Hoe verschillende communicatiestijlen te gebruiken in leiderschap

"Communicatie is de enige Taak die je niet kunt delegeren," zei de voormalige CEO van Coca-Cola, Roberto Goizueta . Daarom is de communicatiestijl van een leider van fundamenteel belang voor zijn succes.

Of het nu gaat om het toespreken van een gemeentehuis, het begeleiden van een junior of het beëindigen van het dienstverband van een teamlid, goede communicatie is een superkracht. Laten we in deze blogpost eens kijken hoe je je superkracht in je voordeel kunt vormen en gebruiken.

Leiderschap begrijpen Communicatie

Wat doet een CEO? Het is de taak van een goede CEO om leiding te geven - om beslissingen te nemen, teamleden te begeleiden, relaties op te bouwen en belanghebbenden te overtuigen, of dat nu klanten, partners of werknemers zijn.

De basis hiervoor is leiderschapscommunicatie, die het doel overbrengt, begrip bevordert en volgers tot actie aanzet.

**Wat is leiderschapscommunicatie?

Leiderschapscommunicatie verwijst naar elke informatie/instructie die iemand met een gezagspositie geeft aan zijn ondergeschikte/ondergeschikte. Naast de boodschap omvat het ook de manier van overbrengen, non-verbale signalen, de toon van de stem en nog veel meer.

**Waarom is leiderschapscommunicatie nu belangrijk?

De aard van het werk is drastisch aan het veranderen als reactie op de pandemie, de voorkeuren van Gen Z, de dynamiek van de wereldmarkt en de snelle innovatie door startups.

Tegenwoordig zijn werkstijlen democratischer, met platte organisatiestructuren, in tegenstelling tot de autocratische aard van traditioneel leiderschap. Praktijken zoals dienend leiderschap en authentiek leiderschap worden steeds populairder en veranderen de manier waarop leiders met hun teams communiceren en samenwerken.

Bovendien vragen verschillende situaties om een andere communicatiestijl, afhankelijk van de uitdaging, teamdynamiek en verwachte resultaten. Een CEO van een startup moet bijvoorbeeld een heel andere aanpak hanteren bij het bekendmaken van een nieuwe financieringsronde dan bij het aankondigen van ontslagen.

Om effectief leiding te geven, moet je de verschillende leiderschapscommunicatiestijlen begrijpen en weten hoe je ze kunt gebruiken.

Soorten communicatiestijlen voor leiderschap

Elke leider heeft verschillende communicatiestijlen. Je zult een andere stijl gebruiken als je wilt dat je team enthousiast is, in tegenstelling tot een alledaagse memo over de vervanging van de koffiemachine in de kantine.

Laten we eens kijken naar de verschillende communicatiestijlen en hoe je ze in je werk kunt gebruiken.

Luisteren

Van Steve Jobs is bekend dat hij zei: "We huren slimme mensen in zodat ze ons kunnen vertellen wat we moeten doen", wat een les is in de luisterende stijl van leiderschapscommunicatie.

Een luisterende communicatiestijl verwijst naar een actieve betrokkenheid en oprechte poging om de boodschap, emoties en onderliggende bedoelingen van de spreker te begrijpen. Luisterende leiderschapscommunicatiestijl is:

Actief : Zich richten op de verbale en non-verbale signalen van de spreker, vragen stellen en het idee verder uitdiepen

: Zich richten op de verbale en non-verbale signalen van de spreker, vragen stellen en het idee verder uitdiepen Reflectief : De boodschap van de spreker parafraseren of samenvatten om te controleren of hij/zij de boodschap goed heeft begrepen

: De boodschap van de spreker parafraseren of samenvatten om te controleren of hij/zij de boodschap goed heeft begrepen Empathiek: De gevoelens en perspectieven van de spreker erkennen

Waarom is luisteren een goede communicatiestijl?

Luisteren schept verbindingen en vertrouwen met het team. Het maakt het team meer samenwerkingsgericht en brengt ieders ideeën samen. Diversiteit gedijt als een leider luistert.

Het helpt om kalm te blijven in emotioneel geladen of gespannen situaties. Leiders kunnen grote brandjes blussen door goed te luisteren en te bevestigen: "Het is oké om bezorgd te zijn. Ik begrijp hoe je je voelt", kunnen leiders grote branden blussen.

Wanneer is luisteren de juiste communicatiestijl?

