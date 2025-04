Top 11 Zoho Cliq alternatieven voor teamsamenwerking in 2025

Effectieve communicatie en samenwerking zijn de sleutel tot productiviteit op de werkplek van vandaag. De juiste tools helpen teams taken te coƶrdineren, in realtime te chatten en projecten naadloos te beheren.

Zoho Cliq is een populaire keuze en biedt berichten, videogesprekken en Taakbeheer.

Leuk weetje: 'Zoho' zou zijn ontstaan uit het acroniem 'SOHO', wat staat voor klein kantoor of thuiskantoor.

Maar het voldoet misschien niet aan de behoeften van elk team. Als je op zoek bent naar een betere oplossing, ben je hier op de juiste plek.

Dit artikel onderzoekt Zoho Cliq alternatieven met krachtige functies om teamwerk te verbeteren. Laten we eens duiken in de beste apps voor teamcommunicatie die chatten in het bedrijfsleven een nieuwe vorm geven. šŸ’¬

60-seconden samenvatting Hier vind je een snel overzicht van de 11 beste Zoho Cliq alternatieven: ClickUp (het beste voor samenwerking in teams en projectmanagement)

Slack (het beste voor soepele teamcommunicatie)

Microsoft Teams (de beste voor geĆÆntegreerde samenwerking op kantoor)

Raket. Chat (het beste voor aanpasbare open-source communicatie)

Zoom (het beste voor video conferencing en webinars)

Mattermost (de beste voor veilige en aanpasbare samenwerking tussen teams)

Google Chat (het beste voor integratie met Google Werkruimte)

Discord (het beste voor gemeenschapsvorming en communicatie)

Chanty (de beste voor efficiƫnte samenwerking in teams)

Skype (de beste voor kosteneffectieve communicatie)

RingCentral (Beste voor zakelijke communicatieoplossingen)

Wat moet je zoeken in Zoho Cliq alternatieven?

Zoek bij het vergelijken van Zoho Cliq alternatieven naar functies die naadloze communicatie ondersteunen en de productiviteit van je team verhogen:

Uitgebreide communicatietools: Kies platforms die een combinatie van direct messaging, groepschats en videoconferenties bieden om real-time samenwerking mogelijk te maken

Effectief project- en taakmanagement: Selecteer systemen die mogelijkheden voor projectmanagement en het bijhouden van taken combineren, zodat teams verantwoordelijkheden kunnen toewijzen, deadlines kunnen stellen en de voortgang kunnen meten, allemaal op ƩƩn platform. Sommige platforms bieden aanpasbare workflows om je te helpen taken efficiƫnter te beheren

Uitgebreide integraties: Zorg ervoor dat het alternatief compatibel is met de tools die je team al gebruikt, zoals CRM-systemen, diensten voor bestandsopslag en andere programma's voor productiviteit

Gebruiksvriendelijke interface: Zoek een platform met een intuĆÆtieve en aanpasbare interface om de leercurve te verkorten en de gebruikersadoptie te verhogen

Veiligheid en compliance: Geef de voorkeur aan communicatietechnologieƫn die Geef de voorkeur aan communicatietechnologieƫn die sterke bescherming bieden op het gebied van veiligheid, zoals end-to-endencryptie en compliance met industrienormen, om kritieke bedrijfsinformatie te beveiligen

Integratie met meerdere platforms: Kies tools die werken op verschillende apparaten, zoals je browser of mobiele telefoon, en waarmee je eenvoudig op de hoogte blijft en kunt reageren op berichten

šŸ’” Pro Tip: Effectieve teamcommunicatie in diverse werkomgevingen vereist meer dan goede bedoelingen: het vereist bewuste praktijken en de juiste tools. Investeer in platforms en gewoonten die de kloof van fysieke scheiding overbruggen en die duidelijkheid en verbinding binnen uw team bevorderen.

De 11 Beste Zoho Cliq Alternatieven

Hier vind je een overzicht van de beste Zoho Cliq alternatieven, elk met zijn sterke punten, om je te helpen bepalen welke het beste past bij jouw communicatie-uitdagingen.

1. ClickUp (Beste voor samenwerking in teams en projectmanagement)

ClickUp is de alles app voor werk die real-time samenwerking, projectmanagement en automatisering van werkstromen combineert. In tegenstelling tot tools die zich alleen richten op chatten of het delen van documenten, biedt ClickUp een complete werkruimte waar teams kunnen plannen, communiceren en uitvoeren zonder van tool te hoeven wisselen.

