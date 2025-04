11 Beste AI-alternatieven voor Ideogrammen in 2025

Ideogram's tekst-naar-beeld AI is uitstekend voor het in elkaar flansen van snelle visuals met tekst. Maar soms heb je betere UX-ontwerptools nodig.

Misschien ben je op zoek naar pixel-perfecte plaatsing van tekst. Of misschien wil je experimenteren met verschillende artistieke stijlen die je merk laten knallen (zonder uren te spenderen aan Fotoshop).

Gelukkig heeft de explosieve groei van AI-afbeeldinggeneratie talloze Ideogram AI-alternatieven opgeleverd. Dus als je je wilt verdiepen in AI-gebaseerde beeldgeneratie, ben je hier aan het juiste adres!

Van tools die gericht zijn op gedetailleerd artwork tot platforms die gespecialiseerd zijn in marketingvisuals, we hebben een aanbeveling voor elke creatieve uitdaging. Deze blogpost bespreekt de 11 beste Ideogram-alternatieven die jouw creatieve workflow kunnen transformeren.

We hebben het over het maken van zeer specifieke afbeeldingen in enkele seconden! Laten we beginnen!

60-seconden samenvatting Midjourney: Het beste voor professionele artistieke uitvoer Adobe Firefly: Het beste voor juridisch verantwoorde content voor commerciële projecten Leonardo AI: Het beste voor creatieve professionals DALL-E 3: Het beste voor het maken van contextrijke afbeeldingen Stabiele verspreiding: Het beste voor het genereren van verschillende kunstvariaties Craiyon: Het beste voor creatief experimenteren Dream van Wombo: Het beste voor mensen zonder technische expertise Runway ML: Het beste voor professionele producenten van content Freepik: Het beste voor het aanmaken van middelen en grafisch ontwerp NightCafe: Het beste voor creatieve nieuwe ideeën en richtingen Canva AI: Het beste voor teams die op grote schaal visuele content maken

Wat is Ideogram?

Ideogram is een tekst-naar-beeld AI-generator die zijn plaats heeft veroverd in de groeiende wereld van AI-kunstgeneratoren. De tool zet geschreven beschrijvingen om in opvallende afbeeldingen, van artwork en foto's tot diagrammen en illustraties.

Wanneer je een tekstbeschrijving invoert, wordt er veel aandacht besteed aan kleine details zoals texturen en belichting, waardoor de uiteindelijke afbeeldingen er opmerkelijk natuurgetrouw uitzien.

Herinner je je die AI-gegenereerde afbeeldingen met rare, onzinnige tekst? Ideogram herstelt dat.

Het creëert duidelijke, leesbare tekst in de gegenereerde afbeeldingen. We hebben het over perfect leesbaar:

Logo ontwerpen

Marketing banners

Afbeeldingen voor sociale media

Merkactiva

De tool werkt door het bestuderen van enorme datasets van afbeeldingen gekoppeld aan teksten. Het deep learning systeem pikt patronen op tussen woorden en visuele elementen, gebruikt deze kennis om nieuwe afbeeldingen te creëren die overeenkomen met wat je hebt gevraagd.

Waarom kiezen voor Ideogram-alternatieven?

Hoewel Ideogram geschikt is voor snelle mockups en basisvisualisaties, kunnen de beperkingen ervan je tegenhouden als je aan geavanceerdere of creatievere projecten werkt. Dit is waarom je alternatieven zou kunnen overwegen:

Verbeterd realisme: Veel alternatieven genereren hyperrealistische afbeeldingen, waardoor ze ideaal zijn voor productfoto's en headshots van professionele kwaliteit

Creatieve diversiteit: Een breder bereik van artistieke stijlen en innovatieve ontwerpen helpt visuals op te vallen

Grote precisie: Meer controle over fijne details zorgt voor verfijnde aanpassingen in elk ontwerpaspect

Geavanceerde functies: Meer controle over fijne details maakt verfijnde aanpassingen in elk ontwerpaspect mogelijk

Verbeterde resultaten: Ultra-gedetailleerde renderings en gedurfde, unieke visuals helpen ideeën tot leven te brengen met uitzonderlijke duidelijkheid

Als je op zoek bent naar meer creatieve flexibiliteit en resultaten van professionele kwaliteit, is het misschien tijd om de concurrentie te verkennen.

