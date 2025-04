Wat is de Regel van 40 voor SaaS en hoe bereken je die?

Startups zijn van nature turbulent. In een startup kun je grote ambities verwachten, gedurfde weddenschappen en riskante beslissingen die worden genomen om iets te bereiken dat nog nooit eerder Klaar is geweest. Met zo'n snelheid en schaal is het gemakkelijk om uit het oog te verliezen wat succes betekent.

Daarom gebruiken startups financiële KPI's als een manier om gegrond te blijven op prestaties in de echte wereld. De regel van 40 is in dit verband belangrijk.

In deze blogpost leren we wat het is, hoe je het berekent en hoe je het kunt integreren in je financiële dashboards.

Inzicht in de Regel van 40

De regel van 40 is een algemene formule om het financiële succes van SaaS-gebaseerde softwarebedrijven te meten. Het is de instelling voor het succes van SaaS. Het heeft twee componenten:

Groeipercentage: Jaarlijkse omzetgroei vergeleken met de omzet van het voorgaande jaar

Jaarlijkse omzetgroei vergeleken met de omzet van het voorgaande jaar Winstmarge: Inkomsten voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA)

De regel van 40 stelt dat de YoY-groei van een SaaS-bedrijf + EBITDA-marge ≥ 40%.

Laten we zeggen dat je jaar-op-jaar 10% groeit. En je winstmarge is 30%. Aan je regel van 40 is voldaan, want 10+30 = 40! Aan de andere kant, als je elk jaar 80% groeit, mag je een verlies van 40% hebben en nog steeds aan de regel van 40 voldoen.

Voor wie is de regel van 40?

De regel van 40 is van toepassing op SaaS-bedrijven met een omzet van $50 miljoen.

Waarom is de regel van 40 een goede metriek voor de SaaS-industrie?

De regel van 40 is vooral nuttig in de SaaS-sector vanwege het op abonnementen gebaseerde businessmodel en de startup-achtige houding. Dit betekent een paar dingen:

✅ Recurring revenue model: Een SaaS-bedrijf vertrouwt op terugkerende inkomsten (maandelijks of jaarlijks berekend). Acquisitie en retentie spelen een complementaire rol. Dit moet in elke succesmeting worden opgenomen.

✅ Groeifocus: Startups richten zich vaak uitsluitend op groei en geven lukraak geld uit aan acquisitie. Een goede succesfactor moet een evenwicht vinden tussen duurzame groei en winstgevendheid.

✅ Investeringsbereidheid: Totdat een startup een stabiele staat bereikt, is het bijna volledig afhankelijk van durfkapitaal. Door aan te tonen dat je voldoet aan de regel van 40 zijn investeerders verzekerd van de financiële voorzichtigheid van de startup.

Laten we nu eens kijken hoe we de regel van 40 in de praktijk kunnen brengen.

De regel van 40 berekenen

Het berekenen van de regel van 40 is eenvoudig. Je hebt gewoon twee waarden nodig uit de financiële gegevens van je bedrijf. Maar eenvoudig betekent niet altijd gemakkelijk. Hier is een kader dat je kunt gebruiken om de regel van 40 te berekenen.

1. Bereken groei op jaarbasis %

De eerste stap is het meten van het groeipercentage van je omzet ten opzichte van het voorgaande jaar. Je kunt kiezen voor de jaarlijkse terugkerende omzet (ARR), de maandelijkse terugkerende omzet (MRR) of de totale omzet van het vorige jaar en het huidige jaar.

Het maken van deze keuze is gebaseerd op je individuele situatie:

Als je inkomstenstromen hebt met een aanzienlijke waarde anders dan abonnementen (zoals diensten, consulting, enz.), kies dan totale inkomsten

Als je ARR meer is dan 80% van je totale omzet, kies dan ARR

Voor een meer gedetailleerde berekening, kies MRR

Met dat in de hand berekent u uw jaar-op-jaar groei met behulp van de volgende formule.

