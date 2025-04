Hoe je een samengestelde analyse doet met een stap-voor-stap handleiding

Je hebt net een felbegeerde reclamespot voor de Super Bowl bemachtigd. Er staat veel op het spel en dit kan je campagne maken of breken. Hoe weet je welke advertentie-elementen echt aanslaan bij je publiek?

Hier komt conjoint analysis om de hoek kijken. U kunt uw aanpak verfijnen om de impact te maximaliseren door te onthullen wat uw klanten het meest waarderen.

Conjoint analysis stelt marketeers en productmanagers in staat om variaties te testen om te ontdekken welke elementen de voorkeur van de consument bepalen.

Dit krachtige hulpmiddel past naadloos in uw marketing abonnement en helpt u de keuzes van consumenten te voorspellen en beslissingen te optimaliseren om de aantrekkingskracht van producten te vergroten.

In deze blogpost behandelen we alles wat je moet weten over conjoint analysis, hoe je het moet doen en de toepassingen ervan in de praktijk.

Wat is conjunctanalyse?

Conjoint analysis is een techniek voor marktonderzoek die wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de voorkeuren van klanten door deelnemers verschillende combinaties van functies van producten voor te leggen.

Deze methode helpt te ontdekken wat het belangrijkst is voor uw publiek, waardoor bedrijven functies en prijsstrategieën effectief kunnen prioriteren.

Een autofabrikant kan bijvoorbeeld conjoint-analyse gebruiken om te bepalen of klanten bij het kiezen van een nieuw model meer waarde hechten aan brandstofefficiëntie dan aan een luxe interieur.

🧠 Leuk weetje: Paul Edgar Green en Vithala Rao bedachten de term "conjoint analysis" in hun artikel uit 1971 'Conjoint Measurement for Quantifying Judgmental Data' in het Journal of Marketing Research (JMR).

Sleutelcomponenten van conjunctanalyse

Conjointanalyse is niet alleen een hulpmiddel, het is uw stappenplan om producten te ontwerpen die mensen echt willen. Met bruikbare inzichten uit enquêtegegevens en marktsimulatoren kunt u uw strategieën verfijnen en waardevolle inzichten krijgen in de voorkeuren van uw publiek.

Dit zijn de sleutelcomponenten:

Attributen en attribuutniveaus: Attributen zijn de bouwblokken van uw product, zoals prijs of kleur. Niveaus zijn de specifieke opties voor elk kenmerk (bijv. $10, $20; rood, blauw). Als je deze combinaties nauwkeurig vastlegt, kun je de instelling bepalen voor inzichten die impact hebben

Attributen zijn de bouwblokken van uw product, zoals prijs of kleur. Niveaus zijn de specifieke opties voor elk kenmerk (bijv. $10, $20; rood, blauw). Als je deze combinaties nauwkeurig vastlegt, kun je de instelling bepalen voor inzichten die impact hebben Productprofielen: Dit zijn combinaties van kenmerken, in feite mock-ups van je product. Hiermee kan je publiek verschillende versies evalueren en inzicht krijgen in wat ze zouden kiezen

Dit zijn combinaties van kenmerken, in feite mock-ups van je product. Hiermee kan je publiek verschillende versies evalueren en inzicht krijgen in wat ze zouden kiezen Keuzetaken: Respondenten kiezen tussen productprofielen en simuleren zo afwegingen uit het echte leven. Zouden ze bijvoorbeeld de voorkeur geven aan gratis verzending boven korting?

Respondenten kiezen tussen productprofielen en simuleren zo afwegingen uit het echte leven. Zouden ze bijvoorbeeld de voorkeur geven aan gratis verzending boven korting? Verzameling van gegevens: Met behulp van methoden zoals op keuze gebaseerde conjunctuuranalyse (CBC) of adaptieve conjunctuuranalyse (ACA) verzamelt u eerlijke feedback om nauwkeurige modellen van consumentenvoorkeuren op te bouwen

Met behulp van methoden zoals op keuze gebaseerde conjunctuuranalyse (CBC) of adaptieve conjunctuuranalyse (ACA) verzamelt u eerlijke feedback om nauwkeurige modellen van consumentenvoorkeuren op te bouwen Statistische analyse: Door gebruik te maken van part-worth utilities en utility scores kwantificeer je hoeveel waarde klanten toekennen aan elke functie

👀 Wist je dat? Wiskundigen Duncan Luce en John Tukey publiceerden in 1964 een artikel waarin ze de algehele kwaliteit van een object beoordeelden door de kwaliteit van de kenmerken te evalueren, wat de voorloper is van het concept achter de moderne conjoint-analyse.

Soorten conjoint-analyse

Er zijn verschillende soorten conjunctanalyse, elk geschikt voor verschillende onderzoeksbehoeften:

**Het meest gebruikte type, CBC, vraagt respondenten te kiezen tussen productprofielen. Het is ideaal om inzicht te krijgen in de afwegingen die consumenten maken en om functies van producten te optimaliseren

Aanpasbare, op keuze gebaseerde conjunctuuranalyse (ACBC): Dit is een geavanceerdere vorm van CBC waarbij vragen worden aangepast op basis van eerdere antwoorden, waardoor dieper inzicht wordt verkregen in individuele voorkeuren

Dit is een geavanceerdere vorm van CBC waarbij vragen worden aangepast op basis van eerdere antwoorden, waardoor dieper inzicht wordt verkregen in individuele voorkeuren Adaptive conjoint analysis (ACA): Hierbij worden paren producten beoordeeld op een schaal. Het is effectief voor meer kenmerken, maar minder nuttig voor het bestuderen van prijsgevoeligheid

