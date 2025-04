SAFe vs. Scrum: Kies het juiste framework voor u

Spotify heeft een unieke installatie: kleine, autonome teams werken onafhankelijk van elkaar en richten zich elk op een specifiek onderdeel van het product.

Deze teams zijn in wezen mini-startups binnen Spotify ze zijn in staat om hun sectie aan te passen, te upgraden of zelfs te reviseren zonder iets anders te onderbreken. Geen wachttijden, gewoon puur, agile scrum framework in actie.

Philips, een wereldwijde reus met cross-functionele teams in hardware, software en klantenservice (om er maar een paar te noemen), heeft SAFe, agile werkwijzen aangenomen om de inspanningen van de geografisch verspreide teams te harmoniseren. Hun doel is om de time-to-market te verkorten en de kwaliteit te verbeteren.

Eén ding is duidelijk: Scrum of SAFe, alle bedrijven moeten een agile framework integreren in hun workflow om hun activiteiten vlotter te laten verlopen. Deze blog gaat in op SaFe vs. Scrum en Scrum@Scale en helpt je de overeenkomsten, verschillen en factoren te begrijpen waarmee je rekening moet houden bij elk van de frameworks.

Een diepgaande kijk op Scrum

Scrum is een management raamwerk dat teams helpt bij het organiseren, samenwerken en aanpassen om effectief resultaten te leveren. Het gedijt op korte cycli van werk (Sprints), duidelijk gedefinieerde rollen en regelmatige feedback.

Laten we dat eens uitwerken aan de hand van een eenvoudig voorbeeld.

Als je een restaurant zou beginnen, heb je twee manieren om de show te runnen: of jij en je partner bemoeien zich met elkaars Taken, waardoor chaos ontstaat, of je splitst je op in kleinere, gerichte teams.

Eén groep perfectioneert de recepten, een andere groep zorgt voor de verpakking en een derde groep beheert de marketing. Elk team heeft zijn eigen taken, werkt in korte cycli, komt dagelijks bijeen om updates uit te wisselen en past zich aan op basis van smaaktests en feedback van klanten.

Voordelen en nadelen van Scrum

Pros Cons Flexibiliteit: Teams kunnen zich snel aanpassen aan veranderingen. Steile leercurve: Vereist goede training. Snellere oplevering: Incrementele releases houden belanghebbenden tevreden. Uitdagingen bij het schalen: Niet ideaal voor grote, complexe projecten. Samenwerking: Open communicatie verbetert teamwork. Afhankelijkheid van teams: Vertrouwt op ervaren en gemotiveerde individuen. Tevredenheid van de klant: Regelmatige updates integreren feedback van gebruikers. Beperkt tot kleine teams: Werkt het beste met 3-10 leden.

voorbeeld: Een gamebedrijf gebruikt Scrum om zijn app wekelijks te updaten, zodat spelers nieuwe functies kunnen blijven gebruiken. Maar bij de uitbreiding naar een groter multiplayer project wordt de coördinatie tussen agile teams een knelpunt, wat de schaalbaarheid van Scrum benadrukt.

Voor wie is Scrum het meest geschikt?

Eén woord: Softwareteams. Maar er is meer.

Scrum blinkt uit in software en lean productontwikkeling, startups en kleinere teams die te maken hebben met dynamische projecten, onbekende oplossingen of frequente feedback van clients. Het is perfect voor teams die iteratieve processen nodig hebben om sneller resultaat te boeken.

