ClickUp vs. Calendly: welke planner-app is beter?

Productiviteit wordt vaak beïnvloed door factoren die u niet eens opmerkt. Van lange reistijden naar vergaderingen die via e-mail hadden kunnen worden afgehandeld, u verliest productieve uren!

👀 Wist u dat? Alleen al in de VS kosten afleidingen en onderbrekingen op de werkplek jaarlijks 588 miljard dollar.

Gelukkig kunnen effectieve planningstools helpen om die verloren tijd terug te winnen. Krachtige apps zoals ClickUp en Calendly zijn onmisbare tools geworden voor veel professionals die hun tijd effectief willen beheren. Maar ze dienen fundamenteel verschillende doelen.

Maar welke is de juiste keuze voor u? Moet u de alles-in-één projectmanagementaanpak van ClickUp gebruiken of de gespecialiseerde expertise van Calendly op het gebied van het automatiseren van vergaderingen? In dit artikel over ClickUp vs. Calendly zetten we de belangrijkste functies, voordelen en verschillen op een rijtje om u te helpen beslissen welke kalender-app u zal helpen de controle over uw tijd terug te krijgen.

👀 Wist u dat? Na onderbrekingen op het werk verliest u 23 minuten concentratietijd.

ClickUp vs. Calendly in één oogopslag

Functie ClickUp Calendly Primair gebruiksscenario Een allesomvattende app voor werk met AI-gestuurd taakbeheer, slimme planning, chatten, samenwerking en het bijhouden van doelen Vereenvoudigd platform voor het plannen en automatiseren van vergaderingen Taakbeheer Uitgebreid aanmaken, toewijzen, bijhouden en organiseren van taken in meerdere weergaven Niet beschikbaar Planning Inclusief ClickUp-kalender voor het maken, beheren en deelnemen aan gebeurtenissen binnen uw werkruimte Geavanceerde planningstools, aanpasbare soorten gebeurtenissen en automatisering van vergaderingen Aanmaken van documenten Ingebouwde ClickUp-documenten voor wiki's, SOP's en het delen van kennis Niet beschikbaar Tijdsregistratie Geïntegreerde functies voor tijdregistratie voor taken en projecten Niet beschikbaar Teamsamenwerking Real-time chatten, whiteboards, opmerkingen en integraties voor naadloze samenwerking Teamplanning (round-robin, collectief) en kalenderintegratie voor het coördineren van vergaderingen automatisering Aangepaste automatisering voor repetitieve taken en werkstromen Geautomatiseerde herinneringen, follow-ups en synchroniseren van kalenders Integraties Uitgebreide integraties met andere apps, waaronder Slack, Google Drive en Zapier Integreert met CRM's, Stripe, PayPal, marketingtools en productiviteitsplatforms Analytics Dashboards voor het bijhouden van teamprestaties, werklast en voortgang van projecten Analyses en inzichten gericht op de prestaties van vergaderingen en efficiënte planning AI-functies AI-aangedreven tools voor taakbeheer, het aanmaken van content en projectaanbevelingen Niet beschikbaar Mobiele app Ja, volledig functionele mobiele app voor taak- en projectmanagement Ja, een mobiele app voor het plannen en beheren van vergaderingen Whiteboards Visuele tools voor gezamenlijke planning voor brainstormen en het bedenken van ideeën Niet beschikbaar

Wat is ClickUp?

ClickUp is uw alles-in-één app voor werk die uw werkstromen kan vereenvoudigen, de productiviteit van uw team kan verbeteren en een betere planning kan ondersteunen.

Van e-mails en taken tot checklists, sprints en projectdocumentatie, ClickUp brengt alle benodigde tools samen en verhoogt de effectiviteit van de samenwerking met wel 30%.

Maar ClickUp consolideert niet alleen al uw tools, het zorgt ook voor een soepelere ervaring voor uw teams. U kunt taken toewijzen, gesprekken plannen, voortgang bijhouden met aanpasbare weergaven en dashboards, en teamwork verbeteren met functies zoals opmerkingen en @vermeldingen.

Met de onlangs verbeterde ClickUp-kalender kunt u nu rechtstreeks vanuit uw werkruimte vergaderingen plannen en eraan deelnemen, waardoor planning en uitvoering worden gecombineerd zonder dat u van tabblad hoeft te wisselen.

