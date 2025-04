Onderhandelingsstijlen toepassen voor professioneel succes

Je staat op het punt een deal te sluiten met je droom client. De samenwerkingsvoorwaarden zijn bijna vastgelegd, maar dan krijg je een onverwachte verrassing: we willen de exclusieve rechten op uw product voor de komende twee jaar

Wacht, wat? Dat stond niet op de tabel. Nu zit je vast in het klassieke Nog-te-doen-dilemma. Terugduwen? Een tegenbod doen? Of misschien akkoord gaan, maar alleen als de prijs goed is?

Dit soort momenten herinneren ons aan wat Sun Tzu zei: " Hij die weet wanneer hij kan _vechten en wanneer niet, zal zegevieren." Het draait allemaal om het lezen van de situatie. Weten wanneer je voet bij stuk moet houden en wanneer je moet buigen, kan de deal maken of breken.

Goede onderhandelaars houden zich niet aan een standaard draaiboek. Ze passen zich aan en weten precies wanneer ze zich moeten inhouden of terugtrekken. In deze blog duiken we in vijf soorten onderhandelingsstijlen met tips om je te helpen ze te beheersen als een professional. Laten we beginnen!

Inzicht in onderhandelingsstijlen helpt je om je aan te passen aan verschillende situaties, sterkere relaties op te bouwen, moeilijke onderhandelaars aan te pakken en je zelfvertrouwen te vergroten

De vijf soorten onderhandelingsstijlen zijn: Concurreren, Vermijden, Aanpassen, Compromissen sluiten en Samenwerken

Om elke stijl effectief toe te passen, moet u goed voorbereid zijn, uw prioriteiten begrijpen, strategische vragen stellen en oprecht blijven in interacties

De tools van ClickUp, zoals Taakbeheer, Herinneringen, Whiteboards en Chat, kunnen u helpen georganiseerd te blijven en uw onderhandelingsstrategieën effectief te plannen

Wat is een Onderhandelingsstijl?

Een onderhandelingsstijl is uw aanpak voor het voeren van discussies en het bereiken van overeenkomsten. Of het nu gaat om het sluiten van een zakelijke deal, het heronderhandelen van leverancierscontracten, of praten met C-level executives uw onderhandelingsstijl zet de toon voor de manier waarop u door deze kritieke zakelijke interacties navigeert.

Onderhandelingsstijlen variëren sterk, afhankelijk van factoren zoals persoonlijkheid, culturele achtergrond, inzet en de context van de onderhandeling. Sommige mensen kiezen voor een assertieve of competitieve stijl om hun rente te beschermen, terwijl anderen neigen naar samenwerking of compromissen om een langdurige, vertrouwensvolle relatie op te bouwen.

Het belang van het begrijpen van verschillende onderhandelingsstijlen

Onderhandelingsstijlen onder de knie krijgen is de sleutel tot succes in elk professioneel scenario. Dit is waarom het belangrijk is:

U kunt zich aan elke situatie aanpassen: Een onderhandeling voeren over een contract met een verkoper waarbij veel op het spel staat eneen teamconflict oplossen zijn niet hetzelfde. Als je de verschillende stijlen kent, is het makkelijker om de ruimte te lezen en je aanpak aan te passen aan wat er gebeurt

Een onderhandeling voeren over een contract met een verkoper waarbij veel op het spel staat eneen teamconflict oplossen zijn niet hetzelfde. Als je de verschillende stijlen kent, is het makkelijker om de ruimte te lezen en je aanpak aan te passen aan wat er gebeurt Je kunt sterkere relaties opbouwen: Onderhandelen gaat niet alleen over de deal, het gaat over verbinding. Als u de stijl van de ander begrijpt, kunt u het gesprek benaderen op een manier die voor beide partijen goed voelt

Onderhandelen gaat niet alleen over de deal, het gaat over verbinding. Als u de stijl van de ander begrijpt, kunt u het gesprek benaderen op een manier die voor beide partijen goed voelt Je krijgt betere resultaten: Sommige situaties vragen om een compromis en in andere situaties moet je voet bij stuk houden. De juiste stijl zorgt ervoor dat je geen kansen laat liggen