Hierbij worden paren producten beoordeeld op een schaal. Het is effectief voor meer kenmerken, maar minder nuttig voor het bestuderen van prijsgevoeligheid Menugebaseerde conjointanalyse (MBC): Bij deze methode kunnen respondenten meerdere items uit een menu selecteren, ideaal voor gebundelde aanbiedingen

Bij deze methode kunnen respondenten meerdere items uit een menu selecteren, ideaal voor gebundelde aanbiedingen Volledige profiel conjoint-analyse: Hier ranken of beoordelen respondenten voltooide productprofielen, wat omslachtig kan worden als de analyse te veel attributen bevat

Hier ranken of beoordelen respondenten voltooide productprofielen, wat omslachtig kan worden als de analyse te veel attributen bevat Zelfverklaarde conjoint-analyse: Dit is een snellere, vereenvoudigde methode waarbij respondenten elk kenmerk direct beoordelen

Wanneer conjunctanalyse gebruiken

Conjoint-analyse is nuttig als u gegevensgestuurde beslissingen wilt nemen over uw aanbod. Dit zijn de scenario's waarin het uitblinkt:

Prijsonderzoek: Gebruik conjoint analysis om de sweet spot te vinden tussen concurrerende prijzen en de waarde voor de klant

Gebruik conjoint analysis om de sweet spot te vinden tussen concurrerende prijzen en de waarde voor de klant Productontwikkeling: Identificeer welke functies klanten het meest waarderen, zoals snellere verzending of lagere prijzen

Identificeer welke functies klanten het meest waarderen, zoals snellere verzending of lagere prijzen Marktsegmentatie : Verkrijg inzicht in wat verschillende klantgroepen belangrijk vinden, zodat u producten op maat kunt maken

: Verkrijg inzicht in wat verschillende klantgroepen belangrijk vinden, zodat u producten op maat kunt maken Concurrentiebenchmarking: Simuleer uw marktaandeel ten opzichte van concurrenten en voorspel hoe productconfiguraties de status beïnvloeden via eenconcurrentieanalyse van het landschap

Simuleer uw marktaandeel ten opzichte van concurrenten en voorspel hoe productconfiguraties de status beïnvloeden via eenconcurrentieanalyse van het landschap Productbundeling: Gebruik menugebaseerde conjunctanalyse (MBC) om het beste abonnement of de beste combinatie van diensten te bepalen

Gebruik menugebaseerde conjunctanalyse (MBC) om het beste abonnement of de beste combinatie van diensten te bepalen Concept testen: Laat uw idee door een conjoint analysis-onderzoek lopen om te begrijpen welke invloed veranderingen in kenmerken hebben op de keuzes van consumenten

Hoe een conjunctanalyse uitvoeren

Conjoint analysis vereist zorgvuldige abonnementen en uitvoering om bruikbare inzichten op te leveren. ClickUp is een krachtig platform voor projectmanagement dat uw taken, gesprekken en context samenbrengt om u te helpen complexe projecten feilloos te plannen, bij te houden en uit te voeren.

Hier vindt u een stap-voor-stap handleiding voor het effectief uitvoeren van conjunctuuranalyses:

Stap 1: Definieer doelstellingen

Schets voordat u begint wat u wilt bereiken. Onderzoekt u de voorkeuren voor nieuwe functies, identificeert u optimale prijspunten of onderzoekt u afwegingen?

Duidelijk gedefinieerde doelstellingen geven richting aan het ontwerp van uw onderzoek en zorgen ervoor dat u zich richt op de kenmerken en niveaus die er het meest toe doen.

Volg een gestructureerd proces om een doel voor conjoint analysis te definiëren dat gericht en bruikbaar is en afgestemd is op de besluitvormingsbehoeften. Hier leest u hoe u dit vastlegt:

Bepaal de business uitdaging: Begin met het identificeren van het probleem dat u probeert op te lossen - prijsstelling, prioritering van functies of marktpositionering

Begin met het identificeren van het probleem dat u probeert op te lossen - prijsstelling, prioritering van functies of marktpositionering **Bepaal wat u wilt bereiken, zoals klantvoorkeuren ontdekken, productfuncties optimaliseren of betere prijsstrategieën ontwikkelen

Ken je doelgroep: Specificeer de target markt of het klantsegment. Ben je bezig met het analyseren van tech-savvy millennials of waardebewuste consumenten?

Specificeer de target markt of het klantsegment. Ben je bezig met het analyseren van tech-savvy millennials of waardebewuste consumenten? Markeer de sleutel productkenmerken: Lijst de functies die u wilt testen (bijv. grootte, kleur, prijs) en hun variaties. Dit zal vorm geven aan het raamwerk van je analyse

Lijst de functies die u wilt testen (bijv. grootte, kleur, prijs) en hun variaties. Dit zal vorm geven aan het raamwerk van je analyse Verbinding met zakelijke beslissingen: Zorg ervoor dat uw doelstelling direct gekoppeld is aan uitvoerbare resultaten, zoals het lanceren van een nieuw product of het verfijnen van uw marketingaanpak

Zorg ervoor dat uw doelstelling direct gekoppeld is aan uitvoerbare resultaten, zoals het lanceren van een nieuw product of het verfijnen van uw marketingaanpak Stel een gerichte onderzoeksvraag op: Stel een vraag op om uw analyse te sturen, zoals, "Welke combinatie van functies zorgt voor de hoogste aankoopintentie?"

