Gratis sjablonen voor sollicitatiebrieven: Uitstekende voorbeelden voor sollicitaties

Het schrijven van een sollicitatiebrief kan ontmoedigend aanvoelen: Hoe verkoop je jezelf zonder robotachtig of een totale try-hard over te komen? 😓

Of u nu een student of een ervaren werkzoekende bent, een zwakke sollicitatiebrief kan uw kansen verkleinen, terwijl een goede sollicitatiebrief deuren kan openen voordat recruiters zelfs maar naar uw cv kijken. Hier komen sjablonen voor sollicitatiebrieven van pas.

Niet de sjablonen die schreeuwen: Ik heb dit van internet gekopieerd, maar echte, opvallende sjablonen die 'u' in de kijker zetten: scherp, professioneel en de moeite waard om aan te nemen.

In dit artikel behandelen we de beste gratis sjablonen voor sollicitatiebrieven en de sleutel stappen om een sterke sollicitatiebrief te schrijven.

60-seconden samenvatting Wat maakt een sjabloon voor een sollicitatiebrief eigenlijk goed? Aanpasbaarheid, leesbaarheid en een impactgerichte aanpak

Ontdek de beste gratis sjablonen voor sollicitatiebrieven van van ClickUp , GDOCs, Canva, Microsoft 365 en Resumegenius voor een breed bereik van brede en specifieke rollen

Hoe u uw sollicitatiebrief kunt schrijven: personaliseer hem, haak hem in de eerste regel, begin met impact, laat zien dat je de bedrijfscultuur begrijpt, proeflees grondig

ClickUp = een baan zoeken, maar dan slimmer. Hoe dat zo? Bewerk uw brief in realtime met ClickUp Docs, samen met AI-suggesties van ClickUp Brain

Wat maakt een sjabloon voor een goede sollicitatiebrief?

De meeste sjablonen zijn of te stijf (saaie zakelijke taal) of te los (geen structuur, alleen vibes). De sleutel tot het schrijven van een winnend vacaturevoorstel? Een gepolijst, leesbaar en echt bruikbaar middenweg.

Dit is wat het juiste sjabloon voor een sollicitatiebrief inhoudt:

✅ Structuur die leidt

Biedt een natuurlijke werkstroom: sterke opening, impactvolle hoofdtekst, zelfverzekerde afsluiting

Vermijdt veelgebruikte zinnen waardoor wervingsmanagers afhaken

🖊 Aanpassingsopties

Laat u details op maat maken zonder het format te verpesten

Is aanpasbaar voor verschillende rollen zonder het gevoel te geven dat het een copy-paste klus is

👀 Leesbaar, skimmable ontwerp

Functies met witruimte en opsommingstekens om snel te scannen

Heeft geen volgepropte alinea's of onleesbare lettertypes

🎯 Impactgerichte layout

Laat uw prestaties zien in plaats van een lijst met taken

Verbindt uw vaardigheden met wat het bedrijf echt nodig heeft

💡Pro Tip: Ontdekt u uw carrièrepad? Een sjabloon voor een carrièrekaart kan u helpen uw volgende stappen te plannen, terwijl een sjabloon voor uw cv u een voorsprong kan geven voordat u uw sollicitatiebrief schrijft.

Gratis sjablonen voor sollicitatiebrieven

Een overtuigend sjabloon voor een sollicitatiebrief is het startpunt om uw carrière op de rails te krijgen. De gratis sjablonen hieronder geven je een solide basis om op voort te bouwen, te beginnen met ClickUp, de alles-in-één app voor werk, plus andere topbronnen om je aanpak te verfijnen.

1. ClickUp sjabloon sollicitatiebrief

Ontvang gratis sjabloon Vereenvoudig uw sollicitatie met de sjabloon voor sollicitatiebrieven van ClickUp: gestructureerd en klaar voor uw aangepaste accenten

De ClickUp sollicitatiebrief sjabloon is een te downloaden document sjabloon geïntegreerd in uw ClickUp-werkruimte en uw sollicitatie-workstroom.

Het klassieke, zakelijke format bevat bovenaan zowel uw gegevens als die van de werkgever, voor een standaard professionele uitstraling. Met de begeleide aanpassing helpen vooraf ingevulde aanwijzingen je moeiteloos om sleutelsecties te personaliseren. De layout is ontworpen om beknopt en leesbaar te zijn, met uitgebalanceerde alinea lengtes voor duidelijkheid.

