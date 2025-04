13 Beste feedbacktools voor ontwerp voor creatieve teams

Je hebt vast wel eens gehoord van het gezegde 'Twee hoofden zijn beter dan één' en dit is vooral waar als het om ontwerpen gaat. Feedback krijgen is niet alleen een hokje aankruisen, het verandert goede ideeën in geweldige ideeën. 🌟

Een tool voor ontwerpfeedback helpt belanghebbenden om samen te werken en ontwerpfeedback op een georganiseerde manier te analyseren. Het vermindert de wrijving in de communicatie en helpt bij het vastleggen van ieders inbreng, het vergelijken van ontwerpfeedback en het bijhouden van wijzigingen in versies.

Het kiezen van de juiste tool voor jouw ontwerpbehoeften is echter een uitdaging, gezien de opties die vandaag de dag beschikbaar zijn. Daarom hebben we het werk voor je gedaan en een lijst samengesteld met de beste tools voor ontwerpfeedback die passen bij elke workflow-eis en elk budget.

Laten we beginnen. 🚀

⏰ 60-seconden samenvatting

Dit is onze opsomming van de 13 dest design feedback tools die vandaag beschikbaar zijn:

ClickUp: De beste voor design projectmanagement en samenwerking in teams InVision: Het beste voor prototyping en testen van gebruikers Figma: het beste voor gezamenlijk ontwerpen en prototypen Miro: het beste voor visuele samenwerking en design thinking-workshops Droplr: Het beste voor delen van schermen en verzamelen van feedback BugHerd: het beste voor bug bijhouden en visuele feedback MockFlow: het beste voor wireframing en het aanmaken van mockups DesignDrop: de beste voor het leveren van visuele annotaties Usersnap: Het beste voor het verzamelen van visuele feedback Proofhub: Het beste voor het creëren van aangepaste workflows voor design teams Redpen: Het beste voor eenvoudige feedback en beoordeling van ontwerpen UserBack: het beste voor het verzamelen van feedback van gebruikers en bugrapporten Pastel: het beste voor website feedback en ontwerpsamenwerking

Wat je moet zoeken in feedbackhulpmiddelen voor ontwerp

Als je op zoek bent naar de juiste tool voor ontwerpfeedback, zijn hier enkele functies die je niet mag missen:

Gebruiksgemak: Kies een feedbacktool met een intuïtieve interface om het uitwisselen van feedback te vereenvoudigen en verwarring te voorkomen

Kies een feedbacktool met een intuïtieve interface om het uitwisselen van feedback te vereenvoudigen en verwarring te voorkomen Integratiemogelijkheden: Zorg voor een soepele integratie met populaire ontwerpsoftware en tools voor projectmanagement met functies voor realtime samenwerking

Zorg voor een soepele integratie met populaire ontwerpsoftware en tools voor projectmanagement met functies voor realtime samenwerking Realtime samenwerking: Ga op zoek naar een tool die live feedback en bewerking mogelijk maakt, zodat je team wijzigingen in realtime kan aanpakken voor een gestroomlijnde werkstroom

Ga op zoek naar een tool die live feedback en bewerking mogelijk maakt, zodat je team wijzigingen in realtime kan aanpakken voor een gestroomlijnde werkstroom Versiecontrole: Zorg ervoor dat wijzigingen worden bijgehouden en dat u terug kunt gaan naar eerdere versies, zodat u geen waardevolle feedback verliest of vast komt te zitten aan verouderde ontwerpen

Zorg ervoor dat wijzigingen worden bijgehouden en dat u terug kunt gaan naar eerdere versies, zodat u geen waardevolle feedback verliest of vast komt te zitten aan verouderde ontwerpen Betaalbaarheid en schaalbaarheid: Kies een tool die binnen uw huidige budget past, maar die schaalbaar is om te voldoen aan groeiende behoeften als uw team uitbreidt

Met de juiste feedbacktools kun je de samenwerking stroomlijnen, efficiënt inzichten verzamelen en het ontwerpproces verbeteren. Hier is mijn lijst met top design feedback tools om je te helpen uw ontwerpworkflows te optimaliseren .

1. ClickUp (het beste voor projectmanagement en samenwerking in teams) ClickUp is de alles-in-één app voor werk. Als een alles-in-één projectmanagement- en

samenwerking in teams tool stroomlijnt uw werkstroom en brengt al uw werk samen in één georganiseerde ruimte. Of u nu taken beheert, doelen bijhoudt of samenwerkt met uw team, ClickUp helpt iedereen op één lijn te houden en zich te concentreren op wat het belangrijkst is.

