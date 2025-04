Top 10 AI Performance Review Generators voor 2025

Werkt feedbackmoeheid in beide richtingen? Stel je voor dat je persoonlijke functioneringsgesprekken schrijft voor je 30 verslaggevers. De eerste paar rapporten zullen scherpe feedback en nuttige inzichten bevatten, maar het aanvankelijke enthousiasme voor gedetailleerde feedback zal afnemen. Naarmate het aantal beoordelingen toeneemt, kan de kwaliteit van de feedback geleidelijk afnemen - en er is niets erger dan algemene beoordelingen!

Werknemers geven de voorkeur aan managers die de juiste hoeveelheid feedback geven: Ze beoordeelden die managers 8.6 gemiddeld . Ook, veel werknemers zullen waarschijnlijk beter werken om effectieve en persoonlijke beoordelingen te krijgen.

Een helpende hand zoals kunstmatige intelligentie kan je helpen bij het schrijven van gedetailleerde en constructieve functioneringsgesprekken.

AI gaat verder dan het automatiseren van basisfuncties. Het kan gebieden identificeren die voor verbetering vatbaar zijn, het feedbackproces versnellen en helpen bij het instellen van doelen voor functioneringsgesprek .

60-seconden samenvatting

Om de vruchten te plukken van AI op de werkplek blader voor de beoordeling van werknemers door deze lijst met 10 AI-hulpmiddelen voor het genereren van prestatiebeoordelingen en kies uw favoriet!

ClickUp (Beste voor het gezamenlijk aanmaken van functioneringsgesprekken) Easy Peasy AI (Beste voor snelle implementatie van kaders voor prestatie-evaluatie) Writify.AI (Beste voor zeer gepersonaliseerde prestatiebeoordelingen) Galaxy.AI (Beste voor het vinden van elke AI-tool op één plek voor prestatiebeoordeling) Venngage (de beste voor het visualiseren van prestatiegegevens) PerfromanceReviews.ai (Beste voor het genereren van onbevooroordeelde feedback voor de ontwikkeling van werknemers) Typli.ai (Beste voor het schrijven van foutloze functioneringsgesprekken) Michael Schmitt (Beste voor diverse werkomgevingen) Max Review (Beste voor het krijgen van persoonlijke suggesties) GravityWrite (Beste voor het vullen van vooraf gedefinieerde vragen voor beoordeling) ## Wat moet je zoeken in hulpmiddelen voor het genereren van AI-prestatiebeoordelingen?

Om objectieve, eerlijke, en gedetailleerde prestatierapporten moet je elke werknemer van het bedrijf nauwgezet en consistent volgen, of softwaretools gebruiken die dat voor je doen. Het is duidelijk dat een tool de gemakkelijkste keuze is, dus laten we een paar belangrijke criteria voor de selectie ervan bekijken.

Gebruik deze vereisten als een checklist om te bepalen welke AI-tool alle onderstaande boxes kan aanvinken voor een verbeterd prestatiebeoordelingsproces:

Constructieve feedback: De gegenereerde beoordelingen moeten bruikbare feedback geven, met aandacht voor sterke en zwakke punten en verbeterpunten

De gegenereerde beoordelingen moeten bruikbare feedback geven, met aandacht voor sterke en zwakke punten en verbeterpunten Nauwkeurigheid en relevantie: De tool moet beoordelingen genereren die een nauwkeurige weergave zijn van de prestaties van de werknemer, in overeenstemming met de bedrijfsnormen en de specifieke rollen van de functie

De tool moet beoordelingen genereren die een nauwkeurige weergave zijn van de prestaties van de werknemer, in overeenstemming met de bedrijfsnormen en de specifieke rollen van de functie Beperking van vooroordelen: De generator voor prestatiebeoordelingen moet zodanig zijn ontworpen dat vooroordelen in het beoordelingsproces worden geminimaliseerd, zodat eerlijke en rechtvaardige beoordelingen worden gegarandeerd

De generator voor prestatiebeoordelingen moet zodanig zijn ontworpen dat vooroordelen in het beoordelingsproces worden geminimaliseerd, zodat eerlijke en rechtvaardige beoordelingen worden gegarandeerd Aanpassing: De tool moet de mogelijkheid bieden tot het aanpassen vansjablonen voor functioneringsgesprekkenbeoordelingsschalen en specifieke prestatiecijfers aan te passen aan de behoeften van uw organisatie