Stel een vraag op om uw analyse te sturen, zoals, "Welke combinatie van functies zorgt voor de hoogste aankoopintentie?" Kies de juiste conjunctmethode: Beslis welk type conjunctanalyse (op basis van keuze, adaptief of een andere methode) het beste bij uw doelen past

Beslis welk type conjunctanalyse (op basis van keuze, adaptief of een andere methode) het beste bij uw doelen past Betrek de belangrijkste stakeholders: Werk samen met teams zoals productmanagement of marketing om de doelstelling te verfijnen en ervoor te zorgen dat de afdeling op één lijn zit

Werk samen met teams zoals productmanagement of marketing om de doelstelling te verfijnen en ervoor te zorgen dat de afdeling op één lijn zit Voer een piloottest uit: Voer een kleine proefversie uit om te bevestigen dat uw doelstellingen en ontwerpelementen aanslaan bij uw publiek

Voer een kleine proefversie uit om te bevestigen dat uw doelstellingen en ontwerpelementen aanslaan bij uw publiek Refineer en finaliseer: Gebruik de feedback van de pilot om uw focus aan te scherpen en uw uiteindelijke doelstelling vast te leggen, zodat deze bruikbaar en impactvol is

Deze stappen geven u een solide basis voor het uitvoeren van een praktische conjoint-analyse die zinvolle inzichten oplevert. Het definiëren van een doelstelling is als het uitvoeren van een mini conjoint analysis onderzoek.

Gebruik ClickUp Documenten als de centrale hub van uw team om doelstellingen te documenteren en een blauwdruk te maken voor uw conjoint analysis onderzoek. De gestructureerde secties en rich-text format van Docs verbeteren de leesbaarheid, terwijl het gezamenlijk bewerken en becommentariëren en de mogelijkheid om uw taken en bijlagen aan het document te koppelen iedereen op dezelfde pagina houden.

Documenteer je onderzoek met je team met ClickUp Docs

Stap 2: Kenmerken en niveaus identificeren

Splits uw product op in kenmerken (kerncomponenten) en niveaus (specifieke opties voor elk kenmerk). Streef naar een evenwicht tussen detail en eenvoud om respondenten niet te overweldigen.

Stel je voor dat je een nieuwe smartwatch lanceert. De belangrijkste kenmerken voor consumenten kunnen zijn: levensduur van de batterij, displaytype, functies voor gezondheidsbewaking en prijs. Je zou niveaus kunnen kiezen van 12 uur, 24 uur en 48 uur batterijduur. De prijsniveaus zouden $200, $300 en $400 kunnen zijn. ClickUp mindmaps laat u visueel brainstormen over deze kenmerken en niveaus en helpt u ideeën systematisch te organiseren. Door relaties en afhankelijkheid in kaart te brengen, kunt u snel bepalen aan welke functies u prioriteit moet geven voor een maximale impact in uw conjunctuuranalyse.

Deze aanpak zorgt voor een gestroomlijnde installatie en maakt een meer gerichte evaluatie van klantvoorkeuren mogelijk.

Organiseer uw werkstroom netjes met ClickUp Mindmaps

Ook lezen: 4 Gratis sjablonen en voorbeelden voor perceptueel in kaart brengen | ClickUp

Stap 3: Productprofielen maken

Combineer kenmerken en niveaus in hypothetische productconcepten. Deze concepten - of profielen - verschijnen in keuzetaken, waarbij respondenten hun voorkeursoptie rangschikken of kiezen.

Bij het maken van productprofielen moet u rekening houden met een aantal basiszaken:

Combineer kenmerken en niveaus: Genereer profielen door systematisch verschillende niveaus van kenmerken te combineren (bv. 24-uur levensduur van batterij met een OLED-scherm en $300 prijs). Vermijd onrealistische combinaties die de resultaten kunnen vertekenen

Genereer profielen door systematisch verschillende niveaus van kenmerken te combineren (bv. 24-uur levensduur van batterij met een OLED-scherm en $300 prijs). Vermijd onrealistische combinaties die de resultaten kunnen vertekenen Includeer sleutel details: Geef duidelijke, beknopte informatie in elk profiel over alle kenmerken om het voor respondenten gemakkelijker te maken om te evalueren en te vergelijken

Geef duidelijke, beknopte informatie in elk profiel over alle kenmerken om het voor respondenten gemakkelijker te maken om te evalueren en te vergelijken Zorg voor evenwicht: Maak voldoende profielen om de variabiliteit te dekken, maar houd het aantal beheersbaar om respondentenmoeheid te voorkomen

Zo zou een productprofiel voor een fitnesshorloge eruit kunnen zien:

Levensduur batterij: 24 uur

24 uur Displaytype: OLED

OLED Functies voor gezondheidsbewaking: Hartslag en slaap bijhouden

Hartslag en slaap bijhouden Prijs: $300

Met de ClickUp Tabel Weergave kunt u efficiënt productprofielen en combinaties van kenmerken organiseren. U kunt combinaties van kenmerken rangschikken in een layout in spreadsheetstijl, zodat u gemakkelijker details kunt bijhouden.

Leg responsgegevens vast en visualiseer ze met de ClickUp tabelweergave

Aangepaste velden in de tabelweergave kunnen voorkeursscores, feedback of andere sleutelgegevens opslaan, zodat u kunt visualiseren welke profielen het beste presteren.

Het vereenvoudigt het bijhouden van trends en identificeert de meest aantrekkelijke combinaties voor uw target.

