Asynchrone berichtenuitwisseling gebruiken om de werkstroom te verbeteren

Wereldwijde werkplekken kunnen chaotisch zijn. Net wanneer je kantoor in New York aan hun ochtend begint, is je team in Londen al overgegaan naar vergaderingen halverwege de dag, terwijl je team in Singapore zijn werk al heeft afgerond.

Asynchrone berichtenuitwisseling zou hiervoor wel eens de oplossing kunnen zijn.

Het idee dat 'iedereen nu online moet zijn!' wordt vervangen door iets praktischer: een communicatiemethode die past bij het natuurlijke ritme van je team, die de tijd en privacy van medewerkers respecteert en een soepele samenwerking mogelijk maakt zonder persoonlijke grenzen te overschrijden.

Laten we eens kijken hoe!

Wat is asynchrone berichtenuitwisseling?

Asynchrone berichtenuitwisseling is communicatie die niet in realtime hoeft te gebeuren. Deelnemers kunnen gesprekken starten, pauzeren en hervatten wanneer het hen uitkomt. Hierdoor kunnen hybride teams en teams op afstand samenwerken zonder aan elkaars schema gebonden te zijn.

In wezen werkt en communiceert iedereen in zijn eigen tempo.

De legendarische sciencefictionschrijver Isaac Asimov heeft de komst van asynchrone communicatie wellicht voorspeld in zijn korte verhaal "" Mijn zoon, de natuurkundige ."

In het verhaal probeert een stel natuurkundigen de snelste manier te vinden om te communiceren met een expeditie die ze naar Pluto hebben gestuurd. Helaas, zoals een van hen het zegt, "Het duurt zes uur voordat radiogolven, die met de snelheid van het licht reizen, van hier naar daar komen. Als we iets zeggen, moeten we twaalf uur wachten op een antwoord."

De geniale natuurkundigen zijn verbijsterd. Totdat een van hun moeders het probleem voor hen oplost:

"Terwijl jullie op antwoord wachten," zegt mevrouw Cremorna ernstig, "blijf gewoon uitzenden en zeg hen hetzelfde te doen. Jij praat de hele tijd en zij praten de hele tijd. Jij hebt iemand die de hele tijd luistert en zij doen dat ook. Als een van jullie iets zegt dat een antwoord nodig heeft, kun je er een aan jouw kant inlassen, maar de kans is groot, dat je alles krijgt wat je nodig hebt zonder het te vragen."

Beide mannen staarden haar aan.

Cremorna fluisterde: "Natuurlijk. Een ononderbroken gesprek. _Alleen maar twaalf uur uit fase, dat is alles."

Dat is het - de schoonheid van asynchroon berichtenverkeer.

Uiteindelijk, asynchrone berichtenuitwisseling draait de traditionele e-mail vs. chatten debat op zijn kop. Het combineert het beste van beide werelden en houdt je team in verbinding zonder diepe werkuren of persoonlijke tijd op te offeren.

💡Pro Tip: 'Asynchroon berichtenverkeer' betekent niet dat je e-mails gewoon in het luchtledige afvuurt. Het idee achter asynchrone berichtenuitwisseling is om bewuste, gedetailleerde berichten uit te wisselen die vervolgvragen en eindeloze heen-en-weer uitwisselingen overbodig maken. Met wat oefening wordt _'Onmiddellijke aandacht vereist!

Laten we enkele voorbeelden bekijken van hoe asynchrone berichtenuitwisseling eruit ziet om een beter idee te krijgen van wat we bedoelen.

Voorbeelden van asynchrone berichtenuitwisseling

Duidelijke, georganiseerde communicatie is de basis van async berichtenverkeer. Hier zijn sleutel voorbeelden van effectieve async communicatie:

Project updates die lezen als goed opgestelde verhalen, niet als gehaaste chats

Video's die complexe ideeën in detail uitleggen

Uitgebreide documentfeedback die zinvolle verbeteringen oplevert

Levende documentatie die meegroeit met de kennis van je team

Status updates die informeren zonder te onderbreken

Ruimtes voor samenwerking waar ideeën zich in de loop van de tijd ontwikkelen

Hoe is dit te vergelijken met de meer traditionele manier van communiceren, zoals synchrone berichtenuitwisseling?

