak en deel vergadernotities met ClickUp Docs, genereer samenvattingen en agenda's in een gecentraliseerd format, deel ze met het team en werk met bruikbare items

Noteer de belangrijkste punten uit uw Zoom-vergaderingen met ClickUp Notepad en organiseer aantekeningen, taken en checklists op één plek

Beheer vergaderingen op één plek met ClickUp Meetings door aantekeningen te maken, de agenda te beheren en actiepunten in te stellen voor uw hele team

Vat lange content direct samen en zet alinea's om in bruikbare taken

Integreer eenvoudig via Zapier met externe apps zoals HubSpot, Zoom, Calendly en Slack

Beperkingen van ClickUp

De mobiele applicatie van ClickUp heeft minder functionaliteit in vergelijking met de desktop versie

Prijzen ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Dit zegt Michael Turner, Associate Director of Career Communities aan de Miami University , over ClickUp:

Ik heb tweewekelijkse vergaderingen met mijn leidinggevende en we gebruiken ClickUp voor onze agenda. Ik voel me meer op mijn gemak omdat al mijn gebeurtenissen en presentatieverzoeken hier staan, samen met een actuele statusindicator die zij kan bekijken.

Ik heb tweewekelijkse vergaderingen met mijn leidinggevende en we gebruiken ClickUp voor onze agenda. Ik voel me meer op mijn gemak omdat al mijn gebeurtenissen en presentatieverzoeken hier staan, samen met een actuele statusindicator die zij kan bekijken.

💡 Pro-tip: Neem vergaderingen niet alleen op, maar zet ze om in taken. Met tools zoals ClickUp kunt u actiepunten direct omzetten in toewijsbare taken met deadlines.

2. Otter. ai (beste voor AI-transcripties in verkoopvergaderingen)

Otter. ai is een AI-aangedreven vergaderassistent die transcripties van videovergaderingen of audiogesprekken omzet in tekst. Het kan sprekers identificeren, teksten labelen met de naam van de spreker en gedeelde dia's vastleggen.

Het platform heeft een live chatfunctie waarmee u tijdens een vergadering vragen kunt stellen, opmerkingen aan het transcript kunt toevoegen of belangrijke punten kunt markeren. U kunt ook live samenvattingen in realtime genereren op basis van AI-notities, voor het geval u iets mist tijdens een vergadering.

Beste functies van Otter.ai

Identificeer trefwoorden en zinsdelen en zoek ze op in de transcriptie-aantekeningen

Integreer met Google of Microsoft Agenda om volledige toegang te bieden tot uw Zoom-, Teams- en Google Meet-vergaderingen

Breid het pakket uit om meer minuten aan uw transcriptielimiet toe te voegen of meer bestanden te uploaden

Beperkingen van Otter.ai

Er gelden limieten voor transcriptieminuten, geüploade bestanden en de duur van vergaderingen

Het gratis abonnement bevat geen geavanceerde zoek- of samenwerkingsfuncties

Je kunt geen eigen aantekeningen maken in de app

Prijzen Otter.ai

Basis : Gratis

Pro : $ 16,99/maand met 1200 minuten transcriptie

Business : $ 40 per maand met 6.000 minuten transcriptie

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Otter.ai

G2: 4,3/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (90+ beoordelingen)

💡 Pro-tip: Ontdek onze beste Otter AI-alternatieven waarmee u snel aantekeningen en samenvattingen van vergaderingen kunt delen!

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Otter.ai?

G2-beoordeling:

De realtime transcriptie is zeer nauwkeurig en AI-samenvattingen besparen tijd. Doorzoekbare transcripties maken het teruglezen van vergaderingen moeiteloos, wat de productiviteit verhoogt.

De realtime transcriptie is zeer nauwkeurig en AI-samenvattingen besparen tijd. Doorzoekbare transcripties maken het teruglezen van vergaderingen moeiteloos, wat de productiviteit verhoogt.

3. Fireflies. ai (het beste voor het analyseren van gesprekken binnen teams)

Fireflies. ai is een geweldige tool voor realtime transcriptie en opname van uw Zoom-gesprekken. Het vat de belangrijkste punten samen, markeert beslissingen en maakt actiepunten aan op basis van aantekeningen van vergaderingen.

U kunt ook delen van de vergadering opnieuw afspelen, zoeken op trefwoorden en de afspeelsnelheid van de opname van de vergadering wijzigen. Met de samenwerkingstools van Fireflies.ai kan uw team ook gesprekken vastmaken, becommentariëren en erop reageren, of audiofragmenten uit de opname extraheren.

