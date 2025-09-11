10 best beoordeelde alternatieven voor Proton Drive voor teams

U bent waarschijnlijk Proton Drive gaan gebruiken om dezelfde reden als de meeste mensen: privacy.

Het is voorzien van veiligheid en eenvoudig. Maar naarmate uw werk groeide, groeiden ook uw behoeften.

Misschien bent u wel eens tegen problemen aangelopen, zoals limiet deelopties in Proton Kalender, geen realtime samenwerking of onhandig synchroniseren tussen apparaten met Proton Mail.

Als dat op u van toepassing is, is het tijd om andere opties te verkennen.

In deze blogpost verkennen we de beste alternatieven voor Proton Drive die meer controle, slimmere functies en een soepelere werkstroom bieden. 🎯

Waar moet u op letten bij alternatieven voor Proton Drive?

Proton Drive voldoet dus niet helemaal aan al uw eisen en nu bent u op zoek naar iets dat wel precies bij u past.

Houd rekening met deze zaken voordat u een nieuw digitaal platform gaat gebruiken. 👀

veiligheid en privacy: *Zoek naar sterke versleuteling (idealiter end-to-end), meervoudige verificatie en naleving van normen zoals GDPR of HIPAA als uw gegevens gevoelig zijn

Snelheid en prestaties: Kies voor een provider met lage latentie en wereldwijd verdeelde datacenters als u met grote bestanden werkt of snelle toegang nodig hebt

langetermijnopslagcapaciteit: *Zorg ervoor dat de provider schaalbare opties biedt, zodat u niet opnieuw hoeft te switchen wanneer uw opslagbehoeften toenemen

Gegevensback-up en redundantie: Zoek naar diensten die uw gegevens automatisch repliceren in verschillende regio's, wat erg handig is in geval van hardwarestoringen of onverwachte problemen

bestandsbeheerfuncties: *Zoek naar handige extra's zoals versiebeheer, deel en automatische back-ups die een aanzienlijke invloed hebben op hoe soepel alles verloopt

Integraties en toegankelijkheid: Overweeg of het op al uw apparaten zal werken. Kan het worden gekoppeld aan uw tools (zoals CRM's, projectmanagementapps of productiviteitssuites)?

💡 Pro-tip: Omarm zero-trust-modellen: elk verzoek om toegang tot bestanden, zelfs van interne gebruikers, wordt geverifieerd. Het is als een controle op veiligheid bij elke deur.

De 10 beste alternatieven voor Proton Drive in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de 10 beste alternatieven voor Proton Drive. ⚒️

Proton Drive-alternatief Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen * ClickUp Slim bestandsbeheer met krachtige zoekfunctie AI-aangedreven automatisering, realtime samenwerking, gecentraliseerd kennisbeheer Free Nextcloud Een zelfgehoste cloud bouwen met volledige controle End-to-end-versleuteling, automatisering van de werkstroom en veilige communicatietools Vanaf $ 77 per jaar per gebruiker MEGA Grote versleutelde bestanden eenvoudig verzenden Zero-knowledge-versleuteling, realtime synchroniseren en wachtwoordbeheer Free Filen Automatische, end-to-end versleutelde back-ups Versleuteling aan de kant van de client, realtime synchroniseren en Markdown ondersteunen Vanaf $ 2,26 per maand per gebruiker Internxt Drive Zero-knowledge bestandsopslagruimte op verschillende platforms Gedecentraliseerde opslagruimte, ondersteunt meerdere platforms Free Tresorit Compliance op ondernemingsniveau en veilige samenwerking GDPR/HIPAA-compliance en gedetailleerde toestemming Vanaf $ 5,99 per maand per gebruiker Box Bestandsopslag integreren met bedrijfswerkstroom Werkstroomautomatisering, integraties met zakelijke tools Free pCloud Levenslange opslagruimte met ingebouwde mediaweergave Eenmalige betaling voor levenslange abonnementen, mediastreaming Vanaf $ 19,99 per maand per gebruiker Synchroniseren. com Veilig deel binnen teams met gedetailleerde toestemming Versiegeschiedenis, veilige deel Vanaf $ 5 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Cryptee Privéopslagruimte voor documenten en foto's Versleutelde opslagruimte voor documenten en foto's Free

De 10 beste alternatieven voor Proton Drive

Laten we eens kijken naar de top 10 van alternatieven voor Proton Drive. 💁

1. ClickUp (het beste voor slim bestandsbeheer met krachtige zoekfuncties)

ClickUp brengt al uw werk samen op één uniform platform dat wordt aangedreven door AI

Proton Drive biedt u een plek om bestanden op te slaan, maar hoe zit het met uw projecten, taken, aantekeningen en communicatie?

Wanneer alles in afzonderlijke tools wordt bewaard, verloopt het werk traag, versnipperd en verspreid – u worstelt met werkverspreiding.

