DISC communicatiestijlen om teams dynamischer te maken

Je zit in een vergadering en alles voelt... vreemd. De ene persoon gaat vooruit met gedurfde ideeën, terwijl de andere hardnekkig in de details graaft - die niet allemaal relevant zijn.

Sarah luistert in stilte en Michael is vastbesloten om het gesprek terug te leiden naar zijn problemen met een client. Het is alsof elk lid van het team een andere taal spreekt.

Daarom nemen organisaties hun toevlucht tot het DISC-model - een raamwerk voor persoonlijkheidsbeoordeling - om de persoonlijkheid van hun teamleden te beoordelen.

In deze blog onderzoeken we hoe u DISC kunt gebruiken om elke communicatiestijl in uw team te begrijpen en er verbinding mee te maken. 💬

Samenvatting in 60 seconden

dISC communicatie is een beoordelingskader dat wordt gebruikt om persoonlijkheidskenmerken op de werkvloer in vier categorieën in te delen: Dominantie, Invloed, Standvastigheid en Consciëntieusheid

voor managers kan het herkennen van en afstemmen op de DISC-stijl van elk lid effectieve communicatie bevorderen, misverstanden minimaliseren en de algehele teamdynamiek verbeteren

clickUp helpt u om communicatiestrategieën effectief en efficiënt te implementeren met functies zoals chatten, clips, taken en meer, die kunnen worden aangepast aan individuele communicatiestijlen

verschillende soorten communicatiemethoden zijn geschikt voor verschillende persoonlijkheidstypes. Dit is superhandig omdat je beter kunt omgaan met feedback en dagelijkse communicatie, vooral als je een team leidt

**Wat betekent DISC?

DISC is een persoonlijkheidsbeoordelingsmodel dat persoonlijkheden indeelt in vier hoofdkenmerken op basis van emotie en gedrag: Dominantie, Invloed, Standvastigheid en Consciëntieusheid.

De psycholoog William Moulton Marston introduceerde de DISC theorie in zijn boek Emotions of Normal People. uit 1928

De assen van DISC persoonlijkheden (Via: ScienceDirect )

Marston observeerde dat het gedrag van een persoon varieert langs twee assen: actieve vs. passieve en gunstige vs. antagonistische omgevingen.

Dit creëert vier gedragstypes:

Dominantie (actief in antagonistische instellingen)

Inducement (actief in gunstige instellingen)

Onderworpenheid (passief in gunstige instellingen)

Conformiteit (passief in antagonistische instellingen)

Hoewel Marston's ideeën in eerste instantie geen beoordelingsinstrument bevatten, ontwikkelde industriepsycholoog Walter Clarke in de jaren 1950 het eerste DISC assessment voor gebruik op de werkplek.

Dit vroege instrument ontwikkelde zich uiteindelijk tot de veelgebruikte versies van DISC die we vandaag de dag kennen en die voornamelijk worden gebruikt in instellingen in het bedrijfsleven, het onderwijs en op de werkplek.

🔍 Wist u dat? William Marston samen met zijn vrouw Elizabeth ook verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van een prototype van de polygraaf. Dit prototype, dat bedrog detecteerde op basis van de veranderingen in de bloeddruk van een persoon, legde de basis voor de moderne polygraaf.

DISC versus andere persoonlijkheidsbeoordelingsmodellen

Het DISC model beoordeelt voornamelijk gedragskenmerken en richt zich op hoe individuen met andere mensen omgaan. Het helpt bij het bepalen van iemands werkvoorkeuren, communicatiestijlen en geschiktheid voor loopbaankeuzes.

Terwijl andere persoonlijkheidsbeoordelingsmodellen zich richten op bredere psychologische kenmerken, helpt DISC gedragsneigingen te identificeren in het kader van communicatie en conflictoplossing. Dit maakt het een ideaal instrument voor het omgaan met teamdynamiek en het identificeren van de beste manieren om effectief samen te werken en verbindingen te leggen binnen een team.

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) vs. DISC

De MBTI richt zich op persoonlijkheidstypes en hoe individuen de wereld zien en beslissingen nemen, en deelt ze in 16 types in op basis van vier dichotomieën (bijv. Introversie vs. Extraversie).

In tegenstelling tot DISC richt MBTI zich op cognitieve stijlen en besluitvormingsprocessen.

