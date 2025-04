Top 15 van Software Asset Management tools die je moet proberen in 2025

53% van de IT Teams hebben geen voltooide zichtbaarheid in hun technologische activa. En dat is een wake-up call voor CTO's!

Door nauw samen te werken met IT teams heb ik gezien hoe bedrijven te veel uitgeven aan technologie zonder het gebruik van hun software-assets te kennen. Het resultaat? Ze zijn niet in staat om het maximale uit hun IT-budget te halen en lopen risico's op het gebied van compliance en cyberbeveiliging.

Maar door de juiste software-asset managementtool te implementeren, verandert het hele spel. Met tools voor het beheer van softwaremiddelen kunt u uw IT-middelen gemakkelijk bijhouden en beheren. Ze geven inzicht in het gebruik van assets, zodat u weloverwogen investeringsbeslissingen kunt nemen.

Samen met de IT-experts van ClickUp heb ik een lijst samengesteld van de beste tools voor software asset management, zodat u slimmere IT-beslissingen kunt nemen.

Laten we beginnen!

Wat is software voor softwareactivabeheer (SAM)?

SAM-software is een uitgebreid platform voor het bijhouden en beheren van software-assets gedurende hun hele cyclus. Het helpt u om automatisch softwarelicenties en -abonnementen aan te schaffen, in te zetten en te beheren en het gebruik van software bij te houden om maximale waarde uit uw software-investeringen te halen.

Hier zijn een paar redenen waarom software asset management platforms belangrijk zijn voor uw organisatie:

Optimaliseert uitgaven : Identificeer ongebruikte softwarelicenties en optimaliseer de uitgaven voor softwarelicenties door te investeren in licenties die u daadwerkelijk nodig hebt

: Identificeer ongebruikte softwarelicenties en optimaliseer de uitgaven voor softwarelicenties door te investeren in licenties die u daadwerkelijk nodig hebt Reduceer compliance risico : Handhaaf te allen tijde de naleving van softwarelicenties om boetes en juridische geschillen als gevolg van niet-naleving te voorkomen

: Handhaaf te allen tijde de naleving van softwarelicenties om boetes en juridische geschillen als gevolg van niet-naleving te voorkomen Zorg voor veiligheid : Bewaak en beheer software-assets, identificeer ongeautoriseerde apps en verwijder ze uit het systeem om de veiligheid te handhaven

: Bewaak en beheer software-assets, identificeer ongeautoriseerde apps en verwijder ze uit het systeem om de veiligheid te handhaven Geïnformeerde besluitvorming: Verkrijg inzicht in trends in softwaregebruik, upgrades, buitengebruikstelling en andere details om weloverwogen beslissingen te nemen over IT-investeringen en -budgetten

Nu je weet waarom SAM-tools belangrijk zijn voor je bedrijf, laten we eens kijken naar de beste tools om het bijhouden en beheren van software-assets te stroomlijnen.

1. ClickUp (het beste voor het beheren van softwarelicenties, het optimaliseren van softwaregebruik en het automatiseren van workflows)

softwareontwikkeling versnellen en activabeheer stroomlijnen met ClickUp_

Hoeveel tools ons team ook uitprobeert, als het erop aankomt om dingen Nog te doen, kiezen we voor ClickUp. ClickUp's alles-in-één projectmanagement en IT-oplossing vereenvoudigt de cyclus van softwareontwikkeling. We hebben ClickUp gebruikt om onze IT-workflows te optimaliseren met krachtige automatiseringen.

Het biedt voltooide zichtbaarheid in IT-middelen en helpt ons bij te houden wat belangrijk is, zonder dat we metrieken hoeven te controleren in verschillende tools.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image14-2.png Werkstromen stroomlijnen met ClickUp /%img/

breng onsamenhangende workflows in verschillende apps samen op één platform met ClickUp_ ClickUp voor softwareteams brengt IT-assets in kaart, brengt samenwerking, IT-processen en sprintvisualisaties samen op één plek en stroomlijnt zo de hele softwarelevenscyclus. Het helpt ons team om gemakkelijker intern samen te werken met andere afdelingen en extern met leveranciers, eigenaren van bedrijfsmiddelen, enz. in realtime.

