Top 12 White Label SaaS Software en Platforms

Heb je genoeg van de technische sleur? Wil je softwareoplossingen aanbieden zonder de chaos van het coderen? White label SaaS is jouw antwoord!

Stel je voor dat je je eigen merksoftware lanceert zonder de hoofdpijn van ontwikkeling. Dat is de kracht van white-label SaaS-platforms. Met deze platformen kun je kant-en-klare software rebranden en doorverkopen, wat je tijd, geld en talloze slapeloze nachten bespaart.

Iedereen springt op de white label SaaS-bandwagon, van e-mailmarketingprofessionals tot sociale media van professionals in projectmanagement tot websitebouwers.

We hebben een lijst samengesteld van de 12 beste white label SaaS-platforms om je te helpen de perfecte match te vinden. Laten we beginnen!

60 seconden samenvatting

white-label SaaS verwijst naar een softwareproduct of -dienst die ontwikkeld is door en eigendom is van één bedrijf, maar door een ander bedrijf onder zijn eigen merknaam wordt verkocht.

white label SaaS biedt een bereik aan voordelen, waaronder kortere ontwikkelingstijd en -kosten, schaalbaarheid, snellere marktintroductietijd en focus op kerncompetenties.

hier volgt een overzicht van de 12 beste white label SaaS tools:

ClickUp: Beste voor aanpasbaar projectmanagement met white label branding ActiveCampaign: Het beste voor marketing automatisering en relatiebeheer AgencyAnalytics: Het beste voor digitale marketingbureaus die op zoek zijn naar gestroomlijnde rapportage en analyses Simvoly: Het beste voor het bouwen van aanpasbare websites en verkooptrechters SocialPilot: Het beste voor het efficiënt beheren van meerdere social media accounts Weblium: De beste manier om snel en gemakkelijk white label websites te bouwen Akkio: Het beste voor AI-gestuurde voorspellende white label analyses Clinked: Beste voor veilige samenwerking met clients en delen van documenten PandaHR: Beste voor het stroomlijnen van HR-processen met white label maatwerk Mautic: Beste voor open-source marketing automatisering met white label mogelijkheden Invoice Ninja: De beste voor eenvoudige en aanpasbare facturatieoplossingen Landingi: Beste voor een white-label bouwer voor landingspagina's met aangepaste functies

Wat is white label SaaS-software?

White label SaaS software is een vooraf ontwikkeld softwareproduct dat door een bedrijf is ontwikkeld en door een ander bedrijf van een nieuw merk is voorzien om het als hun eigen product te verkopen. Het is voor bedrijven die softwareoplossingen onder hun eigen merknaam willen aanbieden zonder veel te investeren in ontwikkeling.

Deze tools staan meestal merkwijzigingen toe, zoals aangepaste logo's, kleuren en domeinen, zodat bedrijven hun unieke identiteit kunnen behouden terwijl ze snel kunnen schalen.

Door te kiezen voor white label SaaS-oplossingen kunnen bedrijven kritieke pijnpunten aanpakken, zoals het verkorten van de time-to-market, het minimaliseren van de ontwikkelingskosten en het voldoen aan de vraag van klanten met marktklare, aanpasbare oplossingen.

Belangrijkste voordelen van white label SaaS-platforms

Enkele van de voordelen van white label software zijn:

Verlaagde ontwikkelingskosten : Bespaar middelen door gebruik te maken van vooraf gebouwde white label oplossingen in plaats van software vanaf nul op te bouwen

: Bespaar middelen door gebruik te maken van vooraf gebouwde white label oplossingen in plaats van software vanaf nul op te bouwen Snellere time-to-market : Snel white label SaaS-producten lanceren om te voldoen aan de eisen van de client

: Snel white label SaaS-producten lanceren om te voldoen aan de eisen van de client Aanpasbare branding : Personaliseer met logo's, aangepaste domeinen en unieke thema's om uw merkidentiteit te weerspiegelen

: Personaliseer met logo's, aangepaste domeinen en unieke thema's om uw merkidentiteit te weerspiegelen Toegang tot geavanceerde functies : Bied geavanceerde tools zoals analysemogelijkheden, e-mailmarketing en functies voor samenwerking

