CRM-vergelijking: 10 beste CRM-software in 2025

Uw salesteam staat op het punt een grote deal te sluiten, maar belangrijke clientgegevens zijn verspreid over plakbriefjes, spreadsheets en e-mails.

Een frustrerende en kostbare fout die geen enkele Business zich kan veroorloven.

Customer Relationship Management (CRM)-systemen zijn ontworpen om interacties met uw clients, prospects en andere belanghebbenden te beheren en te optimaliseren.

maar welk systeem werkt het beste voor uw werkstroom?

In deze blogpost verkennen we de top 10 CRM-softwareoplossingen om u te helpen uw zakelijke doelen centraal te stellen. 🎯

⏰ 60-seconden samenvatting

Ontdek de 10 beste CRM-software:

ClickUp (de beste voor alles-in-één CRM en Taakbeheer) Salesforce (Beste CRM voor ondernemingen) Zoho CRM (de beste oplossing voor kleine tot middelgrote bedrijven) HubSpot CRM (de beste voor integraties en gebruikersvriendelijke ervaring) Microsoft Dynamics 365 (de beste voor geïntegreerde ERP- en CRM-oplossingen) Pipedrive (Beste voor pipelinebeheer en verkoopoptimalisatie) Freshsales CRM (de beste voor AI-gestuurde inzichten en automatisering) Insightly (de beste voor eenvoudig te lezen analyses en rapportage) SugarCRM (de beste voor zeer aanpasbare oplossingen) Creatio CRM (de beste voor low-code proces automatisering en flexibiliteit)

**Wat moet u zoeken in CRM-software?

Wanneer cRM-software kiezen het is belangrijk dat u zich concentreert op functies die aansluiten bij uw doelen en die uw activiteiten optimaliseren.

Laten we eens kijken naar een aantal sleutel factoren om te overwegen. 💁

Leadbeheer: Traceert en verzorgt leads met realtime inzicht in leadgedrag

Traceert en verzorgt leads met realtime inzicht in leadgedrag Integratiemogelijkheden: Kan worden geïntegreerd met andere bedrijfssoftware zoals ERP-systemen, marketingplatforms en productiviteitstools

Kan worden geïntegreerd met andere bedrijfssoftware zoals ERP-systemen, marketingplatforms en productiviteitstools Omzet bijhouden: Bewaakt real-time verkoopgegevens en genereert uitgebreide rapportages voor geïnformeerde besluitvorming

Bewaakt real-time verkoopgegevens en genereert uitgebreide rapportages voor geïnformeerde besluitvorming Kunstmatige intelligentie en machinaal leren: Integreert AI en ML om klantgegevens te analyseren en strategieën voor betrokkenheid te verbeteren

Integreert AI en ML om klantgegevens te analyseren en strategieën voor betrokkenheid te verbeteren Gecentraliseerde opslagruimte voor gegevens: Consolideert interacties met klanten via kanalen zoals websites, sociale media en e-mails om de consistentie van de service te verbeteren

Uw CRM-software moet nog andere geavanceerde functies hebben, zoals aanpassingsopties, meertalige ondersteuning, documentbeheer en prognosetools.

🧠 Leuk weetje: De eerste CRM-systeem dateert uit de jaren 1980 en leek meer op een database voor contactbeheer dan op de geavanceerde tools van vandaag. De evolutie van CRM-software heeft een cruciale rol gespeeld in de transformatie van bedrijven van eenvoudige opslagruimte voor contactpersonen naar krachtige platforms voor het beheren van relaties met klanten, verkoop en marketing.

Uitgebreide functievergelijking van CRM-tools

Voordat we ingaan op de specifieke kenmerken van elke tool, kijken we eerst naar een aantal vergelijkingspunten om u te helpen de beste te identificeren CRM-software voor uw organisatie. 👇

Algemene functies

Ontdek de belangrijkste functies die elke CRM biedt, van inzichten op basis van AI tot aanpasbare workflows en mogelijkheden voor mobiele apps. Deze tabel geeft een overzicht van de tools die uw klantbeheerprocessen kunnen stroomlijnen.