StrengthsFinder vs. DISC

StrengthsFinder legt de nadruk op het identificeren van individuele sterke punten en talenten, zoals strategisch denken of het opbouwen van relaties, in plaats van gedragspatronen.

Terwijl DISC individuen categoriseert op basis van hun acties in verschillende omgevingen, beoordeelt StrengthsFinder aangeboren talenten om mensen te helpen beter te presteren in hun rollen.

🧠 Leuk weetje: Marston bedacht ook het populaire teken Wonder Woman. Een film uit 2017, Professor Marston and the Wonder Women, vertelt het verhaal van zijn leven, zijn werk in de psychologie en de inspiratie achter zijn aanmaak.

De vier DISC stijlen uitgelegd

Elke persoon in uw team heeft een eigen manier van communiceren en het herkennen van deze verschillen kan een grote impact hebben. De vier DISC stijlen bieden een eenvoudige manier om te begrijpen hoe mensen met elkaar omgaan op basis van hun gedrag.

Hier gaan we dieper in op elke stijl en wat dit betekent voor uw team. 🗣️

1. Dominantie stijl

Personen met deze persoonlijkheidsstijl zijn doortastend, besluitvaardig en gefocust om dingen voor elkaar te krijgen. Hun drang om resultaten te behalen is intens (op de best mogelijke manier 😄).

Mensen met een dominante stijl gedijen vaak goed in rollen waar veel op het spel staat, zoals teambeheer of senior leiderschap, waar ze de leiding kunnen nemen en zelfverzekerd leiding kunnen geven.

Bovendien zijn ze direct en efficiënt, altijd klaar om zonder veel begeleiding aan het werk te gaan. Ze zijn ook goed in het nemen van snelle, zelfverzekerde beslissingen ter plekke.

Mensen met een dominante stijl kunnen echter overkomen als onverzettelijk of moeilijk om mee te werken. Hun sterke focus op directheid kan soms de behoefte aan diplomatie overschaduwen en ze kunnen moeite hebben om rekening te houden met de gevoelens van anderen, wat kan leiden tot conflicten.

Een goed voorbeeld van een dominante persoonlijkheid is Steve Jobs. Bij hem draaide alles om het perfectioneren van de details-meticulous in design en geobsedeerd door kwaliteit. Zijn hoge normen hielpen hem enkele van de meest iconische technische producten te creëren.

2. Stijl beïnvloeden

Invloedgerichte persoonlijkheden zijn extravert, enthousiast en overtuigend, waardoor ze meer geschikt zijn voor sociale en creatieve rollen.

Mensen met dit persoonlijkheidstype blinken uit in posities waarin ze verbindingen met anderen moeten opbouwen, zoals verkoop, marketing of klantenservice, waar hun vermogen om anderen te betrekken en te motiveren een grote troef is.

Ze hebben de neiging om zich te richten op het grote geheel in plaats van verstrikt te raken in de details. Deze mensen zijn de motivatoren van het team en brengen een aanstekelijk gevoel van optimisme en energie overal mee naar toe. Ze kunnen echter moeite hebben met organisatie, dus je moet ze gestructureerd ondersteunen om ze op het juiste spoor te houden.

Oprah Winfrey is een goed voorbeeld van een persoonlijkheid met een beïnvloedingsstijl. Ze staat bekend om haar extraverte, enthousiaste en overtuigende aard en heeft een carrière opgebouwd rond verbinding maken met mensen, hen inspireren en motiveren om actie te ondernemen.

🔍 Wist u dat? De DISC test is een online vragenlijst die u in 10-15 minuten voltooit. Er zijn geen goede of foute antwoorden en u kunt niet falen. De resultaten benadrukken uw sleutel gedragskenmerken en voorkeuren.

3. Strenge stijl

Medewerkers met een stabiel persoonlijkheidstype zijn zeer betrouwbaar, geduldig en ondersteunen. Ze geven de voorkeur aan harmonie en werken aan een stabiele werkomgeving voor iedereen.

Deze mensen vermijden conflicten omdat het hun soepele, voorspelbare routine verstoort. Ze blinken uit in repetitieve taken en gedijen goed in rollen die consistentie vereisen, zoals het coördineren van trainingen of het afhandelen van vragen over uitkeringen.

Daarnaast streven ze naar evenwicht en harmonie tussen alle betrokkenen, waardoor ze zeer empathisch zijn en goed kunnen luisteren. Ze begrijpen de gevoelens en behoeften van anderen, waardoor ze sterke, duurzame relaties kunnen opbouwen.