Werk efficiƫnt samen met teamgenoten in realtime met ClickUp Chat

ClickUp Chat maakt real-time communicatie naadloos door gesprekken direct aan je werk te koppelen. Leden van het team kunnen Ć©Ć©n-op-Ć©Ć©n of in groep thread chatten zonder de app te verlaten. Zo hoef je minder vaak van context te wisselen en blijven discussies gericht op specifieke Taken of projecten.

In chatten kun je teamgenoten taggen, taken koppelen en naar bestanden verwijzen, waardoor gesprekken worden omgezet in actie en de teamcoƶrdinatie wordt verbeterd. Bovendien kun je met AI-functies zoals Catch Me Up snel sleutelupdates samenvatten, zodat je nooit belangrijke details mist.

Catch me up functie van ClickUp Chat

ClickUp Chat heeft een ingebouwde functie voor videobellen en scherm delen genaamd SyncUps - perfect voor vergaderingen van teams, brainstormsessies en korte check-ins. Teams kunnen face-to-face samenwerken zonder hun werkstroom te verlaten.

SyncUps in ClickUp

De gesprekken worden verbeterd met AI-gestuurde samenvattingen, koppeling van taken en realtime annotaties, zodat vergaderingen leiden tot actie, niet alleen tot gesprekken.

Taken maken, delen en bewerken met je team in ClickUp Docs

Bestanden delen in ClickUp is naadloos. U kunt documenten bij Taken voegen, ze delen in chatten of toevoegen aan opmerkingen - alles blijft georganiseerd en toegankelijk.

Gebruik ClickUp Docs om in realtime Taken te delen en eraan samen te werken. Zo vinden teamleden de bronnen die ze nodig hebben wanneer ze die nodig hebben.

Beheer taken moeiteloos in de Taak-weergave van ClickUp

ClickUp onderscheidt zich van andere samenwerkingsplatformen door de mogelijkheid om gesprekken te integreren met Taak- en Werkstroombeheer.

Met een simpele klik kan een chat een uitvoerbare Taak worden. Teams kunnen taken toewijzen, deadlines stellen en voortgang bijhouden zonder extra tools.

šŸ“Œ Hoe meer je weet: In tegenstelling tot Zoho Cliq biedt ClickUp Whiteboards , waarmee teams visueel kunnen brainstormen en ideeĆ«n kunnen omzetten in uitvoerbare Taken.

Aanpasbare workflows laten teams procedures aanpassen aan hun eisen, en automatisering handelt repetitieve taken af, zodat teams zich kunnen concentreren op wat het belangrijkst is. Het bereik van ClickUp's sjablonen voor communicatieplannen maakt het gemakkelijk om aan de slag te gaan met het platform en de taken.

ClickUp beste functies

Zet berichten om in taken en koppel chattrajecten aan taken met ClickUp-taak

Maak en deel schermopnames om berichten over te brengen zonder lange e-mailketens

het Gebruikhet ClickUp Brain met AI om mensen, werk en kennis binnen uw organisatie met elkaar te verbinden

Automatiseer routinetaken met aanpasbare triggers en acties

Taken aanpassen met aangepaste velden, statussen en weergaven

ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers hebben te maken met een leercurve vanwege het bereik van functies

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Contact voor prijzen

ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en reviews

G2: 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4300+ beoordelingen)

Gebruikers vinden het geweldig hoe ClickUp een uniform communicatieplatform creƫert. Dit is wat een gebruiker te zeggen had:

ClickUp heeft alle communicatie van verschillende kanalen zoals e-mails, chats en WhatsApp naar Ć©Ć©n plek verplaatst. Zo weet je waar je moet zijn om de informatie te vinden die je nodig hebt.

šŸ“®ClickUp Inzicht: Een doorsnee kenniswerker moet gemiddeld met 6 mensen verbinding maken om werk gedaan te krijgen. Dit betekent dat hij of zij dagelijks contact moet hebben met 6 belangrijke verbindingen om essentiĆ«le context te verzamelen, prioriteiten af te stemmen en projecten vooruit te helpen. De strijd is echt - voortdurende follow-ups, verwarring over versies en zwarte gaten in de zichtbaarheid ondermijnen de productiviteit van teams. Een gecentraliseerd platform zoals ClickUp, met Connected Search en AI Knowledge Manager, pakt dit aan door context direct beschikbaar te maken binnen handbereik.