ClickUp lost dit op. Als de alles-in-één-app voor werk die projecten, kennis en chat op één plek combineert, allemaal aangedreven door AI, helpt het je sneller en slimmer te werken.

Begin met ClickUp Brain, de AI-engine die uw werkruimte begrijpt. Stel vragen als 'Wat zijn de beveiligingsprotocollen voor klantgegevens?' en het vindt antwoorden in taken, documenten of wiki's, zelfs als de informatie diep verborgen zit in een checklist of commentaarthread.

Proton Drive is ontworpen voor privacy en bestandsopslag, maar ClickUp Brain gaat nog een stap verder op het gebied van kennisbeheer met AI-gestuurde automatisering. In plaats van een document te uploaden en het vervolgens te vergeten, kunt u:

Maak automatisch samenvattingen van lange bestanden, artikelen of vergader-aantekeningen

Trigger slimme automatiseringen , zoals het aanmaken van taken of documenten op basis van content, deadlines of conversatie-updates

Haal gegevens uit externe bronnen of bestaande documenten om sneller rapporten, handleidingen of onboardingmateriaal te maken

Vertaal content naar meerdere talen om wereldwijde samenwerking te ondersteunen

Integreer met uw tools via API-verbindingen voor geautomatiseerde bestandsverwerking en multi-tool werkstroom

Maar een antwoord krijgen werkt alleen als de informatie daadwerkelijk georganiseerd is. ClickUp AI Knowledge Management neemt het hier over.

Je kunt bronnen groeperen in wiki's, SOP-bibliotheken of teamplaybooks. Elk daarvan kan worden gekoppeld aan relevante taken, updates en documenten, zodat informatie niet geïsoleerd blijft. Het beste deel? AI-agenten in ClickUp kunnen hier de leiding nemen met weinig tot geen begeleiding. 👇🏼

Zodra u de structuur hebt opgezet, voegt ClickUp Docs samenwerking toe aan de mix. Het zijn levendige, collaboratieve ruimtes die volledig zijn geïntegreerd in uw taken, projecten en werkstroom. U kunt door AI gegenereerde inzichten omzetten in gedetailleerde briefings, SOP's of vergader-aantekeningen. Vervolgens kunt u ze rechtstreeks koppelen aan taken, bijdragers toewijzen en profiteren van realtime samenwerking op één plek.

Natuurlijk slaat uw team waarschijnlijk al bestanden op in andere tools. ClickUp-integraties verbinden platforms zoals Google Drive, OneDrive, iCloud Drive en Dropbox rechtstreeks met uw werkstroom. U kunt deze bestanden koppelen of bekijken in taken en documenten zonder van tabblad te wisselen of versiebeheer te verliezen.

ClickUp Enterprise Search helpt u alle werkcontext op één plek te verzamelen

Ten slotte brengt ClickUp Enterprise Search alles samen. Het maakt contextbewust zoeken moeiteloos door verschillende onderdelen van uw werkstroom met elkaar in verbinding te brengen, zodat u snel het specifieke document, een opmerking van een teamleider of een taakupdate van drie maanden geleden kunt vinden.

📌 Voorbeeld: Een medewerker gebruikt het intelligente zoeksysteem om snel een opmerking van de contentmanager over de deadline voor de blogpost te vinden. Ze kunnen ook gerelateerde taakuupdates van de ontwerper over grafische revisies vinden. Alles is verbonden met het oorspronkelijke document 'Q2 Campaign Strategy', waardoor het gemakkelijk toegankelijk is, ongeacht wanneer of waar het is gemaakt.

De beste functies van ClickUp

werk in realtime samen: *Houd wiki's up-to-date met live bewerken, opmerkingen in documenten en taaktoewijzingen voor cross-functioneel teamwork

Vind alles in Docs Hub: Centraliseer alle kennis op één plek met geverifieerde wiki's, aanpasbare sjablonen en eenvoudige zoek-, sorteer- en filteropties

starten eenvoudig: *Gebruik snelkoppelingen in het commandocentrum om apps te openen, de klembordgeschiedenis te openen of met één klik content te maken

overal zoeken:* begin met zoeken vanuit het commandocentrum, de Global Action Bar of uw desktop – wat het beste bij uw werkstroom past

*limieten van ClickUp

De uitgebreide functies en aangepaste mogelijkheden van het platform kunnen overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Prijzen ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

wat zeggen echte gebruikers over ClickUp? *

Dit is wat een G2 - recensent te zeggen had over ClickUp:

Het grootste probleem dat ik had met andere tools was fragmentatie... Wat ClickUp voor mij zo bijzonder maakt, is hoe naadloos het taakbeheer combineert met realtime berichten en samenwerking. In plaats van te schakelen tussen een taak en een chat-app, kan ik gewoon op een taak klikken en daar meteen beginnen met chatten. Elke opmerking, elk bestand en elke update staat precies waar het hoort, als bijlage bij de taak zelf.

