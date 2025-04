Facebook Workplace vs Slack: Welke communicatietool is beter?

Het kiezen van de juiste samenwerkingstool is net als het vinden van de juiste teamgenoot: het moet passen bij de stijl van je team en projecten op schema houden.

Misschien gebruik je Workplace van Meta en realiseer je je nu dat het tijd is om iets nieuws te vinden nu het platform overgaat op een alleen-lezen versie. Het is een beetje een hoofdpijn, toch? Het kan overweldigend zijn om van tool te veranderen, nieuwe tools te testen en iedereen aan boord te krijgen.

Als je Slack op het oog hebt, ben je niet de enige. Veel Teams overwegen het als de volgende stap.

Maar voordat je de sprong waagt, vergelijken we Facebook Workplace met Slack en introduceren we een geweldig alternatief: ClickUp .

**Wat is Facebook Werkplek?

via Werkplaats Facebook Workplace is een samenwerkingstool die is ontworpen om teams te helpen communiceren en efficiënt samen te werken. Het is gemaakt door Meta en weerspiegelt de interface van Facebook, waardoor gebruikers die bekend zijn met sociale media er gemakkelijk mee kunnen navigeren.

Het platform verbindt leden van het team via functies zoals groep chats, video calls en project updates.

🧠 Leuk weetje: Workplace by Meta werd oorspronkelijk ontwikkeld als een interne tool voor Facebook-medewerkers om de communicatie en samenwerking te verbeteren. Het succes binnen het bedrijf inspireerde de publieke release in 2016.

Functies van Facebook Workplace

Workplace zit vol met tools om de communicatie en productiviteit binnen organisaties te verbeteren. Hier vind je een aantal van de belangrijkste functies. 👇

Functie #1: Live video

Deelnemen aan groepen die zijn gemaakt in je organisatie

Teams werken in groepen samen door ruimte te bieden om projecten te bespreken, te brainstormen en feedback te delen.

De functie Leren in Groepen helpt bij het consolideren van educatief materiaal in gestructureerde gidsen. Deze gidsen kunnen bestaan uit:

Trainingsbronnen

Content voor ontwikkeling

Quizzen voor zelfbeoordeling

Ook lezen: 10 Beste intranetsoftware om Teams veilig met elkaar te verbinden

Functie #3: Nieuwsfeed

Geef berichten en updates van teamgenoten weer in de News Feed

De Nieuwsfeed personaliseert je ervaring door voorrang te geven aan berichten van mensen en groepen die er het meest toe doen.

De functies omvatten:

Aanpassen welke berichten je als eerste te zien krijgt

Niet-relevante berichten verbergen om je feed te verfijnen

Groepsaanbevelingen ontvangen op basis van activiteit

Je kunt collega's of leidinggevenden volgen en berichten weergeven die ze delen met de hele organisatie. Pas je feed op elk gewenst moment aan door personen te volgen of te ontvolgen.

💡 Pro Tip: Moedig Teams aan om een gedeelde woordenlijst of documentatiesysteem te gebruiken om het aantal gebruikers te verminderen communicatiekloven op de werkplek te verminderen veroorzaakt door jargon of onduidelijke termen. Duidelijke communicatienormen, zoals voorkeurskanalen voor updates en reactietijdverwachtingen, kunnen ook effectief kloven overbruggen.

Functie #4: Kennisbibliotheek

Toegang tot alle bedrijfsmiddelen vanaf één plaats

De kennisbibliotheek centraliseert essentiële bedrijfsbronnen zoals HR-beleid, inwerkmateriaal en teamhandleidingen.

Sleutelfuncties:

Content organiseren in categorieën en subcategorieën

Tools voor opmaak gebruiken voor eenvoudige leesbaarheid

Content automatisch vertalen in verschillende talen

U kunt ook uw kennisbeheersysteem met behulp van ingesloten video's, tabellen, afbeeldingen en vooraf ingestelde sjablonen, zoals lijsten met bronnen of voorbladen.