Beste functies van Fireflies.ai

Verwerk meer dan 40 talen en dialecten, wat uitstekend is voor diverse teams

Gebruik de AI-notulist om deel te nemen aan vergaderingen en deze automatisch op te nemen

Integreer Fireflies.ai met Teams, Skype, Zoom en Google Meet

Deel aantekeningen van vergaderingen op Slack, Notion of andere platforms

Beperkingen van Fireflies.ai

De geluidskwaliteit beïnvloedt de nauwkeurigheid van de transcriptie

Het gratis abonnement biedt geen integratie met andere apps

Er zijn beperkingen wat betreft bestandsgrootte, duur van vergaderingen en transcriptiesnelheid

Prijzen Fireflies.ai

Free

Pro: $ 10/maand per gebruiker

Business: $ 19/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (10 beoordelingen)

💡 Pro-tip: Op zoek naar de meest productieve manier om notities te maken tijdens vergaderingen? Hier is onze complete gids om u te helpen uw dagelijkse taken efficiënt uit te voeren!

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Fireflies.ai?

G2-beoordeling:

De nauwkeurigheid en de synchronisatie van de audio met de tekst van de transcriptie is erg handig. Het is niet opdringerig, omdat je in de instellingen kunt programmeren dat Fred (Fireflies) alleen wordt uitgenodigd als je dat wilt. Dit is erg belangrijk omdat sommige vergaderingen privé moeten blijven. Ik heb vergelijkbare AI's vergeleken en deze is de beste van allemaal wat betreft nauwkeurigheid en vertrouwelijkheid.

De nauwkeurigheid en de synchronisatie van de audio met de tekst van de transcriptie is erg handig. Het is niet opdringerig, omdat je in de instellingen kunt programmeren dat Fred (Fireflies) alleen wordt uitgenodigd als je dat wilt. Dit is erg belangrijk omdat sommige vergaderingen privé moeten blijven. Ik heb vergelijkbare AI's vergeleken en deze is de beste van allemaal wat betreft nauwkeurigheid en vertrouwelijkheid.

4. Sonix (het beste voor snelle vertalingen en ondertitels)

via Sonix

Sonix biedt geautomatiseerde transcripties en ondertitels in meerdere talen en genereert binnen enkele seconden geautomatiseerde samenvattingen. Het kan ook meerdere sprekers identificeren en wat ze zeggen en wanneer.

Met Sonix krijgt u geautomatiseerde vertalingen en conversies van audio- en visuele content naar tekst. De functies voor samenwerking maken ook toestemmingen voor meerdere gebruikers mogelijk, zodat leden bestanden kunnen uploaden, delen, bewerken of de toegang ertoe kunnen beperken.

📮ClickUp Insight: Slechts 12% van de respondenten van onze enquête gebruikt AI-functies die zijn ingebouwd in productiviteitssuites. Deze lage acceptatiegraad suggereert dat de huidige implementaties mogelijk niet de naadloze, contextuele integratie bieden die gebruikers zou dwingen om over te stappen van hun favoriete standalone conversatieplatforms. Kan de AI bijvoorbeeld een automatisering van de werkstroom uitvoeren op basis van een platte tekst van de gebruiker? ClickUp Brain kan dat ! De AI is diep geïntegreerd in elk aspect van ClickUp, inclusief maar niet beperkt tot het samenvatten van chat-threads, het opstellen of bijschaven van tekst, het ophalen van informatie uit de werkruimte, het genereren van afbeeldingen en nog veel meer! Sluit u aan bij de 40% van de ClickUp-klanten die 3+ apps hebben vervangen door onze alles-in-één app voor werk!

De beste functies van Sonix

Zoek, speel af, bewerk, organiseer en deel transcripties op elk apparaat met een interne slimme editor

Krijg AI-aangedreven samenvattingen, titels van hoofdstukken, onderwerpdetectie en thematische analyse op uw transcripties

Deel en publiceer uw vergadernotities en werk samen met uw team

Integreer uw werkstroom met YouTube, Zapier, Teams, Zoom en meer

Beperkingen van Sonix

De prijsstructuur is hoger dan die van andere aanbieders, wat een limiet kan zijn voor kleine teams

Transcripties kunnen onnauwkeurigheden bevatten als er meerdere sprekers zijn

Prijzen Sonix

Standaard : Gratis

Premium : $ 16,50 per gebruiker

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sonix

G2: 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 100 beoordelingen)

🔎 Wist u dat? Zoom begon met het hosten van vergaderingen voor maximaal 15 deelnemers en is nu uitgegroeid tot maximaal 1000 deelnemers tegelijk. Een efficiënte AI-notulist kan de meeste sprekers identificeren en hun uitspraken aan hen toewijzen.

