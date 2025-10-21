Je 5-stap-gids om de 'Sunday Scaries' te overwinnen

Zondag is zonder twijfel de meest ondergewaardeerde dag van de week.

Wilt u uitslapen? Doe dat dan op zondag.

Uit eten gaan voor een brunch? Doe dat op zondag.

Beloof je om je leven op orde te krijgen? Je weet het al.

Ah, het is zondagavond. Monday is nog maar een paar uur verwijderd.

Monday is nog maar een paar uur verwijderd. 😧

Deze verontrustende en ongewenste spelbreker wordt de Sunday Scaries genoemd. Het is de angst die we voelen wanneer de terugkeer naar school of werk nadert.

Door de Sunday Scaries hebben we een hekel aan het begin van de werkweek, omdat onze geliefde twee vrije dagen zonder verplichtingen voorbij zijn.

Kunnen we het er eerlijk over eens zijn dat onze twee vrije dagen leuk zijn? Er is een hele lijst (eh, ergens) met taken en valse beloften die we onszelf de week ervoor hebben gedaan en die smeken om aandacht. 😅

Wij leggen de verantwoordelijkheid om op zondag nieuwe energie op te doen EN productief te zijn bij onszelf.

Om eerlijk te zijn, het is niet onze schuld. Onze werkweek heeft een automatische instelling op routine, omdat we van Monday tot en met vrijdag geen plezier toestaan.

Laten we ons dus serieus afvragen: hoe kunnen we Sunday Scaries voor eens en voor altijd VERBANEN?

Even geduld... Ik stel voor dat het beste moment om je voor te bereiden op de naderende Monday na je laatste vergadering en voor het happy hour op vrijdag is.

de kracht van doelbewuste planning op vrijdag*

Nu denk je misschien: hoe durft ze deze saaie taak op een vrijdag voor te stellen?!

Geloof me als ik zeg dat ik dit niet zomaar voor de grap zeg. Het bewust plannen op vrijdag heeft een buitengewone, geheime kracht. 💫

Het geheim? Je zult veel hogere productiviteit hebben! Hoe vaak zijn we op vrijdag al in weekendmodus en wachten we gewoon tot de tijd voorbij is?

Oké, ik zeg het... net voor de lunch, als ik de uren op één hand kan aftellen.

Dit zijn slechts enkele redenen waarom u op vrijdag uw abonnement voor de volgende week zou moeten afsluiten:

Er is tijd om losse eindjes af te handelen die niet naar volgende week mogen worden overgeheveld

Je reageert niet op druk door alles in een strak schema te proppen om 'dingen gedaan te krijgen'

De Sunday Scaries maakt het niet uit of de voetbalwedstrijd in verlenging gaat of dat Netflix met opzet een nieuw seizoen van je favoriete true crime-serie heeft uitgebracht

Alleen al die laatste reden zou alles in perspectief moeten plaatsen. 👏🏼

*5 stappen om de zondagskriebels te overwinnen

Hoe kunnen we bewust plannen? En betekent het woord 'plan' niet instinctief 'met opzet'?

Niet noodzakelijk. Want als je een beetje op mij lijkt, heb je al heel veel abonnementen geprobeerd die binnen enkele weken na de start mislukten.

Maak kennis met: ClickUp.

Dit krachtige productiviteit platform vermindert niet alleen de tijd die u aan planning besteedt, maar helpt u ook om uw ideale schema aan te houden. Met ClickUp kunt u zowel uw werk- als persoonlijke lijsten op één plek organiseren!

ClickUp Home geeft u een panoramische weergave van al uw taken en herinneringen:

Wilt u al uw belangrijke taken bij de hand hebben? Sleep taken naar LineUp™️

Organiseer wat er op uw bord ligt voor: vandaag, achterstallig, volgende en gepland met Mijn werk

Synchroniseer direct met uw Google Agenda voor een weergave per uur. Vink vervolgens die taken en herinneringen rechtstreeks vanuit de Agenda af!

Nu we de fase hebben ingesteld voor onze vrijdagse planningssessie, gaan we het hebben over de vijf stappen om de Sunday Scaries te overwinnen. Het kost je slechts 30 minuten aan het einde van je dag.

Zullen we dit in de praktijk brengen? Zet die timer en laten we beginnen! ⏲

1. Denk na over de huidige week

Voordat we ons instellen op een succesvolle volgende week, is het belangrijk om te evalueren hoe het leven tot nu toe verloopt. Voor deze reflectie is de sjabloonfunctie van ClickUp erg handig om reflectievragen te schrijven en op te slaan voor toekomstige planningssessies.

Enkele vragen die ik aanraad om mee te beginnen:

Waren er deze week spannende uitdagingen?

Welke taken of vergaderingen hebben meer tijd gekost dan gepland?