Met ClickUp Teams kunnen projectmanagers en creatieve teams vereenvoudigen design projectmanagement door projecten op te splitsen in taken, ontwerpbestanden bij te voegen en efficiënt samen te werken. Ontwerpers kunnen gedetailleerd commentaar achterlaten, leden van het team taggen en bestanden annoteren met nauwkeurige feedback.

Dit zorgt ervoor dat er geen feedback wordt gemist en dat elke suggestie duidelijk, bruikbaar en gemakkelijk op te volgen is.

Werk samen met uw designteam aan ontwerpaanvragen, user journeys en meer met de software voor projectmanagement voor ontwerpen van ClickUp ClickUp Whiteboards verbetert de samenwerking verder door een visuele, interactieve ruimte te bieden waar teams in realtime kunnen brainstormen, strategieën opstellen en feedback geven. Met Whiteboards kunt u flowcharts, wireframes, mindmaps en moodboards maken, zodat ontwerpers gezamenlijk ontwerpen kunnen schetsen, bedenken en herhalen.

Gebruik ClickUp Whiteboards om visueel samen te werken, gedachten te delen en concepten samen te verfijnen

De mogelijkheid om direct op het bord plakbriefjes, vormen en tekst toe te voegen maakt het eenvoudig om concepten te visualiseren en feedback van teamleden bij te houden, waardoor het ontwerpproces meer op samenwerking gebaseerd is.

Om alles op één lijn te houden, biedt ClickUp aanpasbare dashboards en geavanceerde rapportagetools die real-time inzicht geven in de voortgang van het project. Teams kunnen op één plek op de hoogte blijven van mijlpalen, feedback en deadlines.

Volg de status van projecten en meet de voortgang van teams met behulp van ClickUp dashboards

ClickUp kan u helpen met uw behoeften op het gebied van ontwerpfeedback:

Real-time inzichten : Bewaak de voortgang van het doel van uw team, uitstaande taken en sleutelcijfers met kleurgecodeerde balken en grafieken voor duidelijke, visuele updates

: Bewaak de voortgang van het doel van uw team, uitstaande taken en sleutelcijfers met kleurgecodeerde balken en grafieken voor duidelijke, visuele updates Blijf op de hoogte met meerdere weergaven: Volg de voortgang en sleutelcijfers met behulp van flexibele weergaven zoals de weergave voor het bijhouden van de voortgang

Volg de voortgang en sleutelcijfers met behulp van flexibele weergaven zoals de weergave voor het bijhouden van de voortgang Gestroomlijnde samenwerking: Houd je team altijd op de hoogte door mijlpalen, deadlines en feedback naadloos bij te houden

ClickUp beste functies

Organiseer ontwerpprojecten in duidelijke, bruikbare Taken, wijs verantwoordelijkheden toe en houd de voortgang bij met ClickUp Taken Maak gedeelde documenten voor ontwerpdocumenten, stijlgidsen of aantekeningen, zodat teams kunnen samenwerken door opmerkingen achter te laten en realtime feedback te geven met ClickUp Documenten Gebruik ClickUp Brein om feedback automatisch samen te vatten, items voor actie voor te stellen en communicatie te stroomlijnen

Tijdlijnen van projecten bijhouden, afhankelijkheid visualiseren en deadlines bijstellen met Gantt grafieken, om ontwerpprojecten op schema te houden

De samenwerking versnellen met snelle verduidelijking en feedback met behulp van ClickUp chatten ClickUp limieten

Het enorme bereik van functies kan overweldigend aanvoelen voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $5 per ClickUp-werkruimte lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

💡Pro Tip: Efficiënt afbeeldingen, video's en PDF's annoteren om feedback direct op content te markeren. Dit zorgt voor duidelijkheid en stroomlijnt het revisieproces.

2. InVision (het beste voor prototypen en testen van gebruikers)

via InVision InVision is een van de top prototyping tools die vandaag beschikbaar zijn brengen uw ontwerpen tot leven met interactieve prototypes. Je kunt je werk gemakkelijk maken en bekijken, terwijl je team met realtime commentaar direct feedback kan geven op het ontwerp. Het is perfect als u uw belanghebbenden wilt meenemen op een virtuele rondleiding door uw prototype en iedereen snel op dezelfde pagina wilt krijgen.