2. Slack (het beste voor soepele teamcommunicatie)

via Slack

Slack is een populaire communicatietool die samenwerking tussen teams mogelijk maakt via georganiseerde kanalen, asynchrone berichtenuitwisseling en uitgebreide integraties. Als alternatief voor Zoho Cliq biedt Slack een gebruiksvriendelijke interface die de productiviteit verhoogt door discussies te centraliseren met speciale kanalen, delen van bestanden en app-integraties op Ć©Ć©n toegankelijke locatie.

Slack onderscheidt zich door zijn uitgebreide app directory en aanpasbare notificaties, die tegemoet komen aan verschillende organisatorische behoeften. Deze mogelijkheden maken Slack een aantrekkelijke keuze voor organisaties die op zoek zijn naar een veelzijdige en schaalbare communicatieoplossing.

Slack beste functies

Maak speciale ruimtes voor verschillende projecten of teams

Verbinding maken met meer dan 2.600 toepassingen, waaronder Google Drive, Salesforce en Trello

Vind snel gesprekken en bestanden uit het verleden terug met krachtige zoekfuncties

Berichten vastmaken binnen kanalen of berichten om essentiƫle informatie toegankelijk te houden

Slack beperkingen

Functies voor audio- en videoconferenties zijn beperkt tot 50 deelnemers

Kan duur worden voor grotere teams omdat de prijs per gebruiker is

Mist ingebouwde functies voor projectmanagement (vereist integraties)

Slack prijzen

Gratis

Pro: $8. 75/maand per gebruiker

Business+: $15/maand per gebruiker

Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en reviews van Slack

G2: 4. 5/5 (33.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (23.000+ beoordelingen)

šŸ“š Lees ook: Beste Slack alternatieven voor teamcommunicatie

3. Microsoft Teams (de beste voor geĆÆntegreerde samenwerking op kantoor)

via Microsoft Teams

Microsoft Teams is een uitgebreide hub voor samenwerking die naadloos is geĆÆntegreerd in de Microsoft 365-suite. Het geeft gebruikers toegang tot tools zoals Word, Excel en SharePoint binnen dezelfde interface.

Net als Slack biedt Teams kanaalgebaseerde communicatie, direct messaging en delen van bestanden. De sleutel tot het verschil is echter de diepe integratie met Microsoft 365. Dit maakt het een geschikt alternatief voor Zoho Cliq voor veel organisaties die Microsoft-producten gebruiken.

Het resultaat is dat gebruikers kunnen meeschrijven aan documenten, kalenders kunnen beheren en kunnen samenwerken aan projecten zonder tussen applicaties te hoeven schakelen.

De beste functies van Microsoft Teams

Houd online vergaderingen met maximaal 300 deelnemers, met functies voor scherm delen en aangepaste achtergronden

Gebruik Microsoft Copilot voor intelligente schrijfondersteuning en integratie met Microsoft 365 apps zoals Word, PowerPoint en Teams

Vergaderingen automatisch samenvatten om gebruikers te voorzien van sleutelpunten, voorgestelde taken en hoogtepunten

Verbeter de ervaring van een virtuele vergadering met functies zoals achtergrondvervaging, opnames van vergaderingen en live ondertiteling

Beperkingen van Microsoft Teams

Voor sommige geavanceerde functies zijn hogere abonnementen of extra abonnementen nodig

Verbruikt aanzienlijke systeembronnen, wat de prestaties op oudere apparaten kan beĆÆnvloeden

Prijzen voor Microsoft Teams

Gratis

Microsoft Teams Essentials: $4/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Basic: $6/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Standard: $12. 50/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Microsoft Teams

G2: 4. 3/5 (15.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (9.700+ beoordelingen)

šŸ“– Lees meer: Top Microsoft Teams alternatieven & concurrenten

4. Rocket. Chat (de beste voor aanpasbare open-source communicatie)

Rocket.Chat is een open-source communicatietool waarmee teams hun chatomgeving kunnen aanpassen aan individuele behoeften. Het biedt alle functies die je van een teamcommunicatieplatform mag verwachten, zoals real-time chatten, audio- en videoconferenties en aanzienlijke aanpassingsmogelijkheden.