Dat is nog niet alles! ClickUp biedt ook tal van IT sjablonen zoals de ClickUp sjabloon voor activabeheer die alle activadetails - van gebruik tot licenties - bijhoudt in een intuïtieve, gecentraliseerde database.

organiseer en visualiseer IT-middelen met het ClickUp sjabloon voor activabeheer_

ClickUp beste functies

Realtime samenwerking: Werk samen tussen afdelingen en met externe belanghebbenden door duidelijke, actuele documentatie bij te houden op ClickUp Documenten

Collaborate with asset owners, vendors, and more using ClickUp Docs

Processen in kaart brengen : Breng processen voor activabeheer in kaart, inclusief goedkeuringen voor IT-aanvragen, nieuwe softwareaankopen en begrotingswijzigingen, enz. met ClickUp Whiteboards Het bijhouden van de status van assets : Visualiseer en volg activastatussen en teamprestaties bij softwareontwikkeling met aangepaste rapportages via ClickUp Dashboards Taakbeheer : Taken op IT-gebied zoals software abonnementen, incidentbeheer en bugfixes plannen en prioriteren, enz. met ClickUp- Taken

: Breng processen voor activabeheer in kaart, inclusief goedkeuringen voor IT-aanvragen, nieuwe softwareaankopen en begrotingswijzigingen, enz. met ClickUp Whiteboards

beheer meerdere IT-taken en projecten naadloos met ClickUp-taaken_

Werkstroom automatisering: Automatiseer vermogensbeheerprocessen zoals nalevingscontroles, herinneringen voor licentieverlenging, gebruikscontrole en meer met ClickUp Automatiseringen

compliance controles en goedkeuringen automatiseren met ClickUp Automations_

Eenvoudige automatisering, bijhouden en rapportage: Maak draaiboeken, automatiseer IT-processen, haal activadetails op, vat IT-budgetten en activarapporten samen, enz. met ClickUp Brain's AI-ondersteuning

ClickUp limieten

Met zoveel functies heeft ClickUp een enigszins steile leercurve

In het begin kunnen nieuwelingen moeite hebben om het meeste te halen uit de aanpassingsopties van ClickUp

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand/gebruiker

: $7/maand/gebruiker Business : $12/maand/gebruiker

: $12/maand/gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: ClickUp AI toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7/gebruiker/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.800+ beoordelingen)

4.7/5 (9.800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.200+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

_Ik en mijn team gebruiken ClickUp dagelijks als ticketingoplossing en ook als informatiebank. Als DevOps vind ik de API geweldig 🙂 Je kunt er allerlei soorten automatiseringen en integraties mee maken: van geautomatiseerde Taken aanmaken tot verbinding met Outlook en andere ITSM-tools. Het aanpassen van ruimtes is ook gemakkelijk en intuïtief te doen G2 beoordeling 2. Snow Commander (het beste voor zichtbaarheid en ontdekking van bedrijfsmiddelen op meerdere cloudplatforms)

via Commando sneeuw Snow Commander is een uitstekend hulpmiddel voor het beheer van cloudresources. Hiermee kunt u het zakelijke gebruik van cloudplatforms en applicaties bijhouden om de prestaties te optimaliseren en de kosten te verlagen door resources opnieuw toe te wijzen.

Het hoogtepunt van Snow Commander's hybride cloudbeheertool is automatisering. Het elimineert de wachttijd die gepaard gaat met goedkeuringen en stelt teams in staat om de zaken in beweging te houden door het automatiseren van goedkeuringsprocessen voor softwareaanvragen, budgetten en cross-functionele reviews.