Facebook Workplace prijzen

Basis abonnement: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Add-ons: Uitgebreide beheerder en ondersteuning: $2/maand per gebruiker Enterprise live: $2/maand per gebruiker

Workplace for Good: Gratis voor non-profit liefdadigheidsorganisaties

**Wat is Slack?

Kanalen maken voor verschillende communicatiedoeleinden

Kanalen zijn waar het grootste deel van het teamwerk gebeurt. Zie ze als groepsgesprekken die rond een onderwerp, project of doel zijn gemaakt, zodat je alle relevante gesprekken en bronnen op één plek kunt bewaren.

Zo kun je bijvoorbeeld een kanaal aanmaken voor de lancering van een nieuwe website of de ontwikkeling van een nieuwe mobiele applicatie.

Met kanalen kun je ook leden van een team toevoegen of verwijderen en ze ondersteunen het delen van updates, het vieren van mijlpalen en het nemen van groepsbeslissingen.

Functie #2: Verbinding

Samenwerken met externe partners en collega's

Slack Connect maakt samenwerken met externe teams of organisaties eenvoudig zonder ze volledige toegang te geven tot je werkruimte. Met deze functie kun je kanalen maken die je team koppelt met clients, consultants of andere partners.

Zodra een kanaal is verbonden tussen organisaties, kunnen beide partijen bijdragen aan het gesprek en verwijzen naar eerdere discussies binnen dezelfde ruimte.

Het zorgt er ook voor dat externe medewerkers alleen toegang hebben tot de kanalen die ze nodig hebben, zodat je interne werkruimte veilig blijft.

🔍 Weet je dat? 'Slack' staat voor Zoekbaar logboek van alle gesprekken en kennis.

Functie #3: Huddles

Voer audio- en videogesprekken binnen Slack

Huddles helpt teams verbinding te maken via audio-/videogesprekken binnen een kanaal of direct bericht.

Je kunt schermen delen, leuke reacties gebruiken om de stemming luchtig te houden en koppelingen of documenten die tijdens de bijeenkomst zijn gekoppeld opslaan voor toekomstig gebruik.

Huddles beginnen als alleen audio gesprekken maar kunnen gemakkelijk overgaan naar video als dat nodig is. Bovendien zijn ze beschikbaar op desktop, mobiel en iPad, dus je kunt waar je ook bent deelnemen aan een discussie.

Functie #4: Atlas

Werknemersinformatie weergeven vanuit je Slack werkruimte

Slack Atlas is een personeelsdirectory die je helpt je collega's beter te begrijpen dan alleen hun namen en rollen.

Het biedt rijke, doorzoekbare profielen die vaardigheden, projecten en doelen van het team weergeven, zodat je beter kunt zien wie waar aan werkt en hoe je contact met hen kunt maken. Deze functie bevat ook een dynamische grafiek die het gemakkelijker maakt om door de structuur van uw bedrijf te navigeren.

Het synchroniseert met de HR-systemen van je bedrijf om de profielgegevens actueel te houden.

Slack prijzen

Free

Pro: $8.75/maand per gebruiker

$8.75/maand per gebruiker Business+: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

📖 Lees ook: 25 Beste gratis softwaretools voor projectmanagement om te proberen

Facebook Workplace Vs. Slack: Functies vergeleken

Hoewel Facebook Workplace en Slack overeenkomsten delen, heeft elk platform unieke functies die zijn afgestemd op verschillende behoeften van teams.

