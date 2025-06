Copilot-prompts maken met 10 voorbeelden

Microsoft 365 Copilot kan wonderen doen voor uw werkstroom, als u de taal ervan spreekt!

🧠 Leuk weetje: 72% van de bedrijven wereldwijd maakt gebruik van een of andere vorm van kunstmatige intelligentie

In dit bericht leert u hoe u Copilot-prompts schrijft die de productiviteit maximaliseren, met 10 praktische voorbeelden en de resultaten die u kunt verwachten.

⚡️ Bonus: We laten u kennismaken met ClickUp Brain, een slimme assistent die alles biedt wat Copilot doet, maar met de extra voordelen van data-analyse, historisch geheugen en de mogelijkheid om acties te ondernemen binnen uw ClickUp-werkruimte!

Maar laten we eerst onze handleiding voor Copilot-prompts doornemen.

Wat zijn Copilot-prompts?

Copilot-prompts zijn instructies die u aan AI-aangedreven tools zoals Microsoft Copilot geeft om hen te begeleiden bij het uitvoeren van taken.

Zie ze als gespreksstarters die de AI helpen uw behoeften te begrijpen en precies te leveren wat u wilt. Hoe meer u uw prompts verfijnt, hoe productiever en effectiever uw AI-assistent wordt!

Of u nu aan een presentatie werkt, gegevens analyseert of een blogpost schrijft, uw prompt bepaalt hoe de AI reageert. Een goed opgestelde prompt is duidelijk, beknopt en gedetailleerd, zodat u het beste resultaat uit de AI haalt.

Door AI te gebruiken in projectmanagement kunt u teams helpen complexe taken op te splitsen in behapbare stukken. Een marketingteam kan bijvoorbeeld prompts gebruiken om e-mailcampagnes op te stellen, terwijl ontwikkelaars ze gebruiken om code te debuggen of documentatie te genereren.

💡 Pro-tip: Gebruik AI om inzichten te verkrijgen, niet alleen om content te creëren. Vraag Copilot om trends te vergelijken, sentimenten te analyseren of sleutels tot succes uit grote datasets te halen, in plaats van alleen maar samenvattingen te maken.

Voordelen van het gebruik van Copilot-prompts

Heb je ooit geprobeerd een recept te volgen zonder duidelijke instructies? De kans is groot dat het niet helemaal is gelukt zoals je had gehoopt. Zo voelt het ook om met AI te werken zonder duidelijke Copilot-prompts. Specifieke aanwijzingen zorgen ervoor dat je AI-assistent je schrijf-, analyse- of organisatiebehoeften vervult.

Zo schrijft u duidelijke, betere prompts in Microsoft Copilot om de resultaten te behalen die u nodig hebt:

Verhoogde productiviteit: Duidelijke instructies helpen de AI bij het stroomlijnen van taken zoals het genereren van content, het analyseren van gegevens of het maken van presentaties, waardoor u tijd bespaart en u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is

Verbeterde nauwkeurigheid: goed opgestelde prompts zorgen ervoor dat de AI nauwkeurige en relevante antwoorden geeft, of het nu gaat om het opstellen van e-mails, het samenvatten van rapporten of het berekenen van gegevens

Consistente resultaten: Copilot-prompts zorgen voor consistentie in uw werk, zodat u elke keer weer voorspelbare en betrouwbare resultaten krijgt

Hulp in apps: met slimme prompts kunt u Copilot gebruiken in alle Microsoft 365-tools, van e-mails tot presentaties. Begin met een samenvatting van een vergadering in Outlook en zet deze om in een PowerPoint-presentatie, allemaal via gerichte prompts

Zet context om in inzichten: Copilot leert van uw werkpatronen, signaleert trends en stelt automatisering voor, zoals het maken van sjablonen voor reacties op feedback van klanten

👀 Wist u dat? Microsoft Copilot maakt gebruik van geavanceerde taalmodellen zoals GPT-4, waardoor het menselijke tekst kan begrijpen en genereren. Dankzij deze basis kan Copilot meer dan alleen vragen beantwoorden: het kan taken uitvoeren, documenten maken en zelfs helpen met coderen!

