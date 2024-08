10 voorbeelden van merkpakketten om je te inspireren de jouwe te bouwen

Het is zaterdagavond. Je bent aan het koken en besluit dat je "Wine and Dine playlist" de perfecte muzikale begeleiding zou zijn. Je pakt je telefoon, opent de app en de muziek begint te spelen. Je hebt nauwelijks op je telefoon gekeken, maar je vingers tikten feilloos op Spotify.

In een wereld waarin we dagelijks gebombardeerd worden met duizenden beelden en berichten - van fysieke billboards tot digitale pop-ups - is een sterke merkidentiteit is niet alleen leuk om te hebben. Het is je ticket om op te vallen.

Denk aan hoe de speelse doodles van Google u doen glimlachen of hoe de warme, uitnodigende visuals van Airbnb u doen dromen van uw volgende uitje. Dit zijn geen gelukkige ongelukjes; ze zijn het resultaat van krachtige merkmanagement en zorgvuldig ontworpen merkkits die boekdelen spreken zonder een woord te zeggen.

In deze blogpost verkennen we de wereld van de brand kits en de beste voorbeelden van brand kits ter wereld. Van de bouwstenen die ze maken tot inspirerende tips, we delen hoe je een merkidentiteit kunt creëren die niet alleen gezien, maar ook gevoeld en onthouden wordt.

Wat is een brand kit?

Een brand kit is een uitgebreide verzameling visuele en conceptuele elementen die de identiteit van je merk definiëren. Het dient als een blauwdruk voor hoe een merk zich aan de wereld presenteert en zorgt voor consistentie in alle marketingkanalen en touchpoints.

Een brand kit wordt vaak verward met een brand style guide, maar omvat een breder bereik aan componenten. Een brand style guide richt zich meestal op de regels en richtlijnen voor het gebruik van merkelementen, terwijl een brand kit die elementen en extra middelen bevat die helpen bij het effectief uitvoeren van de merkstrategie.

De sleutelonderdelen van een brand kit zijn onder andere:

Logo's : Primaire, secundaire en variantlogo's voor verschillende toepassingen

: Primaire, secundaire en variantlogo's voor verschillende toepassingen Typografie : Lettertypefamilies, groottes en gebruiksrichtlijnen

: Lettertypefamilies, groottes en gebruiksrichtlijnen Kleurenpaletten: Primaire en secundaire kleuren met hexcodes en RGB waarden

Primaire en secundaire kleuren met hexcodes en RGB waarden Pagina lay-outs : Sjablonen voor verschillende marketingmaterialen

: Sjablonen voor verschillende marketingmaterialen Pictogrammen en grafische elementen : Aangepaste pictogrammen en ontwerpmotieven

: Aangepaste pictogrammen en ontwerpmotieven Doelgroepprofielen : Persona's die uw ideale klanten vertegenwoordigen

: Persona's die uw ideale klanten vertegenwoordigen Richtlijnen merkstem : Toon, stijl en berichtgevingsprincipes

: Toon, stijl en berichtgevingsprincipes Beeldstijl: Richtlijnen voor fotografie en illustraties

In tegenstelling tot een traditionele stijlgids die een lang document kan zijn, is een brand kit ontworpen voor praktisch, dagelijks gebruik. Het is een levende toolkit die meegroeit met je merk, zodat je snel updates kunt uitvoeren en de kit eenvoudig kunt verdelen onder de leden van je team en belanghebbenden.

Een brand kit centraliseert merkrichtlijnen en middelen, zodat uw team consistente content voor uw merk kan maken, of het nu gaat om een post in sociale media, een promotie-e-mail of een grootschalige reclamecampagne.

Volgens een 2021 studie leidde merkconsistentie tot een omzetstijging van minstens 10% voor meer dan 67% van de onderzochte bedrijven.

Voorbeelden van merkpakketten ter inspiratie

Laten we eens 10 uitzonderlijke voorbeelden van merkpakketten verkennen die de norm stellen in het beheer van merkidentiteit.