De tool moet de mogelijkheid bieden tot het aanpassen vansjablonen voor functioneringsgesprekkenbeoordelingsschalen en specifieke prestatiecijfers aan te passen aan de behoeften van uw organisatie Integratie: De software moet naadloos integreren met bestaande HR-systemen, zoals HRIS of prestatiebeheersoftware, om het beoordelingsproces te stroomlijnen

De software moet naadloos integreren met bestaande HR-systemen, zoals HRIS of prestatiebeheersoftware, om het beoordelingsproces te stroomlijnen Privacy en veiligheid van gegevens: De AI-tool moet prioriteit geven aan privacy en veiligheid van gegevens, zodat gevoelige informatie over werknemers wordt beschermd

De AI-tool moet prioriteit geven aan privacy en veiligheid van gegevens, zodat gevoelige informatie over werknemers wordt beschermd Gebruiksvriendelijkheid: De tool moet gebruiksvriendelijk zijn, met een duidelijke en intuïtieve interface die de tijd en moeite die nodig zijn om beoordelingen te genereren tot een minimum beperkt

De meeste tools voor het genereren van AI prestatiebeoordelingen maken gebruik van gestructureerde sjablonen die professionals kunnen invullen, zoals een vragenlijst, om vervolgens een beoordeling te genereren. Andere integreren met je werkruimte, begrijpen je business en werknemers beter en genereren beoordelingen ter plaatse als feedback of erkenning.

Laten we eens kijken naar deze 10 AI-tools en beslissen welke je kan helpen tijd te besparen en tegelijkertijd inhoud toe te voegen aan prestatierapporten:

1. ClickUp (het beste voor het gezamenlijk aanmaken van prestatiebeoordelingen) ClickUp , de almachtige oplossing voor productiviteit, is net zo goed geschikt voor prestatiebeoordelingen als voor andere behoeften op het gebied van werkruimte. Het is volledig aanpasbaar en geschikt voor zowel individuen als grote en kleine teams.

Met ClickUp Brein krijg je een AI-oplossing die op je vragen reageert, de context van je bedrijf onthoudt en eerdere chats, taken en discussies analyseert om gedetailleerde prestatiebeoordelingen van werknemers te maken. Het identificeert ook hoe een werknemer presteerde met betrekking tot bepaalde Taken en wanneer!

Gebruik ClickUp Brain voor gedetailleerde prestatiebeoordelingen op de volgende manieren:

Maak AI-gestuurde samenvattingen van de prestaties, zwakke punten en prestaties van werknemers

van de prestaties, zwakke punten en prestaties van werknemers Genereer een aanpasbaar sjabloon voor functioneringsgesprekken dat is afgestemd op specifieke rollen, waardoor u tijd en consistentie bespaart

dat is afgestemd op specifieke rollen, waardoor u tijd en consistentie bespaart Zet gesproken gesprekken om in tekst via automatische transcriptie en haal er de sleutelinzichten uit om op te nemen in beoordelingsrapporten

uit om op te nemen in beoordelingsrapporten Gebruik de geïntegreerde AI-schrijfassistent van Brain om constructieve feedback te geven met behoud van toon, format, leesbaarheid en helderheid van denken

met behoud van toon, format, leesbaarheid en helderheid van denken Vertaal beoordelingen in verschillende talen, wat inclusiviteit en diversiteit belooft voor bedrijven met een wereldwijd personeelsbestand

ClickUp Brein

Gebruik naast ClickUp Brain ClickUp chatten om gesprekken te koppelen aan taken en documenten en gesprekken over prestatiebeoordelingen contextueel en toegankelijk te houden. Dankzij georganiseerde chats in speciale ruimten of kanalen kunnen HR teams en managers samenwerken en zich bezighouden met professionele communicatie zonder naar een ander hulpmiddel te hoeven overschakelen.

ClickUp Chat kan nuttig zijn voor:

Het koppelen van Lijsten, Mappen en Ruimtes in ClickUp om de prestatiegerelateerde geschiedenis verbonden te houden met de betreffende taken/projecten

Discussies scheiden door beschrijvingen/kopteksten toe te voegen om chats te specificeren als individuele of teambeoordelingen

Teamleden toevoegen aan lopende chats zonder de werkstroom te verstoren en samenwerkingsdiscussies te bevorderen

Prestatiegerelateerde taken of aankondigingen rechtstreeks vanuit chatten aanmaken zonder extra handmatige inspanning

Gebruik de interface ClickUp Chat om functioneringsgesprekken op één plaats te organiseren

Een andere samenwerkingsfunctie van ClickUp is ClickUp Documenten . De leden van het team kunnen deze gebruiken om samen prestatiebeoordelingen te bewerken, collega's te taggen voor input en bruikbare opmerkingen aan de documenten toe te voegen.