Een goed voorbeeld van een Steadiness persoonlijkheid is Fred Rogers (Mister Rogers). Bekend om zijn kalme, geduldige en empathische aard, creëerde hij een veilige, stabiele omgeving in zijn tv-show, waarbij hij vertrouwen opbouwde en anderen zich gehoord en begrepen voelden.

4. Gewetenheidsstijl

Consciëntieuze mensen zijn analytisch, detailgericht en grondig. Ze zijn perfect voor rollen die precisie vereisen, zoals engineering, accounting of gegevensanalyse.

Je zult deze mensen vaak aantekeningen zien maken tijdens een vergadering of meerdere vragen stellen tijdens een presentatie om er zeker van te zijn dat ze alles goed begrijpen. Ze geven de voorkeur aan structuur, nauwkeurigheid en duidelijke verwachtingen.

Dit betekent echter ook dat ze moeite kunnen hebben met plotselinge veranderingen of onduidelijke instructies. Hun communicatie is nauwkeurig en goed gestructureerd, maar kan soms te kritisch of te voorzichtig overkomen op anderen.

Een goed voorbeeld van een Consistente persoonlijkheid is Bill Gates. Bij Microsoft draaide alles om de details, het kritisch oplossen van problemen en het gebruik van een wetenschappelijke lens om het bouwen van producten bij Microsoft te benaderen.

Communicatiestrategieën voor elke DISC-stijl

Als u de persoonlijkheid van een teamlid leert kennen, kunt u effectiever met hem communiceren, waardoor teamwerk soepeler verloopt en de resultaten toenemen. En als iedereen elkaar beter begrijpt, zijn er minder conflicten en is er meer verbinding.

Hier zijn enkele tips om teamcommunicatie te vergemakkelijken met verschillende persoonlijkheden. 🎙️

1. Communiceren met Dominante persoonlijkheidstypes

Als u communiceert met een D-type persoonlijkheid, is het essentieel om recht door zee, resultaatgericht en gefocust te zijn.

Dit zijn enkele effectieve communicatiestrategieën :

Kom snel ter zake: Sla de koetjes en kalfjes over en duik meteen in de sleutelboodschap. D-types hechten waarde aan efficiëntie en verspillen liever geen tijd aan beleefdheden

Sla de koetjes en kalfjes over en duik meteen in de sleutelboodschap. D-types hechten waarde aan efficiëntie en verspillen liever geen tijd aan beleefdheden Focus op resultaten: Houd discussies gericht op resultaten in plaats van processen. Bespreek hoe uw ideeën of acties de gewenste resultaten zullen opleveren

Houd discussies gericht op resultaten in plaats van processen. Bespreek hoe uw ideeën of acties de gewenste resultaten zullen opleveren Wees assertief: Toon vertrouwen in uw ideeën. Presenteer ze met autoriteit en duidelijkheid, want Dominante types respecteren kracht en besluitvaardigheid

Toon vertrouwen in uw ideeën. Presenteer ze met autoriteit en duidelijkheid, want Dominante types respecteren kracht en besluitvaardigheid Stel doelen en verduidelijk ze: Stel duidelijkecommunicatiedoelen en verwachtingen vanaf het begin om misverstanden te voorkomen en afstemming te garanderen

Stel duidelijkecommunicatiedoelen en verwachtingen vanaf het begin om misverstanden te voorkomen en afstemming te garanderen Bedenk feiten logisch: Structureer je argumenten en bewijzen in een logische werkstroom. Dit helpt een D-type om het te begrijpen en snel te reageren

2. Verbinding maken met individuen in Invloed stijl

Om effectief te communiceren met mensen met een beïnvloedingsstijl, moet u zich richten op het opbouwen van een goede verstandhouding, enthousiasme tonen en hun ideeën ondersteunen.