Deze brand kits laten zien hoe topbedrijven consistentie behouden en tegelijkertijd ruimte bieden voor creativiteit en aanpassing op verschillende platforms.

1. Google

De branding van Google is gericht op eenvoud, toegankelijkheid en innovatie. Het ontwerp is strak en gebruiksvriendelijk en weerspiegelt de missie van het bedrijf om de informatie van de wereld te organiseren en universeel toegankelijk te maken.

Google's open-source Material Design-systeem is een zeer aanpasbare ontwerptaal die doordringt in de merkidentiteit en zich uitstrekt over het gehele productecosysteem.

via Google Het gebruik van primaire kleuren - blauw, rood, geel en groen - en een schoon, schreefloos lettertype maken ruimte voor aanpasbaarheid op verschillende platforms, terwijl de herkenbare identiteit behouden blijft en een vrolijke en uitnodigende esthetiek wordt gecreëerd.

2. Spotify

Of je nu gefascineerd of geïrriteerd was door Spotify Wrapped, Spotify's beroemde eindejaarscampagne die gebruikersgegevens toont in een visueel aantrekkelijk en deelbaar format, je weet dat Spotify's brand kit een masterclass is in het vertalen van audio-ervaringen naar visuele identiteit.

via DesignStudio De rebranding werd lovend ontvangen, veroorzaakte een razernij in de sociale media en won tal van prestigieuze prijzen die de creativiteit en impact ervan erkenden. In de jaren na de rebranding schoot de waardering van Airbnb omhoog en overtrof die van de naaste concurrent met maar liefst $$29 miljard in minder dan vier jaar.

Andere sleutelelementen van hun merkpakket zijn:

Een kleurenpalet met een warme, roodachtige roze kleur ( Rausch ) als primaire kleur, aangevuld met een bereik van zachtere tinten geïnspireerd door wereldwijde culturen

) als primaire kleur, aangevuld met een bereik van zachtere tinten geïnspireerd door wereldwijde culturen De Cereal lettertypefamilie , ontworpen om vriendelijk en toegankelijk te zijn in meerdere talen

, ontworpen om vriendelijk en toegankelijk te zijn in meerdere talen Richtlijnen die de nadruk leggen op authentieke, niet-geënsceneerde beelden van echte huizen en ervaringen

Een aangepaste stijl in kaarten brengen die consistent is met hun algemene visuele identiteit

5. Slack

De merkkit van Slack balanceert professionaliteit met speelsheid en weerspiegelt de rol van het bedrijf in het aantrekkelijker en efficiënter maken van werkcommunicatie. De kit had echter niet altijd de functie van het huidige logo met vier druppels (of tekstballonnen) en vier ruitjes.

In een persbericht waarin het nieuwe logo werd aangekondigd, zei het bedrijf:

Ons eerste logo was gemaakt voordat het bedrijf werd gelanceerd. Het was onderscheidend en speels en het octothorpe (of pondsteken, of hash, of hoe je het ook noemt) leek op hetzelfde teken dat je voor kanalen in ons product ziet._ _Het was ook heel makkelijk om het fout te doen. Het had 11 verschillende kleuren en als het op een andere kleur dan wit werd geplaatst, of onder de verkeerde hoek (in plaats van de precies voorgeschreven 18º rotatie), of met de kleuren verkeerd getweakt, zag het er verschrikkelijk uit. Het deed ons pijn

Slack wilde een logo dat beter op schaal zou zijn, in één kleur zou werken en nog steeds de leuke, energieke persoonlijkheid van het merk zou uitstralen.

Het logo herontwerpen:

We brachten de kleuren terug van 11 naar slechts 4 primaire kleuren, plus Slacks handtekening in paars

De randen verscherpt voor een scherpere, meer gedefinieerde look

De precieze hoeken verwijderd zodat de Octothorpe (of hash) vorm organischer en toegankelijker aanvoelt

via Slack Het vereenvoudigde kleurenpalet en de strakke lijnen geven Slack ook een meer verheven, professionele look die aansluit bij hun push naar de zakelijke markt. Het herontwerp positioneert hen als een serieuze zakelijke tool, niet alleen als een leuke messaging app.