: Bied geavanceerde tools zoals analysemogelijkheden, e-mailmarketing en functies voor samenwerking Schaalbare oplossingen : Voorzie in de groeiende behoeften van uw business zonder u zorgen te maken over infrastructuur of capaciteit

: Voorzie in de groeiende behoeften van uw business zonder u zorgen te maken over infrastructuur of capaciteit Focus op kerncompetenties : Delegeer het technologiebeheer aan providers en geef prioriteit aan uw klanten en services

: Delegeer het technologiebeheer aan providers en geef prioriteit aan uw klanten en services Verhoogd inkomstenpotentieel: Introduceer nieuwe white label diensten of breid uw huidige aanbod uit om uw inkomsten te verhogen

Dankzij deze voordelen kunnen digitale marketingbureaus, SaaS-providers en ondernemers een sterke positie op de markt verwerven met minimale operationele risico's.

Hoe White Label SaaS werkt

White label SaaS geeft bedrijven toegang tot volledig ontwikkelde softwareoplossingen die ze kunnen rebranden en aanbieden als hun eigen software. De provider creëert de software en u concentreert zich op het aanpassen aan uw merkidentiteit, van logo's tot thema's, zodat het helemaal van u is.

Een digitaal marketingbureau zou bijvoorbeeld een white label tool voor social media management kunnen gebruiken. In plaats van software te ontwikkelen, rebranden ze het, bieden het aan clients aan en beheren hun social media accounts onder het logo van het bureau.

Hierdoor kan het bureau zich richten op het creëren van strategieën en content, terwijl de provider de software beheert.

White label SaaS stelt bedrijven in staat snel te schalen, oplossingen van hoge kwaliteit te bieden en relaties met klanten te verbeteren zonder het wiel opnieuw uit te vinden.

Wat moet je zoeken in White Label SaaS Software?

Als je op zoek bent naar de perfecte white label SaaS-software, concentreer je dan op een paar belangrijke functies die voldoen aan de behoeften van je bedrijf en die het schalen en rebranden eenvoudig maken voor je klanten.

Dit is wat je prioriteit moet geven:

Aanpassing : Zorg ervoor dat u met het platform de software volledig kunt aanpassen - logo's, kleuren en lay-outs - zodat het als uw eigen software aanvoelt. Zoek naar drag-and-drop interfaces om de ervaring gemakkelijk te personaliseren

: Zorg ervoor dat u met het platform de software volledig kunt aanpassen - logo's, kleuren en lay-outs - zodat het als uw eigen software aanvoelt. Zoek naar drag-and-drop interfaces om de ervaring gemakkelijk te personaliseren Schaalbaarheid : Een white label oplossing moet met je meegroeien. Kies platforms die meer gebruikers en functies ondersteunen naarmate uw klantenbestand groeit

: Een white label oplossing moet met je meegroeien. Kies platforms die meer gebruikers en functies ondersteunen naarmate uw klantenbestand groeit Veiligheid : Als het om gevoelige gegevens van clients gaat, is veiligheid van essentieel belang. Kies voor oplossingen met eersteklas encryptie en robuuste functies voor verificatie

: Als het om gevoelige gegevens van clients gaat, is veiligheid van essentieel belang. Kies voor oplossingen met eersteklas encryptie en robuuste functies voor verificatie Integratiemogelijkheden : Zorg ervoor dat de software compatibel is met uw huidige tools zoals CRM, marketing en projectmanagement platforms

: Zorg ervoor dat de software compatibel is met uw huidige tools zoals CRM, marketing en projectmanagement platforms Klantondersteuning: Zoek naar reactieve ondersteuningsteams die je helpen eventuele problemen snel op te lossen, vooral als je meerdere white label accounts hebt

Door op deze factoren te letten, kunt u een white label SaaS-platform kiezen dat uw bedrijf en klanten ondersteunt.

De 12 beste white label platforms om te gebruiken

Hier zijn de beste opties om te overwegen voor je bedrijf:

1. ClickUp (het beste voor aanpasbaar projectmanagement met white label branding) ClickUp is snel uitgegroeid tot een populaire keuze voor bedrijven van elke grootte, dankzij de robuuste functies en ongeëvenaarde aanpassingsmogelijkheden.

