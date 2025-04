Hoe krijg je geluid op een schermopname

Schermopnames met audio worden snel een onmisbaar hulpmiddel in onze digitale wereld. Sterker nog, 83% van de mensen kijken liever naar video content dan het lezen van tekst bij het leren over een product of dienst.

Van het maken van software tutorials tot het inwerken van nieuwe medewerkers of het samenwerken met teams op afstand, schermopnames met heldere, duidelijke audio kunnen complexe ideeën omzetten in makkelijk verteerbare content. Toch voelt het integreren van hoogwaardige audio vaak als een uitdaging.

Deze gids vereenvoudigt het proces en biedt praktische tips en technieken om je te helpen bij het maken van schermopnamen met audio op elk apparaat, ongeacht of het een iPhone, een Windows-pc of een Mac is.

Schermopname instellen op verschillende apparaten

Laten we eens kijken hoe je de functie voor schermopname instelt en gebruikt op iPhone, Windows en Mac-apparaten, samen met handige snelkoppelingen om het proces te stroomlijnen.

1. Schermopname inschakelen op iPhone

Veeg naar beneden vanaf de rechterbovenhoek van het scherm (op iPhones met Face ID) of veeg omhoog vanaf de onderrand (op iPhones met een startpagina)

Tik op de grijze Schermopnameknop (een cirkel in een cirkel)

(een cirkel in een cirkel) Als je een geluidsopname wilt opnemen, houd je de knop Schermopname ingedrukt, tik je op het pictogram Microfoon om deze in te schakelen en klik je op Start opname. Er verschijnt een aftelling van drie seconden, waarna de opname start

via Apple

Tik op de rode balk boven in het scherm en bevestig door op Stop te tikken. U kunt ook het Control Center opnieuw openen en opnieuw op de knop Schermopname tikken

via de Mac-waarnemer_ De schermopname van je iPhone wordt automatisch opgeslagen in de app Foto's.

💡Pro Tip: Wil je nog snellere toegang? Je kunt je Control Center aanpassen! Ga naar Instellingen > Bedieningscentrum > Bedieningselementen aanpassen en voeg de knop Schermopname naar wens toe of verwijder deze.

2. Schermopname inschakelen op Windows Uw scherm opnemen onder Windows heeft een aantal ingebouwde opties.

Xbox game balk gebruiken (Windows 10 en 11)

Druk op Windows sleutel + G om de overlay van de Xbox Game Bar te openen

om de overlay van de Xbox Game Bar te openen Zoek in de overlay de Capture widget. Als deze niet zichtbaar is, klik dan op het Widget Menu (weergegeven door overlappende vierkantjes) en selecteer Capture

Klik in de widget Capture op de knop Start opname (een cirkel) of druk op Windows-toets + Alt + R om de opname te starten.

(een cirkel) of druk op om de opname te starten. Zorg ervoor dat uw microfoon is ingeschakeld door te klikken op het Microfoonpictogram in de widget Vastleggen

Klik op de knop Opname stoppen (een vierkant pictogram) in de widget Vastleggen of druk nogmaals op Windows-toets + Alt + R

Je opname wordt standaard opgeslagen in de map Videos > Captures.

Het knipselgereedschap gebruiken

Het knipselgereedschap in Windows 11 is meer dan alleen schermafbeeldingen maken. Het biedt nu ingebouwde mogelijkheden voor schermopname, waardoor het een veelzijdig hulpmiddel is voor het vastleggen van afbeeldingen en video's. Zo werkt het:

Zoek naar Snipping Tool in het menu Start

in het menu Start Klik op de knop Opnemen. Gebruik vervolgens je muis om een rechthoek te tekenen rond het exacte gebied van het scherm dat je wilt vastleggen

Klik na het selecteren van het opnamegebied op de knop Start. Er verschijnt een aftelling van drie seconden, waarna de opname start

Zodra je de gewenste content hebt vastgelegd, klik je op de knop Stop

Standaard wordt uw opname opgeslagen in de map Videos, klaar om te worden weergegeven of gedeeld indien nodig.

