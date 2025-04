Dubsado vs. HoneyBook: Welk CRM is het beste voor uw Business?

Eigenaars van kleine bedrijven kennen het probleem: e-mails van klanten die je inbox overspoelen, onbetaalde facturen die zich opstapelen en contracten die verspreid liggen over je desktop. Op vrijdag verdrink je in administratief werk in plaats van te doen waar je van houdt.

Dubsado en HoneyBook CRM-systemen draaien het script om. Ze leggen leads vast, automatiseren follow-ups en innen betalingen terwijl u slaapt. Stelt u zich eens voor dat u uw werkdag afsluit met een lege lijst met taken en de mentale ruimte om uw bedrijf te laten groeien.

Maar hier is de echte vraag: Kunnen deze CRM's leveren wat u ervan verwacht? Als u overweegt om een CRM te kiezen dat past bij uw zakelijke behoeften, hebben we hier de ultieme vergelijking tussen Dubsado en HoneyBook voor u.

🌟 Spoiler alert: Blijf kijken tot het einde om een andere optie te zien die beter is dan beide! 😉

Wat is Dubsado?

Dubsado is een CRM ontworpen voor eigenaren van kleine bedrijven, freelancers en servicegerichte professionals. Het helpt bij het beheren van onboarding, contracten, facturatie en workflows - alles op één plek.

Dubsado's aangepaste contact formulieren en een ingebouwde planner stellen bedrijven in staat om moeiteloos client interacties te beheren en geven je meer tijd om je te richten op de groei van je bedrijf.

via Dubsado

Dubsado functies

Dubsado vereenvoudigt de bedrijfsvoering door client management, automatisering en financiële tools te combineren. Laten we eens kijken naar de functies.

functie #1: Aanpasbare formulieren en sjablonen voor elke interactie met de client

via Dubsado

De aanpasbare sjablonen en formulieren van Dubsado vereenvoudigen het papierwerk voor clients in elke fase van het klanttraject. Je kunt eenvoudig formulieren voor het vastleggen van leads, voorstellen voor klanten, zakelijke overeenkomsten en vragenlijsten aanpassen en hergebruiken voor consistente communicatie met klanten en het snel vastleggen van leads.

Clients kunnen facturen bekijken, ondertekenen en betalen in één naadloze stap, waardoor freelancers minder heen en weer hoeven te lopen.

Pro Tip: De werkstroom voor de intake van uw klant zet de toon voor uw toekomstige relatie. Dit is hoe ClickUp Formulieren het doet! 👇🏼

functie #2: Automatisering van facturatie en online bijhouden van betalingen

via Dubsado

Kleine bedrijven hebben het vaak moeilijk met het bijhouden van facturen en de status van betalingen. Dubsado maakt het makkelijker met aangepaste facturatie, automatische betalingsherinneringen en terugkerende facturatie.

Je kunt commerciële facturen maken, een betalingsverwerker verbinden en ze direct naar clients sturen - handmatige follow-ups zijn niet nodig.

functie #3: Herhaalde Taken en opvolgen van klanten automatiseren

via Dubsado

Dubsado's automatisering van de werkstroom zorgt voor de communicatie met de client, de planning en de facturatie zonder de persoonlijke benadering te verliezen.

Het stelt je in staat om geautomatiseerde e-mails, betalingsherinneringen en Taak Triggers in te stellen om projecten in beweging te houden. Slimme velden vullen automatisch clientgegevens in om handmatige inspanningen te verminderen. Ondertussen houden aangepaste workflows follow-ups, contracten en sleutel taken op het juiste spoor.

Een gestructureerd CRM proces zoals dit helpt bedrijven om efficiëntere workflows voor client management te creëren.

functie #4: Geïntegreerde planning voor naadloos boeken van clients

via Dubsado

Dubsado biedt ook een ingebouwde planner om afspraken te automatiseren. Verbind eenvoudigweg je kalender, stel de beschikbaarheid in en laat clients sessies rechtstreeks via je website boeken.

Het systeem controleert op conflicten voordat vrije tijd wordt aangeboden en voegt intakeformulieren toe aan afspraken om vooraf gegevens van de client te verzamelen. Dit zorgt voor soepelere, efficiëntere vergaderingen.

