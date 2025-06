Hoe u ChatGPT kunt gebruiken om een sollicitatiebrief te schrijven die opvalt

Na het invullen van wat wel honderd sollicitaties lijkt, is het laatste wat je wilt doen nog een sollicitatiebrief schrijven. Maar deze overslaan is geen optie, en dezelfde algemene brief naar elke werkgever sturen? Dat is ook geen optie. Dat is een gegarandeerde manier om genegeerd te worden.

Gelukkig hoeft u niet elke keer helemaal opnieuw te beginnen.

Met de juiste aanpak kan ChatGPT u helpen een sollicitatiebrief op te stellen die persoonlijk en boeiend is en, nog belangrijker, waarmee u opvalt.

In deze blogpost bekijken we hoe je ChatGPT kunt gebruiken om een sollicitatiebrief te schrijven en een goede indruk te maken. 🎯

⏰ Samenvatting van 60 seconden ChatGPT is een krachtige schrijfassistent, maar de sleutel tot succes is om het goed te begeleiden.

Een overtuigende sollicitatiebrief moet authentiek zijn, uw sterke punten benadrukken en op de functie zijn afgestemd. Zo gebruikt u ChatGPT om uw sollicitatiebrief te schrijven: Verzamel de juiste informatie Geef duidelijke aanwijzingen voor uw ChatGPT-sollicitatiebrief of plak uw cv voor een op maat gemaakt antwoord Pas de toon en structuur aan. Geef aan hoe u wilt dat de brief klinkt Controleer en verfijn de brief op nauwkeurigheid en personalisatie

ClickUp , de alles-in-één app voor werk, helpt werkzoekenden bij het schrijven, verfijnen en bijhouden van sollicitaties op één plek

Hoe ChatGPT gebruiken om een sollicitatiebrief te schrijven

ChatGPT is een geweldige schrijfassistent, maar het is niet de bedoeling dat het al het werk doet, je moet weten hoe je het moet sturen. Een goede sollicitatiebrief voor projectmanagers, digitale marketeers of andere beroepen moet authentiek overkomen, je sterke punten benadrukken en zijn afgestemd op de functie waarnaar je solliciteert.

Laten we stap voor stap bekijken hoe u ChatGPT effectief kunt gebruiken. 📝

Stap #1: Verzamel de juiste informatie

Voordat je ChatGPT om hulp vraagt, moet je jezelf voorzien van de juiste informatie. Hoe beter de input, hoe beter de output. Dit heb je nodig:

Contactgegevens: Naam, e-mail en telefoonnummer

Vacaturegegevens: Functietitel, bedrijfsnaam en een kopie van de functieomschrijving

Werkervaring: Relevante eerdere banen, data van dienstverband en sleutel verantwoordelijkheden

Vaardigheden en prestaties: Wat maakt u een sterke kandidaat? Denk na over technische vaardigheden, soft skills en belangrijke prestaties

Opleiding: behaalde diploma's of certificaten en instellingen waar je hebt gestudeerd

Inzicht in het bedrijf: Onderzoek de missie, waarden en cultuur van het bedrijf. Als ze de nadruk leggen op innovatie, samenwerking of leiderschap, moet u dat ook in uw sollicitatiebrief laten terugkomen

ChatGPT fungeert ook als een AI-biografiegenerator om op basis van deze details een boeiende introductie te schrijven.

Houd essentiële details over de functie of je cv bij de hand

🧠 Leuk weetje: De allereerste publieke lancering van ChatGPT in november 2022 was zo populair dat het in slechts vijf dagen tijd een miljoen gebruikers bereikte.

Stap #2: Geef ChatGPT de juiste prompt

Als je dat nog niet hebt gedaan, ga dan naar ChatGPT en maak een account aan.

Je kunt het als gast gebruiken, maar met een account kun je de chatgeschiedenis opslaan, wat handig is als je je brief later wilt verfijnen. Zodra je bent ingelogd, kun je beginnen met schrijven.