Dit alles is Klaar zonder dat u tussen tabbladen hoeft te schakelen. ✅

📮ClickUp Insight: Bijna 42% van de kenniswerkers geeft de voorkeur aan e-mail voor teamcommunicatie. Maar dat heeft een prijs. Aangezien de meeste e-mails alleen bepaalde teamgenoten bereiken, blijft kennis versnipperd, wat samenwerking en snelle beslissingen belemmert. Om de zichtbaarheid te verbeteren en de samenwerking te versnellen, kunt u gebruikmaken van een alles-in-één app voor werk, zoals ClickUp, die uw e-mails binnen enkele seconden omzet in uitvoerbare taken!

ClickUp blinkt ook uit als een krachtige app voor projectmanagement en planning. Je kunt er duidelijke tijdlijnen instellen, afhankelijkheden tussen taken creëren en eenvoudig korte- en langetermijndoelen beheren.

Of u nu uw dag, week of maand plant, ClickUp heeft de juiste weergave voor u: kies uit kalenderweergave, tijdlijnweergave of Gantt-grafieken om uw werk visueel in kaart te brengen. U kunt zelfs terugkerende taken instellen om de planning van regelmatige activiteiten te automatiseren, zodat er niets door de mazen van het net glipt.

Wat ClickUp echt onderscheidt, is de flexibiliteit en toegankelijkheid. Als cloudgebaseerd platform is het ontworpen om teams te ondersteunen, waar ze ook zijn, of ze nu in realtime of asynchroon werken.

Iets wat Marianela Fernandez, een waterbehandelingsadviseur bij Eco Supplier Panamá, benadrukt:

Door verschillende functionaliteiten zoals notificaties, kalenders, e-mails en werkstromen te integreren in de uitvoering van het project, zorgt ClickUp ervoor dat werknemers zich niet langer hoeven te concentreren op het voortdurend controleren van de verschillende technologische mechanismen, maar zich kunnen richten op taken die waarde genereren.

Door verschillende functionaliteiten zoals notificaties, kalenders, e-mails en werkstroom te integreren in de uitvoering van het project, zorgt ClickUp ervoor dat werknemers zich niet langer hoeven te concentreren op het voortdurend controleren van de verschillende technologische mechanismen, maar zich kunnen richten op taken die waarde genereren.

👀 Wist u dat? Meer dan de helft van een gemiddelde werkdag wordt besteed aan activiteiten die weinig tot geen waarde toevoegen, zoals onnodige e-mails, overbodige taken en onderbrekingen. Dat zijn uren aan verloren productiviteit, elke dag weer!

Functies van ClickUp

ClickUp heeft functies die het beheren van projecten, taken en werkstromen eenvoudiger, slimmer en op grotere schaal maken.

Walk the Room (WtR) had bijvoorbeeld een manier nodig om de productieplanning te verbeteren naarmate het bedrijf groeide. Door ClickUp te gebruiken, hebben ze teams met elkaar verbonden, de samenwerking verbeterd en het taakbeheer efficiënter gemaakt.

Wat begon met 28 zetels is in slechts 20 maanden uitgegroeid tot meer dan 70 actieve gebruikers. Deze groei laat zien hoe ClickUp samen met WtR is gegroeid en een sleutelrol heeft gespeeld in hun succes.

Met een breed bereik aan tools die zijn ontworpen voor aanpassing en samenwerking, kan ClickUp uw teams helpen georganiseerd en verbonden te blijven.

Laten we eens kijken naar enkele opvallende functies die dit mogelijk maken:

Functie #1: Plan, schedule en blijf voorop met ClickUp Kalender

Maak vergaderingen effectiever met de ClickUp-kalender

ClickUp-kalender is uw commandocentrum voor het organiseren van taken, gebeurtenissen en vergaderingen op één plek.

Of u nu uw week in kaart brengt of informatie over gebeurtenissen bekijkt, een campagne plant of een multifunctioneel team coördineert, met de ClickUp-kalender hebt u volledig inzicht in en controle over uw tijd. U kunt schakelen tussen dag-, week- of maandweergave om in één oogopslag aankomende taken, deadlines en gebeurtenissen te zien. Taken kunnen worden voorzien van een kleurcode op basis van project of prioriteit, zodat u gefocust blijft.