In tegenstelling tot propriƫtaire platforms zoals Slack of Teams, biedt Rocket. Chat kunnen bedrijven hun diensten hosten op hun servers, waardoor privacy en controle van gegevens gewaarborgd zijn. Dit maakt Rocket. Chat een aantrekkelijke optie voor organisaties met strenge veiligheidseisen of organisaties die liever zelf hun infrastructuur beheren.

De modulaire architectuur en uitgebreide API ondersteunen moeiteloze integratie met verschillende tools en diensten, waardoor de samenwerking en productiviteit van teams verbetert.

Rocket. Chat beste functies

Verbeter de veilige communicatie tussen Rocket. Chat en matrix-compatibele apps met behulp van een federatief netwerk om het aanmelden van meerdere servers te voorkomen

Communiceer in meer dan 50 talen voor wereldwijde samenwerking

Integreer communicatiekanalen zoals live chatten en e-mail in Ć©Ć©n platform

Gebruik Rocket. Chat's bot framework om terugkerende Taken te automatiseren

Rocket. Chatten limieten

Gebruikers hebben af en toe problemen met de stabiliteit van de server gerapporteerd

De mogelijkheden voor zelf hosten en aanpassen vereisen aanzienlijke technische expertise om in te stellen en te onderhouden

Rocket. Chat pricing

Starter: Gratis

Pro: Aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Rocket. Beoordelingen en recensies over chatten

G2: 4. 2/5 (300+ beoordelingen)

Capterra: 4. 3/5 (150+ beoordelingen)

Rocket. Chat ondersteunt meerdere chats en wordt geprezen door zijn gebruikers, evenals het gemak waarmee het kan worden geĆÆmplementeerd. Een gebruiker had er het volgende over te zeggen:

Het is eenvoudig te implementeren en ondersteunt meerdere chatkanalen die kunnen worden gebruikt voor (een) kleine groep (een) team of zelfs voor een groot aantal leden van de groep.

5. Zoom (Beste voor video conferencing en webinars)

via Zoom

Zoom staat vaak synoniem voor video conferencing. Het is een alom erkend videocommunicatieplatform dat bekend staat om zijn betrouwbare high-definition video- en audioconferentiefuncties. Bovendien maakt de schaalbaarheid van Zoom het mogelijk om grote vergaderingen met veel deelnemers te houden, zodat aan verschillende organisatorische behoeften kan worden voldaan.

Het platform biedt een gebruiksvriendelijke interface en functies zoals scherm delen, breakout rooms en opnamemogelijkheden. Dit maakt het zeer geschikt voor bedrijven en onderwijsteams die samenwerking op afstand willen versterken.

Zoom beste functies

Verdeel grote vergaderingen in kleinere groepen om discussies en brainstormsessies mogelijk te maken

Organiseer tot 10.000 deelnemers met live polling, vraag en antwoord en analyse van deelnemers

Vertalingen verzorgen tijdens vergaderingen voor meertalig publiek

Gebruik de Zoom Clips functie om je async videocommunicatiemogelijkheden te verbeteren

Beperkingen Zoom

Het gratis abonnement limiet groepsvergaderingen tot 40 minuten

Er zijn in het verleden zorgen geuit over de veiligheid (hoewel Zoom stappen heeft ondernomen om deze aan te pakken)

Beperkte functies voor chatten in vergelijking met speciale platforms voor teamcommunicatie

Zoom prijzen

Basis: Gratis

Pro: $15. 99/maand per gebruiker

Business: $21. 99/maand per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen van Zoom

G2: 4. 5/5 (56.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (14.000+ beoordelingen)

Veel gebruikers zijn dol op de functies van Zoom voor verbinding met video. Een gebruiker zei het volgende:

Elke software heeft zijn 'nice to have', maar in periodes waarin video conferencing je belangrijkste behoefte is, laat Zoom je nooit in de steek.

6. Mattermost (Beste voor veilige en aanpasbare samenwerking in teams)

via Mattermost

Mattermost is een ander open-source samenwerkingsplatform dat is gemaakt voor ondernemingen die veilige, zelfgehoste oplossingen nodig hebben. Het biedt een volledige set functies, zoals realtime messaging, delen van bestanden en workflowbeheer, waardoor het een haalbaar alternatief is voor Zoho Cliq.