Uitgebreide opmaakopties zoals tabellen, verdelers, banners en Markdown commando's helpen managers bij het formatteren van beoordelingen om gedetailleerde werknemersgegevens, feedbacksamenvattingen en actieplannen op een georganiseerde en visueel aantrekkelijke manier op te nemen.

Gebruik ClickUp Docs en zijn rijke opmaakopties voor prestatiebeoordelingen

Als alternatieve optie, het sjabloon voor prestatiebeoordeling ClickUp kan organisaties helpen de beproeving van het effectief meten van teamprestaties en consistent. De vaste structuur helpt HR Teams om het format en de content aan te passen aan de behoeften van hun organisatie.

Het wordt geleverd met kant-en-klare zelfevaluatiestructuren, zodat een gestructureerde zelfevaluatie mogelijk is zelfevaluatie prestatiebeoordeling . Het bevordert loopbaangroeigesprekken waarin de groei en verantwoordelijkheden van werknemers worden afgestemd op de doelstellingen van de organisatie, wat het succes van het team als geheel ten goede komt.

Het sjabloon vergemakkelijkt ook Manager Beoordelingen waar het management constructieve feedback en erkenning kan geven tijdens de beoordelingsperiode.

Talrijke studies tonen immers aan dat werknemers die snelle en constructieve feedback krijgen zijn meer betrokken en gemotiveerd.

ClickUp beste functies

Organiseer, doorzoek en raadpleeg alle prestatiebeoordelingen met Docs Hub, zodat beoordelingen toegankelijk en georganiseerd blijven

Stakeholders direct op de hoogte houden van sleutelonderwerpen met AI Catch Up, waardoor er minder behoefte is aan herhaalde uitleg of vergaderingen

Integreer ClickUp met verschillende platforms om ervoor te zorgen dat beoordelingen datagestuurd zijn en het volledige spectrum van de bijdragen en statistieken van een werknemer weerspiegelen met ClickUp integraties Ondersteun bruikbare follow-ups met ClickUp-taak zodat managers Taken kunnen toewijzen, slimme doelen kunnen stellen en de voortgang direct kunnen bewaken zodra de prestatiebeoordelingen zijn voltooid



ClickUp limieten

De interface kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers door de uitgebreide functies

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per werkruimte per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (meer dan 9.500 beoordelingen)

4.7/5 (meer dan 9.500 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Als TL moet je het werk van anderen in de gaten houden en ClickUp maakt het makkelijker om het werk, de werklast, enz. te beheren. Het heeft me ook geholpen bij het presenteren van de prestaties van het team en de individuele prestaties van de leden Nidhi Rajput bDM bij CedCommerce

Ook lezen: Voorbeelden van feedback voor managers: Een gids voor leiders

2. Easy Peasy AI (het beste voor snelle implementatie van kaders voor prestatie-evaluatie)

via Eenvoudige AI AI generator voor prestatiebeoordeling Eenvoudige AI is op maat gemaakt voor kleine tot middelgrote bedrijven. Realtime suggesties helpen het platform om de kwaliteit van feedback te verbeteren, terwijl de integratiemogelijkheden het delen van gegevens met bestaande HR-tools vergemakkelijken.

Met beperkte diepgaande contextuele inzichten is het door zijn eenvoud en snelheid een betrouwbare oplossing voor snelle, praktische en bruikbare prestatiebeoordelingen.

Easy Peasy AI functies

Gebruik kant-en-klare sjablonen die gemakkelijk aanpasbaar en divers zijn

Genereer beoordelingen vanuit verschillende gezichtspunten - eerste, tweede en derde persoon

Meer dan 40 talen en verschillende accenten ondersteunen via de tekst-naar-spraak functie

Easy Peasy AI limieten

AI-gegenereerde afbeeldingen missen soms inhoud en precisie

Gebrek aan demo's of how-to gidsen voor de tool kan de gebruiker in verwarring brengen

Easy Peasy AI prijzen

Free Forever

Starter: $16/gebruiker per maand

$16/gebruiker per maand Unlimited 50: $24/gebruiker per maand

$24/gebruiker per maand Unlimited: $32/gebruiker per maand

Easy Peasy AI beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

4.5/5 (20+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

👀 Weet je dat? Managers laten vaak één goede kwaliteit (zoals punctualiteit) overschaduwen, wat leidt tot bevooroordeelde beoordelingen. Dit wordt het Halo-effect genoemd.

