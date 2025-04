10 Beste CRM-software voor activabeheer voor 2025

Het beheren van financiële activa en het opbouwen van sterke relaties met klanten zijn essentieel voor succes in de vermogensbeheersector.

Zonder de juiste tools kunt u te maken krijgen met inefficiëntie, ongeorganiseerde gegevens en gemiste groeikansen. Een effectief CRM voor vermogensbeheer kan de manier veranderen waarop u vermogen bijhoudt, met clients omgaat, klantloyaliteit stimuleert en de regelgeving naleeft.

Dus, hoe vindt u een geschikte CRM-oplossing voor activabeheer?

In deze gids worden de 10 beste softwaretoepassingen voor activabeheer besproken om u te helpen uw activa efficiënt te beheren. 🚀

#

⏰ 60-seconden samenvatting

clickUp: Het beste voor financieel projectmanagement en relaties met klanten

salesforce: Het beste voor efficiënt relatiebeheer

microsoft Dynamics: het beste voor het stroomlijnen van de toeleveringsketen

altvia: Beste voor het beheren van deals met privékapitaal

dealCloud: Beste voor het beheren van deal pipelines in de financiële dienstverlening

hubSpot: Beste voor het verbeteren van client engagement

pipedrive: Het beste voor het vereenvoudigen van dealmanagement en het automatiseren van workflows

backstop Solutions: Beste voor het beheren van investor relations en portfolio

satuit: Beste voor het opbouwen van relaties met investeerders

redtail CRM: Het beste voor het bijhouden van klantgegevens en het beheren van relaties met klanten

Wat moet u zoeken in een vermogensbeheer CRM-software?

Als u op zoek bent naar de beste oplossing voor activabeheer, geef dan prioriteit aan functies die de productiviteit verhogen, processen optimaliseren en relaties met klanten versterken. Hier zijn enkele belangrijke functies om te overwegen in CRM-software :

Gecentraliseerd dashboard : Biedt vermogensbeheerders een overzicht van vermogensgegevens, relaties met clients en prestaties van portfolio's voor naadloos beheer

: Biedt vermogensbeheerders een overzicht van vermogensgegevens, relaties met clients en prestaties van portfolio's voor naadloos beheer Client data management : Stelt vermogensbeheerders in staat om klantgegevens te organiseren en bij te werken, voor efficiënte rapportage en beheer van relaties met beleggers

: Stelt vermogensbeheerders in staat om klantgegevens te organiseren en bij te werken, voor efficiënte rapportage en beheer van relaties met beleggers Hulpmiddelen voor het bijhouden van activa : Vergemakkelijken vermogensbeheer op afstand door fysieke en financiële activa in realtime te volgen, voor een beter portfoliobeheer

: Vergemakkelijken vermogensbeheer op afstand door fysieke en financiële activa in realtime te volgen, voor een beter portfoliobeheer Meerdere weergaven : Biedt flexibele opties zoals lijsten, kalenders of Kanban-weergaven om vermogensbeheerders te helpen taken te visualiseren, activiteiten te beheren en de prestaties van portfolio's effectief bij te houden

: Biedt flexibele opties zoals lijsten, kalenders of Kanban-weergaven om vermogensbeheerders te helpen taken te visualiseren, activiteiten te beheren en de prestaties van portfolio's effectief bij te houden Aanpasbare velden : Stel vermogensbeheerders in staat om CRM-systemen aan te passen aan specifieke bedrijfsbehoeften, waardoor het een gespecialiseerde oplossing voor de sector wordt

: Stel vermogensbeheerders in staat om CRM-systemen aan te passen aan specifieke bedrijfsbehoeften, waardoor het een gespecialiseerde oplossing voor de sector wordt Documentatiebeheer : Stel vermogensbeheerders in staat om belangrijke documenten, zoals contracten, softwarelicenties en client rapportages, op te slaan, te organiseren en terug te vinden in het CRM-systeem