💡Pro Tip: Hier zijn enkele sneltoetsen om het gemakkelijker te maken:

Start/Stop Opname: Druk op Windows-toets + Alt + R om de opname aan en uit te schakelen

Open Xbox Game Bar: Druk op Windows-toets + G

3. Schermopname inschakelen op Mac

De werkbalk schermafbeelding gebruiken

Druk op Shift + Command + 5 om de werkbalk Schermafbeelding te openen

om de werkbalk Schermafbeelding te openen Selecteer de opnameoptie: Om het hele scherm op te nemen, klikt u op de knop Het hele scherm opnemen (een rechthoek met een cirkel in de hoek) Om een deel van het scherm op te nemen, klikt u op de knop Record Selected Portion (een gestippelde rechthoek met een cirkel in de hoek) en sleept u om het gewenste gebied te selecteren



via apple

Klik op Opties om je voorkeuren in te stellen, zoals locatie opslaan, timer en het gebruik van een ingebouwde microfoon voor audio

om je voorkeuren in te stellen, zoals locatie opslaan, timer en het gebruik van een ingebouwde microfoon voor audio Klik op de knop Opnemen rechts op de werkbalk

rechts op de werkbalk Klik op de knop Stop (een cirkel met een vierkant erin) in de menubalk of druk op Commando + Control + Esc

De opname wordt standaard opgeslagen op de door jou gekozen locatie of op je desktop.

QuickTime-speler gebruiken

QuickTime Player is het veelzijdige multimediatool voor je Mac. Je kunt er video's mee afspelen, bewerkingen uitvoeren en zelfs je scherm opnemen.

Om QuickTime Player te openen, ga je via de Finder naar de map Toepassingen en open je QuickTime Player

Toepassingen en open je Klik in de balk met menu's op Bestand > Nieuwe schermopname

via apple

Er verschijnt een opnamevenster. Klik en sleep om het specifieke gedeelte van je scherm te kiezen dat je wilt opnemen

Klik voor het opnemen op de vervolgkeuzepijl naast de knop Opnemen om de gewenste microfoon voor audio-invoer te selecteren

via apple

Klik op de knop Record om te beginnen. Als je klaar bent, klik je op de Stop knop in de menubalk

Je opname wordt automatisch geopend in QuickTime Player en je kunt deze opslaan op de gewenste locatie.

💡Pro Tip: Voor Mac-gebruikers: met de Shift + Command + 3 snelkoppeling maak je een schermafbeelding van je hele scherm en met Shift + Command + 4 kun je een specifiek gebied selecteren voor je schermafbeelding.

Hoe audio opnemen met schermopnames?

Laat de audio net zo goed klinken als je scherm eruitziet! Of je nu een technische goeroe bent die een softwarehandleiding maakt of een trainer die een complex concept uitlegt aan een leerling, audio van hoge kwaliteit opnemen is de sleutel.

Het voegt een extra laag professionaliteit toe en maakt je opnames boeiender. Laten we eens kijken hoe je audio opneemt met je scherm.

Stap 1: Installeer uw opnamesoftware en stel deze in

Het is cruciaal om de volgende software te selecteren geschikte opnamesoftware te kiezen . Voor Windows zijn opties zoals OBS Studio of de ingebouwde Xbox Game Bar populair.

Mac-gebruikers kunnen QuickTime Player of OBS Studio gebruiken

Android gebruikers kunnen de AZ Screen Recorder overwegen

iOS gebruikers kunnen de ingebouwde schermrecorder gebruiken

Download de software van een geverifieerde bron. Volg de installatie-aanwijzingen om het op je apparaat in te stellen.

Open vervolgens de software en raak vertrouwd met de interface. Pas de basisinstellingen zoals de uitvoermap, de videokwaliteit en de framesnelheid aan je wensen aan.

Voorbeeld: Stel je voor dat je een softwareontwikkelaar bent die een tutorial voorbereidt voor een nieuwe functie van de applicatie. Met OBS Studio kunt u:

Meerdere scènes instellen om naadloos te schakelen tussen uw code editor en de draaiende applicatie

Uw microfoonaudio integreren voor commentaar en systeemaudio om in-app geluiden op te nemen, zodat kijkers een uitgebreide leerervaring krijgen

Stap 2: Kies uw audiobron

De juiste audiobron maakt het verschil bij schermopnames van hoge kwaliteit. Beslis eerst of u systeemaudio (wat er op uw computer wordt afgespeeld) of externe audio (uw stem of een microfoon van derden) wilt opnemen.