Laten we hun belangrijkste mogelijkheden vergelijken om te zien welk het beste bij jouw doelen past. 🎯

Functie Functie Facebook Workplace Slack Sociale samenwerking met een Facebook-achtig gevoel Groepscommunicatie en productiviteit Intuïtief voor gebruikers van sociale media. Overzichtelijk en aanpasbaar Instant messaging, groepschats en threads Real-time berichten, kanalen en privé chats Video- en telefoongesprekken: Live video-uitzendingen, groepsgesprekken 1:1 en groepsgesprekken/videogesprekken Eenvoudig delen van bestanden met previews Geavanceerd delen met integratie van apps van derden Integraties: Beperkte integraties Uitgebreid app ecosysteem met 2.000+ Slack integraties Beveiliging voor Enterprise en GDPR-compliance Sterke veiligheid met encryptie en SSO

Facebook Workplace Vs. Slack

Functie #1: Communicatie en samenwerking

Efficiënte communicatie is de ruggengraat van elk samenwerkingsplatform en zowel Workplace als Slack bieden sterke oplossingen, maar hun aanpak verschilt.

Facebook Workplace

Workplace gebruikt bekende social media-elementen zoals groepen en een nieuwsfeed om gebruikers op de hoogte te houden zonder onnodige rommel.

Slack

Slack organiseert communicatie via kanalen, die alles toegankelijk en gemakkelijk te volgen houden. Het biedt ook audio-video gesprekken via huddles, waardoor real-time discussies eenvoudig worden.

Winnaar: Slack voor zijn realtime communicatieopties zoals huddles en flexibele kanalen voor gerichte samenwerking.

Functie #2: Externe samenwerking

Samenwerking met externe teams is cruciaal voor bedrijven die met clients, partners of leveranciers werken.

Facebook Workplace

Facebook Workplace is uitsluitend software voor interne communicatie . Het biedt geen specifieke functies voor samenwerking met externe teams of belanghebbenden.

Slack

De functie Connect van Slack is speciaal gebouwd voor externe samenwerking. Hiermee kun je gedeelde kanalen maken die je team koppelen aan externe partners, zodat de communicatie soepel verloopt met behoud van de veiligheid van de werkruimte.

🏆 Winnaar: Slack voor zijn veilige en goed geïntegreerde mogelijkheden voor externe samenwerking.

Functie #3: Kennisbeheer

Efficiënt delen van kennis is essentieel voor productiviteit en beide platforms bieden verschillende oplossingen.

Facebook Workplace

De kennisbibliotheek van Workplace is een gecentraliseerde hub voor bedrijfsmateriaal zoals beleidsregels, onboarding gidsen en teaminstructies. Het biedt opties voor het insluiten van video's, het gebruik van sjablonen en het automatisch vertalen van content.

Slack

Atlas van Slack biedt een robuuste personeelsdirectory met profielen die vaardigheden, doelen van het team en affiliaties bevatten. Het integreert met HR-systemen om informatie nauwkeurig en bijgewerkt te houden.

De interactieve organogram helpt gebruikers om relaties binnen de organisatie te begrijpen en de juiste collega's te vinden voor samenwerking.

Winnaar: Facebook Workplace voor zijn uitgebreide en gebruiksvriendelijke Kennisbibliotheek.

⚡ Sjabloon Archief: Het maken van een duidelijk en effectief communicatieplan voor teams is essentieel om ervoor te zorgen dat uw team op één lijn blijft en productiviteit behoudt. Probeer sjablonen voor communicatieplannen om rollen te definiëren en duidelijke kanalen vast te stellen voor updates, feedback en samenwerking.

Functie #4: hosting van gebeurtenissen

Het hosten van gebeurtenissen is essentieel voor het delen van updates, het betrekken van teams en het faciliteren van grootschalige discussies.

Facebook Workplace

Facebook Workplace biedt een functie voor live video die is ontworpen voor interactieve gebeurtenissen.

Teams kunnen uitzenden met meerdere presentatoren, deelnemers betrekken via sessies met vragen en antwoorden en polls, en opnames opsplitsen in hoofdstukken voor een betere on-demand toegankelijkheid.

Slack

Slack heeft geen ingebouwde functies voor het hosten of livestreamen van gebeurtenissen.

Winnaar: Facebook Workplace voor zijn speciaal gebouwde functies voor het hosten van gebeurtenissen en interactieve live video.

Feature #5: Toegankelijkheid en apparaatondersteuning

In een hybride werkomgeving is toegankelijkheid op verschillende apparaten de sleutel.

