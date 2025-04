Hoe je Midjourney negatieve aanwijzingen kunt gebruiken voor betere beeldgeneratie

Als je AI-gegenereerde afbeeldingen niet goed worden, is het probleem misschien niet wat je vraagt, maar wat je 'niet' uitsluit.

AI beeldgeneratoren, waaronder Midjourney, interpreteren prompts letterlijk, dus het niet specificeren van ongewenste elementen kan leiden tot rommelige, onrealistische of irrelevante resultaten. Terwijl je aangeeft wat je wilt, moet je het AI-model ook vertellen wat je 'niet' wilt in het ontwerp.

Wanneer je negatieve aanwijzingen toevoegt, krijg je meer controle over compositie, stijl en ongewenste vervormingen.

In deze blogpost bespreken we de kracht van negatieve prompts in Midjourney.

60-seconden samenvatting Hier is een kort overzicht van Midjourney negatieve prompts: Negatieve aanwijzingen helpen bij het verfijnen van AI-gegenereerde afbeeldingen door te specificeren welke elementen moeten worden uitgesloten

Het gebruik van '-no' verwijdert ongewenste elementen, terwijl negatieve gewichten hun aanwezigheid verminderen zonder volledige eliminatie

Negatieve aanwijzingen besparen tijd door minder proefversies en fouten, zorgen voor stijlconsistentie en verfijnen achtergronden voor schonere visuals

Negatieve aanwijzingen hebben ook beperkingen - ze werken niet altijd zoals verwacht, zijn grotendeels afhankelijk van training, hebben moeite met complexiteit , en hebben een steile leercurve. Fijnafstelling is vaak nodig

Probeer het AI-model niet te overladen met multi-prompts en geef duidelijke instructies over stijl en meer

Wat zijn Midjourney negatieve aanwijzingen?

Negatieve aanwijzingen zijn instructies die aangeven wat je niet in je afbeelding wilt hebben. Zie negatieve aanwijzingen als filters, die de AI specifiek vertellen welke elementen in een afbeelding moeten worden vermeden.

Instance, als je Midjourney-prompt bijvoorbeeld 'levendige universiteitscampus' is, zou het elementen zoals studenten, paden en andere relevante structuren kunnen bevatten.

Maar je kunt een afbeelding met extreme precisie genereren met negatieve aanwijzingen. Als je bijvoorbeeld '-geen studenten' toevoegt aan je prompt, stuur je de AI om afbeeldingen van studenten uit te sluiten, wat resulteert in een schonere, meer gerichte afbeelding van een universiteitscampus, zoals je hieronder kunt zien.

Waarom Midjourney negatieve aanwijzingen gebruiken?

Kun je niet gewoon een andere prompt schrijven om een nieuwe afbeelding te maken? Dat zou eenvoudiger zijn, maar zou niet hetzelfde resultaat opleveren als negatieve prompts. Hier zie je hoe negatieve prompts helpen:

betere creatieve controle

AI ontwerpmodellen, waaronder Midjourney, werken op basis van statistische waarschijnlijkheden en genereren afbeeldingen door te putten uit enorme datasets. Dit betekent echter dat de AI soms elementen introduceert waar je niet expliciet om hebt gevraagd. Een negatieve prompt vertelt Midjourney om ongewenste details te vermijden, waardoor je afbeeldingen worden verfijnd.

stijl consistentie

Midjourney gebruikt soms standaard een bepaalde esthetiek, zoals anime of cyberpunk, afhankelijk van zijn training. Als je een unieke look wilt creëren, helpen negatieve aanwijzingen om storende stijlen te verwijderen. Bijvoorbeeld, '-geen stripstijl' zorgt ervoor dat je kunstwerk geen stripachtige illustratieve elementen bevat.

⏳ Tijdsefficiëntie

Zonder negatieve aanwijzingen moet je afbeeldingen mogelijk meerdere keren opnieuw genereren om de gewenste uitvoer te krijgen. Negatieve aanwijzingen verminderen dit proces van proefversies en fouten aanzienlijk, omdat je het AI-model instrueert om specifieke elementen uit te sluiten, wat bewerkingstijd bespaart.