Maar ClickUp gaat verder dan taakplanning. Met de ingebouwde planningsfunctie kunt u kalendergebeurtenissen aanmaken, deelnemers uitnodigen en zelfs rechtstreeks vanuit uw ClickUp-werkruimte deelnemen aan vergaderingen. Zeg vaarwel tegen het schakelen tussen tabbladen: uw gesprekken, taken en projecten zijn eindelijk gesynchroniseerd. Gebruik de ingebouwde AI van ClickUp Calendar om tijdsblokken voor te stellen en prioriteiten aan te passen op basis van deadlines.

Het kan ook worden geïntegreerd met tools zoals Google Agenda en Outlook, zodat uw planning in realtime wordt bijgewerkt. U kunt terugkerende gebeurtenissen of vergaderingen plannen, agenda's bijvoegen en de volgende stappen volgen, allemaal gekoppeld aan uw projecten en taken.

✅ Herschikken met slepen en neerzetten✅ Aangepast filteren op toegewezen persoon, prioriteit of tag✅ Tweerichtingssynchronisatie van kalenders en links voor deelname aan gesprekken✅ Inline gebeurtenissen aanmaken binnen taakweergaven

Wilt u uw wekelijkse of maandelijkse planning versnellen? Gebruik de sjabloon voor de kalenderplanner van ClickUp om uw dagen te organiseren met aangepaste tags, filters en vooraf ingestelde weergaven.

Met de nieuwe ClickUp-kalender visualiseert u niet alleen uw werklast, maar beheert u deze ook actief.

Functie #2: Coördineer teamvergaderingen met ClickUp

Plan en beheer teamdiscussies met ClickUp Meetings

Een essentiële functie voor een planner? Vergaderingen naadloos beheren.

De functies van ClickUp Meetings maken het plannen en beheren van vergaderingen een stuk eenvoudiger.

In plaats van te schakelen tussen een kalender-app en je projectmanagementplatform, kun je effectieve vergaderingen plannen, bijhouden en uitvoeren, rechtstreeks vanuit ClickUp.

De kalenderintegratie synchroniseert vergadertijden met taken en projecten terwijl agenda's worden ingesteld in ClickUp, waardoor vergaderingen gefocust en productief blijven.

Daarna kunt u actie-items, beslissingen en aantekeningen rechtstreeks aan de vergaderingstaak toevoegen om de follow-ups georganiseerd te houden. Deze naadloze integratie helpt iedereen op één lijn te houden en vergaderingen om te zetten in bruikbare volgende stappen in plaats van alleen maar gebeurtenissen in de kalender.

💡Pro-tip: Integreer Calendly met ClickUp om de kracht van een compleet werkomgeving te benutten terwijl u uw vergaderingen automatisch plant.

Functie #3: Plan uw kalender met sjablonen

Gratis sjabloon downloaden Organiseer uw planning moeiteloos met de sjabloon voor een kalenderplanner

Met de ClickUp-sjabloon voor een kalenderplanner kunt u uw dagen, weken en maanden plannen zonder helemaal opnieuw te beginnen.

Een van de opvallende functies van de ClickUp-sjabloon voor kalenderplanning is de veelzijdigheid. U kunt schakelen tussen meerdere weergaven: of u nu een maandelijks, wekelijks of dagelijks overzicht van uw taken en gebeurtenissen nodig hebt, de sjabloon kan worden aangepast aan uw behoeften.

De aanpasbare tags en filters van deze sjabloon voor dagelijkse planners verbeteren je mogelijkheden om taken op categorie te ordenen nog verder, zodat je gefocust blijft op wat echt belangrijk is.

U kunt gedetailleerde beschrijvingen, bijlagen, subtaken en checklists toevoegen aan taken in de kalenderweergave. Dit maakt het eenvoudig om zowel taken op hoog niveau te plannen als een grondige projectplanning op één plek te beheren.

💡Pro-tip: Gebruik het sjabloon voor het blokkeren van agenda's van ClickUp om planningsconflicten te voorkomen en ervoor te zorgen dat u voldoende tijd aan de juiste taken besteedt.

Functie #4: Maak aantekeningen, vat samen en automatiseer uw weg naar een betere dag

Neem de controle over uw vergaderingen met geautomatiseerde aantekeningen van ClickUp AI Notetaker

Wat als uw planner-app u een aantal taken uit handen zou kunnen nemen? ClickUp Brain kan dat! Het heeft geïntegreerde AI-functies van om de kracht van automatisering en slimme suggesties rechtstreeks in uw werkstroom te brengen.