Deze veelzijdige tool is echt de alles-in-één app voor werk en biedt een allesomvattende oplossing voor Taakbeheer, samenwerking bij documenten, tijdsregistratie en meer.

ClickUp Projectmanagement

Versnel uw white-label project abonnementen en uitvoering met ClickUp Projectmanagement ClickUp's projectmanagement is ideaal voor teams die werken aan white label SaaS-projecten, zodat bedrijven efficiënt merkoplossingen kunnen leveren.

Dankzij de aanpasbare functies kunt u het platform aanpassen aan uw specifieke merk- en werkstroombehoeften, zodat uw clients een naadloze ervaring hebben.

Met ClickUp kunt u speciale werkruimten voor elk project creëren, taken aan teamleden toewijzen, de voortgang bijhouden en deadlines effectief beheren.

ClickUp White Labelling

Label het hulpprogramma zodat het overeenkomt met uw merkrichtlijnen met behulp van ClickUp's White-Labeling ClickUp's White-Labeling capaciteiten stellen werkruimten van ondernemingen in staat om een volledige merkervaring te creëren voor interne teams en externe clients.

Met deze functie kunt u sleutel merkelementen zoals werkruimte logo's, kleuren en URL's aanpassen.

Of het nu gaat om het hosten van dashboards voor clients of interne projecten, white labeling sluit perfect aan bij uw merkidentiteit en biedt een gepolijste, professionele uitstraling die aanslaat bij gebruikers.

ClickUp biedt een schaalbare oplossing voor bedrijven van elke grootte. Naarmate uw team en de complexiteit van uw projecten groeit, kan ClickUp zich gemakkelijk aanpassen aan de toegenomen werklast. De flexibele infrastructuur maakt naadloos schalen mogelijk, zodat uw organisatie kan omgaan met grotere gebruikersaantallen en gegevensvolumes zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties.

ClickUp Veiligheid

Zorg voor maximale gegevensbescherming met ClickUp Security

Daarnaast is veiligheid een topprioriteit voor ClickUp. Met ClickUp Veiligheid gevoelige gegevens worden in rust en tijdens het transport versleuteld, waardoor ze worden beschermd tegen onbevoegde toegang. Het platform houdt zich aan industriële standaarden en voorschriften om de privacy en veiligheid van gegevens te garanderen, zoals GDPR en SOC 2 Type II.

ClickUp beste functies

Werklast effectief organiseren en prioriteren met ClickUp-taak . Functies zoals subtaken, afhankelijkheden en deadlines stellen u in staat complexe projecten op te splitsen in beheersbare brokken

Maak gebruik van efficiënte samenwerking bij documenten in een gecentraliseerd platform voor het opslaan en delen van bestanden met ClickUp Documenten Houd nauwkeurig bij hoeveel tijd aan taken is besteed met de ingebouwde ClickUp-taak van ClickUp Functie tijdsregistratie . Deze gegevens kunnen worden gebruikt om gedetailleerde tijdrapportages te genereren, die waardevolle inzichten geven in de productiviteit van teams en de toewijzing van middelen

Visualiseer sleutelgegevens en voortgang van projecten met ClickUp Dashboards . Door relevante widgets en grafieken te selecteren, kunnen teams de voltooiing van taken, de bestede tijd en andere belangrijke gegevens in realtime bijhouden

Integreer naadloos met een breed bereik aan populaire tools, waaronder Google Agenda, Slack, Zoom en meer, met ClickUp Integraties

ClickUp beperkingen

Door de uitgebreide functies en aanpasbaarheid kunnen nieuwe gebruikers de installatie en ingebruikname wat tijdrovend vinden

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per werkruimte per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (meer dan 9.500 beoordelingen)

4.7/5 (meer dan 9.500 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

ClickUp helpt ons projecten op tijd en met grote nauwkeurigheid te voltooien en af te leveren. We zijn nu meer georganiseerd en klaar om meer projecten toe te voegen aan onze tijdlijn omdat projectmanagement nu een soepel proces is.