💡 Pro Tip: AI art prompt ideeën kunnen nieuwe mogelijkheden voor je creatieve projecten ontsluiten.

De 11 beste alternatieven voor Ideogram

Hoewel Ideogram uitblinkt in het genereren van AI-afbeeldingen, bieden sommige van deze bewezen alternatieven AI-gegenereerde kunst voor elke creatieve behoefte. Laten we beginnen:

1. Midjourney (Het beste voor professionele artistieke uitvoer)

via Schijfsnoer

Midjourney is niet alleen een hulpmiddel voor het genereren van afbeeldingen, het is een platform voor het creëren van kunst. De visuals vallen op met een uitgesproken artistieke flair, waardoor ze direct herkenbaar en pakkend zijn.

Wat Midjourney onderscheidt is zijn nauwgezette aandacht voor detail. Van subtiele schaduwen en levensechte reflecties tot ingewikkelde oppervlaktetexturen, elk element is gemaakt om de uitvoer rijk, natuurlijk en meeslepend te laten aanvoelen.

Neem bijvoorbeeld productfotografie. Dankzij de laatste updates heeft Midjourney zijn vermogen om hyper-realistische beelden te produceren, voltooid met leesbare tekst, drastisch verbeterd. Het is ideaal voor mockups, posters, marketingmateriaal en meer.

De beste functies van Midjourney

Maak met één klik meerdere variaties op je oorspronkelijke afbeelding, zodat je verschillende creatieve richtingen kunt verkennen zonder helemaal opnieuw te hoeven beginnen

Verfijn je resultaten met behulp van parameter commando's waarmee je kunt verwijzen naar specifieke stijlen of tekens uit andere afbeeldingen

Pas afbeeldingen aan en verfijn ze door middel van meerdere iteraties met behulp van de opties 'Variaties' en 'Upscale'

Werk samen met een ondersteunende community in Discord kanalen, waar je tips kunt delen en direct feedback krijgt

Beperkingen in het midden van de reis

Er is een initiële leercurve om de promptmechanica onder de knie te krijgen

Prijzen voor Midjourney

Basis abonnement: $10/maand

Standaard abonnement: $30/maand

Pro abonnement: $60/maand

Mega abonnement: $120/maand

Beoordelingen en recensies van Midjourney

G2: 4. 4/5 (80+ beoordelingen)

Capterra: N/A

Wat gebruikers over Midjourney zeggen

Midjourney produceert consistent visueel verbluffende afbeeldingen met een hoge resolutie die vaak de verwachtingen overtreffen op het gebied van detail en kwaliteit. Het vermogen om aanwijzingen creatief te interpreteren maakt het een fantastisch hulpmiddel voor concept art, moodboards en experimentele ontwerpen.

Midjourney produceert consistent visueel verbluffende afbeeldingen met een hoge resolutie die vaak de verwachtingen overtreffen op het gebied van detail en kwaliteit. Het vermogen om aanwijzingen creatief te interpreteren maakt het een fantastisch hulpmiddel voor concept art, moodboards en experimentele ontwerpen.

Pro Tip: Als je rente hebt op het verbeteren van je beeldgeneratie, gebruik dan deze gids over Midjourney prompt voorbeelden voor het verfijnen van je prompts en maak optimaal gebruik van deze krachtige tool.

🧠 Fun feit: Generatieve platforms met kunstmatige intelligentie zoals Midjourney vereenvoudigen het aanmaken van kinderboeken door het proces toegankelijk en leuk te maken voor auteurs.

➡️ Ook lezen: Beste Midjourney alternatieven & concurrenten voor AI beeldgeneratie

2. Adobe Firefly (het beste voor juridisch verantwoorde content voor commerciële projecten)

via Adobe Firefly

Adobe Firefly ontketent je creatieve potentieel met een krachtige AI-afbeeldingsgenerator. Maak moeiteloos verbluffende afbeeldingen in talloze stijlen, van fotorealistisch tot grillig, en dat alles 100% veilig voor commercieel gebruik.