🖼️ Verfijnde achtergronden en composities

Soms bevatten AI-gegenereerde afbeeldingen onnodige achtergrondelementen die de compositie onoverzichtelijk maken. Als je bijvoorbeeld een eenvoudig portret nodig hebt, kun je '-no background' toevoegen om je alleen op het onderwerp te richten. Dit is vooral handig voor productfotografie, waar een strakke look de voorkeur heeft.

Negatieve prompts in Midjourney ontsluiten diepere niveaus van aanpassing, maar het zijn geen magische kogels. Negatieve prompts vereisen zorgvuldige prompt engineering en experimenteren om de gewenste resultaten te bereiken, net zoals je een gedetailleerde ChatGPT prompt of Claude. ai prompt moet schrijven om zinvolle tekst te genereren.

Hoe werken negatieve aanwijzingen in Midjourney?

Bij het lezen van de bovenstaande secties heb je misschien aangetekend dat we '-no. wat betekent dit in de context van negatieve aanwijzingen? In principe zijn er twee manieren om negatieve prompts te gebruiken: de (-no parameter) en negatieve promptgewichten. We leggen ze hieronder voor je uit:

1. De -no parameter

Dit is de makkelijkste methode om ongewenste elementen te verwijderen. Je voegt gewoon '-no' toe gevolgd door de objecten, stijlen of kleuren die je niet wilt.

Hoe het werkt: Midjourney scant zijn dataset, herkent patronen die geassocieerd worden met de ongewenste elementen en doet een poging om ze uit te sluiten van de uiteindelijke afbeelding.

voorbeeld: Je wilt een serene meer scène, maar je wilt er geen boten of mensen in. Je prompt en uitvoer zouden er als volgt uitzien:

Het is echter niet altijd perfect - sommige elementen kunnen erin sluipen door contextuele associaties. Als dat gebeurt, probeer dan extra synoniemen te gebruiken of de lijst met uitsluitingen uit te breiden.

2. Negatieve aanwijzingen gewichten

Terwijl '-no' een element volledig elimineert, kun je met negatieve gewichten de aanwezigheid van een element verminderen in plaats van het helemaal te verwijderen. Deze methode is handig als je de afbeelding wilt beïnvloeden zonder absolute uitsluiting te forceren.

Hoe het werkt: Midjourney staat je toe om positieve of negatieve gewichten toe te wijzen aan verschillende delen van je prompt met behulp van de '::' syntaxis. Een gewicht van 1 is neutraal, een hoger nummer verhoogt het belang en een negatief nummer vermindert de aanwezigheid van het element.

In principe verwijder je een element niet helemaal door middel van gewichten, maar vertel je Midjourney om het te de-accentueren.

voorbeeld: Je wilt een afbeelding van een drukke straat met auto's genereren, maar de auto mag niet de belangrijkste focus zijn. Je prompt zou er ongeveer zo uitzien:

Midjourney interpreteert dit als: *'Neem een auto op, maar maak hem half zo belangrijk als de straat. het resultaat? Een straat instelling waar de auto's kleiner lijken of opgaan in de achtergrond.

Maar wat als je de aanwezigheid van de auto nog verder wilt verminderen, zonder deze volledig te verwijderen? Gebruik een negatief gewicht.

Hier minimaliseert Midjourney actief de auto's in de afbeelding. Het kan de auto's nauwelijks zichtbaar maken door ze in een schaduwrijke hoek te plaatsen of ze helemaal verwijderen als ze niet in de compositie passen (zoals je kunt zien in de bovenstaande afbeelding).

Pro Tip: Als je iets helemaal weg wilt hebben, zijn negatieve gewichten alleen misschien niet genoeg-je moet ze misschien combineren met '-no' of tweaken en aanpassen voor het gewenste resultaat. Als je multi-prompting wilt gebruiken, gebruik dan een dubbele dubbele punt (::) om ze te scheiden.

Je twijfelt misschien of 'Hé, waarom kan ik niet gewoon don't gebruiken en Klaar ermee zijn?' Nou, eerlijk is eerlijk. Maar we hebben een verklaring.

Waarom 'niet doen' niet werkt?

Veel mensen gaan ervan uit dat het schrijven van 'niet' of 'zonder' in een prompt ervoor zorgt dat Midjourney bepaalde elementen vermijdt. Maar zo werkt het niet. Als je schrijft "zonder regen", begrijpt de AI "zonder" niet als een ontkenning. In plaats daarvan verwerkt het de hele zin als een beschrijving die het woord "regen" bevat. "

Dit kan er paradoxaal genoeg toe leiden dat de AI zich concentreert op het concept regen, zelfs als het je bedoeling was om het uit te sluiten.