: Stel vermogensbeheerders in staat om belangrijke documenten, zoals contracten, softwarelicenties en client rapportages, op te slaan, te organiseren en terug te vinden in het CRM-systeem Naleving van regelgeving : Ondersteun bedrijven bij het naleven van nieuwe regelgeving en verlengingsdata en zorg tegelijkertijd voor een nauwkeurige rapportage voor institutionele beleggers en hedgefondsen

: Ondersteun bedrijven bij het naleven van nieuwe regelgeving en verlengingsdata en zorg tegelijkertijd voor een nauwkeurige rapportage voor institutionele beleggers en hedgefondsen E-mailbeheer: Stroomlijn de communicatie op één plek om interacties bij te houden, follow-ups te beheren en de relaties met klanten in de hele sector te verbeteren

➡️ Lees meer: Ontdek de top 15 van software asset management tools die u moet proberen om uw software-assets te optimaliseren, kosten te verlagen en operationele efficiëntie te verhogen.

De 10 beste CRM-software voor activabeheer om te gebruiken

Dit zijn de 10 beste software voor activabeheer om u te helpen uw activiteiten te verfijnen en groei te stimuleren in de concurrerende activabeheerbranche:

1. ClickUp (🏆 Beste voor financieel projectmanagement en relaties met klanten) ClickUp is de alles app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chatten combineert - allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Met ClickUp kunt u uw financiële projectmanagement taken optimaliseren, uitgaven bijhouden en financiële workflows beheren. Je kunt ook duidelijke doelen instellen, de voortgang moeiteloos bijhouden en in realtime samenwerken met je team.

Meer informatie

ClickUp CRM tool

De ClickUp CRM hulpprogramma stelt u in staat om al uw relaties met klanten naadloos te beheren. U kunt leads, deals, contacten en fases in de verkoop bijhouden op één platform. Met de vele functies, zoals aangepaste statussen, aangepaste velden en meerdere weergaven, kunt u het CRM-systeem perfect afstemmen op uw werkstroom voor activabeheer.

Meer informatie

ClickUp Kanban

Zo kunt u bijvoorbeeld aangepaste velden maken zoals Volgdatum of Afzetgrootte om uw leads beter te organiseren en taken prioriteit te geven. Met de tool kunt u al uw verkoopfasen visualiseren in ClickUp Kanban weergave en sleep en zet deals neer naarmate ze vorderen.

Wat het gebruik van de CRM-oplossing nog beter maakt, is de ClickUp Automatiseringen functie. Hiermee kunt u herinneringen instellen voor follow-ups of een melding krijgen wanneer de status van een deal verandert, zodat u niets over het hoofd ziet.

Bekijk hoe ClickUp Automatiseringen jouw team kan helpen

Bovendien biedt ClickUp duizenden aanpasbare sjablonen voor elke zakelijke behoefte.

Of het nu gaat om de instelling van opvolgingstaken, het bewaken van verkoopfasen of het gebruik van automatisering om notificaties te sturen wanneer een taak moet worden uitgevoerd, de ClickUp CRM sjabloon vereenvoudigt alles.

De ClickUp sjabloon voor activabeheer helpt ook bij het bijhouden en beheren van bedrijfsmiddelen zoals apparatuur, software of inventaris. Hiermee kunt u de voorwaarden van activa bewaken, reparaties bijhouden en aankoopgegevens efficiënt en zonder gedoe vastleggen.

➡️ Meer lezen: 12 Gratis CRM sjablonen: Excel, Google Spreadsheets & ClickUp

📍ClickUp beste functies

Visualiseer en organiseer de voortgang van klanten door verschillende fases van accounts, van onboarding tot retentie, allemaal in één interface met ClickUp Kanban

Gebruik widgets om sleutelgegevens zoals customer lifetime value, gemiddelde grootte van deals en retentiepercentages in realtime te controleren met behulp van ClickUp Dashboards Samen voorstellen, standaard werkprocedures (SOP's) en wiki's opstellen met ClickUp Documenten Herhaalde taken zoals het toewijzen van taken, het bijwerken van statussen of het verzenden van follow-up e-mails automatiseren met ClickUp-taak automatisering