Facebook Workplace

Workplace biedt web- en mobiele apps, zodat teams onderweg verbinding kunnen houden. De interface weerspiegelt het vertrouwde ontwerp van Facebook, waardoor nieuwe gebruikers minder snel hoeven te leren.

Slack

Slack is beschikbaar op desktop-, mobiele en iPad-apparaten, zodat je altijd en overal toegang hebt.

🏆 Winnaar: Beide platforms zorgen voor toegankelijkheid door robuuste apparaatondersteuning.

Facebook Workplace vs. Slack op Reddit

Redditors deelden verschillende meningen over Facebook Workplace en Slack en benadrukten hun sterke punten en beperkingen.

Slack is een populaire keuze voor het beheren van verschillende teams en projecten:

_Ik help bij het runnen van een gemeenschapsleague/org. Ik heb het afgelopen jaar iedereen kunnen overhalen om Slack te gebruiken. Het heeft geholpen om de gesprekken te organiseren tussen al het geklets voor de competitie, open spel, club dingen, marketing. \Het is ook nuttig geweest voor het delen van en samenwerken aan beleidsdocumenten Reddit gebruiker Facebook Workplace heeft echter te kampen met vertrouwensproblemen vanwege de associatie met Meta, wat sommige gebruikers ervan weerhoudt om het voor zakelijke doeleinden te gebruiken:

Niemand vertrouwt Facebook met zijn zakelijke informatie, een andere Redditor Ondanks de sterke punten van Slack is het niet perfect. Redditors vermelden vaak uitdagingen met de navigatie- en zoekfunctie, die werkstromen kunnen verstoren.

De jury is er nog niet uit welk platform de uiteindelijke winnaar is, omdat beide unieke voor- en nadelen hebben. Maar waarom zou je compromissen sluiten als je een tool hebt die naadloze communicatie combineert met robuuste functies voor samenwerking?

Ja, we hebben het over de alles app voor werk-ClickUp! 🤩

Meet ClickUp-Het beste alternatief voor Facebook Workplace vs. Slack

ClickUp heeft alle geweldige dingen waar u van houdt en een heleboel extra's om de werkstroom van uw team soepeler te laten verlopen.

Dit is waarom het het beste alternatief is om te overwegen. 🥇

ClickUp's One Up #1: Chatten

Start realtime chats binnen ClickUp om de communicatie werkstroom te houden

Als het op samenwerking aankomt, ClickUp chatten brengt uw team gemakkelijk samen.

U hoeft niet meer te schakelen tussen berichtenapps en platforms voor werkbeheer - alles wat u nodig hebt om uw werk Klaar te krijgen, bevindt zich in uw ClickUp-werkruimte.

Gedeelde gesprekken

Houd gesprekken gefocust met threads in ClickUp Chat

Threaded gesprekken in chatten houden gesprekken netjes.

U kunt aparte threads aanmaken voor elk project of onderwerp, zodat discussies gefocust blijven en gemakkelijk te volgen zijn. U hoeft niet meer door ongerelateerde berichten te bladeren in uw chatten op het werk, alleen maar nette, georganiseerde gesprekken die u helpen om bij de Taak te blijven.

Slim zoeken

Snel uw ClickUp chatgeschiedenis doorzoeken om berichten terug te vinden wanneer u ze nodig hebt

De enorme hoeveelheid berichten in uw communicatie app kan het moeilijk maken om te vinden wat u nodig hebt.

Maar met de krachtige zoekfunctie van Chat kunt u snel gesprekken, taken, bestanden of berichten uit het verleden terugvinden - u hoeft niet meer eindeloos door threads te scrollen. Alles wat je nodig hebt is binnen handbereik.