Dubsado prijzen

Gratis

Startersabonnement: $20 per maand

Premier abonnement: $40 per maand

🧠 Wist u dat? Volgens het U.S. Bureau of Labor Statistics gaat 23% van de kleine bedrijven binnen het eerste jaar failliet en haalt bijna de helft de vijf jaar niet - vaak als gevolg van slechte financiële en client management systemen.

Wat is HoneyBook?

HoneyBook is een CRM oplossing voor het beheren van offertes, contracten, facturatie en client communicatie.

HoneyBook is een cloud-gebaseerde CRM-software waarmee u client interacties vanaf elke locatie kunt beheren. Op deze manier kunt u naadloos samenwerken zonder gebonden te zijn aan één apparaat.

via HoneyBook

HoneyBook functies

HoneyBook combineert tools voor klantenbeheer en facturatie om kleine bedrijven te helpen hun activiteiten te stroomlijnen en hun interacties met klanten te verbeteren. Je kunt het gebruiken om leads vast te leggen, zakelijke voorstellen te versturen, projecten van klanten te beheren, facturen voor klanten te genereren en betalingen gemakkelijk te accepteren.

Laten we de functies in detail bekijken.

functie #1: AI-assistent voor slimmer business management

via HoneyBook

Verspreide leadgegevens over meerdere platforms en het ontbreken van een centrale opslagplaats voor informatie kan het voor bedrijven moeilijk maken om leads van hoge kwaliteit te identificeren. Dat is waar de AI-assistent van HoneyBook in stapt.

Het vindt waardevolle leads, verzamelt contactgegevens, sociale koppelingen en andere relevante informatie en voorspelt conversiekansen.

Bovendien helpt de AI-tool je je voor te bereiden op ontdekkingsgesprekken door clientinformatie en discussies samen te vatten. Je kunt de AI-composer ook gebruiken om gepersonaliseerde e-mails te genereren.

functie #2: Flexibele planning met real-time beschikbaarheid

via HoneyBook

Het plannen van vergaderingen zou niet als een gokspel moeten voelen. Met de planningstool van HoneyBook kunt u uw beschikbaarheid instellen, boekingslinks delen en in realtime synchroniseren met Google Agenda.

U kunt vergaderingen, duur en buffertijden aanpassen om conflicten te voorkomen, terwijl automatische herinneringen en opties voor het opnieuw inplannen no-shows helpen verminderen. Dit maakt het boeken moeiteloos voor zowel jou als je clients.

📖 Lees meer: Hoe maak je een CRM-spreadsheet om klantgegevens te stroomlijnen?

functie #3: Aanpasbare online contracten met e-handtekeningen

via HoneyBook

Met HoneyBook kun je in een paar klikken contracten maken, aanpassen en verzenden voor e-handtekeningen. Clients kunnen bekijken en ondertekenen vanaf elk apparaat, terwijl een interactieve gids ervoor zorgt dat ze elke stap voltooien.

Met aangepaste branding, het bijhouden van handtekeningen en toegang tot sjablonen die door advocaten zijn goedgekeurd, kunt u overeenkomsten stroomlijnen terwijl ze professioneel en juridisch correct blijven.

🌟 Functie #4: Communicatie met de client automatiseren en Taken beheren

via HoneyBook

Het bijhouden van de communicatie met clients zou niet al uw tijd in beslag moeten nemen. Met de automatiseringstools van HoneyBook kunt u aangepaste workflows maken waarmee automatisch e-mails, bestanden en follow-ups worden verzonden. U kunt triggers instellen op basis van acties van clients of belangrijke data om reacties te plannen, boekingskoppelingen te delen of onmiddellijk marketingmateriaal te verzenden.

functie #5: Vereenvoudigde online facturatie voor snellere betalingen

via HoneyBook

Facturen moeten je werkstroom versnellen, niet vertragen. Met de HoneyBook mobiele app kunt u professionele facturen versturen in slechts een paar klikken. Ook kunt u krediet, bankoverschrijving of automatische betalingen accepteren vanaf elk apparaat.

Nooit meer achter betalingen aan! Directe stortingen helpen je sneller betaald te worden door de wachttijd terug te brengen van dagen naar minuten. Naast facturen hebt u ook de mogelijkheid om client voorstellen rechtstreeks via HoneyBook te verzenden.

Misschien wilt u ook HoneyBook alternatieven verkennen die verschillende functies en flexibiliteit bieden op basis van uw business model.