Asynchrone vs. synchrone berichtenuitwisseling

Synchrone en asynchrone berichtenuitwisseling dienen verschillende doelen. Terwijl synchrone communicatiemethoden (zoals die videogesprekken die we maar al te goed kennen) vragen om real-time samenwerking asynchrone communicatie geeft je team ademruimte om:

Complexe problemen op te lossen zonder een 'ping' die om een onmiddellijk antwoord vraagt

Antwoorden te formuleren die projecten vooruithelpen

Belangrijke beslissingen en discussies duidelijk bij te houden

Effectief te werken met verschillende demografische groepen

Te ontsnappen aan de eindeloze cyclus van vergaderingen

Gezonde grenzen stellen tussen werk en leven

Het implementeren van asynchrone berichtenuitwisseling op het werk verandert de 'altijd aan'-mentaliteit in een 'altijd vooruit'-mentaliteit in een tempo dat voor iedereen werkt.

Met een duidelijk begrip van wat asynchrone berichtenuitwisseling inhoudt, laten we eens kijken hoe het de manier waarop teams samenwerken kan veranderen en samen meer kan bereiken.

Hoe asynchrone berichtenuitwisseling de samenwerking tussen teams verbetert

Slimme bedrijven maken niet alleen gebruik van asynchrone communicatie. Ze floreren erop. Van snellere voltooiing van projecten tot blijere teams, de resultaten spreken boekdelen.

Dit is hoe asynchroon werk samenwerking verandert voor moderne teams:

Verbeterde focus en productiviteit

Stel dat uw ontwikkelaars urenlang ononderbroken aan het coderen zijn. Uw schrijvers zitten in hun werkstroom en werken aan content. Uw strategen zijn bezig met het oplossen van complexe problemen zonder constante berichten van hun managers die om updates vragen.

Dat is het voordeel van asynchrone berichtenuitwisseling: Wanneer uw team de reactietijd controleert, controleert het ook de productiviteit.

Betere besluitvorming

Met asynchrone communicatie kan uw team nadenken voordat ze reageren. Ze kunnen die markttrend onderzoeken, die nummers herhalen of overleggen met de belangrijkste belanghebbenden. Dit leidt tot beslissingen die de tand des tijds doorstaan.

Inclusieve wereldwijde samenwerking

Tokyo's ochtend standup vs. Berlijns middag synchroniseren? Asynchrone messaging laat die planningshoofdpijn verdwijnen.

Je UI-ontwerper in Tokio kan gedetailleerde interface mockups met commentaar delen om 4 uur 's middags, zodat je ontwikkelaar in Berlijn de wijzigingen kan bekijken en implementeren tijdens zijn productiviteit in de ochtend.

Elk lid van het team bijdraagt bij tijdens zijn piekuren, en zorgt voor continue voortgang van het project.

Duidelijk documentatiespoor

Omdat discussies schriftelijk gebeuren, wordt elke productvereiste, klantvoorkeur en projectbeslissing automatisch vastgelegd.

Als een nieuw lid van het team vraagt naar de redenering achter een functie, kunnen ze de hele discussiegeschiedenis achterhalen, zodat ze niet steeds opnieuw uitleg hoeven te geven.

Verbeterde balans tussen werk en privé

Maak een einde aan het schuldgevoel om uit te loggen als anderen online zijn. Met Async kan je team werk en privé op elkaar afstemmen. Op deze manier kunnen vroege vogels hun ochtendstroom opvangen en kunnen nachtbrakers hun avondwerkstroom vinden.

Verminderde overhead bij vergaderingen

Weet u nog dat vergaderingen bedoeld waren voor beslissingen, niet voor updates? Asynchroon chatten brengt dat terug.

Verplaats de statusrapporten en FYI's naar uw asynchrone berichtkanalen. Bewaar die waardevolle synchrone momenten voor de gesprekken die ze echt nodig hebben - brainstormen, relaties opbouwen en complexe problemen oplossen.

Wanneer je je teams de vrijheid geeft om op hun voorwaarden te communiceren, verander je hoe goed ze werken.

De voordelen van asynchrone samenwerking kennen is slechts theorie - het wordt alleen effectief met de juiste implementatietools. Bij het kiezen van de juiste tool gaat het niet alleen om functies. De juiste tool past bij de workflow van uw team, niet andersom.

De juiste hulpmiddelen voor asynchrone communicatie voegen niet zomaar een notificatie aan uw dag toe. Ze sluiten naadloos aan op de manier waarop je team al werkt, waardoor de communicatie duidelijker wordt en de samenwerking vlotter verloopt.

De eerste tool in zijn arsenaal? ClickUp chatten .

Behoud geweldige ideeën door ClickUp-gesprekken in chats om te zetten in gestructureerde Taken

ClickUp Chat is de one-stop oplossing voor zinvolle asynchrone communicatie. Het is ontworpen om al die irritante problemen op te lossen waar externe medewerkers mee te maken hebben: schakelen, handmatig kopiëren/plakken/taken aanmaken, context kwijtraken en ideeën kwijtraken.

