Hoe je een opscheppingsdocument maakt en de erkenning krijgt die je verdient

Gebruik een filter: Voordat je een invoer toevoegt, moet je je afvragen of deze groei, probleemoplossing of tastbare waarde vertegenwoordigt. Als het gewoon weer een routineopdracht is, sla hem dan over

Identificeer sleutel thema's: Denk na over je carrièrepad op lange termijn. Streeft u naar leiderschap, technisch meesterschap of functieoverschrijdende expertise? Neem alleen bijdragen op die je dichter bij deze doelen brengen

Houd mijlpalen bij, geen details: Als je dagelijkse taken zich opstapelen, groepeer ze dan op resultaat. Instance, "Simplificeerde query's voor facturen, wat het team 4 uur per week bespaart," heeft meer impact dan een lijst van elk e-mailtje of telefoontje dat je hebt afgehandeld