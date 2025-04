Gemini gebruiken in Google Documenten om beter te schrijven

Stelt u zich eens voor: U hebt een strakke deadline, staart naar uw Google-document en de woorden stromen maar niet. Misschien klinkt je rapport te gewoontjes voor de leidinggevenden die het zullen lezen, of voelt je essay een beetje meh.

Dat is alles wat Gemini in Google Documenten kan oplossen. Beschouw het als uw schrijfhulpje met AI, dat klaar staat om suggesties te doen voor optimale tekst, uw toon te verfijnen, sleutelpunten uit lang materiaal samen te vatten en u zelfs te helpen bestaande tekst te herschrijven met een frisse blik.

Of u nu een brief of blogbericht opstelt of gewoon probeert uw woorden beter te laten klinken, de AI-functies van Gemini strooien het broodnodige magische stof over uw Google werkruimte.

Laten we eens kijken hoe u de functie Gemini in Google Documenten voor u kunt laten werken!

šŸ‘€ Wist u dat? De Verenigde Staten dragen met 9. 8% het meeste verkeer bij aan Google Gemini, gevolgd door IndonesiĆ« met 8. 8%, gevolgd door IndonesiĆ« met 8. 5% en India met 8. 2%.

60-seconden samenvatting Gemini AI in Google Documenten is een ingebouwde AI-schrijfassistent die toon verfijnt, tekst suggereert, content samenvat en concepten herschrijft voor opgepoetste resultaten

Gemini kan ook afbeeldingen direct in Google Documenten maken

Krijg toegang tot Gemini via het paneel "Ask Gemini" in Google Documenten, geef gedetailleerde aanwijzingen en voeg naadloos AI-tekst toe

Gebruik specifieke aanwijzingen en voeg gerelateerde documenten toe voor betere context en resultaten

Enkele van de beperkingen van Gemini zijn beperkte gratis toegang, algemene uitvoer, geen live webgegevens, problemen met lange documenten, standaardafbeeldingen en inconsistente toon

ClickUp Brain, ClickUp's ingebouwde AI-assistent, pakt deze limieten aan door diepere integratie met projectmanagement, contextbewuste suggesties en automatisering van de werkstroom

Het genereert, verfijnt en vertaalt content met behoud van de toon en stijl van uw voorkeur. De suggesties worden ook direct in uw taken, dashboards en projecten geplaatst, zodat u minder vaak van context hoeft te wisselen

Kies ClickUp voor een slimmere, alles-in-Ć©Ć©n oplossing voor schrijven, samenwerken en taakbeheer, ter vervanging van meerdere standalone tools

Gemini gebruiken in Google Documenten

Gemini AI is als een ingebouwde schrijfassistent in Google Documenten. Het kan uw bestaande content verbeteren, nieuwe ideeƫn genereren en lange rapporten samenvatten, zodat u niet hoeft te stressen om deze Taken goed uit te voeren. Bovendien werkt het naadloos binnen Google Werkruimte apps zoals Google Spreadsheets en Google Slides. En voor degenen onder ons die niet kunnen leven zonder informatie uit Google Search te halen, kan het dat ook doen terwijl u uw content opstelt.

Naast het genereren van content kan Google Documenten Gemini ook dienen als een universele assistent met AI, die professioneel advies geeft en de kwaliteit van uw communicatie op kantoor verbetert.

Laten we eens kijken hoe je Google Gemini in Google Documenten kunt gebruiken:

Snel aan de slag

via Google Gemini

Aan de slag met Gemini in Google Documenten is eenvoudig:

Google Documenten openen op uw computer

Klik op 'Ask Gemini' in de rechterbovenhoek

Typ wat u nodig hebt in het Google Gemini-paneel

De gegenereerde tekst in uw document invoegen

šŸ’” Pro Tip: Wees specifiek met uw aanwijzingen! In plaats van 'Maak een social media-strategie voor een nieuwe productlancering', probeer "CreĆ«er een social media-strategie voor het versterken van de lancering van onze nieuwe lijn van biologische huisdiervoedingsproducten, met de nadruk op organische en door gebruikers gegenereerde content op Facebook, TikTok en Instagram. " Hoe nauwkeuriger je verzoek, hoe beter Gemini reageert!