Zo werkt het:

Zet informele ClickUp Chat gesprekken om in uitvoerbare taken -perfect voor die 'Geweldig idee, laten we dit later doen!' momenten die meestal verloren gaan in berichtenplatforms

-perfect voor die 'Geweldig idee, laten we dit later doen!' momenten die meestal verloren gaan in berichtenplatforms Laat ClickUp Brein context van uw thread opvangen en netjes verpakken, klaar om aan te werken

van uw thread opvangen en netjes verpakken, klaar om aan te werken Behoud de context van al uw werk binnen al uw gesprekken. Houd threads gesynchroniseerd tussen chats en taken

Creëer async-gestuurde content zoals updates en aankondigingen

zoals updates en aankondigingen Geef ieders agenda weer binnen chatten en stel dienovereenkomstig vergaderingen in

ClickUp Chat maakt asynchroon chatten mogelijk... met één klik op de knop.

Er zijn nog andere manieren waarop ClickUp kan helpen met asynchrone communicatie:

Commentaar toewijzen direct aan uw ClickUp-taak documenten of projecten. Uw team leest en reageert wanneer ze er klaar voor zijn en houdt de context waar die hoort

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-445-1400x873.png ClickUp-taak: asynchrone berichtenuitwisseling /%img/

Geef gedetailleerd commentaar op uw ClickUp-taak om de context duidelijk te houden

Sla de vergadering over en deel snelle schermafbeeldingen van video-updates met behulp van ClickUp Clips die teamgenoten kunnen bekijken tijdens hun werkuren

Deel snelle video-updates met ClickUp Clips en sla vergaderingen over

Nodig teamgenoten uit door @ hen te vermelden op uw ClickUp Documenten om deel uit te maken van het gesprek - ze zullen deelnemen als ze kunnen

teamleden in ClickUp Docs vermelden om samen aan ideeën te werken

Aangepaste notificatieschema's instellen die de concentratietijd respecteren

instellen die de concentratietijd respecteren Laat elk teamlid de weergave kiezen ( Lijstweergave , Bord Weergave of Tijdlijn Weergave ) die het beste bij hen past, waardoor async updates gemakkelijk op hun manier kunnen worden verwerkt

En de clou? De naadloze integratie van ClickUp met uw bestaande communicatietools.

U kunt clickUp integreren met Slack voor instant messaging, microsoft Teams gebruiken voor bredere samenwerking, en start Zoom vergaderingen rechtstreeks vanuit je Taken.

Dit integratie-ecosysteem zorgt ervoor dat je team de communicatiemethoden van hun voorkeur kan behouden, terwijl alle projectgerelateerde informatie gecentraliseerd en georganiseerd blijft.

ClickUp heeft asynchrone uitlijning veel eenvoudiger en effectiever _. Door een raamwerk te bouwen waarin doelstellingen en resultaten worden geschetst en gestructureerd, kunnen teams op afstand de verwachtingen begrijpen en vlot statusupdates geven. Brainstormen met Whiteboards is gemakkelijk, prioriteiten reorganiseren is gemakkelijk en het toevoegen van referentiebeelden enz. gaat allemaal heel vloeiend

Bazza Gilbert, productmanager bij AccuWeather

Slack

Slack is een speciale kanaal-gebaseerde messaging tool waar je team gesprekken kan organiseren per project, onderwerp of afdeling.

via Slack Hoewel de live chat-mogelijkheden bekend zijn, ligt de echte waarde van Slack in de asynchrone functies die helpen de overbelasting van communicatie te verminderen.

Met het platform kun je:

Statusberichten instellen die verder gaan dan de basis 'weg'-teamgenoten laten weten dat je diep aan het werk bent, een deadline hebt of beschikbaar bent voor snelle vragen

instellen die verder gaan dan de basis 'weg'-teamgenoten laten weten dat je diep aan het werk bent, een deadline hebt of beschikbaar bent voor snelle vragen Creëer gerichte discussie threads om gesprekken georganiseerd te houden

om gesprekken georganiseerd te houden Pin essentiële berichten om ze gemakkelijk te kunnen raadplegen

om ze gemakkelijk te kunnen raadplegen Scheduleer berichten om verschillende tijdzones te respecteren

om verschillende tijdzones te respecteren Integreer met tools voor projectmanagement voor betere workflows

💡Pro Tip: Maak afspraken over de naamgeving van kanalen die zinvol zijn, stel duidelijke reactietijdverwachtingen in en stimuleer threads voor gedetailleerde discussies.