InVision beste functies

Met de functie Freehand kunt u brainstormen, ideeën schetsen en in kaart brengen hoe werkstromen in realtime verlopen

Voeg vloeiende, interactieve animaties toe aan uw prototypes met animatielagen

InVision limieten

Clients kunnen prototypes niet rechtstreeks bewerken, wat leidt tot verwarrende feedback en inefficiënte revisies

InVision prijzen

Gratis

Starters: $15/maand

$15/maand Professioneel: $25/maand

$25/maand Teams: $99/maand

InVision beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (600+ beoordelingen)

4.4/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (700+ beoordelingen)

3. Figma (Beste voor gezamenlijk ontwerpen en prototypen)

via Miro Miro maakt het teams gemakkelijk om in realtime te brainstormen, plannen en ideeën in kaart te brengen op een interactief online whiteboard. Of je nu een workshop geeft, user journeys schetst of mindmaps maakt, het brengt je ideeën tot leven.

Het verbetert projectmanagement door samenwerking te stimuleren met visuele hulpmiddelen. Na een sessie kun je het bord delen met belanghebbenden of het gebruiken als basis voor de volgende fase van je ontwerpproces.

Miro beste functies

Teams betrekken met real-time stemmen om prioriteit te geven aan taken of ideeën

In-app video calls helpen bij directe communicatie terwijl je samenwerkt op het bord

Met Smart Shapes en auto-snapping kun je vormen automatisch uitlijnen en aanpassen voor naadloze diagrammen

Miro beperkingen

Beperkte bibliotheken met pictogrammen in vergelijking met tools voor visuele feedback zoals Figma en Lucid

De bibliotheek met ontwerptools en ERD-sjablonen kan worden verbeterd met meer standaard sjablonen

Prijzen van Miro

Gratis

Starter: $8/maand per lid

$8/maand per lid Business: $16/maand per lid

$16/maand per lid Enterprise: Aangepast

Miro beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (6.000+ beoordelingen)

4.7/5 (6.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.500+ beoordelingen)

💡Pro Tip: Boost de gebruikersgerichte aanpak van je team door gebruik te maken van tools voor design thinking . Ze helpen je proces te begeleiden en zorgen ervoor dat de focus blijft liggen op het oplossen van echte problemen van gebruikers, terwijl samenwerking wordt aangemoedigd.

5. Droplr (het beste voor delen van schermen en verzamelen van feedback)

via Droplr Droplr is een geweldig hulpmiddel om visuele context te bieden bij het geven van feedback aan teamleden. Je kunt er gemakkelijk schermafbeeldingen of schermopnames mee vastleggen en delen.

Met schermafbeeldingen kun je specifieke gebieden op een scherm markeren, terwijl schermafbeeldingen je kunnen helpen om een opeenvolging van interacties te laten zien. Dit vereenvoudigt de uitleg van complexe ontwerptaken of problemen tijdens het feedbackproces.

Droplr beste functies

Markeer schermafbeeldingen of video's met tekst, pijlen en highlights voor duidelijke communicatie

Met de functie voor het verlopen van koppelingen kun je vervaldatums instellen voor gedeelde koppelingen voor tijdgevoelige content

Droplr beperkingen

Software van derden nodig om geüploade documenten te bewerken

Geeft eerder gedeelde bestanden weer bij het delen van nieuwe, waardoor de toegang onoverzichtelijk wordt

Geen gratis abonnement

Droplr prijzen

Pro Plus: $6/maand

$6/maand Teams: $7/maand

$7/maand Enterprise: Aangepast

Droplr beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

4.5/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

6. BugHerd (Beste voor bijhouden van bugs en visuele feedback)

via BugHerd BugHerd vereenvoudigt het bijhouden van bugs door u problemen direct op een website te laten rapporteren via een visuele feedbacktool. U kunt bugs en bruikbare feedback vastmaken aan specifieke delen van de pagina, zodat u gemakkelijk kunt laten zien waar het probleem zich precies bevindt.

Elk bugrapport legt automatisch details vast, zoals informatie over de browser en schermresolutie, waardoor u tijd bespaart. Met de video feedback tool kunt u ook walkthroughs maken om feedback te geven en bugs te rapporteren. Dit maakt het feedbackproces efficiënt door precies te laten zien waar en wat het probleem is in plaats van vage beschrijvingen te geven.