CRM-software Aanpasbare workflows Integratie met AI Rapportage Functionaliteit van mobiele apps In hoge mate aanpasbare workflows voor projectmanagement, CRM en automatisering van taken Geavanceerde AI-mogelijkheden via ClickUp Brain Aangepaste dashboards en rapporten voor projectinzichten Gebruiksvriendelijke mobiele applicatie voor projectmanagement en samenwerking Salesforce Flexibele werkstromen met Flow Builder voor complexe processen Geavanceerde AI via Einstein voor voorspellende analyses en lead scoring Uitgebreide rapportage tools met gepersonaliseerde dashboards Robuuste mobiele app voor het beheren van leads en verkoopactiviteiten Zoho CRM Op maat gemaakte workflowopties voor complexe verkoopprocessen Uitgebreide workflowaanpassingen op maat van verkoopprocessen Veelzijdige functies voor rapportage met aanpasbare dashboards Uitgebreide mobiele app voor het beheren van leads en het bijhouden van verkoopactiviteiten Vereenvoudigde workflowaanpassing voor eenvoudige automatiseringen Beperkte AI-functies, voornamelijk voor e-mail bijhouden en lead scoring Aangepaste rapporten gericht op marketinggegevens en verkoopprestaties Mobiele app ondersteunt essentiële CRM-functies zoals contactbeheer Microsoft Dynamics 365 Zeer aanpasbare workflows met Power Automate voor verschillende bedrijfsbehoeften Geavanceerde AI-integratie via Azure AI voor voorspellende inzichten Uitgebreide rapportagetools op maat van specifieke KPI's en bedrijfsdoelstellingen Rijke mobiele app met functies voor het bijhouden en rapporteren van verkopen Uitgebreide AI-functies voor verkoopvoorspellingen en activiteitensuggesties Visuele rapporten met statistieken en prestaties van de pijplijn Een intuïtieve mobiele app voor verkoopprofessionals die veel onderweg zijn Freshsales CRM Matige aanpassingsopties met automatiseringsfuncties voor verkooptaken AI-gebaseerde inzichten voor het scoren van leads op basis van betrokkenheidsniveaus Rapporten en analyses zijn beschikbaar, maar minder gedetailleerd dan bij concurrenten Mobiele app maakt onderweg leadbeheer en communicatie mogelijk Matige aanpassingsmogelijkheden op maat voor projectmanagement en CRM functies Beperkte AI mogelijkheden gericht op het verbeteren van de gebruikerservaring Visuele dashboards die de belangrijkste statistieken met betrekking tot projecten en verkoopactiviteiten samenvatten Efficiënte mobiele app maakt beheer van contacten, projecten en Taken mogelijk Schaalbare werkstromen die nauw aansluiten bij de bedrijfsbehoeften AI-functies voor voorspellende analyses die het inzicht in de klant vergroten Geavanceerde rapportageopties met aanpasbare dashboards voor gedetailleerde analyse Uitgebreide mobiele app die toegang biedt tot alle kernfuncties Uitgebreide no-code workflowopties afgestemd op operationele behoeften Sterke AI-integratie voor procesautomatisering en voorspellende analyses Diepgaande rapportagemogelijkheden met aanpasbare dashboards voor bruikbare inzichten Rijke mobiele app met functies voor samenwerking en workflowbeheer

Algemene uitgebreide functievergelijking van CRM-tools

Prijzen

Inzicht in de prijsstructuur is cruciaal bij de selectie van een CRM dat past bij uw budget. Hier vindt u een overzicht van gratis opties, startprijzen en abonnementen op Enterprise-niveau voor elk platform.