Hoe dit op te lossen: ❌ Prompt: Een fantasiekasteel bevat geen draken. ✅ Prompt: Een fantasiekasteel -geen draken ✅ Prompt: Een fantasiekasteel magisch::1, draken::-1

De tweede en derde optie zorgen ervoor dat Midjourney goed begrijpt wat er vermeden moet worden, terwijl de eerste optie zelfs een kasteel met draken kan maken.

🧠 Wist je dat? Midjourney is beschikbaar op Discord en vereist een betaald abonnement om AI-aangedreven afbeeldingen te genereren! Het is ook de populairste Discord server.

Hoe maak je effectieve Midjourney negatieve aanwijzingen?

Hier zijn een paar tips voor het maken van effectieve Midjourney negatieve aanwijzingen:

Identificeer ongewenste elementen: Ontdek wat je niet in de afbeelding wilt hebben. Is het een kleur, een object of een stijl? Als je dat weet, voeg dan '-no' toe gevolgd door het ongewenste element. Instances als '-geen wazige details' of '-geen cartooneske stijl' kunnen je resultaten aanscherpen

Wees specifiek: In plaats van vage termen zoals '-geen slechte dingen,' gebruik precieze beschrijvingen zoals '-geen oververzadigde kleuren' of '-geen vervormde gezichten. hoe duidelijker je bent, hoe beter Midjourney je bedoeling begrijpt

Probeer met combinaties en gewichten: Als je een futuristisch stadslandschap genereert maar steeds bomen krijgt, probeer dan 'bomen::-0. 5, -geen groen' of iets dergelijks. Dit beperkt de focus en zorgt ervoor dat de AI-tool zich aan jouw visie houdt

💡Pro Tip: Gebruik negatieve aanwijzingen alleen wanneer dat nodig is en voor precieze uitsluitingen in plaats van algemene beperkingen. Bijvoorbeeld, in plaats van te zeggen, 'Vermijd rommelige ontwerpen', kies voor 'Een schone, minimalistische layout met veel witte ruimte en een duidelijk focuspunt' om het beoogde uiterlijk te bereiken.

20+ Midjourney negatieve aanwijzingen voor verschillende gebruikssituaties

We hebben 20+ Midjourney negatieve prompt voorbeelden in verschillende scenario's samengesteld zodat je proefversies en fouten kunt vermijden, je creatieve ideeën en technieken kunt voeden en het meeste uit Midjourney kunt halen.

Prompt 1: Schone zonsondergang op het strand

Use case: Het verwijderen van rommel of onnodige elementen om een schoner beeld te creërenPrompt: 'Zonsondergang boven een rustig strand, gouden tinten die reflecteren op kalme golven -geen mensen, afval, voetafdrukken, boten, gebouwen, drijfhout'

Opdracht 2: Minimalistische skyline van een stad

Gebruikssituatie: Afleidingen vermijden voor een moderne, strakke esthetiekPrompt: 'Futuristische skyline van een stad bij nacht, gloeiende neonreflecties op natte straten - geen auto's, voetgangers, reclameborden, graffiti, mist'

Prompt 3: Sereen berglandschap

Gebruikssituatie: Natuurlijke schoonheid verbeteren door kunstmatige objecten te verwijderenPrompt: 'Majestueuze besneeuwde bergen, zacht ochtendlicht, heldere lucht -geen hoogspanningskabels, huizen, skiliften, mensen, wegen, verkeersborden'

Prompt 4: Vredig bospad

Gebruikssituatie: De focus houden op de natuur zonder menselijke invloedPrompt: 'Kronkelend bospad bedekt met herfstbladeren, zacht gouden zonlicht filtert door de bomen -geen bankjes, borden, prullenbakken, mensen, fietsen'

Prompt 5: Dromerige nachtelijke hemel

Gebruikssituatie: Creëer een verbluffende, afleidingsvrije scène aan de hemelPrompt: 'Melkweg met levendige nevels en ontelbare sterren, diepe paarse en blauwe tinten - geen satellieten, vliegtuigen, stadslichten, tekst, watermerken'

