50+ AI-beeldaanwijzingen om verbluffende beelden te maken

Stel je dit eens voor: het is laat op de avond en je zit te schetsen, te gummen en te veel na te denken. Je probeert een kleurenschema, dan een ander, je past de compositie aan en je beeld ziet er nog steeds niet goed uit.

AI-afbeeldingsgeneratoren stellen kunstenaars en mensen zonder ontwerpvaardigheden in staat om verbluffende afbeeldingen te maken door hun concepten eenvoudigweg in woorden te beschrijven.

Maar net als bij andere AI-tools zijn je afbeeldingen afhankelijk van de aanwijzingen die je geeft. Van realistische portretten tot dromerige abstracte landschappen, je kunt eindeloos veel afbeeldingen maken.

In deze blog verkennen we 50+ AI-afbeeldingsaanwijzingen om je te helpen je visie tot leven te brengen voor verschillende gebruikssituaties. šŸŽÆ

ā° 60-seconden samenvatting

Zo maak je verbluffende visuals met AI-aanwijzingen:

Geef duidelijke instructies voor AI-tools om afbeeldingen te genereren, bereik van eenvoudige tot gedetailleerde beschrijvingen

Vermeld het type afbeelding, het hoofdonderwerp, de achtergrondscĆØne, de compositiestijl en aanvullende details

Wees specifiek, breng sfeer over, gebruik artistieke referenties, verfijn door iteratie en experimenteer om AI-gegenereerde afbeeldingen te maken

U kunt afbeeldingen maken voor professioneel ontwerp, kunst, cartoons, videogames, marketingbrochures, gebeurtenissen en meer!

Geef taken prioriteit met ClickUp-taaken, brainstorm met Whiteboards, sla aanwijzingen op in Docs en werk samen via ClickUp-taak chatten voor feedback in realtime

**Wat zijn AI-afbeeldingsaanwijzingen?

Een AI-beeldprompt is een duidelijke instructie of beschrijving die wordt gebruikt om een visueel beeld te genereren. Het is een gedetailleerde handleiding voor de AI-tool, waarin aspecten zoals onderwerp, stijl, belichting, kleurenpalet en stemming worden beschreven

De kwaliteit van de prompt hangt af van hoe goed je je visie beschrijft. Een duidelijke en gedetailleerde prompt vermindert verwarring en leidt tot betere resultaten.

Essentiƫle elementen van een goede prompt

Een sterke prompt is duidelijk, specifiek en boeiend, en geeft de AI genoeg context om de respons te sturen en tegelijkertijd ruimte voor creativiteit.

De prompt moet het gewenste format of resultaat schetsen - of het nu een essay, lijst of verhaal is - en alle sleutel details bevatten die de richting van het antwoord helpen vormen.

Laten we eens kijken naar enkele tips voor AI-afbeeldingsprompts. šŸ‘‡

Type afbeelding

Kies het soort afbeelding dat u wilt: een 3D-model, illustratie, geanimeerde scĆØne of zelfs een handgetekende schets. U moet ook eventuele voorkeuren opgeven voor de visuele stijl, zoals cartoonesk of hyperrealistisch.

Voorbeeld: 'Creƫer een hyperrealistisch 3D-model van een futuristische sportwagen met slanke rondingen en oplichtende blauwe onderverlichting.'

Hoofdonderwerp

Geef duidelijk aan wat het sleutelonderwerp van de afbeelding is. Dit kan een teken, object, dier of zelfs een scĆØne zoals een bergbereik of een skyline van een stad zijn. Wees zo specifiek mogelijk; je kunt hun houding, uiterlijk of rol in de scĆØne beschrijven als dat nodig is.

šŸ“Œ Voorbeeld: 'Een op cyberpunk geĆÆnspireerd teken in een leren jasje, met gloeiende cybernetische armen, staat zelfverzekerd in de regen.'

AchtergrondscĆØne

Stel de omgeving in voor je onderwerp. Of het nu een drukke stadsstraat is, een vredig bos of iets abstracts, de achtergrond helpt het beeld vorm te geven.

Voorbeeld: 'Een bruisende, futuristische marktplaats met holografische borden, robotverkopers en een levendige menigte.'