5. Rev. ai (het beste voor zeer nauwkeurige transcripties en inzichten)

Rev. ai is een zeer nauwkeurige API voor AI- en door mensen gegenereerde transcripties. U kunt aantekeningen voor uw Zoom-vergaderingen, video- en spraaktoepassingen opnemen en transcriberen en deze delen met de organisatie.

Het biedt spraak-naar-tekst-mogelijkheden, AI-inzichten, transcripties in meerdere talen en de hoogste nauwkeurigheid van door mensen gemaakte transcripties.

Beste functies van Rev. ai

Profiteer van functies zoals taalherkenning, sentimentanalyse, onderwerpextractie, samenvatting, vertaling en geforceerde uitlijning

Identificeer nauwkeurige tijdstempels voor betere doorzoekbaarheid en analyse

Profiteer van het laagste percentage fouten en de meest leesbare transcripties

Rev. ai-beperkingen

Er zijn limieten voor de grootte van bestanden, de duur en het aantal gelijktijdige gebruikers

Rev. ai-prijzen

Betaal per gebruik

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Rev. ai

G2 : 4,7/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Rev. ai?

G2-beoordeling:

Het uploaden en downloaden van bestanden naar Rev is heel eenvoudig. De online bewerking is gebruiksvriendelijk. De klantenservice is responsief en behulpzaam. Door de voltooide bestanden te beoordelen, lijkt Rev te leren en met elke transcriptie en ondertiteling beter te worden.

Het uploaden en downloaden van bestanden naar Rev is heel eenvoudig. Online bewerking is gebruiksvriendelijk. De klantenservice is responsief en behulpzaam. Door de voltooide bestanden te beoordelen, lijkt Rev te leren en met elke transcriptie en ondertiteling beter te worden.

6. Trint (het beste voor het opbouwen van verhalen op basis van transcripties)

via Trint

Trint is automatische transcriptiesoftware waarmee u krachtige content kunt creëren met uw audio- en videotranscripties. U kunt video, audio en spraak met hoge nauwkeurigheid omzetten in tekst voor bewerking, samenvatting, vertaling en samenwerking in één enkele werkstroom.

Met de functies voor het vertellen van verhalen van Trint kunt u citaten uit meerdere transcripties halen en artikelen, podcasts, scripts en soundbites maken met behulp van redactionele tools. Gebruik de methode voor het maken van aantekeningen in zinnen om boeiende storyboards en samenvattingen te maken op basis van uw vergadertranscripties.

Beste functies van Trint

Leg content in realtime vast en analyseer deze met AI-mogelijkheden

Maak eenvoudig deelbare content op basis van transcripties voor het opbouwen van verhalen

Werk samen met uw team via gedeelde schijven, commentaarfuncties en meer

Eenvoudige integratie met uw bestaande werkstromen dankzij de gebruiksvriendelijke interface

Beperkingen van Trint

Bestanden groter dan 3 GB of langer dan 3 uur kunnen niet worden getranscribeerd

De gratis versie heeft geen geavanceerde integraties

Het ondersteunt geen koppeling naar audio of video's

Prijzen Trint

Starter : $ 80/maand per gebruiker

Geavanceerd : $ 100/maand per gebruiker

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Trint

G2: 4,4/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

➡️ Lees meer: Beste gratis sjablonen voor notities in Google Documenten, Word en ClickUp

7. Descript (het beste voor de bewerking van audio- en videotranscripties)

via Descript

Descript maakt gebruik van AI-mogelijkheden om transcripties van video's te genereren, content te vertalen, ondertitels voor video's te genereren en media te bewerken. U kunt audio omzetten in tekst, AI- en menselijke transcripties genereren, vergaderingen opnemen, samenwerken aan audiobestanden en deze delen op verschillende populaire kanalen.

Upload het bestand rechtstreeks naar Descript en ontvang transcripties die gemakkelijk te begrijpen, samen te vatten en te delen zijn. U kunt op dit platform ook video's en audiobestanden bewerken om belangrijke delen van uw vergaderingen te bewaren en sleutelpunten te markeren.