Gratis versie Startprijs Ondernemingsplan Free Forever $7/maand per gebruiker Aangepaste prijzen Free 25 dollar/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) 165 dollar/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Gratis proefversie $20/maand per gebruiker $50/maand per gebruiker Gratis $15/maand per gebruiker (Sales Hub Starter) $150/maand per gebruiker (Sales Hub Enterprise) Niet gespecificeerd $65/maand per gebruiker $105/maand per gebruiker Gratis proefversie $24/maand per gebruiker $129/maand per gebruiker Gratis $11/maand per gebruiker $71/maand per gebruiker Niet nader gespecificeerd $29/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) $99/maand per gebruiker Niet gespecificeerd $19/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) $135/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Gratis $15/maand per gebruiker $85/maand per gebruiker

Vergelijking van CRM-tools op basis van uitgebreide functies en prijzen

Integratie compatibiliteit

Het vermogen van een CRM om naadloos te integreren met je bestaande technologie kan de bruikbaarheid ervan maken of breken. Bekijk deze tabel om te zien welke tools populaire integraties ondersteunen, zoals Google Werkruimte, Microsoft 365 en Slack.

CRM-software Google Werkruimte Microsoft 365 Slack Mailchimp API's Open API Salesforce_ Ja Ja Ja Open API Zoho CRM Ja Ja Ja Open API Open API Microsoft Dynamics 365 is gelimiteerd tot Ja, gelimiteerd tot Open API Beperkt Ja Ja Open API CRM_ Ja Beperkt Ja Open API Ja Beperkt Beperkt Open API Beperkt gelimiteerd gelimiteerd gelimiteerd gelimiteerd gelimiteerd gelimiteerd gelimiteerd gelimiteerd gelimiteerd gelimiteerd gelimiteerd open API CRM_ Ja Beperkt Beperkt Open API

Integratiecompatibiliteit Uitgebreide functievergelijking van CRM-tools

Schaalbaarheid en ondersteuning

Uw CRM moet meegroeien met uw bedrijf. Dit gedeelte beschrijft de schaalbaarheid van teams, de flexibiliteit van het platform en het type klantenservice dat beschikbaar is om ervoor te zorgen dat uw CRM uw veranderende behoeften kan ondersteunen.

Software voor CRM Schaalbaarheid van het team Schaalbaarheidsniveaus Beschikbaarheid van klantenservice ClickUp Kleine tot grote ondernemingen Hoge schaalbaarheid met aanpasbare opties 24/7 ondersteuning via chatten en e-mail Kleine tot grote ondernemingen Extreem hoge schaalbaarheid voor elke grootte 24/7 ondersteuning Kleine tot middelgrote Teams Hoge schaalbaarheid met verschillende niveaus Ondersteuning op werkdagen; premium opties beschikbaar HubSpot CRM Kleine tot middelgrote Teams Matige schaalbaarheid; geschikt voor groeiende bedrijven Ondersteuning via e-mail en chatten tijdens kantooruren Middelgrote tot grote ondernemingen Zeer hoge schaalbaarheid voor grote organisaties 24/7 ondersteuning voor Enterprise-abonnementen Kleine tot middelgrote teams Goede schaalbaarheid voor verkoopteams Ondersteuning via e-mail; beperkte beschikbaarheid via chatten Kleine tot middelgrote teams Matige schaalbaarheid voor groeiende teams Ondersteuning via e-mail en chatten tijdens kantooruren Kleine tot middelgrote teams Matige schaalbaarheid; het beste voor starters en kleine bedrijven Ondersteuning via e-mail; beperkte beschikbaarheid via chatten Middelgrote tot grote ondernemingen Hoge schaalbaarheid met aangepaste opties Ondersteuning op weekdagen; premium opties beschikbaar Creatio CRM Middelgrote tot grote ondernemingen Zeer hoge schaalbaarheid; ontworpen voor grotere ondernemingen 24/7 ondersteuning met uitgebreide middelen

Schaalbaarheid en ondersteuning Uitgebreide functievergelijking van CRM-tools

Ook lezen: 10 Beste CRM-software voor servicebedrijven Gedetailleerd overzicht van de beste CRM-tools

Elke CRM belooft u te helpen bij het beheren van relaties en het verhogen van de productiviteit, maar welke past het beste bij uw behoeften? Laten we CRM-software in detail vergelijken en zien wat hen van elkaar onderscheidt.