Compositiestijl

Geef aan hoe je wilt dat de afbeelding wordt opgesteld. Is het een close-up of een groothoek? Wil je een strak, minimalistisch ontwerp of een meer gedetailleerd ontwerp? Overweeg om sfeerbepalende elementen zoals dramatische schaduwen of zachte, warme verlichting op te nemen in je AI art prompt ideeƫn.

šŸ“Œ Voorbeeld:'Een dramatische close-up van het oog van een draak, die het silhouet reflecteert van een ridder die nadert met een geheven zwaard.'

volgens een wereldwijd onderzoek van Adobe, 83% van de creatieve professionals gebruikt generatieve AI in hun werk. Terwijl 20% rapporteert dat hun werkgevers of klanten om AI vragen in hun werk. Dit benadrukt de groeiende verwachting voor professionals om AI te integreren in hun ontwerpproces.

Bijzonderheden

Voeg unieke details toe aan AI-kunstgeneratoraanwijzingen en geef uw afbeelding meer teken. Dit kunnen texturen zijn zoals de ruwheid van een stenen muur of de gladheid van een glazen oppervlak.

U kunt ook kleurenschema's beschrijven, de energie van de scĆØne of zelfs artistieke invloeden, zoals levendige kleuren geĆÆnspireerd door pop-art of een zachte, vervaagde look die verwant is aan vintage foto's.

šŸ“Œ Voorbeeld:'De veren van de feniks moeten glinsteren met regenboogtinten en zijn ogen moeten gloeien als gesmolten lava.'

Waarom het belangrijk is om AI-afbeeldingsideeƫn te beheersen

Als je AI-aanwijzingen beheerst, kun je het potentieel van beeldgeneratoren volledig benutten en de kloof overbruggen tussen vage ideeƫn en verbluffende beelden. Het geeft je controle over stijl, stemming en andere ingewikkelde details om aan je artistieke visie te voldoen.

Dit is hoe deze aanwijzingen helpen:

Verhoogde creativiteit: Je kunt snel een breder bereik aan concepten en stijlen verkennen om onconventionele en experimentele visuele ideeƫn te genereren

Je kunt snel een breder bereik aan concepten en stijlen verkennen om onconventionele en experimentele visuele ideeƫn te genereren Verbeterde efficiƫntie: AI-tools automatiseren en versnellen het ontwerpproces voor flexibele ontwerpworkflows zoals marketingcampagnes

AI-tools automatiseren en versnellen het ontwerpproces voor flexibele ontwerpworkflows zoals marketingcampagnes Verbeterde besluitvorming: Prompt engineering vergemakkelijkt snelle feedback en visueel inzicht in ontwerpkeuzes, zodat belanghebbenden verschillende concepten snel kunnen evalueren

Prompt engineering vergemakkelijkt snelle feedback en visueel inzicht in ontwerpkeuzes, zodat belanghebbenden verschillende concepten snel kunnen evalueren Kosteneffectiviteit: Het aanmaken van afbeeldingen met AI-aanwijzingen vermindert de afhankelijkheid van traditionele grafische ontwerpmiddelen, die duur en tijdrovend kunnen zijn

Voorbeelden van effectieve AI-beeldaanwijzingen

Om inspirerende en unieke afbeeldingen te maken, kan de juiste prompt het verschil maken. Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van AI-prompts voor AI-afbeeldingen. We bekijken ook enkele andere gebruikssituaties.šŸ’

l. Kunst

Hier zijn enkele effectieve AI-kunstaanwijzingen om verbluffende AI-gegenereerde kunst :

Storyboard aanmaken: _Genereer storyboardpanelen voor [filmtype], ter illustratie van sleutelmomenten zoals [scĆØnebeschrijving]. Focus op emoties met een stijl die visuele stijl combineert Redactionele illustraties: Maak een redactionele illustratie voor een publicatie over een onderwerp, bijvoorbeeld geestelijke gezondheid. Gebruik artistieke elementen om het concept visueel weer te geven