Firefly is naadloos geïntegreerd in Adobe Creative Cloud en stelt je in staat om je stoutmoedigste ideeën snel en nauwkeurig om te zetten in realiteit. Of je nu voor je werk of voor je plezier ontwerpt, het helpt je creëren, innoveren en leveren als nooit tevoren.

Adobe Firefly beste functies

Vul gaten in afbeeldingen of breid bestaande afbeeldingen op natuurlijke wijze uit met het generatieve opvulgereedschap

Meld problemen met nauwkeurigheid direct via het feedbacksysteem om de uitvoerkwaliteit te helpen verbeteren

Neem deel aan actieve communityforums en Discord-kanalen om werk te delen en tips te krijgen van andere gebruikers

Genereer commerciële afbeeldingen die ethisch zijn verkregen van Adobe Stock

Adobe Firefly limieten

Firefly functies zijn niet toegankelijk met gedeelde apparaatlicenties. Je hebt een gebruikerslicentie of een Adobe Express-licentie nodig

Adobe Firefly prijzen

Gratis

Meerdere Premium Abonnementen

Adobe Firefly beoordelingen en recensies

G2: 4. 6/5 (50+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat gebruikers over Adobe Firefly zeggen

Mijn favoriete mogelijkheid is de mogelijkheid om referentieafbeeldingen te laden om effecten of items voor een compositie te maken en zo nieuw en origineel artwork te creëren! De integratie van het platform in mijn werkstroom verloopt moeiteloos. Firefly is heel gemakkelijk te gebruiken en accepteert alle aanwijzingen binnen de grenzen. Ik gebruik Firefly regelmatig als onderdeel van mijn creatieve proces.

Mijn favoriete mogelijkheid is de mogelijkheid om referentieafbeeldingen te laden om effecten of items voor een compositie te maken en zo nieuw en origineel artwork te creëren! De integratie van het platform in mijn werkstroom verloopt moeiteloos. Firefly is heel gemakkelijk te gebruiken en accepteert alle aanwijzingen binnen de grenzen. Ik gebruik Firefly regelmatig als onderdeel van mijn creatieve proces.

📮 ClickUp Insight: 11% van onze respondenten gebruikt AI voornamelijk voor brainstormsessies en ideeën. Maar wat gebeurt er daarna met deze briljante ideeën? Dit is waar je een AI-aangedreven whiteboard nodig hebt , zoals ClickUp Whiteboards, dat je helpt om ideeën uit de brainstormsessie direct om te zetten in Taken. En als je een concept niet helemaal kunt uitleggen, vraag dan gewoon aan de AI image generator om een visual te maken op basis van je vraag. Het is de alles-in-één app voor werk waarmee je sneller kunt bedenken, visualiseren en uitvoeren!

3. Leonardo AI (Beste voor creatieve professionals)

via Leonardo AI

Stel je voor dat je moeiteloos aangepaste modellen maakt die de essentie van je merk of de unieke stijl van je project weerspiegelen. Met Leonardo AI genereer je niet alleen beelden, maar vorm je ze tot meesterwerken.

Het revolutionaire realtime AI Canvas geeft je volledige controle, zodat je elementen kunt toevoegen, verwijderen en verfijnen met ongeëvenaarde precisie.

Leonardo AI onderscheidt zich door de nadruk op samenwerking, waardoor het een krachtig hulpmiddel is voor teams. Het is perfect voor het stroomlijnen van projectmanagement en het leveren van visueel verbluffende content die opvalt.

Leonardo AI beste functies

Maak aangepaste AI-modellen om te voldoen aan exacte stijlvereisten

Snel afbeeldingen genereren met het Lightning XL-model

Integreer soepel met andere tools via de uitgebreide API

Werk met zowel het standaard Phoenix-model als met gespecialiseerde opties voor verschillende behoeften

Leonardo AI limieten

De rijkdom aan opties van het platform kan in het begin overweldigend aanvoelen

Leonardo AI prijzen

Aangepaste prijzen

Leonardo AI beoordelingen en reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Leonardo AI

Leonardo AI is een prachtige tool, aangedreven door kunstmatige intelligentie, die illustraties genereert in een grote verscheidenheid aan stijlen. Omdat de meeste suggesties overeenkomen met wat je vraagt, kunnen ze worden geïmplementeerd in elk project waaraan je werkt. Het geeft je ook meerdere opties om uit te kiezen in een zeer goede kwaliteit en is zeer gemakkelijk te gebruiken en te integreren. Dit is de AI generator die ik het meest gebruik.