HoneyBook prijzen

Gratis proefversie: 7 dagen

Starter: $36 per maand

Essentials: $59 per maand

Premium: $129 per maand

wist u dat HoneyBook een gratis conciërgeservice biedt om u te helpen uw bestaande sjablonen voor offertes en contracten te uploaden, zodat uw bedrijf probleemloos kan draaien.

Dubsado vs. HoneyBook: Vergelijking van functies

Zowel HoneyBook als Dubsado zijn sterke voorbeelden van CRM in de echte wereld, maar ze voldoen aan verschillende behoeften.

Dubsado blinkt uit in maatwerk en automatisering, wat ideaal is voor bedrijven die op maat gemaakte workflows nodig hebben. HoneyBook richt zich op eenvoud en stroomlijnt facturatie, planning en betalingen voor een meer intuïtieve klantervaring.

Hier is een korte tabel met de belangrijkste functies van Dubsado en HoneyBook:

Functies Dubsado HoneyBook Bonus: ClickUp ✨ Client beheer Aangepaste workflows, lead bijhouden en client portals om de client ervaring te verbeteren Gecentraliseerd dashboard voor clients, geautomatiseerde follow-ups Gecentraliseerde werkruimte met aangepaste weergaven voor het monitoren van de verkooppijplijn, customer lifetime value en gemiddelde dealgroottesGeconsolideerd klantenbereik met e-mailintegratie Facturatie en betalingen Aangepaste facturen, betalingsabonnementen en geautomatiseerde herinneringen voor betalingsverwerking Online factureren met kredietkaart, overschrijving en automatische betalingsopties Factuur sjablonen met auto-fill velden om client gegevens te extraheren Automatisering Aangepaste workflows voor e-mails, formulieren en triggers voor taken AI-gestuurde geautomatiseerde follow-ups, sjablonen voor e-mails en samenvattingen van vergaderingen AI-gebaseerde automation builder voor trigger-gebaseerde automatisering van werkstromen Gebruikersinterface Veel functies, maar met leercurve Intuïtieve en beginnersvriendelijke interface Aangepaste werkstromen die kunnen worden aangepast aan uw zakelijke doelen Gratis versie Gratis proefversie (geen limiet) Gratis proefversie (7 dagen) Free abonnement met uitgebreide functies en sjablonen Beste voor Freelancers en bedrijven die diepgaande aanpassingen en automatisering nodig hebben Kleine bedrijven die op zoek zijn naar een gebruiksvriendelijk alles-in-één CRM Freelancers en bedrijven die op zoek zijn naar een alles-in-één oplossing voor clientbeheer, automatisering van taken en geavanceerde analytics

Nu is het tijd om HoneyBook vs. Dubsado te analyseren, functie per functie. Laten we eens kijken hoe ze zich verhouden.

functie #1: Onboarding en beheer van clients

Dubsado: Gestructureerde onboarding met aangepaste workflows

Dubsado biedt een highly customizable client onboarding experience, waardoor het ideaal is voor bedrijven die gedetailleerde intakeprocessen nodig hebben. Je kunt aangepaste workflows instellen om onboarding stappen te automatiseren, zoals het versturen van welkomst e-mails, contracten, facturen en vragenlijsten zodra een nieuwe client is toegevoegd.

Voor bedrijven en andere dienstverleners die de volledige controle over hun client journey nodig hebben, kan de gestructureerde automatisering van de workflow van Dubsado een groot voordeel zijn.

HoneyBook: Eenvoudiger, meer begeleide onboarding

HoneyBook benadert client onboarding meer gestroomlijnd en richt zich op gebruiksgemak. HoneyBook biedt kant-en-klare sjablonen voor offertes, contracten en facturen, zodat bedrijven snel aan de slag kunnen.

Met de weergave van de pijplijn van het platform kunt u de status van de onboarding van elke client in één oogopslag bijhouden. In plaats van stappen handmatig te beheren, automatiseert HoneyBook belangrijke contactmomenten zoals follow-up e-mails, herinneringen en betalingsverzoeken.

Voor bedrijven en dienstverleners die de voorkeur geven aan een hands-off, begeleide aanpak, maakt de eenvoud van HoneyBook client management moeiteloos.