Luisteren is een goede communicatiestijl in de volgende situaties.

Brainstormen om complexe problemen op te lossen

Moeilijke situaties aanpakken, zoals klachten van klanten of het ontslag van een werknemer

Wanneer de leider nieuw is in het team en de verbindingen nog niet sterk zijn

Als er een gebrek aan vertrouwen is onder de leden van het team

Adviseren

Werknemers kijken op naar business leiders voor richting. Hoewel een leider niet alle antwoorden heeft, wordt er wel van hem verwacht dat hij zijn teams de juiste richting wijst. De communicatiestijl die hier het beste werkt is adviseren.

Deze communicatiestijl wordt gekenmerkt door:

Context geven : Het bieden van een perspectief, gebaseerd op ervaring of zichtbaarheid, dat teams misschien niet hebben

: Het bieden van een perspectief, gebaseerd op ervaring of zichtbaarheid, dat teams misschien niet hebben Deel ervaring : Het terughalen van benaderingen uit het verleden om oplossingen voor het probleem aan te bevelen

: Het terughalen van benaderingen uit het verleden om oplossingen voor het probleem aan te bevelen Aanbevelingen geven: Een paar opties voorstellen waaruit het team kan kiezen op basis van hun inzichten

geven: Een paar opties voorstellen waaruit het team kan kiezen op basis van hun inzichten Feedback geven: Hiaten in de huidige prestaties identificeren en manieren voorstellen om deze te verbeteren

**Waarom is adviseren een goede communicatiestijl?

Het is een directe manier om problemen op te lossen, bouwt een gevoel van betrouwbaarheid op, versnelt de besluitvorming en maakt gebruik van de expertise en ervaring van de leider ten voordele van het hele team.

Wanneer is adviseren de juiste communicatiestijl?

Niemand houdt van ongevraagd advies. De communicatiestijl adviseren moet dus zorgvuldig worden gebruikt. Het is het beste in de volgende situaties.

Als het team met een probleem komt dat ze niet hebben kunnen oplossen nadat ze alles geprobeerd hebben wat ze konden

Wanneer je beoordelingen/terugblikken uitvoert waarbij advies wordt verwacht

Tijdens mentorschap/coachingsessies

Regisseren

Sturen verwijst naar het geven van duidelijke, beknopte en gezaghebbende instructies of commando's die de leden van het team, vaak duidelijk en ondubbelzinnig, leiden naar wat ze Nog te doen staat.

Sturende stijl van communiceren in teambeheer wordt gekenmerkt door het volgende:

Duidelijkheid : Specifieke, ondubbelzinnige aanwijzingen die aangeven wat te doen, hoe te doen en wanneer

: Specifieke, ondubbelzinnige aanwijzingen die aangeven wat te doen, hoe te doen en wanneer Onmiddellijke feedback: Directe feedback die onmiddellijk wordt gegeven als de prestatie onder de maat is

Besluitvaardigheid: Ferme beslissingen worden duidelijk gecommuniceerd naar het team

**Waarom is leidinggeven een goede communicatiestijl?

Sturen is duidelijk en ondubbelzinnig. Het laat de communicatie niet open voor (mis)interpretatie en creëert consistentie en een vertrouwde context onder de leden van het team.

Hoewel gezaghebbend, moet deze communicatiestijl niet verward worden met een autoritairean benadering. Bedrijven die deze communicatiestijl volgen, hebben vaak genoeg checks and balances om het proces democratisch te houden.

Wanneer is sturen de juiste communicatiestijl?

Regisseren is geschikt voor - en zelfs noodzakelijk in - situaties onder hoge druk, noodsituaties en strakke deadlines. In bedrijven wordt deze communicatiestijl vaak gebruikt in crisissituaties. Als er bijvoorbeeld een ongeluk gebeurt in een fabriek, zullen leiders hun teams opdragen onmiddellijk naar huis te gaan, zich te laten nakijken door een dokter, niet met de pers te spreken, enz.

Delegeren

De communicatiestijl delegeren verwijst naar het vermogen van een leider om werk aan te pakken en dingen effectief Klaar te krijgen. Voor effectief delegeren moet je het volgende definiëren.

Taak : Wat moet er nog gedaan worden?

: Wat moet er nog gedaan worden? Methode (indien van toepassing): Hoe moet het nog te doen zijn?