via Adobe Vuurvliegje

Reisblogs/website: Maak foto's van de zon die ondergaat boven een specifieke reisbestemming en leg de warme gloed van de schemering vast. Voeg details toe zoals silhouetten van structuren of kleurrijke luchten met kleurverlopen van oranje, roze en paars Productpresentatie: Maak een hoge-resolutiefoto van een product op een oppervlak in een studio-instelling. Geef de compositie een compositiestijl om de functies van het product te benadrukken, zoals specifieke kenmerken Lifestyle magazines:Verzamel foto's van een huiselijke omgeving met veel natuurlijk licht door een type raam. Benadruk de sleutelelementen van de inrichting met kleine details zoals decoratieve accenten Wellness blogs: Creƫer serene beelden van mensen die een wellnessactiviteit uitoefenen op een bepaalde locatie op een bepaald moment van de dag. Gebruik een palet van specifieke tonen om een gevoel op te roepen

via ClickUp Whiteboards

Lifestyle productgebruik: Neem een foto van een persoon, bijv. een man, vrouw of kind, die een product gebruikt op een specifieke locatie, bijv. keuken, woonkamer. Laat ze een specifieke handeling zien, bijvoorbeeld een kopje koffie drinken, het product gebruiken, met zacht, natuurlijk licht van een lichtbron, bijvoorbeeld een raam of een lamp Fashion editorial: Maak een high-fashion editorial shoot met functie van het thema op de locatie. Gebruik modellen die gestyled zijn met dynamische houdingen. Gebruik belichting die de sfeer benadrukt om de sleutel functies te benadrukken

IV. Cartoons en karikaturen

Hier zijn enkele AI-afbeeldingstips om cartoons en karikaturen te maken:

**Maak unieke tekens voor het thema van de serie met de functies van het ontwerp. Benadruk de specifieke toon met een stijl **Maak humoristische karikaturen voor gebeurtenissen met overdreven uitdrukkingen, sleutelelementen of speelse instellingen die aansluiten bij het thema van de campagne

Een korte beschrijvende prompt toevoegen om AI-kunst te genereren op ClickUp Whiteboards

Bovendien helpt het u bij het maken van nauwkeurige en effectieve prompts om de gewenste resultaten te bereiken. Deze functie is vooral waardevol voor mensen die moeite hebben met het vertalen van abstracte ideeƫn naar bruikbare beschrijvingen.

ClickUp biedt ook functies voor Taak- en Projectmanagement. Het biedt alles wat uw ontwerpworkstroom nodig heeft, van sjablonen voor brainstormen naar effectieve samenwerkingstools.

Laten we eens kijken naar enkele functies die je kunt gebruiken voor je kunst en grafische behoeften. šŸ“ƒ

ClickUp-taaken

Stroomlijn uw ontwerpworkflow met ClickUp-taken ClickUp-taak vereenvoudig uw creatieve werkstroom, zodat u boeiende visuals kunt maken terwijl u georganiseerd blijft. Verdeel uw tijdlijn in kleinere, beter beheersbare taken.

Elke taak bevat details zoals projectomschrijvingen, deadlines en prioriteitsniveaus, zodat je op schema blijft.

Als je bijvoorbeeld aan het brainstormen bent over AI-gegenereerde visuals, kun je taken maken om concepten op te sommen voor specifieke stijlen, zoals typografie, conceptuele kunst of grafisch ontwerp. Voeg duidelijke prioriteiten toe om de meest urgente projecten als eerste aan te pakken.

ClickUp Whiteboards

Een gecentraliseerde database met AI-afbeeldingsaanwijzingen binnen ClickUp Docs maken ClickUp Documenten is een uitstekend hulpmiddel voor het maken en opslaan van een gecentraliseerde opslagplaats van AI kunst aanwijzingen om uw creatieve ideeƫn op ƩƩn plaats te organiseren en te openen.

Teams kunnen naadloos samenwerken bij het maken, bewerken en verfijnen van aanwijzingen voor verschillende artistieke en ontwerptaken.

Je organiseert deze aanwijzingen in geneste pagina's, mappen of ruimtes op basis van categorieƫn, zoals 'AI Art Creation,' 'Product Photography,' of 'Social Media Graphics.' Bovendien sluit het naadloos aan op Taken en Whiteboards om al je informatie gecentraliseerd te houden.

ClickUp chatten

Verkrijg teamfeedback en denk mee over wijzigingen met uw team met ClickUp Chat ClickUp chatten biedt robuuste samenwerkingstools om teamcommunicatie en feedback in realtime te bevorderen. U kunt chatten gebruiken om ideeƫn te bespreken, inzichten te delen of elkaars werk te bekritiseren wanneer u aan kunstprojecten werkt.