Hoe maak je effectieve Copilot-prompts?

Het maken van effectieve Copilot-prompts betekent een evenwicht vinden tussen duidelijkheid, relevantie en betrokkenheid. Hier zijn enkele sleutelstrategieën om betere prompts te maken voor meer zinvolle, productieve interacties:

Gebruik duidelijke en specifieke taal : Vermijd dubbelzinnigheden – geef duidelijke instructies zodat Copilot snel begrijpt wat u nodig hebt

Houd het beknopt : Details zijn belangrijk, maar te lange prompts kunnen de AI overweldigen

Geef context en relevantie : hoe meer context u geeft, hoe beter de AI de situatie kan begrijpen. Bijvoorbeeld: "Wat zijn in een sollicitatiegesprek de drie belangrijkste kwaliteiten die u zou benadrukken over uw ervaring met projectmanagement?"

Stimuleer dieper nadenken: Gebruik meerdere prompts voor meer doordachte antwoorden. Bijvoorbeeld: "Vergelijk en contrasteer de succesfactoren van traditionele en digitale marketingstrategieën voor kleine bedrijven. "

Geef de toon en stijl aan : Geef duidelijk aan of u reacties in een bepaalde toon of stijl wilt. Bijvoorbeeld: "Stel een vriendelijke aantekening op voor een sollicitatiegesprek, waarin de belangrijkste punten worden benadrukt. "

Herhaal en verfijn: Pas uw prompts aan op basis van feedback. Als een bepaalde prompt consequent uitstekende resultaten oplevert, analyseer dan wat ervoor zorgt dat deze werkt en verfijn deze voor toekomstig gebruik

💡Op zoek naar een slimmere AI-assistent?Microsoft Copilot ondersteunt uw Microsoft 365-apps, maar ClickUp Brain gaat nog een stap verder. Het is ingebouwd in uw werkruimte en helpt u taken te beheren, content te genereren, documenten samen te vatten en werk te automatiseren – alles op één plek. ✨ Als bonus: ClickUp Brain-gebruikers kunnen kiezen uit meerdere externe AI-modellen, waaronder GPT-4o, o3-mini, o1 en Claude 3. 7 Sonnet voor verschillende schrijf-, redeneer- en codeertaken!

10 voorbeelden van Copilot-prompts

Hier zijn 10 Copilot-prompts die zijn afgestemd op verschillende sectoren en beroepen. Deze AI-voorbeelden laten zien hoe u Copilot kunt inzetten voor klantenservice, financiën, juridische zaken en andere scenario's.

1. Marketing

Tegenwoordig is marketing afhankelijk van datagestuurde beslissingen en gepersonaliseerde klantervaringen. AI helpt bij het analyseren van klantgedrag, het voorspellen van voorkeuren en het creëren van gerichte campagnes.

Met solide prompts kan uw marketing routinetaken automatiseren, efficiënter inzichten genereren en strategieën verfijnen voor een betere betrokkenheid, terwijl de productiviteit en creativiteit worden verhoogd.

Prompt: Maak een gesegmenteerde e-mailcampagne voor de lancering van onze lentecollectie. Voeg productaanbevelingen en gepersonaliseerde kortingscodes toe.

Resultaat:

👀 Wist u dat? In 2023 bracht muzikante Holly Herndon een album uit met de titel "PROTO", gemaakt in samenwerking met een AI "baby" genaamd Spawn. Dit project onderzocht het raakvlak tussen menselijke creativiteit en machine learning en daagde traditionele noties van auteurschap in muziek uit. Over het juiste gebruik van prompts gesproken!

2. Softwareontwikkeling

Softwareontwikkelingsteams zoeken naar nieuwe manieren om codeer- en testprocessen te versnellen zonder aan kwaliteit in te boeten.

Het gebruik van AI bij softwareontwikkeling helpt bugs vroegtijdig op te sporen en zorgt voor duidelijkere, efficiëntere codefragmenten.

