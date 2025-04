Verbeter patiëntenzorg en efficiëntie met de beste AI-tools in de gezondheidszorg

De gezondheidszorg van tegenwoordig worstelt met enorme uitdagingen, van het verwerken van bergen patiëntgegevens tot het handhaven van topzorg.

Het handmatig uitvoeren van deze taken kan de efficiëntie aantasten, de productiviteit in gevaar brengen en het risico op fouten vergroten.

Gelukkig kunnen gespecialiseerde AI-tools voor de gezondheidszorg uitkomst bieden.

AI heeft de gezondheidszorg veranderd door processen te automatiseren, de nauwkeurigheid van gegevens te verbeteren en werkstromen te optimaliseren.

Maar met zoveel beschikbare tools is het niet eenvoudig om de juiste oplossing te vinden.

Na uitgebreid onderzoek en testen hebben het ClickUp AI team en ik tien toptools voor de gezondheidszorg geïdentificeerd, elk met krachtige functies en een uitstekende prijs.

Laten we ze een voor een bekijken!

Wat moet u zoeken in AI-tools voor de gezondheidszorg?

Bij het zoeken naar de beste AI-tools voor de gezondheidszorg mogen een paar onmisbare functies niet over het hoofd worden gezien.

Hier zijn de sleutel functies die je prioriteit moet geven aan een effectieve AI-tool voor de gezondheidszorg:

Gecentraliseerd dashboard : Kies AI-tools die een gecentraliseerde weergave bieden van patiëntendossiers, klinische workflows en administratieve taken, zodat zorgprofessionals direct toegang hebben tot alle sleutelinformatie

: Kies AI-tools die een gecentraliseerde weergave bieden van patiëntendossiers, klinische workflows en administratieve taken, zodat zorgprofessionals direct toegang hebben tot alle sleutelinformatie Functionaliteiten voor projectmanagement: Kies een AI-tool die u helpt bij het bijhouden van projecten, doelen, planningen, taken en deadlines, en die snel cruciale informatie op tafel legt

Kies een AI-tool die u helpt bij het bijhouden van projecten, doelen, planningen, taken en deadlines, en die snel cruciale informatie op tafel legt Integratie met elektronische patiëntendossiers (EHR) : Ik raad aan AI-tools te gebruiken die naadloos integreren met bestaande EHR-systemen. Dit helpt je om consistentie in patiëntendossiers te behouden en de invoer van gegevens te minimaliseren

: Ik raad aan AI-tools te gebruiken die naadloos integreren met bestaande EHR-systemen. Dit helpt je om consistentie in patiëntendossiers te behouden en de invoer van gegevens te minimaliseren Ondersteuning bij klinische besluitvorming : Kies voor AI-tools die helpen bij de diagnose en behandeling van ziekten door AI-algoritmen te gebruiken om medische gegevens te analyseren, zoals klinische aantekeningen, medische afbeeldingen en labresultaten

: Kies voor AI-tools die helpen bij de diagnose en behandeling van ziekten door AI-algoritmen te gebruiken om medische gegevens te analyseren, zoals klinische aantekeningen, medische afbeeldingen en labresultaten Natuurlijke taalverwerking (NLP) : Zoek naar een AI-documentatietool met NLP voor een beter begrip van klinische aantekeningen, waardoor zorgverleners de documentatie en het bijhouden van de voortgang van patiënten kunnen verbeteren

: Zoek naar een AI-documentatietool met NLP voor een beter begrip van klinische aantekeningen, waardoor zorgverleners de documentatie en het bijhouden van de voortgang van patiënten kunnen verbeteren Mogelijkheden voor machinaal leren: Ik geef de voorkeur aan AI-tools voor de gezondheidszorg die machine learning bevatten om voorspellende analyses te verbeteren, waardoor diagnoses in een vroege fase worden ondersteund en trends voor chronische ziekten worden vastgesteld

Lees meer: Hoe AI op de werkplek kan worden gebruikt om de productiviteit te verhogen De 10 beste AI-tools in de gezondheidszorg

Hier zijn de 10 beste hulpmiddelen voor kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg die we het beste vonden voor verschillende behoeften:

1. ClickUp (Beste voor het stroomlijnen van projectmanagement in de gezondheidszorg)

Als u op zoek bent naar software voor projectmanagement in de gezondheidszorg om de efficiëntie en productiviteit te verbeteren, ClickUp is een uitstekende keuze.

Deze alles-in-één tool voor projectmanagement vereenvoudigt werkstromen in de gezondheidszorg en biedt een bereik aan functies voor automatisering van taken , tijdsregistratie, instelling van doelen, realtime samenwerking, AI-hulp en meer.

De ClickUp Brein AI-assistent optimaliseert het beheer van medische dossiers en andere complexe gegevens uit de gezondheidszorg. Met zijn AI Knowledge Manager kunt u met deze tool gemakkelijk en snel inzichten halen uit taken, documenten of zelfs rollen van personeel.