Beste functies van Descript

Bewerk tekst en transcripties voor vergaderingen en podcasts

Vertaal audio met behulp van AI-mogelijkheden

Genereer nauwkeurige transcripties door mensen en AI

Bestanden slepen en neerzetten om audio naar tekst te converteren

Beperkingen van Descript

Er is een gratis versie met beperkte functionaliteit beschikbaar

Dit kan uw systeem vertragen

Beschrijvende prijzen

Free

Hobbyist: $ 12 per persoon per maand, jaarlijks gefactureerd

Maker: $ 24 per persoon per maand, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Descript

G2: 4,6/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Descript?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik heb het gebruikt voor een minipodcast en vond het minder glitchy in vergelijking met andere platforms zoals Podcastle.

Ik heb het gebruikt voor een minipodcast en vond het minder glitchy in vergelijking met andere platforms zoals Podcastle.

8. Tetra (het beste voor eenvoudige integratie in webapps)

via Tetra

Tetra is een efficiënte productiviteitstool die rechtstreeks in uw Zoom-gesprekken kan inbellen en aantekeningen kan maken om transcripties op te stellen. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over het noteren van vergadernotulen en kunt u zich concentreren op het gesprek.

Met de web-app van Tetra kunt u de transcripties van uw vergaderingen op elk moment bekijken. U kunt de ingebouwde zoekfuncties gebruiken om te zoeken op trefwoorden en zinsdelen. De app synchroniseert de tijdcodes in het audiobestand, zodat u de transcriptie gemakkelijker kunt analyseren.

Beste functies van Tetra

Bel automatisch in bij vergaderingen om snel transcripties te maken en tijd te besparen

Haal uw vergadernotities over naar documenttools zoals Slack, Dropbox, e-mail en Google Documenten

Krijg een veilig opslagsysteem waarmee u transcripties permanent kunt verwijderen

Werk samen met getrainde editors om automatisch gegenereerde scripts te corrigeren en te perfectioneren

Beperkingen van Tetra

Het kost uren om transcripties van gesprekken te maken

Het is niet compatibel met enkele vergaderplatforms

Tetra-prijzen

Plus: $ 100/maand voor 3 uur transcriptie

Pro : $ 300/maand voor 10 uur transcriptie

Aangepast: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Tetra

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: NA

🎯 Inzicht: Vergadermoeheid is een reëel verschijnsel. Maar als u zich geen zorgen hoeft te maken over het maken van aantekeningen, kunt u beter bij het gesprek blijven, wat leidt tot betere beslissingen.

9. Deepgram (het beste voor het ontwikkelen van spraak-AI-producten)

via Deepgram

Deepgram is een spraak-AI-platform dat spraak omzet in tekst en tekst omzet in spraak, samen met spraak-naar-spraak-voiceagents. Ontwikkelaars kunnen dit platform gebruiken om spraak-AI-producten en -functies te bouwen.

De audio-intelligente functies van Deepgram helpen u bij het maken van spraaktranscripties met optimale nauwkeurigheid, snelheid en tegen optimale kosten.

Beste functies van Deepgram

Transcribeer vergaderingen en steekproefsgewijs audiobestanden eenvoudig

Gebruik AI-mogelijkheden voor bedrijfsbrede analyse

Krijg conversational intelligence-mogelijkheden om sprekers te identificeren en hun uitspraken aan hen toe te schrijven

Beperkingen van Deepgram

Er zijn API-vaardigheden vereist om aanpassingen toe te passen

Transcripties van spraak met een accent kunnen fouten bevatten

Prijzen Deepgram

Betaal naar gebruik : $ 200 krediet

Groei : $ 4000+ per jaar

Enterprise: $ 15.000+ per jaar

Beoordelingen en recensies van Deepgram

G2 : 4,6/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: NA

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Deepgram?

G2 r eview:

Ik vind het geweldig dat Deepgram audio en video opneemt en deze met zo'n nauwkeurigheid transcribeert. Het werkt geweldig voor het transcriberen van vergaderingen met clients en interne discussies. Met de functies om transcripties op te slaan en te delen met platforms zoals Google Drive, is het eenvoudig te integreren.

Ik vind het geweldig dat Deepgram audio en video vastlegt en deze met zo'n nauwkeurigheid transcribeert. Het werkt geweldig voor het transcriberen van vergaderingen met clients en interne discussies. Met de functies om transcripties op te slaan en te delen met platforms zoals Google Drive, is het eenvoudig te integreren.

10. Speechmatics (het beste voor het toepassen van AI-functies voor gesprekken)

via Speechmatics

Speechmatics is een conversational AI API die natuurlijke en responsieve spraakinteracties mogelijk maakt met zijn eigen toonaangevende ASR-technologie, ongeacht accent, taal of omgeving.

