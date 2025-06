Top 8 AI-kaartgeneratoren om eenvoudig aangepaste kaarten te maken

Het maken van professionele kaarten kan frustrerend zijn. Eén kleine rekenfout en je moet plotseling de helft van het project opnieuw tekenen – uren werk verloren. Maar er is een handige oplossing: AI-tools voor het genereren van kaarten!

Met een jaarlijkse groei van 12,2% in de mapping-industrie is het geen verrassing dat ontwerpers, architecten, stedenbouwkundigen, ontwikkelaars en zelfs hardcore gamers zich wenden tot AI voor snellere, nauwkeurigere aangepaste kaarten. Deze tools draaien niet alleen om snelheid; ze zitten boordevol functies op ondernemingsniveau (vaak zonder het prijskaartje van een onderneming).

Of je nu een fantasiekaartgenerator, een wereldkaartgenerator of iets voor commercieel gebruik nodig hebt, wij hebben wat je zoekt. Bekijk de beste AI-aangedreven tools die het in kaart brengen gemakkelijker, slimmer en veel minder stressvol maken.

Hier volgt een overzicht van de beste AI-kaartgeneratortools:

Tool Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen ClickUp Locatiespecifieke project werkstromen Kaartweergave, AI-whiteboards met beeldgeneratie, aangepaste velden voor geotagging van taken Gratis abonnement beschikbaar; Aanpasbare betaalde abonnementen voor ondernemingen Inkarnate Fantasywereldbouwers en bordspelers Assetbibliotheek, bewerking van lagen, penseel-/maskergereedschappen Gratis; Pro: $ 5/maand Maptive Geografische visualisatie met veel gegevens Warmtekaarten, gebiedsplanning, routeoptimalisatie $ 250/45-dagenpas; $ 110–$ 220/maand; Enterprise: aangepast Scribble Maps Docenten, organisatoren van evenementen en routeontwerpers Isochrone kaarten, aangepast tekenen, SHP/KML-export Gratis; $ 19–$ 100/maand; Enterprise: aangepast ArcGIS Online Complexe ruimtelijke gegevens in kaart brengen Gegevenslagen, SQL-filters, puntdichtheidskaarten Aangepaste prijzen Google Maps Ontwikkelaars die behoefte hebben aan robuuste integratie van kaarten API-toegang, geocodering, Street View, live verkeersinformatie Free Mapbox Aangepaste, prestatiegerichte oplossingen voor het in kaart brengen 3D-oriëntatiepunten, AR-gereedheid, live verkeersroutes, SDK's/API's Gratis; betalen per gebruik Kepler. gl Visualisatie van grootschalige locatiegegevens Warmte-/boogkaarten, gegevenslagen, aanpassing van tooltips Gratis open source

Waar moet u op letten bij AI-kaartgeneratoren?

De beste AI-wereldkaartgeneratoren combineren machine learning met traditionele cartografie, waardoor het aanmaken van kaarten sneller en slimmer verloopt. Bij het kiezen van een AI-kaarttool voor commercieel gebruik zijn de volgende zaken het belangrijkst:

Prestaties en snelheid: Tijd is geld, en uw AI-kaartgenerator moet uw werkstromen voor projectmanagement versnellen. Als het in kaart brengen van een kaart vroeger twee uur duurde, moet dat nu binnen enkele minuten kunnen

Innovatieve aanpassingsmogelijkheden: De beste tools bieden een evenwicht tussen controle en gebruiksgemak. Zoek naar functies zoals terreinmodellering, omgevingsplanning, aangepaste kleurenpaletten en stijlsjablonen die aansluiten bij de behoeften van uw project

Tools voor datavisualisatie : Effectieve kaarten gaan verder dan esthetiek. Uw tool moet heatmaps, overlays voor landgebruik en visualisaties van infrastructuurnetwerken ondersteunen om diepere inzichten te bieden

Praktische functies voor bewerking: Een goede kaart wordt niet alleen gegenereerd, maar ook verfijnd. Net als AI voor grafisch ontwerp helpen tools met drag-and-drop-functionaliteit en bewerking op basis van lagen u om interessante punten met slechts een paar klikken aan te passen

Realtime samenwerking: Delen is essentieel als u met teams op verschillende locaties werkt. Uw AI-tool moet gelijktijdige bewerkingen, het delen van links en eenvoudige integratie in presentaties mogelijk maken

De juiste AI-kaartgenerator werkt met u mee, niet tegen u. Laten we eens kijken naar de beste tools (waaronder enkele gratis AI-kaartgeneratoren) die aan al deze Box-criteria voldoen.