Dit is hoe u dat kunt doen:

Voer persoonlijke gesprekken: Vraag naar hun hobby's en interesses en sta open voor een deel over jezelf. Ze hechten waarde aan persoonlijke verbindingen

Vraag naar hun hobby's en interesses en sta open voor een deel over jezelf. Ze hechten waarde aan persoonlijke verbindingen Gebruik verhalen en voorbeelden: Probeer ze te betrekken met verhalen, anekdotes en voorbeelden uit het echte leven. Persoonlijkheden van het I-type reageren goed op verhalen

Probeer ze te betrekken met verhalen, anekdotes en voorbeelden uit het echte leven. Persoonlijkheden van het I-type reageren goed op verhalen **Doe hetzelfde enthousiasme en dezelfde positiviteit als zij in uw gesprekken. Dit moedigt hen aan om zich meer in te zetten

Toon oprechte rente: Luister actief naar hun ideeën en doelen. Spreek je enthousiasme uit en bekrachtig hun gedachten

Luister actief naar hun ideeën en doelen. Spreek je enthousiasme uit en bekrachtig hun gedachten Vermijd overladenheid met feiten en cijfers: Focus op het grote geheel en vermijd dat het gesprek verzandt in te veel details

3. Samenwerking bevorderen met vaste persoonlijkheden

Richt u bij personen met een S-stijl op het feit dat ze zich op hun gemak en waardevol voelen.

Hier zijn enkele strategieën om in gedachten te houden:

Wees geduldig en geef ze de tijd: Geef ze de ruimte om na te denken en te reageren zonder ze onder druk te zetten voor een onmiddellijk antwoord. Ze waarderen het dat ze tijd hebben om te verwerken

Geef ze de ruimte om na te denken en te reageren zonder ze onder druk te zetten voor een onmiddellijk antwoord. Ze waarderen het dat ze tijd hebben om te verwerken Gebruik een rustige, empathische toon: Benader gesprekken met een ontspannen en begripvolle houding zodat ze zich op hun gemak en gewaardeerd voelen

Benader gesprekken met een ontspannen en begripvolle houding zodat ze zich op hun gemak en gewaardeerd voelen **Stimuleer samenwerking en leg de nadruk op een meer teamgerichte aanpak van uw projecten

Bouw geleidelijk aan vertrouwen op: Benader deze mensen oprecht en consequent om hun vertrouwen in de loop van de tijd te winnen in plaats van meteen een goede verstandhouding te verwachten

Benader deze mensen oprecht en consequent om hun vertrouwen in de loop van de tijd te winnen in plaats van meteen een goede verstandhouding te verwachten Presenteer ideeën op een gestructureerde, niet-bedreigende manier: Omschrijf uw punten indien mogelijk logisch en schriftelijk, zodat het voor hen gemakkelijker is om mee te volgen

4. Personen met een Conscientiousness stijl aanspreken

Om effectief te communiceren met mensen van het C-type, moet u prioriteit geven aan duidelijkheid, logica en nauwkeurigheid.

Dit is hoe u een efficiënte zakelijke communicatie met hen:

Bereid zijn: Zorg ervoor dat je grondig onderzoek hebt gedaan en een solide basis van feiten en cijfers hebt om je punten te onderbouwen

Zorg ervoor dat je grondig onderzoek hebt gedaan en een solide basis van feiten en cijfers hebt om je punten te onderbouwen Informatie duidelijk organiseren: Presenteer informatie in een logisch, gestructureerd format zodat ze het gemakkelijk kunnen volgen en analyseren

Presenteer informatie in een logisch, gestructureerd format zodat ze het gemakkelijk kunnen volgen en analyseren Erken hun logische perspectief: Toon respect voor hun voorkeur voor objectieve, datagestuurde benaderingen en vermijd overdreven emotioneel taalgebruik

Toon respect voor hun voorkeur voor objectieve, datagestuurde benaderingen en vermijd overdreven emotioneel taalgebruik Verduidelijk verwachtingen en deadlines: Geef duidelijke richtlijnen over wat er nodig is en eventuele tijdlijnen, zodat ze effectief kunnen abonneren en uitvoeren

Geef duidelijke richtlijnen over wat er nodig is en eventuele tijdlijnen, zodat ze effectief kunnen abonneren en uitvoeren Baseer meningsverschillen op gegevens: Als je een ander standpunt hebt, ondersteun dit dan met betrouwbare gegevens of geloofwaardige getuigenissen in plaats van persoonlijke meningen

Hoe teamdynamiek verbeteren met ClickUp en DISC

Nu deze strategieën klaar zijn, ben je vast enthousiast om ze in actie te zien!

Maar vergeet niet, het gaat niet alleen om uw aanpak - uw hulpmiddelen voor projectmanagement moeten zich ook aanpassen om de DISC-stijl te ondersteunen.