Bovendien zorgt het ATS-vriendelijke, schone, op tekst gebaseerde format voor een soepele verwerking door systemen voor het bijhouden van sollicitaties.

⚡️ Het meest geschikt voor: Branches die waarde hechten aan een gepolijste aanpak, zoals financiën, rechten, gezondheidszorg en administratie

2. Google Documenten Professionele sollicitatiebrief sjabloon by GDOC

via GDOC

De sjabloon voor professionele sollicitatiebrieven in Google Documenten van GDOC heeft een minimalistische, directieve stijl.

Dit format is ontworpen voor gemakkelijke leesbaarheid, met links uitgelijnde contactgegevens die essentiële informatie vooraan en in het midden houden. Subtiele bruine accenten en een verticale scheidingslijn voegen een verfijnde, gepolijste toets toe zonder het ontwerp te overweldigen, en een handtekening in handschriftstijl geeft een persoonlijk, authentiek gevoel.

⚡️ Het meest geschikt voor: Senior sales, marketing en business development medewerkers of aspirant projectmanagers die een sollicitatiebrief schrijven.

3. UI/UX Designer sollicitatiebrief sjabloon by Microsoft 365

via Microsoft 365

De UI/UX Designer Cover Letter Template van Microsoft 365 combineert modern minimalisme met een gebruiksvriendelijk ontwerp (zoals het hoort bij goede UX). Het sjabloon wordt geleverd met vooraf ingevulde voorgestelde tekst.

Met een vetgedrukte, oversized naam en titel zorgt dit ontwerp voor een sterke eerste indruk, waardoor u meteen in het geheugen gegrift staat. Contactgegevens zijn naadloos geïntegreerd in de hoofdtekst en een keurig gestructureerde lijst met opsommingstekens benadrukt de belangrijkste UI/UX-vaardigheden, waardoor de sleutelcompetenties moeiteloos scanbaar zijn.

⚡️ Beste voor: UI/UX ontwerpers, productontwerpers en creatieve professionals in technische en digitale industrieën

4. Sjabloon voor sollicitatiebrief Social Media Marketing by Microsoft 365

via Microsoft 365

De sjabloon voor de Social Media Marketing Cover Letter van Microsoft 365 weerspiegelt de principes van goede content voor sociale media: Boeiend, duidelijk en resultaatgericht.

De layout is ontworpen met een strategische visuele werkstroom, die het oog van de lezer op natuurlijke wijze van uw naam naar uw kwalificaties leidt. Een schone, gecentreerde naam en titel vormen de instelling voor een sterke eerste indruk en minimalistische scheidingslijnen voegen precies de juiste hoeveelheid structuur toe zonder rommel te introduceren.

⚡️ Het meest geschikt voor: Kandidaten voor rollen in marketing, communicatie en digitale strategie

5. Gedurfd modern omslag sjabloon van Microsoft 365

via Microsoft 365

De Bold Modern Cover Template van Microsoft 365 heeft een strak ontwerp, perfect voor professionals in aanpasbare velden.

Een cirkelvormige profielafbeelding voegt een persoonlijk tintje toe, terwijl een subtiel gebogen accentontwerp een vleugje verfijning introduceert zonder de aandacht van de content af te leiden. De moderne mix van schreef- en schreefloze lettertypes verbetert de leesbaarheid en zorgt voor de perfecte balans tussen stijl en professionaliteit.

Om er zeker van te zijn dat de sleutelkwalificaties opvallen, heeft het scanbare vaardighedengedeelte een unieke aanpak met een op vragen gebaseerd format, waardoor de aandacht van de lezer op natuurlijke wijze wordt getrokken.

⚡️ Het meest geschikt voor: Tech en gezondheidszorg professionals op zoek naar een gepolijste maar toegankelijke sollicitatiebrief

6. Sjabloon voor geometrische sollicitatiebrief by Microsoft 365

via Microsoft 365

De Geometric Cover Letter Template van Microsoft 365 bruist de balans tussen creativiteit en professionaliteit, ideaal voor professionals die hun enthousiasme willen laten zien en toch gestructureerd willen blijven.

Het minimalistische ontwerp maakt gebruik van geometrische vormen om visuele rente toe te voegen en biedt drie verschillende kleuren om u te helpen het uiterlijk aan te passen aan uw branche en stijl. De compacte layout houdt de sleutelgegevens netjes geordend, zodat ze gemakkelijk te raadplegen zijn en er geen onnodige afleiding is.