Sommige situaties vragen om een compromis en in andere situaties moet je voet bij stuk houden. De juiste stijl zorgt ervoor dat je geen kansen laat liggen Je kunt omgaan met moeilijke onderhandelaars: Niet iedereen is gemakkelijk om mee te werken. Als je iemands onderhandelingsstijl begrijpt, is het gemakkelijker om kalm te blijven, te schakelen en het gesprek onder controle te houden

De 5 soorten onderhandelingsstijlen

Er zijn vijf onderhandelingsstrategieën, elk perfect voor verschillende situaties. Als je ze eenmaal onder de knie hebt, kun je onderhandelingen met een goed abonnement aanpakken.

Elke onderhandelingsstijl heeft kerncompetenties die ervoor zorgen dat het werkt. De competitieve stijl is assertief en zelfverzekerd, terwijl de collaboratieve stijl probleemoplossing en empathie gebruikt om winnende oplossingen te vinden voor beide onderhandelingspartijen.

1. Concurreren (ik win-jij verliest)

De competitieve onderhandelingsstijl is als all-in gaan tijdens een pokerspel - het is gedurfd, assertief en gericht op winnen. Deze aanpak, ook wel distributief onderhandelen genoemd, gaat over de veiligheid van uw doelen, zelfs als dat betekent dat de ander met lege handen staat.

Wanneer te gebruiken: Perfect voor situaties waarin de inzet hoog is en jij de overhand hebt, zoals het scoren van een geweldige deal bij een eenmalige transactie.

Competitieve onderhandelaars onderscheiden zich met eigenschappen zoals:

✅ Onwankelbaar zelfvertrouwen en vastberadenheid om de ruimte te domineren

✅ Communicatie zo duidelijk en direct dat er geen ruimte is voor verwarring

Om deze stijl te overtreffen:

📌 Wees voorbereid: Ken de doelen, sterke punten en vaak gebruikte strategieën van de andere partij

📌 Gebruik hardball-strategieën: Gebruik bewegingen zoals gedurfde aanbiedingen of een beetje bluffen om een voorsprong te krijgen

voorbeeld: U onderhandelt met een leverancier voor grondstoffen in bulk. Zij bieden $100.000, maar u hebt al een bod van $90.000 van een andere leverancier, dus u begint met een gewaagd bod van $80.000.

Als ze weigeren, zeg je: "We gaan voor de deal van $ 90.000, tenzij je een betere deal biedt Op deze manier concentreer je je op je behoeften en overtuig je hen om aan jouw voorwaarden te voldoen of riskeer je zaken te verliezen.

2. Aanpassen (ik verlies-jij wint)

De meegaande stijl is de mensen-pleaser stijl. Het gaat erom de relatie op de eerste plaats te zetten, zelfs als dat betekent dat je je eigen rente moet opofferen. Als je deze stijl gebruikt, ben je niet gewoon aardig aan het doen, je probeert actief de vrede te bewaren, conflicten glad te strijken en een goede verstandhouding op te bouwen .

Maar verwar inschikkelijkheid niet met zwakte. Als je weet wanneer je de andere partij moet laten 'winnen', kun je belangrijke punten verdienen en deuren openen voor toekomstige kansen.

Wanneer te gebruiken: Als je op achterstand staat en je je moet concentreren op het opbouwen van relaties in plaats van op snelle overwinningen.

Eigenschappen van inschikkelijke onderhandelaars:

ze zijn flexibel en staan open voor ideeën tijdens de werkstroom van het gesprek

✅ Ze zijn bereid kleine offers te brengen om de andere partij tevreden te stellen

Hier lees je hoe je deze stijl effectief kunt toepassen:

📌 Ken uw must-haves: Wees duidelijk over wat niet-onderhandelbaar is en waar je mag buigen

📌 Geef strategische concessies: Bied concessies die belangrijk zijn voor hen, maar die u niet te hard raken

voorbeeld: Uw bedrijf is aan de beurt voor contractverlenging met een belangrijke leverancier, maar hun nieuwe prijs past niet binnen uw budget.