De uitgebreide aanpassingsmogelijkheden van Mattermost maken het ideaal voor industrieƫn die waarde hechten aan gegevensbescherming en naleving van interne veiligheidsprotocollen. Het platform ondersteunt verschillende plugins waarmee teams het kunnen aanpassen aan hun specifieke workflows, waardoor efficiƫnte samenwerking tussen afdelingen wordt bevorderd.

Belangrijkste beste functies

Voer AI-ondersteunde activiteiten uit in privƩ clouds met behulp van open source en aangepaste LLM's

Implementeer het platform op de servers van je bedrijf en zorg zo voor privacy van gegevens en naleving van intern beleid

Verbinding maken met essentiƫle tools zoals GitLab en Jira om je werkstroom te centraliseren

Communiceer effectief in wereldwijde teams met ondersteuning voor meerdere talen

Grootste limieten

De initiƫle installatie en configuratie kan complex zijn voor organisaties zonder speciale IT-resources

Sommige gebruikers rapporteren bugs tijdens het gebruik van de app

De gebruikersinterface kan minder gepolijst aanvoelen dan sommige commerciƫle alternatieven

Belangrijkste prijzen

Gratis

Professioneel: $10/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Belangrijkste beoordelingen en recensies

G2: 4. 3/5 (300+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (160+ beoordelingen)

šŸ”Ž Wist je dat? Volgens onderzoek zijn kleinere, meer diverse teams beter in staat om innovatief werk te doen dan een groter team binnen hetzelfde bedrijf.

7. Google Chat (het beste voor integratie met Google Werkruimte)

via Google Werkruimte

Google Chat is een communicatieplatform dat effectief samenwerkt met Google Workspace en teams directe berichten, groepsgesprekken en samenwerkingsgebieden biedt. Dit Zoho Cliq-alternatief biedt naadloze integratie met Google Workspace-applicaties, waardoor gebruikers bestanden van Google Drive kunnen delen, in realtime kunnen samenwerken aan documenten en vergaderingen kunnen plannen via Google Agenda, rechtstreeks in de chatinterface.

Deze samenhangende integratie optimaliseert workflows voor bedrijven die al gebruik maken van Google's suite van productiviteitstools. De gebruiksvriendelijke interface en toegankelijkheid van Google Chat maken het een praktische keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar een samenhangende communicatieoplossing.

Google Chat beste functies

Organiseer teambesprekingen en projecten in virtuele ruimten die Spaces worden genoemd

Vind snel eerdere berichten en gedeelde bestanden met een sterke zoekfunctie

Direct samenwerken aan documenten binnen de chat-interface

Maak efficiƫnter gebruik van voorspellende tekst bij het opstellen van berichten, zodat je minder tijd kwijt bent met typen en minder fouten maakt

Beperkingen van Google chatten

Voor geavanceerde functies is mogelijk een abonnement op Google Werkruimte vereist

Minder opties voor het aanpassen van de interface in vergelijking met sommige concurrenten

Minder aanpassingsmogelijkheden dan sommige open-source alternatieven

Prijzen voor Google chatten

Business Starter: $8.40/maand per gebruiker

Business Standaard: $16. 80/maand per gebruiker

Business Plus: $ 26. 40/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over Google chatten

G2: N/A

Capterra: 4. 5/5 (2.000+ beoordelingen)

8. Discord (het beste voor gemeenschapsvorming en communicatie)

via Discord

Discord is een veelzijdig communicatieplatform dat mogelijkheden biedt voor chatten met tekst, spraak en video, waardoor het een aantrekkelijk alternatief is voor Zoho Cliq. Discord is in eerste instantie ontworpen voor gaming communities, maar heeft zich ook ontwikkeld tot een informele zakelijke messaging app die verschillende groepen en organisaties ondersteunt met functies zoals georganiseerde kanalen, direct messaging en uitgebreide integratiemogelijkheden.

Discord is opgebouwd rond "servers", die openbaar of privƩ kunnen zijn. Je kunt meerdere tekst- en spraakkanalen maken voor verschillende onderwerpen of teams binnen elke server. Het staat bekend om zijn spraakchat met lage latentie, waardoor het ideaal is voor realtime communicatie, zelfs tijdens online games.