Scrumprocessen en rollen

Processen:

De eigenaar van het product maakt een Product Backlog en prioriteert de taken Het team verdeelt de Taken in kleinere stukken om een Sprint Backlog te formeren Het werk wordt Voltooid in Sprint (2-4 weken) Dagelijkse standups houden iedereen op één lijn Aan het einde van de Sprint worden de resultaten geëvalueerd en worden lessen aangetekend

Rollen:

Producteigenaar : Stelt prioriteiten aan taken en zorgt ervoor dat het team waarde levert voor de business

: Stelt prioriteiten aan taken en zorgt ervoor dat het team waarde levert voor de business Scannerleider : Coacht het team, faciliteert vergaderingen en verwijdert obstakels

: Coacht het team, faciliteert vergaderingen en verwijdert obstakels Ontwikkelteam: Multifunctionele experts die eigenaar zijn van de taken en deze voltooien

leuk weetje: Amazon's Jeff Bezos bedacht de "twee-pizza-regel die zegt dat een Scrum team klein genoeg moet zijn om twee pizza's te eten te krijgen.

Een inleiding tot SAFe (Scaled Agile Framework)

Simpel gezegd is SAFe (Scaled Agile Framework) een Agile raamwerk dat ontworpen is om grote organisaties te helpen bij het managen van meerdere teams die aan complexe projecten werken. Het is gebouwd op drie metaforische pijlers: Teams, Programma's en Portfolio's. Deze pijlers bieden flexibiliteit terwijl de uitdagingen van het schalen van Agile praktijken worden aangepakt.

Toen Ericsson, een wereldleider in de telecomsector, geconfronteerd werd met uitdagingen bij het beheren van teams op verschillende continenten, wendde het zich tot SAFe.

Met SAFe's Agile Release Trainingen en gestructureerde governance, Ericsson bereikt :

Verbeterde afstemming : Teams op verschillende locaties werkten naadloos volgens consistente Agile praktijken

: Teams op verschillende locaties werkten naadloos volgens consistente Agile praktijken Snellere time-to-market : Snellere release cycli met continue integratie

: Snellere release cycli met continue integratie Betere samenwerking : Functionele kennisdeling en collectieve probleemoplossing

: Functionele kennisdeling en collectieve probleemoplossing Voorspelbare levering : Duidelijke mijlpalen zorgen voor transparantie en betrouwbaarheid

: Duidelijke mijlpalen zorgen voor transparantie en betrouwbaarheid Hogere klanttevredenheid: Snellere levering en kwaliteitsverbeteringen zorgden voor meer vertrouwen

Voordelen en nadelen van SAFe

Voors tegens Schaalbaar: Perfect voor grote, verdeelde Teams: Implementatie vereist aanzienlijke inspanning en training Afstemming: Zorgt ervoor dat teams werken aan gedeelde doelen: Kan lagen van toezicht introduceren Snellere levering: Continue integratie versnelt releases: Past mogelijk niet in alle organisatieculturen Verbeterde kwaliteit: Ingebouwde kwaliteitspraktijken verminderen defecten: Voegt processen toe die kleinere teams kunnen vertragen Voorspelbaarheid: Duidelijke mijlpalen verbeteren het bijhouden van de voortgang: Vertrouwt sterk op specifieke tools voor succes

voorbeeld: Een multinationaal productiebedrijf heeft SAFe geïmplementeerd om de cross-functionele samenwerking te stroomlijnen. Hoewel ze een betere afstemming en snellere productlevering bereikten, nam de initiële trainingsfase maanden in beslag, wat de steile leercurve van SAFe benadrukte.

Voor wie is SAFe het meest geschikt?

SAFe is ideaal voor grote organisaties die cross-functionele teams en complexe projecten managen.

Het is nuttig voor:

Ondernemingen die behoefte hebben aan afstemming tussen afdelingen

Organisaties met geografisch verdeelde teams

Bedrijven die Agile op het niveau van de onderneming willen integreren

wist u dat: Ondanks het feit dat SAFe van alle frameworks het meest zinvol is voor ondernemingen, zijn alleen 26% van de Agile gebruikers rapporteerde SAFe te gebruiken .

Implementatiestrategie en bestuur in SAFe

Governance in SAFe zorgt voor afstemming en verantwoording door middel van goed gedefinieerde processen en metrieken.