AI-communicatie

ClickUp Chat wordt geleverd met AI-hulpmiddelen die communicatie slimmer en efficiënter maken. Hier zijn enkele van de tijdbesparende mogelijkheden. 🤖

AI-suggesties: Verbetert automatisch de duidelijkheid, toon en formulering van berichten om u te helpen zelfverzekerder en duidelijker te communiceren

Verbetert automatisch de duidelijkheid, toon en formulering van berichten om u te helpen zelfverzekerder en duidelijker te communiceren Automatisch samenvatten: Vat lange threads samen om sleutelpunten en actiepunten te markeren, zodat u tijd bespaart

Vat lange threads samen om sleutelpunten en actiepunten te markeren, zodat u tijd bespaart Spraak-naar-tekst: Zet gesproken berichten direct om in tekst, zodat u ze kunt lezen zonder de audio af te spelen

Zet gesproken berichten direct om in tekst, zodat u ze kunt lezen zonder de audio af te spelen Taken aanmaken: Zet chatgesprekken met één klik om in uitvoerbare Taken, zodat u ze moeiteloos kunt opvolgen

Spraak- en videogesprekken

Start een video- of audiogesprek rechtstreeks in ClickUp Chat met SyncUps

Moet u live chatten met uw team? Met SyncUps in ClickUp Chat kunt u rechtstreeks in uw chats audio- en videogesprekken starten - met een teamgenoot of uw hele team.

U kunt in een snel gesprek springen om iets te verduidelijken of een taak face-to-face bespreken zonder uw werkstroom te onderbreken.

Aanpasbare notificaties

Pas uw ClickUp Chat notificaties aan om op de hoogte te blijven van wat belangrijk is

Houd controle over uw chat-notificaties, zodat u alleen de updates krijgt die er toe doen.

U kunt globale notificaties aanpassen voor uw browser, mobiel, inbox en e-mail. Dit betekent dat u kunt kiezen om meldingen te krijgen voor @mentions of belangrijke updates, maar dingen stil kunt houden als er geen urgentie is.

Voor individuele chats kun je de instellingen nog verder personaliseren.

Demp groepschats waarvoor je geen constante updates nodig hebt en houd notificaties ingeschakeld voor chats die je aandacht nodig hebben.

Actiepunten aanpakken

Blijf op de hoogte van de taken van uw team met FollowUps in ClickUp-taak chatten

FollowUps zijn er om ervoor te zorgen dat er niets verloren gaat in de warboel. U kunt berichten rechtstreeks in chatten aan teamleden toewijzen, zodat u zeker weet dat items worden bijgehouden en opgevolgd.

Zodra u een bericht aan iemand hebt toegewezen, is het zichtbaar in het FollowUps-paneel aan de rechterkant van de chat.

Stel dat je met je marketingteam aan het chatten bent over een nieuwe campagne.

Iemand vermeldt dat een stuk content een laatste beoordeling nodig heeft. U wijst dat bericht snel toe aan de persoon die verantwoordelijk is voor de beoordeling en nu verschijnt het in hun Follow-Ups-sectie - gemakkelijk bij te houden en op te volgen.

ClickUp's One Up #2: Projectmanagement

ClickUp is een alles-in-één software die is ontworpen om samenwerking te vereenvoudigen, productiviteit te verbeteren en elke Taak bij te houden.

Of uw team nu op kantoor werkt of op afstand, de ClickUp oplossing voor projectmanagement biedt tools die gestroomlijnde communicatie en Taakbeheer mogelijk maken.

Neem bijvoorbeeld de magie van het opnemen van korte, gerichte video's om sleutelpunten over te brengen of om walkthroughs te geven met ClickUp clips . Zo kunt u lange e-mails overslaan en meteen ter zake komen.

Maak snelle video's om complexe ideeën te vereenvoudigen met ClickUp Clips

Met Clips kunt u:

Uw scherm of webcam rechtstreeks binnen het platform opnemen

Stappen in een proces of taak visueel markeren

Video's direct delen of bij Taken voegen

Als een teamgenoot bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het navigeren door een nieuwe tijdlijn van een project, kun je snel een video opnemen waarin je de layout en structuur uitlegt. Async video communicatie is nog nooit zo eenvoudig geweest!