Snow Commander beste functies

Verminder de werklast van het IT-team met een selfserviceportaal en agentless discovery

Implementeer en integreer de software met behulp van een configuratiewizard

Krijg inzicht in kostenoptimalisatie om uw IT-budget effectief te gebruiken

Snow Commander limieten

Enkele gebruikers rapporteren dat de zoekgenerator problemen heeft met gegevens die handmatige aanpassingen en configuratie vereisen

Prijzen Snow Commander

Aangepaste prijzen

Sneeuwcommandant beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Snow Commander?

_Het is geweldig om me een interface te bieden waarmee ik de verschillende providers van software kan beheren. Naast de grote flexibiliteit in de software, geeft het me de macht om licentie-informatie te sturen. Het maakt uitstekende monitoring en waarschuwingen mogelijk wanneer de licentie en het contract verlopen. Er moet worden aangetekend dat ik kan controleren of een software is gebruikt en dit kan verifiëren voor de gebruiksbeoordeling G2 beoordeling 3. FlexNet Manager (het beste voor licentiebeheer voor ondernemingen)

via FlexNet Manager FlexNet Manager werkt geweldig om inzicht te krijgen in de huidige status van softwarelicenties. Het helpt inzicht te krijgen in hoeveel licenties of pakketten u moet aanschaffen voor verschillende software, zodat u kostenefficiënt kunt werken.

We hebben het geprobeerd om relaties met leveranciers te beheren en alle rechten op één plaats te bewaren, terwijl actieve en inactieve licenties worden bijgehouden. Het beste deel is dat het softwarevernieuwingen en auditvoorbereiding vereenvoudigt.

FlexNet Manager beste functies

Licentieafstemming automatiseren: softwarelicenties afstemmen op het daadwerkelijke softwaregebruik om fouten te voorkomen en naleving van licenties te garanderen

Optimaliseer licentieposities met gedetailleerde inzichten om de maximale waarde uit uw IT-uitgaven te halen en uw budget efficiënt te gebruiken

Automatisering van effectieve posities voor softwarelicenties met FlexNet's rechtenbibliotheek met meer dan 900.000 apps om over- en onderlicenties te identificeren en software-uitgaven te optimaliseren

FlexNet Manager limieten

Het pop-upvenster Agent Inventory leidt af tijdens het verzamelen van software-inventarisatiegegevens

Er zijn problemen met de prestaties van de AWS-integratie

FlexNet Manager prijzen

Aangepaste prijzen

FlexNet Manager beoordelingen en recensies

G2 : 4/5 (60+ beoordelingen)

: 4/5 (60+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over FlexNet Manager?

Het beste aan FlexNet Manager Suite is dat je alle rechten op één plaats kunt bewaren en actieve licenties en inactieve licenties kunt bijhouden_. G2 overzicht 4. Certero (het beste voor automatisering van licentietaken)

via Certero Certero geeft een real-time weergave van het hele IT-landschap van uw bedrijf. Gebruik het om softwareactiva bij te houden en levenscycli effectief te beheren. De software heeft een snel gegevensverzamelingsproces, verschillende implementatieopties en effectieve licenties die flexibiliteit bieden om bedrijven te schalen.

Ik vind het prettig dat Cetero de werklast van IT teams vermindert door het automatiseren van documentbeheer taken, zoals het uploaden van licentieovereenkomsten. Het vergelijkt ook de effectieve positie van licenties met relevante gegevens zoals overeenkomsten, installatiegegevens en gebruiksgegevens uit verschillende bronnen, zodat u beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen over compliance en de aanschaf van software.

Certero beste functies

Maak een opslagplaats voor bedrijfsmiddelen om alle IT-middelen op één plaats te beheren en nieuwe en onbekende apparaten bij te houden

Krijg een nauwkeurige compliance status van uw softwarelicenties met Certero's Effective License Positions (ELPs)

Inzicht krijgen in assets met een ingebouwd dashboard en aangepaste analyses

Certero limieten

Het duurt even voordat de app wijzigingen weergeeft

Installatie van integratie kan enigszins ingewikkeld zijn

Prijzen van Certero

Aangepaste prijzen

Certero beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Certero?