Sarah Mckinney, Senior Lead Engineer bij SkylineWeb Solutions

2. ActiveCampaign (het beste voor marketingautomatisering en relatiebeheer)

via ActiveCampaign ActiveCampaign verhoogt de betrokkenheid van bedrijven door middel van datagestuurde strategieën. Het integreert naadloos in bestaande werkstromen, waardoor het een goede keuze is voor bureaus en ondernemers die schaalbare, merkoplossingen nodig hebben.

Dankzij de flexibiliteit kunnen organisaties zich snel aanpassen aan veranderende marketingtrends terwijl ze zich sterk richten op relaties met de client. ActiveCampaign vereenvoudigt het leveren van consistente, merkonafhankelijke communicatie via alle touchpoints, en helpt bedrijven bij het creëren van impactvolle klantervaringen .

ActiveCampaign beste functies

Werkstromen automatiseren met triggers, acties en voorwaarden om marketinginspanningen te vergemakkelijken en tijdige interacties met klanten te garanderen

Responsieve e-mails ontwerpen met drag-and-drop bouwers en sjablonen, met opties voor personalisering en dynamische content

Aangepaste klanttrajecten creëren met behulp van gedetailleerde gedrags- en engagementgegevens

Synchroniseer ActiveCampaign met CRM-systemen om leads te beheren, interacties bij te houden en verkoopprocessen effectief te verbeteren

ActiveCampaign-beperkingen

Een overvloed aan functies kan beginners of bedrijven met beperkte technische expertise overweldigen

Gebruikers rapporteren vaak uitdagingen bij het beheersen van geavanceerde automatisering of segmenteringstools

ActiveCampaign-prijzen

Starter: begint bij $15/maand voor maximaal 1.000 contacten

begint bij $15/maand voor maximaal 1.000 contacten Plus: Begint bij $49/maand voor maximaal 1.000 contacten

Begint bij $49/maand voor maximaal 1.000 contacten Pro: begint bij $79/maand voor maximaal 1.000 contacten

begint bij $79/maand voor maximaal 1.000 contacten Enterprise: Begint bij $ 145

ActiveCampaign beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (13.000+ beoordelingen)

4.5/5 (13.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.400+ beoordelingen)

3. AgencyAnalytics (het beste voor digitale marketingbureaus die op zoek zijn naar gestroomlijnde rapportage en analyses)

via AgentschapAnalytics AgencyAnalytics is een rapportagetool die op maat gemaakt is voor digitale marketingbureaus en levert precieze, realtime inzichten aan clients.

Het integreert naadloos met verschillende marketingplatforms en biedt gecentraliseerde toegang tot essentiële campagnegegevens. Of u nu bijhoudt SEO-gegevens pPC-prestaties of sociale-mediabetrokkenheid, AgencyAnalytics vereenvoudigt gegevensvisualisatie met intuïtieve dashboards, zodat teams zich meer kunnen richten op de strategie en minder op handmatige rapportage.

AgencyAnalytics beste functies

Creëer professionele rapportages met aangepaste branding voor een gepolijst, agency tintje

Verbinding maken met meer dan 60 platforms, waaronder Google Analytics, Facebook Ads en Mailchimp, om al uw gegevens op één plek te verzamelen

Plan terugkerende rapportages om tijd te besparen en ervoor te zorgen dat clients tijdig updates ontvangen

AgencyAnalytics limieten

Beperkte mogelijkheden voor geavanceerde gegevensmanipulatie in vergelijking met tools met veel analyses

Beperkte rapportaanpassingsmogelijkheden, met name in elementen zoals het ontwerp van de voorpagina

AgencyAnalytics prijzen

Lancering : $79/maand

: $79/maand Groei : $239/maand

: $239/maand Presteer: $479/maand

AgencyAnalytics beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (300+ beoordelingen)

: 4.7/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

4. Simvoly (Beste voor het bouwen van aanpasbare websites en verkooptrechters)

via Simpel Simvoly stelt bedrijven en bureaus in staat om een volledig branded platform voor het bouwen van websites en verkooptrechters aan te bieden. De intuïtieve interface zorgt ervoor dat iedereen - van beginners tot doorgewinterde ontwikkelaars - responsieve websites en effectieve sales funnels kan bouwen tegen minimale webontwikkelingskosten.