💟 Bonus: Ben je het beu om te jongleren met e-mails, bestanden en taken in verschillende apps? Maak kennis met Brain MAX — je AI-aangedreven desktopassistent die ervoor zorgt dat je werk niet verspreid raakt over meer dan 10 apps. Proton is geweldig voor veilige e-mail en opslagruimte, maar Brain MAX gaat nog een stap verder: het brengt al uw werk – berichten, documenten, projecten en meer – samen in één ruimte. Spreek gewoon uw gedachten of taken uit en Brain MAX legt alles vast en organiseert het met voice-first AI.

2. Nextcloud (het beste voor het bouwen van een zelfgehoste cloud met volledige controle)

via Nextcloud

Nextcloud is een open-sourceplatform waarmee u uw eigen privécloud kunt bouwen voor opslagruimte, synchroniseren en samenwerking. In tegenstelling tot Proton Drive, een gesloten systeem dat door één enkele provider wordt gehost, geeft dit platform u volledig eigendom over uw gegevens.

U kunt het hosten op uw server of bij een vertrouwde provider, waardoor het ideaal is voor individuen, teams of grote ondernemingen die belang hechten aan digitale soevereiniteit en gegevensprivacy.

Wat Nextcloud onderscheidt, is de sterke focus op compliance, aangepast maatwerk en integratie. Het is HIPAA- en GDPR-ready, ondersteunt end-to-end-encryptie en biedt verbinding met alles, van Microsoft-tools tot lokale netwerkschijven. Met apps als Nextcloud Talk, Files en Assistant is het gemaakt voor mensen die meer willen dan alleen opslagruimte.

De beste functies van Nextcloud

Deel, synchroniseer en uitvoer bewerking op documenten met teamleden met behulp van geïntegreerde tools om de samenwerking binnen het team te verbeteren

Automatiseer werkstroom met Nextcloud Flow om goedkeuringen, het taggen van bestanden, notificaties en andere routinematige processen te stroomlijnen

Veilig communiceren met Nextcloud Talk en versleutelde video's, webinars en chatten hosten zonder bijhouden door derden of vendor lock-in

Gebruik de ingebouwde AI-assistent om discussies samen te vatten, berichten te vertalen en het schrijven te versnellen

Beperkingen van Nextcloud

Nieuwe versie-updates kunnen de functie verstoren of ervoor zorgen dat bepaalde plug-ins en apps niet meer compatibel zijn

Moeilijk te gebruiken voor niet-technische gebruikers bij het correct configureren van veiligheid-instellingen, toestemming en integraties

Prijzen Nextcloud

Nextcloud Files Standaard: € 67,89/jaar per gebruiker (ongeveer $ 77) Premium: € 99,99/jaar per gebruiker (ongeveer $ 113,59) Ultimate: € 195/jaar per gebruiker (ongeveer $ 221,52)

Standaard: € 67,89/jaar per gebruiker (ongeveer $ 77)

Premium: € 99,99/jaar per gebruiker (ongeveer $ 113,59)

Ultimate: € 195/jaar per gebruiker (ongeveer $ 221,52)

Nextcloud Talk Standaard: Vanaf € 40/jaar per gebruiker (ongeveer $ 45,44)

Standaard: Vanaf € 40/jaar per gebruiker (ongeveer $ 45,44)

Standaard: € 67,89/jaar per gebruiker (ongeveer $ 77)

Premium: € 99,99/jaar per gebruiker (ongeveer $ 113,59)

Ultimate: € 195/jaar per gebruiker (ongeveer $ 221,52)

Standaard: Vanaf € 40/jaar per gebruiker (ongeveer $ 45,44)

Beoordelingen en recensies van Nextcloud

G2: 4,4/5 (meer dan 120 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 440 beoordelingen)

wat zeggen echte gebruikers over Nextcloud*?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

Over het algemeen voert de software de specifieke taak uit waarvoor we hem nodig hadden, dus we hebben geen klachten. Zoals aantekening, zijn er echter een paar dingen die 'leuk zouden zijn om te hebben' en die het veel beter zouden maken. We hadden de mogelijkheid nodig om bestanden te accepteren (bijvoorbeeld een dienst voor het neerzetten van bestanden), en dat was eenvoudig te realiseren met Nextcloud. Het was vrij eenvoudig in te stellen en heeft heel goed gewerkt. Ik zou graag zien dat integraties zoals Microsoft 365-verificatie beter waren ingebouwd. Er wordt enige ondersteuning geboden, maar die is erg omslachtig. Het werkte een tijdje, maar toen stopte het plotseling. Geen idee wat er gebeurd is. Ik wilde dat risico niet nemen in de productie, dus voorlopig hebben we dat uitgeschakeld en aparte accounts aangemaakt. Ik zou ook graag betere lokale versleutelingsopties zien

3. MEGA (het beste voor het eenvoudig verzenden van grote versleutelde bestanden)

via Mega

Als u op zoek bent naar een platform voor cloudopslagruimte dat privacy serieus neemt, kunt u vertrouwen op Mega. Het werd in 2013 gelanceerd als de spirituele opvolger van het beruchte Megaupload en heeft naam gemaakt door sterk in te zetten op end-to-end-encryptie.