Je kunt ook speciale kanalen instellen voor specifieke projecten of ze integreren met Taken en Documenten, zodat iedereen kan deelnemen aan discussies terwijl ze direct toegang hebben tot de relevante aanwijzingen en bronnen.

Gebruik ClickUp Commentaar toewijzen om specifieke belanghebbenden te taggen voor feedback

Verder, ClickUp Commentaar toewijzen verbetert het feedbackproces door opmerkingen om te zetten in uitvoerbare Taken. Instance, tijdens een ontwerpbeoordeling kunt u de ontwerper direct taggen voor een aanpassing van de layout.

Er wordt direct een waarschuwing gestuurd voor duidelijke verantwoording.

Best Practices en Tips om je Prompts te verfijnen

Het creƫren van effectieve prompts voor het genereren van AI-afbeeldingen is cruciaal voor het bereiken van de gewenste visuele resultaten.

Hier volgen enkele sleutelstrategieƫn om je prompts te verbeteren:

Sfeer en stijl: Bijvoeglijke naamwoorden zijn een geweldige manier om de gewenste sfeer of esthetiek over te brengen. Als je op zoek bent naar een moderne, strakke uitstraling, kun je specificeren: 'Maak een minimalistisch ontwerp met scherpe lijnen en een neutraal kleurenpalet'

Bijvoeglijke naamwoorden zijn een geweldige manier om de gewenste sfeer of esthetiek over te brengen. Als je op zoek bent naar een moderne, strakke uitstraling, kun je specificeren: 'Maak een minimalistisch ontwerp met scherpe lijnen en een neutraal kleurenpalet' Artistieke referenties: Verwijs naar beroemde kunstenaars of stromingen. Vraag bijvoorbeeld om 'een impressionistische afbeelding' of 'die doet denken aan het abstracte werk van Picasso'

Verwijs naar beroemde kunstenaars of stromingen. Vraag bijvoorbeeld om 'een impressionistische afbeelding' of 'die doet denken aan het abstracte werk van Picasso' Balans lengte en detail: Een goede prompt moet gedetailleerd zijn, maar mag de beeldgenerator niet overweldigen. Voor eenvoudige concepten werken 5-7 woorden goed, terwijl complexe prompts misschien wat meer uitleg nodig hebben

Een goede prompt moet gedetailleerd zijn, maar mag de beeldgenerator niet overweldigen. Voor eenvoudige concepten werken 5-7 woorden goed, terwijl complexe prompts misschien wat meer uitleg nodig hebben Verfijn door iteratie: Als de AI je visie niet meteen begrijpt, pas dan je prompt aan en probeer het nog een keer. Kleine aanpassingen kunnen een groot verschil maken en het bijhouden van een logboek met succesvolle prompts helpt om toekomstige resultaten te verbeteren

Als de AI je visie niet meteen begrijpt, pas dan je prompt aan en probeer het nog een keer. Kleine aanpassingen kunnen een groot verschil maken en het bijhouden van een logboek met succesvolle prompts helpt om toekomstige resultaten te verbeteren Experimenteer met variaties: Probeer bijvoeglijke naamwoorden te veranderen of nieuwe elementen toe te voegen om verschillende resultaten te verkennen. Door te experimenteren met verschillende formuleringen of details ontdek je nieuwe visuele interpretaties en kom je dichter bij het perfecte resultaat

Verander uw ideeƫn in prachtige beelden met ClickUp

Met meer dan 50 AI-afbeeldingsaanwijzingen in uw gereedschapskist uit deze blogpost, zijn de mogelijkheden om verbluffende afbeeldingen te maken eindeloos. Van productfotografie tot boeiende posts op sociale media, AI kan uw creatieve proces naar nieuwe hoogten brengen.

Maar hoewel AI eindeloze inspiratie biedt, is het organiseren en bijhouden van je creatieve projecten de sleutel tot succes. Dat is waar ClickUp van pas komt.

ClickUp organiseert uw taken, stelt deadlines in en werkt moeiteloos samen om ervoor te zorgen dat uw ideeƫn niet alleen concepten blijven, maar op de meest efficiƫnte manier tot leven komen.

Wilt u uw AI-gegenereerde afbeeldingen en kunstprojecten verbeteren? Aanmelden bij ClickUp vandaag nog gratis! āœ