Leonardo AI is een prachtige tool, aangedreven door kunstmatige intelligentie, die illustraties genereert in een grote verscheidenheid aan stijlen. Omdat de meeste suggesties overeenkomen met wat je vraagt, kunnen ze worden geïmplementeerd in elk project waaraan je werkt. Het geeft je ook meerdere opties om uit te kiezen in een zeer goede kwaliteit en is zeer gemakkelijk te gebruiken en te integreren. Dit is de AI generator die ik het meest gebruik.

4. DALL-E 3 (het beste voor het maken van contextrijke afbeeldingen)

via Ch atGPT

Deze geavanceerde AI-kunstgenerator app brengt je aanwijzingen tot leven met verbluffende aandacht voor detail. Of het nu gaat om de versleten textuur van een antiek boek of de glinstering van maanlicht op een glinsterend meer, DALL-E 3 legt je visie vast met adembenemende precisie.

Wat maakt het nog beter? Het koppelt naadloos met ChatGPT om je ideeën te verfijnen in een natuurlijke, werkstroom. Experimenteer met verschillende stijlen, verken onverwachte combinaties en pas je visie aan tot het uiteindelijke beeld goed aanvoelt.

DALL-E 3 beste functies

Maak kristalheldere afbeeldingen met een hoge resolutie die scherp blijven, zelfs als je ze vergroot

Wijzig bestaande afbeeldingen met tekstinstructies, perfect voor snelle bewerkingen en variaties

Behandel complexe scènes met meerdere elementen met behoud van visuele samenhang

Produceer afbeeldingen in verschillende stijlen, van fotorealistische tot artistieke interpretaties

DALL-E 3 limieten

Voegt vaak te veel decoratieve elementen toe, zelfs wanneer gevraagd wordt om minimalistische ontwerpen

Moeite met specifieke scène-eisen, zoals het nauwkeurig weergeven van objecten in bepaalde oriëntaties

DALL-E 3 prijzen

Beschikbaar als onderdeel van ChatGPT Team en Enterprise abonnementen

DALL-E 3 beoordelingen en recensies

G2: N/A

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

➡️ Ook lezen: Dall-E alternatieven om AI-afbeeldingen te maken

5. Stabiele verspreiding (het beste voor het genereren van verschillende kunstvariaties)

via Stable Diffusion

Laat je creativiteit de vrije loop met Stable Diffusion, de open-source tool die je ideeën tot leven brengt.

Verfijn elk detail - belichting, compositie, stemming en sfeer - om unieke en boeiende visuals te maken.

Je kunt zelfs de uitvoer van afbeeldingen verfijnen met behulp van de geleidingsschaal. Hogere waarden creëren afbeeldingen die beter overeenkomen met je vraag, terwijl lagere waarden meer artistieke interpretatie mogelijk maken.

De beste functies van Stable Diffusion

Controleer en recreëer specifieke uitvoer met zaadnummers, perfect voor als je consistente resultaten nodig hebt voor meerdere generaties

Transformeer bestaande schetsen of afbeeldingen door AI-verbetering toe te passen via de functie Beeld-naar-beeld

Verwerk meerdere variaties tegelijk met batchgeneratie, zodat je verschillende interpretaties van je concept kunt verkennen

Houd je uitvoer geschikt voor alle doelgroepen met de ingebouwde module voor veiligheidscontrole

Stabiele diffusie limieten

Soms heb je moeite met de generatietijden en de kwaliteit van de afbeeldingen

Stabiele diffusieprijzen

Gratis

Love: $5/maand

Beoordelingen en recensies van Stable Diffusion

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: N/A

Wat gebruikers over Stable Diffusion zeggen

Ik heb onlangs Stable Diffusion 3 gebruikt. Ik vond de tekst-naar-beeld mogelijkheden absoluut topklasse. Het niveau van de spellingsmogelijkheden en de afbeeldingskwaliteit is gewoon opmerkelijk.