🏆 Winnaar: Dubsado wint als u volledige controle en aangepast beheer wilt over uw onboarding proces. Als u echter de voorkeur geeft aan een kant-en-klaar, intuïtief systeem, wint HoneyBook met zijn begeleide onboarding.

functie #2: Automatisering van werkstromen en Taakbeheer

Dubsado: Geavanceerde aanpassingen voor geautomatiseerde workflows

Het Dubsado account is ontworpen voor bedrijven die behoefte hebben aan diepe automatisering. Je kunt aangepaste workflows maken die e-mails, contracten, facturen en herinneringen triggeren op basis van specifieke acties, zoals een aanvraag voor een nieuwe client of een voltooide betaling.

Een opvallende functie is voorwaardelijke logica, die de workflow aanpast op basis van acties van de client. Voorbeeld: als een client een contract ondertekent, kan de volgende stap het automatisch versturen van een factuur zijn. Doen ze dat niet, dan kan Dubsado een follow-up e-mail triggeren.

Dubsado integreert automatisering ook met projectmanagement, zodat gebruikers interne taken kunnen toewijzen, deadlines kunnen instellen en herinneringen kunnen ontvangen binnen projecten.

HoneyBook: Vereenvoudigde, hands-off automatisering

HoneyBook heeft een meer intuïtieve benadering van automatisering. In plaats van complexe workflows biedt het vooraf gedefinieerde sequenties voor de automatisering van de communicatie met de client, follow-ups en herinneringen voor betalingen.

De slimme notificaties houden u op de hoogte van activiteiten van clients zonder dat u taken handmatig hoeft bij te houden. Hoewel HoneyBook geen voorwaardelijke logica biedt zoals Dubsado, biedt het een meer gestructureerd, beginnersvriendelijk systeem dat alledaagse interacties aan client-zijde automatiseert zonder gebruikers te overweldigen.

🏆 Winnaar: Kies HoneyBook voor een eenvoudig, hands-off systeem voor het automatiseren van client interacties. Als je geavanceerde, aanpasbare workflows met voorwaardelijke logica nodig hebt, kies dan voor Dubsado.

functie #3: Rapportage en bedrijfsinzichten

Dubsado: Gedetailleerde rapportage voor business analytics

Dubsado client portal biedt diepgaande rapportage tools waarmee bedrijven inkomsten, uitstaande facturen en leadbronnen kunnen bijhouden. Je kunt financiële rapportages genereren om omzettrends te analyseren en te bepalen welke diensten of clients de meeste inkomsten genereren.

Een andere handige functie is aangepaste tags en filters, waarmee bedrijven clients kunnen segmenteren op basis van criteria zoals leadbronnen, projecttypes of betalingsgeschiedenis.

De rapportage van Dubsado is echter uitgebreid, maar vereist een handmatige installatie voor diepere inzichten. Gebruikers die geautomatiseerde dashboards voor analyses willen, vinden het platform misschien iets minder intuïtief.

HoneyBook: Eenvoudige, kant-en-klare rapportages

HoneyBook houdt rapportage eenvoudig en toegankelijk. Het platform biedt pre-built financiële rapporten die de totale omzet, uitstaande betalingen en maandelijkse inkomsten in een gemakkelijk te lezen format weergeven.

Het activiteit bijhouden van de client toont interacties, lopende contracten en aankomende betalingen, waardoor het handig is voor bedrijven die een snel overzicht willen van hun activiteiten zonder diepgaande aanpassingen.

Hoewel de rapportage van HoneyBook de diepgang en flexibiliteit van Dubsado mist, biedt het een meer gebruiksvriendelijke, plug-and-play ervaring die weinig handmatige installatie vereist.

🏆 Winnaar: Dubsado voor diepgaande analyses. Als u de voorkeur geeft aan kant-en-klare, gemakkelijk te lezen financiële overzichten, is HoneyBook de gebruiksvriendelijkere optie.

Dubsado vs. HoneyBook op Reddit

Ervaringen van echte gebruikers kunnen waardevolle inzichten bieden die verder gaan dan lijsten met functies. Om te begrijpen hoe Dubsado en HoneyBook presteren in de dagelijkse bedrijfsvoering, hebben we Reddit-discussies onderzocht waarin gebruikers hun ervaringen uit de eerste hand deelden. Dit is wat ze te zeggen hadden.