Prompt 6: Majestueuze waterval

Gebruikssituatie: De natuur ongerept en onaangetast houdenPrompt: 'Kronkelende waterval in een weelderige groene jungle, mist die van onderaf oprijst -geen bruggen, toeristen, boten, borden, hekken'

Prompt 7: Elegante productfotografie

Use case:Gerichte commerciële productfoto'sPrompt: 'Strakke zwarte smartwatch op een reflecterend oppervlak, dramatische belichting - geen tekst, logo's, reflecties, rommel, handen, mensen'

Opdracht 8: Fantasiekasteel

Gebruikssituatie: Een magische instelling verbeteren zonder moderne elementenPrompt: 'Groot middeleeuws kasteel op een mistige heuvel, warme fakkels gloeien -geen hoogspanningskabels, moderne gebouwen, auto's, antennes, wegen'

Prompt 9: Zen-tuin

Gebruikssituatie: Een rustige en minimalistische esthetiek behoudenPrompt: 'Japanse zentuin met aangeharkt zand en bonsaiboompjes, zachte sfeerverlichting -geen standbeelden, borden, bankjes, mensen, toeristen'

Prompt 10: Oude ruïnes

Use case: Historische schoonheid behouden zonder moderne elementenPrompt: 'Overwoekerde oude tempelruïnes in een dichte jungle, wijnranken kruipen over steen -geen toeristen, hekken, borden, steigers, zwerfvuil'

Prompt 11: Perfecte voedselfotografie

Gebruikssituatie: Het eten centraal stellen zonder afleidingPrompt: 'Gourmet hamburger op een houten plank, zachte verlichting, stoom die opstijgt - geen borden, handen, keukengerei, servetten, achtergrond rommel'

Prompt 12: Kosmisch landschap

Gebruikssituatie: Focus op ruimte zonder aardse afleidingenPrompt: 'Buitenaardse planeet met gloeiende bioluminescente planten, tweelingmanen in de lucht -geen ruimteschepen, astronauten, satellieten, tekst, watermerken'

Prompt 13: Vintage straatfotografie

Gebruikssituatie: Historische authenticiteit vastleggen zonder moderne afleidingenPrompt: 'Geplaveide straat uit 1940, warme sepiatinten, zachte avondverlichting -geen moderne auto's, mensen met telefoons, reclameborden, neonlichten'

Prompt 14: Schone bureau installatie

Use case: Een esthetisch aangename werkruimte creëren zonder rommelPrompt: 'Moderne minimalistische bureau installatie, slanke laptop, warme sfeerverlichting -geen warrige kabels, koffiekopjes, boeken, papieren, rommel'

Prompt 15: Rustige oceaanscène

Gebruikssituatie: Een vredige weergave van de oceaan verbeteren door afleiding te verwijderenPrompt: 'Uitgestrekte horizon van de oceaan onder een roze zonsopgang, zachte golven die rollen - geen boten, mensen, gebouwen, afval, boeien'

Prompt 16: Dramatische storm clouds

Gebruikssituatie: Focussen op de kracht van de natuur zonder inmengingPrompt: 'Donkere stormwolken boven een uitgestrekt leeg veld, knetterende bliksem -geen gebouwen, auto's, mensen, borden, antennes'

Prompt 17: Geïsoleerde woestijnduinen

Gebruikssituatie: Een ongerept en rauw woestijnlandschap behoudenPrompt: 'Gouden zandduinen die zich eindeloos uitstrekken, zacht licht bij zonsondergang -geen voetafdrukken, voertuigen, mensen, borden, gebouwen'

Prompt 18: Magisch betoverd bos

Gebruikssituatie: Een fantasie instelling meeslepend en mysterieus houdenPrompt: 'Glinsterende paddenstoelen in een mistig betoverd bos, zachte feeënverlichting - geen mensen, moderne gebouwen, hekken, straatverlichting'

Prompt 19: Fotografie van luxe auto's

Use case: De auto uitlichten zonder onnodige afleidingPrompt: 'Strakke zwarte sportauto onder zachte studioverlichting, gepolijste reflecties -geen logo's, mensen, showroomachtergrond, tekst, watermerken'

Prompt 20: Weergave van een tropisch eiland vanuit de lucht

Gebruikssituatie: Een ongerepte paradijselijke instelling behoudenPrompt: 'Kristalhelder turquoise water rondom een weelderig groen eiland, gouden zandstranden -geen boten, dokken, hotels, toeristen, vervuiling'