Een opvallende functie is de ClickUp AI Notetaker, die uw vergaderingen automatisch opneemt, transcribeert en samenvat. In plaats van haastig actiepunten te noteren, legt de AI Notetaker beslissingen, volgende stappen en belangrijke discussiepunten vast, waardoor uw vergaderingen productiever worden en gemakkelijker op te volgen zijn.

In combinatie met taakcontext zorgt de AI Notetaker ervoor dat elke vergadering bruikbaar blijft en koppelt automatisch inzichten aan relevante werkruimtes. U kunt zelfs rechtstreeks vanuit uw vergaderverslagen taken aanmaken, waardoor een gesprek direct wordt omgezet in actie.

ClickUp Brain helpt u ook met:

Automatiseer repetitieve taken

Maak samenvattingen voor lange takenlijsten

Suggesties voor verbeteringen aan project werkstromen

Analyseer datatrends en genereer voortgangsrapporten

Deze AI-aangedreven functies helpen u deadlines te halen, handmatige inspanningen te verminderen en beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

Prijzen van ClickUp

Wat is Calendly?

Calendly is toonaangevende software voor het plannen van afspraken die de coördinatie van vergaderingen vereenvoudigt.

De belangrijkste functie is het elimineren van het heen en weer sturen van e-mails dat vaak nodig is om een geschikt tijdstip voor een vergadering te vinden. Gebruikers kunnen hun beschikbaarheid instellen, een link delen en anderen rechtstreeks afspraken laten boeken in hun gesynchroniseerde kalender.

Het maakt verbinding met persoonlijke en professionele agenda's (Google, Outlook, Office 365, iCloud) om realtime beschikbaarheid weer te geven en dubbele boekingen te voorkomen. De eenvoud spreekt individuen aan, terwijl de functies goed schaalbaar zijn voor teams en grote ondernemingen die behoefte hebben aan gestroomlijnde externe planning.

🧠 Leuk weetje: Maar liefst 72% van de wekelijkse tijd van een bedrijfsleider wordt besteed aan vergaderingen. Sommige vergaderingen zijn essentieel, maar veel kunnen worden ingekort of vervangen, waardoor er meer tijd vrijkomt voor werk dat meer impact heeft.

via Calendly

Functies van Calendly

Calendly blinkt uit omdat het gebruiksvriendelijk is en goed in uw dagelijkse routine kan worden geïntegreerd. Laten we de belangrijkste functies eens bekijken:

Functie #1: Vereenvoudigde kalenderintegratie

Calendly kan worden gekoppeld aan populaire kalendertools zoals Google Agenda, Outlook en Office 365.

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt uw agenda automatisch bijgehouden en wordt uw beschikbaarheid in realtime bijgewerkt. U voorkomt moeiteloos dubbele boekingen of planningsconflicten

via Calendly

Functie #2: Aanpasbare beschikbaarheid voor flexibele vergaderboekingen

via Calendly

U hebt volledige controle over wanneer u beschikbaar bent voor vergaderingen. Met Calendly kunt u:

Stel specifieke werktijden in

Voeg buffertijden toe voor en na vergaderingen

Pas aan voor tijdzones of locaties van vergaderingen

Zo weet je zeker dat je alleen vergaderingen boekt wanneer het jou uitkomt, waardoor je georganiseerd en stressvrij blijft.

Functie #3: Integratie van videoconferenties voor online vergaderingen

via Calendly

Calendly kan worden geïntegreerd met tools zoals Zoom, Microsoft Teams en Google Meet.

Wanneer iemand een vergadering plant, voegt het platform automatisch een link voor videoconferenties toe aan de gebeurtenis. U hoeft dit niet handmatig in te stellen – alles wordt voor u geregeld, wat u tijd en moeite bespaart.

👀 Wist u dat? De sjabloon voor de maandelijkse planner van ClickUp bevat secties voor deadlines van taken, belangrijke mijlpalen en persoonlijke doelen, zodat u een goed overzicht van uw maand krijgt.

Functie #4: Aangepaste gebeurtenistypen en delen van links voor meer controle

via Calendly

Met Calendly kunt u aangepaste vergadertypes maken die aan uw behoeften voldoen. Bijvoorbeeld:

Eén-op-één vergaderingen

Groepssessies

Webinars of workshops

U kunt de duur, locatie en vereisten voor deelnemers aan de vergadering instellen. U kunt zelfs formulieren of vragen toevoegen die mensen kunnen invullen wanneer ze een vergadering boeken, zodat u van tevoren volledig voorbereid bent.