De ASR levert zeer nauwkeurige transcripties die sprekers in realtime herkennen tijdens live vergaderingen of opgenomen media in meer dan 50 talen.

Beste functies van Speechmatics

Profiteer van AI-spraaktechnologie voor transcriptie en realtime vertaling

Krijg toegang tot een nauwkeurige en inclusieve spraak-naar-tekst API

Profiteer van realtime ASR in meer dan 50 talen

Beperkingen van Speechmatics

Er zijn limieten voor de duur van realtime transcripties

Transcripties kunnen realtime vertraging hebben

Prijzen Speechmatics

Gratis : 8 uur per maand

Betaal per gebruik : vanaf $ 0,30 per uur

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Speechmatics

G2: 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Speciale vermeldingen

Fathom : Fathom maakt het opnemen, transcriberen en samenvatten van uw Zoom-, Google Meet- of Microsoft Teams-vergaderingen eenvoudig : Fathom maakt het opnemen, transcriberen en samenvatten van uw Zoom-, Google Meet- of Microsoft Teams-vergaderingen eenvoudig

Sembly AI : Ideaal voor het genereren van Zoom-aantekeningen, het omzetten van vergaderingen in doorzoekbare tekst en het markeren van belangrijke discussiemomenten : Ideaal voor het genereren van Zoom-aantekeningen, het omzetten van vergaderingen in doorzoekbare tekst en het markeren van belangrijke discussiemomenten

Avoma : een alles-in-één AI-platform voor geautomatiseerd notities maken, prognoses, planning en meer : een alles-in-één AI-platform voor geautomatiseerd notities maken, prognoses, planning en meer

Waar moet u op letten bij een AI-notitie-app voor Zoom?

Bij het kiezen van de juiste AI-notitie-app voor Zoom moet u prioriteit geven aan functies die het belangrijkst zijn voor uw bedrijfsvoering. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:

Realtime audiotranscriptie : de AI-notitie-app moet audio in realtime vastleggen en nauwkeurige transcripties genereren

Geautomatiseerde AI-samenvattingen: De juiste notulist kan checklists maken, actiepunten in een lijst zetten en taken toewijzen aan teamleden met behulp van kunstmatige intelligentie

Integratie met uw bestaande systemen : Uw AI-tool moet eenvoudig te integreren zijn met uw bestaande software. Dit maakt het voor teamleden gemakkelijker om zich naadloos aan te passen aan de nieuwe tool

Aanpasbare instellingen : De instellingen kunnen worden aangepast aan uw behoeften, met integraties van derden, flexibele tijdslimieten en mogelijkheden om te delen

Normen voor veiligheid en privacy: AI-vergaderingstranscripties moeten voldoen aan de normen voor veiligheid en privacy om de gegevens van gebruikers en gevoelige bedrijfsinformatie te beschermen

Gebruiksvriendelijkheid: De tool moet gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te begrijpen zijn. Als er een korte trainingsperiode is om een tool te leren gebruiken, verhoogt dit de productiviteit van het team

De tool voor het maken van aantekeningen moet vergaderingen transcriberen en vastleggen wie wat heeft gezegd in gesprekken in Zoom. Het moet de discussie effectief samenvatten en bruikbare taken genereren die kunnen worden toegewezen voor follow-up

📈 Belangrijk om te weten: Volgens een onderzoek van Microsoft vindt 52% van de deelnemers aan vergaderingen het moeilijk om aantekeningen bij te houden. AI-tools overbruggen deze kloof met realtime transcriptie en samenvattingen.

Vat vergaderingen samen met de beste AI-notitie-app voor Zoom: ClickUp!

Bij het kiezen van de beste AI-notitie-app voor Zoom moet u rekening houden met een aantal sleutelfactoren. Bedenk hoe goed deze past bij uw budget en bedrijfsbehoeften en hoe gemakkelijk deze kan worden geïntegreerd in uw huidige werkstromen.

Als uw bedrijf veel Zoom-gesprekken voert, moet u het maken van aantekeningen tijdens vergaderingen optimaliseren met de beste tool. Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken. Het projectmanagementplatform biedt meerdere transcriptie- en samenwerkingsfuncties die het samenvatten van uw vergaderingen en follow-ups een fluitje van een cent maken. Maak gebruik van de functies van ClickUp Brain om uw werkstromen eenvoudig te revolutioneren en de efficiëntie van uw team te verhogen. Meld u vandaag nog aan!