Stap 4: Kies een conjunct-analysemethode

Het kiezen van de juiste conjunct-analysemethode is cruciaal voor het bereiken van uw doelstellingen. Elke methode heeft zijn sterke punten, afhankelijk van uw product- en onderzoeksdoelen. Voorbeeld:

Choice-Based Conjoint (CBC) is ideaal voor het simuleren van aankoopscenario's in de echte wereld. Respondenten kiezen hun voorkeursopties en laten zien welke afwegingen ze bereid zijn te maken

is ideaal voor het simuleren van aankoopscenario's in de echte wereld. Respondenten kiezen hun voorkeursopties en laten zien welke afwegingen ze bereid zijn te maken Menugebaseerde vergelijking (MBC) is nuttig voor aanpasbare producten, waarbij klanten individuele componenten of functies selecteren (bijv. het samenstellen van een abonnementspakket) ClickUp Whiteboards zijn perfect om te brainstormen en de meest geschikte methode te kiezen. Visualiseer de voor- en nadelen van elke techniek in een gezamenlijke ruimte om duidelijk te maken hoe deze past bij uw onderzoeksdoelstellingen.

Teams kunnen de werkstromen in kaart brengen, sleutelinzichten annoteren en de gekozen methode afronden met real-time input, zodat iedereen het eens is over de uiteindelijke keuze voordat ze verder gaan.

Werk samen met uw team en neem samen beslissingen in realtime met ClickUp Whiteboards

Stap 5: Gegevens verzamelen

Voor het verzamelen van gegevens wordt meestal een conjunctonderzoek verdeeld onder uw doelgroep. Deze stap zorgt ervoor dat u voorkeuren vastlegt die de besluitvorming sturen.

tip: Om effectief gegevens te verzamelen:

Distribueer onder het juiste publiek: Target uw enquête aan respondenten wier voorkeuren overeenkomen met uw klantenbestand om bruikbare inzichten te verkrijgen

Target uw enquête aan respondenten wier voorkeuren overeenkomen met uw klantenbestand om bruikbare inzichten te verkrijgen Ontwerp enquêtes doordacht: Stel duidelijke, boeiende vragen die aansluiten bij de doelstellingen van het onderzoek. Houd het format eenvoudig om de aandacht van de gebruiker vast te houden

Gebruik de ClickUp Formulier Weergave om duidelijke en aantrekkelijke enquêtes te ontwerpen. Het is een robuust hulpmiddel voor het maken en beheren van enquêtes rechtstreeks binnen uw ClickUp-werkruimte.

Leg relevante gegevens vast met de weergave ClickUp Formulier

Met de tool kunt u:

Functies voor slepen en neerzetten gebruiken om gebruikersvriendelijke enquêtes te ontwerpen die zijn afgestemd op uw productkenmerken en -niveaus

Reacties in realtime vastleggen, zodat u de voortgang kunt controleren en indien nodig strategieën kunt aanpassen

Alle enquêtegegevens automatisch integreren in ClickUp, waar u reacties kunt organiseren met behulp van tags, filters of aangepaste velden

Uw reacties consolideren in ClickUp Dashboards voor een gecentraliseerd overzicht, zodat u trends snel kunt herkennen

Reacties direct omzetten in bruikbare ClickUp-taak Dit proces verbetert de nauwkeurigheid van gegevens en zorgt ervoor dat uw werkruimte de centrale hub blijft voor alle inzichten in projecten.

Stap 6: Analyseer de gegevens

Nu je al je gegevens hebt verzameld, is het tijd om ze uit te splitsen en te begrijpen wat consumenten willen. Laten we verder gaan met het voorbeeld van de smartwatch waar we doorheen hebben gewerkt.

Gebruiksscores

Voor elke functie van de smartwatch (bijv. levensduur van de batterij, grootte van het scherm, prijs, bijhouden van fitness) bereken je nutsscores om te begrijpen welke functies het belangrijkst zijn voor je consumenten.

Laten we zeggen dat de levensduur van de batterij een hoge nutsscore heeft, wat betekent dat gebruikers waarde hechten aan een langere levensduur van de batterij. U kunt dit afleiden door de gemiddelde gebruiksscore voor opties met een kortere batterijlevensduur af te trekken van de score voor de optie met de hoogste batterijlevensduur.

Een hoger nut betekent een hogere voorkeur.

Attribuut belang

Vervolgens moet je het belang van elk kenmerk meten.

Als bijvoorbeeld de prijs en het bijhouden van de fitness beide een groot bereik hebben in vergelijking met de grootte van het scherm, worden ze belangrijker geacht in het besluitvormingsproces.

Hoe groter de spreiding van de score, hoe belangrijker die functie is voor consumenten. Je kunt dit gemakkelijk berekenen door het bereik van de scores voor elk kenmerk te vergelijken en hun procentuele aandeel in het totale bereik te bepalen.

Statistische modellen voor diepgaande inzichten

Regressie- of Hierarchical Bayes (HB)-methoden helpen om de gegevens grondiger te analyseren. Deze modellen schatten in hoe elke functie de keuze van de consument beïnvloedt.

Instance, regressie kan je helpen te begrijpen hoeveel waarde consumenten hechten aan het bijhouden van de fitness ten opzichte van de grootte van het scherm of de prijs. ClickUp Dashboards laat u trends visualiseren, aangepaste kaarten gebruiken om statistieken bij te houden en inzichten rechtstreeks in uw werkruimte integreren voor actie. Als u de nutsscores voor schermgrootte en batterijlevensduur wilt vergelijken, kunt u een balkgrafiek maken die duidelijk laat zien waar uw klanten het meest om geven.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-430.png ClickUp Dashboard /$$$img/

Maak visuals die passen bij uw conjoint analysis rapport met ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards helpen u bij uw besluitvormingsproces en integraties zoals Excel of Tableau kunnen helpen bij diepere analyses via uw favoriete analysetool. Voorbeeld: u kunt nutsscores vergelijken met demografische gegevens of historische gegevens integreren om trends te voorspellen.