📮ClickUp Inzicht: 11% van de respondenten van onze AI-gebruiksenquête gebruikt AI voornamelijk voor brainstormsessies en ideeën. Maar wat gebeurt er daarna met deze briljante ideeën? Dit is waar je een AI-aangedreven whiteboard nodig hebt , zoals ClickUp Whiteboards, dat je helpt om ideeën van de brainstormsessie direct om te zetten in Taken. En als je een concept niet helemaal kunt uitleggen, vraag je gewoon aan de AI image generator om een visual te maken op basis van je vraag. Het is de alles-in-één app voor werk waarmee je sneller kunt bedenken, visualiseren en uitvoeren!

Laten we ook eens kijken naar een paar voorbeelden van negatieve prompt gewichten:

Prompt 21: Betoverd bos

Gebruikssituatie: Een mystieke boslandschap makenPrompt: Oude bomen::2, gloeiende paddenstoelen::1. 5, zachte mist::-1

Opdracht 22: Cyberpunk steegje

Gebruikssituatie: Een futuristische stedelijke sfeer vastleggenPrompt: Neonverlichte steeg::3, regenreflecties::1. 5 , verre skyline::-0. 5

Prompt 23: Majestueuze tijger

Gebruikssituatie: Een krachtig dierenportret tonenPrompt: Witte tijger::2 , doordringende blauwe ogen::1. 5 , zachte vachttextuur::1

Prompt 24: Vikingkrijger

Gebruikssituatie: Historische kracht uitbeeldenPrompt: Vikingkrijger::2, versleten harnas::1. 5, mistige achtergrond::1 -geen sci-fi elementen

Prompt 25: Knusse bibliotheek

Use case: Een warme leesruimte creërenPrompt: Houten boekenplanken::2, warme verlichting::1. 5, antieke boeken::1 -geen lege planken:: -1

Veelvoorkomende fouten die je moet vermijden met negatieve aanwijzingen van Midjourney

Negatieve aanwijzingen kunnen aanvoelen als een superkracht, maar je kunt gemakkelijk struikelen als je niet voorzichtig bent. Hier zijn een paar fouten waar je voor moet oppassen:

❗Prompt overbelasting: Een van de meest voorkomende fouten is het overladen van je prompt met te veel uitsluitingen. Bijvoorbeeld, het toevoegen van -geen auto's, bomen, mensen, gebouwen, clouds of dieren lijkt misschien grondig, maar kan de AI in verwarring brengen, wat leidt tot onverwachte of zelfs onbruikbare resultaten. Concentreer je in plaats daarvan op de meest kritieke elementen die je wilt uitsluiten en houd je lijst beknopt

❗Randomheid: Een andere valkuil is te vaag zijn. Zeggen "-geen objecten" geeft de AI niet genoeg richting. Wat voor objecten? Meubels? Voertuigen? Wees altijd specifiek. Als je bijvoorbeeld een minimalistisch landschap maakt, gebruik dan "geen auto's, gebouwen of hoogspanningskabels" om duidelijkheid te scheppen

❗Herkennen van stijlconflicten: Negatieve aanwijzingen verwijderen niet alleen objecten; ze kunnen ook de stijl veranderen. Als je bijvoorbeeld zegt "-geen anime" en de AI neigt nog steeds naar gestileerde kunst, kan dat komen doordat andere promptelementen de uitvoer onbedoeld beïnvloeden. Zorg ervoor dat je prompt superduidelijk is over de stijl

Beperkingen van het gebruik van Midjourney

Toen Midjourney werd gelanceerd, veroorzaakten de mogelijkheden ervan opschudding in de markt van beeldgeneratie. Hoewel het AI-platform het beeldgeneratieproces grotendeels heeft veranderd, heeft het ook zijn beperkingen.

Moeite met complexe scènes

Midjourney doet het goed met afbeeldingen met één onderwerp, maar heeft moeite met drukke scènes met meerdere tekens.

Voorbeeld: Als je een drukke markt, een groep mensen in interactie of een gedetailleerd gevecht probeert te genereren, gaat het vaak mis. Teken kunnen ledematen missen, rare gezichtsuitdrukkingen hebben of raar geplaatste objecten. Belichting en perspectief kunnen ook niet kloppen, waardoor het beeld er onnatuurlijk uitziet.