1. ClickUp (de beste voor alles-in-één CRM en Taakbeheer)

De eerste op de lijst is ClickUp CRM is een veelzijdige oplossing die de productiviteit verhoogt en het beheer van klantrelaties centraliseert. Het biedt tools voor het bijhouden van verkooppijplijnen, automatisering van workflows en beheer van klantgegevens.

ClickUp Weergaven

Bekijk relaties met clients in één oogopslag met ClickUp Views ClickUp Weergaven laat u gemakkelijk leads, verkooppijplijnen, klantenbetrokkenheid en bestellingen beheren met meer dan 10 aangepaste weergaven zoals Lijst, Bord en Tabel. Met deze flexibele opties kunt u accounts en werkstromen bijhouden op een manier die past bij de behoeften van uw team.

ClickUp Dashboards

Krijg realtime inzicht in klantbetrokkenheid met ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards vereenvoudigt het klantenbeheer door u een duidelijke weergave te geven van al uw klantenactiviteiten. U kunt kaarten aanpassen om sleutelgegevens zoals interacties, conversiepercentages en voltooide taken bij te houden.

Elke kaart is flexibel, zodat u de grootte kunt aanpassen en filteren om u te concentreren op de gegevens die er het meest toe doen.

ClickUp is de beste tool voor projectmanagement en CRM die ik ben tegengekomen. Dankzij de veelzijdigheid kun je echt al je Taken op één plek aanpakken zonder dat je veel abonnementen op andere diensten hoeft af te sluiten.

Brenna Keenan, directeur digitale marketing

Het platform biedt ook meer dan 1000 kant-en-klare sjablonen, zoals de ClickUp CRM sjabloon . Dit framework dient als basis voor het opbouwen van relaties met prospects en klanten en is alles wat u nodig hebt om uw verkooppijplijn te beheren.

Het helpt u:

Leads te kwalificeren om ervoor te zorgen dat u zich op de juiste kansen richt

Deals te winnen door uw verkoopproces te stroomlijnen

Contactgegevens organiseren voor eenvoudige toegang en beheer.

Deals en accounts bijhouden voor een volledige weergave van uw verkooppijplijn

De beste functies van ClickUp

Integraties: Integreer met meer dan 2.600 tools, waaronder Google Drive, Outlook, Jira en nog veel meer, met ClickUp integraties Functionaliteiten voor samenwerking: Verbind en betrek uw team en clients in realtime met ClickUp chatten en ClickUp Commentaar Toewijzen Beperkingen van ClickUp

Sommige nieuwe gebruikers kunnen een steile leercurve ervaren door het grote aantal functies en aanpassingsopties

Aanpassingsopties kunnen overweldigend zijn voor beginners

Prijzen voor ClickUp

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Salesforce (Beste CRM voor ondernemingen)

via Salesforce Salesforce biedt een allesomvattend platform om bedrijven te helpen sterkere relaties met klanten op te bouwen en hun verkoop te stimuleren. Het onderscheidt zich door aanpassingen en schaalbaarheid.

U kunt de CRM-mogelijkheden implementeren in uw unieke werkstroom door middel van apps voor klanten, aangepaste processen en integraties met derden via de AppExchange-marktplaats.