Dat betekent dat uw bestanden alleen op uw apparaat worden versleuteld en ontsleuteld, niet op de servers van MEGA.

Zelfs het platform zelf heeft geen toegang tot uw content, wat een groot pluspunt is voor gebruikers die veel waarde hechten aan privacy. Een opvallende functie is MEGA Pass, een ingebouwde wachtwoordbeheerder waarmee u eenvoudig sterke wachtwoorden kunt genereren, automatisch invullen en controleren.

De beste functies van Mega

Beheer onbeperkte S3-compatibele objectgegevens zonder verborgen kosten voor API-gebruik

Beveilig tot vijf apparaten met een snelle, op WireGuard gebaseerde VPN en een beleid zonder logboekregistratie dat bij de meeste betaalde abonnementen is inbegrepen

Stuur bestanden of mappen naar iedereen, voeg wachtwoorden toe, stel vervaldata voor links in en beheer toegangsniveaus zonder dat ontvangers zich hoeven aan te melden

Maak back-ups van gegevens op verschillende apparaten, synchroniseer mappen in realtime en behoud volledige privacy met zero-knowledge-encryptie

Limieten van Mega

Het kan niet worden geïntegreerd in een breder ecosysteem zoals Google of Microsoft, wat de werkstroom omslachtiger kan maken

Als u uw wachtwoord vergeet, is het uiterst moeilijk om weer toegang te krijgen en loopt u het risico de toegang tot alle opgeslagen bestanden te verliezen

Mega-prijzen

Free

Pro I: $11,70/maand per gebruiker

Pro II: $23,40/maand per gebruiker

Pro III: $35,11 per maand per gebruiker

Zakelijk: $17,55/maand per gebruiker

Mega-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,5/5 (meer dan 150 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Mega?

Hier volgt de mening van een Capterra-recensent over Mega:

Mega is uiterst intuïtief en gebruiksvriendelijk. Het is ook een zeer kosteneffectieve cloudopslagruimte en ik heb vertrouwen in het hoge niveau van veiligheid en gegevensbescherming. Ze hebben niet langer de mogelijkheid om een openbare dropzone te creëren waar bezoekers content kunnen uploaden zonder in te loggen.

📮 ClickUp Insight: Kenniswerkers besteden gemiddeld 25 berichten per dag aan het zoeken naar informatie, waarbij bijna 1 op de 5 werknemers meer dan 50 berichten verstuurt. Dat is geen samenwerking, dat is chaos. ClickUp brengt alles samen in één gecentraliseerde, doorzoekbare werkruimte. Taken, opmerkingen, documenten, projectbeschrijvingen, SOP's, alles is aanwezig, met elkaar verbonden en gemakkelijk te vinden, vooral met ClickUp Brain als hulp.

4. Filen (het beste voor automatische, end-to-end versleutelde back-up)

via Filen

Filen is een overzichtelijke, krachtige cloudopslagoplossing die is ontworpen voor iedereen die op zoek is naar een soepele, veilige manier om bestanden te beheren zonder onnodige rommel. Het biedt versleuteling aan de kant van de client, zodat uw gegevens veilig blijven, maar daarnaast is het gewoon een eenvoudige, efficiënte tool voor het organiseren, synchroniseren en delen van digitale content.

Bovendien hoeft u zich geen zorgen te maken over bandbreedtelimiet of verborgen functies.

Filen is ontwikkeld in Duitsland en is open source van ontwerp. Het biedt transparantie en solide gegevensverwerking zonder dat het te ingewikkeld wordt. U kunt zelfs uw eigen WebDAV-server hosten of een lokale instantie uitvoeren, wat ideaal is als u meer controle wilt hebben over uw werkstroom.

De beste functies van Filen

Open en organiseer digitale bestanden alsof ze op uw computer staan met behulp van het netwerkstation van Filen met Smart Synchroniseren

Kies uit eenrichtings-, tweerichtings- of aangepaste synchronisatie tussen apparaten zonder dat de versleuteling verloren gaat

Gebruik Markdown, checklist of broncodeblokken en werk in realtime samen

Genereer veilige openbare links of werk privé samen binnen het platform

Bestandslimiet

Op dit moment heeft Filen nog geen onafhankelijke beveiligingsaudit ondergaan, wat een punt van zorg kan zijn voor gebruikers die prioriteit geven aan geverifieerde beveiligingsmaatregelen

De mobiele iOS-app moet handmatig worden gestart voor het maken van back-ups van foto's en video's en beschikt niet over automatische back-upfunctie