Met veel opnametools, zoals OBS Studio en QuickTime, kunt u meerdere audiobronnen kiezen, zodat u systeem- en microfooningang naadloos kunt mengen.

Voorbeeld: Als je een softwaredemo maakt, wil je waarschijnlijk het geluid van de software (bv. klikken, notificaties) en je stem opnemen. In dit geval stelt u uw systeemgeluid in om het geluid van de software op te nemen en gebruikt u uw ingebouwde of externe microfoon voor uw stem.

De keuze van de audiobron hangt volledig af van wat je opneemt. Vergeet dit niet: slechte audio kan kijkers enorm afleiden, hoe goed je beelden ook zijn.

Stap 3: Audio-instellingen configureren

Het configureren van je audio-instellingen zorgt voor een helder geluid en een heldere stem. Opnametools, zoals OBS Studio of Camtasia, bieden een instellingenmenu waarin u de audio-invoerniveaus kunt aanpassen.

Als u een presentatie opneemt of een zelfstudie, kan achtergrondgeluid een grote afleiding zijn. Gebruik de ruisonderdrukkingsfilters om achtergrondruis en stemecho's te voorkomen.

Met de juiste systeemvoorkeuren komt je audio overeen met de kwaliteit van je beelden, waardoor een naadloze, professionele opname ontstaat.

Stap 4: Test het geluid

Je geluid testen voordat je een opname maakt is iets wat je niet mag overslaan. Het is vergelijkbaar met het stemmen van een instrument voor een concert: je wilt dat alles goed klinkt. Na het configureren van je audio instellingen, doe je een snelle test door een korte clip op te nemen.

controleer de volgende dingen voordat je geluid opneemt:

Staat het volume goed?

Is het geluid duidelijk en hoorbaar?

Zijn er storende geluiden?

Deze test zorgt ervoor dat alles goed is uitgelijnd en dat er niets wordt vervormd tijdens je volledige opname. Het testen van het geluid is de eenvoudigste manier om te voorkomen dat je een opname opnieuw moet doen, wat tijd bespaart en zorgt voor een soepel eindproduct.

Stap 5: Schermopname starten

Nu je audio is ingesteld en getest, is het tijd om op de opnameknop te drukken en je content tot leven te brengen. De meeste opnamesoftware heeft een prominente knop 'Opname starten'.

Voordat u erop klikt, moet u ervoor zorgen dat alles klaar is: uw schermgebied is geselecteerd, uw audiobron is vergrendeld en u bent mentaal voorbereid op wat u gaat opnemen

Haal diep adem voordat je gaat opnemen, zodat je niet nerveus klinkt tijdens het opnemen. Spreek duidelijk en in een rustig tempo als je een stap-voor-stap handleiding vertelt. Als je een software walkthrough laat zien, zorg er dan voor dat je muisbewegingen vloeiend en weloverwogen zijn.

💡Pro Tip: Een trucje dat veel professionals gebruiken is om te beginnen met een korte introductie of een zin die je helpt om de opname te verankeren, zodat je later een referentiepunt hebt bij de bewerking.

Stap 6: Uw opname bewerken (optioneel)

Zodra uw schermopname is Voltooid, kunt u deze bewerken om de content te polijsten en opvulwoorden uit uw toespraak te verwijderen. U kunt ook lastige pauzes wegknippen en bijschriften toevoegen om uw opnames nuttiger te maken.

Tools zoals Camtasia of Adobe Premiere Pro kunnen je helpen om video frames te knippen, geluidsniveaus aan te passen en zelfs tekst overlays of annotaties toe te voegen om sleutel punten te verduidelijken.

Als je bijvoorbeeld een productdemonstratie maakt, wil je misschien bepaalde functies benadrukken met een zoomeffect of callouts toevoegen om de aandacht te vestigen op belangrijke elementen.

Met bewerking verander je ruwe beelden in een gepolijste en professionele presentatie.

Veelvoorkomende problemen met geluid oplossen

Het oplossen van geluidsproblemen kan veel hoofdbrekens kosten, maar met de juiste aanpak kun je veelvoorkomende problemen eenvoudig oplossen.