3. Writify.AI (het beste voor zeer persoonlijke functioneringsgesprekken)

via Schrijven.AISchrijven.AI maakt gedetailleerde, rolspecifieke evaluaties die de prestaties van werknemers weergeven en de nadruk leggen op gebieden die voor verbetering vatbaar zijn . U kunt gepersonaliseerde feedback geven aan meerdere medewerkers tegelijk met behulp van inzichten op basis van gegevens.

Als je eenmaal voorbij de steile leercurve bent, kun je met minimale inspanning effectieve prestatie-evaluaties ontwikkelen.

Writify.AI beste functies

Genereer snel en efficiënt geschreven content van hoge kwaliteit met de geavanceerde natuurlijke taalverwerkingsalgoritmen - ongeacht hoeveel prestatiebeoordelingen je nodig hebt

Maak gestructureerde en zinvolle evaluaties met de AI Paragraph Expander, Outline Generator, en Review Comment Generator

Behoud de geloofwaardigheid en voorkom problemen met betrekking tot inbreuk op het auteursrecht met behulp van de ingebouwde plagiaatdetectie

Writify.AI limieten

Een potentieel steilere leercurve voor gebruikers die niet vertrouwd zijn met de geavanceerde aanpassingsmogelijkheden

Writify.AI prijzen

Free Forever

Writify.AI beoordelingen en recensies

G2: Te weinig recensies

Te weinig recensies Capterra:niet genoeg beoordelingen

4. Galaxy.AI (Beste voor het vinden van elke AI-tool op één plek voor prestatiebeoordeling)

via Melkweg.AIMelkweg.AI is een suite met AI-tools die toonaangevende AI-modellen zoals GPT-4, Claude, Gemini en meer combineert op één plaats, zodat u niet meerdere abonnementen hoeft aan te schaffen.

Met functies die zijn ontworpen voor precisie, personalisatie en efficiëntie, maakt Galaxy.ai het moeiteloos voor HR-professionals om inzichtelijke en bruikbare evaluaties te leveren. Gebruik het om uitgebalanceerde feedback te genereren die prestaties erkent en verbeterpunten aangeeft. Je kunt de toon en stijl aanpassen om ervoor te zorgen dat je tijdens de beoordeling de juiste professionele taal gebruikt.

Galaxy.AI beste functies

Profiteer van nieuwe AI-functies die elke week worden toegevoegd

Krijg tips en best practices om betere prestatiebeoordelingen te genereren

Maak gebruik van het chatsysteem met meerdere modellen waarmee u de reacties van verschillende AI-tools in één keer kunt vergelijken om een weloverwogen keuze te maken

Galaxy.AI beperkingen

Vereist een eerste installatie van gegevens voor een nauwkeurige prestatieanalyse

Alle functies zijn alleen toegankelijk na betaling

Galaxy.AI prijzen

Unlimited: $15/maand per gebruiker

Galaxy.AI beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

👀 Wist je dat? Een nummer van multinationale bedrijven waaronder Adobe, Microsoft, Dell, Juniper en andere bedrijven stappen af van de formele en achterwaartse aanpak van jaarlijkse functioneringsgesprekken ten gunste van frequentere, informelere en meer toekomstgerichte gesprekken met werknemers gedurende het jaar.

5. Venngage (het beste voor het visualiseren van prestatiegegevens)

via Navigatie Venngage is een intuïtief, AI-gestuurd ontwerpplatform waarmee gebruikers verbluffende visuals en infografieken kunnen maken.

Het vereenvoudigt het presenteren van prestatiebeoordelingen, gegevensanalyses en rapporten op een aantrekkelijke en visueel aantrekkelijke manier met slechts een paar klikken.

Gebruik het om op eenvoudige wijze 360-graden feedback voor uw werknemers te krijgen: met de tool kunnen meerdere leden de sjablonen voor prestatiebeoordelingen die u kiest bewerken en er opmerkingen over achterlaten om uw feedback te genereren en te delen.