Prompt: Schrijf een Python-functie die wachtwoorden van gebruikers valideert. Controleer op minimale lengte (8 tekens), speciale tekens, cijfers en hoofdletters en kleine letters. Voeg nuttige foutmeldingen toe voor elke validatiefout.

Resultaat:

3. Analytics in de gezondheidszorg

Zorgprofessionals gebruiken AI om patiëntgegevens te analyseren, vroege waarschuwingen te signaleren en zelfs gepersonaliseerde behandelplannen op te stellen. AI helpt ook bij het interpreteren van medische beelden en het voorspellen van de uitkomst van behandelingen, waardoor alles, van diagnose tot nazorg, veel efficiënter verloopt.

Prompt: Analyseer de vitale functies van patiënten van de afgelopen 24 uur. Markeer zorgwekkende patronen en stel preventieve maatregelen voor op basis van eerdere resultaten van patiënten.

Resultaat:

4. Financiële analyse

Financiële instellingen gebruiken AI-aangestuurde prompts om markttrends te analyseren, fraude op te sporen en risico's efficiënter in te schatten. De juiste prompts helpen AI om enorme hoeveelheden financiële gegevens te verwerken, verborgen patronen te ontdekken en inzichten te genereren die de besluitvorming verbeteren.

Van het automatiseren van rapportages tot het verbeteren van klantinteracties: AI-gestuurde prompts stroomlijnen financiële activiteiten.

Prompt: Maak een financieel analyserapport voor een middelgroot bedrijf in de detailhandel. Analyseer de omzetgroei, winstmarges en cashflow van het bedrijf over de afgelopen 3 jaar. Neem sleutelprestatie-indicatoren (KPI's), benchmarks voor de sector en eventuele risico's of kansen voor toekomstige groei op.

Resultaat:

5. Onderwijs

De onderwijssector gebruikt AI-prompts om het leren interactiever en efficiënter te maken. Van het automatiseren van beoordelingen tot het geven van directe feedback: AI-tools helpen docenten tijd te besparen en zich te concentreren op persoonlijke betrokkenheid van studenten.

Met de juiste prompts kan AI lesplannen genereren, leeractiviteiten voorstellen, content beoordelen en deze zelfs aanpassen aan verschillende vaardigheidsniveaus.

Prompt: Genereer een wiskundeles voor het 7e leerjaar algebra. Voeg drie moeilijkheidsgraden, visuele hulpmiddelen en oefenopgaven met stapsgewijze oplossingen toe.

Resultaat:

6. Klantenservice

Klantenservice draait om snelle, accurate reacties; AI-aangedreven prompts maken dat eenvoudiger. Door veelgestelde vragen te automatiseren, 24/7 ondersteuning te bieden en routinematige vragen af te handelen, stelt AI menselijke medewerkers in staat zich te concentreren op het oplossen van complexere problemen van klanten en het bieden van een betere ondersteuningservaring.

Prompt: Maak sjablonen voor veelgestelde vragen over productretouren. Vermeld verzendinformatie, details over de retourtermijn en de volgende stappen. Gebruik empathische taal voor gefrustreerde klanten.

Resultaat:

7. HR en talentmanagement

AI verandert de wereld van HR door werving slimmer, sneller en inclusiever te maken.

Van het automatiseren van vervelende taken zoals het screenen van cv's tot het matchen van kandidaten met rollen op basis van hun vaardigheden en ervaring, AI zorgt ervoor dat HR-teams zich kunnen concentreren op het opbouwen van relaties in plaats van zich door papierwerk te worstelen.

Prompt: Schrijf een reeks e-mails om passieve kandidaten aan te spreken met behulp van AI-inzichten. Gebruik personalisatie, functieaanbevelingen en herinneringen om de rente vast te houden.

Resultaat:

8. Onroerend goed

AI maakt het kopen, verkopen en beheren van onroerend goed slimmer en efficiënter. Van AI-aangedreven chatbots die kopers 24/7 helpen tot voorspellende analyses die de waarde van onroerend goed en markttrends voorspellen, AI helpt makelaars en clients weloverwogen beslissingen te nemen.