Helpt bij het bieden van volledige dekking van de softwareleverancier naast het bieden van volledige platformdekking voor een soepele vaarervaring. Net als andere SAM tools biedt het ook License Management mogelijkheden die zeer nuttig zijn voor License Managers om inzicht te krijgen in de optimalisatie van licentiekosten. G2 beoordeling 5. ServiceNow (Beste voor IT-softwarebeheer op enterprise schaal)

via ServiceNow ServiceNow is een verouderd hulpmiddel voor het beheer van AI-activa dat orgabrede softwaremiddelenlicenties bijhoudt en beheert. De veelzijdigheid van het platform, de zichtbaarheid en updates in realtime en de aanpassingsmogelijkheden zorgen ervoor dat het zich onderscheidt van de rest ServiceNow concurrenten .

ServiceNow is een geweldige tool voor end-to-end asset lifecycle management. Het biedt flexibiliteit voor elk standaardproces, ondersteunt de levenscyclus van softwareontwikkeling (inclusief agile) en maakt verbindingen met meerdere API's van derden.

ServiceNow beste functies

Aanbevolen activiteiten, waarschuwingen en bruikbare inzichten op één plek weergeven

AI gebruiken om gegevens nauwkeuriger, consistenter en toegankelijker te organiseren

Onbevoegde persoonlijke software markeren en verwijderen voor veiligheid

Deel rapportages, wijs subtaken toe en zorg voor interactie met tickets in de portal

ServiceNow limieten

Het biedt geen no-code aanpassingen

Het kan moeilijk zijn om activareconciliatie uit te voeren of complexe rapportages te genereren naarmate het aantal assets toeneemt

ServiceNow prijzen

Aangepaste prijzen

ServiceNow beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (2000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over ServiceNow?

_ServiceNow is de toonaangevende ITSM-tool op de markt. Het biedt een uitgebreid bereik aan functies en mogelijkheden die voldoen aan alle zakelijke behoeften. Het wordt voortdurend bijgewerkt met nieuwe versies die meer innovatie en waarde bieden aan klanten. Het is echter geen goedkope optie als het gaat om ITSM-tools en vereist een lang implementatieproces Capterra beoordeling 6. Oomnitza (Beste voor Enterprise technology asset lifecycle management)

via Oomnitza Oomnitza dient als een gecentraliseerd systeem voor het beheer van ondernemingstechnologie. Het zorgt voor een betere gegevenshygiëne en nauwkeurigheid in software-inventarisatiecontroles, waardoor de IT-uitgaven en compliance-risico's afnemen.

Oomnitza verenigt je technologie-inventaris en vereenvoudigt de toegang met zijn overzichtelijke, gebruiksvriendelijke UI. Het automatiseert dagelijks honderden workflows, waardoor foutgevoelige handmatige taken zoals onboarding en offboarding, compliance validatie, het genereren van rapporten en prognoses worden verwijderd. Bovendien is de tool snel te integreren met ticketing software bespaart tijd en helpt tickets effectief te beheren.

Oomnitza beste functies

Werkstromen creëren en aanpassen op basis van uw behoeften

Beheer het gebruik en de levenscyclus van technologie en gebruik IT-budgetten effectief met prognoses

Bouw een centraal inventarisatiesysteem voor technische middelen om silo's te elimineren

Oomnitza beperkingen

Het aanvankelijke installatieproces kan complex en tijdrovend zijn

Oomnitza prijzen

Aangepaste prijzen

Oomnitza beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (130+ beoordelingen)

: 4.6/5 (130+ beoordelingen) Capterra: Te weinig beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Oomnitza?