Dat is precies wat ClickUp nog te doen voor u. Het is de alles app voor werk, die communicatie gemakkelijk maakt voor alle leden van het team, ongeacht hun persoonlijkheidskenmerken en communicatievoorkeuren.

ClickUp chatten: Blijf in verbinding, waar je ook bent

Taken bespreken en misverstanden uit de weg ruimen met ClickUp-taak chatten ClickUp chatten brengt alle gesprekken, taken en projecten op één plek, zodat teamleden zich kunnen concentreren op hun werk zonder cruciale updates te missen. Deze gecentraliseerde chatten maakt het gemakkelijk om in te checken, misverstanden op te lossen en ervoor te zorgen dat iedereen gesynchroniseerd is.

Lees hier hoe uw team kan profiteren van ClickUp Chat:

D-stijlen krijgen snelle, directe communicatie, zodat ze zich kunnen concentreren op essentiële zaken

krijgen snelle, directe communicatie, zodat ze zich kunnen concentreren op essentiële zaken I-stijlen profiteren van een levendige ruimte voor ideeën en updates, waardoor de betrokkenheid toeneemt

profiteren van een levendige ruimte voor ideeën en updates, waardoor de betrokkenheid toeneemt S-stijlen vinden zekerheid in de consistentie, met alle sleutel gesprekken vastgelegd op één plaats

vinden zekerheid in de consistentie, met alle sleutel gesprekken vastgelegd op één plaats C-stijlen genieten van de duidelijkheid, wetende dat ze toegang hebben tot alle details wanneer dat nodig is

ClickUp Clips: Laten zien, niet vertellen

Deel duidelijke instructies en updates visueel met ClickUp Clips ClickUp Clips hiermee kunt u schermopnames, webcamvideo's en zelfstudies rechtstreeks met uw team opnemen en delen.

Het is perfect om teamleden door processen te leiden of Taken te verduidelijken, vooral handig bij het uitleggen van complexe details aan C-stijlen of om invloedrijke types betrokken te houden met dynamische, visuele communicatie.

ClickUp-weergaven: Pas uw werkruimte aan uw stijl aan

Met de flexibele interface van ClickUp kan elk lid van het team zijn werkruimte aanpassen aan zijn DISC-profiel. Met opties voor verschillende ClickUp weergaven kan elk persoonlijkheidstype een installatie creëren die zijn productiviteit en comfort verhoogt.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Views-1.gif Personaliseer werkruimten met ClickUp-werkruimten om ze af te stemmen op de gewenste organisatie- en focusstijl /%img/

Personaliseer werkruimten met ClickUp-werkruimten om te voldoen aan de voorkeursstijlen voor organisatie en focus

Hier ziet u hoe deze functies aansluiten bij elk DISC profiel:

D-stijlen geven vaak de voorkeur aan overzichten op hoog niveau, waardoor ClickUp Lijstweergave of ClickUp Teamweergave ideaal om Taken snel te scannen en gefocust te blijven op prioriteiten

geven vaak de voorkeur aan overzichten op hoog niveau, waardoor ClickUp Lijstweergave of ClickUp Teamweergave ideaal om Taken snel te scannen en gefocust te blijven op prioriteiten Ik-stijlen gedijen goed in samenwerkende en visueel aantrekkelijke ruimtes, dus ClickUp Board Weergave is perfect voor brainstormsessies en om hun werkruimte dynamisch en kleurrijk te houden

gedijen goed in samenwerkende en visueel aantrekkelijke ruimtes, dus ClickUp Board Weergave is perfect voor brainstormsessies en om hun werkruimte dynamisch en kleurrijk te houden S-stijlen profiteren van ClickUp Notificaties die hen helpen voorbereid en up-to-date te blijven zonder constant te hoeven zoeken

profiteren van ClickUp Notificaties die hen helpen voorbereid en up-to-date te blijven zonder constant te hoeven zoeken C-stijlen houden van een meer gedetailleerd, datagestuurd perspectief, dus ClickUp Tabel Weergave is ideaal voor het systematisch bijhouden en organiseren van informatie

Neem de controle over uw inbox met ClickUp Notificaties

ClickUp-taak: Werk delegeren met DISC in gedachten

ClickUp maakt het eenvoudig om taken te delegeren die aansluiten bij het DISC-profiel van elk teamlid, zodat iedereen werkt in een rol die aansluit bij zijn sterke punten.