Bewaak de duur van taken en zorg voor een nauwkeurige facturering en kostenanalyse voor financiële projecten met ClickUp tijdsregistratie 🔍 ClickUp beperkingen

De mobiele ClickUp app heeft mogelijk niet alle functies van de desktop-app

Het platform kan ingewikkeld zijn voor nieuwe, niet-technisch onderlegde gebruikers

💰 ClickUp prijzen

Free forever : gratis

: gratis Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7/maand per lid

⭐ ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

ClickUp is een uitzonderlijk uitgebreide tool voor projectmanagement waarmee we ons team kunnen organiseren, efficiënt kunnen samenwerken en taken kunnen automatiseren in één omgeving. Het biedt ons functies zoals Kanban-borden, Gantt grafieken, samenwerkingsdocumenten, codeloze automatiseringen en tijdsregistratie. Een reviewer op G2 2. Salesforce (🏆 Beste voor efficiënt beheren van relaties met klanten)

Via verkoopafdeling_ Salesforce is een krachtige CRM in de cloud die vermogensbeheerders, financiële adviseurs en beleggingsfirma's helpt bij het organiseren van clientgegevens, het bijhouden van financiële activa en het verbeteren van het relatiebeheer met beleggers.

De functies van Salesforce vereenvoudigen complexe processen zoals het onboarden van klanten en het bijhouden van compliance, zoals geautomatiseerde workflows, realtime analyses en aanpasbare dashboards.

voorbeeld: Adviseurs kunnen het gebruiken om gepersonaliseerde rapportages te genereren voor institutionele beleggers, wat zorgt voor betere besluitvorming en klantenbinding.

📍Salesforce beste functies

Doelen, investeringen en familie-ecosystemen bijhouden voor betere financiële abonnementen

Verhoog de efficiëntie met geautomatiseerde onboarding van clients en documentbeheer

Gebruik voorspellende analyses om te anticiperen op de behoeften van clients

🔍Salesforce limieten

Het is het meest geschikt voor ondernemingen, niet voor kleinschalige operaties, vanwege de hoge kosten

Gebruikers hebben gerapporteerd dat de werkstroom hapert bij het werken met grote datasets

💰Salesforce-prijzen

Verkoop : $300/maand per gebruiker

: $300/maand per gebruiker Service : $300/maand per gebruiker

: $300/maand per gebruiker Verkoop en Service : $325/maand per gebruiker

: $325/maand per gebruiker Einstein 1 voor verkoop en service: $700/maand per gebruiker

⭐Salesforce beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (20+ beoordelingen)

4.2/5 (20+ beoordelingen) Capterra: N/A (niet genoeg beoordelingen)

Salesforce is het platform dat we in ons bedrijf gebruiken om onze klanten van dienst te zijn en hen een bevredigende ervaring te bieden. Salesforce heeft een kunstmatig intelligentiesysteem dat het gedrag en de behoeften van onze klanten analyseert en automatisch toepassingssuggesties genereert om aan hun behoeften te voldoen. Een reviewer op G2 💡 Pro Tip: Optimaliseer uw CRM-proces met deze vijf essentiële stappen om uw strategie effectief vorm te geven! Gebruik gegevens en marketinginspanningen om potentiële klanten te vinden

Sluit de deal met duidelijke, tijdige voorstellen en follow-ups

Bepaal welke leads aansluiten bij uw target doelgroep en prioriteiten

Zorg voor tevredenheid door query's te beantwoorden en loyaliteit aan te moedigen

Bouw relaties op door gepersonaliseerde communicatie en aanbiedingen

3. Microsoft Dynamics (🏆Beste voor het stroomlijnen van de toeleveringsketen)

via Microsoft Dynamics Met Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management kunt u activa, activiteiten en relaties met klanten effectief beheren.

Gebruikers uit alle sectoren, van productie tot detailhandel, maken gebruik van de mogelijkheden. Dankzij de intuïtieve dashboards kunnen gebruikers kosten en prestaties gemakkelijk controleren, waardoor operationele risico's worden verminderd.