Nu komt het leuke gedeelte: ChatGPT daadwerkelijk een sollicitatiebrief laten genereren. De sleutel is om voldoende details te verstrekken en tegelijkertijd het verzoek eenvoudig en direct te houden.

📌 Steekproef prompt: Ik heb een sollicitatiebrief nodig voor een positie als [Functietitel] bij [Bedrijfsnaam]. Ik heb [X] jaar ervaring in [Sector] en ben gespecialiseerd in [Sleutelvaardigheden]. Het bedrijf hecht waarde aan [Bedrijfswaarden] en ik wil mijn ervaring in [Relevante ervaring] benadrukken

Als je een cv hebt, kun je dat ook plakken door te zeggen: 'Hier is mijn cv ter referentie: [Tekst van cv]. ' Dit geeft ChatGPT de context om een eerste concept te genereren dat specifiek is voor jou en de rol.

ChatGPT genereert een sollicitatiebrief voor je profiel op basis van je prompt

🔍 Wist u dat? ChatGPT kan meer dan 10.000 woorden genereren in één gesprek, maar eerdere AI-modellen hadden moeite om de context na een paar zinnen vast te houden.

Stap #3: ChatGPT begeleiden bij structuur en toon

Een goede, op maat gemaakte sollicitatiebrief richt zich op het vertellen van een verhaal. Zorg ervoor dat u de gewenste toon en structuur aangeeft. Voeg AI-promptspecificaties toe, zoals:

Schrijf in een professionele maar vriendelijke toon

Houd het beknopt, niet meer dan 300 woorden

Gebruik een storytelling-aanpak om mijn impact te laten zien

Schrijf een sterke opening die enthousiasme voor de rol uitstraalt

Voeg een middengedeelte toe waarin je de sleutelvaardigheden en ervaring benadrukt die relevant zijn voor de functie

Sluit af met een alinea waarin u de rente herhaalt en uitnodigt tot verdere discussie

Begeleid ChatGPT bij de structuur en toon

🔍 Wist u dat? ChatGPT kan gedichten schrijven, code schrijven, boeken samenvatten en zelfs tekstspellen spelen, maar het 'begrijpt' niet echt wat het zegt – het volgt statistische waarschijnlijkheden!

Stap #4: De sollicitatiebrief opstellen en controleren

Als je eenmaal een goed resultaat hebt, lees het dan zorgvuldig door. Let op:

Relevantie: Weerspiegelt het je vaardigheden en ervaring?

Authenticiteit: Klinkt het als uzelf of komt het te robotachtig over?

Duidelijkheid: staan er onhandige zinnen of overbodige opsmuk in?

Je kunt een paar zinnen aanpassen of een persoonlijk tintje toevoegen om de brief natuurlijker te maken. Indien nodig kun je de brief verder verfijnen met sjablonen van ChatGPT. Herhaal dit totdat je tevreden bent met het resultaat.

📌 Steekproef: Maak dit boeiender en minder algemeen. Kunt u de afsluiting ook overtuigender maken?

Als u tevreden bent met de sollicitatiebrief, werk deze dan bij. Lees de brief hardop voor om eventuele onhandige formuleringen op te merken. Vraag indien mogelijk een vriend of mentor om feedback. Formatteer de brief vervolgens op de juiste manier, sla deze op als PDF en voeg deze toe aan uw sollicitatie.

Je kunt AI ook gebruiken om e-mails voor je sollicitatie te schrijven.

Beperkingen van het schrijven van sollicitatiebrieven met ChatGPT

ChatGPT kan het schrijven van sollicitatiebrieven gemakkelijker maken, maar het is niet waterdicht. Hoewel het kan helpen met de structuur, formulering en ideeën, garandeert het niet automatisch een opvallende sollicitatie. Als u er te veel op vertrouwt, kan uw sollicitatiebrief generiek of afstandelijk overkomen.