Microsoft Teams

Werken in verschillende tijdzones vereist flexibiliteit in hoe teams communiceren op de werkplek . Microsoft Teams levert dit door middel van een uniform platform waar chatten, video en het delen van bestanden vloeiend in elkaar overgaan.

via Microsoft Teams organiseren gesprekken in kanalen, maar krijgen een unieke kracht door de integratie met Microsoft. Krijg toegang tot SharePoint-documenten, werk samen aan OneDrive-bestanden en gebruik ingebouwde abonnementstools zonder van platform te wisselen.

De echte waarde voor verspreide teams ligt in de asynchrone mogelijkheden van Teams. Teams leden kunnen:

opgenomen vergaderingen volgens hun eigen schema bekijken

volgens hun eigen schema bekijken Bijdragen aan discussies via polls in plaats van live sessies bij te wonen

via polls in plaats van live sessies bij te wonen Volg gesprekken over projecten in speciale kanalen

in speciale kanalen Toegang krijgen tot gedeelde bestanden en samenwerkingstools wanneer dat nodig is

Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat iedereen verbinding houdt en een zinvolle bijdrage levert.

Zoom

Externe medewerkers hebben meer opties nodig dan alleen geplande video gesprekken. Zoom helpt nu verdeelde teams informatie te delen en effectief samen te werken om het volgende te ondersteunen async video communicatie .

via Zoom Zoom's Team Chat brengt gestructureerde communicatie via kanalen en groepen, maar Zoom Clips onderscheidt zich door async werk. Neem korte videoberichten op om complexe processen uit te leggen of gedetailleerde feedback te geven, zodat teamleden informatie kunnen opnemen tijdens werkuren.

Elk belangrijk gesprek blijft toegankelijk via:

Doorzoekbare vergaderingen

Geautomatiseerde transcripties

Gearchiveerde geschiedenis van chatten

Je team kan refereren aan belangrijke discussies en beslissingen zonder nog een vergadering in te plannen, zodat het werk in verschillende tijdzones blijft stromen.

Laten we nu eens kijken naar de uitdagingen die asynchrone berichtenuitwisseling met zich meebrengt.

Uitdagingen van asynchrone berichtenuitwisseling

Overschakelen op async gaat niet altijd van een leien dakje. Als je de meest voorkomende hindernissen begrijpt, kan je team zich sneller aanpassen en beter communiceren.

Potentiële vertragingen

Soms heb je nu feedback nodig, niet wanneer iedereen online is.

Zo kunnen medewerkers van de klantenservice bijvoorbeeld dringend toestemming nodig hebben om een terugbetaling uit te voeren of een zaak te escaleren. Als de manager die verantwoordelijk is voor de beslissing offline is, kan het verzoek in behandeling blijven, waardoor de oplossing vertraging oploopt.

Vergeet niet: mensen die contact opnemen met de klantenservice doen dit vaak na kantooruren en een vertraging kan deze klanten nog meer frustreren.

Oplossing: De verantwoordelijkheid voor dringende goedkeuringen voor problemen van klanten moet worden gedelegeerd. Een voorbeeld: vertrouw op uw klantenservicemedewerkers - in ieder geval de senior medewerkers - en het lost het bovenstaande probleem op en verhoogt de klanttevredenheid.

Hiaten in de communicatie

Geschreven woorden kunnen lastig zijn. Zonder die subtiele knikjes en "hmms" van chatten in persoon, kunnen uw asynchrone berichten verkeerd worden geïnterpreteerd, wat tot misverstanden kan leiden.

Oplossing: Betere communicatievaardigheden! Al uw medewerkers moeten leren hoe ze heldere, uitgebreide berichten met veel informatie kunnen versturen. Trainingssessies kunnen hierbij helpen.

➡️ Ook lezen: Etiquette van chatten met teams op het werk voor optimale samenwerking

Overbelasting van schriftelijke communicatie

Met async is het niet meer alleen e-mail. Het zijn commentaren, documenten, threads chatten en project updates die allemaal om aandacht vragen.

U zult buitensporig veel tijd moeten besteden aan het doorlezen van gesprekken en updates. Soms worden daarbij belangrijke berichten over het hoofd gezien. Deze uitdaging wordt nog groter als je op meerdere platforms werkt, die elk hun eigen stroom notificaties en berichten genereren.

De uitdagingen van asynchrone berichtenuitwisseling begrijpen is de eerste stap. Laten we nu de best practices verkennen om je te helpen ze te overwinnen.