⚡️ Best for: Professionals in design, marketing en zakelijke rollen die op zoek zijn naar een to-the-point layout

7. Eenvoudige sjabloon voor begeleidende brief voor softwareontwikkelaar by Canva

via Canva

De Simple Software Developer Cover Letter Template van Canva laat je technische expertise en probleemoplossend vermogen zien in een gestructureerd, professioneel format.

Deze split-layout scheidt contactgegevens op het linkerpaneel terwijl de belangrijkste content voorin blijft staan. Een zacht maar professioneel kleurenpalet zorgt voor een professionele esthetiek. Er is een duidelijke hiërarchie aangebracht door middel van verschillende lettertypes en goed uit elkaar staande secties, waardoor de lezer op natuurlijke wijze door de sleutelgegevens wordt geleid.

⚡️ Het meest geschikt voor: Boekhouding, financiën, auditing en andere gestructureerde zakelijke rollen die professionaliteit met een vleugje persoonlijkheid vereisen

8. Sjabloon voor professionele begeleidende brief voor boekhouding by Canva

via Canva

De Professional Accounting Cover Letter Template van Canva balanceert professionaliteit met een eigentijdse layout voor kandidaten in financiële rollen.

De sleutelgegevens - telefoonnummer, e-mail en adres - zijn netjes gerangschikt in een gestructureerde horizontale layout zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden. De strakke, links uitgelijnde structuur volgt het klassieke format van een zakelijke brief en zorgt voor een tijdloze, professionele look.

⚡️ Best for: Accounting, financiën, auditing en andere gestructureerde zakelijke rollen die professionaliteit met een vleugje persoonlijkheid vereisen

9. Zwart modern minimalistisch sjabloon voor sollicitatiebrief by Canva

via Canva

De Black Modern Minimalist Cover Letter Template van Canva is een van die creatieve sjablonen voor sollicitatiebrieven die een opvallend statement maken met hun strakke, contrastrijke ontwerp.

De elegante mix van schreef- en schreefloze lettertypes combineert klassieke verfijning met een modern tintje. Bovenaan commandeert een grote naam met stijlvolle ruimte de aandacht en zorgt zo voor een sterke eerste indruk.

Om recruiters een dieper inzicht in uw werk te geven, nodigt een speciale websitelink hen uit om verder te kijken dan de pagina.

⚡️ Het meest geschikt voor: Creatieve professionals, leidinggevenden of mensen in topsectoren zoals mode, design of luxemerken

10. Sjabloon sollicitatiebrief door Seek. com

De sjabloon voor sollicitatiebrieven van Seek.com is gestructureerd en helder, ideaal voor werkzoekenden die eerst de content willen zien voor hun sollicitatie.

Dit modulaire format past zich aan uw carrière fase aan en biedt meerdere introductie-opties die passen bij uw ervaring. De sleutelprestaties worden benadrukt met opsommingstekens, waardoor ze gemakkelijk te scannen zijn en de resultaten worden benadrukt. De formele en innemende toon zorgt voor professionaliteit zonder dat dit ten koste gaat van persoonlijke verhalen. Met een strak, goed georganiseerd ontwerp blijft de focus op je content in plaats van onnodige visuele afleiding.

⚡️ Het meest geschikt voor: Professionals in zakelijke, administratieve en gestructureerde sectoren die op zoek zijn naar een flexibel sjabloon voor sollicitatiebrieven

11. Begeleidende brief verpleegkunde sjabloon by Resumegenius

via Resumegenius

De Nursing Cover Letter Template van Resumegenius biedt professionals in de gezondheidszorg een strakke, goed gestructureerde layout.

Bovenaan zorgt een sterke, vetgedrukte titel onmiddellijk voor duidelijkheid en doelgerichtheid. Subtiele ontwerpelementen, zoals een kastanjebruine koptekst en professionele lettertypes, verbeteren de leesbaarheid en de goed gestructureerde layout zorgt ervoor dat de belangrijkste kwalificaties opvallen.

Het belangrijkste is dat de content specifiek is afgestemd op de rol, met de nadruk op verpleegkundige vaardigheden, SMART professionele doelen en een sterke focus op patiëntenzorg om naadloos aan te sluiten bij de verwachtingen van de sector.