_Oomnitza is zo'n eenvoudige tool die ons al onze assets op één plek biedt, het maakt het makkelijk om onze asset lifecycle te gebruiken en bij te houden, het was heel makkelijk voor ons om te implementeren en te integreren met onze andere tools om ons een end-to-end realtime beeld te geven van onze asset statussen. De UI voor rapportage zou echter verbeterd kunnen worden G2 beoordeling 7. AWS License Manager (het beste voor beheer en optimalisatie van licenties in de cloud en op locatie)

via AWS licentiebeheerder De AWS License Manager is een goede optie als je gebruiker bent van een AWS cloud computing platform. Het maakt het mogelijk om licentieconfiguraties in te stellen met aangepaste regels om de toepasbaarheid van licenties te controleren. Bovendien kunnen gebruikers zoekinstellingen maken voor verschillende inventarissen en waarschuwingen ontvangen voor overschrijdingen van limieten voor licentiegebruik. In het algemeen helpt het bij het beheren en optimaliseren van softwarelicenties in de cloud en op locatie.

Het dashboard van de tool is ook een groot pluspunt. Het geeft meer zichtbaarheid in hoe je softwarelicenties worden gebruikt. Het vermindert de risico's op niet-naleving door het implementeren van limieten voor licentiegebruik, het blokkeren van nieuwe lanceringen en andere controlefuncties.

AWS License Manager beste functies

Krijg in één oogopslag een weergave van licenties en niet-compliance met dashboards

Licentieovereenkomsten aanmaken en gebruiken voor meerdere softwarelicenties

Licenties ontdekken, bijhouden en automatiseren om handmatig werk te verminderen

AWS License Manager limieten

Enkele gebruikers melden dat het gratis abonnement alleen geschikt is om de dienst uit te proberen. Je hebt een betaald abonnement nodig om de voordelen van de tool ten volle te benutten. En aangezien het alleen voor licentiebeheer is, is de prijs vrij hoog.

AWS License Manager prijzen

Geen extra kosten; het wordt gratis geleverd bij een abonnement op Amazon Web Services. Voor toegang tot uitgebreide functies zijn echter betaalde abonnementen nodig.

AWS License Manager beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet beschikbaar

Wat zeggen gebruikers over AWS License Manager?

Wat ik het meest nuttig vond, was gecentraliseerd licentiebeheer. Met AWS License Manager kan ik softwarelicenties beheren voor meerdere AWS accounts en omgevingen. Dit geeft me controle en duidelijkheid over licentiegebruik._ G2 beoordeling 8. USU (het beste voor grote ondernemingen die op zoek zijn naar uitgebreide oplossingen voor het beheer van IT-middelen)

via USU USU is een uitgebreide tool voor het beheer van softwareactiva die transparantie en compliance garandeert. Het voldoet aan de IT-beleid en -procedures met behoud van flexibele verzameling, deel en beheer van gegevens.

Tijdens het testen liet de tool ons de kosten en complexiteit van licenties voor servers en clusters visualiseren. Het bood een testsysteem met 'wat als'-scenario's om de meest kosteneffectieve en voordelige opties te vinden.

Tot slot zou het oneerlijk zijn om USU's belangrijke rol in IT-verkoopfasen tijdens projecten niet te vermelden. Het is nuttig om inzicht te krijgen in de softwareomgevingen van clients en hun infrastructuur te begrijpen om oplossingen op maat te ontwerpen.

USU beste functies

Een gecentraliseerde weergave van uw SaaS-omgeving om apps bij te houden en te beheren

Beoordelen van leveranciersregels en metriek om naleving van producten te berekenen

SaaS reharvesting automatiseren om licenties en app gebruik bij te houden en vervolgens de softwarekosten te optimaliseren

USU beperkingen

Enkele gebruikers melden dat de opslagruimte van de tool beperkt is en dat de prijs iets hoger is voor kleine bedrijven

Soms geven de functies voor sorteren, filteren en kwaliteitscontrole de aangebrachte wijzigingen niet weer

USU prijzen

Aangepaste prijzen

USU beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (40+ beoordelingen)

: 4.5/5 (40+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over USU?