👀 Wist u dat? Met moderne AI-tools kunt u uw smartphone in een 3D-scanner veranderen om in slechts enkele minuten gedetailleerde plattegronden van uw huis te maken. Apps die gebruikmaken van LiDAR-technologie genereren nauwkeurige 2D- en 3D-plattegronden, waardoor interieurontwerp en kamerindelingen een fluitje van een cent worden.

De 8 beste AI-kaartgenerators

Professionele kaartbehoeften kunnen aanzienlijk verschillen, afhankelijk van de branche en het project, waarbij ook politieke grenzen in aanmerking moeten worden genomen. We hebben de beste AI-kaartgeneratoren verzameld, die elk uitblinken in hun eigen niche. Als u weet wat elke tool te bieden heeft, kunt u de perfecte oplossing voor uw werkstroom vinden.

1. ClickUp (het beste voor het aanmaken van kaarten en het stroomlijnen van locatiespecifieke project-werkstromen)

Begin met het uitzetten van uw kaart in ClickUp Van het organiseren van gebeurtenissen tot het bijhouden van werklocaties, beheer uw geografische werk eenvoudig met de kaartweergave van ClickUp

Laten we deze lijst beginnen met ClickUp — dit programma geeft een nieuwe betekenis aan het uitvoeren van locatiegebaseerde taken door mapping en projectmanagement te integreren om visuele planning te vereenvoudigen.

Het werk van vandaag is gebroken. Onze projecten, kennis en communicatie zijn verspreid over verschillende tools die ons vertragen. ClickUp lost dit op met de alles-in-één app voor werk, die projecten, kennis en chat combineert op één plek, allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Met de kaartweergave van ClickUp kunt u de relevante adressen en locaties voor uw ClickUp-taken in kaart brengen, taken over de kaart verplaatsen om hun locatievelden te wijzigen en verschillende projecten filteren op regio, terwijl u verbonden blijft met uw kerninstallatie voor projectmanagement.

Gebruik het om de dienstverlening voor teams in het veld te plannen, leveringsroutes te optimaliseren of bezoeken ter plaatse te plannen. Wijs taken toe op basis van regio of nabijheid. En combineer locatie met status, prioriteit en deadlines voor een uitgebreid overzicht van de regionale prestaties.

Je kunt ook een basiswereld of stadslayout maken met behulp van AI-beeldgeneratie in ClickUp Whiteboards. Terwijl je de belangrijkste oriëntatiepunten van je stad definieert, zoals ziekenhuizen, gebouwen, winkels en veilige zones, wil je natuurlijk ook hun echte of fictieve locaties bijhouden.

Gebruik AI-beeldgeneratie in ClickUp Whiteboards om binnen enkele seconden uw kaart te maken met eenvoudige aanwijzingen

Maak taken in ClickUp voor elke locatie en voeg een adres, coördinaten of een beschrijvende plaatshouder toe aan de aangepaste velden (bijv. "De Rode Toren - Sector 3"). Schakel over naar de kaartweergave om al uw sleutelpunten visueel weergegeven te zien - ideaal voor ruimtelijk inzicht, evenwicht en planning.

Wijs medewerkers taken toe die aan elke locatie zijn gekoppeld:

Levelontwerpers voor gameplayzones

Architecten voor het bouwen van blauwdrukken

Planners voor nutsvoorzieningen of wegen

Schrijvers voor achtergrondinformatie over elk gebied

Gebruik de aangepaste statussen en taakprioriteiten van ClickUp om de voortgang op elk gebied bij te houden. Ga terug naar je Whiteboard om nieuwe zones te schetsen, zones in ontwikkeling te markeren en afbeeldingen, taaklinks en documenten rechtstreeks bovenop de kaart vast te maken. Dit wordt je realtime commandocentrum voor visuele samenwerking.