Prijzen voor bestanden

Pro I: € 1,99/maand per gebruiker (ongeveer $ 2,26)

Pro II: € 399/maand per gebruiker (ongeveer $ 4,53)

Pro III: € 8,99/maand per gebruiker (ongeveer $ 10,21)

Pro X: € 39,99/maand per gebruiker (ongeveer $ 45,43)

Filen-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

wat zeggen echte gebruikers over Filen*?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

Ik was op zoek naar een E2EE-cloudopslagruimte die G-evil photos/drive zou vervangen. Ik heb Nordlocker en ProtonDrive geprobeerd, maar die waren erg traag bij het uploaden van bijna 300 GB aan foto's/bestanden. Ik was erg teleurgesteld over het feit dat sommige bedrijven hun uploadsnelheid beperken, waardoor klanten lang moeten wachten tot hun uploads voltooid zijn. Toen ik de recensies van Filen had gelezen, besloot ik het gratis account van 10 GB te testen en vervolgens te upgraden naar Pro II (500 GB), waardoor ik die bestanden/foto's in minder dan 12 uur kon uploaden. Sinds vorig jaar ben ik een tevreden klant.

5. Internxt Drive (het beste voor zero-knowledge opslagruimte op verschillende platforms)

via Internxt Drive

Internxt is een gestroomlijnde cloudopslagruimte waarmee u eenvoudig clientgegevens kunt opslaan, synchroniseren en delen op al uw apparaten. Het zorgt achter de schermen voor veiligheid, maar wat u vooral zult opmerken, is hoe soepel en eenvoudig het in gebruik is.

De tool biedt ook functies zoals toegang vanaf verschillende apparaten, slimme back-ups en een opdrachtregelinterface voor wie zijn werkstroom wat meer wil aangepast.

Beste functies van Internxt

Bescherm langetermijngegevens tegen opkomende kwantumdreigingen met behulp van geavanceerde versleuteling

Verstuur bestanden met aangepaste toestemming voor downloaden en stel nooit gevoelige links bloot

Automatiseer taken met CLI- en WebDAV-ondersteuning door commandoregelprogramma's te gebruiken voor het scripten van back-ups, bestandsbewerkingen en synchronisatie op afstand

Maak back-ups van lokale mappen voor versie-veilige opslagruimte om automatisch belangrijke mappen op te slaan en een synchronisatie van de kopie in de cloud te bewaren

Beperkingen van Internxt

De maximale limiet voor opslagruimte is 2 TB, wat mogelijk onvoldoende is voor gebruikers van ondernemingen of creatieve professionals met grote bestanden

Geen thumbnail of voorbeelden voor mediabestanden, wat het navigeren en selectie van bestanden vertraagt

Prijzen van Internxt

Free

Essentieel: $ 1,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Premium: $ 3/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Ultimate: $ 4,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Internxt

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,1/5 (20 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Internxt?

Laten we eens kijken wat een Capterra-recensent over Internxt zei:

De betaalbaarheid en de waarde. Deze software helpt u uw gegevens te beschermen. U kunt ook de activiteiten bijhouden van de mensen die toegang hebben tot de bestanden. Het uploaden gaat vrij traag. En soms zijn er fouten en lukt het uploaden helemaal niet. Maar dan brengen ze een nieuwe versie uit en werkt het weer. Maar zelfs als het werkt, gaat het uploaden traag.

6. Tresorit (het beste voor naleving op bedrijfsniveau en veilige samenwerking)

via Tresorit

Tresorit is een veilig cloudplatform voor samenwerking, ontwikkeld voor professionals die behoefte hebben aan veilige opslagruimte, delen en samenwerking.

Van gevoelige contracten tot vertrouwelijke projectgegevens, alles wordt beschermd met versleuteling in rust, tijdens het transport en op het apparaat. Teams kunnen samenwerken op verschillende locaties en tegelijkertijd voldoen aan strenge eisen op het gebied van gegevensbescherming.

U bepaalt zelf wie wat te zien krijgt, hoe het wordt gedeeld en waar het wordt opgeslagen, wat vooral handig is als u in een gereguleerde sector werkt.

De beste functies van Tresorit

Stel wachtwoorden, vervaldata, watermerken, downloadlimieten en meer in om het delen van externe bestanden voltooien

Voeg veilige, gekwalificeerde digitale handtekeningen toe die voldoen aan de EU eIDAS-normen, waardoor er geen handtekeningapps van derden meer nodig zijn

Bescherm gevoelige informatie en bijlagen met één klik met behulp van ingebouwde versleutelde e-mailwerkstroom

Kies uit meer dan 12 wereldwijde datacenters om content op te slaan waar lokale regelgeving dat vereist, tot op gebruiker-niveau

Beperkingen van Tresorit

Onstabiele prestaties op Mac, waaronder vastlopende apps en volledige systeemcrashes