Krijg hulp bij het bijschaven van uw content

via Google Gemini

Als u net een Google-document hebt geopend en gewoon naar het lege scherm staart, is de optie Help me schrijven naast het pen-pictogram uw vriend. Klik erop en geef Gemini een gedetailleerde omschrijving van je eisen, inclusief het soort content, de toon van de stem, de stijl en andere relevante informatie. Klik nu op Maken en zie hoe Gemini de juiste content voor dat moment genereert, van ideeƫn voor een elevator pitch tot essays van meerdere pagina's.

Beoordeel het antwoord, verfijn het of maak de uitvoer opnieuw tot u tevreden bent. Als u tevreden bent, klikt u op Invoegen om het in uw AI-document te plaatsen.

bekijk deze video voor onze beste tips voor het maken van documentatie met AIšŸ‘‡šŸ½

šŸ§ Fun feit: Google's AI Bard werd omgedoopt tot Gemini als onderdeel van een bredere rebranding.

Een document genereren

via Google Gemini

Wil je een heel document vanaf nul maken zonder prompts, herprompts of prompt chaining? Lees hier hoe je dat doet:

Selecteer Help me creƫren op een lege pagina

Typ uw opdracht om het document te genereren in het pop-upvenster

Klik op Maken om uw document te genereren

Controleer uw document om er zeker van te zijn dat alles op zijn plaats staat

Pro Tip: Je kunt gerelateerde documenten uit je Google Documenten of Google Drive opnemen in de prompt om Gemini extra context te geven zonder alles te hoeven plakken. Selecteer gewoon het @-symbool in de prompt en selecteer het relevante document.

Bestaande tekst bewerken

Heb je al een deel van je projectrapport opgesteld, maar wil je de kwaliteit van de formulering verbeteren? Hier lees je hoe je dat doet:

Markeer de tekst die u wilt verbeteren

Klik op Gemini en kies een optie: Herformuleren, Verkorten of Uitwerken. U kunt ook een aangepaste prompt toevoegen om de tekst te verfijnen

Kies de beste versie en klik op Invoegen

via Google Documenten

šŸ‘€ Wist je dat? Het Gemini Ultra-model behaalde een score van 90,0% op de Massive Multitask Language Understanding [MMLU]-benchmark, waarmee het de prestaties van menselijke experts overtrof.

šŸ“– Lees ook: Hoe voeg je een nieuwe pagina toe in Google Documenten?

Afbeeldingen maken in documenten

Ja, je kunt afbeeldingen rechtstreeks in Google Documenten maken met Gemini. Zo werkt het:

Klik op Invoegen > Afbeelding > Help me een afbeelding te maken

Beschrijf de afbeelding. Wees zo gedetailleerd mogelijk

Klik op Maken om te beginnen met het genereren van

Kies uw favoriete aangepaste afbeeldingsoptie en voeg deze toe aan uw document

Je kunt ook een voorbeeld bekijken van hoe de afbeelding eruitziet in het document voordat je deze invoegt.

via Google Gemini

Onze meest recente ervaring met de gezamenlijke impact van ClickUp was toen we werkten aan een content abonnement voor een productlancering. We waren in staat om een opslagplaats voor content te bouwen en te onderhouden met behulp van de tool Docs, met hiƫrarchische structuur, bewerking in samenwerkingsverband en krachtige functies voor insluiten.

Omslagafbeeldingen genereren

via Google Gemini

Is de opzet van je blogpost bijna klaar en ontbreekt alleen nog de perfecte omslagafbeelding? Gebruik Gemini om er een voor u te genereren. Volg deze instructies:

Typ @ en selecteer dan Coverafbeelding > Help me een afbeelding te maken

Voer de prompt in en klik op Maken

Voeg een afbeelding in door er een uit de galerij te selecteren of door op Meer weergeven te klikken voor extra opties

Beperkingen van het gebruik van Gemini in Google Documenten

Hoewel Gemini AI een handige schrijf- en creatieve assistent is, is het niet zonder eigenaardigheden. Hier zijn een paar limieten waar u rekening mee moet houden als u Gemini in Google Documenten gebruikt:

Beperkte gratis toegang : Voor veel geavanceerde functies hebt u een abonnement op Google One AI Premium nodig en gratis gebruikers krijgen mogelijk geen diepgaande, contextgebaseerde suggesties