Door nutsscores en het belang van kenmerken te analyseren, ontdek je bruikbare inzichten over de voorkeuren van je consumenten, wat je helpt om datagestuurde beslissingen te nemen over de volgende iteratie van je smartwatch.

Stap 7: Interpreteer resultaten en neem geïnformeerde beslissingen

Zodra de conjunctanalyse is Voltooid, is het tijd om de bevindingen om te zetten in bruikbare stappen. Dit kan het optimaliseren van productfuncties inhouden, het aanpassen van prijsstrategieën of het verfijnen van uw marketingboodschappen om deze af te stemmen op de voorkeuren van de consument.

In ons voorbeeld van de smartwatch leest u hoe u de resultaten moet interpreteren en actie moet ondernemen:

Marketingstrategieën verfijnen: Inzichten uit conjoint-analyses kunnen worden gebruikt voor gerichte berichtgeving. Als respondenten bijvoorbeeld functies voor het bijhouden van de gezondheid als essentieel beschouwen, moeten marketinginspanningen deze voordelen benadrukken

Inzichten uit conjoint-analyses kunnen worden gebruikt voor gerichte berichtgeving. Als respondenten bijvoorbeeld functies voor het bijhouden van de gezondheid als essentieel beschouwen, moeten marketinginspanningen deze voordelen benadrukken Analyseer voorkeursscores: Identificeer welke productkenmerken en -niveaus de hoogste voorkeursscores kregen. Bijvoorbeeld, als consumenten een langere levensduur van de batterij in een smartwatch verkiezen, moet deze functie prioriteit krijgen in toekomstige modellen

Identificeer welke productkenmerken en -niveaus de hoogste voorkeursscores kregen. Bijvoorbeeld, als consumenten een langere levensduur van de batterij in een smartwatch verkiezen, moet deze functie prioriteit krijgen in toekomstige modellen Prijs aanpassen: Als uit de prijsgevoeligheidsanalyse blijkt dat klanten bereid zijn meer te betalen voor bepaalde functies (bijv. betere beeldschermkwaliteit), kan de prijs worden aangepast om de inkomsten te maximaliseren

ClickUp sjabloon voor marktonderzoek

De ClickUp sjabloon voor marktonderzoek helpt bij het organiseren van bevindingen, het stellen van doelen en zorgt ervoor dat inzichten leiden tot actie.

Met voorgestructureerde secties voor respondenten, inzichten en volgende stappen zorgt het sjabloon voor een snelle en soepele overgang van ruwe gegevens naar inzichten.

ClickUp sjabloon voor marktonderzoek

Integreer deze sjabloon met dashboards en taken om de voortgang van ontwikkelingsplannen bij te houden en productconcepten te verfijnen op basis van uw bevindingen.

Hier ziet u hoe de functies van de sjabloon het conjunctanalyseproces direct ondersteunen:

Deel het proces op in fasen zoals "Enquêteontwerp", "Gegevensverzameling" en "Analyse" met Aangepaste Statussen om de voortgang bij te houden

om de voortgang bij te houden Aangepaste velden gebruiken zoals "Attribuutniveaus", "Type enquête" of "Onderzoeksfase" om gegevens vast te leggen en te categoriseren

gebruiken zoals "Attribuutniveaus", "Type enquête" of "Onderzoeksfase" om gegevens vast te leggen en te categoriseren Diverse Aangepaste weergaven zoals "Lijstweergave", "Lijstweergave" en "Kalenderweergave" geven u de flexibiliteit om de werkstroom van uw conjunctiestudie te visualiseren en ervoor te zorgen dat u op schema ligt

Voorbeelden van samengestelde analyse

Nu u de stappen voor het uitvoeren van conjunctanalyse begrijpt, gaan we twee voorbeelden uit de praktijk bekijken:

1. Een gerichte juridische dienst ontwerpen Een provider van juridische diensten wilde een op advocaten toegesneden informatieservice introduceren. Hun doelstellingen waren duidelijk: de optimale prijs bepalen voor het kernaanbod, waardevolle add-on's identificeren en functies prioriteren voor effectieve marketing.

Om deze uitdagingen aan te gaan, maakten ze gebruik van conjoint analysis. Advocaten namen deel aan een enquête om ideale combinaties van functies te maken en hun bereidheid om voor specifieke modules te betalen vast te stellen.

Deze aanpak leverde bruikbare inzichten op, ondanks de inherente moeilijkheid om drukbezette juridische professionals te betrekken.

De resultaten stelden de provider in staat om de prijs van de kerndienst en de optionele modules strategisch te bepalen. Bovendien onthulde het onderzoek welke functies de hoogste waarde hadden, wat als leidraad diende voor het aanmaken van overtuigende marketingboodschappen.

Dit voorbeeld onderstreept hoe conjunctuuranalyses bedrijven helpen bij het verfijnen van productaanbiedingen, het afstemmen op de verwachtingen van gebruikers, het optimaliseren van go-to-marketstrategieën en het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening beheer van marketingmiddelen op basis van consumenteninzichten.