Lage geluidsniveaus

Als uw stem te zwak is in vergelijking met het geluid van het systeem, probeer dan de ingangsniveaus van uw microfoon aan te passen.

In software zoals OBS Studio kunt u de audioschuifregelaars aanpassen om ervoor te zorgen dat uw stem en het systeemgeluid in balans zijn. Als het geluid nog steeds te zacht is, controleer dan de instellingen van uw microfoon en zorg ervoor dat deze niet is gedempt of uitgeschakeld.

Achtergrondgeluid

Dit is een vervelend probleem dat een anders perfecte opname kan verpesten. De meeste programma's, zoals Camtasia en QuickTime, bieden functies voor ruisonderdrukking die ongewenste geluiden filteren.

Als je audio niet synchroon loopt met de video, controleer dan je instellingen of gebruik software zoals Adobe Premiere Pro om de audio- en videosporen handmatig uit te lijnen.

Stemecho

Stemecho treedt op wanneer geluid uit luidsprekers of koptelefoons wordt opgepikt door de microfoon, waardoor een vertraagd, herhaald audiosignaal ontstaat.

Draag een hoofdtelefoon om geluidslekkage te voorkomen, pas het volume van de luidsprekers aan en plaats de microfoon uit de buurt van audio-uitgangsbronnen.

Door deze veelvoorkomende problemen aan te pakken, zorg je ervoor dat je opnames net zo professioneel klinken als ze eruit zien, zodat je publiek betrokken blijft en je boodschap duidelijk overkomt.

Beste praktijken voor schermopname voor betere geluidskwaliteit

Het bereiken van top-notch geluidskwaliteit in uw schermopnames vereist meer dan alleen op opnemen drukken. Hieronder volgen enkele sleutelpraktijken die een verschil kunnen maken in hoe uw opnames klinken.

🎤 Gebruik een kwaliteitsmicrofoon

Ingebouwde microfoons kunnen ongewenste ruis oppikken. Investeer in een externe microfoon zoals de Blue Yeti of Rode NT-USB voor helderder geluid

of voor helderder geluid Houd de microfoon 6-8 inches van uw mond om plofgeluiden of gedempt geluid te voorkomen

Houd rekening met de akoestiek in de kamer

Neem op in een rustige ruimte om achtergrondgeluiden te minimaliseren

Gebruik zachte materialen zoals tapijten, gordijnen of schuimpanelen om geluidsreflecties te verminderen

🔇 Demp notificaties en sluit onnodige apps af

Schakel systeemgeluiden uit en demp notificaties om afleiding tijdens de opname te voorkomen

Sluit apps die de systeemprestaties of de geluidskwaliteit kunnen beïnvloeden

✂️ Bewerking na opname

Gebruik een editor voor video (zoals Camtasia of OBS Studio ) om achtergrondgeluiden te verwijderen en het geluidsniveau aan te passen

of ) om achtergrondgeluiden te verwijderen en het geluidsniveau aan te passen Breng stem- en systeemgeluiden in balans voor een professionelere luisterervaring

Zonder een eenduidig systeem voor het vastleggen van beslissingen kunnen de sleutelinzichten die u nodig hebt, begraven raken in chats, e-mails of spreadsheets. Met ClickUp kunt u gesprekken in chatten, taken en opgenomen clips direct vastleggen en omzetten in bruikbare taken zonder tussen meerdere platforms te hoeven schakelen. Zeg nee tegen het platformhoppen!

Hoe ClickUp schermopname en -beheer verbetert

Nadat we hebben geleerd hoe u uw schermopnamen kunt opnemen en verfijnen, gaan we naar het volgende niveau met ClickUp .

Het is de everything app for work die projectmanagement, kennismanagement en chatten combineert - allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Schermopnamen maken om feedback te delen ClickUp clips integreert schermopname naadloos in uw werkstroom, zodat u moeiteloos snelle how-to gidsen kunt opnemen, feedback kunt geven over projecten of complexe taken kunt uitleggen aan teams op afstand. Het is een tijdbesparend hulpmiddel dat de productiviteit verhoogt en voor duidelijke communicatie zorgt.

vastleggen, delen en naadloos samenwerken met ClickUp Clips_

Moet u een complexe werkstroom uitleggen of feedback geven op een project? In plaats van een lange e-mail te typen, drukt u gewoon op de opname knop in Clips. Loop met uw team door het probleem terwijl u uw denkproces vertelt. De video wordt automatisch bij de betreffende Taak of het project gevoegd, zodat alles overzichtelijk blijft.