BugHerd beste functies

Bugs direct op de live website vastleggen en beheren met behulp van point-and-click feedback

Bugs zijn gekoppeld aan webpagina-elementen, waardoor ontwikkelaars precieze context hebben

Houd weergaven die naar de client zijn gericht schoon en deel feedback privé in een privé feedbackmodus

BugHerd beperkingen

Notificaties worden niet in mappen gefilterd, waardoor ze onoverzichtelijker worden

Vereist training voor niet-technisch personeel om deel te nemen aan beoordelingen

BugHerd prijzen

Standaard: $41/maand (5 leden)

$41/maand (5 leden) Studio: $66/maand (10 leden)

$66/maand (10 leden) Premium: $124/maand (25 leden)

$124/maand (25 leden) Enterprise: Aangepast

BugHerd beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

4.8/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

Lees meer: 11 Effectieve Ideeëntechnieken en -methoden voor je team (met sjablonen!)

7. MockFlow (het beste voor wireframing en het aanmaken van mockups)

via DesignDrop DesignDrop is een tool voor ontwerpfeedback die trots is op zijn gebruiksgemak, gericht op niet-technische gebruikers en beginners. Het bevrijdt hen van een steile leercurve en biedt een georganiseerde manier om ontwerpaanvragen af te handelen.

Je kunt je ontwerp uploaden en een URL delen met je team of clients om bruikbare feedback te verzamelen. Ze kunnen direct visuele annotaties toevoegen aan het ontwerp, waardoor het eenvoudig wordt om input te verzamelen en samen te werken zonder verwarring.

DesignDrop beste functies

Groot bereik aan visuele annotatie-elementen, inclusief kleurkeuze en typografie

Eenvoudige, realtime samenwerking via visuele annotaties en threaded comments

DesignDrop limieten

Integreert niet met projectmanagement platforms voor het stroomlijnen van end-to-end ontwerpworkflows

DesignDrop prijzen

Starter : $2,35/maand

: $2,35/maand Pro : $5.89/6 maanden

: $5.89/6 maanden Premium: $10,61/12 maanden

DesignDrop beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Usersnap (Beste voor het verzamelen van visuele feedback)

via Gebruikersnap Usersnap is geweldig voor het vereenvoudigen van het feedbackproces, omdat je gemakkelijk schermafbeeldingen of schermopnames rechtstreeks vanuit je browser kunt maken. Zo kun je relevante problemen ophelderen of inzichten visueel delen zonder dat je extra tools nodig hebt.

Je kunt annotaties, opmerkingen en beschrijvingen toevoegen, zodat het duidelijk is welk deel van het ontwerp of de interface aandacht nodig heeft.

Usersnap beste functies

Direct feedback verzamelen via een extensie voor de browser zonder de site te verlaten

Sessies van gebruikers opnemen om de context van bugs of problemen beter te begrijpen

Feedbackformulieren en widgets aanpassen aan de huisstijl van uw app of website

Usersnap limieten

Gebrek aan directe CRM-integratie limiet aan gepersonaliseerde antwoorden en diepere context van klantenfeedback

Prijzen van Usersnap

Starter: €39/maand (ongeveer $41/maand)

€39/maand (ongeveer $41/maand) Groei: €89/maand (ongeveer $94.34/maand)

€89/maand (ongeveer $94.34/maand) Professioneel: €159/maand (ongeveer $168,54/maand)

€159/maand (ongeveer $168,54/maand) Premium: €319/maand (ongeveer $338,14/maand)

Gebruikersnap beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (80+ beoordelingen)

4.6/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (40+ beoordelingen)

10. Proofhub (het beste voor het maken van aangepaste workflows voor ontwerpteams)

via Redpen Redpen maakt ontwerpfeedback eenvoudig en georganiseerd. In plaats van vage of verspreide opmerkingen te moeten verwerken, kan iedereen duidelijke, directe feedback achterlaten direct op het ontwerp. Het platform biedt ook abonnementen op maat voor ontwikkelaars en teams van de klantenservice.

Ontwikkelaars krijgen gerichte feedback die hen helpt sneller door het bouwproces te gaan. Teams van de klantenservice kunnen feedback van clients op één plek bijhouden en beheren, waardoor reacties sneller worden beantwoord en de tevredenheid toeneemt. Het draait allemaal om een soepelere, snellere en efficiëntere samenwerking.