De beste functies van Salesforce

Organiseer uw gegevens in objecten, records, velden, organisaties en applicaties in een spreadsheet-achtig format

Automatiseer klantinteracties met Einstein Bots, die 60% van de vragen afhandelen en de responstijden verbeteren

Maak gebruik van CRM Analytics voor AI-ondersteunde voorspellingen en inzichten in perspectieven

Salesforce limieten

Biedt geen opties voor kleurcodering om leads te organiseren

Dashboards kunnen niet worden aangepast en bieden geen geavanceerde functies voor rapportage

Prijzen voor Salesforce

Gratis

Starter Suite: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Pro Suite: $100/maand per gebruiker

$100/maand per gebruiker Enterprise: $ 165/maand per gebruiker

$ 165/maand per gebruiker Unlimited: $330/maand per gebruiker

$330/maand per gebruiker Einstein 1 verkoop: $500/maand per gebruiker

Salesforce beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (2.800+ beoordelingen)

4.5/5 (2.800+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (18.700+ beoordelingen)

Pro Tip: Ontwikkel een gestandaardiseerd opvolgingsproces voor elke fase van de klant in uw CRM. Dit zorgt voor consistente communicatie en maakt het makkelijker voor uw team om de behoeften van elk account te prioriteren.

3. Zoho CRM (het beste voor kleine tot middelgrote bedrijven)

via Zoho CRM Zoho CRM biedt een breed bereik aan functies om bedrijven te helpen hun klantbetrokkenheid en verkoopprocessen te verfijnen. De overzichtelijke interface ondersteunt verkoopvoorspellingen, pijplijnbeheer en analyses, waardoor het een praktische keuze is voor externe verkoopteams.

Bovendien integreert het platform met andere Zoho apps en tools van derden, waardoor een ecosysteem ontstaat voor klantgegevens, verkoopbeheer en communicatie.

Zoho CRM beste functies

Gebruik PathFinder om inzicht te krijgen in klantinteracties met uw merk via meerdere kanalen en touchpoints

Creëer complexe cross-functionele paden en definieer verschillende niveaus van klanttrajecten met Journey Builder

Volg klanten op via e-mail, telefoon, chatten, sociale media en meer dankzij de omnichannel aanwezigheid

Zoho CRM limieten

Mist offline mogelijkheden

Het lead management proces kan frustrerend zijn voor B2B bedrijven; het vereist dat je de 'achternaam' voor alle leads in kaart brengt, wat leidt tot inefficiënte workarounds

Zoho CRM prijzen

Standaard: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Professioneel: $35/maand per gebruiker

$35/maand per gebruiker Enterprise: $50/maand per gebruiker

$50/maand per gebruiker Ultiem: $65/maand per gebruiker

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (2.600+ beoordelingen)

4.1/5 (2.600+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.800+ beoordelingen)

🔍 Wist u dat? De waarde van CRM-technologie wordt geschat op ongeveer 1 miljoen euro $128,97 miljard in 2028 .

4. HubSpot CRM (Beste voor integraties en gebruikersvriendelijke interface)

via HubSpot HubSpot CRM is gebouwd met eenvoud en schaalbaarheid in gedachten en is een solide oplossing die CRM-, marketing- en verkooptools in één platform integreert. De uitgebreide bibliotheek met gratis functies zoals e-mail bijhouden, contentbeheer en tools voor live chatten maken het een populaire keuze voor het verbeteren van CRM-strategieën voor kleinere teams.

Je kunt leads bijhouden en outreach automatiseren terwijl je de campagneprestaties analyseert.

De beste functies van HubSpot CRM

Visualiseer uw volledige verkooppijplijn als een dashboard in realtime

Gebruik AI-gebaseerde Smart CRM om klantgegevens, teams en technische stacks te verenigen voor een schaalbare klantervaring

Maak gebruik van verschillendeCRM-componenten zoals deal- en taakbeheer met e-mail bijhouden

Beperkingen van HubSpot CRM

Gebrek aan opties voor het ontwerpen van e-mails, vooral als deze multimedia bevatten

Beperkte functies voor rapportage; gebruikers kunnen het klanttraject niet bijhouden en geen inzicht krijgen in grootschalige tijdlijnen voor marketinggebeurtenissen

Prijzen van HubSpot CRM

Free

Sales Hub Starter: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Professionele Hub Verkopen: $90/maand per gebruiker