Sleutelelementen zijn onder andere:

Planning : Het vaststellen van rollen, verantwoordelijkheden en werkstromen voor duidelijkheid

: Het vaststellen van rollen, verantwoordelijkheden en werkstromen voor duidelijkheid KPI's bewaken: Voortgang bijhouden met statistieken zoals time-to-market en kwaliteit

bewaken: Voortgang bijhouden met statistieken zoals time-to-market en kwaliteit Rapportage over naleving: Zorgen voor naleving van industriestandaarden

Governance is een kernonderdeel van Lean Portfolio Management binnen SAFe, en de verantwoordelijkheden liggen vaak bij rollen zoals de SAFe Program Consultant (SPC) of Chief Scrum Master (CSM).

Deze leiders:

Overzien Agile Release Trainingen

Risico's en naleving beheren

Bevorderen samenwerking tussen programma's

Belangrijke verschillen tussen Scrum en SAFe

Hoewel ze deel uitmaken van dezelfde Agile-familie, voorzien Scrum en SAFe in verschillende behoeften. Laten we ze eens uit elkaar halen en kijken hoe ze op elkaar lijken.

1. Organisatiestructuur en raamwerk

📀 Scrum is lichtgewicht en gedijt bij kleine, zelforganiserende teams (5-9 leden) die werken in korte Sprints van 2-4 weken. Er is geen hiërarchie - meerdere scrumteams en hun leden delen gelijke verantwoordelijkheid, geleid door rollen als de Scrum Master en Product Owner. Vereisten voor het raamwerk zijn onder andere een Product Backlog, Sprint Backlog en regelmatige cycli voor de Sprint.

💿 SAFe is echter gebouwd voor grote ondernemingen met meerdere teams. Het is zeer gestructureerd, met lagen zoals Portfolio, Programma en Teams om complexe projecten te beheren. SAFe vereist gedetailleerde sessies voor het plannen, zoals Program Increment (PI) Planning, en het werk over teams verdelen over 8-12 weken

voorbeeld:

Een startup die een nieuwe functie voor een app ontwikkelt, heeft baat bij de eenvoud en snelheid van Scrum

Een multinationaal telecombedrijf als Ericsson heeft SAFe nodig om verdeelde teams te managen en afstemming te garanderen

2. Rollen en afhankelijkheden

📀 Scrum vertrouwt op drie rollen: Product Owner, Scrum Master en Developer. Teams managen zichzelf en gaan om met afhankelijkheid door middel van dagelijkse communicatie, sprint reviews en retrospectives.

SAFe introduceert meer gespecialiseerde rollen zoals Productmanagers, systeemarchitecten en release trainers, wat de focus op het coördineren van meerdere teams weerspiegelt. Afhankelijkheid wordt behandeld tijdens PI Planning en regelmatige synchronisatie gebeurtenissen om een soepele samenwerking te garanderen.

voorbeeld:

Een Scrum-team dat een update van een e-commercesite uitvoert, communiceert rechtstreeks om afhankelijkheid op te lossen

Een SAFe-team dat een zelfrijdende auto ontwikkelt, gebruikt gestructureerde vergaderingen en tools om hardware-, software- en testteams op elkaar af te stemmen

3. Leveringsaanpak

📀 Scrum benadrukt frequente, incrementele updates in korte cycli, waardoor snelle aanpassingen mogelijk zijn op basis van feedback. Het draait allemaal om het sneller leveren van functionele onderdelen van het product.

SAFe richt zich op het leveren van geïntegreerde oplossingen met zijn langere Program Increments. Het gestructureerde leveringsmodel zorgt voor voorspelbaarheid en kwaliteit, ideaal voor grootschalige projecten.