In plaats van hard terug te krabbelen, erkent u de positie van de leverancier. Vervolgens stel je een middenweg voor: een kleiner inkoopvolume of een langere contractperiode voor betere tarieven. Op deze manier bescherm je de relatie en werk je toch binnen je budget.

3. Vermijden (ik verlies-jij verliest)

In plaats van het probleem frontaal aan te pakken, ontwijk je het - misschien door van onderwerp te veranderen, een beslissing uit te stellen of gewoon helemaal weg te stappen.

Waarom? Soms is het om onnodige drama's te vermijden en soms is het puur overlevingsinstinct: "Als ik dit gewoon negeer, gaat het misschien wel weg."

Wanneer te gebruiken: Als er weinig op het spel staat, het probleem triviaal is of als je tijd wilt winnen om een betere aanpak te bedenken.

Eigenschappen van onwillige onderhandelaars (passief-agressieve stijl):

vermijdt conflicten, zelfs als dit tot minder dan ideale resultaten leidt

✅ Terughoudend om onder ogen te zien moeilijke gesprekken problemen soms onopgelost laten

Hoe gebruik je deze stijl verstandig:

📌 Stel vervolgabonnementen op: Vermijden betekent niet voor altijd negeren. Plan een moment om het onderwerp opnieuw te bespreken wanneer het beter werkbaar is

📌 Creëer win-win alternatieven: Stel tijdelijke oplossingen voor die voor beide partijen werken totdat je klaar bent om het belangrijkste probleem aan te pakken

voorbeeld: De leden van uw team willen onderhandelen over hybride of remote werkopties . In plaats van meteen in een mogelijk lastig gesprek te duiken, kun je hun verzoek erkennen en zeggen:

dit geeft je de tijd om de situatie te evalueren zonder ze de mond te snoeren.

4. Compromis (ik verlies/win wat - jij verliest/win wat)

Een compromis is de 'laten we halverwege tegemoetkomen'-benadering van onderhandelen, waarbij geen van beide partijen alles krijgt wat ze willen, maar iedereen wegloopt met het gevoel iets gewonnen te hebben.

Wanneer te gebruiken: Perfect als je een snelle, praktische oplossing moet vinden waar beide partijen mee kunnen leven.

Wat maakt een compromitterende onderhandelaar:

sterk gevoel voor eerlijkheid en billijkheid in besluitvorming

✅ Vermogen om concurrerende rente effectief af te wegen

Om compromisonderhandelingen te versterken:

📌 De hoofdzaken zien: Weet welke punten je bereid bent op te geven en welke punten niet-onderhandelbaar zijn

📌 Creëer opties: Presenteer meerdere oplossingen die aan de behoeften van beide partijen voldoen, zodat het gemakkelijker wordt om een gemeenschappelijke basis te vinden

voorbeeld: Het salesteam wil een budgetverhoging van 10% om nieuwe campagnes te financieren. Financiën kan echter maar 4% geven. Na wat onderhandelen komen ze tot een vergadering van 6%, waarbij de verkoop de rest voor zijn rekening neemt. Het is niet alles wat ze wilden, maar beide partijen hebben gewonnen.

5. Samenwerken (ik win-jij wint)

Collaboratieve onderhandelaars werken graag samen voor een gedeelde overwinning. In plaats van de andere partij als tegenstander te zien, werk je samen om een oplossing te vinden waar iedereen beter van wordt. Het draait allemaal om het creatief oplossen van problemen, waarbij beide partijen het gevoel hebben gewonnen te hebben.