Bovendien, ClickUp Commentaar toewijzen feedback bruikbaar maken.

ClickUp Opmerkingen toewijzen gebruiken om taken rechtstreeks binnen opmerkingen toe te wijzen

Opmerkingen zijn niet alleen aantekeningen, ze kunnen ook worden toegewezen als taken aan specifieke leden van het team. Een verbetering gezien of iemand nodig om een idee te verfijnen? Wijs de opmerking direct toe met een @ vermelding, zodat het duidelijk is wie verantwoordelijk is.

Deze opmerkingen houden alles gekoppeld aan de oorspronkelijke Taak, waardoor het risico op verlies van belangrijke feedback in een lange thread wordt geëlimineerd.

ClickUp's One Up #3: AI

Blijf op één lijn met uw dagelijkse taken met ClickUp Brain ClickUp Brein is uw slimme, AI-gestuurde assistent, volledig geïntegreerd in uw werkruimte om u te helpen sneller en slimmer te werken. Zie het als uw go-to probleemoplosser, ontworpen om de dagelijkse Taken die u vertragen te vereenvoudigen.

Deze assistent stelt niet alleen verbeteringen voor, maar werkt actief met je samen aan taken zoals het samenvatten van rapporten, het schrijven van e-mail antwoorden of marketing content en het brainstormen over nieuwe ideeën.

Zo kan hij bijvoorbeeld na een vergadering de sleutelpunten eruit halen en binnen enkele seconden een duidelijke, beknopte samenvatting maken.

Bovendien integreert ClickUp Brain direct in uw bestaande workflows. Geen extra tabbladen, geen onnodige tools, gewoon slimmere manieren om te werken binnen het platform dat u al gebruikt.

💡 Pro Tip:Gebruik ClickUp Brain om te brainstormen over een communicatiestrategie door je doelen en publieksgegevens in te voeren. Het kan effectieve kaders, ideeën voor berichtgeving en methoden op maat voorstellen.

Informatie organiseren en de samenwerking tussen teams verbeteren met ClickUp Docs ClickUp Documenten werkt perfect samen met Brain en biedt u een ruimte voor samenwerking om content te maken, op te slaan en te delen.

Gebruik het om alles op te stellen, te bewerken en op te slaan, van team abonnementen tot onboarding gidsen. Met realtime bewerking en eenvoudige koppeling van taken houdt het iedereen (en alles) letterlijk op dezelfde pagina.

Verfijn uw schrijven met ClickUp Brain in Docs

En als u Brain in Docs gebruikt? Content aanmaken bereikt een heel nieuw niveau.

ClickUp Brain helpt u tekst te genereren, ideeën te verfijnen en concepten te bewerken met precisie van ClickUp. Heb je snel een blogpost nodig of hulp bij het herformuleren van een lastige zin? Het helpt u.

Documenten blinken ook uit als een kennisbank, waarin al uw bronnen in één toegankelijke hub worden opgeslagen.

Teams kunnen snel antwoorden vinden, op één lijn blijven en ervoor zorgen dat alles soepel blijft lopen - geen gegraaf meer in mappen of gezoek naar informatie.

📖 Ook lezen: ClickUp vs Slack: Welke tool voor teamcommunicatie is het beste?

ClickUp en weg naar beter teamwerk

Op het gebied van teamsamenwerking hebben tools als Facebook Workplace en Slack ruimte gecreëerd.

Maar geen van beide biedt een echte alles-in-één oplossing die projectmanagement, projectmanagement, het bijhouden van taken en diepgaande samenwerkingstools onder één dak aanbiedt.

ClickUp neemt het beste van beide werelden en versterkt het. Met zijn uitgebreide functies, zoals asynchrone video-updates, AI-ondersteuning en aanpasbare projectmanagement workflows, stelt ClickUp teams in staat om slimmer te werken, niet harder.

Waarom jongleren met meerdere apps als één platform het allemaal doet? Neem de sprong en meld u vandaag nog aan voor ClickUp !