Functies zoals het in kaart brengen van de locatie van bedrijfsmiddelen, het bijhouden van de levenscyclus en realtime rapportage stellen bedrijven in staat stilstand te verminderen en onderhoud te beheren om de operationele efficiëntie te verbeteren.

📍De beste functies van Microsoft Dynamics

Activa bijhouden en levenscyclusbeheer automatiseren om de operationele transparantie te verbeteren

De onderhoudsbehoeften van apparatuur voorspellen met behulp van AI om kosten te besparen

Verkrijg bruikbare inzichten met vooraf opgestelde prestatiecijfers zoals het bijhouden van stilstandtijden

🔍 Microsoft Dynamics limieten

Hoge aanloopkosten, wat kleinere bedrijven kan afschrikken

Gebruikers hebben incidentele prestatievertragingen gerapporteerd tijdens intensief gebruik

💰 Microsoft Dynamics prijzen

Dynamics 365 Supply Chain Management : $210/maand per gebruiker

: $210/maand per gebruiker Dynamics 365 Supply Chain Management Premium : $300/maand per gebruiker

: $300/maand per gebruiker Dynamics 365 Intelligent Order Management: $300/maand

⭐ Beoordelingen en recensies over Microsoft Dynamics

G2: 3.7/5 (100+ beoordelingen)

3.7/5 (100+ beoordelingen) Capterra: N/A (niet genoeg beoordelingen)

🔍 Wist je dat? Pareto hoofdsom zegt dat ongeveer 80% van de omzet van een bedrijf vaak afkomstig is van de 20% meest loyale klanten. Laten we deze VIP's prioriteit geven en je business zien stijgen! 🚀

4. Altvia (🏆 Beste voor het beheren van deals met privékapitaal)

via Altvia Als je op zoek bent naar een CRM voor alternatief vermogensbeheer, dan is Altvia een uitstekende keuze. Het is op maat gemaakt voor privévermogen, durfkapitaal en andere alternatieve investeringen.

Altiva optimaliseert de relaties met investeerders, het beheer van deals en communicatieprocessen, waardoor de activiteiten efficiënter worden.

Het biedt ook portals voor beleggers, dataruimtes en compliance tools waarmee u rapporten voor beleggers naadloos kunt beheren, documenten veilig kunt delen en compliance-activiteiten kunt bijhouden.

📍Altvia de beste functies

Gebruik gedetailleerde checklists en statistieken om deals te evalueren en de voortgang van fondsen efficiënt te bewaken

Communicatie beheren en belanghebbenden eenvoudig toegang geven tot rapportages en updates

Dashboards aanpassen om de prestaties van het dashboard en de productiviteit van het team in realtime bij te houden

🔍Altvia limieten

De tool heeft geen gratis versie of proefversie om te testen voor aankoop

Het is voornamelijk bedoeld voor privévermogen, waardoor het gebruik voor algemene taken op het gebied van vermogensbeheer beperkt is

💰Altvia prijzen

Aangepaste prijzen

⭐Altvia beoordelingen en recensies

G2: N/A (niet genoeg beoordelingen)

N/A (niet genoeg beoordelingen) Capterra: N/A (niet genoeg beoordelingen)

Altvia begrijpt de behoeften van beleggingsondernemingen en dat is te zien tijdens het implementatieproces. Geweldige out of the box functies en gemakkelijk aangepast met hun geweldige team. Een reviewer op Capterra ➡️ Meer lezen: Wilt u relaties met klanten en werkstromen verbeteren en de efficiëntie verhogen? Ontdek de 10 beste voorbeelden van CRM-software en hun gebruikscases om de productiviteit te verhogen , op maat gemaakt voor verschillende industrieën en groottes van bedrijven!

5. DealCloud (🏆 Beste voor het beheren van dealpijplijnen in de financiële dienstverlening)

via DealCloud DealCloud is een toonaangevend vermogensbeheer-CRM op maat voor investment banking, private equity, vastgoed en andere professionele diensten. U kunt het gebruiken om pijplijnen te beheren, relaties bij te houden en de uitvoering van deals te verbeteren.