Redpen beste functies

Reviewers kunnen commentaar geven zonder een account aan te maken, wat feedback makkelijk maakt voor clients

Ontwerprevisies bijhouden met versiebeheer om feedback overzichtelijk te houden

Redpen limieten

Schermopname en geavanceerde aanpassingsopties zijn niet beschikbaar op het Free abonnement

Redpen prijzen

Gratis

Standaard (voor ontwikkelaars): $9.95/gebruiker per maand

$9.95/gebruiker per maand Standaard (Voor Service): $249.95/maand

$249.95/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Redpen beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Lees meer: 10 Beste en gratis sjablonen voor grafisch ontwerp voor creatieve teams

12. UserBack (het beste voor het verzamelen van feedback van gebruikers en bugrapporten)

via UserBack UserBack is een ander efficiënt hulpmiddel voor feedback over ontwerp in onze lijst dat het verzamelen en beheren van gebruikersinput vergemakkelijkt. We zijn vooral gecharmeerd van de functie 'User Segment' waarmee je feedback kunt organiseren door gebruikers te groeperen, zoals proefgebruikers, NPS-tegenstanders en productvoorstanders.

Dit maakt het makkelijker om gerichte inzichten van elke groep te verzamelen. Je krijgt feedback die relevanter is voor hun ervaring, waardoor je je product sneller en slimmer kunt verbeteren.

UserBack beste functies

De extensie voor de feedbackbrowser laat je sneller werken met zero-code feedbackopties

Met Session Replay kun je sessies terugspoelen en opnieuw afspelen om het echte verhaal achter problemen te achterhalen

UserBack limieten

Accounts van gebruikers tellen mee voor het totale aantal gebruikers, wat de toegang tot projecten en feedback beperkt

Slack integratie is gelimiteerd tot één kanaal per project

UserBack prijzen

Starters: $49/maand

$49/maand Schaal: $109/maand

$109/maand Premium: $219/maand

UserBack beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

4.8/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (70+ beoordelingen)

13. Pastel (Beste voor website feedback en ontwerpsamenwerking)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Pastel-Dashboard.png Pastel Dashboard: Hulpmiddelen voor ontwerpfeedback /$$$img/

via Pastel Met Pastel kunt u rechtstreeks commentaar geven op live websites, waardoor feedback eenvoudig en in realtime kan worden verzameld. Gebruikers hoeven geen schermafbeeldingen of externe tools te gebruiken en kunnen gewoon op een willekeurig deel van een website klikken om opmerkingen of suggesties achter te laten. Het is zeer collaboratief, waardoor teams en clients wijzigingen in de context kunnen bespreken, waardoor de iteratie van het ontwerp sneller en duidelijker verloopt.

Pastel beste functies

Automatisch tickets en taken genereren in andere tools voor een gestroomlijnde werkstroom

Controle over feedback timing door eenvoudig opmerkingen uit te schakelen met een klik

Van elke website een canvas maken voor snelle, visuele feedback

Pastel beperkingen

Geen directe integratie met ontwerptools zoals Figma

Pastel prijzen

Gratis

Alleen: $24/maand

$24/maand Studio: $83/maand

$83/maand Enterprise: $350/maand

Pastel beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

💡Pro Tip: Voor effectieve ontwerpsamenwerking moedig altijd feedback in realtime aan bij live projecten. Dit versnelt iteratie en zorgt ervoor dat iedereen op één lijn blijft met de ontwerpvisie.

Verzamel sneller ontwerpfeedback met ClickUp

Feedback verzamelen met behulp van design feedback tools is nog maar het begin. Om echt impact te hebben, heb je een platform nodig dat je helpt om die veranderingen te implementeren en de effectiviteit ervan bij te houden.

Dat is waar ClickUp schittert! ✨

Naast het verzamelen van persoonlijke of client feedback, kunt u met ClickUp naadloos uw voortgang documenteren, duidelijke doelen stellen en mijlpalen bijhouden - alles op één plek. Het houdt u georganiseerd en helpt u te meten hoe die veranderingen resultaten opleveren.

Of u nu feedback wilt verzamelen, ontwerpen wilt verfijnen of uw strategie wilt bijstellen, ClickUp zet input om in actie, waardoor het gemakkelijker wordt om op schema te blijven en uitzonderlijk werk af te leveren. Maar hé, geloof ons niet op ons woord - ervaar het zelf!

We horen graag hoe ClickUp uw ontwerpproces helpt stroomlijnen. Gratis aanmelden vandaag. 🎯