Het platform stelt bedrijven ook in staat om deze oplossingen onder hun eigen merknaam door te verkopen, voltooid met aangepaste domeinen en brandingopties, waardoor het een sterke concurrent is in de white label SaaS-markt.

Simvoly beste functies

Maak, test en optimaliseer funnels met upselling- en downsellingfuncties

Verkoop digitale en fysieke producten zonder extra transactiekosten

Websites en funnels maken met vooraf ontworpen elementen en sjablonen

Simvoly limieten

Beperkte ondersteuning voor apps van derden in vergelijking met grotere concurrenten

Minder uitgebreide ondersteuningsforums en -bronnen

Simvoly prijzen

Persoonlijk : $18/maand

: $18/maand Business : $36/maand

: $36/maand Groei : $69/maand

: $69/maand Pro: $179/maand

Simvoly beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 4.8/5 (70+ beoordelingen)

5. SocialPilot (het beste voor het efficiënt beheren van meerdere accounts voor sociale media)

via SocialPilot Als u een digitaal bureau, marketeer of klein bedrijf bent en uw sociale media-inspanningen onder één dak wilt centraliseren, kunt u SocialPilot proberen. Het is ontworpen om de uitdagingen van het beheren van accounts van meerdere clients aan te kunnen, het vereenvoudigt de coördinatie van campagnes en helpt uw branding op verschillende platforms.

Met zijn schaalbare oplossingen stelt SocialPilot teams in staat complexe projecten te beheren zonder in te leveren op snelheid of kwaliteit, waardoor het een betrouwbare keuze is voor groeiende bureaus.

SocialPilot beste functies

Lever een gepersonaliseerde ervaring door het dashboard van de client te voorzien van uw logo en ontwerp

Verkrijg bruikbare inzichten om prestaties op verschillende platforms te meten en te verbeteren

Rollen toewijzen, taken bijhouden en de efficiëntie van de werkstroom binnen uw team behouden

SocialPilot limieten

Geavanceerde analyses missen diepgang in vergelijking met duurdere tools

De interface voelt voor sommige gebruikers enigszins verouderd aan

SocialPilot prijzen

Essentieel : $30/maand

: $30/maand Standaard : $50/maand

: $50/maand Premium : $100/maand

: $100/maand Ultimate : $200/maand

: $200/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

SocialPilot beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (800+ beoordelingen)

: 4.5/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (300+ beoordelingen)

6. Weblium (Beste voor het snel en gemakkelijk bouwen van white label websites)

via Weblium Weblium, een geavanceerde websitebouwer, is ontworpen om professionele websites met een white label te maken tegen minimale kosten voor webontwikkeling. Het biedt een snelle en gebruikersvriendelijke interface om het bouwen van websites te vereenvoudigen.

Met AI-gestuurde tools en aanpasbare sjablonen stelt Weblium clients in staat om hun private labels te maken met behoud van hun branding. Het is een goede keuze voor wie efficiënte en schaalbare webdesignoplossingen nodig heeft.

Weblium beste functies

Klanten voorzien van verbluffende websites met een eigen merknaam zonder de naam Weblium weer te geven

Vereenvoudig en automatiseer het aanmaken van websites en ontwerpbeslissingen op basis van gebruikersvoorkeuren

Creëer gepersonaliseerde webadressen om de merkidentiteit te versterken

Responsieve websites bouwen zonder geavanceerde technische vaardigheden

Weblium beperkingen

Mist geavanceerde SEO-aanpassingsopties in vergelijking met speciale SEO-tools

De bibliotheek met sjablonen is strak, maar niet uitgebreid genoeg voor nichebedrijven

Weblium prijzen

Gratis abonnement

Pro abonnement: $15/maand

Weblium beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

7. Akkio (Beste voor AI-gestuurde voorspellende white label analyses)

via Akkio Akkio is een intuïtief AI-platform dat voorspellende analyses voor bedrijven vereenvoudigt zonder dat hiervoor geavanceerde technische vaardigheden nodig zijn.