Deal Cloud stelt bedrijven in staat om gegevens te centraliseren, workflows te optimaliseren en de samenwerking te verbeteren. Het biedt ook functies zoals aangepaste dashboards, tools voor rapportage en AI-gestuurde inzichten.

Deze mogelijkheden vereenvoudigen portfolio monitoring, compliance management en het bijhouden van kansen.

📍DealCloud beste functies

Dashboards aanpassen voor weergave van deal pipelines, KPI's en teamactiviteiten op één plek

Relaties bijhouden door contacten en accounts te koppelen, zodat u geen verbindingen mist bij het nastreven van deals

Genereer gedetailleerde rapporten met ingebouwde analyses voor het bijhouden van prestaties en updates van investeerders

🔍 DealCloud limieten

Gebruikers hebben aangetekend dat de functie voor e-mailmarketing niet intuïtief en gebruiksvriendelijk is

De functies voor rapportage en exporteren zijn traag en bevatten bugs

💰DealCloud-prijzen

Aangepaste prijzen

⭐DealCloud beoordelingen en recensies

G2: N.v.t. (niet genoeg beoordelingen)

N.v.t. (niet genoeg beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (20 beoordelingen)

6. HubSpot (🏆 Beste voor het verbeteren van de betrokkenheid van clients)

via HubSpot Voor bedrijven die hun clientbetrokkenheid willen verbeteren en hun gegevens beter willen organiseren, biedt HubSpot een uitgebreid CRM-platform.

Met het gecentraliseerde dashboard kunnen vermogensbeheerders interacties met clients bijhouden - e-mails, gesprekken en vergaderingen - op één plek.

HubSpot bevat ook analyse- en rapportagetools die intuïtieve inzichten bieden in klantgedrag en portfolioprestaties. De gegevens helpen je geïnformeerde beslissingen te nemen, trends te identificeren en strategieën te optimaliseren voor betere resultaten.

📍HubSpot beste functies

Tot één miljoen contacten met gedetailleerde informatie opslaan en organiseren

Creëer en plan e-mails en werkstromen om leads te voeden zonder handmatige inspanning

Ontvang realtime notificaties wanneer contactpersonen e-mails openen of op koppelingen klikken, voor tijdige follow-ups

🔍 HubSpot beperkingen

Gratis abonnementen hebben beperkingen op het aantal e-mails dat maandelijks kan worden verzonden

Het wordt superduur met jaarlijkse contracten en geen vroegtijdige beëindiging

💰 HubSpot prijzen

Gratis

Starter Klantenplatform : $20/maand (voor één zetel)

: $20/maand (voor één zetel) Professioneel Klantenplatform : $1.300/maand (voor vijf zetels)

: $1.300/maand (voor vijf zetels) Klantenplatform Enterprise: $4.300/maand (voor zeven zetels)

⭐ Beoordelingen en recensies van HubSpot

G2: 4.4/5 (12000 beoordelingen)

4.4/5 (12000 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4000 beoordelingen)

"HubSpot Marketing Hub is een ongelooflijk veelzijdig platform dat gebruiksgemak combineert met krachtige marketingtools. Een van de opvallendste functies is de intuïtieve interface, waardoor het navigeren door complexe campagnes eenvoudig aanvoelt, zelfs voor mensen zonder uitgebreide technische expertise" Een reviewer op G2 💡 Pro Tip: Verbeter de organisatie van uw content en verhoog de efficiëntie van uw teams door het volgende te leren hoe u een werkstroom voor digitaal activabeheer kunt maken . Begrijp de sleutel stappen voor het naadloos beheren, openen en delen van digitale middelen!

7. Pipedrive (🏆 Beste voor het vereenvoudigen van dealbeheer en automatisering van werkstromen)

via pipedrive_ Pipedrive is een gebruiksvriendelijk CRM-platform dat u helpt uw verkoopproces te organiseren met visuele pijplijnen. Het laat je deals beheren, taken bijhouden en workflows automatiseren, waardoor je een real-time overzicht krijgt van waar elke client of deal zich bevindt in het verkooptraject.