Ook lezen: 10 Gratis sjablonen voor sectoranalyse om de concurrentie bij te houden

2. Optimaliseren van prijzen in de gezondheidszorg

Als je potentieel levensreddende zorg aanbiedt, wil je er zeker van zijn dat je voldoende marktonderzoek hebt uitgevoerd om te begrijpen of patiënten je aanbod zullen gebruiken of zullen worden afgewezen door uitdagingen zoals de onbetaalbaarheid. Een provider in de gezondheidszorg stond voor dezelfde uitdaging en wilde de prijselasticiteit beoordelen voor meer dan 200 medische procedures om transparante prijzen bekend te maken en tegelijkertijd de merkwaarde te weerspiegelen.

Omdat bij elke procedure meerdere prijsvariabelen een rol spelen, was het uitvoeren van individueel onderzoek niet haalbaar vanwege de beperkte tijd en kosten.

De oplossing maakte gebruik van een methode in twee stappen om deze uitdaging efficiënt aan te pakken.

Eerst hielp Multi-Dimensional Scaling (MDS) bij het indelen van meer dan 200 procedures in 20 groepen door de antwoorden van 10.000 consumenten op de overeenkomsten en verschillen tussen procedureparen te analyseren.

Deze gecategoriseerde groepen werden vervolgens geëvalueerd door middel van conjoint analysis om consumentenvoorkeuren, prijsgevoeligheid en betalingsbereidheid voor elke categorie te bepalen.

Het resultaat was dat de zorgverlener toegang had tot een robuuste prijssimulator die een optimale prijsbepaling voor alle procedures mogelijk maakte, rekening houdend met het perspectief van de consument.

Deze aanpak hielp bij het creëren van een succesvolle prijsstrategie en benadrukte opnieuw de waarde van het integreren van consumenteninzichten in de besluitvorming in de gezondheidszorg.

Ook lezen: 10 Gratis Ansoff Matrix Sjablonen | ClickUp

Hulpmiddelen en software voor gezamelijke analyses

Conjoint analysis kan overtuigend zijn bij het blootleggen van consumentenvoorkeuren en het aansturen van impactvolle beslissingen. Laten we eens kijken naar de beste tools voor conjoint analysis die onderzoekers en productmanagers kunnen gebruiken:

ClickUp

Beheer uw marktonderzoek project end-to-end met ClickUp

ClickUp is een dynamische tool voor projectmanagement waarmee marktonderzoekers en productmanagers conjoint-analyses efficiënt kunnen uitvoeren en beheren.

In feite, financieel dienstverlener Atrato zou hun productontwikkelingstijd met 30% kunnen verkorten met de hulp van ClickUp!

We realiseerden ons dat we een effectieve manier misten om taken bij te houden en geen duidelijk beeld hadden van wat het productteam aan het doen was, dus gingen we op zoek naar een nieuw platform. Toen vonden we ClickUp. Het platform was de perfecte combinatie - niet te technisch en verwarrend, en niet te eenvoudig. Het gaf ons de flexibiliteit om teams en projecten op hun eigen manier te creëren, verplaatsen en organiseren.

Raúl Becerra, productmanager, Atrato

ClickUp helpt u uw conjunctuuranalyses op te voeren door middel van:

Aangepaste dashboards : Krijg een real-time gedetailleerd overzicht van uw conjoint analysis project op één plek met behulp van ClickUp Dashboards. Deze dashboards zijn aanpasbaar met kaarten en grafieken om kritieke statistieken zoals attribuutniveaus of voorkeursscores bij te houden

: Krijg een real-time gedetailleerd overzicht van uw conjoint analysis project op één plek met behulp van ClickUp Dashboards. Deze dashboards zijn aanpasbaar met kaarten en grafieken om kritieke statistieken zoals attribuutniveaus of voorkeursscores bij te houden Taakbeheer en tijdlijnen: met ClickUp-taak kunt u meerdere testvariabelen efficiënt beheren en bijhouden. Maak taken aan voor verschillende scenario's of productattributen om functies te organiseren op basis van feedback van het team en voorkeuren van klanten

Verbind taken met betrekking tot uw onderzoeksproject met ClickUp-taaken

Bovendien maakt de mogelijkheid om taken te koppelen en aangepaste velden toe te passen het evalueren van afwegingen en uitkomsten van verschillende scenario's eenvoudiger. Gebruik De weergave van ClickUp's Gantt Grafiek om tijdlijnen en afhankelijkheid van projecten te visualiseren, zodat iedereen op koers blijft

ClickUp aangepaste velden : Organiseer gegevens door aangepaste velden te maken voor belangrijke conjunctuurelementen zoals attribuutniveaus, nutsscores of deelwaarde-hulpprogramma's

Krijg inzicht in hoe uw team de aangepaste velden van ClickUp gebruikt met rapportages

ClickUp Automatiseringen: Stroomlijn terugkerende Taken met ClickUp Automatiseringen zoals herinneringen instellen voor het voltooien van enquêtes of statussen bijwerken nadat u elke mijlpaal hebt bereikt

Houd iedereen in uw team op dezelfde pagina met de automatiseringen van ClickUp

ClickUp Brein:ClickUp Brein maakt gebruik van ClickUp AI en contextbewustzijn op uw werkruimtegegevens in ClickUp om marktonderzoeksworkflows te automatiseren, samenwerking te verbeteren en bruikbare inzichten te bieden, waardoor het ideaal is voor conjunctuuranalyses

via Qualtrics Hier zijn enkele sleutelvoordelen van Qualtrics als je onderzoekstool:

Pre-built sjablonen en logica : Instellen en zorgen voor betrouwbare resultaten metsjablonen voor marktonderzoek die worden geleverd met vooraf geconfigureerde enquêtelogica