YoY Groei % = ((Huidige jaaromzet - Vorige jaaromzet)/Omzet vorige jaar)*100

Bijvoorbeeld, als de omzet van vorig jaar $50 miljoen is en de omzet van het huidige jaar $55 miljoen, dan is het groeipercentage:

Groei op jaarbasis = ((55-50)/50)*100 = 10%

2. Bereken de winstmarge

Het berekenen van de winstmarge is iets ingewikkelder en omvat meerdere keuzes. Je hebt de keuze uit nettowinst, winst na belastingen, netto kasstroom en GAAP-marge. De geadviseerde metriek is echter brutowinst of EBITDA.

EBITDA = ((Opbrengsten - Bedrijfskosten)/Omzet)*100

Bijvoorbeeld, als je totale bedrijfskosten voor het huidige jaar $35 miljoen bedragen, dan is de EBITDA en de omzet $55 miljoen, dan zou de brutowinst zijn:

Brutowinst = ((55 - 35)/55)*100 = 36%

3. Bereken de regel van 40

Het zware werk is Klaar. Tel nu de bovenstaande waarden op en vergelijk ze met de benchmark, 40.

10% (groei op jaarbasis) + 36% (brutowinst) = 46% en dat is > 40%

Hieruit blijkt dat je SaaS business goed presteert 🙂 Gefeliciteerd! Hier zijn enkele alternatieve scenario's.

Als de groei hoog is

Als de YoY omzetgroei meer dan 40% is, kun je het je veroorloven om je winstmarge te verliezen. Instance, u kunt uw winstmarge verlagen met kortingen of aanbiedingen, terwijl u nog steeds de regel van 40 toepast.

Bijvoorbeeld, als de omzetgroei op jaarbasis 45% is en de winstmarge -4%, dan is je score van de 40-regel 41%, nog steeds gezond.

Wanneer de marge hoog is

Succesvolle startups op schaal hebben meestal hogere winstmarges. Als je groei op jaarbasis slechts 5% is, maar je winstmarge 50%, dan is je score 55%. Dus je hebt nog steeds een goed jaar gehad.

Als beide laag zijn

Het punt is nu eenvoudig. Als je 10% groei hebt met een winstmarge van 10%, ben je niet succesvol en investeerbaar.

Nu je je regel van 40 eenmaal hebt berekend, is het tijd om hem te automatiseren.

4. De regel van 40 operationaliseren

Een gemiddelde startup heeft zijn gegevens verspreid over meerdere SaaS-tools en platforms. Uw verkoopgegevens kunnen bijvoorbeeld in uw CRM staan, gedetailleerde statistieken in SaaS-analyseprogramma's en financiële informatie in spreadsheets. Consolideer uw informatie en stel een uitgebreid real-time bijhouden mechanisme in met behulp van een alles-in-een projectmanagement tool zoals ClickUp voor financiële teams .

Integreer uw gegevens

Breng gegevens van verschillende platforms naar ClickUp . Integreer uw CRM, betalingsplatforms of zelfs spreadsheets om bijgewerkte informatie vast te leggen.

Stel uw dashboard in

Neem de regel van 40 op als SaaS KPI in je dashboard. Gebruik de verschillende widgets op ClickUp Dashboards om de regel van 40 te controleren in het format van uw voorkeur.

volg uw regel van 40 met het ClickUp dashboard_

Gebruik ClickUp's KPI sjabloon om het moeiteloos te integreren als onderdeel van uw reguliere prestatiemeting. Houd verkoop en winst binnen de context van het werk dat u doet. Stel aangepaste statussen in om visueel aan te geven dat u over de 40 gaat.

Automatiseer wat je kunt

Instellen ClickUp Automatiseringen voor terugkerende werkstromen. U kunt bijvoorbeeld een aangepaste status instellen met de naam 'niet voldaan' wanneer de score van de regel van 40 onder de 40 valt. Dit kan automatisch berichten triggeren naar specifieke personen of een verkoopleider taggen voor escalatie.