Kan algemene content genereren : Reacties kunnen diepgang missen bij complexe onderwerpen en Gemini kan aanwijzingen soms verkeerd interpreteren

Geen real-time internettoegang : Het haalt geen live gegevens op, dus je moet handmatig feiten controleren en informatie bijwerken

Moeite met lange documenten : Context kan verloren gaan in langere stukken, wat leidt tot herhalingen of het missen van sleutel details

Inconsistente toon en stijl: Antwoorden kunnen variƫren, waardoor handmatige bewerkingen nodig zijn om een consistente stem te behouden

šŸ“– Lees ook: Beste AI-blogschrijvers om uit te proberen

ClickUp AI en documenten gebruiken met ClickUp

AI-schrijftools kunnen een grote bijdrage leveren aan productiviteit, maar hebben ook frustrerende beperkingen. Je bent niet de enige die worstelt met AI-reacties die geen enkele persoonlijkheid hebben, niet de juiste toon en stem hebben of vaak tijd verspillen met hallucinaties.

Google Gemini in Google Documenten biedt hulp met AI, maar schiet vaak tekort als het gaat om het in context plaatsen van content, het nauwkeurig verwerken van lange documenten en projectintegratie. Maar ClickUp, de alles app voor werk, heeft een slimmer alternatief.

Zeg hallo tegen ClickUp Brain. Het is een AI-assistent die in ClickUp is ingebouwd en fungeert als uw AI-schrijver voor werk, uw AI-projectmanager en uw AI-kennismanager.

Het is het handigst om content te genereren en deze gestructureerd, relevant en direct gekoppeld aan uw werk te houden. Brain integreert ook naadloos met ClickUp Whiteboards om AI-afbeeldingen naar wens te genereren.

Gebruik AI om afbeeldingen te genereren in ClickUp Whiteboards en pas ze aan uw stijlvoorkeuren aan

šŸ“®ClickUp Insight: Slechts 12% van onze respondenten gebruikt AI-functies in productiviteitssuites. Deze lage adoptie suggereert dat de huidige implementaties de naadloze, contextuele integratie missen die gebruikers zou dwingen om over te stappen van hun favoriete standalone gespreksplatformen. Kan de AI bijvoorbeeld een automatisering uitvoeren op basis van een platte tekst van de gebruiker? ClickUp Brain kan dat! De AI is diep geĆÆntegreerd in elk aspect van ClickUp, inclusief maar niet beperkt tot het samenvatten van chatten, het opstellen of bijschaven van tekst, het ophalen van informatie uit de werkruimte, het genereren van afbeeldingen en nog veel meer! Sluit u aan bij de 40% ClickUp klanten die 3+ apps hebben vervangen door onze alles-in-Ć©Ć©n app voor werk!

Of u nu retrospectieve rapporten voor projecten opstelt, ideeĆ«n brainstormt voor uw volgende lanceringscampagne of samenwerkt aan belangrijke documenten, ClickUp Brain biedt een slimmere, meer geĆÆntegreerde oplossing dan standalone AI-tools. In plaats van tegengehouden te worden door een blok aan uw been, typt u gewoon een snelle prompt in gewoon Engels om de resultaten te beschrijven die u wilt, en ClickUp Brain zal de juiste content voorstellen, ideeĆ«n samenvatten of de formulering van uw bericht verfijnen.

Creƫer, verfijn en optimaliseer content met ClickUp Brain

Ik gebruik het altijd om aan het werk te gaan. Moet je een blog schrijven? Begin met Brain. Moet je een vaardighedenmatrix maken om je kennis te vergroten? Begin met Brain. Moet je een sjabloon voor een e-mail maken om klanten te bereiken? Begin met Brain! Het is echt goed om je te helpen de bal aan het rollen te krijgen bij projecten of gewoon om te beginnen met een ruwe schets van content.

Ik gebruik het altijd om aan het werk te gaan. Moet je een blog schrijven? Begin met Brain. Moet je een vaardighedenmatrix maken om je kennis te vergroten? Begin met Brain. Moet je een sjabloon voor een e-mail maken om klanten te bereiken? Begin met Brain! Het is echt goed om je te helpen de bal aan het rollen te krijgen bij projecten of gewoon om te beginnen met een ruwe schets van content.