Problemen met synchroniseren met bestanden die speciale tekens bevatten (bijv. '|')

Prijzen van Tresorit

Personal Lite: $ 5,99/maand per gebruiker

Personal Essential: $13,99/maand per gebruiker

Personal Pro: $33,99/maand per gebruiker

Zakelijk: $ 24/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Tresorit

G2: 4,5/5 (meer dan 230 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 120 beoordelingen)

wat zeggen echte gebruikers over Tresorit*?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

Met Tresorit kan ik de vertrouwelijkheid waarborgen zonder in te boeten aan gebruiksgemak. Ik werk met professionals die hoge eisen stellen en die bij elk contactmoment discretie verwachten (en verdienen). Tresorit maakt het mogelijk om een naadloze, moderne ervaring te bieden en tegelijkertijd de hoogste ethische en privacy-normen te handhaven. Het feit dat ik documenten kan delen, handtekeningen kan vragen en beveiligde client-portalen kan beheren, allemaal in één versleutelde ruimte, betekent dat ik geen concessies hoef te doen aan mijn waarden om efficiënt te blijven. Dat is zeldzaam. Hun klantenservice is ook beter dan alles wat ik bij andere bedrijven heb meegemaakt. Ik heb nog nooit een ondersteuningsteam gehad dat zo responsief, vriendelijk en oprecht behulpzaam was. Ze begrijpen wat belangrijk is, en dat blijkt uit hoe ze zich presenteren, hoe ze communiceren en hoe ze hun gebruikers behandelen.

🔍 Wist u dat? De markt voor kennisbeheersoftware zal naar verwachting in 2030 een omvang van 38,7 miljard dollar bereiken. Dit betekent dat deze markt tijdens de prognoseperiode (2024-2030) zal groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 12,3%.

7. Box (het beste voor het integreren van opslagruimte met bedrijfswerkstroom)

via Box

Box is een intelligent platform voor contentbeheer voor teams met ongestructureerde gegevens, zoals contracten, onboardingdocumenten, onderzoeksbestanden en verkooppresentaties.

De tools, zoals Box Shield, die zijn verbonden met AI, bieden dreigingsdetectie en slimme toegangscontroles, terwijl Box Governance zorgt voor naleving van de regelgeving met betrekking tot wettelijke bewaarplichten, bewaarschema's en verdedigbare verwijdering.

Bovendien stelt Box Zones organisaties in staat om te voldoen aan vereisten op het gebied van gegevensopslag door content op te slaan in specifieke regio's wereldwijd, en met Box KeySafe hebt u controle over uw encryptiesleutels.

Beste functies van Box

Werk samen aan documenten met interne en externe teams, terwijl u volledige controle behoudt over toestemming, toegang en versiegeschiedenis

Leg automatisch belangrijke gegevens vast uit bestanden zoals facturen, contracten en rapporten met Box Relay, formulier en Doc Gen

Gebruik drag-and-drop-tools om speciale portals, dashboard of weergaven te maken die het voor gebruikers eenvoudiger maken om documenten te vinden en ermee te werken

Gebruik AI-gestuurde veiligheid om afwijkingen te signaleren, malware te voorkomen en contentclassificatie en toegangscontroles op grote schaal toe te passen

Beperkingen van Box

Functies zoals tag werken soms niet goed of verdwijnen tijdelijk, wat van invloed is op de werkstroom

Gebruikers meldden dat het uploaden van bestanden trager verliep in vergelijking met andere opslagruimte zoals OneDrive

Box-prijzen

Individueel: Gratis

Starter: $ 5/maand per gebruiker

Personal Pro: $10/maand per gebruiker

Zakelijk: $ 20/maand per gebruiker

Business Plus: $ 25/maand per gebruiker

Onderneming: $35/maand per gebruiker

box-beoordelingen en recensies*

G2: 4,2/5 (meer dan 4.900 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 5500 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Box?

Dit is wat een G2-gebruiker zei:

De cloud-versie (in Mac Finder) heeft vaak bugs/problemen met synchroniseren, zelfs op beveiligde netwerken

💡 Pro-tip: Stel bestanden in om automatisch te verlopen met tijdelijke toegangslinks. Eenmalige downloads betekenen minder risico en meer gemoedsrust.

8. pCloud (het beste voor levenslange opslagruimte met ingebouwde mediaweergave)

via pCloud

pCloud is een veilig systeem voor cloudcontent- en kennisbeheer dat is ontwikkeld om documentverwerking te stroomlijnen, aangepaste bedrijfsprocessen te ondersteunen en naadloze interne en externe samenwerking mogelijk te maken. Met native e-handtekeningen, gedetailleerde toegangsrechten en contentbeheer creëert het een complete hub voor contentbeheer.