Hoewel Discord niet primair is ontworpen voor bedrijven, maken de flexibiliteit en het gratis abonnement het een aantrekkelijke optie voor sommige teams.

Discord beste functies

Gebruik tekstberichten, spraakkanalen en asynchrone video's om tegemoet te komen aan communicatievoorkeuren

Personaliseer je interacties met aangepaste emoji's, geanimeerde avatars en unieke profielthema's

Deel je scherm in hoge definitie voor presentaties en samenwerking

Verbeter de functie door bots toe te voegen voor moderatie, planning of entertainment

Discord beperkingen

In vergelijking met platforms die gericht zijn op business mist Discord geĆÆntegreerde tools voor Taak- en Projectmanagement

Het beheren van notificaties is een uitdaging, vooral op servers met hoge activiteitsniveaus, wat kan leiden tot informatieoverbelasting

Kan overweldigend zijn voor gebruikers die niet bekend zijn met de interface

Discord prijzen

Gratis

Nitro Basic: $2. 99/maand

Nitro: $9. 99/maand

Beoordelingen en recensies over Discord

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: 4. 7/5 (450+ beoordelingen)

9. Chanty (Beste voor efficiƫnte samenwerking in teams)

via Chanty

Chanty is een applicatie voor teamcommunicatie en samenwerking die processen vereenvoudigt met functies zoals onbeperkte berichtgeschiedenis, Taakbeheer en connectoren. Als alternatief voor Zoho Cliq biedt Chanty een gebruiksvriendelijke en intuĆÆtieve interface voor naadloze onboarding op verschillende apparaten en platforms, waardoor de leercurve voor bedrijven tot een minimum wordt beperkt.

Naast de kerncommunicatiemogelijkheden integreert Chanty met verschillende applicaties van derden, waardoor teams hun workflows kunnen samenvoegen door bestaande tools rechtstreeks binnen het platform te verbinden. Met het ingebouwde systeem voor taakbeheer kunnen gebruikers berichten omzetten in taken, deze toewijzen aan leden van het team en de voortgang bewaken met behulp van een Kanban-bord.

Belangrijkste functies

Organiseert taken, gesprekken en gedeelde content in een gecentraliseerde hub met de functie Teambook

Toegang tot al je eerdere gesprekken zonder limieten

Verbind Chanty met tools zoals Trello, Asana en Google Drive om de productiviteit te verhogen

Verhoog de productiviteit met behulp van de AI-mogelijkheden van het platform die automatisch invulopties bieden en de nauwkeurigheid van zoekopdrachten na verloop van tijd verbeteren

Beperkingen

Het biedt een beperkt aantal integraties in vergelijking met andere platforms

Gebruikers hebben problemen en storingen gemeld met de functie voor videogesprekken

Chanty prijzen

Gratis

Business: $4/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (40+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (30+ beoordelingen)

Chanty heeft veel gebruikers voor zijn efficiƫntie, met een gebruiker die zegt:

Over het algemeen is Chanty een geweldige toevoeging aan de toolkit van ons team. Het heeft onze interne communicatie en samenwerking veel efficiƫnter gemaakt en de voordelen wegen ruimschoots op tegen de paar kleine nadelen.

10. Skype (de beste voor kosteneffectieve communicatie)

via Skype

Skype is een veteraan op het gebied van digitale communicatie, vooral bekend om zijn mogelijkheden om video en spraak te bellen. Hoewel het is geƫvolueerd naar instant messaging en het delen van bestanden, blijft de belangrijkste kracht de functies voor het bellen.

Skype is een eenvoudige en kosteneffectieve optie voor individuen en kleine teams die een betrouwbare manier nodig hebben om te bellen via het internet. Het is vooral handig voor internationale gesprekken, omdat Skype concurrerende tarieven biedt voor het bellen naar vaste en mobiele telefoons.

āš ļø Disclaimer: De sluiting van Microsoft in mei 2025 betekent dat gebruikers zich gratis kunnen aanmelden bij Microsoft Teams met hun Skype-referenties. Chats en contacten worden naadloos overgenomen, zodat je kunt blijven profiteren van gratis bellen en berichten versturen, plus nieuwe functies zoals vergaderingen en communities - allemaal binnen de Teams app.