Hoewel je Midjourney afbeeldingen kunt verbeteren met betere aanwijzingen, kost het veel proefversie en fouten om alles goed te krijgen.

Zware afhankelijkheid van prompt duidelijkheid

Midjourney neemt alles wat je typt letterlijk, dus vage of brede aanwijzingen kunnen leiden tot heel andere resultaten dan verwacht. Zoals we al eerder vermeldden, is het creatieve proces van AI anders dan dat van ons.

Voorbeeld: Als je vraagt om een 'futuristische stad' zonder details, kun je van alles krijgen, van een gloeiende cyberpunk skyline tot een verlaten, vervallen wereld. De AI 'raadt' niet wat je bedoelt, dus als je belangrijke details weglaat, kan het hele uiterlijk van de door de AI gegenereerde afbeelding veranderen.

Moeite met het interpreteren van abstracte concepten

Midjourney is geweldig in het maken van dingen die bestaan in de echte wereld of fantasie instellingen, maar het worstelt met diepere, emotionele of symbolische ideeën.

Voorbeeld: Als je de prompt 'het gevoel van eenzaamheid' toevoegt, zal de AI waarschijnlijk gewoon een enkele persoon genereren die alleen zit-het zal waarschijnlijk niet de subtiliteiten van isolatie, verlangen of melancholie vastleggen.

Met andere woorden, het kan emoties niet volledig vastleggen of lezen om de gewenste resultaten te geven.

Steile leercurve

Hoewel Midjourney gemakkelijk te gebruiken is, kan het verkrijgen van nauwkeurige resultaten tijd kosten. Functies zoals negatieve prompts en prompt gewichten vereisen oefening. Veel beginners kunnen moeite hebben om ongewenste elementen te verwijderen, consistente stijlen te creëren of afbeeldingen te verfijnen.

Ook, in tegenstelling tot andere ontwerptools waar je kunt aanpassen voor fouten, heeft Midjourney niet de optie om 'prompts te bewerken. dat betekent dat je prompts moet blijven testen en opnieuw moet invoeren om de beste resultaten te krijgen.

Beperkte trainingsgegevens

Midjourney kan alleen afbeeldingen genereren op basis van waar het op getraind heeft. Als je iets unieks probeert te maken, zoals een specifieke culturele kunststijl of een ongebruikelijke historische instelling, kan de AI ofwel een heel algemene versie maken of helemaal mislukken.

Voorbeeld: Als je vraagt om een zeldzaam type oude architectuur, dan kan het zijn dat het wordt verward met iets meer alledaags. Dit maakt het minder betrouwbaar als je iets heel specifieks of cultureels nodig hebt.

Dus, hoewel Midjourney een opmerkelijke tool is, is het geen one-size-fits-all oplossing.

Leuk weetje: In de tweede helft van 2024, tijdens de Amerikaanse verkiezingen, legde Midjourney beperkingen op aan het genereren van afbeeldingen van Joe Biden en Donald Trump.

Midjourney te verkennen alternatieven

De AI kunst ruimte is veel groter dan alleen Midjourney. En als je je creatieve proces een stapje hoger wilt tillen, kan ClickUp, een top Midjourney alternatief, de hele ervaring soepeler laten verlopen-van ideevorming tot uitvoering.

Laat ideeën tot leven komen op ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards is meer dan een digitaal canvas. Het kan uw ideeën van visualisatie tot uitvoering brengen. Zie het als een partner voor brainstormen, het in kaart brengen van concepten en het plannen van creatieve workflows.

Moet je een AI-kunstcompositie schetsen? Een visueel project in meerdere stappen plannen? Met de drag-and-drop vormen, connectoren en aantekeningen, kun je je gedachten in real-time ordenen. Als je een goed idee hebt, kun je het direct vanaf je whiteboard omzetten in een traceerbare Taak.

Zet ideeën om in uitvoerbare Taken, rechtstreeks vanuit de ClickUp-taakborden

Plus, de real-time functies voor samenwerking zorgen ervoor dat je team probleemloos samen kan werken, ontwerpen verfijnen en itereren. Bekijk hier meer. 👇🏼

Verbeter uw visualisatietechnieken met ClickUp AI

Wacht-ClickUp? Voor AI-gegenereerde afbeeldingen? Reken maar. ClickUp Brain is niet alleen voor productiviteit; het is ook een krachtige AI-assistent die helpt bij creatieve werkstromen. Of u nu visuals brainstormt of prompts verfijnt, ClickUp Brain kan u helpen.