$90/maand per gebruiker Sales Hub Enterprise: $150/maand per gebruiker

HubSpot CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (12.000+ beoordelingen)

4.4/5 (12.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4.200+beoordelingen)

5. Microsoft Dynamics 365 (Beste voor geïntegreerde ERP- en CRM-oplossingen)

via Microsoft 365 Microsoft Dynamics 365 is een cRM-platform in de cloud dat Enterprise resource planning (ERP) integreert. Het is een goede keuze voor organisaties die hun klantenbeheer en activiteiten willen stroomlijnen, zoals financiële en supply chain-processen.

Je kunt de cloud-infrastructuur van Microsoft gebruiken en integreren met de tools van het ecosysteem. Bovendien kunt u gegevens dynamisch visualiseren door te experimenteren met verschillende soorten grafieken en velden direct binnen Microsoft Dynamics 365 dashboards.

De beste functies van Microsoft Dynamics 365

Gebruik Microsoft Copilot voor AI-gebaseerde realtime inzichten om de respons van klanten te meten en reizen te personaliseren

Verbind en benader gegevens uit vele bronnen om een holistische weergave van de bedrijfsvoering te creëren

De limieten van Microsoft Dynamics 365

Het is voornamelijk ontworpen voor gebruikers van Microsoft, waardoor het minder geschikt is voor teams die verschillende tools gebruiken

Beperkte samenwerkingsmogelijkheden, met rapportage van vertragingen wanneer meerdere gebruikers tegelijkertijd hetzelfde document of presentatie bewerken

Prijzen voor Microsoft Dynamics 365

Professioneel: $65/maand per gebruiker

$65/maand per gebruiker Enterprise: $105/maand per gebruiker

$105/maand per gebruiker Premium: $150/maand per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen van Microsoft Dynamics 365

G2: 3.8/5 (1.500+ beoordelingen)

3.8/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (5.700+ beoordelingen)

🤝 Vriendelijke herinnering: De adoptie van CRM kan haperen als uw team niet weet hoe het werkt. Het is het beste om te investeren in onboarding en continu leren, vooral in het begin.

6. Pipedrive (Beste voor pipelinebeheer en verkoopoptimalisatie)

via Pipedrive Pipedrive is een verkoopgericht CRM-platform dat de nadruk legt op pijplijnbeheer en het bijhouden van deals. Dankzij de visuele layout kunnen teams gemakkelijk zien waar deals zich in het verkoopproces bevinden en welke kansen aandacht nodig hebben. U kunt uw werkstroom ook organiseren door terugkerende taken te automatiseren, zoals het instellen van herinneringen of het genereren van follow-up e-mails.

De functie Insights helpt workflows te optimaliseren door winnende patronen te identificeren, terwijl de tools voor het instellen van doelen en het maken van prognoses een betere toewijzing van middelen en een beter abonnement op de strategie mogelijk maken.

De beste functies van Pipedrive

Voorkom gemiste follow-ups met LeadBooster, Live Chat, Chatbot en AI-gestuurde prompts om je te concentreren op je leads

Ontvang realtime verkooprapporten en begrijp het reilen en zeilen van uw verkooptrechter met AI-suggesties, instellingen, teambewaking en geavanceerde verkoopmetriek

Pipedrive limieten

Gebruikers kunnen geen lijsten met producten maken die passen bij de juiste leads, waardoor de gegevens ongeorganiseerd zijn

Het vinden van cijfers op hoog niveau, zoals het aantal nieuwe klanten, vereist een complexe installatie van filters en geeft vaak onbetrouwbare antwoorden

Pipedrive prijzen

Essential: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Geavanceerd: $44/maand per gebruiker

$44/maand per gebruiker Professioneel: $64/maand per gebruiker

$64/maand per gebruiker Power: $79/maand per gebruiker

$79/maand per gebruiker Enterprise: $129/maand per gebruiker

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (2.100+ beoordelingen)

4.3/5 (2.100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

💡 Pro Tip: Stel punten in voor het verzamelen van feedback van klanten binnen uw CRM, zoals geautomatiseerde enquêtes na het ondersteunen van tickets. Dit geeft u waardevolle inzichten in klanttevredenheid en verbeterpunten.