Oplossing: Zelfde als hierboven! Communicatie is een aan te leren vaardigheid; zelfs als sommige werknemers het in het begin verkeerd doen, kunnen en moeten ze beter worden opgeleid.

Laten we het dus leren.

Best Practices voor effectieve asynchrone berichtenuitwisseling

Asynchroon succes draait niet om ingewikkelde tools of starre regels. Het gaat om het creëren van communicatiegewoonten die werken voor je team. Dit is hoe je dat voor elkaar krijgt.

Stel communicatieprotocollen en -verwachtingen op

Je team heeft duidelijke richtlijnen nodig over wanneer en hoe de verschillende communicatiemiddelen te gebruiken communicatiekanalen . Stel verwachtingen op voor de reactietijd op basis van de prioriteit van het bericht. Maak eenvoudige richtlijnen zoals:

Rode vlag = heeft vandaag aandacht nodig

Gele vlag = beoordeling binnen 48 uur

Groene vlag = FYI, lees wanneer je kunt

Asynchrone berichtenuitwisseling en GitLab

Neem bijvoorbeeld GitLab, een volledig op afstand werkend bedrijf dat zijn communicatieprotocollen heeft geperfectioneerd om een soepele asynchrone samenwerking tussen tijdzones te garanderen. Ze hebben een trapsgewijs reactiesysteem aangenomen dat prioriteit geeft aan urgentie en duidelijkheid.

Urgente zaken worden gecommuniceerd via Slack met duidelijke deadlines, zodat alleen kritieke onderbrekingen plaatsvinden

met duidelijke deadlines, zodat alleen kritieke onderbrekingen plaatsvinden Items met gemiddelde prioriteit worden geregistreerd in hun projectmanagement tool met deadlines en toegewezen personen

met deadlines en toegewezen personen Updates met een lage prioriteit, zoals bedrijfsaankondigingen, worden gedeeld in een maandelijkse nieuwsbrief voor bespreking door het hele team op een geschikt moment

Deze gestructureerde aanpak voorkomt onnodige onderbrekingen en houdt iedereen op dezelfde pagina.

Het succes van async-communicatie hangt sterk af van de keuze van de juiste tools. Zoek naar oplossingen die uw communicatie rechtstreeks in uw workflow brengen.

Bijvoorbeeld, ClickUp integreert uw berichten, taken en documenten op één plaats, zodat u niet tussen verschillende platforms hoeft te schakelen.

De integratie met andere tools, zoals Slack, Zoom en Teams, zorgt er ook voor dat belangrijke discussies verbonden blijven met hun relevante projecten en taken, waardoor informatie gemakkelijk terug te vinden is wanneer dat nodig is.

Documentatie bijhouden

Uitgebreide documentatie maken via asynchroon werk helpt je team op één lijn te blijven zonder dat er voortdurend vergaderingen nodig zijn. Ontwikkel een gecentraliseerde kennisbank met daarin:

Projectvereisten en -beslissingen

Procesrichtlijnen en best practices

Samenvattingen van vergaderingen en actie items

Teamprotocollen en communicatienormen

Deze documentatie dient als enige bron van waarheid, waardoor steeds terugkerende vragen worden verminderd en nieuwe leden van het team snel aan de slag kunnen.

Asynchroon berichtenverkeer en Basecamp

Een bedrijf dat deze aanpak heeft omarmd is Basecamp. De async-first cultuur van het bedrijf gedijt bij gecentraliseerde documentatie .

Een compleet handboek, gedeelde vergaderingen aantekeningen en vooraf geschreven gidsen zorgen voor duidelijkheid, versnellen het inwerken en bevorderen de onafhankelijkheid van het team. Voor Basecamp is documentatie een strategie, niet alleen een hulpmiddel.

Maak het bijwerken van documenten onderdeel van uw normale werkstroom, niet een extraatje. De beste documentatie groeit op natuurlijke wijze met uw projecten mee.

Klaar om los te komen van de altijd-aan cultuur?

Het beste werk van je team gebeurt niet tijdens vergaderingen of constante chats. Het gebeurt wanneer mensen de ruimte hebben om te denken, te creëren en samen te werken op hun eigen voorwaarden.

Wil je zien hoe doordachte asynchrone communicatie er in actie uitziet? Bekijk hoe het samenbrengen van de gesprekken, taken en documenten van je team in één slimme werkruimte 'vergaderingen over vergaderingen' kan veranderen in echte voortgang. Probeer ClickUp eens uit .