Bekijk deze video om te leren hoe je clickUp Clips gebruiken 👇

Zo kunt u schermen opnemen met ClickUp voor team samenwerking en communicatie:

Open de Taak waar u een video wilt opnemen

Ga naar de commentaar box en klik op het video icoon om te beginnen met opnemen

Kies een geschikte microfoonoptie om audio op te nemen, zoals je standaard microfoon of een aangesloten apparaat

Kies het specifieke scherm, tabblad browser of toepassingsvenster dat u wilt opnemen

Begin met opnemen en voltooi je schermopname

Als je klaar bent, wordt de Clip automatisch toegevoegd aan het commentaar zodat je deze naadloos kunt delen met je team

zodat je deze naadloos kunt delen met je team Je kunt het videobestand ook downloaden voor toekomstig gebruik of referentie

2. Overal clips opnemen in ClickUp:

Klik op de Global Action Toolbar op uw ClickUp pagina en selecteer het pictogram voor schermrecorder

Na het opnemen wordt uw video opgeslagen in de Clips Hub, waar u deze gemakkelijk kunt openen, beheren of delen in uw werkruimte

Schermopnamen omzetten in Taken

Maar dat is nog niet alles - ClickUp gaat nog een stap verder door u de mogelijkheid te bieden om Clips om te zetten in bruikbare Taken. Als uw schermopname bijvoorbeeld gebieden aangeeft die verbetering behoeven in een project, kunt u deze inzichten onmiddellijk omzetten in taken binnen ClickUp. Dit houdt uw team op één lijn en zorgt ervoor dat er geen kritieke punten over het hoofd worden gezien.

neem niet alleen op, maar handel ook! Zet uw Clips om in Taken binnen ClickUp om projecten vooruit te helpen_

Transcribeer opnames met AI

Voor extra gemak kunt u gebruikmaken van ClickUp Brein om uw Clips te beschrijven. Stelt u zich eens voor dat u door uw opnames moet zoeken naar specifieke details zonder de hele video opnieuw af te spelen-ClickUp Brain maakt dit mogelijk.

ClickUp Brain: ClickUp vs Microsoft Teams

Door automatisch doorzoekbare transcripties te genereren, krijgt u snel toegang tot belangrijke informatie. Dit maakt van Clips niet alleen een communicatiemiddel, maar ook een krachtige kennisbron voor uw team.

Voordelen van het integreren van Clips in workflows van teams

Het integreren van Clips in je werkstroom kan de manier waarop je team communiceert veranderen. Dit is waarom:

duidelijkheid en context: Een video van 2 minuten zegt vaak meer dan een e-mail van 10 alinea's

efficiëntie: Neem één keer op, deel direct en verkort de vergadertijd

gecentraliseerde kennis: Sla Clips op in Clips Hub en creëer een doorzoekbare kennisbank voor toekomstig gebruik

🙌 Samenwerken in verschillende tijdzones: Perfect voor asynchrone teams waarbij leden opnames kunnen bekijken wanneer het hen uitkomt

📌 Voorbeeld: Een wereldwijd ontwerpteam kan Clips gebruiken om iteratieve feedback op prototypes uit te wisselen, zodat er geen live vergaderingen nodig zijn en suggesties duidelijk worden vastgelegd.

Uw schermopnamen verbeteren met ClickUp

Schermopnames zijn een krachtig medium voor samenwerking, communicatie en productiviteit. Door het in uw werkstroom te integreren, kunt u complexe processen beter uitleggen, feedback delen of verbinding maken met teams op afstand.

ClickUp Clips helpt bij het integreren van schermopname in uw dagelijkse processen. Van het vastleggen van ideeën in een oogwenk tot het delen van updates in enkele seconden, ClickUp stelt u in staat om visueel te communiceren en moeiteloos samen te werken - allemaal in één platform.

Dus waarom zou u met meerdere tools jongleren als ClickUp alles heeft wat u nodig hebt? Registreer u gratis op ClickUp en ervaar zelf de kracht van ClickUp Clips!