7. Freshsales CRM (het beste voor AI-gedreven inzichten en automatisering)

via Freshworks Freshsales CRM richt zich op het leveren van tools die leadbeheer en communicatie vereenvoudigen.

Het Contact Scoring System helpt verkoopteams bij het prioriteren van leads, terwijl ingebouwde functies voor ondersteuning per e-mail en telefoon het rechtstreeks vanuit het platform communiceren met klanten eenvoudig maken. Dit betekent dat u niet hoeft te schakelen tussen verschillende interne en externe communicatietools.

De beste functies van Freshsales CRM

Geef klantinteracties, waaronder sociale profielen, websitebetrokkenheid, klantcontactmomenten en meer, op één plek weer

Gebruik Freddy, de AI-assistent, om historische gegevens en activiteiten van klanten te analyseren en er lering uit te trekken voor inzichten

Verkrijg bruikbare inzichten met de diepgaande analysetools, maak aangepaste rapporten en plan in dat ze in uw mailbox worden afgeleverd

De limieten van Freshsales CRM

Mist geavanceerde functies voor automatisering, zoals rekenkundige bewerkingen en relatieve veldvergelijkingen

Het taakbeheersysteem biedt geen overzicht voor managers om taken van teamleden bij te houden

Prijzen van Freshsales CRM

Free

Groei: $11/maand per gebruiker

$11/maand per gebruiker Pro: $47/maand per gebruiker

$47/maand per gebruiker Enterprise: $71/maand per gebruiker

Vernieuwingen CRM beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (1.200+ beoordelingen)

4,5/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (600+ beoordelingen)

8. Insightly (Beste voor eenvoudig te lezen analyses en rapportage)

via Insightly Insightly combineert tools voor klantrelaties met functies voor het bijhouden van projecten. Dit maakt het een goede optie voor teams die relaties met klanten en bijbehorende Taken in één platform willen beheren.

Bovendien helpt het je silo's te doorbreken door gegevens toegankelijk te maken voor alle relevante belanghebbenden.

Lichte beste functies

Leads sturen, toewijzen en routeren terwijl je objecten, velden en fasen van projectmanagement aanpast

Ontwerp een handig klantenservice paneel met Insightly Service, dat kennisbeheer, ticketing en rapportage functies biedt

Creëer en volg verkooppijplijnen en geef externe teams de mogelijkheid met de mobiele CRM app

Lichte limieten

Ontbreekt aan geavanceerde zoekopties, wat tot verwarring leidt

Het bereik van integraties kan tekortschieten voor bedrijven die niche-tools gebruiken

Slechte prijsstelling

Plus: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Professioneel: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand per gebruiker

Lichte beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (900+ beoordelingen)

4.2/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (600+ beoordelingen)

🔍 Wist je dat? Rondom 82% van de organisaties vertrouwen op CRM-systemen voor het beheren van relaties met klanten en het stroomlijnen van rapportage over verkoop. Deze toepassing benadrukt de cruciale rol die CRM speelt in het helpen van bedrijven bij het bijhouden van prestaties, het voorspellen van verkopen en het nemen van datagestuurde beslissingen.

9. SugarCRM (de beste voor zeer aanpasbare oplossingen)

via SugarCRM SugarCRM is aanpasbare CRM-software die een gedetailleerde weergave biedt van klantinteracties en -gegevens. Het biedt robuuste tools voor verkoopautomatisering, marketingcampagnes en klantenservice, waarmee u relaties kunt beheren vanaf het eerste contact tot en met het ondersteunen na de verkoop.