Een gebruiker van Reddit prees Dubsado voor het hoge niveau van aanpassingen en flexibiliteit, vooral voor bedrijven die gedetailleerde workflows nodig hebben:

Wij zijn dol op Dubsado, maar het hangt echt af van je persoonlijkheid en detailniveau. Wij wilden veel details en de mogelijkheid om alles aan te passen, en Dubsado heeft ons daarin voorzien. Dubsado biedt meerdere merken, een ingebouwde planner en client portal, en een ongelofelijke drag-and-drop form builder die we met plezier hebben ingesteld.

Wij zijn dol op Dubsado, maar het hangt echt af van je persoonlijkheid en detailniveau. Wij wilden veel details en de mogelijkheid om alles aan te passen, en Dubsado heeft ons daarin voorzien. Dubsado biedt meerdere merken, een ingebouwde planner en client portal, en een ongelofelijke drag-and-drop form builder die we met plezier hebben ingesteld.

Ook een eigenaar van een klein bedrijf die HoneyBook een paar maanden heeft gebruikt, benadrukte de contractaanpassingen en het algemene gebruiksgemak:

Ik heb HoneyBook een paar maanden gebruikt en het is vrij goed. Er zijn enkele verbeteringen die ik zou aanraden, maar over het algemeen heb ik geen echte klachten. De contract functies zijn erg leuk en ze zijn aanpasbaar. Het kan een beetje tijd kosten om ze naar wens aan te passen, maar je kunt een sjabloon opslaan om het proces de volgende keer te versnellen.

Ik heb HoneyBook een paar maanden gebruikt en het is vrij goed. Er zijn enkele verbeteringen die ik zou aanraden, maar over het algemeen heb ik geen echte klachten. De contract functies zijn erg leuk en ze zijn aanpasbaar. Het kan een beetje tijd kosten om ze naar wens aan te passen, maar je kunt een sjabloon opslaan om het proces de volgende keer te versnellen.

Eindoordeel? Terwijl Dubsado maatwerk biedt, richt HoneyBook zich op eenvoud voor een snelle installatie. De keuze hangt af van of u waarde hecht aan flexibiliteit of gebruiksgemak.

Maak kennis met ClickUp: Het beste alternatief voor Dubsado en HoneyBook

Maar wat als je software zou kunnen gebruiken die client management, projectmanagement en automatisering combineert?

ClickUp elimineert dit 'of-of' dilemma. Het is een alles app voor werk die zowel maatwerk als gebruiksgemak biedt.

ClickUp gaat verder dan het afhandelen van CRM-taken en integreert projectmanagement, automatisering en samenwerking tussen teams in één account.

Laten we eens kijken hoe ClickUp zich onderscheidt van Dubsado en HoneyBook en waarom veel bedrijven het kiezen als hun alles-in-één app voor werk!

ClickUp's One Up #1: Slimmere onboarding met ClickUp Formulieren

Verzamel en organiseer gegevens van gebruikers, clients of team leden met ClickUp Forms

ClickUp Forms maakt het gemakkelijk om reacties van clients te verzamelen en taken onmiddellijk naar de juiste workstroom te leiden. Of het nu gaat om verkoopaanvragen, IT-verzoeken, creatieve goedkeuringen of feedback van klanten, ClickUp zet verzonden formulieren om in traceerbare Taken voor onmiddellijke actie.

Met ClickUp's nieuwe intuïtieve ervaring om formulieren te bouwen, informatieblokken, vraagbeschrijvingen, gecentraliseerde Forms Hub en verbeterde aanpassingsopties, is het verzamelen en gebruiken van informatie nog nooit zo eenvoudig geweest. Doe meer dan alleen gegevens verzamelen: zet ze aan het werk met de ClickUp Forms' AI-ondersteunde analyse, terwijl u uw respondenten duidelijke instructies en visuele elementen biedt.