6. ClickUp ClickUp's merkkit wordt gekenmerkt door heldere en moderne kleuren, met als belangrijkste functies paars, roze, lichtblauw en geel. Deze kleuren weerspiegelen onze toewijding om productiviteit leuk te maken en de beste gebruikerservaring te bieden, wat ook onze belangrijkste kernwaarde is.

We hechten waarde aan duidelijkheid en leesbaarheid in onze communicatie en gebruiken daarom het moderne schreefloze lettertype Axiforma voor alle tekst.

Volg onze huisstijlrichtlijnen voor het gebruik van het ClickUp logo

Ons logo bevat verschillende variaties-zwart op een witte achtergrond, wit op een gekleurde achtergrond en het origineel met een pijl omhoog in een kleurverloop van onze merkkleuren-om aanpasbaar te zijn in verschillende contexten met behoud van merkherkenning.

De merkkit bevat ook wettelijke richtlijnen voor het gebruik van ClickUp's handelsmerken, om de integriteit van het merk te beschermen en tegelijkertijd partners en gebruikers in staat te stellen ClickUp op de juiste manier te promoten.

7. Hulu

Hulu's 100 pagina's tellende stijlrichtlijnen benadrukken duidelijkheid en efficiëntie, trouw aan haar missie om een gemakkelijke en plezierige streamingervaring te bieden.

Het meest interessante aan hun merkkit is misschien wel hun primaire merkkleur, bijgenaamd Hulu groen. In de woorden van het bedrijf:

Het vertegenwoordigt het frisse onderscheidende vermogen van ons merk en onderscheidt zich van meer traditionele entertainmentpaletten

Het handtekening heldere groen in combinatie met zwart creëert een opvallende visuele identiteit die onmiddellijk herkenbaar is.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Hulus-brand-kit-and-guidelines.png Hulus-merk-kit-en-richtlijnen /%img/

via Hulu Het gedurfde kleurenpalet wordt gecombineerd met eenvoudige typografie om een modern, gebruiksvriendelijk ontwerp te creëren dat opvalt tegen verschillende achtergronden.

De brand kit bevat ook gedetailleerde instructies over het gebruik, de ruimte en de plaatsing van logo's om consistentie te behouden. Het bevat ook een sectie over de tone of voice, om ervoor te zorgen dat alle communicatie in lijn is met de identiteit van het merk.

8. Yelp

De merkkit van Yelp benadrukt de toewijzing van het bedrijf om mensen in contact te brengen met geweldige lokale bedrijven via door gebruikers gegenereerde beoordelingen en beoordelingen.

Het merk is opgebouwd rond een paar sleutelelementen:

De naam en het logo van Yelp

De naam Yelp en het logo vertegenwoordigen de missie van het bedrijf om consumenten te helpen bedrijven te vinden die ze kunnen vertrouwen. Het "burst" symbool in het logo is bedoeld om het gevoel van ontdekking weer te geven wanneer iemand een geweldig lokaal bedrijf vindt.

via Yelp Brandrichtlijnen

Yelp geeft duidelijke richtlijnen voor het gebruik van hun branding, waaronder:

Gebruik de logo's "Find us on Yelp", "Yelp for Business" of "Yelp for Restaurants" om je aanwezigheid op Yelp aan te geven

Wijzig of vervorm de logo's niet, behalve om de grootte te veranderen met behoud van verhoudingen

Ken review uittreksels op de juiste manier toe door de Yelp gebruikersnaam, review datum en een link terug naar de originele content op te nemen

Gebruik de sterrenafbeelding van Yelp niet om te verwijzen naar je gemiddelde beoordeling, maar gebruik de dynamische online "beoordelingen" functie

Focus op de gemeenschap

Het merk Yelp is opgebouwd rond zijn gemeenschap van beoordelaars, bekend als "Yelpers". Het bedrijf moedigt reviewers aan om echte namen en foto's te gebruiken en erkent top bijdragers via het Yelp Elite Squad programma. Yelp heeft community managers in dienst die in contact treden met reviewers en gebeurtenissen organiseren.