(indien van toepassing): Hoe moet het nog te doen zijn? Normen : Wat zijn de acceptatiecriteria voor de Taak

: Wat zijn de acceptatiecriteria voor de Taak Datum : Wanneer moet het werk zijn Voltooid

: Wanneer moet het werk zijn Voltooid Context: Eventuele aanvullende informatie die nuttig kan zijn

**Waarom is delegeren een goede communicatiestijl?

Elke leider moet delegeren, anders zou hij geen werk kunnen voltooien. Bovendien zorgt deze aanpak voor duidelijkheid en autonomie voor de leden van het team, die eigendom kunnen nemen over hun resultaten.

Wanneer is delegeren een goede communicatiestijl?

Delegeren is altijd een goede gewoonte, vooral wanneer de leider ondersteuning nodig heeft om het werk Klaar te krijgen.

Motiveren

Een motiverende communicatiestijl richt zich op het inspireren en aanmoedigen van teamleden om het beste van zichzelf te geven en persoonlijke en organisatorische doelen te bereiken.

Motiveren wordt gekenmerkt door:

Uitdrukken van geloof : Woorden spreken die de leden van het team bevestigen en vertrouwen in hen wekken

: Woorden spreken die de leden van het team bevestigen en vertrouwen in hen wekken Uitdagingen bieden : Het instellen van duidelijke en haalbare doelen die de leden van het team uitdagen om meer na te streven

: Het instellen van duidelijke en haalbare doelen die de leden van het team uitdagen om meer na te streven Zelfontplooiing aanmoedigen: Aanbevelingen doen voor manieren en middelen voor persoonlijke ontwikkeling; aanbieden om de leden van het team naar workshops/trainingen te sturen, enz.

Waarom is motiveren een goede communicatiestijl?

Iedereen heeft een cheerleader aan zijn zijde nodig. De communicatiestijl van motiverend leiderschap bouwt een gevoel van vertrouwen, validatie, acceptatie en aanmoediging op bij de leden van het team. Het helpt mensen zich gezien te voelen.

**Waarom is motiveren de juiste communicatiestijl?

Hoewel het altijd goed is om een paar motiverende woorden te zeggen, is het gunstig in situaties waar:

Het team een beetje weinig moreel heeft

De uitdaging waar je voor staat onoverkomelijk lijkt

Je iets nieuws probeert en je je zorgen maakt over het resultaat

Onderwijs

De communicatiestijl van lesgeven verwijst naar het overbrengen van de kennis, vaardigheden en inzichten van de leiders op hun teamleden. Effectief lesgeven is een combinatie van expliciete instructie, aanmoediging van nieuwsgierigheid en het opbouwen van een omgeving waarin leren waardevol is.

De pedagogische communicatiestijl wordt gekenmerkt door het volgende:

Uitleg : Complexe ideeën opsplitsen in begrijpelijke delen

: Complexe ideeën opsplitsen in begrijpelijke delen Vragen stimuleren : Het creëren van een sfeer waarin de leden van het team zich op hun gemak voelen om vragen te stellen

: Het creëren van een sfeer waarin de leden van het team zich op hun gemak voelen om vragen te stellen Experimenteren : Samen werken aan het oplossen van problemen, brainstormen over ideeën, ze uitproberen in sandbox-omgevingen, enz.

: Samen werken aan het oplossen van problemen, brainstormen over ideeën, ze uitproberen in sandbox-omgevingen, enz. Externe hulp: Workshops en simulaties organiseren met experts buiten de organisatie

Waarom is lesgeven een goede communicatiestijl?

In een wereld waarin veel handmatig werk wordt geautomatiseerd, blijft kenniswerk over. Om kennis te verwerven moeten werknemers soms leren wat ze nog niet weten. In zulke gevallen is lesgeven een goede manier.

Wanneer is onderwijzen de juiste communicatiestijl?

Lesgeven is vooral effectief als kennisoverdracht van cruciaal belang is, zoals in onderzoekslaboratoria. Het is ook geweldig voor het delen van kennis tussen afdelingen, waarbij de verkoopleider de productteams leert over de behoeften/eisen van de klant.

Coachen

Coachen is een interpretatie van de pedagogische stijl van leiderschapscommunicatie. Het richt zich op het begeleiden van leden van het team bij het ontdekken van oplossingen en het realiseren van hun potentieel door middel van zelfreflectie, instelling van doelen en het plannen van actie.