Gebruik informatieblokken binnen ClickUp Formulieren om meer context te bieden

Pas alle formulieren aan voor elke werkstroom

Sales lead routing: Werk velden van formulieren dynamisch bij op basis van reacties en wijs leads direct toe aan de juiste account executive

Productfeedback: Verzamel creatieve vereisten, functiesuggesties of klantinzichten en zet ze om in traceerbare taken voor onmiddellijke actie

Surveys: Stel werknemers, klanten en prospects in staat om relevante feedback te delen en organiseer en analyseer vervolgens automatisch de responsgegevens

Verbeter de efficiëntie met ClickUp Formulieren

Voorwaardelijke logica: Formulieren worden dynamisch aangepast op basis van reacties van gebruikers om sneller relevante informatie te verzamelen

Geschikt voor automatisering: Automatiseringen triggeren automatisch workflows, waardoor teams op één lijn blijven en er geen handmatige follow-ups meer nodig zijn

Naadloze samenwerking: Ingediende formulieren zijn direct verbonden met ClickUp-taak, voor een soepele uitvoering van intake tot voltooiing

Met ClickUp Forms kunnen bedrijven moeiteloos leadformulieren van aanvraag tot oplossing omzetten, zodat hun activiteiten soepel en efficiënt verlopen.

ClickUp's One Up #2: Client relaties beheren met ClickUp CRM

ClickUp CRM helpt u een gecentraliseerde client database te creëren om workflows te stroomlijnen

Het beheren van relaties met klanten vereist meer dan het bijhouden van deals. U moet werkstromen stroomlijnen, samenwerking verbeteren en klantgegevens georganiseerd houden. In tegenstelling tot traditionele CRM's stelt ClickUp CRM bedrijven in staat om de projectpijplijn te visualiseren, klantinteracties bij te houden en accounts te beheren - alles op één plek.

Met de flexibiliteit van aanpasbare CRM-software kunt u workflows, dashboards en automatiseringen afstemmen op uw unieke processen, zodat u efficiënt kunt werken zonder starre limieten.

CRM gebouwd voor groei

Pipeline management: Gebruik aangepaste statussen om deals bij te houden van lead tot gesloten, zodat er niets tussenkomt

Geavanceerde rapportage: Bereken de grootte van deals, omzetprognoses en lifetime client waarde met ingebouwde numerieke velden en dashboard widgets met Bereken de grootte van deals, omzetprognoses en lifetime client waarde met ingebouwde numerieke velden en dashboard widgets met ClickUp Dashboards

Taak afhankelijkheid: Stel geautomatiseerde workflows met afhankelijkheid in zodat sales en customer succes teams precies weten wat ze als volgende prioriteit moeten geven

Aangepaste velden en filters: Organiseer contactpersonen, klanten en deals met behulp van aangepaste tags en filter snel gegevens om belangrijke accounts te vinden

Documentbeheer: Maak wiki's, voorstellen, SOP's en contracten voor clients met Maak wiki's, voorstellen, SOP's en contracten voor clients met ClickUp Docs en werk in realtime samen

Bijhouden op basis van locatie: Voeg een veld met geografische gegevens toe om te visualiseren waar uw klanten zich bevinden en regionale prestaties bij te houden

Met ClickUp CRM kunnen bedrijven de rigide platforms met één grootte achter zich laten en een schaalbaar systeem bouwen dat meegroeit met hun behoeften.

ClickUp is de beste tool voor projectmanagement en CRM die ik ben tegengekomen. Dankzij de veelzijdigheid kun je echt al je Taken op één plaats uitvoeren zonder veel abonnementen op andere diensten.

ClickUp is de beste tool voor projectmanagement en CRM die ik ben tegengekomen. Dankzij de veelzijdigheid kun je echt al je Taken op één plaats uitvoeren zonder veel abonnementen op andere diensten.

ClickUp's One Up #3: Automatiseer client interacties met ClickUp Automatiseringen

Automatiseer taken door op triggers gebaseerde workflows in te stellen met ClickUp-taak

Repetitieve taken vertragen teams, maar wat als je ze in seconden zou kunnen automatiseren? Met ClickUp Automatiseringen kunnen bedrijven handmatig werk elimineren, processen stroomlijnen en tijd besparen voor taken met een grote impact.

Of u nu projecten, marketing campagnes, financiële workflows of client handoffs beheert, ClickUp zorgt ervoor dat alles soepel en efficiënt verloopt met eenvoudig te gebruiken "Wanneer-dan automatisering regels.