Kies uit verschillende ClickUp-taaken om een stabiele omgeving te creëren en aan te passen aan verschillende stijlen

Bij gebruik van ClickUp-taak kunnen managers rollen toewijzen op basis van waar elke DISC stijl in uitblinkt. D-stijlen gedijen bij resultaten en snelle beslissingen en werken het beste wanneer ze Taken met een hoge prioriteit en actiegerichtheid krijgen.

Met deze Taken kunnen ze de leiding nemen en snel vooruitgang boeken. Door hen de verantwoordelijkheid te geven voor belangrijke Taken blijft de voortgang zonder vertragingen bijhouden.

Voor I-stijlen, die uitblinken in creatieve samenwerking, geldt dat ze het beste tot hun recht komen als ze Taken krijgen waarbij ze moeten brainstormen of samenwerken. Ze schitteren in omgevingen waar ze met anderen kunnen samenwerken, ideeën kunnen delen en hun energie hoog kunnen houden. Door hen rollen toe te wijzen waarbij deze interacties een rol spelen, blijft het team gemotiveerd en op één lijn.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Assign-Comments-8.png Spreek leden van het team rechtstreeks aan binnen taken met ClickUp-taak Commentaar toewijzen, zodat feedback gemakkelijk te volgen en te gebruiken is /%img/

Spreek teamleden rechtstreeks aan binnen taken met ClickUp-taak Commentaar toewijzen, waardoor feedback gemakkelijk te volgen en actiegericht is ClickUp Commentaar Toewijzen voegt een extra laag van duidelijkheid toe, vooral wanneer Taken extra richting of feedback nodig hebben.

Managers kunnen specifieke leden van een team taggen met duidelijke instructies, zodat iedereen precies weet waar hij of zij verantwoordelijk voor is. Dit is vooral handig voor C-stijlen, die gedetailleerde, gestructureerde begeleiding op prijs stellen.

📖 Lees ook: 15 Gratis sjablonen voor projectcommunicatieplannen: Excel, Word & ClickUp ClickUp Whiteboards: Ideeën visueel tot leven brengen

Leg teamideeën visueel vast met ClickUp Whiteboards, zodat elk DISC-type betrokken kan blijven en een bijdrage kan leveren ClickUp Whiteboards voegen een visuele laag toe aan projectmanagement, waardoor het voor teamleden gemakkelijk wordt om te brainstormen, abonnementen te maken en projecten te organiseren op een manier die past bij verschillende DISC stijlen. Whiteboards ondersteunen flexibel, creatief denken en bieden structuur voor complexe ideeën, wat de samenwerking verbetert.

Zo werkt het:

D-stijlen kunnen het overzicht en de voortgang van het project zien, waardoor ze snel strategische beslissingen kunnen nemen.

kunnen het overzicht en de voortgang van het project zien, waardoor ze snel strategische beslissingen kunnen nemen. I-stijlen profiteren van de creatieve vrijheid van Whiteboards, waar ze ideeën kunnen schetsen, projecten in kaart kunnen brengen en visueel kunnen samenwerken

profiteren van de creatieve vrijheid van Whiteboards, waar ze ideeën kunnen schetsen, projecten in kaart kunnen brengen en visueel kunnen samenwerken S-stijlen* waarderen de structuur die Whiteboards bieden, zodat ze kunnen zien hoe hun bijdragen passen binnen het grotere project

C-stijlen kunnen gedetailleerde aantekeningen toevoegen en stappen systematisch organiseren, zodat iedereen bijblijft

Zorg dat teamcommunicatie klikt met DISC en ClickUp

DISC is een krachtig hulpmiddel dat u en uw team helpt inzicht te krijgen in elkaars dominante persoonlijkheidskenmerken om de communicatie te verbeteren.

Het herkennen van deze eigenschappen is echter nog maar het begin - echt succes en verbetering van leiderschapsvaardigheden komen door DISC inzichten toe te passen op dagelijkse interacties.

U hebt een betrouwbaar hulpmiddel nodig dat u kan helpen om deze strategieën soepel te implementeren. Dat is waar ClickUp, met zijn superieure management- en communicatievaardigheden, om de hoek komt kijken. Het helpt u om verbinding te maken met uw collega's terwijl u de software kunt aanpassen aan de specifieke behoeften van uw team. Aanmelden bij ClickUp vandaag nog!