De beste functies van SuikerCRM

Zichtbaarheid van klantactiviteiten, geschiedenis en records in één scherm

Verkoopprestaties voorspellen met geavanceerde prognoses, tijdbewuste analyses en real-time statistieken

Automatiseer verkoopprestaties met drag-and-drop workflows en Smart Guides

SugarCRM limieten

Mist geavanceerde rapportage mogelijkheden, zoals de mogelijkheid om meer dan één datareeks toe te voegen aan grafieken

De programmeertaal in de backend is moeilijk te leren, waardoor het voor niet-technische gebruikers complex is om te gebruiken

SugarCRM prijzen

Essentials: $19/maand voor minimaal drie gebruikers

$19/maand voor minimaal drie gebruikers Standaard: $59/maand voor minimaal 10 gebruikers

$59/maand voor minimaal 10 gebruikers Advanced: $85/maand voor minimaal 10 gebruikers

$85/maand voor minimaal 10 gebruikers Premier: $135/maand voor minimaal 10 gebruikers

SugarCRM beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5 (700+ beoordelingen)

3.8/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 3.8/5 (400+ beoordelingen)

💡 Pro Tip: Werk de segmentatiecriteria van je CRM regelmatig bij om je aan te passen aan veranderingen in klantgedrag of marktvoorwaarden. Dit zorgt ervoor dat uw targeting effectief en relevant blijft naarmate de behoeften van de klant veranderen.

10. Creatio CRM (de beste voor low-code procesautomatisering en flexibiliteit)

via CRM Creatio CRM is een procesgestuurd platform dat de nadruk legt op automatisering van het volledige klanttraject zonder code. Het combineert verkoop-, marketing- en servicetools in een gedeelde database, zodat u elke fase van het klanttraject kunt beheren.

Het helpt je bij het ontwerpen en automatiseren van workflows zonder uitgebreide technische expertise. Je krijgt ook een 360-graden weergave van de klant met zichtbaarheid in klantprofielen, geschiedenis en AI-gedreven inzichten.

De beste functies van Creatio CRM

Breng uw verkoop-, marketing- en serviceteams op één lijn met het lead-to-repeat klantproces in één enkele database

Analyseer en bijhoud verkooppijplijnen per fase, beste vertegenwoordigers, winst-/verliespercentage en meer om verbeterpunten te identificeren

Klantenservice, responstijden, CSAT (klanttevredenheidsscore), NPS (net promoter score) en CES (customer effort score) scores verbeteren

Creatio CRM limieten

U kunt geen individuele leadcontacten uploaden vanaf telefoon of Outlook zonder volledige synchronisatie

Prijzen van Creatio CRM

Verkoop: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Groei: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Enterprise: $55/maand per gebruiker

$55/maand per gebruiker Unlimited: $85/maand per gebruiker

Creatio CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

4.7/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

🔍 Wist u dat? Forecasting en inzicht in pijplijnen zijn tegenwoordig de topprioriteiten van CRM voor organisaties, met 43% van de leiders benadrukt het belang ervan. Kort daarachter geeft 41% prioriteit aan intentiegegevens en lead scoring om de juiste kansen te identificeren en te targetten.

Bouw sterkere CRM werkstromen met ClickUp

Elke software in deze CRM-vergelijking heeft sterke punten, van analyse tot leadbeheer en tools voor klantenbetrokkenheid.

Als u nog steeds in de war bent, is hier een tip: kies een CRM-oplossing die voldoet aan uw huidige behoeften en die meegroeit met uw bedrijf. Het moet passen in de werkstroom van je team en integreren met je bestaande processen.

Dit is waar ClickUp andere tools overtreft.

ClickUp CRM is ontworpen voor teams die flexibiliteit en controle willen en integreert naadloos met de krachtige tools voor projectmanagement. Of u nu leads bijhoudt met ClickUp Dashboards of verkooppijplijnen beheert met Views, u kunt een systeem creëren dat is afgestemd op de doelen van uw team. Aanmelden bij ClickUp vandaag nog gratis! ✅