U kunt een gepersonaliseerde Calendly-link genereren om te delen met clients, collega's of iedereen die een afspraak met u moet maken.

Prijzen van Calendly

Free

Standaard: $ 12/maand per zetel

Teams : $ 20/maand per zetel

Enterprise: vanaf $ 15.000/jaar

Lees ook: Tijdmanagement gemakkelijk gemaakt: uw perfecte weekschema opstellen

ClickUp vs. Calendly: functies vergeleken

Beide tools zijn uitstekend binnen hun respectievelijke domeinen. Hieronder vindt u een vergelijking van de belangrijkste functies:

1. Taak- en projectmanagement

ClickUp blinkt uit als projectmanagementplatform en biedt tools zoals takenlijsten, Gantt-grafieken, tijdlijnen, kalenders en Kanban-borden. Gebruikers kunnen subtaken aanmaken, afhankelijkheden tussen taken toevoegen en aangepaste statussen toewijzen voor geautomatiseerde werkstromen.

Functies zoals tijdregistratie, werklastbeheer en het bijhouden van doelen maken het een uitgebreide oplossing voor het beheren van projecten van elke grootte.

De maandelijkse kalendersjablonen, aangepaste velden en rapportagetools van ClickUp vereenvoudigen het organiseren van taken en het bijhouden van de voortgang.

Calendly is daarentegen niet ontworpen voor taak- of projectmanagement. Het is uitsluitend gericht op het plannen van vergaderingen en beschikt dus niet over functies voor het aanmaken van taken, het toewijzen van taken of het bijhouden van de voortgang.

🏆 Winnaar: De functionaliteit van ClickUp is ongeëvenaard voor het beheren van taken en projecten, iets wat Calendly niet ondersteunt.

2. Planning en kalenderintegratie

ClickUp bevat een robuuste kalenderweergave voor planning en een volledige ClickUp-kalender voor het plannen en beheren van gebeurtenissen. Met functies zoals uitnodigingen voor deelnemers, deelnamelinks, kalendersynchronisatie en planning binnen taken biedt ClickUp nu een geïntegreerde ervaring voor tijdbeheer. Hoewel Calendly nog steeds toonaangevend is op het gebied van geavanceerde beschikbaarheid en automatisering van planning, dicht ClickUp snel het gat door planning te integreren in zijn bredere productiviteitssuite.

Calendly is daarentegen speciaal ontworpen voor planning. Het synchroniseert automatisch met de populairste agenda's, zoals Google Agenda, Outlook en Apple Agenda, om overlappingen en dubbele boekingen te voorkomen.

Extra functies zoals buffertijden, detectie van tijdzones en aanpasbare soorten gebeurtenissen maken Calendly ideaal voor het beheren van complexe planningen. De automatische herinneringen en follow-ups vereenvoudigen de coördinatie van vergaderingen nog verder.

🏆 Winnaar: Calendly loopt nog steeds voorop op het gebied van externe vergaderingen coördineren en planning, maar ClickUp wint terrein met zijn eigen kalender en volledige integratie met werk.

Samenwerking is een van de sterke punten van ClickUp. Elke functie op het platform, van chatten tot opmerkingen en whiteboards tot documenten, is ontwikkeld om de communicatie met je team te vergemakkelijken.

De mogelijkheid om de communicatie binnen teams te centraliseren in taken of projecten zorgt ervoor dat er minder tools nodig zijn. Bovendien kunnen teams projectupdates delen via dashboards en rapportages.

Calendly biedt echter beperkte tools voor samenwerking.

Het ondersteunt functies voor teamplanning, zoals round-robin-toewijzingen en collectieve planning, die helpen bij het coördineren van de beschikbaarheid van teams. Het biedt echter geen functies zoals communicatie op taakniveau of gezamenlijke bewerking van documenten.

🏆 Winnaar: De allesomvattende samenwerkingsfuncties van ClickUp maken het een betere tool voor teams die aan gedeelde projecten werken.

4. Automatisering

ClickUp biedt geavanceerde automatiseringen voor verschillende werkstromen, zoals het verplaatsen van taken tussen statussen, het versturen van herinneringen of het toewijzen van taken op basis van triggers zoals deadlines. Deze automatiseringen zijn in hoge mate aanpasbaar, zodat gebruikers ze kunnen afstemmen op de behoeften van hun project.