Voorbeeld:

Scrum werkt voor het uitrollen van wekelijkse updates voor een social media app

SAFe is geschikt voor het implementeren van een financieel platform op ondernemingsniveau met meerdere onderling afhankelijke modules

Verschillen overzicht

Samengevat:

Aspect Scrum SAFe Teams Klein (5-9 leden) Groot (meerdere teams over afdelingen heen) Projecten met één team Coördinatie over de hele onderneming Sprints van 2-4 weken Programmadeelnames van 8-12 weken Startups en kleine teams Grote organisaties met complexe projecten

Overeenkomsten tussen Scrum en SAFe

"De verschillen die mensen van elkaar scheiden zijn niets vergeleken met de overeenkomsten die ons samenbinden." Sophie Grégoire Trudeau zei dit ooit over mensen, maar wie wist dat het ook van toepassing was op agile frameworks!

1. Gedeelde principes van Agile softwareontwikkeling

In de kern putten beide frameworks uit het Agile Manifesto en zijn principes. Ze geven prioriteit aan:

Samenwerking met de klant in plaats van starre contracten

Reageren op verandering in plaats van vasthouden aan een vast abonnement

Het leveren van waarde door middel van werkende software als belangrijkste maatstaf voor succes

Zelforganiserende teams in staat stellen te innoveren en zich aan te passen

2. Samenwerking en incrementele ontwikkeling

Scrum en SAFe staan een coöperatieve aanpak voor, die teams in staat stelt om regelmatig kleinere brokken waarde op te leveren. Dit zorgt voor:

Voortdurende feedback van belanghebbenden

Sneller reageren op veranderende behoeften van klanten

Minder risico's door vroege en regelmatige oplevering

Dus, als je je te veel zorgen maakt over de keuze tussen Scrum en SAFe, kun je het nooit mis hebben.

Of een Scrum team nu wekelijkse app updates uitrolt of een SAFe team elk kwartaal geïntegreerde oplossingen voor ondernemingen aflevert, beide frameworks splitsen het werk op in beheersbare stukken en zorgen voor consistente voortgang

Dus, wanneer moet je kiezen voor Scrum vs. SAFe?

1. Kleine teams werken aan een product dat zich snel ontwikkelt

📱Scenario: Je startup lanceert een nieuwe app en je moet snel itereren met een klein team.

✅ Oplossing: Scrum

Ideaal voor teams van 5-9 leden die zich richten op doelen op korte termijn

Maakt frequente updates en snelle feedbackcycli mogelijk

Voorbeeld: Een team van een voedselbezorgingsapp gebruikt Scrum om wekelijkse functie-updates uit te brengen op basis van feedback van gebruikers.

2. Grote organisaties met meerdere teams en afhankelijkheid

📱Scenario: Uw onderneming heeft verschillende cross-functionele teams die aan onderling verbonden projecten werken.

✅ Oplossing: SAFe

Behandelt afhankelijkheid tussen teams met tools zoals PI Planning

Stemt inspanningen af op teams om gedeelde doelen te bereiken

voorbeeld: Een telecombedrijf gebruikt SAFe om software- en hardwareteams wereldwijd te synchroniseren.

3. Projecten met snel veranderende behoeften van klanten

📱Scenario: Je ontwikkelt een product dat vaak input van de klant nodig heeft en snel moet worden aangepast.

✅ Oplossing: Scrum

Ideaal voor iteratieve ontwikkeling en het opnemen van constante feedback

📌 Voorbeeld: Een e-commercebedrijf gebruikt Scrum om zijn gebruikersinterface elke Sprint aan te passen op basis van suggesties van klanten.

Het juiste raamwerk voor je team kiezen

Het is inmiddels duidelijk dat elk raamwerk een uniek doel dient.

De keuze tussen Scrum en SAFe hangt echter volledig af van de behoeften van je team.

Daarom moet je een paar vragen stellen als leidraad bij je beslissing:

Hoe groot is je team en hoeveel teams moeten samenwerken?

Zijn je projecten eenvoudig of zitten ze vol met onderlinge afhankelijkheden?

Heb je snelle iteraties nodig of is een langetermijn abonnement belangrijker?

Zijn uw belanghebbenden op zoek naar gedetailleerde updates of naar een weergave in vogelvlucht?

Heb je een framework nodig dat over meerdere regio's schaalbaar is?