💡 Pro-tip: Gebruik het Whiteboard als uw 'master planning board'. Plaats ideeën, aantekeningen en zones op uw AI-gegenereerde kaart als digitale plaknotities.

De beste functies van ClickUp

Houd locatiespecifieke gegevens bij met aangepaste velden voor terreinmetingen, bestemmingsplannen en omgevingsfactoren

Beheer projecten vanuit meerdere invalshoeken met behulp van lijst-, bord-, kalender- en tijdlijnweergaven

Koppel taken aan geografische adressen voor naadloze bewerking en updates

Beperkingen van ClickUp

De interface kan in eerste instantie overweldigend lijken vanwege de vele functies

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Van dashboards tot het bijhouden van waar onze clients zich bevinden met kaarten, en communicatie met vrijwilligers, medewerkers en clients, we zijn dol op deze tool en zijn blij dat we zijn overgestapt van andere tools die moeilijk te beheren waren.

📮ClickUp Insight: 11% van onze respondenten gebruikt AI voornamelijk voor brainstormen en het bedenken van ideeën. Maar wat gebeurt er daarna met deze briljante ideeën? Hiervoor hebt u een AI-aangedreven whiteboard nodig , zoals ClickUp Whiteboards, waarmee u ideeën uit de brainstormsessie direct kunt omzetten in taken. En als je een concept niet helemaal kunt uitleggen, vraag je de AI-beeldgenerator om een afbeelding te maken op basis van je prompt. Het is dé app voor werk waarmee je sneller ideeën kunt bedenken, visualiseren en uitvoeren!

2. Inkarnate (het beste voor fantasiewereldbouwers en bordspelers)

via Inkarnate

Wilt u rijke, gedetailleerde kaarten maken voor uw volgende D&D-campagne of fantasiewereld? Met Inkarnate, een AI-generator voor fantasiekaarten, kunt u meeslepende omgevingen ontwerpen met een drag-and-drop-editor en een uitgebreide bibliotheek met assets.

Dankzij het innovatieve mengsysteem kunt u stijlen en elementen combineren en zo uitgestrekte koninkrijken, oude ruïnes en mythische wezens tot leven brengen. Begin met een voorinstelling en voeg vervolgens lagen toe en verfijn elementen naarmate uw project vordert.

Uw eerste stijlkeuze is niet definitief: u kunt op elk moment van stijl wisselen of stijlen combineren, waardoor u eenvoudig complexe stadslayouts of unieke fantasielandschappen kunt creëren.

De beste functies van Inkarnate

Werk in realtime samen met teamleden – perfect voor sessies waarin groepen samen een wereld bouwen

Verfijne details met nauwkeurige penseel- en maskertools

Pas de resolutie voor bewerking aan om kwaliteit en prestaties in evenwicht te brengen

Versnel de werkstroom met snelkoppelingen op het toetsenbord en navigatietools

Organiseer objecten in lagen voor eenvoudige bewerking en manipulatie

Gebruik een uitgebreide bibliotheek met aanpasbare elementen, waaronder terrein, gebouwen en vegetatie

Inkarnate-beperkingen

kaarten met 4K-resolutie hebben enkele beperkingen in functionaliteit

Objectplaatsingstools kunnen beperkend zijn in hoge resolutiemodi

Prijzen van Inkarnate

Free Forever

Pro: $5/maand

Beoordelingen en recensies van Inkarnate

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

3. Maptive (het beste voor geografische visualisatie met veel gegevens)

via Maptive

Wilt u uw locatiegegevens omzetten in bruikbare inzichten? Maptive maakt het u gemakkelijk.

Zet uw spreadsheet in Maptive (het werkt met Excel, Google Spreadsheets of CSV) en zie hoe uw gegevens tot leven komen op de kaart. Geen handmatig inplotten meer: elk adres en elke coördinaat vindt automatisch de perfecte plek.