Akkio is perfect voor marketingbureaus, SaaS providers en eigenaren van bedrijven en integreert naadloos met verschillende datasets om bruikbare inzichten te leveren. De white label-mogelijkheden stellen organisaties in staat om AI-analytics onder hun eigen merknaam aan te bieden.

Akkio beste functies

AI-modellen bouwen en implementeren zonder programmeerkennis met behulp van een no-code platform

Verbinding maken met populaire tools zoals Salesforce, HubSpot en Google Spreadsheets

AI gebruiken om trends, klantgedrag en bedrijfsresultaten te voorspellen

Akkio beperkingen

Beperkte functies voor geavanceerde gegevenswetenschap in vergelijking met traditionele analyseplatforms

Het is mogelijk niet geschikt voor bedrijven die behoefte hebben aan diepgaande aanpassing van gegevens

Akkio prijzen

Weergave: Gratis

Gratis Basic : $49 per maand

: $49 per maand Professioneel : $99 per maand

: $99 per maand Bouwpakket : $999 per maand

: $999 per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Akkio beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. Clinked (Beste voor veilige samenwerking met clients en delen van documenten)

via Gekoppeld Clinked is een samenwerkingsplatform op maat van bedrijven die veilige client portals en white label oplossingen nodig hebben. Agentschappen, advocatenkantoren en financiële dienstverleners die vertrouwelijkheid en een klantgerichte branding voorop stellen, kunnen er hun voordeel mee doen.

Clinked stelt organisaties in staat om gepersonaliseerde portals te creëren met aangepaste branding, waardoor de communicatie met clients en het beheer van documenten in een veilige omgeving worden verbeterd.

Clinked beste functies

Deel, bewaar en beheer bestanden veilig met encryptie

Discussies, groepschats en Taakopdrachten direct binnen het platform faciliteren

Gebruik de mobiele apps van Clinked voor communicatie en updates onderweg

Clinked beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden van de interface in vergelijking met concurrenten

Er zijn relatief weinig geavanceerde integraties met tools van derden

Clinked prijzen

Lite : $119/maand

: $119/maand Standaard : $299/maand

: $299/maand Premium : $599/maand

: $599/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Clinked beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (100+ beoordelingen)

: 4.8/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (90+ beoordelingen)

9. PandaHR (het beste voor het stroomlijnen van HR-processen met white label aangepast)

via PandaHR PandaHR is een platform voor personeelsbeheer dat is ontworpen om HR-activiteiten voor bedrijven van elke grootte te vereenvoudigen.

PandaHR is speciaal ontwikkeld voor HR-consultants, SaaS-providers en wervingsbureaus. Met de white label-mogelijkheden van PandaHR kunnen ondernemingen het platform rebranden en HR-oplossingen onder hun eigen naam aanbieden.

PandaHR beste functies

Gemakkelijk onboarding, prestaties en offboarding bijhouden

Vereenvoudig het plaatsen van vacatures, het screenen van kandidaten en communicatie

PTO, afwezigheden en tijdregistraties bijhouden met geïntegreerde tijdsregistratie

PandaHR limieten

Functies voor rapportage zijn basaal en kunnen handmatig werk vereisen voor complexe analyses

Kleinere kennisbank voor training van gebruikers en probleemoplossing

PandaHR prijzen

Pay-as-you-go: $1.03 per werknemer per maand

PandaHR beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

10. Mautic (Beste voor open-source marketing automatisering met white label mogelijkheden)

via Mautic Als een robuuste open-source marketing automatisering mautic is een platform dat geschikt is voor bedrijven en bureaus die op zoek zijn naar een schaalbare, aanpasbare oplossing. Dankzij de white label-mogelijkheden kunnen bedrijven onder hun eigen merknaam op maat gemaakte marketingautomatiseringsservices aanbieden.

Met Mautic kunnen gebruikers gepersonaliseerde customer journeys creëren, e-mailcampagnes automatiseren en marketingprestaties analyseren, waarbij ze profiteren van de voltooide controle over branding en implementatie.