Venngage beste functies

Eenvoudig sjablonen aanpassen en visuals creëren zonder uitgebreide ontwerpvaardigheden met een intuïtieve drag-and-drop editor

Vind snel een geschikt startpunt voor uw projecten met meer dan 10.000 sjablonen

Importeer gegevens uit CSV- of Excel-bestanden en visualiseer deze effectief in grafieken, grafieken en slimme diagrammen

Venngage beperkingen

Vereist handmatig werk voor het verplaatsen van widgets en elementen

Een zwaar ontwerp kan ervoor zorgen dat de tool vastloopt

Venngage prijzen

Free Forever

Premium: $19 gebruiker per maand

$19 gebruiker per maand Business: $49/gebruiker per maand

$49/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Venngage beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

4.7/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

6. PerfromanceReviews.ai (Beste voor het genereren van onbevooroordeelde feedback voor de ontwikkeling van medewerkers)

via Prestatiebeoordelingen.ai PerformanceReviews.ai is een AI-generator voor prestatiebeoordelingen die het aanmaken van gepersonaliseerde, gedetailleerde en inzichtelijke prestatiebeoordelingen automatiseert.

Selecteer of de beoordeling voor jezelf of voor een werknemer is, vul het sjabloon in en geef specifieke gegevens op voor de beoordeling voorbeelden van functioneringsgesprekken naar de tool. De laatste stap zal de toon zetten voor het AI-gesprek.

PerformaceReviews.ai beste functies

Gebruik een vast sjabloon om tijd te besparen en prestatiebeoordelingen te genereren

Navigeer door een intuïtieve interface die het aanmaken van beoordelingen vereenvoudigt

Automatiseer het genereren van feedback, inclusief sterke en zwakke punten en verbeterpunten

Pas het taalgebruik en de toon aan uw stijl aan om een menselijk tintje in uw evaluaties te behouden

PerformanceReviews.ai limieten

Soortgelijke voorbeelden kunnen leiden tot een monotoon resultaat

PerformanceReviews.ai prijzen

Unlimited: $19/maand

PerformanceReviews.ai beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. Typli.ai (Beste voor het schrijven van foutloze functioneringsgesprekken)

via Typli.ai Typli.ai helpt HR-professionals bij het automatiseren van het schrijfproces van functioneringsgesprekken, waardoor ze tijd besparen die ze anders zouden besteden aan het opstellen en formatteren van content.

De 184+ schrijftools automatiseren ook andere soorten content aanmaken.

Typli.ai beste functies

Krijg realtime suggesties die helpen bij het voltooien van zinnen, het aanmaken van lijsten en het invoegen van relevante citaten, waardoor schrijven soepeler en sneller gaat

Beschrijf wat je nodig hebt en Typli maakt afbeeldingen van hoge kwaliteit als aanvulling op je content

Creëer content waar zoekmachines dol op zijn met ingebouwde SEO-checkers en functies voor trefwoordsuggesties

Typli.ai limieten

Kan een genuanceerd begrip van individuele werknemersprestaties missen

Het risico bestaat dat gegenereerde beoordelingen algemeen overkomen als ze niet voldoende zijn aangepast

Typli.ai prijzen

Basis: $16,99/gebruiker per maand

$16,99/gebruiker per maand Plus: $24,99/gebruiker per maand

$24,99/gebruiker per maand Pro: $69,99/gebruiker per maand

Typli.ai beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

Ook lezen: Effectieve feedbackvoorbeelden voor werknemers om objectieve input te geven en het moreel op te krikken

8. Generator functioneringsgesprek door Michael Schmitt (het beste voor diverse werkomgevingen)

via Michael Schmitt Michael Schmitt is een softwareontwikkelaar uit Illinois die graag "domme dingen" bouwt Een van zijn experimenten is een gratis tool voor het genereren van AI-prestatiebeoordelingen met een eenvoudige interface. Het vereenvoudigt het beoordelingsproces door gebruikers de mogelijkheid te geven om specifieke informatie en kenmerken van de werknemer in te voeren, die de tool vervolgens gebruikt om een uitgebreid sjabloon voor de beoordeling te genereren.