De coachende stijl van leiderschapscommunicatie wordt gekenmerkt door het volgende:

Delen van persoonlijke ervaringen : Het verrijken van het onderwijs door het delen van ervaringen en geleerde lessen

: Het verrijken van het onderwijs door het delen van ervaringen en geleerde lessen Accountability stimuleren: Teamleden verantwoordelijk houden voor hun voortgang naar de doelen toe en dit doen met een gevoel van verantwoordelijkheid.

stimuleren: Teamleden verantwoordelijk houden voor hun voortgang naar de doelen toe en dit doen met een gevoel van verantwoordelijkheid. Zelfevaluatie : Aanbieden van kaders en modellen om de eigen prestaties te evalueren

: Aanbieden van kaders en modellen om de eigen prestaties te evalueren Reflectie: Voor zowel de medewerker als de leider, waardoor wederzijdse groei mogelijk wordt

**Waarom is coaching een goede communicatiestijl?

Coaching is erop gericht mensen de middelen, technieken en aanmoediging te geven die ze nodig hebben om te groeien. Door deze communicatiestijl te gebruiken, kunnen leiders het beste in hun team naar boven halen.

Wanneer is coaching de juiste communicatiestijl?

Coaching is het beste wanneer:

Er tijd is om het probleem op te lossen of voortgang te boeken

De benodigde veranderingen persoonlijk of gedragsmatig zijn, zoals het ontwikkelen van een groeimindset of het werken aan presentatievaardigheden

De medewerker gedreven is om voortgang te boeken, maar niet weet hoe

Nu we hebben geleerd over de verschillende communicatiestijlen, laten we eens kijken hoe ze de teamdynamiek beïnvloeden.

De rol van leiderschapscommunicatie in teamdynamiek

Werknemers in organisaties nemen beslissingen op basis van hoe ze zich voelen. Als ze zich aangevallen voelen door feedback, kunnen ze defensief worden. Als een beleidsverandering beperkend aanvoelt, kunnen ze protesteren.

Een fundamenteel onderdeel van hoe werknemers zich voelen op de werkplek wordt bepaald door communicatie van het leiderschap. Dit kan verschillende organisatorische factoren beïnvloeden. Hier zijn er een paar.

Teambuilding

Een leider - een manager of supervisor - is het anker van elk team. Hun communicatiestrategie houdt het team bij elkaar. Het:

Creëert eenheid en doelgerichtheid

Bouwt afstemming op gemeenschappelijke doelstellingen gebaseerd op een duidelijke visie

Maakt vertrouwensvolle en betekenisvolle relaties met de leider en tussen de leden van het team mogelijk

Bevordert creativiteit, samenwerking en innovatie

Vergemakkelijkt conflictoplossing

Kortom, communicatie tussen leiders zorgt voor productieve, effectieve en veerkrachtige teams.

Werving Studies tonen aan dat voor Gen Z-werknemers de missie van de organisatie net zo belangrijk is als de baan zelf. Communicatie tussen leiders speelt een cruciale rol in hoe een organisatie wordt waargenomen door:

Het communiceren van de missie, visie en waarden om degenen die op één lijn zitten erbij te betrekken

De bedrijfscultuur op een overtuigende manier te presenteren

De dialoog aan te gaan tijdens het wervingsproces en positieve relaties op te bouwen met kandidaten

Duidelijk doelen en verwachtingen van de kandidaat te formuleren

Behoud van werknemers

Effectief teamcommunicatie creëert een transparante, inclusieve en ondersteunende cultuur waarin werknemers zich gewaardeerd, begrepen en verbonden voelen.

Om dit te bereiken moet leiderschapscommunicatie het volgende omvatten:

Erkenning van de inspanningen en prestaties van werknemers

Communicatie over carrièremogelijkheden

Discussies over professionele groei

Off-site gesprekken over wat iemand inspireert/motiveert

Betere teamprestaties

Goede communicatie tussen leiders is een goed uitgangspunt. Leiders reageren in natura als ze open en transparant met hun teams praten.

De mogelijkheid om te discussiëren, debatteren en het oneens te zijn creëert een gevoel van gemeenschap en eigendom. Deze emotionele investering stimuleert het moreel aanzienlijk, verhoogt de betrokkenheid en motiveert individuen om meer te doen dan alleen hun bijdrage leveren.