Ik heb onlangs Stable Diffusion 3 gebruikt. Ik vond de tekst-naar-beeld mogelijkheden absoluut topklasse. Het niveau van de spellingsmogelijkheden en de afbeeldingskwaliteit is gewoon opmerkelijk.

6. Craiyon (het beste voor creatief experimenteren)

via Craiyon

Craiyon, voorheen bekend als DALL-E Mini, helpt je om beschrijvingen van tekst om te zetten in visuele kunst. De tool is met name geschikt voor ontwerpers en kunstenaars die op zoek zijn naar nieuwe inspiratie, docenten die complexe ideeën visueel uitleggen en makers van content die snel afbeeldingen willen genereren.

Craiyon blinkt uit met eenvoudige, ongecompliceerde tekstbeschrijvingen, in tegenstelling tot veel andere AI-art tools die ingewikkelde aanwijzingen vereisen. Hoewel het misschien niet de hypergedetailleerde kwaliteit van geavanceerde modellen bereikt, biedt het een leuke, creatieve en toegankelijke manier voor iedereen om AI-gegenereerde kunst te verkennen.

Craiyon beste functies

Maak meerdere afbeeldingsvariaties tegelijk, zodat je verschillende perspectieven op je tekst krijgt

Kies uit verschillende artistieke stijlen die passen bij je creatieve visie, van realistische foto's tot abstracte kunst

Ontvang realtime resultaten terwijl je typt, waardoor het creatieve proces snel en vloeiend verloopt

Gebruik de API integratie om het genereren van afbeeldingen toe te voegen aan je projecten

Werk met meerdere talen voor tekstaanwijzingen, zodat het wereldwijd toegankelijk is

Craiyon limieten

Het gereedschap interpreteert complexe teksten soms verkeerd, waardoor je soms meerdere pogingen moet doen om het gewenste resultaat te krijgen

Craiyon prijzen

Ondersteuner: $12/maand

Professioneel: $24/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Craiyon beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. Dream by Wombo (het beste voor mensen zonder technische kennis)

via Dream by Wombo

Dream by Wombo maakt het maken van kunst met tekst eenvoudig, leuk en aantrekkelijk. Gebruikers kunnen snel visueel verbluffende afbeeldingen maken met minimale inspanning, waardoor het perfect is voor iedereen die zijn creativiteit wil stimuleren.

Het platform stelt gebruikers in staat om moeiteloos verschillende stijlen en thema's te verkennen, waarbij artistieke expressie wordt aangemoedigd zonder dat er geavanceerde vaardigheden of AI-expertise voor nodig is.

Dream by Wombo is vooral aantrekkelijk voor casual gebruikers die op zoek zijn naar een speelse en intuïtieve manier om kunst te creëren, verbeelding omzetten in beelden met slechts een paar klikken.

De beste functies van Dream by Wombo

Maak digitale kunst door tekstbeschrijvingen te typen in meerdere talen, waaronder Japans, Hindi en Indonesisch

Kies uit verschillende artistieke stijlen zoals Realistisch, VFX, Anime, Avatar en Street Art om aan je visie te voldoen

Bewerk bestaande afbeeldingen met behulp van tekst commando's om elementen zoals achtergronden en belichting aan te passen

Deel je creaties en blader door de kunstwerken van andere gebruikers in de ingebouwde sociale feed

Dream by Wombo limieten

Inconsistente afbeeldingskwaliteit

Dream by Wombo prijzen

Maandelijks: $9. 99/maand

Jaarlijks: $89. 99/jaar

Levenslang: $169. 99/maand

Beoordelingen en recensies van Dream by Wombo

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: N/A

8. Runway ML (het beste voor professionele producers van content)

via Startbaan ML

Wat gebeurt er als je machine-learning tools voor kunstenaars en ontwerpers combineert in een samenhangend platform? Runway ML! Het biedt krachtige functies waarmee je video's bewerkt, afbeeldingen genereert en in realtime samenwerkt.

Door verschillende mogelijkheden voor machine learning te integreren in één gebruiksvriendelijke interface, richt Runway ML zich op professionals die op zoek zijn naar innovatieve oplossingen voor multimedia projecten.

Deze focus op veelzijdigheid en samenwerking maakt het een waardevol hulpmiddel voor moderne makers.