Met dit platform kunt u eerdere bestandsversies en verwijderde content herstellen met een uitgebreide bestandsgeschiedenis van maximaal 365 dagen. U hebt ook toegang tot een ingebouwde mediaspeler om audio- of video-bestanden rechtstreeks vanuit uw cloudopslagruimte te bekijken en te streamen.

De beste functies van pCloud

Organiseer bestanden en mappen in gestructureerde hiërarchieën met gedetailleerde toestemming-instellingen voor elk teamlid of externe partner

Koppel uw cloudopslagruimte als een virtueel station met pCloud Drive om te werken zonder lokale ruimte te gebruiken

Pas het delen van bestanden aan met aangepaste downloadlinks, logo's en berichten met uw merknaam voor een gepolijste klantervaring

Filter opgeslagen content snel met behulp van de ingebouwde slimme sorteerfunctie voor documenten, afbeeldingen, audio, video en archieven

Limietten van pCloud

Mist opties voor afspeelsnelheid (bijv. 1,25x, 1,75x) in de eigen video-speler, vooral op mobiele apparaten

Voor versleuteling van militaire kwaliteit (pCloud Crypto) worden extra kosten in rekening gebracht; standaard is alleen versleuteling aan de serverzijde inbegrepen

pCloud-prijzen

Ultra 10 TB: $19,99/maand per gebruiker

Premium Plus 2 TB: $ 9,99/maand per gebruiker

Premium 500 GB: $ 4,99/maand per gebruiker

pCloud-beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 150 beoordelingen)

wat zeggen echte gebruikers over pCloud*?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

pCloud heeft een levenslang abonnement en pCloud Drive dat lokale opslagruimte bespaart, krachtige veiligheid zoals client-side encryptie, robuuste mogelijkheden voor het delen van bestanden en het afspelen van media, cross-platform compatibiliteit met een gebruiksvriendelijke interface, bestandsversie en automatische back-up, inclusief integratie met sociale media.

🧠 Leuk weetje: De eerste bekende documenten waren niet digitaal en zelfs niet op papier! Al in 2400 v.Chr. schreven de oude Sumeriërs medische recepten op kleitabletten. Ondertussen gebruikten de Egyptenaren papyrusrollen om migraine te behandelen en de geestelijke gezondheid te beheren.

9. Synchroniseren.com (het beste voor veilig deel binnen teams met gedetailleerde toestemming)

Sync is een cloud-samenwerkingstool die het delen van bestanden tussen interne en externe gebruikers centraliseert met gedetailleerde toestemming, veiligheid van bestandslinks en merkgebonden client-portals.

Dankzij realtime back-ups, herstel van bestandsversies en desktopintegratie blijven teams operationeel en beschermd, zelfs bij ransomware of onopzettelijk verlies. Bestanden kunnen direct worden hersteld, teruggezet naar eerdere versies of langdurig worden gearchiveerd zonder dat er gegevens van de gebruiker verloren gaan.

Bovendien werkt het naadloos op desktop en mobiel en kan het worden geïntegreerd met platforms zoals Microsoft Office.

Synchroniseren.com beste functies

Beheer de toegang met behulp van op rollen gebaseerde toestemming, wissen op afstand, wachtwoordbeveiliging en vervaldatums voor bestanden

Deel bestanden via een merkgebonden client-portaal met logo-weergave, aangepaste berichten en volledige analyses

Maak lokale opslagruimte gratis met on-demand bestandstoegang met behulp van Synchroniseren CloudFiles voor Windows en macOS

Neem teams aan boord en beheer ze met behulp van een dashboard van de beheerder met handhaving van tweefactorauthenticatie (2FA), het bijhouden van gebruik en gecentraliseerde facturering

Beperkingen van synchroniseren.com

Sync.com ondersteunt Windows en Mac, maar Linux-gebruikers hebben een limiet tot het gebruik van de webversie, die niet alle functies biedt

Limiet personalisatiemogelijkheden voor pictogrammen of interfacekleuren binnen de app

Prijzen synchroniseren.com

Persoonlijk: $ 5/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Teams: $ 6/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Solo: $ 8/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Teams Unlimited: $ 18/maand per gebruiker

Professional: $ 24/maand per gebruiker

onderneming: *Aangepaste prijzen

Synchroniseren.com beoordelingen en recensies

G2: 4,0/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 50 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over synchroniseren.com?

Dit is wat een recensent van Capterra zegt:

Het enige belangrijke nadeel dat ik ben tegengekomen, is dat ze geen Linux-gebaseerde applicatie hebben (ze ondersteunen Windows en Mac). Je kunt nog steeds een browser gebruiken om toegang te krijgen tot synchroniseren.com op Linux, maar dat is niet helemaal hetzelfde als een native applicatie. Dat gezegd hebbende, is het nog steeds een geweldige oplossing.

🤝 Vriendelijke herinnering: Ga er niet zomaar vanuit dat iedereen weet hoe je veilig bestanden deelt. Organiseer elk kwartaal een korte opfriscursus over veiligheid – dat loont de moeite.