Met de analysetools van Maptive ziet u trends in één oogopslag. U kunt met heatmaps zien waar uw klanten zich concentreren, de prestaties van locaties vergelijken met bubbelkaarten en binnen enkele minuten verkoopgebieden tekenen en optimaliseren.

De beste functies van Maptive

Genereer straalkaarten om het marktbereik en servicegebieden te analyseren

Demografische gegevens met kleurcodes om klantentrends en kansen te ontdekken

Plan routes voor teams in het veld met schattingen van afstand en reistijd

Deel kaarten veilig met aangepaste toegangsniveaus

Creëer gebieden met slimme grensgereedschappen voor verkoopplanning

Beperkingen van Maptive

Gebruikslimieten kunnen projecten beperken waarbij meerdere statische kaarten tegelijkertijd moeten worden weergegeven

Prijzen van Maptive

45-dagenpas: $ 250

Pro: $ 110/maand

Team: $ 220/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Maptive

G2: 4,7/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

4. Scribble Maps (het beste voor docenten, organisatoren van evenementen en routeontwerpers)

via Scribble Maps

Met Scribble Maps kunt u kaarten tekenen, markeren en markeren, net zo natuurlijk als met een pen op papier.

Stel dat u een schoolreisje naar het Natuurhistorisch Museum wilt plannen. U kunt de wandelroute vanaf de bushalte tekenen, de aangewezen lunchplaats omcirkelen, noodvergaderplaatsen markeren en verboden zones voor kinderen markeren.

Hiermee kunt u routes tussen locaties berekenen, bufferzones rond specifieke punten creëren en reistijdkaarten (isochronen) genereren om te laten zien hoe ver iemand binnen een bepaald tijdsbestek kan reizen.

De beste functies van Scribble Maps

Wissel tussen basiskaarten om de ideale achtergrond voor uw behoeften te vinden

Genereer aangepaste kaarten met uitgebreide stijlopties en gelaagde gegevens voor duidelijke beelden

Gebruik geavanceerde ruimtelijke tools zoals routebepaling en isochronen voor diepere inzichten

Deel kaarten in SHP-, KML- en GeoJSON-formaten of neem ze op in websites

Bewerk kaarten moeiteloos op verschillende apparaten, zowel op uw bureau als in het veld

Beperkingen van Scribble Maps

Mist geavanceerde GIS-functies, waardoor het minder geschikt is voor complexe ruimtelijke analyses

De gratis versie mist premium functies zoals exportlimieten en minder aanpassingsmogelijkheden

Prijzen van Scribble Maps

Free Forever

Pro Basic: $19/maand

Pro Business: $ 100/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Scribble Maps

G2: 4,6/5 (meer dan 190 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Scribble Maps?

Ik zou scribble maps aanbevelen. Geweldig om te delen en in groepsverband te bewerken. Hiermee kunt u het uiterlijk van alle elementen van Google Maps aanpassen. Ik heb nog geen andere programma's gezien die dat kunnen.

🧠 Leuk weetje: De beruchte piraat Bartholomew Sharpe kaapte ooit een Spaans schip vol waardevolle kaarten. Hij zag de waarde ervan in en gaf de Londense kaartmaker William Hack de opdracht om op basis van deze gestolen grafieken een atlas te maken, wat onderstreept hoe belangrijk cartografische kennis was in het tijdperk van de ontdekkingsreizen.

5. ArcGIS Online (het beste voor het in kaart brengen van complexe ruimtelijke gegevens)

via ArcGIS

U analyseert een wijk voor een nieuw gemeenschapscentrum. In plaats van met meerdere spreadsheets te jongleren, kunt u ArcGIS Online gebruiken om uw gegevens als lagen op elkaar te stapelen.

Begin met de populatie (dat is je basislaag), voeg het gemiddelde inkomen toe (dat is je glazuur) en eindig met bestaande gemeenschapsdiensten (de kers op de taart!)

Plotseling kijk je niet meer alleen naar nummers, maar zie je kansen en hiaten.

Gebruik de Scene Viewer om virtueel op elk dak te staan en te zien wat er zichtbaar is. U weet precies welke tabellen het beste uitzicht over de stad bieden.