Laten we eens kijken naar enkele beperkingen van het schrijven van sollicitatiebrieven met ChatGPT. 💁

Gebrek aan personalisatie: Door AI gegenereerde sollicitatiebrieven geven mogelijk niet volledig uw unieke stem of persoonlijkheid weer, waardoor ze een beetje saai overkomen. Om dit te verhelpen, moet u de bewoordingen aanpassen en persoonlijke details toevoegen, zodat de brief meer bij u past

Afhankelijk van de prompts: De kwaliteit van uw sollicitatiebrief hangt af van hoe goed u ChatGPT aanstuurt. Als uw prompt te vaag is, krijgt u mogelijk een te algemeen antwoord of zelfs een antwoord dat niet ter zake doet

Genereert onjuiste details: Soms kan ChatGPT vaardigheden of ervaringen toevoegen die je niet daadwerkelijk hebt, vooral als je prompt niet specifiek genoeg is. Controleer altijd de details, zodat je jezelf niet per ongeluk verkeerd voorstelt

Mist menselijke touch: AI is geweldig in het structureren van informatie, maar voegt niet van nature het enthousiasme of de warmte toe die een goede sollicitatiebrief nodig heeft. Een personeelsmanager merkt meestal wanneer iets te robotachtig klinkt, dus zorg ervoor dat je wat persoonlijkheid toevoegt aan de definitieve versie

🔍 Wist u dat? Het concept van een sollicitatiebrief dateert uit de jaren 1930, toen sollicitaties steeds formeler en competitiever werden.

Maak een sollicitatiebrief met ClickUp

Natuurlijk kan ChatGPT je helpen bij het opstellen van een sollicitatiebrief, maar waar houd je de verschillende versies bij? Hoe verfijn je je tekst of werk je samen met anderen voor feedback?

Als je een naadloze manier wilt om je sollicitatiebrieven op te stellen, te polijsten en te organiseren, dan is ClickUp, de alles-in-één app voor werk, de tool die je nodig hebt.

Met ClickUp Docs kunt u al uw sollicitatiemateriaal op één plek schrijven en opslaan, zodat u gemakkelijk verschillende versies voor verschillende rollen kunt bijhouden. In tegenstelling tot sjablonen voor cv's in Google Documenten kunt u met ClickUp rechtstreeks naar portfolio's linken, herinneringen voor follow-ups instellen en toegangsrechten aanpassen, allemaal op één plek.

Bovendien gaat ClickUp Brain verder dan alleen schrijven met AI-assistentie om je sollicitatiebrief te verfijnen, persoonlijke elementen toe te voegen en ervoor te zorgen dat je sollicitatiebrief alle juiste aantekeningen bevat.

Hier is een handleiding voor het schrijven van een sollicitatiebrief op basis van je profiel met ClickUp. 👀

Stap #1: Maak een document voor je sollicitatiebrief

Laten we eerst eens orde op zaken stellen. Maak een speciale ruimte voor sollicitaties aan in ClickUp. Zo kun je al je cv's, sollicitatiebrieven en vacatures netjes op één plek opslaan.

U kunt zelfs ClickUp-taken instellen om deadlines, follow-ups en interviewdata bij te houden, zodat u niets mist.

ClickUp-document

Maak een ClickUp-document voor uw sollicitatiebrief

Zodra je ruimte klaar is, ga je naar ClickUp Documenten en maak je een nieuw document aan. Geef het een eenvoudige naam, zoals 'Sollicitatiebrief – [functietitel]', zodat je het later gemakkelijk terug kunt vinden.

Met ClickUp Docs kunt u uw brief opmaken met rich text-opmaak, indien nodig afbeeldingen of pictogrammen toevoegen en zelfs sjablonen maken voor toekomstige sollicitaties.

Stap #2: Gebruik Brain voor AI-aangedreven schrijven

ClickUp Brain

Als je niet zeker weet hoe je je sollicitatiebrief moet beginnen of hulp nodig hebt om deze boeiender te maken, staat ClickUp Brain voor je klaar. Deze AI-aangedreven tool kan introducties genereren, sterke bewoordingen voorstellen en je tekst verfijnen om ervoor te zorgen dat je sollicitatie opvalt.