Mautic beste functies

Rebrand met uw logo, kleuren en aangepaste domeinen om merkoplossingen aan te bieden

Gebruik gegevensgestuurde tools om klanten te groeperen voor aangepaste campagnes

A/B-tests uitvoeren op uw campagnes om de prestaties te optimaliseren op basis van realtime gegevens

Mautic limieten

Vereist technische expertise voor installatie en onderhoud

Ondersteuning is beperkt beschikbaar in vergelijking met propriëtaire platforms, tenzij het een derde partij is

Prijzen van Mautic

Free Forever

Mautic beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (20+ beoordelingen)

: 4.6/5 (20+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

11. Invoice Ninja (Beste voor eenvoudige en aanpasbare factureringsoplossingen)

via Factuur Ninja Als je een bedrijf of freelancer bent en veelzijdige, gebruiksvriendelijke factureringssoftware nodig hebt, dan is Invoice Ninja een goede keuze. Het biedt aanpasbare sjablonen voor facturering, geïntegreerde verwerking van betalingen en een vereenvoudigde workflow voor tijdsregistratie, projectmanagement en onkosten.

Het multifunctionele platform van Invoice Ninja vereenvoudigt facturatie voor kleine bedrijven en grote ondernemingen, waardoor het eenvoudig is om betalingen te controleren en de werkstroom te verbeteren.

Factuur Ninja beste functies

Maak facturen in meer dan 100 valuta, waardoor internationale transacties eenvoudiger worden

Ondersteun meerdere betalingsopties, waaronder PayPal, ACH en kredietkaarten

Profiteer van integratie met meer dan 40 apps, waaronder Zapier en boekhoudtools

Factuur Ninja limieten

Beperkte functies voor rapportage in de lagere abonnementen

Af en toe bugs of fouten aangetroffen door sommige gebruikers

Factuur Ninja prijzen

Free Forever : gratis

: gratis Ninja Pro : $12/maand

: $12/maand Enterprise: $16/maand

Factuur Ninja beoordelingen en reviews

G2 : 4.3/5 (20+ beoordelingen)

: 4.3/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

12. Landingi (Beste voor white label landing page builder met aangepaste functies)

via Landingi Of u nu leadgeneratie pagina's of marketing funnels bouwt, Landingi biedt voltooide controle over ontwerp, branding en functie. Het is een krachtig platform voor het maken van landingspagina's .

Met eenvoudige functies voor slepen en neerzetten en een brede selectie sjablonen kunnen bedrijven goed presterende landingspagina's leveren die de merken van hun clients weerspiegelen zonder dat ze de technologie helemaal opnieuw hoeven te ontwikkelen.

Landingi beste functies

Landingspagina's ontwerpen en aanpassen zonder kennis van codering

Experimenten uitvoeren op de prestaties van landingspagina's om conversiepercentages te optimaliseren

Verbinding maken metCRM-systemen, e-mailmarketingtoolsen andere apps voor verbeterde werkstromen

Landingi beperkingen

Beperkte geavanceerde aanpassingsopties in vergelijking met andere platforms voor ervaren gebruikers

Sommige integraties zijn alleen beschikbaar in hogere abonnementen

Landingi prijzen

Gratis : gratis

: gratis Lite : $29/maand

: $29/maand Professioneel : $69/maand

: $69/maand Unlimited: $990/maand

Landingi beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (300+ beoordelingen)

: 4.5/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

Kies de juiste White Label SaaS-oplossing voor uw behoeften

White label SaaS platforms zijn een game-changer voor bedrijven die hun dienstenaanbod willen verbeteren met behoud van hun unieke merkidentiteit.

ClickUp is de ultieme keuze voor organisaties die op zoek zijn naar een veelzijdige en aanpasbare oplossing.

Met zijn robuuste tools voor projectmanagement met ClickUp, functies voor naadloze samenwerking en productiviteitsverhogende mogelijkheden kunnen bedrijven white label-oplossingen leveren die zowel efficiënt als effectief zijn.

ClickUp gebruiken betekent het langdurige proces van softwareontwikkeling overslaan en tegelijkertijd profiteren van de voordelen van een zeer schaalbare en clientgerichte tool. Aanmelden voor ClickUp en maak gebruik van het volledige potentieel van white label-oplossingen die uw merk naar nieuwe hoogten zullen brengen!