Performance Review Generator van Michael Schmitt beste functies

Evalueer prestaties op meer dan 40 kenmerken en geef elk kenmerk de score Perfect, Goed, Gemiddeld, Ondermaats of Slechtst

Selecteer kenmerken en de bijbehorende scores, wat resulteert in een beoordelingssjabloon

Profiteer van prompts om relevante prestatie-attributen op te roepen, waardoor het makkelijker wordt om uitgebreide beoordelingen te formuleren zonder vast te lopen op wat te zeggen

De beperkingen van de Generator voor prestatiebeoordelingen van Michael Schmitt

De tool richt zich voornamelijk op het genereren van tekst op basis van vooraf gedefinieerde invoer en slaagt er niet in om de genuanceerde feedback vast te leggen

De kwaliteit van de gegenereerde beoordeling is recht evenredig met de nauwkeurigheid en gedetailleerdheid van de verstrekte informatie

Performance Review Generator by Michael Schmitt prijzen

Free Forever

Performance Review Generator door Michael Schmitt beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

leuk weetje: Mensen kunnen AI-evaluaties als minder bevooroordeeld zien dan die van mensen. 47% van de respondenten in een enquête van het Pew Research Center denkt dat AI het beter zou doen dan mensen om alle sollicitanten op dezelfde manier te beoordelen.

9. Max Review (het beste voor persoonlijke suggesties)

via Max beoordeling MaxReview vereenvoudigt het prestatiebeoordelingsproces door gepersonaliseerde suggesties te bieden op basis van de input van de gebruiker. Maak opvallende beoordelingen die de sleutelprestaties benadrukken, aangepast aan specifieke rollen en bedrijven. Je kunt AI ook vragen om de kwaliteit van je schrijven te verbeteren en de beoordeling korter of langer te maken.

Max Review beste functies

Kies uit een verscheidenheid aan aanpasbare sjablonen, op maat gemaakt voor verschillende soorten prestatie-evaluaties

Maak gebruik van een scoresysteem op basis van kenmerken waarmee je werknemers kunt beoordelen op verschillende prestatiecijfers

Integreerbaar met bestaande HR-systemen voor naadloze gegevensoverdracht en -beheer

Max Review limieten

De kwaliteit van het resultaat is sterk afhankelijk van de input van de gebruiker

De tool biedt mogelijk geen uitgebreide analyse- of integratiemogelijkheden

Max Review prijzen

Unlimited: $15/maand

$15/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Max Review beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. GravityWrite (het beste voor het invullen van vooraf gedefinieerde vragen voor beoordelingen)

via ZwaartekrachtWrite Een AI-prestatiebeoordelingsgenerator met een toekomstgerichte blik, ZwaartekrachtWrite is een gratis tool waarmee u specifieke details over de functie, prestaties en sterke punten van de werknemer kunt invoeren. Vervolgens genereert het feedback op maat die kan worden gebruikt om de ontwikkeling van werknemers te begeleiden en hen te motiveren om toekomstige doelen en uitdagingen na te jagen.

GravityWrite beste functies

Maak gebruik van meer dan 80 verschillende AI-schrijftools op maat voor verschillende contentbehoeften, waaronder blogberichten, bijschriften voor sociale media, e-mailnieuwsbrieven en SEO-content

Profiteer van ondersteuning voor meerdere talen om content te creëren in de taal en toon van uw voorkeur, zodat u een wereldwijd publiek bereikt

GravityWrite beperkingen

De tool kan de niet opgeslagen content automatisch verversen en verwijderen

GravityWrite prijzen

Free Forever

Starter: $19/gebruiker per maand

$19/gebruiker per maand Pro: $79/gebruiker per maand

GravityWrite beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (80 beoordelingen)

4.6/5 (80 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Ook lezen: Hoe Stack Ranking gebruiken om werknemersprestaties bij te houden

ClickUp gebruiken als hulpmiddel voor het genereren van prestatiebeoordelingen

Het schrijven van functioneringsgesprekken is een vervelend proces, maar het is noodzakelijk. U hebt een aanpasbare tool nodig die alles op één plek biedt om verwarring te voorkomen.

Kies daarom voor ClickUp.

Het integreert met uw werkruimte om u te helpen een dieper inzicht te krijgen in de context van uw bedrijf. U hoeft niet meer tussen verschillende apps te schakelen en biedt de voordelen van beide software voor prestatiebeoordelingen en een oplossing voor projectmanagement. Aanmelden voor ClickUp als gratis tool voor het genereren van AI-prestatiebeoordelingen en erken de inspanningen van uw werknemers met behulp van gedetailleerde beoordelingsfuncties.