Runway ML beste functies

Genereer video's van afbeeldingen door vloeiende overgangen tussen geüploade foto's, perfect voor het maken van dynamische diavoorstellingen of verhalende content

Maak automatisch aangepaste 3D-texturen voor gebruik in verschillende modelleerplatforms

Bouw soundscapes en synchroniseer lipbewegingen met audio, ondersteun meerdere gezichten voor natuurlijke dialogen met teken

Gebruik kant-en-klare sjablonen voor projecten met een eenvoudig drag-and-drop systeem om sneller content aan te maken

Limieten van baan ML

Gegenereerde afbeeldingen zijn weliswaar kleurrijk, maar missen soms realisme en kunnen vervormde vormen of onjuiste details vertonen

De Gen 3 Alpha modellen zijn relatief duur in vergelijking met de kwaliteit van de resultaten die ze leveren

Prijzen Runway ML

Basis: Free

Standaard: $15/maand per gebruiker

Pro: $35/maand per gebruiker

Onbeperkt: $95/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Runway ML beoordelingen en recensies

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Freepik (het beste voor het aanmaken van afbeeldingen en grafisch ontwerp)

via Freepik

Ben je een ontwerper of marketeer die de laatste trends op het gebied van grafisch ontwerp voor wil blijven? Kijk dan niet verder dan Freepik! Met een enorme bibliotheek van meer dan 250 miljoen bronnen is het een schatkamer voor al je creatieve behoeften.

Freepik biedt een indrukwekkende mix van vectoren, foto's, PSD-bestanden en AI-tools, waarbij traditionele ontwerpactiva naadloos overgaan in geavanceerde technologie.

Van aangepaste illustraties tot kant-en-klare sjablonen voor grafisch ontwerp: met Freepik maak je in een handomdraai ontwerpen van professionele kwaliteit. Of je nu aan een groot project werkt of snel inspiratie nodig hebt, met Freepik zit je goed!

Freepik beste functies

Verwijder achtergronden uit afbeeldingen in enkele seconden met het hulpmiddel voor achtergrondverwijdering, waardoor je tijd bespaart op handmatige bewerking

Genereer professionele voice-overs voor je video's met de AI-voicegenerator

Laat je ontwerpen stralen met de functie Upscale, die de beeldresolutie verhoogt zonder aan kwaliteit in te boeten

Polijst afbeeldingen snel met de ingebouwde editor en retoucheergereedschappen

Freepik limieten

Het gratis abonnement heeft enkele opmerkelijke beperkingen

Je moet Freepik krediet geven voor alle bronnen die je gebruikt

Prijzen voor Freepik

Gratis

Essentieel: $9/maand

Premium: $20/maand

Premium+: $39/maand

Beoordelingen en recensies van Freepik

G2: 4. 7/5 (130+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

➡️ Ook lezen: Hoe AI gebruiken voor grafisch ontwerp

10. NightCafe (het beste voor creatieve nieuwe ideeën en richtingen)

via Night C afe

NightCafe is een veelzijdig platform voor het aanmaken van AI-kunst waarmee kunstenaars, ontwerpers en makers van content krachtige mogelijkheden krijgen om beelden te genereren.

Het zet tekstbeschrijvingen om in unieke kunstwerken met behulp van meerdere geavanceerde AI-modellen. Deze functie maakt het bijzonder waardevol voor creatieve verkenningen en artistieke projecten.

Je kunt deelnemen aan dagelijkse kunstuitdagingen, je creaties delen in chats en feedback krijgen van andere makers. Dit voegt een sociale dimensie toe die helpt om nieuwe ideeën en creatieve richtingen aan te wakkeren.

De beste functies van NightCafe

Creëer visuals op basis van tekstaanwijzingen met zes verschillende AI-modellen, waaronder Stable Diffusion, DALL-E 3 en SDXL, voor flexibiliteit in artistieke stijlen

Pas vooraf ingestelde artistieke stijlen toe zoals Anime, 3D-game, Olieverfschilderij en Pop Art om snel specifieke looks te bereiken

Bewerk specifieke delen van gegenereerde afbeeldingen met de functie voor inkleuren, waarmee je je creaties kunt verfijnen en perfectioneren

NightCafe limieten

Het op kredieten gebaseerde systeem kan kostbaar worden voor gebruikers die regelmatig veel afbeeldingen met een hoge resolutie moeten genereren