: Instellen en zorgen voor betrouwbare resultaten metsjablonen voor marktonderzoek die worden geleverd met vooraf geconfigureerde enquêtelogica Geavanceerde simulators : Evalueer hoe veranderingen in kenmerken van invloed zijn op consumentenkeuzes en kritieke meetgegevens zoals betalingsbereidheid, waardoor u in realtime bruikbare inzichten krijgt

: Evalueer hoe veranderingen in kenmerken van invloed zijn op consumentenkeuzes en kritieke meetgegevens zoals betalingsbereidheid, waardoor u in realtime bruikbare inzichten krijgt Onmiddellijke analyse : Genereer gedetailleerde rapportages, inclusief voorkeursaandelen en nut van kenmerken, om markttrends te ontdekken zonder uitgebreide handmatige berekeningen

: Genereer gedetailleerde rapportages, inclusief voorkeursaandelen en nut van kenmerken, om markttrends te ontdekken zonder uitgebreide handmatige berekeningen Geautomatiseerd kwaliteitsbeheer : Zorg ervoor dat u toegang krijgt tot statistisch significante gegevens voor geïnformeerde beslissingen met het geïntegreerde panelsysteem van Qualtrics

: Zorg ervoor dat u toegang krijgt tot statistisch significante gegevens voor geïnformeerde beslissingen met het geïntegreerde panelsysteem van Qualtrics Aanpasbare variabelen: Stem uw conjunctiestudies af op specifieke kenmerken, zodat u kunt voorspellen hoe productaanpassingen de verkoop en de voorkeuren van gebruikers beïnvloeden

Conjoint.ly

Conjoint.ly is een uitgebreid platform dat is ontworpen om conjoint-analyses uit te voeren voor product- en prijsonderzoek. U kunt experimenteren met discrete keuzemodellen, MaxDiff-analyse en merk-prijs trade-offs.

Deze tool zorgt ervoor dat je nauwkeurige inzichten krijgt in consumentenvoorkeuren en prijsstrategieën.

via Gezamenlijk.ly Bepaalde functies kunnen u helpen er het beste uit te halen voor uw onderzoek:

Voorontworpen enquêtetools : Maak snel aangepaste conjunctanalyse-enquêtes met sjablonen die het experimentontwerp vereenvoudigen met behoud van precisie

: Maak snel aangepaste conjunctanalyse-enquêtes met sjablonen die het experimentontwerp vereenvoudigen met behoud van precisie Wereldwijd steekproefbereik : Toegang tot meer dan 100 miljoen respondenten in 150+ landen, waardoor gerichte gegevensverzameling voor diverse markten mogelijk is

: Toegang tot meer dan 100 miljoen respondenten in 150+ landen, waardoor gerichte gegevensverzameling voor diverse markten mogelijk is Geautomatiseerde gegevensanalyse : Toon voorkeursaandelen, opbrengstsimulaties en bruikbare inzichten met behulp van realtime dashboards om de besluitvorming te versnellen

: Toon voorkeursaandelen, opbrengstsimulaties en bruikbare inzichten met behulp van realtime dashboards om de besluitvorming te versnellen Aanpasbare studies : Pas enquêtevariabelen en steekproefcriteria aan voor onderzoek op maat, of u zich nu richt op de afweging van kenmerken of op prijsgevoeligheid

: Pas enquêtevariabelen en steekproefcriteria aan voor onderzoek op maat, of u zich nu richt op de afweging van kenmerken of op prijsgevoeligheid Kostenefficiëntie: Met behulp van automatisering en end-to-end tools minimaliseert Conjoint.ly de kosten van tijd en middelen, waardoor conjunctiestudies van hoge kwaliteit toegankelijk worden

1000minds

1000minds heeft een gebruiksvriendelijke interface en maakt gebruik van de unieke PAPRIKA-methodologie (Potentially All Pairwise RanKings of all possible Alternatives).

De PAPRIKA-methode vereenvoudigt de besluitvorming door gebruikers te vragen twee opties tegelijkertijd te vergelijken op basis van specifieke kenmerken. Deze stapsgewijze aanpak bootst echte afwegingen na en zorgt voor nauwkeurige prioritering en zinvolle klantinzichten zonder gebruikers te overweldigen.

Het is ontworpen om complexe keuzes te vereenvoudigen en tegelijkertijd betrouwbare resultaten te leveren. Het stelt bedrijven in staat om klantinzichten te verzamelen en producteigenschappen effectief te prioriteren.

Of het nu gaat om productontwikkeling of de toewijzing van middelen, 1000minds helpt ontdekken wat echt belangrijk is voor klanten door echte afwegingen te simuleren.

via 1000 minuten Enkele sleutel functies die dit platform nuttig maken zijn:

Aanpasbare enquêtes : Aangepaste enquêtes voor conjunctuuranalyse om de voorkeuren van klanten voor sleutelattributen te onthullen, wat helpt bij het ontwerpen van betere producten of diensten

: Aangepaste enquêtes voor conjunctuuranalyse om de voorkeuren van klanten voor sleutelattributen te onthullen, wat helpt bij het ontwerpen van betere producten of diensten Flexibele besluitvorming : Beheer complexe beslissingen met het PAPRIKA algoritme, minimaliseer vertekeningen en vereenvoudig analyses

: Beheer complexe beslissingen met het PAPRIKA algoritme, minimaliseer vertekeningen en vereenvoudig analyses Grafische en analytische hulpmiddelen : Visualiseer en interpreteer resultaten met krachtige grafieken en grafieken, zodat het eenvoudig is om resultaten te communiceren naar belanghebbenden