Virtuele rondleidingen en AI-gestuurde aanbevelingen personaliseren de zoekervaring naar woningen, terwijl geautomatiseerde leadgeneratie en slimme contractverwerking transacties stroomlijnen.

Prompt: Voer een marktanalyse uit om de huidige trends en prijsstrategieën in de lokale vastgoedmarkt te identificeren. Geef inzicht in de waarde van onroerend goed, huurprijzen en potentiële investeringsmogelijkheden: [Locatiegegevens invoegen]

Resultaat:

🧠 Leuk weetje: Computerwetenschapper John McCarthy bedacht de term 'kunstmatige intelligentie' voor het eerst in 1956 tijdens de Dartmouth Conference, die wordt beschouwd als de gebeurtenis die aan de basis stond van AI als veld.

9. Productie

AI-gestuurd voorspellend onderhoud helpt productieteams om storingen aan apparatuur te anticiperen en kostbare downtime te verminderen. Bedrijven die AI gebruiken voor onderhoudsplanning hebben een daling van 20% in downtime gemeld, wat zorgt voor een soepelere bedrijfsvoering en een betere toewijzing van middelen.

Prompt: Analyseer productielijngegevens om patronen te identificeren die gekoppeld zijn aan productdefecten [productielijngegevens invoegen].

Resultaat:

10. Juridisch

AI-aangedreven tools helpen juridische professionals snel grote hoeveelheden jurisprudentie, contracten en juridische documenten te analyseren, waardoor uren handmatig werk worden bespaard.

Chatbots behandelen eenvoudige vragen van clients, waardoor er meer tijd overblijft voor complexere juridische zaken. Ondertussen worden met voorspellende analyses de uitkomsten van zaken beoordeeld aan de hand van historische gegevens, en worden contracten met behulp van AI-gestuurde contractbeoordeling en -opstelling nauwkeuriger en worden menselijke fouten verminderd, waardoor juridisch werk sneller en efficiënter verloopt.

Prompt: Treed op als een juridisch professional gespecialiseerd in civiele zaken. Mijn client, een huurder, wil zijn borgsom terugkrijgen van een voormalige verhuurder die deze heeft ingehouden ondanks dat het pand in perfecte staat is achtergelaten.

Als mijn client de zaak verliest, geef dan een gedetailleerde analyse van de mogelijke gevolgen [volgens de wetgeving van de staat]. Behandel financiële, persoonlijke en reputatieschade, inclusief juridische kosten, gevolgen voor kredietwaardigheid, toekomstige huurproblemen en eventuele bredere gevolgen voor hun zakelijke of persoonlijke leven. Zorg ervoor dat het antwoord grondig is en zowel onmiddellijke als langetermijngevolgen in aanmerking neemt.

Resultaat:

via Copilot

Veelgemaakte fouten die u moet vermijden

Het maken van effectieve Copilot-chatprompts is de sleutel tot nauwkeurige en waardevolle resultaten. Of u nu Microsoft Copilot, Copilot Chat of AI binnen Microsoft 365 Copilot gebruikt, onduidelijke prompts kunnen leiden tot vage of irrelevante antwoorden. Om het meeste uit uw prompts te halen, vermijdt u deze veelgemaakte fouten:

Te vaag zijn: AI gedijt bij duidelijkheid. In plaats van te zeggen: "Vat dit document samen", specificeer je: "Vat dit rapport samen in drie punten, met de nadruk op financiële trends".