NightCafe prijzen

AI Beginner: $5. 99/maand

Hobbyist: $9. 99/maand

AI Enthousiast: $19. 99/maand

AI Kunstenaar: $49. 99/maand

NightCafe beoordelingen en recensies

G2: 3. 5/5 (Te weinig beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (70+ beoordelingen)

11. Canva AI (het beste voor teams die op grote schaal visuele content maken)

via Canva AI

Canva AI is je creatieve assistent die de repetitieve delen van het ontwerpwerk afhandelt. Deze AI-suite past precies in de vertrouwde interface van Canva, waardoor zowel beginners als professionals hem gemakkelijk kunnen gebruiken zonder een steile leercurve.

Voorbeeld: als je van een verticale sociale post een horizontale banner moet maken, handelt de AI de beelduitbreiding automatisch af zonder dat je andere AI-tools voor sociale media nodig hebt.

Of, als je tekst in een oude afbeelding wilt bewerken, kan de AI deze in enkele seconden bewerkbaar maken.

Canva AI beste functies

Verander statische afbeeldingen in bewerkbare afbeeldingen door elementen te verplaatsen en de grootte ervan aan te passen terwijl de AI de gaten op natuurlijke wijze invult

Analyseer presentaties en pas passende animaties toe die passen bij de toon van uw content met één enkele klik

Genereer automatisch meerdere versies van ontwerpen op basis van je invoer, waardoor je uren handmatig werk bespaart

Canva AI limieten

De AI-afbeeldingsgenerator mist gedetailleerde instellingen voor aanpassingen die verder gaan dan basisaanpassingen van stijl en verhouding

Canva AI prijzen

Gratis Canva

Canva Pro: $15/maand per gebruiker

Canva Teams: $10/maand per gebruiker

Canva Enterprise: Aangepaste prijzen

Canva AI beoordelingen en beoordelingen

G2: 4. 7/5 (4300+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (40+ beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over Canva AI

Onlangs had ik gekozen voor Canva Pro, wat ontzettend handig was voor mijn projecten. Nog betere ontwerpen en sjablonen om mee te werken. De pro-afbeeldingen voor precies wat ik zocht. De nieuw toegevoegde AI magic functie is geweldig. Canva is een tool die niet vervangen kan worden. Ik heb een team toegevoegd en het geïntegreerd met een aantal van mijn social media accounts. Geweldige ervaring.

Onlangs had ik gekozen voor Canva Pro, wat ontzettend handig was voor mijn projecten. Nog betere ontwerpen en sjablonen om mee te werken. De pro-afbeeldingen voor precies wat ik zocht. De nieuw toegevoegde AI magic functie is geweldig. Canva is een tool die niet vervangen kan worden. Ik heb een team toegevoegd en het geïntegreerd met een aantal van mijn social media accounts. Geweldige ervaring.

Veel geavanceerde AI-tools richten zich alleen op het genereren van AI-afbeeldingen, maar sommige platforms integreren AI-mogelijkheden in bredere functies voor projectmanagement en samenwerking.

ClickUp (het beste voor end-to-end projectmanagement en het genereren van afbeeldingen)

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, tilt je artistieke processen naar een hoger plan met AI-gestuurde functies.

Verfraai uw brainstormsessies door snelle en verbluffende afbeeldingen te maken met ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards verbeteren de visuele samenwerking door een dynamische ruimte te bieden voor creatieve processen. Met realtime visuele brainstorming kunnen teams naadloos samenwerken, waar ze ook zijn.

De functie maakt het mogelijk om afbeeldingen te uploaden, waardoor annotaties en discussies direct op visuals mogelijk zijn voor een betere context en begrip. Bovendien maken tools voor gezamenlijke planning, zoals aantekeningen en tekeningen uit de vrije hand, het organiseren van ideeën en het omzetten ervan in uitvoerbare abonnementen gemakkelijk, wat innovatie en teamwork bevordert.

Maar de belangrijkste functie? AI-afbeeldingsgenerator!

Met ClickUp Brain in whiteboards kunt u onmiddellijk AI-ondersteunde visuals maken, zoals diagrammen, grafieken of ander beeldmateriaal, rechtstreeks in uw whiteboard, zodat u niet meer hoeft te schakelen tussen tools of handmatig grafische ontwerpen hoeft te maken.