⚡️ Het meest geschikt voor: Verpleegkundigen en professionals in de gezondheidszorg die solliciteren naar klinische rollen en rollen in de patiëntenzorg

12. Voorbeeld sollicitatiebrief copywriter by Resumegenius

via Resumegenius

De Copywriter Cover Letter Sample van Resumegenius verkoopt je als een sterke communicator, en dat is precies wat een rol als copywriter vereist.

Deze sollicitatiebrief heeft een verhalende aanpak, waarbij opleiding en eerdere rollen worden verweven in een meeslepend verhaal waarin de ontwikkeling van vaardigheden wordt benadrukt. Hij is flexibel ontworpen en biedt versies op maat voor tekstschrijvers op invoer, middenniveau en senior niveau, zodat hij in elke fase van hun carrière relevant is.

De sleutelprestaties worden weergegeven door middel van opsommingstekens, waarbij concrete voorbeelden worden gebruikt om de veelzijdigheid van verschillende soorten werk aan te tonen. Om een blijvende indruk achter te laten, versterkt de strategische slotalinea de expertise en nodigt werkgevers uit om het bijgevoegde portfolio te bekijken.

⚡️ Het meest geschikt voor: Copywriters, content schrijvers, marketingprofessionals en communicatiespecialisten

13. Video Editor sollicitatiebrief sjabloon by Resumegenius

via Resumegenius

De Video Editor Cover Letter Template van Resumegenius heeft een strakke layout, resultaatgerichte content en een branchespecifieke focus.

Deze sollicitatiebrief zet resultaten op de voorgrond, met plaatsaanduidingen voor indrukwekkende statistieken zoals '35+ e-learning video's' en '6+ uur beeldmateriaal gecondenseerd in 25 minuten' om de efficiëntie te benadrukken. Technische expertise is naadloos verweven en laat zien dat je bekwaam bent met standaardprogramma's zoals Adobe Creative Suite, animaties en commerciële bewerkingen.

In plaats van taken op te sommen, legt het ervaringsgedeelte de nadruk op prestaties, zodat bijdragen opvallen. Dit format is ontworpen met het oog op loopbaanflexibiliteit en past zich moeiteloos aan aan invoer, middenniveau en senior mediarollen, waardoor het in elke fase een waardevolle aanwinst is.

⚡️ Beste voor: Video editors, motion designers en mediaprofessionals in film, marketing en het aanmaken van digitale content

14. Voorbeeld sollicitatiebrief persoonlijke assistent by Resumegenius

via Resumegenius

Het voorbeeld van de Sollicitatiebrief Persoonlijke Assistent van Resumegenius highlight je organisatorische vaardigheden en proactieve aanpak, waardoor het ideaal is voor rollen als assistent.

Deze sollicitatiebrief opent met een directe en doelgerichte inleiding, waarin meteen wordt uitgelegd waar de baan is gevonden en waarom jij de perfecte kandidaat bent. Functierelevante terminologie, zoals 'contacten onderhouden tussen afdelingen' en 'vergaderingen plannen', versterkt de afstemming op de verantwoordelijkheden van de personal assistant.

De content benadrukt de sterke punten op het gebied van organisatie en communicatie en laat zien dat multitasking essentieel is voor deze rol.

⚡️ Het meest geschikt voor: Uitvoerende assistenten, beheerders en persoonlijke assistenten in zakelijke of ondernemende instellingen

Een effectieve sollicitatiebrief schrijven

U weet inmiddels dat een overtuigende sollicitatiebrief belangrijk is, maar hoe zorgt u ervoor dat de uwe eruit springt? Zo maakt u uw perfecte sjabloon voor uw sollicitatiebrief.

Stap 1: Begin met een strakke, professionele layout

Gebruik een eenvoudig, gemakkelijk leesbaar lettertype (bijv. Arial, Calibri of Times New Roman in 11-12 pt)

Houd marges op 1 inch en lijn tekst uit aan de linkerkant voor een gepolijste look

Vermeld uw naam, contactinformatie, en de datum bovenaan

📌 Voorbeeld: John Doe 123 Hoofdstraat New York, NY 10001 johndoe@email. com | (123) 456-7890 | LinkedIn. com/in/johndoe 28 april 2025

Stap 2: Spreek de aanwervende manager rechtstreeks aan

Vermijd algemene begroetingen zoals 'Aan wie het aanbelangt'