Context negeren: Copilot-prompts werken het beste met een duidelijke context. Geef altijd de branche, het doel of het publiek aan om het antwoord te verfijnen

Overbelasting met te veel informatie: Hoewel context essentieel is, kunnen langdradige prompts Microsoft Copilot overweldigen. Houd ze beknopt maar informatief

Vergeten het uitvoerformaat te definiëren: Als u een lijst, tabel of alinea nodig hebt, geef dit dan aan. Voorbeeld: "Geef deze gegevens weer in een tabel met drie kolommen"

De limieten van AI: Hoewel Copilot gebruikmaakt van een enorme AI-kennisbank, vervangt het geen deskundig oordeel. Controleer altijd kritieke informatie

Beperkingen van Copilot

Het is essentieel om te weten wat deze AI-assistent wel en niet kan voordat u uw prompts voor Microsoft Copilot opstelt. Door realistische verwachtingen in te stellen, kunt u effectievere prompts maken en de beste resultaten behalen.

Hier zijn enkele sleutel beperkingen om in gedachten te houden:

Geen onafhankelijke acties: Copilot helpt, maar handelt niet onafhankelijk. Het geeft suggesties, maar u moet de antwoorden controleren en goedkeuren voordat u ze deelt

Geen geheugen tussen chats: elk gesprek begint opnieuw. Als u gisteren een marketingstrategie hebt besproken, onthoudt Copilot dat vandaag niet meer. U moet de context opnieuw verstrekken

Beperkte gegevensanalyse: Copilot verwerkt een vaste hoeveelheid gegevens per query. Het kan informatie samenvatten, maar is niet ontworpen voor diepgaande analyse of het vaststellen van oorzaak-gevolgrelaties. Daarvoor zijn gespecialiseerde analytische tools beter geschikt

Kennislimiet: De kernkennis van Copilot stopt rond 2021. Hoewel Copilot actuele informatie kan ophalen, afhankelijk van de configuratie van uw organisatie, wordt de kernkennis van het model niet continu bijgewerkt

Inconsistente antwoorden: Als u dezelfde vraag twee keer stelt, krijgt u mogelijk iets andere antwoorden. Dit komt doordat Copilot antwoorden genereert op basis van waarschijnlijkheid in plaats van vaste regels

Chatbeperkingen: Gesprekken zijn beperkt tot 30 interacties per sessie en kunnen verlopen. Als iets essentieel is, sla het dan op. Oude chats kunnen niet worden hervat

Limieten voor bestandstoegang: De toegang van Copilot tot bestanden is afhankelijk van uw installatie. Het programma kan mogelijk alleen bestanden ophalen van specifieke locaties, zoals de SharePoint van uw bedrijf, waardoor de mogelijkheid om elders opgeslagen documenten op te halen wordt beperkt

Eenvoudigere reacties in de werkmodus: Wanneer u Copilot in de werkmodus gebruikt, kunnen reacties korter en bondiger zijn in vergelijking met andere GPT-4-tools

📮 ClickUp Insight: We hebben onlangs ontdekt dat ongeveer 33% van de kenniswerkers dagelijks 1 tot 3 mensen een bericht stuurt om de context te krijgen die ze nodig hebben.

Gebruik ClickUp Brain als het betere alternatief

Heb je een AI-assistent nodig die je werkstroom begrijpt? ClickUp Brain overtreft tools zoals Microsoft Copilot.

Het is een van de beste alternatieven voor Microsoft Copilot.

Hoe? ClickUp, de alles-in-één app voor werk, combineert projectmanagement, kennismanagement en chat, allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Diepe integratie in de werkruimte

In tegenstelling tot de algemene aanpak van Copilot werkt ClickUp Brain rechtstreeks in de ClickUp-werkruimte. Het heeft toegang tot uw taken, documenten en teamcommunicatie en analyseert deze in realtime om zeer relevante hulp te bieden.

Beheer uw werkruimte met ClickUp Brain

Als u bijvoorbeeld meerdere marketingcampagnes beheert, kan ClickUp Brain inzichten uit uw taakstatussen, prioriteiten en teamopmerkingen halen om u te helpen betere beslissingen te nemen over de toewijzing van middelen en de volgende stappen.

Slim takenbeheer

ClickUp Brain gaat verder dan eenvoudige AI-chat door u actief te helpen met werk- en tijdbeheer. Handmatig bijhouden van voortgang is niet meer nodig: ClickUp Brain genereert automatisch updates en teamrapporten. Handmatig bijhouden van voortgang is niet meer nodig: ClickUp Brain genereert automatisch updates en teamrapporten.