Pipedrive biedt functies zoals lead- en contactbeheer, dashboards voor rapportage, e-mail bijhouden en een mobiele app die de productiviteit verhoogt.

Het integreert ook naadloos met je e-mail, zodat je communicatie kunt bijhouden en ervoor kunt zorgen dat je geen interactie met de client mist.

📍Pipedrive beste functies

Gebruik werkstroom sjablonen om de voortgang van deals te beheren en automatisch herinneringen te sturen

Leads efficiënt bijhouden met een gecentraliseerde inbox die leads bundelt totdat ze klaar zijn voor kwalificatie

Synchroniseer met Gmail of Outlook om het openen en klikken van e-mails bij te houden

🔍 Pipedrive limieten

Mist geavanceerde analyses voor gegevensgestuurde beslissingen

Documentbeheer is alleen beschikbaar in hogere abonnementen

💰 Pipedrive-prijzen

Essential : $14/maand per zetel

: $14/maand per zetel Geavanceerd : $29/maand per zetel

: $29/maand per zetel Professioneel : $59/maand per zetel

: $59/maand per zetel Power : $69/maand per zetel

: $69/maand per zetel Enterprise: $99/maand per zetel

⭐ Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (2000 beoordelingen)

4.3/5 (2000 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3000 beoordelingen)

➡️ Meer lezen: 10 Software voor digitaal beheer van merkactiva

8. Backstop Solutions (🏆 Beste voor het beheren van investor relations en portfolio)

via Backstop Oplossingen Backstop Solutions optimaliseert de manier waarop investeerders, hedgefondsen en private-equitybedrijven hun activiteiten beheren. Deze vermogensbeheersoftware vereenvoudigt workflows, stimuleert due diligence en bevordert samenwerking.

U kunt functies zoals gecentraliseerde opslagruimte voor gegevens, rapportagehulpmiddelen en prestatieanalyses gebruiken voor investor relations, portfoliobeheer en bijhouden van naleving.

Zo kunt u bijvoorbeeld client updates automatiseren en realtime inzicht krijgen in portfolio's om de communicatie en efficiëntie te verbeteren.

📍 Backstop Solutions beste functies

Relaties met beleggers beheren met gecentraliseerd bijhouden van contacten en activiteiten om de communicatie met clienten te verbeteren

Automatisering van werkstromen voor snellere en foutloze operationele processen op verschillende afdelingen

De prestaties van portfolio's bewaken met behulp van real-time analyses voor betere investeringsbeslissingen

🔍Backstop Solutions limieten

Het biedt geen gratis proefversie of gratis versie om te testen voordat de abonnementen worden aangeschaft

Gebruikers hebben aangetoond dat de tool achterloopt bij het werken met grote datasets

💰Backstop Solutions prijzen

Aangepaste prijzen

⭐ Beoordelingen en recensies van Backstop Solutions

G2: 4.7/5 (40 beoordelingen)

4.7/5 (40 beoordelingen) Capterra: N/A (niet genoeg beoordelingen)

💡 Pro Tip: Benieuwd hoe effectief IT asset management uw business helpt ? U kunt kosten verlagen, productiviteit verbeteren en veiligheid verhogen door uw IT-middelen efficiënt bij te houden en te beheren. Daarom:

Vermijd onnodige aankopen door het gebruik van bestaande IT-middelen te optimaliseren

Identificeer en beperk risico's door ervoor te zorgen dat alle middelen bijgewerkt zijn en voldoen aan de voorschriften

Optimaliseer activiteiten door te weten welke tools en systemen beschikbaar zijn en functioneren⚙

9. Satuit (🏆 Beste voor het opbouwen van relaties met investeerders)

via Satuit Satuit is een op maat gemaakte vermogensbeheersoftware voor vermogensbeheerders, participatiemaatschappijen en vermogensbeheerders. Het blinkt uit in relatiebeheer, clientcommunicatie en naleving van de regelgeving.

Satuit maakt het bijhouden van e-mails en het beheren van client engagementen heel eenvoudig. Het helpt je ook om de groei van je business te verbeteren en de clienttevredenheid te verhogen.