Skype beste functies

Voer hoogwaardige video- en spraakgesprekken met individuen of groepen

Deel je scherm tijdens gesprekken om presentaties en discussies te verbeteren

Neem gesprekken op om ze indien nodig opnieuw te bekijken

Automatisch ondertitels genereren tijdens gesprekken, voor een betere toegankelijkheid voor verschillende deelnemers

Skype limieten

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface verouderd in vergelijking met andere apps

Biedt minder integraties met apps van derden, wat de aanpasbaarheid in verschillende technische omgevingen beperkt

Beperkte functies vergeleken met moderne platforms voor teamcommunicatie

Skype prijzen

Gratis

Mobiele en vaste nummers: Vanaf $2.99/maand

Skype beoordelingen en recensies

G2: 4. 3/5 (23.000 beoordelingen)

Capterra: 4. 2/5 (500+ beoordelingen)

Gebruikers zijn dol op het gemak waarmee Skype kan worden ingesteld voor gebruik:

Het is ongelooflijk eenvoudig te gebruiken met een snelle instelling en naadloze prestaties op verschillende apparaten.

11. RingCentral (Beste voor zakelijke communicatieoplossingen)

via Ring Centraal

RingCentral is een cloud-gebaseerde communicatietechnologie die voldoet aan de behoeften van moderne ondernemingen. De oplossing voor Unified Communications integreert zakelijke berichten, video-conferencing met hoge capaciteit en krachtige telefoondiensten in Ć©Ć©n platform.

Het platform biedt uitgebreide functies voor team messaging, waaronder real-time chatten, delen van bestanden en taakbeheer, waardoor naadloze samenwerking tussen organisaties mogelijk wordt. De mogelijkheden voor videoconferenties ondersteunen high-definition vergaderingen met delen van schermen en deeloptie, waardoor virtuele interacties worden verbeterd.

Het cloud telefoonsysteem van RingCentral biedt ook geavanceerde functies voor gespreksbeheer, zoals gespreksroutering, voicemail-naar-e-mail en auto-attendant.

RingCentral beste functies

Profiteer van realtime analyse- en rapportagetools die inzicht geven in communicatiepatronen, teamprestaties en klantinteracties,

Maak gebruik van functies zoals doorschakelen, opnemen en voicemail-naar-e-mail om de efficiƫntie van de oproepafhandeling te verbeteren

Werk samen met delen van bestanden, Taakbeheer en Software-integraties

Host video conferenties met maximaal 500 deelnemers

RingCentral limieten

Het platform kan een steilere leercurve hebben voor nieuwe gebruikers

De uitgebreide functieset van RingCentral komt op een hoger en verwarrend prijspunt in vergelijking met sommige alternatieven

RingCentral prijzen

Video Pro : Free

Video Pro+ : $15/maand per gebruiker

Core: $30/maand per gebruiker

Geavanceerd: $35/maand per gebruiker

Extra: $45/maand per gebruiker

Ruimte: $49/maand per ruimte

Webinar: $75/maand per organisator

RingCentral beoordelingen en recensies

G2: 4. 1/5 (1.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 2/5 (1.200+ beoordelingen)

ā­ Een paar andere handige alternatieven voor Zoho Cliq: Troop Messenger (Het beste voor veiligheid voor kleine tot middelgrote teams)

Brosix (Het beste voor teams op afstand die op zoek zijn naar veilige communicatie)

Element (Beste voor gedecentraliseerde en open-source communicatie)

Pumble (Beste budgetvriendelijke optie voor kleine teams)

Welke van deze Zoho Cliq alternatieven kies jij?

Met deze lijst van beste concurrenten voor Zoho Cliq kun je de belangrijkste functies, sterke punten en limieten van elke tool vergelijken. Of je nu waarde hecht aan geavanceerde communicatiefuncties, probleemloze integraties of geavanceerd Taak- en werkstroombeheer, er is een platform dat voldoet aan de specifieke eisen van je team.

Als je op zoek bent naar een oplossing die verder gaat dan typische chatten, dan is ClickUp een uitstekende keuze. Het integreert real-time chatten, videoconferenties, delen van bestanden en voltooien van projectmanagement in ƩƩn platform, waardoor het een flexibele oplossing is voor teams die de samenwerking en efficiƫntie willen verbeteren.