Tevreden met de concepten die Brain genereert?

Voeg ze met Ć©Ć©n klik in ClickUp Docs in en pas ze naar behoefte aan. Als alternatief voor Google Documenten biedt ClickUp's native functie voor Google Documenten uw team een ingebouwde, collaboratieve ruimte om content op te stellen, te bewerken en te verfijnen.

In tegenstelling tot Google Documenten, dat los van de tools voor projectmanagement bestaat, houdt ClickUp alles op Ć©Ć©n plek, zodat u minder vaak van context hoeft te wisselen en de werkstroom minder wordt verstoord.

Werk beter samen aan ideeƫn, Taken en Content met ClickUp Docs

Feedback nodig? @Mentions en inline opmerkingen helpen teams efficiƫnt te communiceren, houden discussies gefocust en revisies duidelijk. Wijzigingen bijhouden is ook een fluitje van een cent met ClickUp, dankzij de samenwerkingsgerichte aanpak.

Bovendien kunnen uw ClickUp-documenten rechtstreeks worden gekoppeld aan uw ClickUp-taak, zodat de content altijd relevant blijft voor het werk dat u doet.

Je kunt zelfs documenten opnemen in taakbeschrijvingen of dashboards, zodat belangrijke informatie gemakkelijk toegankelijk is voor iedereen zonder dat ze door mappen hoeven te spitten.

Onze meest recente ervaring met de gezamenlijke impact van ClickUp was toen we werkten aan een content abonnement voor een productlancering. We waren in staat om een opslagplaats voor content te bouwen en te onderhouden met behulp van de tool Docs, met hiƫrarchische structuur, bewerking in samenwerkingsverband en krachtige functies voor insluiten.

šŸ“– Lees ook: Een nieuwe definitie van samenwerking met gloednieuwe Whiteboards & Documenten in ClickUp

Terwijl Gemini aanwijzingen soms verkeerd kan interpreteren of vage, algemene content kan genereren, biedt ClickUp Brain contextbewuste suggesties die aansluiten bij uw specifieke behoeften. Het resultaat is dat ClickUp Brain ervoor zorgt dat uw content inzichtelijk, nauwkeurig en bruikbaar blijft.

Verfijn uw content sneller met ClickUp Brain

Lange documenten? Geen probleem. In tegenstelling tot Gemini, dat in lange content de context uit het oog kan verliezen, houdt ClickUp Brain de belangrijkste details bij, waardoor herhalingen of het missen van belangrijke punten worden voorkomen. Bovendien behoudt het een consistente toon en stijl, waardoor teams gepolijste, professionele content kunnen creƫren zonder eindeloze handmatige bewerkingen.

In plaats van te vertrouwen op een AI-tool die meer werk oplevert, waarom gebruikt u er geen die de productiviteit verhoogt?

tip: Gebruik de vertaalfunctie in ClickUp Brain om teams wereldwijd effectiever te laten samenwerken door taalbarriĆØres te slechten.

Meer dan gewone documenten: Het ClickUp voordeel

Het verschil is vrij eenvoudig als je moet kiezen tussen Gemini in Google Documenten en ClickUp Brain.

Gemini in Docs is een zelfstandige AI-tool die kan helpen bij het schrijven en bewerken. Het mist echter een ingebouwd bewustzijn van je projecten, deadlines en afhankelijkheid van taken. Het is beperkt tot ƩƩn document, wat betekent dat je handmatig informatie uit meerdere bronnen moet verzamelen en verifiƫren.

ClickUp Brain verbindt informatie in uw hele werkruimte. Dus AI in ClickUp helpt u niet alleen bij het schrijven, het is diep geĆÆntegreerd in uw hele werkstroom. Als u een project-update moet opstellen, kan het inzichten halen uit gerelateerde Taken, documenten en opmerkingen, zodat u verzekerd bent van consistentie. Bovendien automatiseert het workflows en stelt het acties voor op basis van je content. Als je een samenvatting van een vergadering opstelt, kan het direct vervolgtaken maken.

Waarom zou u genoegen nemen met de afhankelijkheid van externe integraties in Google Documenten als ClickUp u een uniform platform biedt voor schrijven met AI, projectmanagement en samenwerking? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en ervaar het verschil.