De beste functies van ArcGIS Online

Verfijn het delen van gegevens door toegang te verlenen aan specifieke groepen voor gezamenlijke updates

Identificeer trends sneller met duidelijke visuele patronen

Genereer interactieve puntdichtheidskaarten om de verdeling van populaties of concentraties van hulpbronnen te markeren

Automatiseer kaartupdates met aangepaste datapijplijnen die synchroniseren met brongegevens

Maak gebruik van SQL-expressies voor realtime berekeningen in het veld en dynamische inzichten

Beperkingen van ArcGIS Online

Het ontbreken van groepslagen maakt het beheer van meerdere datasets tijdrovender

Prijzen van ArcGIS Online

Aangepaste prijzen op basis van het type licentie dat u nodig hebt

Beoordelingen en recensies van ArcGIS Online

G2: 4,5/5 (530+ beoordelingen)

Capterra: 4,5 (meer dan 500 beoordelingen)

6. Google Maps (het beste voor ontwikkelaars die een robuuste kaartintegratie nodig hebben)

via Google Maps

Je vertrouwt op Google Maps om van A naar B te komen, maar wist je dat je er ook iets veel groters mee kunt bouwen? Dit is niet alleen een navigatietool, maar een volwaardige wereldkaartgenerator die voor het grijpen ligt.

Met de krachtige API kunt u gebruikmaken van de enorme locatiedatabase van Google en uw eigen gegevens toevoegen. Ontwikkelaars worden steeds creatiever en combineren architecturale weergaven met straatbeelden voor interactieve rondleidingen door gebouwen, gebruiken gedetailleerde kaarten, voegen aangepaste markeringen toe voor voorzieningen en halen zelfs realtime vervoersgegevens op.

Kortom, als u ooit Google Maps hebt willen veranderen in uw persoonlijke kaartenspeeltuin, dan is dit uw kans.

De beste functies van Google Maps

Krijg toegang tot gedetailleerde locatiegegevens, waaronder beoordelingen, spitsuren en lokale inzichten met de Places API

Voeg meeslepende perspectieven op straatniveau toe met Street View-afbeeldingen

Blijf op de hoogte van live verkeersinformatie, dienstregelingen en wegafsluitingen

Pas kaartstijlen aan uw merk aan met behoud van de vertrouwde uitstraling van Google Maps

Zet adressen om in coördinaten (en vice versa) met geavanceerde geocodering

Beperkingen van Google Maps

Verbruikt veel mobiele data, vooral met functies zoals Street View en live verkeersinformatie

Informatie over openbaar vervoer kan verouderde dienstregelingen en bushaltes weergeven

Prijzen van Google Maps

Free

Beoordelingen en recensies van Google Maps

G2: 4,6/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 1700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Maps?

Vroeger verspilde ik zoveel tijd met het googelen van mijn lijst met 'must sees' om uit te zoeken waar ze zich bevonden ten opzichte van waar ik me op dat moment in de stad bevond. Nu maak ik altijd een Google-kaart met alle beste restaurants, musea, enz., zodat ik tijdens het rondlopen gewoon op de kaart kan kijken welke plaatsen het dichtst bij mij in de buurt zijn.

💡 Pro-tip: Gebruik aangepaste kaartstijlen in combinatie met gegevenslagen om unieke visualisaties te creëren met behoud van vertrouwde navigatiepatronen voor clients.

7. Mapbox (het beste voor zeer aanpasbare, prestatiegerichte kaartoplossingen)

via Mapbox

Mapbox gaat veel verder dan de traditionele kaarttools die u voor commerciële doeleinden gebruikt. Met de krachtige API's en SDK's kunt u alles bouwen, van gestroomlijnde webinterfaces tot meeslepende AR-ervaringen.

Of je nu web-, mobiele of zelfs automobieltoepassingen ontwikkelt, Mapbox biedt je de tools om het te realiseren.

Wat het echt krachtig maakt, is hoe het omgaat met big data. Terwijl andere platforms moeite hebben met enorme datasets, zorgt de tegelset-rendering van Mapbox ervoor dat alles soepel blijft werken. Laad complexe gegevens, voeg interactieve elementen toe en zie hoe uw kaarten direct reageren.