Of je nu aan het brainstormen bent, een ideeënbord aan het organiseren bent of visuele content aan het bespreken bent, Brain ondersteunt je creatieve proces naadloos. Dit maakt het een ideale oplossing voor het abonneren op innovatieve projecten, het samenwerken met je team en het verzamelen van waardevolle feedback.

Genereer afbeeldingen met ClickUp Whiteboards

ClickUp Brain helpt u ook slimmer te werken door gebruik te maken van krachtige ClickUp AI functies om uw werkstroom te stroomlijnen. Met zijn interactieve vraag- en antwoordinterface krijgt u onmiddellijk contextspecifieke antwoorden over Taken, documenten of bedrijfswiki's, waardoor u tijd bespaart bij het zoeken naar informatie.

Snel een overzicht van uw werk nodig? ClickUp Brain biedt een samenvatting van taken, threads en opmerkingen met één klik voor moeiteloze duidelijkheid. Het automatiseert ook projectupdates en samenvattingen, zodat uw team op één lijn blijft zonder extra inspanningen.

Versnel het aanmaken van content in taken en documenten met de AI-schrijfhulp van ClickUp Brain

Tot slot kunt u ClickUp for Design gebruiken om uw creatieve workflows van begin tot eind te optimaliseren. Of u nu een ontwerpopdracht wilt aanmaken in deelbare documenten, direct taken wilt genereren op basis van de opdracht, of zelfs feedback wilt delen via opgenomen clips, ClickUp heeft een functie aangepast aan uw behoeften.

ClickUp beste functies

Zet feedback van clients en teams om in gedetailleerde Taken-taak lijsten via ClickUp Taken

Stel wijzigingen voor of documenteer feedback voor ontwerpactiva met behulp van Redactie in ClickUp

Deel tijdstempelfeedback op videoclips om revisies te versnellen via ClickUp Clips

Creëer en visualiseer gedetailleerde roadmaps voor projecten met duidelijke doelen en visuele mijlpalen

ClickUp verbinden met Figma, Adobe Creative Cloud en andere ontwerpsoftware

ClickUp limieten

Voor nieuwe gebruikers kan het een uitdaging zijn om door de vele functies en aanpassingsopties van ClickUp te navigeren

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

Business : $12/maand per gebruiker

Enterprise : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brein: toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

Wat gebruikers over ClickUp zeggen

ClickUp heeft asynchrone afstemming veel eenvoudiger en effectiever gemaakt. Door een kader te bouwen waarin doelstellingen en resultaten kunnen worden geschetst en gestructureerd, kunnen teams op afstand de verwachtingen begrijpen en vlot statusupdates geven. Brainstormen met whiteboards is gemakkelijk, prioriteiten reorganiseren is gemakkelijk en het toevoegen van referentiebeelden, enz. gaat allemaal heel vloeiend.

ClickUp heeft asynchrone afstemming veel eenvoudiger en effectiever gemaakt. Door een kader te bouwen waarin doelstellingen en resultaten kunnen worden geschetst en gestructureerd, kunnen teams op afstand de verwachtingen begrijpen en vlot statusupdates geven. Brainstormen met whiteboards is gemakkelijk, prioriteiten reorganiseren is gemakkelijk en het toevoegen van referentiebeelden, enz. gaat allemaal heel vloeiend.

Stimuleer je creativiteit en productiviteit met de juiste tool

AI-gegenereerde afbeeldingen zijn cool. Maar met AI gemaakte afbeeldingen die geïntegreerd zijn in je werkstroom? Dat is onverslaanbaar.

Terwijl Ideogram zich alleen richt op het genereren van AI-afbeeldingen, stroomlijnt ClickUp elk aspect van uw creatieve proces.

Van het beheren van taken en het samenwerken met uw team tot het organiseren van middelen en het direct actie ondernemen op ideeën, ClickUp is het alles-in-één platform dat u helpt uw visie efficiënt tot leven te brengen.

Klaar om uw creativiteit en productiviteit op te voeren? Laten we eens kijken hoe ClickUp uw manier van werken kan veranderen. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!