Ik vind het prettig dat het een gedetailleerd hulpmiddel is om de naleving van licenties aan te tonen, dat het kan worden aangepast aan de behoeften van elke organisatie en dat je er bestanden van meerdere databronnen en grote volumes consistent mee kunt beheren G2 beoordeling 9. Google Cloud Asset Inventory (het beste voor het monitoren van software-assets in Google Cloud)

via Lichtmetalen navigator Alloy Navigator is een full-suite software asset management- en servicedesksoftware .

Wat mij het meest bevalt aan Alloy is dat het verschillende functies onder één dak brengt. Je kunt het gebruiken om je systemen te scannen op software-inventarisatiegegevens, op de hoogte te blijven van vervaldata van licenties en deze automatisch te verlengen, compliance bij te houden en niet-compliance te beheren door deze om te zetten in IT-veranderingsverzoeken om compliance te garanderen.

Bovendien helpt Alloy bij het beheren van IT-servicetickets, het in kaart brengen van relaties tussen gebruikers, het automatiseren van workflows en het efficiënt tegemoetkomen aan de behoeften van klanten.

Alloy Navigator beste functies

Automatiseer het scannen van systemen in de hele organisatie om binnen enkele minuten software-inventarisgegevens op te halen

Automatische e-mailmeldingen en notificaties ontvangen over geïnstalleerde, verwijderde en bijgewerkte apps

Optimaliseer licentiegebruik om over- en onderaanschaf van software te voorkomen

Alloy Navigator limieten

De documentatie is slecht. Er zijn alleen teksten en geen afbeeldingen, video's of persoonlijke begeleiding om het product te begrijpen

De activiteit/geschiedenis-tabbladen en de backend functie van Alloy kunnen verwarrend en overweldigend zijn

Alloy Navigator prijzen

Alloy Navigator Explorer : $19/tech/maand

: $19/tech/maand Alloy Navigator Express: $49/tech/maand

$49/tech/maand Alloy Navigator Enterprise: $89/tech/maand

Alloy Navigator beoordelingen en reviews

G2 : 4.5/5 (30+ beoordelingen)

: 4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.5/6 (60+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Alloy Navigator?

Het heeft veel nuttige functies, zoals de uitleenbibliotheek voor apparatuur en de functies voor activabeheer. Ik vind het ook prettig dat gebruikers tickets kunnen sturen via het helpdeskportaal, waardoor het voor ons gemakkelijker is geworden om bestellingen bij te houden Capterra beoordeling 11. Zluri (Beste voor het ontdekken en optimaliseren van SaaS-apps)

via Zluri Het ergste van een ernstig ongeorganiseerd SaaS-systeem is schaduw-IT. Je bent je niet bewust van de apps die in gebruik zijn, de apps die niet geautoriseerd zijn en de apps die al lang dood zijn, ook wel zombie-apps genoemd.

We hebben de asset management software van Zluri geprobeerd om ons SaaS-systeem te organiseren. Het hielp ons software te classificeren op basis van risico en belang, ongeautoriseerde apps te ontdekken en het gebruik en de uitgaven van apps bij te houden, op één plek.

En het beste? Het detecteert nieuwe apps die de omgeving binnenkomen, identificeert riskante software en voorkomt gebruikers met een hoog risico, waardoor de cyberbeveiligingsrisico's afnemen. Bovendien automatiseert de tool de weergave van de toegang om compliance met IT-governance en wetten.