Hoe volwassen is je team met Agile praktijken?

Als je eenmaal de antwoorden hebt, is het gemakkelijker om de behoeften van je team af te stemmen op het juiste framework.

Factoren om te overwegen

👥 Grootte van het team en samenwerkingsbehoeften

Scrum is perfect voor kleine, zelforganiserende teams die aan onafhankelijke projecten werken

SAFe gedijt goed in grote organisaties met cross-functionele teams die gesynchroniseerde inspanningen nodig hebben

💻 Complexiteit van projecten

Als je project eenvoudig is en geen afhankelijkheid met zich meebrengt, kies dan voor Scrum

Voor projecten met veel onderlinge afhankelijkheden en meerdere lagen van complexiteit is SAFe de juiste keuze

⌛ Tijdlijnen voor oplevering

Scrum staat frequente opleveringen in korte Sprints toe, waardoor het ideaal is voor snelle projecten

SAFe richt zich op gestructureerde, voorspelbare output over langere periodes

📈 Stakeholderverwachtingen

Gebruik Scrum als belanghebbenden tevreden zijn met kleinere, iteratieve updates

Kies SAFe als belanghebbenden een geïntegreerde weergave van de voortgang in meerdere teams nodig hebben

📄 Agile volwassenheid

Scrum werkt het beste voor teams die bekend zijn met agile en lean principes en klaar zijn voor zelfmanagement

SAFe is geschikt voor organisaties die de wendbaarheid van individuele teams voorbij zijn geschaald en coördinatie op ondernemingsniveau nodig hebben

Scrum@Scale: Het beste van beide raamwerken combineren

Als je moeite hebt met kiezen, kun je kiezen voor het beste van twee werelden. Ja, het bestaat!

Maak kennis met Scrum@Scale - de krachtige combinatie van de eenvoud van Scrum en de schaalbaarheid van SAFe.

Zo werkt het: Scrum@Scale breidt de principes van Scrum uit naar grotere organisaties. In plaats van extra lagen hiërarchie op te stapelen, bouwt het een schaalvrije architectuur, waarbij netwerken van kleine, efficiënte teams worden gecreëerd die in samenhang werken.

Het doel? Lineaire schaalbaarheid bereiken zonder te verdrinken in bureaucratie.

Zie het als minimaal haalbare bureaucratie (MVB) - het biedt net genoeg structuur om georganiseerd te blijven en onnodige vertragingen te voorkomen zonder de creativiteit of snelheid te verstikken.

voorbeeld: Stel je een wereldwijde winkelketen voor die een omnichannel platform lanceert. Kleine Scrum Teams behandelen het ontwerp van de app, logistieke integratie en functies van de klantenservice. Met behulp van Scrum@Scale stemmen deze teams hun afhankelijkheid af door middel van Scaled Daily Scrums, waarbij een Executive Action Team de transformatie en besluitvorming aanstuurt.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ScrumAtScale-framework-1400x836.png Scrum@Scale raamwerk /$$img/

via Scrum@schaal

Voordelen van integratie van Scrum en SAFe

✅ Flexibiliteit ontmoet schaalbaarheid

Combineert de adaptieve focus op teamniveau van Scrum met de gestructureerde schaalbaarheidsaanpak van SAFe

Teams werken onafhankelijk, maar stemmen af op gedeelde doelen via het ecosysteem van Scrum@Scale

✅ Vereenvoudigde samenwerking

De Scaled Daily Scrum zorgt voor continue coördinatie tussen teams

Gedeelde kennis en transparantie minimaliseren knelpunten

✅ Efficiënte organisatorische groei

Stimuleert organisch schalen in eigen tempo zonder teams te overweldigen

Ondersteunt agile principes in grote ondernemingen met minimale verstoring

Agile raamwerken implementeren met hulpmiddelen en ondersteuning

Ook lezen: 10 Gratis Scrum Sjablonen om uw werkstroom bij te houden