Door zijn merkelementen duidelijk te definiëren en een levendige gemeenschap te stimuleren, wil Yelp een vertrouwd platform bieden voor consumenten om lokale bedrijven te ontdekken en met hen in contact te komen. De merkrichtlijnen zorgen voor een consistente weergave van de identiteit van Yelp op alle touchpoints.

9. Shopify

Shopify's brand kit is ontworpen om ondernemers te inspireren en kracht te geven. Hun esthetiek is laagdrempelig en weerspiegelt de missie van het merk om e-commerce voor iedereen toegankelijk te maken. Hun visuele identiteit combineert een strakke, professionele look met elementen die staan voor groei en mogelijkheden.

Gebruik ClickUp's 15+ weergaven om merkactiva te organiseren zoals u dat wilt

5. Verzamel alles in een deelbaar merkboek

Verzamel ten slotte al je merkactiva in een uitgebreide, gebruiksvriendelijke gids. Neem voorbeelden op van juist en onjuist gebruik en downloadbare middelen en sjablonen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-355.png ClickUp sjabloon voor merkboek https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6056928&department=marketing Meer informatie /$$$cta/ Het sjabloon voor ClickUp Brand Book biedt een uitstekend uitgangspunt voor deze compilatie.

Het zorgt voor een consistente look en feel voor alle marketingmaterialen door duidelijke richtlijnen te geven voor de merkrepresentatie voor werknemers en partners. Gebruik het om het oorsprongsverhaal van je merk en de bepalende verhaallijnen te documenteren.

6. Bewaken en beoordelen

Controleer regelmatig je merkrichtlijnen om ervoor te zorgen dat ze relevant blijven. Zorg voor periodieke herzieningen in ClickUp-taak gebruiken met terugkerende taken of herinneringen om alles up-to-date te houden.

Maak tijdens dit proces gebruik van de samenwerkingsfuncties van ClickUp om de werkstroom te stroomlijnen en feedback te verzamelen - opmerkingen en Hulpmiddelen voor Redactie helpen discussies over ontwerpelementen te vergemakkelijken en automatiseringen brengen relevante leden van het team op de hoogte wanneer nieuwe elementen worden toegevoegd of richtlijnen worden bijgewerkt. ClickUp's sjabloon voor de merkstijlgids kan dienen als een centrale hub voor al deze elementen en een duidelijk overzicht bieden van de voortgang van de ontwikkeling van uw merkkit.

Creëer een blijvende merkveroudering met ClickUp

Een sterke en consistente merkidentiteit is een krachtige differentiator. Uw merkkit is de sleutel tot het ontsluiten van dit potentieel en maakt een impactvolle merkervaring mogelijk via alle kanalen

De voorbeelden van brand kits die we hebben onderzocht, tonen aan dat ze verder gaan dan louter esthetiek. Ze omvatten de persoonlijkheid, waarden en unieke positie van een merk in de markt. Of het nu Google's aanpasbare ontwerpsysteem is of Airbnb's community-gerichte aanpak, elke brand kit ondersteunt specifieke zakelijke doelen en verwachtingen van het publiek.

Het creëren en onderhouden van een uitgebreide merkidentiteitskit is een continu proces dat zorgvuldige abonnementen, creativiteit en samenwerking vereist. Gebruik maken van merkbeheersoftware tools zoals ClickUp kunnen dit proces helpen stroomlijnen, zodat uw merkkit een levend, evoluerend bedrijfsmiddel blijft dat met uw bedrijf meegroeit.

Investeer de tijd en middelen in het ontwikkelen van een robuuste merkkit en u zult een basis leggen voor merkherkenning, -loyaliteit en -succes op de lange termijn. Meld u aan voor ClickUp vandaag nog!