Slimmere automatisering, minder moeite

AI-gebaseerde automatiseringsbouwer: ClickUp Brain , ClickUp's ingebouwde AI-assistent, laat u automatiseringen maken in gewoon Engels - beschrijf ze gewoon in natuurlijke taal, zonder ingewikkelde installatie

100+ kant-en-klare sjablonen: Pas onmiddellijk kant-en-klare sjablonen voor automatisering toe voor het toewijzen van Taken, het bijwerken van statussen, het plaatsen van opmerkingen en meer

Dynamische toegewezen personen: Pas eigenaren van taken automatisch aan op basis van rolveranderingen, zodat werkstromen up-to-date blijven

E-mail automatisering: Stuur direct antwoorden, updates van klanten en notificaties over projecten zonder een vinger uit te steken

Snelkoppelingen voor projecten: Versnel werkstromen door leden van het team en volgers automatisch toe te wijzen aan nieuwe Taken binnen projecten

Gebruik ClickUp Brain om triggers in te stellen en routinetaken te automatiseren

📮ClickUp Insight: 18% van onze respondenten wil AI gebruiken om hun leven te organiseren via kalenders, taken en herinneringen. Nog eens 15% wil dat AI routinetaken en administratief werk afhandelt. Nog te doen, een AI moet in staat zijn om: de prioriteitsniveaus voor elke taak in een workflow te begrijpen, de nodige stappen uit te voeren om taken te creëren of aan te passen, en geautomatiseerde workflows in te stellen. De meeste tools hebben één of twee van deze stappen al uitgewerkt. ClickUp heeft gebruikers geholpen om tot 5+ apps te consolideren met behulp van ons platform! Ervaar AI-gestuurde planning, waarbij taken en vergaderingen eenvoudig kunnen worden toegewezen aan open plekken in uw kalender op basis van prioriteitsniveaus. Je kunt ook aangepaste regels voor automatisering instellen via ClickUp Brain om routinetaken af te handelen. Zeg vaarwel tegen druk werk!

ClickUp's One Up #4: Facturen verzenden met een kant-en-klaar sjabloon

Het beheren van clients en het automatiseren van workflows is slechts een deel van de vergelijking - op tijd betaald worden is net zo cruciaal. Terwijl Dubsado en HoneyBook functies voor facturatie bieden, gaat ClickUp een stap verder door facturatie te integreren in project workflows.

Het ClickUp Facturen sjabloon vereenvoudigt facturatie. De automatisch ingevulde velden halen de klant- en projectgegevens uit de CRM-database, zodat u niet urenlang elk detail handmatig hoeft toe te voegen.

Ontvang gratis sjabloon Stuur professionele facturen in enkele minuten met het ClickUp sjabloon voor facturen

Met dit sjabloon kun je:

Abonneer en beheer wanneer u facturen verstuurt en wanneer u betalingen kunt verwachten met de Kalender weergave

Beheer alle betalingen die je hebt ontvangen met de Betaalde inkomsten weergave

Facturen bijhouden voor individuele clients met de Factuur per client weergave

Het heeft onze productiviteit zeker vereenvoudigd en dat is voor een groot deel te danken aan alle verschillende integraties en ClickApps die ClickUp biedt. De automatiseringen die ons leven gemakkelijker maken en ons in staat stellen om ons te concentreren op de eigenlijke projecten, zijn echt gunstig voor ons en het hele bedrijf.

Het heeft onze productiviteit zeker vereenvoudigd en dat is voor een groot deel te danken aan alle verschillende integraties en ClickApps die ClickUp biedt. De automatiseringen die ons leven gemakkelijker maken en ons in staat stellen om ons te concentreren op de eigenlijke projecten, zijn echt gunstig voor ons en het hele bedrijf.

Beheer klanten en projecten naadloos met ClickUp

Zowel Dubsado als HoneyBook zijn sterke kanshebbers voor client management, maar ze zijn beperkt tot CRM functies, waardoor er hiaten zijn in workflow automatisering, samenwerking en projectmanagement.

ClickUp gaat verder dan klantenrelatiebeheer. Het is een alles-in-één platform dat u helpt bij het beheren van relaties met klanten en dat taken, automatisering, rapportage, facturatie en samenwerking tussen teams integreert - alles in een gecentraliseerde database.

Met functies zoals ClickUp CRM, automatiseringen, weergave van formulieren en ingebouwde facturering, zorgt ClickUp ervoor dat elke interactie met de client naadloos aansluit op uw werk. Als u een oplossing wilt die client management vereenvoudigt en tegelijkertijd productiviteit verhoogt, dan is ClickUp de duidelijke winnaar.

Eén platform, eindeloze mogelijkheden. Meld je gratis aan voor ClickUp en neem als nooit tevoren de controle over je business.