Zluri beste functies

360° zichtbaarheid in uitgaven-/licentiegegevens - onkostentools, financiële systemen en softwarecontracten

Identificeer apps met een hoog risico en stel belanghebbenden op de hoogte zodat ze onmiddellijk actie kunnen ondernemen

Toegang tot alle app details-toegewezen en niet-toegewezen licenties, activiteiten van gebruikers, veiligheid, uitgaven, enz. om weloverwogen beslissingen te nemen

Zuri limieten

Verhoudingsgewijs nieuw product; mist uitgebreide functies

Installatie vereist veel handmatig werk, zoals het afstemmen van gebruikerstoegang. U moet gebruikerstoegang en -controles handmatig controleren om er zeker van te zijn dat ze juist en geldig zijn

Zluri prijzen

Aangepaste prijzen

Zluri beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (100+ beoordelingen)

: 4.7/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (20+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Zluri?

Zluri is geweldig voor het ontdekken van SaaS en het registreren welke gebruikers toegang hebben tot applicaties. Echter, afhankelijk van de grootte van het SaaS-park in je organisatie, kan het ook een gigantische Taak zijn om Zluri te implementeren, vooral als je overstapt van een vrij ongeorganiseerde en onbetrouwbare bron zoals Excel of Google Spreadsheets. Zluri biedt wel een groot aantal integraties die hier enorm bij helpen, maar er zal nog steeds een grote hoeveelheid handmatige reconciliatie van gebruikerstoegang nodig zijn voor al het andere. G2 beoordeling 12. Microsoft Volume Licensing (het beste voor het beheer van licenties voor Microsoft-producten)

via Symfonie AI De software asset management tool van SymphonyAI is geweldig voor teams van ondernemingen die workflows willen verfijnen met automatisering. Het helpt IT-processen te optimaliseren, aangepaste workflows te creëren en de samenwerking binnen de onderneming te vergemakkelijken om de activiteiten te versnellen.

Ik vind het prettig dat de tool een centrale interface biedt met alle details van hardware- en softwaremiddelen. Dit helpt bij het bijhouden van de status van mijn IT-middelen op locatie, geschiedenis, eigendom en gebruik. Bovendien kun je de onderbenutte bronnen opsporen en verspilling tijdens de hele softwarelevenscyclus verminderen.

Kortom, SymphonyAI helpt IT-budgetten efficiënter te gebruiken. Het zorgt voor effectief beheer van IT-middelen de zichtbaarheid van bedrijfsmiddelen, ontdekking, licentiebeheer en compliance verbeteren.

SymphonyAI IT Service Management beste functies

Implementeer assets onderweg op afstand via software-updates

Beschik over een uniform serviceportaal om problemen van eindgebruikers op één plaats aan te pakken

Verbeter workflows en creëer gepersonaliseerde ervaringen met behulp van Design Studio met 50 ingebouwde besturingselementen voor formulieren, workflows, bedrijfsregels en SLA's

SymphonyAI IT Service Management limieten

Het installatieproces is uitdagend en tijdrovend

U moet softwarelicenties wissen om nieuwe inventaris toe te voegen bij het toewijzen van bedrijfsmiddelen

SymphonyAI IT Service Management prijzen

Aangepaste prijzen

SymphonyAI IT Service Management beoordelingen en reviews

G2 : 4.6/5 (60+ beoordelingen)

: 4.6/5 (60+ beoordelingen) Capterra: Te weinig beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over SymphonyAI IT Service Management?

Deze oplossing biedt een gecentraliseerde locatie die de integratie van verschillende functies vereenvoudigt. Het biedt een eenvoudig te navigeren systeem, dat het proces stroomlijnt van asset management naar service requests en vervolgens naar incident handling. Het is ontworpen voor gebruiksgemak in de dagelijkse praktijk en zorgt ervoor dat gebruikers elke fase efficiënt en zonder complicaties kunnen doorlopen."_ G2 beoordeling 14. IFS assyst (Beste voor Enterprise IT-servicemanagement)

via IFS-systeem IFS assyst biedt IT-service- en activabeheer in één platform - van strategisch beheer tot operations en veiligheid. Deze webgebaseerde Software voor IT-beheer helpt u bij het automatiseren van terugkerende taken, het ontdekken van software en het beheer van veiligheidsincidenten, zodat u de ROI van uw IT-middelen kunt maximaliseren. Bovendien biedt de tool een gebruiksvriendelijke portal voor eindgebruikers om problemen sneller op te lossen.