Op de lange termijn zal dit de operationele kosten voor het beheren van de opstartfinanciering aanzienlijk verlagen en je helpen om je doel van winstgevendheid te bereiken.

Ter inspiratie hoe ons team voor uitmuntende kwaliteit ClickUp gebruikt .

elimineer handmatig werk en concentreer u op de regel van 40 met ClickUp Automations_

Er zijn tientallen SaaS KPI's al. Dus waarom hebben we er nog een nodig?

Implicaties van de Regel van 40

De regel van 40 is anders dan traditionele meeteenheden zoals winstmarge, rendement op investering (ROI), gratis cashstroom, enz. Hij is ontworpen voor de unieke behoeften van SaaS-bedrijven. Dit is hoe.

Besluitvorming: Regel van 40 stelt de basislijn in voor wat succes is. Het vormt de basis voor de business in de wereld. Het waarschuwt leiders van startups voor een onstabiele financiële situatie als de score van de Regel van 40 onder de drempel komt.

Balans: De twee componenten van de regel van 40 - groei en winstgevendheid - worden vaak gezien als het tegenovergestelde van elkaar. Dat je het ene moet opofferen om het andere te winnen. In zulke gevallen helpt de 40-regel bij het vinden van de juiste balans tussen de twee.

Benchmarking: De regel van 40 is een eenvoudige, memorabele benchmark voor bedrijven in de SaaS-sector. Het helpt betrouwbaarheid en aantrekkelijkheid aan te tonen in SaaS-conferenties en vergaderingen met investeerders.

Aantrekkelijkheid voor investeerders: Over investeerders gesproken, regel van 40 werd ontworpen door Brad Feld , een durfkapitalist. Het is een sleutelmaatstaf voor een durfkapitalist om de levensvatbaarheid van een startup voor investering te meten. Startups die de regel van 40 overschrijden, trekken gemakkelijker investeerders aan en krijgen ook een hogere waardering.

De clou is dat je geld kunt verliezen als je sneller groeit, het minimale gelukspunt is een jaarlijkse groei van 40%.

Brad Feld, investeerder

Je hebt de regel van 40 berekend en begrijpt waarom deze belangrijk is. Laten we nu eens kijken wat je met die informatie kunt doen.

Strategieën om de Regel van 40 te bereiken

De regel van 40 kan een belangrijke strategische hefboom zijn voor de business. Het is een doel dat vanuit verschillende hoeken kan worden bereikt. Hier zijn er een paar.

Stel je doelen goed in

Om je regel van 40 scores te halen, kun je de omzetgroei of winstgevendheid verhogen. Bepaal je doel voordat je een strategie creëert.

Als omzetverhoging uw doel is, zult u investeren in klantenwerving, klantenbinding, betrokkenheid, enz. Als het verhogen van de winstgevendheid het doel is, zul je je richten op kostenbesparingen, automatisering, SaaS-activiteiten beheer, enz. Kies eerst je pad.

Verkoop- en marketinguitgaven in evenwicht brengen

Zie uw marketinguitgaven als een fractie van uw totale jaarlijkse omzet. Focus op ROI, d.w.z. de omzetgroei in dollars voor elke dollar die aan marketing wordt uitgegeven. In een vroege fase heb je misschien een lage omzet en winst. Werk eerst aan het vergroten van de groei en breng dit vervolgens in evenwicht met de winstgevendheid.

Groei stroomlijnen

Identificeer de beste verkoopkanalen en versterk ze. Kies kanalen die maximale inkomsten opleveren tegen minimale kosten. Elimineer elke vorm van verspilling in uw klantenwervingsprocessen. Stroomlijn de groei met gerichte SaaS-marketingstrategieën .

Kosten zorgvuldig beheren

Verlaag consequent de operationele kosten. Naarmate uw bedrijf groeit, zullen de kosten toenemen. Monitor nauwgezet, elimineer onnodige uitgaven en optimaliseer de noodzakelijke uitgaven om een gezonde EBITDA te behouden.