Krijg suggesties voor taak tijdlijnen en maak Gantt-grafieken in ClickUp met ClickUp Brain

Deze automatisering bespaart veel tijd in vergelijking met tools waarbij u informatie handmatig moet verzamelen en samenvatten. Een marketingteamleider kan snel een door AI gegenereerd overzicht krijgen van alle lopende campagnes, knelpunten en benodigde middelen, zonder urenlang gegevens te moeten verzamelen.

Met andere functies zoals taken, dashboards, chatten en tijdsregistratie zijn mensen enthousiast over ClickUp voor hun werk.

🎥 Bekijk hoe teams ClickUp Brain gebruiken om complexe projecten naadloos te beheren → Bekijk de demo

👉 Dit is wat Vladimir Janovsky van AstraZeneca te zeggen had over ClickUp:

Hoewel we nog in de beginfase zitten van de integratie van ClickUp in cross-functionele teamprojecten, is het nut ervan vooral duidelijk geworden in instellingen met teams in meerdere landen. De uitgebreide functies van het platform kunnen de complexiteit en omvang van taken die zich over meerdere landen uitstrekken effectief aan, waardoor zowel de communicatie als de coördinatie worden gestroomlijnd.

Hoewel we nog in de beginfase zitten van de integratie van ClickUp in cross-functionele teamprojecten, is het nut ervan vooral duidelijk geworden in instellingen met teams in meerdere landen. De uitgebreide functies van het platform kunnen de complexiteit en omvang van taken die zich over meerdere landen uitstrekken effectief aan, waardoor zowel de communicatie als de coördinatie worden gestroomlijnd.

Ondersteuning bij het aanmaken van content

Aangepaste prompt van ClickUp Brain voor e-mail

De AI Writer-functie van ClickUp helpt teams om sneller content te creëren en te verfijnen. Of het nu gaat om posts op sociale media, ontwerpbriefs of projectupdates, ClickUp Brain kan concepten genereren met behoud van uw merkstem en rekening houdend met de context van de werkruimte.

Dit is veel beter dan schakelen tussen meerdere tools: u kunt alles op één plek doen, van idee tot uitvoering.

💡Pro-tip: Hier is een uitstekende ClickUp Brain-truc: Heb je vage of rommelige taakomschrijvingen? Probeer deze prompt eens 👉 "Herschrijf deze taakomschrijving zodat deze duidelijker en actiegericht is, maar alle essentiële details behoudt. " Zo weet uw team precies wat er nog te doen staat.

Softwareontwikkeling

Omdat ClickUp Brain direct in uw ClickUp-werkruimte als uw slimme assistent fungeert, is het een onmisbare tool voor softwareteams. ClickUp Brain ondersteunt softwareontwikkeling door code te genereren, best practices te bieden, te integreren met uw werkruimte, samenwerking te ondersteunen en leermiddelen aan te bieden – allemaal binnen ClickUp. Dit helpt teams sneller te werken, de kwaliteit te behouden en georganiseerd te blijven.

ClickUp Brain: uw AI-aangedreven partner voor productiviteit

Het schrijven van prompts hoeft geen worsteling te zijn – ClickUp Brain maakt het moeiteloos. Het is rechtstreeks in uw werkstroom ingebouwd en is de perfecte AI-tool, of u nu rapporten moet opstellen, taken moet genereren of documenten moet samenvatten.

Wat onderscheidt ClickUp Brain van Microsoft Copilot? Het is naadloos geïntegreerd in ClickUp, wat betekent dat u projecten, taken en documenten kunt beheren zonder van tool te wisselen.

Bovendien maakt het gebruik van hoogwaardige AI-modellen van OpenAI en Anthropic, waardoor intelligente automatisering wordt geleverd die werkt voor uw behoeften.

Op zoek naar een innovatievere manier om te werken? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en laat ClickUp Brain uw productiviteit naar een hoger niveau tillen. 📈