Aangezien Calendly zich uitsluitend richt op planning, zijn de automatiseringen daarop afgestemd. Het biedt functies zoals automatische herinneringen voor vergaderingen, follow-up e-mails en werkstromen voor planning op basis van goedkeuring. Deze automatiseringen besparen tijd door heen-en-weer-communicatie te verminderen.

🏆 Winnaar: Het is een gelijkspel. ClickUp domineert de automatisering van taken en projecten, terwijl Calendly uitblinkt in planningsspecifieke automatisering.

5. Tijdsregistratie

ClickUp bevat een ingebouwde tijdregistratie, waarmee gebruikers rechtstreeks binnen taken uren kunnen registreren. Deze functie is van onschatbare waarde voor bedrijven die factureerbare uren moeten bijhouden of de productiviteit van hun team moeten beoordelen.

ClickUp ondersteunt ook integraties met tijdregistratietools van derden, zoals Toggl en Harvest, voor extra flexibiliteit.

Calendly biedt daarentegen geen functies voor tijdregistratie. Het is speciaal bedoeld voor planning, wat betekent dat het geen tools bevat voor het bijhouden van de tijd die aan taken of projecten wordt besteed.

🏆 Winnaar: De tools voor tijdregistratie van ClickUp maken het de beste keuze voor het monitoren van productiviteit en facturering.

6. Integraties

ClickUp kan worden geïntegreerd met meer dan 1000 apps, waaronder Slack, Zoom, Google Drive, Microsoft Teams en zelfs Calendly!

Met de API kunnen ontwikkelaars ook aangepaste integraties maken. Of u nu communicatie, het delen van bestanden of automatisering van werkstromen moet beheren, ClickUp biedt uitgebreide compatibiliteit.

Hoewel de integraties van Calendly voldoende zijn voor het plannen van werkstromen, zijn het totale aantal en de verscheidenheid aan integraties beperkter dan bij ClickUp.

🏆 Winnaar: ClickUp voor een breder bereik van integraties die verschillende werkstromen ondersteunen.

7. Gebruikersinterface

De interface van ClickUp helpt u uw site goed te beheren, of het nu gaat om project tijdlijnen, teamsamenwerking of agenda-gebeurtenissen, alles blijft gestroomlijnd op één plek. Hoewel deze veelzijdigheid een sterk punt is, kan de gebruikersinterface voor nieuwe gebruikers ook overweldigend aanvoelen. Het is het meest geschikt voor gebruikers die bereid zijn tijd te investeren in het leren kennen van het platform.

De interface van Calendly is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk, waardoor het ideaal is voor beginners. Het instellen van gebeurtenissen, het definiëren van beschikbaarheid en het delen van planningslinks zijn intuïtieve processen die minimale kennis vereisen.

🏆 Winnaar: Calendly vanwege zijn eenvoud. De gebruikersinterface maakt het voor gebruikers gemakkelijker om snel aan de slag te gaan.

8. Gebruiksgemak

Vanwege de uitgebreide functies heeft ClickUp een steilere leercurve. De uitgebreide tutorials, sjablonen voor planningen en ondersteuningsbronnen maken de start echter beheersbaar voor gemotiveerde gebruikers.

Calendly is ontworpen voor gebruiksgemak, waardoor zelfs beginnende gebruikers binnen enkele minuten gebeurtenissen kunnen instellen en links voor planning kunnen delen. Door zijn eenvoud is het toegankelijk voor niet-technische gebruikers.

🏆 Winnaar: Calendly, dankzij het gebruiksgemak en de eenvoudige functionaliteit, waardoor het ideaal is voor snelle implementatie.

ClickUp vs. Calendly op Reddit

Wanneer Redditors ClickUp en Calendly vergelijken, gaat de discussie vaak over de specifieke problemen die elke tool oplost en hoe goed deze past in de dagelijkse werkstromen.

Voor wie een oplossing voor projectmanagement nodig heeft, is ClickUp vaak een favoriet.

Redditors die ClickUp gebruiken, benadrukken de aanpassingsmogelijkheden en zeggen dat het geweldig is voor teams die met meerdere taken en deadlines jongleren. Veel gebruikers zijn dol op de flexibiliteit, met weergaven zoals Gantt-grafieken, Kanban-borden en tijdlijnen, samen met ingebouwde functies zoals tijdregistratie en rapportage.