Typ '/' of 'Write with AI' om AI te activeren

Typ gewoon in waar je hulp bij nodig hebt, zoals 'Schrijf een zelfverzekerde openingsparagraaf voor een sollicitatiebrief voor een marketingfunctie', en laat ClickUp Brain het zware werk doen.

📌 Steekproef prompt: 'Schrijf een overtuigende en professionele sollicitatiebrief voor een positie als [Functietitel] bij [Bedrijfsnaam]. Houd de toon zelfverzekerd en boeiend, en benadruk mijn [X jaar] ervaring in [Sector] en expertise in [Sleutelvaardigheden]. Structureer de brief met een sterke opening, een hoofdtekst waarin je je prestaties belicht en een afsluiting die enthousiasme uitstraalt en een call-to-action bevat. Houd de brief beknopt (300-400 woorden) en stem deze af op de waarden en missie van [bedrijfsnaam]. '

Genereer binnen enkele seconden een sollicitatiebrief met ClickUp Brain

Ontdek hoe je alles kunt schrijven, inclusief een sollicitatiebrief, met ClickUp Brain👇

🧠 Leuk weetje: Zelfs Steve Jobs schreef een sollicitatiebrief – zijn handgeschreven sollicitatie uit 1973 werd later op een veiling verkocht voor meer dan $ 200.000!

Stap #3: Pas je brief aan en werk hem bij

Zelfs met AI-hulp moet je sollicitatiebrief klinken als jijzelf. Gebruik ClickUp Assign Comments om aantekeningen voor jezelf achter te laten, punten te markeren die moeten worden aangepast of samen te werken met mentoren of vrienden voor feedback.

Markeer een gebied en tag je teamleden in ClickUp Wijs opmerkingen toe voor feedback

📮ClickUp Insight: Hoewel 34% van de gebruikers volledig vertrouwt op AI-systemen, hanteert een iets grotere groep (38%) een 'vertrouwen maar controleren'-benadering. Een standalone tool die niet bekend is met uw werkcontext brengt vaak een hoger risico met zich mee dat er onnauwkeurige of onbevredigende antwoorden worden gegenereerd. Daarom hebben we ClickUp Brain ontwikkeld, de AI die uw projectmanagement, kennisbeheer en samenwerking binnen uw werkruimte en geïntegreerde tools van derden met elkaar verbindt. Krijg contextuele antwoorden zonder te hoeven schakelen en ervaar een 2-3x hogere werkefficiëntie, net als onze clients bij Seequent.

Stap #4: Opslaan, exporteren en solliciteren

Als je tevreden bent met je sollicitatiebrief, exporteer je deze met een paar klikken als PDF- of Word-document. Je kunt ook meerdere versies bij de hand houden in ClickUp, zodat je niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen als je de brief voor een andere baan moet aanpassen.

Klik op 'Delen' in de rechterbovenhoek en exporteer je sollicitatiebrief

🧠 Leuk weetje: De uitdrukking 'To Whom It May Concern' wordt als verouderd beschouwd. De meeste personeelsmanagers geven de voorkeur aan een directe begroeting of slaan deze zelfs helemaal over als er geen naam beschikbaar is.

ClickUp staat voor u klaar

Het schrijven van een sollicitatiebrief met ChatGPT is een geweldige manier om te beginnen, maar het is niet het enige dat tussen jou en je volgende baan staat. Het personaliseren van je sollicitatie, het bijhouden van deadlines en het bijhouden van meerdere vacatures kan al snel overweldigend worden.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, helpt je met alles.

Met ClickUp Docs kunt u uw sollicitatiebrieven, cv's en aantekeningen voor het zoeken naar een baan op één plek opstellen, bewerken en opslaan. Heeft u meer AI-ondersteuning nodig dan ChatGPT? ClickUp Brain kan sleutel-functieomschrijvingen schrijven en samenvatten en zelfs verbeteringen voor sollicitaties voorstellen.

Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