Vraag ClickUp Brain gewoon binnen de Whiteboards om afbeeldingen te genereren en u kunt ideeën in een handomdraai visualiseren. Zomaar!

Brainstorm ideeën en genereer gebruiksklare afbeeldingen met ClickUp Brain

Maak uw AI-prompts met ClickUp Docs

De perfecte AI-aanwijzing maken is een kunst. Het vergt experimenten, verfijning en een gestructureerde aanpak. Met meerdere prompts in het spel heb je een speciale ruimte nodig om je prompt-aanmaakproces te organiseren en te optimaliseren.

ClickUp Docs: uw centrale hub voor het maken, opslaan en perfectioneren van AI-prompts.

Creëer een opslagplaats van AI-ontwerpaanwijzingen voor een soepele projectuitvoering

Met ClickUp Docs kunt u:

🎨 Vat de eerste ideeën voor aanwijzingen, test variaties en verfijn beschrijvingen totdat je AI-gegenereerde afbeeldingen perfect aansluiten bij je visie

Bouw een gecentraliseerde promptbibliotheek door je winnende prompts te ordenen voor gemakkelijke toegang en toekomstige inspiratie

🤝 Samenwerken met je team door aantekeningen toe te voegen, bewerkingen voor te stellen en revisies bij te houden, voor consistente resultaten in alle projecten

🔗 Koppel uw promptdocumentatie rechtstreeks aan ClickUp Whiteboards en Taken voor een gestroomlijnde projectuitvoering, van ideevorming tot voltooiing

Integreer AI in je werkstroom met ClickUp AI

Ontwerp projecten tussen afdelingen kunnen chaotisch zijn. Verspreide verzoeken, verspreide feedback en verschuivende prioriteiten zorgen voor een frustrerende ervaring. ClickUp's Design Solution for Teams elimineert deze chaos door uw volledige ontwerpworkflow te centraliseren:

Organiseer alle inkomende ontwerpverzoeken op één plek, zodat er niets verloren gaat

Creëer in een handomdraai user journeys , persona's en ontwerpdocumenten met ClickUp Brain

Mockups delen , brainstormen op Whiteboards en de voortgang van projecten bijhouden - alles binnen één platform

Ontwerpen annoteren , Figma en InVision bestanden insluiten en ondertekeningen versnellen

Integreer met meer dan 200 tools (Slack, Miro, Figma, Google Suite, en meer), en vereenvoudig je ontwerp werkstroom

We gebruiken ClickUp om onze pijplijn voor het aanmaken van content voor sociale en digitale media te beheren en bij te houden. Hierdoor kunnen we de status van elk stuk content zien (in uitvoering, moet bewerkt worden, gepland, etc. ) samen met wie de hoofdontwerper is. ) en wie de hoofdontwerper is. Het elimineert ook alle heen-en-weer communicatie via e-mail, omdat het commentaargedeelte voor elke taak kan worden gebruikt om te overleggen en taken/volgende stappen te delegeren (zodat we onze cyclus voor het aanmaken van content kunnen bijhouden en opvolgen).

ClickUp, de alles app voor werk, is een krachtpatser voor creatieven in alle opzichten, vooral voor degenen die structuur nodig hebben zonder aan flexibiliteit in te boeten.

Optimaliseer uw ontwerpprocessen met ClickUp

Visuals van hoge kwaliteit maken zou niet moeten voelen als worstelen met ingewikkelde software of uren verspillen aan het tweaken van aanwijzingen. Of u nu een ontwerper bent die jongleert met meerdere projecten of een marketeer die snelle, on-brand creatives nodig heeft, de strijd kan echt zijn. Maar niet met ClickUp.

Van het organiseren van ontwerpaanvragen tot het bijhouden van revisies, ClickUp houdt alles op één plek - geen verloren bestanden, verspreide feedback of eindeloze e-mailketens meer. Met automatisering van taken, realtime drukproeven en eenvoudige integraties met ontwerptools blijft uw werkstroom soepel en zonder frustraties.

Klaar om controle te krijgen over je creatieve proces? Meld je vandaag nog aan voor ClickUp en herdefinieer je creatieve processen.