Aanpasbaar zijn

Tijden zullen veranderen, dus pas je aan. Pas uw doelen aan om consequent een goede regel van 40 te halen.

Toepassingen in de echte wereld

analyse van de 40-regel door Bain & Co (Bron:) Bain & Co )_

Bain & Company vindt dat " de meeste bedrijven de regel van 40 niet overtreffen ."

Alleen de best presterende bedrijven, zoals Datadog, Zoom, ServiceNow en categoriekampioenen, zoals Microsoft en Adobe, doen dat. Dat is weer een ander punt om de waarde van zo'n metriek aan te tonen. Hier zijn een paar SaaS voorbeelden met onberispelijke regel van 40 scores.

Salesforce

screenshot uit het jaarverslag van Salesforce (Bron:) Salesforce )_

Salesforce's Jaarverslag FY24 boekte $34,9 miljard aan inkomsten met een omzetgroei van 11% op jaarbasis en een operationele marge van 30,5% niet-GAAP. Dat maakt de regel van 40 score 41,5%, wat laat zien dat het bedrijf goed presteert.

Dit laat een paar dingen zien:

Ze hebben de vruchten geplukt van de schaal van SaaS met een winstgevendheid van 30%

Het model van Salesforce is volwassen genoeg dat de omzetgroei van 11% gezond is

Databricks

Aan de andere kant van het spectrum heeft Databricks, het bedrijf voor AI- en gegevensanalyse, een snelle groei van 70% jaar-op-jaar ARR in FY24. Dit betekent dat ze zelfs met een negatieve winstmarge van 30% hun score volgens de regel van 40 kunnen handhaven.

Uitdagingen en limieten

Hoe geweldig de regel van 40 er ook uitziet, hij heeft ook een aantal limieten waar je op moet letten. Hier zijn enkele patronen die je moet vermijden.

Ill-defined metrics: De regel van 40 is vaak statisch, wat betekent dat 40 het te bereiken doel is. Bij het nastreven daarvan kunnen startups in de verleiding komen om de definitie van omzetgroei of winstmarge aan te passen. Dit moet absoluut worden vermeden.

Dramatische veranderingen: Om de score van de regel van 40 te halen, geven startups vaak te veel uit aan een overname of bevriezen ze alle uitgaven, wat de reis van de startup negatief beïnvloedt. Vermijd dit door de regel van 40 regelmatig bij te houden en organisch aan te passen.

Smalle weergave: Startups gaan er vaak van uit dat de regel van 40 een verkoop- en marketingprobleem is. In feite maken grote bedrijven van het product een cruciale verkoop- en marketingmotor, met exponentiële resultaten.

Het over het hoofd zien van andere statistieken: De regel van 40 houdt slechts rekening met twee belangrijke financiële statistieken. Dit geeft je niet het volledige beeld.

Beperkt tot SaaS: Een groot nadeel van de regel van 40 is het gebrek aan aanpasbaarheid aan industrieën. Als je niet in de SaaS business zit, kun je de regel van 40 beter links laten liggen.

Versnel uw SaaS-startup met ClickUp

Of u nu in de stealth-modus zit, start, opschaalt of zich voorbereidt op een beursgang, u moet weten hoe u presteert. Traditioneel is de vraag die men zou stellen: Bent u winstgevend?

In de startup-wereld geeft die vraag niet het volledige beeld. Het account houdt geen rekening met scenario's waarin je nog niet het punt van schaal hebt bereikt om winstgevend te zijn, of waarin je niet langer koste wat het kost groei nastreeft.

Dit is waar de regel van 40 nuttig is. Het helpt je om het dubbele doel van het maximaliseren van inkomsten en het verhogen van winst te beheren. Het bijhouden van de regel van 40 helpt je om midden in de chaos met beide benen op de grond te blijven staan. Om de regel van 40 en andere financiële gegevens in realtime bij te houden, heb je een uitgebreid SaaS-managementsoftware zoals ClickUp. Probeer ClickUp vandaag nog gratis!