IFS assyst beste functies

Automatiseer compliancecontroles om boetes voor niet-naleving te voorkomen

Monitor hardware- en softwaredetails, van werkstromen tot ondersteunende tickets, om uw infrastructuur beter te begrijpen

Beveiligingsactiviteiten automatiseren om 100% compliance en naadloze veiligheid van bedrijfsmiddelen en gegevens te garanderen

IFS assyst beperkingen

De UI is onhandig en in oude stijl, wat een domper kan zijn voor gebruikers

IFS assyst prijzen

Aangepaste prijzen

IFS assyst beoordelingen en reviews

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over IFS assyst?

Het doet zijn werk op het gebied van activabeheer vrij goed. Het heeft echter een onhandige en ouderwetse interface. Heeft een strakkere en betere integratie nodig met endpoint management systemen. G2 beoordeling 15. Matrix42 (het beste voor doorgewinterde IT-professionals die meerdere apps en licenties beheren)

via Matrix42 Als u te maken hebt met versnipperde informatie over bedrijfsmiddelen, overweeg dan Matrix42. Het biedt 360-graden zichtbaarheid in uw software en licenties. Zo weet je waar je voor betaalt, kun je onnodige apps identificeren en geld besparen door ongebruikte tools te downgraden. Je kunt het ook gebruiken om inventarisscans uit te voeren op verschillende platforms, zodat je systemen altijd up-to-date zijn.

Wat ik fijn vond aan de tool was dat ik gewoon kon inloggen en alle details kon vinden, ongeacht over welke software ik iets wilde weten. Zo kon ons team elke software documenteren, implementeren, bijwerken en buiten gebruik stellen.

Matrix42 beste functies

Cloud uitgaven bijhouden en kosten en budgetten controleren om overbesteding te voorkomen

Genereer gedetailleerde rapportages over het gebruik van apps om weloverwogen aankoopbeslissingen te nemen

Onbevoegde softwaremiddelen identificeren en extra licenties bestellen via de Service Catalog-integratie

beperkingen van Matrix42 ####

De tool is complex; beginners hebben een intensieve training nodig voordat ze de tool optimaal kunnen gebruiken

Matrix42 prijzen

Aangepaste prijzen

Matrix42 beoordelingen en reviews

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Matrix42?

Mijn algemene ervaring is zeer goed. Als beheerder van softwaremiddelen in een groot bedrijf vind ik het prettigste aan Matrix42 de controle over de levenscyclus van software, van installatie via updates tot verwijdering indien nodig. De complexiteit van de tool is hoog en het is moeilijk om nieuwe beheerders te trainen._ Capterra beoordeling Het risico op niet-naleving verminderen met Software Asset Management

Nu u meer weet over de 15 beste SAM-tools die momenteel op de markt zijn, hopen we dat u gemakkelijker de belangrijkste factoren kunt beoordelen: automatisering van de werkstroom, beheer van softwarelicenties, gecentraliseerd platform, functies, integraties en aanpassingen die werken voor uw bedrijf. Vergeet bij het maken van je keuze niet om de beste praktijken voor software asset management te implementeren.

Hoewel alle oplossingen op deze lijst het proberen waard zijn, is ClickUp mijn favoriet. Het heeft alle functies om het beheer van softwareactiva en de ontwikkelingslevenscycli te stroomlijnen en licentieovereenkomsten te beheren. Kortom, het biedt je een krachtig platform voor blijvende efficiëntie in alle bedrijfsprocessen en werkstromen.

Meer informatie? Probeer ClickUp gratis uit !