Wanneer te gebruiken: Perfect als beide partijen om het probleem geven, een win-win situatie willen en de tijd hebben om het uit te praten

**Wat maakt een onderhandelaar tot een onderhandelaar met samenwerking?

✅ Ze zoeken innovatieve oplossingen voor problemen

ze hebben het geduld om diep te graven en door te werken

Hoe verpletter je de coöperatieve onderhandelingsstijl:

📌 Gebruik brainstormsessies: Brainstorm als een team om met ideeën te komen die voor iedereen werken

📌 Maak samenwerkingsovereenkomsten: Zorg dat iedereen op dezelfde pagina zit door een schriftelijke overeenkomst op te stellen. Als je de neiging hebt om cruciale details over het hoofd te zien, gebruik dan sjablonen voor samenwerkingsovereenkomsten om gemakkelijk te werken

voorbeeld: Een technologiebedrijf en een detailhandelaar onderhandelen over een partnerschap voor een nieuwe productlijn. Het technologiebedrijf stelt een omzetverdeling van 70-30 voor. De detailhandelaar wil een groter deel, maar stemt ermee in om 10% van zijn marketingbudget aan het product toe te wijzen

Na onderhandeling komen ze een 60-40 verdeling overeen, waarbij de detailhandelaar zijn marketingbijdrage verhoogt naar 15%. Deze win-win deal verhoogt de bekendheid van het techbedrijf en geeft de detailhandelaar een nieuw product om de verkoop te stimuleren.

Onderhandelingsstijlen aanpassen op basis van context

Het verschil tussen een overwinning en een gemiste kans is een adaptieve mindset_.

Het helpt je om uitdagingen om te zetten in kansen, sterkere partnerschappen op te bouwen en resultaten veilig te stellen die zowel de onmiddellijke behoeften als de doelen op lange termijn dienen.

Dit is hoe je dit voor elkaar krijgt:

Context Onderhandelingsstijl Sleutel technieken De voorwaarden bepalen voor het samenvoegen van twee bedrijven Samenwerken Gezamenlijke voordelen en win-winscenario's identificeren Een open dialoog stimuleren om creatieve oplossingen te vinden Aan een stappenplan werken dat rekening houdt met de belangen van beide partijen Vragen om een hoger salaris in een vacature Concurrerend Laat uw kwalificaties en prestaties zien Profileer uzelf als de beste kandidaat Wees zelfverzekerd en blijf bij uw verzoeken Een contract aangaan met een internationale client Samenwerken Culturele normen onderzoeken Het onderhandelingstempo aanpassen Let op non-verbale signalen Kleine meningsverschillen tussen leden van een team Vermijd meningsverschillen Kies ervoor om niet deel te nemen aan de discussie als deze niet cruciaal isHoud u neutraal en laat anderen het oplossenRicht de aandacht op belangrijkere problemen Beslissen over het gebruik van projectmiddelen: een compromis sluiten; oplossingen voorstellen om middelen te delen: essentiële behoeften prioriteren; een evenwichtige toewijzing voorstellen Een leverancier die een prijsverhoging voor zijn diensten vraagt Aanpassen Instemmen met hun nieuwe prijs als dat gerechtvaardigd isOnderhandelen over diensten met een toegevoegde waarde in ruil voor hogere prijzen Samenwerken met een andere organisatie voor een gezamenlijke gebeurtenis Compromissen sluiten Verantwoordelijkheden voor gebeurtenissen verdelen op basis van de sterke punten van elke organisatie Marketinginspanningen verdelen om de lasten gelijk te verdelen Afspreken over gedeelde winst uit kaartverkoop en sponsoring

Sleuteltechnieken voor verschillende onderhandelingsstijlen

Tips om alle onderhandelingsstijlen onder de knie te krijgen

Of u nu een bedrijfsfusie van miljoenen dollars wilt veiligstellen of een vastgoeddeal wilt sluiten waarbij veel op het spel staat, het geheim zit hem in het beheersen van de vijf stijlen.

Onderhandelingen kunnen echter rommelig en stressvol zijn. Je hebt een bondgenoot nodig die het zware werk doet terwijl je door lastige onderhandelingen navigeert.