Welke mentale rommel kan ik opruimen?

Waar ben ik tegenaan gelopen dat van invloed kan zijn op volgende week?

Hoe kan ik volgende week op de juiste manier beginnen?

2. Schrijf een dagelijks doel op voor elke werkdag

Er is echter een klein voorbehoud bij deze stap dat ik moet maken, omdat het essentieel is om te streven naar evenwicht. ⚖️

Dit doel moet GEMAKKELIJK zijn, maar niet zo gemakkelijk als 'uit bed komen'.

Het doel van deze dagelijkse doelstelling is om je te helpen voortgang te boeken in de richting van je grotere levensdoelen. Je kunt je hele dag rond deze dagelijkse doelstelling opbouwen. Het helpt je om je te concentreren op het juiste pad. 🙌🏼

Met de doel -functie van ClickUp kunt u uw voortgang plannen, beheren en bijhouden door taken en lijsten aan uw doelen te koppelen.

Beheer uw voortgang eenvoudig door taken en lijsten te koppelen aan uw doelen

3. Plan leuke activiteiten gedurende de week

Monday, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Vijf dagen vol plezier.

En toch ontzeggen we onszelf tegenwoordig dit voorrecht! Hier zijn enkele suggesties voor activiteiten om je op weg te helpen:

Sportevenement

Open mic-avond

Comedyclub

Spelletjesavond met vrienden

Creatieve online cursus

Winkelen in een lokale wijk

Openluchtconcert

Speelafspraakjes voor huisdieren

Maak een ontspannen wandeling door uw buurt wanneer de lucht een perfecte warme gloed heeft

Beloof me dat je vanaf volgende week wat leuke dingen toevoegt. 🙏🏼

Of u deze activiteiten nu alleen of met vrienden en familie wilt doen, het is niet de bedoeling om uw drukke dagen nog drukker te maken, maar om even afstand te nemen van het alledaagse werk.

Maak er een activiteit van waar je naar uitkijkt. Er is een verschil tussen een 'toewijzing' en 'retailtherapie'. 😉

Kader: Als je ideeën voor leuke ontmoetingsplaatsen wilt noteren of links naar lokale gebeurtenissen wilt opslaan, probeer dan het notitieblok in ClickUp. Of je nu op andere pagina's surft of binnen het ClickUp-platform, je ideeën gaan overal met je mee!

Ik ga niet in op de baanbrekende ClickUp Chrome-extensie... dat bewaren we voor een andere vrijdag. Die timer tikt nog steeds! 👀

Maak snel een bladwijzer van links om ze op te slaan voor later in de ClickUp Chrome-extensie

4. Reserveer minstens 30 minuten per dag voor leren

Ik voel dat je ogen beginnen te rollen, maar als je erover nadenkt, doe je dit eigenlijk al!

Luister je naar podcasts? Of lees je artikelen over het verbeteren van je productiviteit? Of verdwaal je misschien in de wereld van YouTube?

In plaats van gedachteloos door content te scrollen die niet bevorderlijk is voor uw algehele gezondheid, kunt u beter wat tijd vrijmaken om meer te leren over boeiende onderwerpen.

Onze toegang tot een enorme digitale bibliotheek ligt in de moderne wereld van vandaag voor het grijpen. 💡

Herinnert u zich het ClickUp-notitieblok dat ik eerder noemde? Sla tekstfragmenten en andere stukjes informatie op die u later nog eens wilt bekijken!

5. Plan één ding om in het weekend nog te doen

Nu zijn we weer terug bij het weekend: deze twee dagen zouden niet verstoord moeten worden door wat er op Monday te gebeuren staat.

Als je tijdens het weekend vermoeidheid ervaart, kan dat komen doordat je geen gezonde balans hebt tussen fysieke activiteiten en technologie.

Doe iets dat productief is en je uitdaagt om uit je comfortzone te komen. Wat is dat ene ding waar je jezelf van hebt weerhouden omdat je je concentreert op wat er mis kan gaan in plaats van op wat er goed kan gaan?

Het weekend is hiervoor perfect, omdat je dan geen verplichtingen hebt. Het is jouw speeltuin om nieuwe herinneringen te creëren tijdens je vrije tijd! 😎

Bekijk onze gids over het verminderen van angst op de werkplek 💜

Weg met die zondagskriebels!

En voilà: je vijf stappen om de Sunday Scaries te overwinnen.

Met een paar sleutel veranderingen in de planning van uw komende week hoeft u nooit meer uw zondagavonden op te offeren. Meld u vandaag nog aan bij ClickUp en veel plezier met plannen!

We hebben nog een paar minuten op onze timer; ben je ook geïnteresseerd in het herstellen van je relatie met Monday?

Ik laat Mandy het vanaf hier overnemen. 🎙