: Visualiseer en interpreteer resultaten met krachtige grafieken en grafieken, zodat het eenvoudig is om resultaten te communiceren naar belanghebbenden Schaalbaarheid : Voer conjoint-analyses uit voor individuele beslissingen of grootschalige enquêtes, om inzichten te verschaffen voor bedrijven van elke grootte

: Voer conjoint-analyses uit voor individuele beslissingen of grootschalige enquêtes, om inzichten te verschaffen voor bedrijven van elke grootte Samenwerkingsvriendelijk: Betrek teams bij de besluitvorming voor goed afgeronde, objectieve resultaten

Q Onderzoek Software

Q Research Software is een robuuste tool die speciaal is ontworpen voor marktonderzoekers. Gebruikers kunnen hiermee belangrijke taken automatiseren, zoals het opschonen van gegevens, statistische tests en het genereren van overzichtstabellen, waardoor veel tijd en moeite wordt bespaard tijdens conjoint analyses.

via Q Software voor onderzoek De sleutel functies van Q Research Software zijn onder andere:

Geautomatiseerde gegevensverwerking : Automatisch verwerken van gegevensformattering, codering, statistische tests en detectie van uitschieters, waardoor minder handmatig werk nodig is

: Automatisch verwerken van gegevensformattering, codering, statistische tests en detectie van uitschieters, waardoor minder handmatig werk nodig is Geavanceerde statistische technieken : Ondersteunt een bereik van complexe analyses, waaronder MaxDiff, TURF en conjoint analyse, waardoor diepgaande inzichten uit de gegevens worden verkregen

: Ondersteunt een bereik van complexe analyses, waaronder MaxDiff, TURF en conjoint analyse, waardoor diepgaande inzichten uit de gegevens worden verkregen Interactieve dashboards : Biedt integratie met Displayr voor het maken van dynamische, eenvoudig te begrijpen dashboards die helpen bij het visualiseren van patronen en trends in de gegevens

: Biedt integratie met Displayr voor het maken van dynamische, eenvoudig te begrijpen dashboards die helpen bij het visualiseren van patronen en trends in de gegevens Aanpasbare rapportage: Genereert eenvoudig aanpasbare, bewerkbare rapporten die u kunt exporteren naar Microsoft PowerPoint voor een effectieve presentatie van uw bevindingen

Voordelen van het gebruik van gezamenlijke analyse

Conjoint analysis is een krachtig hulpmiddel voor bedrijven om consumentenvoorkeuren te begrijpen en gegevensgestuurde beslissingen te nemen over productontwerp, prijsstelling en marktstrategieën.

De belangrijkste voordelen van de conjunct-analysemethodologie zijn onder andere:

Ontdekt consumentenvoorkeuren : Identificeert de eigenschappen en compromissen die consumenten het meest waarderen in producten of diensten

: Identificeert de eigenschappen en compromissen die consumenten het meest waarderen in producten of diensten Informeert productontwikkeling : Stuurt het aanmaken van producten door de functies te prioriteren die het belangrijkst zijn voor de target doelgroep

: Stuurt het aanmaken van producten door de functies te prioriteren die het belangrijkst zijn voor de target doelgroep Verbetert prijsstrategie : Bepaalt prijsgevoeligheid en optimale prijspunten voor maximale winstgevendheid

: Bepaalt prijsgevoeligheid en optimale prijspunten voor maximale winstgevendheid Verbetert de positie ten opzichte van de concurrentie : Helpt te beoordelen hoe een product het doet ten opzichte van concurrenten en ontdekt mogelijkheden om te differentiëren

: Helpt te beoordelen hoe een product het doet ten opzichte van concurrenten en ontdekt mogelijkheden om te differentiëren Ondersteunt marktsimulaties : Voorspelt marktaandeel onder verschillende scenario's, wat strategische besluitvorming ondersteunt

: Voorspelt marktaandeel onder verschillende scenario's, wat strategische besluitvorming ondersteunt Optimaliseert de toewijzing van middelen : Concentreert investeringen op functies of kenmerken die de hoogste ROI opleveren

: Concentreert investeringen op functies of kenmerken die de hoogste ROI opleveren Biedt aanpasbare methodologie: Past zich aan verschillende industrieën en onderzoeksbehoeften aan, van keuzegebaseerde tot adaptieve conjoint-analyse

Ontdek consumenteninzichten met conjoint-analyse

Inzicht in consumentenvoorkeuren is de sleutel tot het ontwikkelen van succesvolle producten en marketingstrategieën in de huidige concurrerende markt.

Leuk weetje: 81% van de consumenten in Singapore gaf aan "zeer waarschijnlijk" of "enigszins waarschijnlijk" af te zien van een merk dat er niet in slaagt hun klantervaring te personaliseren. Dit percentage was het hoogste van de 12 landen die aan het onderzoek deelnamen. Brazilië kwam op de tweede plaats met 80%, gevolgd door Colombia met 76%.

Conjoint analysis biedt een systematische aanpak om te ontdekken wat de drijfveren zijn achter beslissingen van klanten, zodat bedrijven hun aanbod effectief kunnen aanpassen.

Door de stappen in deze gids uit te voeren, kunnen marketeers hun advertentiecampagnes en functies van hun producten optimaliseren en ervoor zorgen dat ze aanslaan bij hun doelgroep.

Met zijn krachtige projectmanagement tools helpt ClickUp uw analyseprocessen te vereenvoudigen en uw inzichten te organiseren.

Klaar om conjunctuurenquêtes en marktonderzoek voor u te laten werken? Meld u aan voor ClickUp vandaag nog!