Leiderschapsstijlen toepassen voor effectieve leiderschapscommunicatie

Leiderschapsstijlen en communicatiestijlen gaan hand in hand. Net als leiderschapsstijlen, die vaak aangepast en geëvolueerd worden als de situatie daarom vraagt, is communicatie dat ook.

Instance, een leider wiens voorkeur communicatiestijl luisteren of coachen is, zal zich misschien moeten wenden tot sturing in tijden van crisis.

Zelfs Warren Buffet, bekend om zijn laissez faire managementstijl kan zich wenden tot adviseren of lesgeven als er dingen misgaan.

Hieronder staan enkele goede voorbeelden van goede leiderschapscommunicatie.

Brian Chesky die ontslagen aankondigde aan het begin van de pandemie

Airbnb kreeg een grote klap toen de reisindustrie begin 2020 voltooide. Het bedrijf moest 25% van zijn personeel ontslaan om het hoofd boven water te houden. Brian Chesky, de CEO schreef een aangrijpende en empathische mededeling naar het team. Hij legde uit hoe en waarom ze de beslissing hadden genomen. En bood alle hulp aan die de ontslagen werknemers nodig zouden kunnen hebben.

Airbnb CEO e-mail aan ontslagen werknemers

Via Airbnb Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in communicatie in crisistijd is dit een geweldig voorbeeld.

Andy Jassy's 2022 brief aan aandeelhouders

CEO's en bedrijfsleiders schrijven regelmatig brieven aan aandeelhouders. In 2022 schreef Andy Jassy, de CEO van Amazon, geschreven over hun verschillende wijzigingen.

Andy's lange brief gaat in op de uitdagingen, desinvesteringen, ontslagen en herprioritering. Hij bespreekt ook hun vernieuwde investeringsstrategie en hoop voor de toekomst.

Deze brief is een goed uitgangspunt voor diegenen die geïnteresseerd zijn in communicatie over leiderschap waarbij een verhaal wordt geweven van nummers.

De eerste brief van Satya Nadella als CEO

Toen Satya Nadella het roer overnam als CEO van Microsoft, stuurde hij een e-mail naar alle werknemers met vragen (wie ben ik? Waarom ben ik hier? Wat doen we nu? etc.) en antwoorden.

Hij gebruikt een persoonlijke motiverende communicatiestijl om zichzelf voor te stellen en de toon te zetten voor zijn ambtstermijn als leider.

De eerste brief van Satya Nadella als CEO

via De Verge Lees de brief in zijn geheel om te zien hoe je opwinding kunt creëren rond zo'n belangrijke organisatorische verandering.

Bonus: Hier is hoe voormalig PepsiCo CEO Indira Nooyi schreef naar de bovenliggende ouders van haar directe rapportages om hen te bedanken.

Technieken om succesvol communicatiestijlen te implementeren in leiderschap

Veelgestelde vragen over leiderschap communicatiestijlen

1. Wat is de communicatiestijl bij leiderschap?

De communicatiestijl in leiderschap verwijst naar de manier waarop leiders boodschappen overbrengen, informatie delen en feedback geven aan hun teamleden. Het omvat de toon, taal, methoden en frequentie van communicatie die een leider gebruikt om met anderen binnen een organisatie te communiceren.

2. Wat zijn de vier soorten communicatiestijlen?

De vier primaire communicatiestijlen zijn passief, agressief, passief-agressief en assertief.

Elke stijl weerspiegelt een andere manier om jezelf uit te drukken en met anderen om te gaan, wat de interpersoonlijke dynamiek en communicatie-effectiviteit beïnvloedt.

3. Hoe is communicatie een factor van leiderschapsstijl?

Communicatie is een fundamentele factor in het vormen en definiëren van leiderschapsstijl en hoe een leider communiceert - verbaal, non-verbaal of door middel van zijn acties - beïnvloedt op dramatische wijze hoe zijn teams worden geleid.

Instance, transactionele communicatie tijdens een transformationele gebeurtenis kan werknemers demotiveren, wat kan leiden tot verloop. Aan de andere kant kan doordachte communicatie over kleine veranderingen, zoals het veranderen van verzekeraar, werknemers het gevoel geven dat ze een gemeenschap vormen en erbij horen.

Hoe je communiceert is de meest kritische determinant van je effectiviteit als leider.