Als de vacature geen naam vermeldt, zoek dan op de website van het bedrijf of op LinkedIn

📌 Voorbeeld: geachte mevrouw Taylor, geachte aanwervende manager bij XYZ Corporation, aan wie het aanbelangt

Stap 3: Schrijf een sterke openingsalinea

Boei de lezer door de rol te vermelden waarop u solliciteert en waarom u er enthousiast over bent

Benadruk een sleutelvaardigheid of prestatie die van u een sterke kandidaat maakt

📌 Voorbeeld: Marketing is verhalen vertellen die aanzetten tot actie. Ik heb ervaring met het verhogen van de merkbetrokkenheid met 40% en ik sta te popelen om mijn creativiteit en strategie in te zetten voor de rol van marketingcoördinator bij XYZ Corp.

Stap 4: Laat uw relevante ervaring zien

Herhaal uw cv niet . Focus op 2-3 sleutelervaringen die overeenkomen met de functievereisten

Gebruik kwantificeerbare resultaten om uw impact aan te tonen

Houd het beknopt; recruiters schrapen, dus zorg dat elke zin telt

📌 Voorbeeld: Bij ABC Agency leidde ik een campagne die het aantal aandelen verdubbelde en de betrokkenheid met 50% verhoogde, terwijl mijn contentstrategie voor een verkeersboost van 20% zorgde.

Stap 5: Pas het aan het bedrijf (en uw situatie) aan

Laat zien dat u de missie , waarden of recente projecten van het bedrijf begrijpt

Leg uit hoe uw vaardigheden en ervaring aansluiten bij hun behoeften

Als u een carrièreswitch maakt, vermeld dat dan hier met de reden

📌 Voorbeeld: Met [X jaar] in [vorige branche], sta ik te popelen om mijn [relevante vaardigheden] naar [bedrijfsnaam] te brengen. Uw focus op [branchespecifieke waarde] en recente [project/campagne] sluiten goed aan bij mijn achtergrond, waardoor deze overgang voor de hand ligt.

Stap 6: Sluit af met vertrouwen en een oproep tot actie

Bied uw enthousiasme voor de kans opnieuw aan

nodig ze uit voor een verbinding voor een sollicitatiegesprek

Eindig professioneel met 'Hoogachtend' of 'Met vriendelijke groet', gevolgd door uw naam

📌 Voorbeeld: Ik ben enthousiast over de kans om bij te dragen aan XYZ Corp. Laten we een verbinding maken om te bespreken hoe mijn vaardigheden aansluiten bij uw behoeften. U kunt mij bereiken op [contactnummer]. Bedankt voor uw tijd!

Stap 7: Proeflezen en houd het kort

Houd het bij maximaal één pagina ; managers hebben geen tijd voor meer

Voer een grammatica- en spellingscontrole uit en lees de tekst hardop voor om onhandige zinnen te ontdekken

💡Pro Tip: Gebruik AI-schrijftools om duidelijkheid te verfijnen, typefouten te herstellen en de toon te verbeteren. Ze kunnen helpen om uw schrijven te vereenvoudigen en persoonlijkheid toe te voegen.

Als u een sollicitatiebrief wilt die echt anders is, dan is een sterk schrijven nog maar het begin. Je moet de brief ook targeten, bijhouden en integreren in je sollicitatieworkflow.

En daarvoor hebt u de juiste tools nodig.

Versnel uw zoektocht naar een baan met ClickUp

Het zoeken naar een baan kan aanvoelen als een fulltime baan, maar dan zonder salaris. Maar met ClickUp kunt u georganiseerd blijven, uw voortgang bijhouden en alles op één plek bewaren zonder chaos.

Zo maakt u van ClickUp uw software voor competentiebeheer.

Ontvang perfectie op basis van AI met ClickUp Brain

ClickUp Brain's AI neuraal netwerk verfijnt de formulering, stemt de toon af op de rol en zorgt ervoor dat elk woord zijn plaats verdient, zodat uw sollicitatie moeiteloos opvalt. Hier zie je hoe het ook werkt als je sollicitatiebrief:

Ideeën genereren en verfijnen: Krijg AI-gestuurde suggesties om uw kwalificaties en enthousiasme effectief uit te drukken

Grammatica- en stijlcontroles: Zorg ervoor dat uw sollicitatiebrief opgepoetst is met realtime aanpassingen aan grammatica, spelling en toon