10. Cryptee (het beste voor de opslagruimte van privé-documenten en foto's)

via Cryptee

Cryptee is volledig versleuteld aan uw kant, wat betekent dat alleen u toegang hebt tot uw gegevens, en niet Cryptee.

De intuïtieve interface ondersteunt rich text-bewerking, Markdown, LaTeX en zelfs versleutelde PDF-verwerking, waardoor het geschikt is voor zowel incidentele gebruikers als professionals. Bovendien zorgt het open-sourcekarakter van het platform voor transparantie, waardoor gebruikers de veiligheid kunnen controleren.

Beste functies van Cryptee

Maak anonieme accounts aan met alleen een gebruikersnaam, zodat u geen persoonlijke gegevens hoeft op te geven

Bescherm gevoelige content met ghost mappen, zodat bestanden verborgen blijven voor ongewenste ogen

Beheer onbeperkte opslagruimte voor documenten, aantekeningen en media zonder u zorgen te maken over privacy

Beperkingen van Cryptee

Teamleden kunnen documenten niet tegelijkertijd samen bewerken

Het ontbreekt aan functies om mappen met verschillende toestemmingniveaus te delen of samen te werken in beheerde teamomgevingen

Prijzen van Cryptee

100 MB: Gratis

10 GB: $3/maand per gebruiker

400 GB: $9/maand per gebruiker

2000 GB: $27/maand per gebruiker

Cryptee-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

wat zeggen echte gebruikers over Cryptee*?

Een gebruiker recensie zegt :

Cryptee is een privacy-gerichte, end-to-end versleutelde app voor het maken van aantekeningen, gevestigd in Estland. Het biedt veilige opslagruimte, offline functionaliteit en synchronisatie tussen meerdere apparaten. Hoewel het niet volledig open source is en geen globale zoekfunctie heeft, is het eenvoudig te gebruiken en ideaal voor diegenen die privacy en veiligheid voorop stellen. De app ondersteunt verschillende bestandstypen en biedt handige functies zoals het taggen en gekoppelde documenten. Het belangrijkste nadeel is dat als u uw encryptiesleutel kwijtraakt, uw bestanden onherstelbaar zijn.

📖 Lees ook: Hoe Google Documenten organiseren

Stop met zoeken en kies ClickUp

De keuze voor een alternatief voor Proton Drive komt vaak neer op de behoefte aan meer flexibiliteit, samenwerking en controle.

Hoewel elke tool uitblinkt op zijn eigen gebied, is ClickUp een no-brainer. Het onderscheidt zich door gescheiden werkstroom te elimineren en alles – taken, bestanden en communicatie – samen te brengen in één uniform platform.

Met ClickUp Brain, AI-aangedreven kennisbeheer en Connected Search kunt u uw informatie ook vanaf andere apparaten efficiënt openen en ordenen, terwijl u tegelijkertijd uw productiviteit verhoogt.

✅

Veelgestelde vragen

1. Is Proton Drive net zo goed als Google Drive?

Proton Drive richt zich op privacy en veiligheid en biedt end-to-end-versleuteling voor alle bestanden. Google Drive biedt meer samenwerkingstools, integraties en grotere gratis opslagruimte, maar biedt geen end-to-end-versleuteling en kan uw gegevens analyseren voor advertenties of analyses. Proton Drive is ideaal voor privacy, terwijl Google Drive beter is voor productiviteit en samenwerking.

2. Is Proton Drive beter dan Dropbox?

Proton Drive biedt standaard end-to-end-versleuteling, waardoor het een uitstekende keuze is voor gebruikers die veel waarde hechten aan privacy. Dropbox staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke interface, samenwerkingsfuncties en integraties met derde partijen, maar biedt standaard geen end-to-end-versleuteling. Proton Drive is het beste voor privacy, terwijl Dropbox uitblinkt in samenwerking en integraties.

3. Wat is veiliger dan ProtonMail?

ProtonMail is een van de meest veilige e-maildiensten, met end-to-end-versleuteling en krachtige privacybescherming. Andere veilige alternatieven zijn Tutanota (open source en versleuteld), Mailfence (versleuteling en digitale handtekeningen) en StartMail (gericht op privacy, geen bijhouden). De veiligste optie hangt af van uw specifieke behoeften, maar ProtonMail en Tutanota staan beide hoog aangeschreven.

4. Wat is het verschil tussen Proton Drive en pCloud?

Proton Drive biedt standaard end-to-end-versleuteling en is gevestigd in Zwitserland, met de nadruk op privacy en veiligheid. pCloud, eveneens gevestigd in Zwitserland, biedt meer functies, zoals het afspelen van media en het delen van bestanden, en meer opslagruimte. Volledige versleuteling in pCloud is echter alleen beschikbaar als betaalde add-on (pCloud Crypto) en niet alle bestanden worden standaard versleuteld.