De beste functies van Mapbox

Pas kaartstijlen aan met sjablonen of maak unieke ontwerpen die aansluiten bij de behoeften van uw merk

Verbeter kaarten met dynamische verlichting en 3D-gebouwen voor een meeslepende ervaring

Maak gebruik van wereldwijde datasets van meer dan een half miljard maandelijkse gebruikers voor nauwkeurige inzichten

Zoek nauwkeurige adressen en interessante punten met eenvoudige API's

Optimaliseer de navigatie met realtime routebepalingsengines die rekening houden met het verkeer

Beperkingen van Mapbox

Geavanceerde aanpassingen vereisen technische expertise, wat een uitdaging vormt voor niet-experts

Prijzen van Mapbox

Free

Pay-as-you-go prijsstructuur voor maandelijkse aanvragen

Beoordelingen en recensies van Mapbox

G2: 4,3/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Mapbox?

De laadtijden van de kaarten zijn snel, er zijn uitgebreide aanpassingsmogelijkheden en keuzes voor basiskaarten, de prijzen zijn redelijk en eerlijk, en hun team heeft ons altijd goed geholpen.

8. Kepler. gl (het beste voor het beheren van grootschalige locatiegegevens)

Kepler.gl zet ruwe geospatiale informatie binnen enkele minuten om in prachtige, interactieve kaarten.

Voer gewoon uw dataset in – GPS-coördinaten, reisroutes of regionale statistieken – en zie hoe deze worden omgezet in betekenisvolle beelden. Stapel lagen zoals heatmaps, boogkaarten of puntenwolken om verborgen trends te onthullen.

Pas kleuren aan, pas filters toe en verfijn ruimtelijke details om je te concentreren op wat belangrijk is. Ongeacht de grootte of het format van de gegevens, Kepler.gl helpt je om er zin aan te geven.

Kepler.gl beste functies

Verbeter uw datavisualisatie met dynamische belichting, schaduwoverlays en andere nabewerkingseffecten voor indrukwekkende beelden

Schakel tussen samengestelde basisstijlen en gebruik slimme filters om belangrijke gegevenspunten direct te markeren

Creëer intuïtieve interacties met aangepaste tooltips die rijke context onthullen terwijl kijkers uw kaart verkennen

Voeg meerdere datasets naadloos samen om verborgen patronen te ontdekken door middel van vergelijkingen naast elkaar

Deel eenvoudig inzichten door visualisaties te exporteren in formaten die ideaal zijn voor presentaties, rapportages of teamsamenwerking

Beperkingen van Kepler.gl

Geen ingebouwde cloud opslagruimte, waardoor externe oplossingen nodig zijn voor het opslaan en delen van projecten

Kan grote datasets goed verwerken, maar heeft moeite met realtime datastreaming

Prijzen van Kepler.gl

Gratis open source

Beoordelingen en recensies van Kepler.gl

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Leraren worden creatief met AI-kaartgeneratoren en gebruiken deze om interactieve kaarten te maken voor lessen aardrijkskunde, geschiedenis en milieukunde. In plaats van alleen maar te lezen over grenzen, veldslagen of ecosystemen, kunnen leerlingen deze nu zelf verkennen en visualiseren. Dit maakt leren veel boeiender (en veel minder saai)!

Breng uw wereld in kaart met ClickUp

AI-kaartgeneratoren hebben het eenvoudiger gemaakt om ruwe gegevens om te zetten in rijke, interactieve beelden. Of u nu verkoopgebieden in kaart brengt, veranderingen in het milieu bijhoudt of een fantasiewereld bouwt, met deze tools kunt u snel en nauwkeurig aan de slag.

Maar al uw kaarten, bewerkingen en projectupdates georganiseerd houden? Dat is een heel andere uitdaging.

ClickUp maakt het eenvoudig. Plan, volg en werk samen met uw team op één plek, of u nu brainstormt op Whiteboards of taken beheert met aangepaste werkstromen. Nooit meer eindeloos zoeken in bestanden of revisies kwijtraken – alleen een gestroomlijnde ruimte om uw mappingprojecten vooruit te helpen.