De naadloze integratie met tools als DocuSign en portfolio systemen verbeteren de nauwkeurigheid van de werkstroom en de operationele efficiëntie.

📍Satuit beste functies

Relaties met klanten bijhouden via aangepaste dashboards voor realtime inzichten

Taken op het gebied van compliance bewaken met controletrajecten en functies voor rapportage

Automatiseer het bijhouden van communicatie via e-mails, gesprekken en vergaderingen

🔍Satuit limieten

Gebruikers hebben gemeld dat de abonnementen van de tool niet erg transparant zijn

De gebruikersinterface van de tool is niet erg intuïtief

💰Satuit prijzen

Satuit Essentials : $150/maand

: $150/maand Satuit Premium : Vanaf $200/maand

: Vanaf $200/maand Satuit Enterprise: Vanaf $300/maand

⭐Satuit beoordelingen en recensies

G2: N/A (niet genoeg beoordelingen)

N/A (niet genoeg beoordelingen) Capterra: N/A (niet genoeg beoordelingen)

De software voldoet aan onze CRM-behoeften en wordt voortdurend verbeterd. Het client relations team is uitstekend en altijd beschikbaar om ons te helpen. Ook worden er regelmatig trainingswebinars aangeboden._ Een reviewer op G2 10. Redtail CRM (🏆 Het beste voor het bijhouden van klantgegevens en het beheren van relaties met klanten)

via Redtail CRM Redtail CRM is vermogensbeheersoftware op maat voor financiële professionals, met name adviseurs en planners, om het relatiebeheer met de client te verbeteren.

Het biedt een intuïtieve interface die workflows verbetert, klantgegevens bijhoudt en belangrijke taken automatiseert zoals bulk e-mailmarketing en het genereren van rapporten.

U kunt uw klantendossiers en leads eenvoudig organiseren met Redtail en zelfs bepaalde taken automatiseren, zoals het toewijzen van specifieke acties aan clients of leden van uw team. Dit bespaart u tijd en verhoogt de productiviteit.

📍Redtail CRM beste functies

Gegevens van clients naadloos bijhouden met uitgebreide profielen, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot sleutelinformatie

Efficiënte automatisering van werkstromen om terugkerende taken te beheren en voortgang bij te houden

Integreer met financiële tools zoals Morningstar en Riskalyze voor verbeterde functies

🔍 Redtail CRM limieten

Sommige gebruikers zeggen dat de gebruikersinterface van de tool verouderd is

Het biedt beperkte integraties vergeleken met andere populaire CRM-oplossingen

💰 Prijzen van Redtail CRM

Lancering $45/maand per gebruiker

$45/maand per gebruiker Groei : $65/maand per gebruiker

: $65/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

⭐ Beoordelingen en recensies over Redtail CRM

G2: 4.3/5 (130 beoordelingen)

4.3/5 (130 beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (80 beoordelingen)

🔍 Wist u dat? Gepersonaliseerde marketing e-mails kunnen de doorklikratio verhogen door 14% en conversies met 10%. Een CRM kan je helpen om je publiek te segmenteren en je berichten op maat te maken. 🎯

Creëer uw positie in de vermogensbeheersector met ClickUp!

Effectief activabeheer is cruciaal omdat het zorgt voor optimaal gebruik van middelen, kosten verlaagt en risico's minimaliseert.

Een vermogensbeheerder kan bijvoorbeeld de bovenstaande CRM-platforms voor vermogensbeheer gebruiken om investeringen van klanten bij te houden, markttrends te analyseren en aangepaste rapportages te genereren.

Maar als u op zoek bent naar een geavanceerde tool met veel functies om uw financiële projecten te beheren, gegevens van klanten op te slaan en relaties met klanten te verbeteren, overweeg dan ClickUp.

Hiermee kunt u activa bijhouden, onderhoudsschema's beheren, rapporten genereren en samenwerken met teamleden - allemaal binnen één platform.

Dus waarom wachten? Meld u aan op ClickUp vandaag nog en revolutioneer uw vermogensbeheerproces!