We gebruiken Clickup nu al minstens 4 jaar en eerlijk gezegd is het veruit een van de beste tools voor projectmanagement. We hebben Asana, Monday.com en Trello geprobeerd voordat we voor ClickUp kozen. De beste keuze ooit! Ik heb nooit grote problemen gehad en de klantenservice is behulpzaam. Ik heb een betaald abonnement en met de nieuwe versie wordt het steeds beter. Over het algemeen heeft Clickup, gezien de prijs en de enorme hoeveelheid tools, al mijn verwachtingen overtroffen. Ik heb zeker een beter inzicht gekregen in onze werkstroomprocessen nadat ik heb geleerd hoe ik Clickup effectief kan gebruiken.

We gebruiken Clickup nu al minstens 4 jaar en eerlijk gezegd is het veruit een van de beste tools voor projectmanagement. We hebben Asana, Monday.com en Trello geprobeerd voordat we voor ClickUp kozen. De beste keuze ooit! Ik heb nooit grote problemen gehad en de klantenservice is behulpzaam. Ik heb een betaald abonnement en met de nieuwe versie wordt het steeds beter. Over het algemeen heeft Clickup, gezien de prijs en de enorme hoeveelheid tools, al mijn verwachtingen overtroffen.

Ik heb zeker een beter inzicht gekregen in onze werkstroomprocessen nadat ik heb geleerd hoe ik Clickup effectief kan gebruiken.

Een veelgehoorde klacht op Reddit blijft de uitgebreide functieset van ClickUp, die overweldigend kan aanvoelen, vooral voor individuele gebruikers of kleine teams die misschien niet alle mogelijkheden nodig hebben.

Calendly is een aanrader voor mensen die hun planning willen vereenvoudigen.

Redditors die Calendly hebben geprobeerd, prijzen vaak het gebruiksgemak en de tijdbesparende functionaliteit, met name voor het coördineren van vergaderingen in verschillende tijdzones.

Het wordt omschreven als "instellen en vergeten", en velen waarderen het dat het het vervelende heen en weer zoeken naar beschikbaarheid overbodig maakt.

Ik gebruik Calendly. Het bespaart echt tijd om vergaderingen te plannen. Zoals de meeste mensen doe ik gewoon een tekst met een link toevoegen aan mijn e-mailhandtekening (iets als "Plan een vergadering met mij"). Werkt geweldig!

Ik gebruik Calendly. Het bespaart echt tijd om vergaderingen te plannen. Zoals de meeste mensen doe ik gewoon een tekst met een link toevoegen aan mijn e-mailhandtekening (iets als "Plan een vergadering met mij"). Werkt geweldig!

Sommige Redditors maken echter aantekeningen over de beperkingen ervan en wijzen erop dat Calendly niet verder gaat dan planning – het is niet ontworpen voor het beheren van taken of werkstromen.

🧠Leuk weetje: Met de sjabloon voor de weekplanner van ClickUp kunt u uw doelen opsplitsen per dag en tijd en uw taken blokken, zodat u de hele week productief blijft.

Welke planner-tool is de beste?

Door zowel ClickUp als Calendly 'planner-apps' te noemen, worden hun verschillende benaderingen van planning benadrukt. Calendly blinkt uit in het plannen van vergaderingen en het automatiseren van het planningsproces. ClickUp blinkt uit als alternatief voor Calendly bij het plannen van werk – taken, projecten, doelen en deadlines – en biedt tegelijkertijd tools om de tijd en vergaderingen rondom dat werk te beheren.

Voor teams die een uitgebreid platform nodig hebben om taken en projecten te beheren, samen te werken, doelen bij te houden en interne planning en planning af te handelen, is ClickUp de duidelijke winnaar. De veelzijdigheid en geïntegreerde functies bieden een veel grotere totale waarde en maken meerdere afzonderlijke tools overbodig.

Als u alleen externe afspraken wilt automatiseren en eenvoudig uw beschikbaarheid wilt delen, blijft Calendly een uitstekende, toonaangevende oplossing. Het doet één ding uitzonderlijk goed.

Voor holistische werkplanning, projectuitvoering en teamsamenwerking biedt ClickUp echter de diepgang en flexibiliteit die Calendly, door zijn ontwerp, niet heeft. Hiermee kunt u niet alleen uw planning beheren, maar ook uw volledige werkstroom.

Meld u nu aan voor een gratis proefversie van ClickUp om aan de slag te gaan.