Content op maat aanmaken: Genereer gepersonaliseerde sollicitatiebrieven die zijn afgestemd op functiebeschrijvingen en waarin uw meest relevante vaardigheden worden benadrukt

Sleutelwoordoptimalisatie: Verhoog de ATS-compatibiliteit door AI-gesuggereerde sleutelwoorden uit de vacaturetekst toe te voegen

Confidence scoring: Ontvang AI-gestuurde inzichten over effectiviteit en verbeterpunten voordat u op verzenden klikt

Prompts voor sneller schrijven: Gebruik AI-gestuurde prompts en herbruikbare sjablonen om openingen, hoofdstukken en afsluitende verklaringen te verfijnen

Schrijf en stel alles op - van volwaardige documenten tot e-mails - met ClickUp Brain

💡Pro Tip: U kunt AI ook gebruiken om uw sollicitatiegesprek voor te bereiden: verfijn uw antwoorden, oefen met nepvragen en vergroot uw zelfvertrouwen.

Schrijf, bewerk en reageer op feedback met ClickUp Docs

ClickUp Docs biedt een digitaal notitieblok om uw sollicitatiebrief te perfectioneren.

U kunt:

Dynamisch opstellen: Pas uw sollicitatiebrief in realtime aan op basis van trefwoorden in de functieomschrijving en inzichten in de bedrijfscultuur

Houd versiebeheer: Houd een levend document, pas het eenvoudig aan voor elke applicatie en sla elke versie op één plaats op

Schrijf in context: Koppel uw sollicitatiebrief aan vacatures in ClickUp en houd bij welke versie waar naartoe is gestuurd

Samenwerken in realtime: Krijg direct commentaar van mentoren, vrienden of collega's binnen het document

Moeiteloos exporteren: Download uw definitieve brief onmiddellijk in het gewenste format (PDF, sjabloon voor sollicitatiebrief in Word, enz

Versnel het opstellen van sollicitatiebrieven met ClickUp Docs: gebruik /table voor het bijhouden van vacatures, /commentaar voor feedback, en meer

💡Pro Tip: Bent u klaar met uw sollicitatiebrief? ClickUp's AI cv-bouwer in Docs biedt cv-sjablonen voor marketing, techniek en projectmanagement - plus meer - om uw zoektocht naar een baan op de rails te houden.

Centraliseer uw zoektocht met ClickUp's sjabloon voor het zoeken naar een baan

Weg met de plakbriefjes en verspreide e-mails. Houd elke kans op één plek bij met ClickUp's sjabloon voor het zoeken naar een baan.

Ontvang gratis sjabloon Ontvang het ClickUp sjabloon voor het zoeken naar een baan en houd elke kans bij in één centrale hub

Het heeft drie belangrijke functies:

Bedrijfslijst: Organiseer vacaturedetails moeiteloos met aangepaste velden voor functiebeschrijvingen, uurtarieven, soorten dienstverband en POC-details

Fase van de aanvraag: Bijhouden van elke stap van ontdekking tot aanbieding in dit Kanban-bord. U kunt kaarten met bedrijfsinformatie naar hun eigenlijke fase slepen en neerzetten

Sollicitaties met prioriteit: Stapel uw meest favoriete bedrijven uit al uw sollicitaties op prioriteit in deze weergave in tabelvorm

Schrijf impactvolle sollicitatiebrieven met ClickUp

Solliciteren kan overweldigend zijn: eindeloze bewerkingen, verloren concepten en ongeorganiseerde sollicitaties. In plaats van naar een lege pagina te staren of eindeloze sjablonen door te spitten die niet helemaal passen, hebt u een tool nodig die het proces vereenvoudigt zonder aan kwaliteit in te boeten.

Met ClickUp Docs kunt u meerdere versies van uw sollicitatiebrief op één plaats schrijven, verfijnen en opslaan. ClickUp's gratis sjablonen voor sollicitatiebrieven geven u ook een gestructureerd uitgangspunt, zodat u zich kunt concentreren op het aanpassen in plaats van op het format.

Als u vastzit met uw formulering of een frisse blik nodig hebt, kan ClickUp Brain ideeën genereren, uw formulering verbeteren en ervoor zorgen dat uw sollicitatiebrief overtuigend is.

Meld u gratis aan bij ClickUp en vereenvoudig het proces zodat u zich kunt concentreren op het binnenhalen van de baan.