Als je bijvoorbeeld informatie nodig hebt over de dossiers van een patiënt of over beleidsupdates, dan haalt ClickUp Brain onmiddellijk precieze antwoorden op, zodat je minder heen-en-weer hoeft te communiceren.

Met de AI Project Manager van ClickUp Brain kunt u routine-updates automatiseren, de voortgang in teams bijhouden en u richten op complexere aspecten van de patiëntenzorg.

Deze functie helpt teams in de gezondheidszorg met compliance-gerelateerde taken door items voor actie aan te maken, herinneringen in te stellen en ervoor te zorgen dat kritieke deadlines worden gehaald.

Om documentatie accuraat te stroomlijnen, kan ClickUp Brain's AI Writer u helpen samenvattingen van rapporten te maken, patiëntencommunicatie te genereren en zelfs routineformulieren in te vullen.

Vat documenten, aantekeningen, rapporten en gesprekken moeiteloos samen met ClickUp Brain.

In plaats van uren te besteden aan repetitieve schrijftaken, vertrouwt u op ClickUp Brain om consistentie in patiëntendossiers te behouden.

Met de ClickUp hulpmiddel voor gezondheidszorgbeheer kunt u efficiënt omgaan met werkstromen voor patiënten en teamcoördinatie. Hiermee kunt u alle patiëntinformatie, afspraken en klinische documenten georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk houden in één veilig platform.

ClickUp bevat ook functies die voldoen aan de HIPAA-richtlijnen, waardoor het ideaal is om de vertrouwelijkheid van patiëntgegevens te bewaren bij het beheren van gevoelige informatie.

Planning is ongelooflijk intuïtief - teams kunnen snel diensten aan zorgverleners toewijzen en herinneringen automatiseren met eenvoudige drag-and-drop tools.

Met de ingebouwde kalender kunt u de werklast van verschillende afdelingen in één oogopslag bekijken en balanceren, waardoor het eenvoudig is om roosters te coördineren en te voorkomen dat één zorgverlener overbelast raakt.

houd een gedetailleerde inventaris bij van al uw medische benodigdheden met de ClickUp Healthcare Management tool._

De ClickUp Healthcare Management tool heeft ook een functie voor inventarisbeheer, die u handig zult vinden voor het bewaken van medische benodigdheden en het voorkomen van tekorten met aangepaste databases en realtime updates.

Dit is waarom gebruikers deze tool zo graag gebruiken 🚀

ClickUp heeft een robuuste, prettige oplossing ontworpen die voldoet aan de verwachte behoeften voor dagelijkse werkzaamheden.... U zult snel ontdekken dat ClickUp de oplossingen biedt die u van andere platforms verwachtte. Gezond verstand binnen handbereik bij het werken met ClickUp.

Anonieme gebruiker, Ziekenhuis & Gezondheidszorg

Al deze mogelijkheden maken ClickUp zeker tot een allround oplossing die alles, van patiëntendossiers tot inventaris, strak georganiseerd en toegankelijk houdt.

De beste functies van ClickUp

Duidelijke doelstellingen instellen met ClickUp Doelen en bijhouden van de voortgang van zorginitiatieven om ervoor te zorgen dat doelen in lijn zijn met de resultaten van patiëntenzorg en wettelijke normen

Integreer naadloos met EHR's en communicatiemiddelen met behulp van ClickUp integraties om patiëntgegevens te centraliseren en de samenwerking tussen afdelingen te verbeteren

Houd de tijd bij die wordt besteed aan taken zoals patiëntbeoordelingen of documentatie, optimaliseer workflows en verbeter de productiviteit van teams met ClickUp tijdsregistratie Tag specifieke leden van het team op patiëntdossiers, zodat overdrachten naadloos verlopen en u verantwoordelijk bent voor kritieke Taken met behulp van ClickUp Commentaar Toewijzen Gebruik ClickUp chatten voor afdelingsoverschrijdende updates en onmiddellijke communicatie binnen taken, waardoor reactietijden en teamcoördinatie verbeteren



Beperkingen van ClickUp

Door de vele functies van de tool is er een leercurve, hoewel de uitgebreide tutorialbibliotheek de overgang vergemakkelijkt

De mobiele app biedt de belangrijkste functies, maar mist bepaalde functies die beschikbaar zijn op de desktop-app, wat de productiviteit van gebruikers onderweg kan beïnvloeden

Prijzen ClickUp

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7/maand per lid

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. PathAI (Beste voor het verbeteren van de diagnostische nauwkeurigheid in de pathologie)

via PathAI Als je een geavanceerde AI-tool nodig hebt in de gezondheidszorg om de diagnostische precisie en efficiëntie te verbeteren, overweeg dan PathAI.

Met een gecentraliseerd digitaal archief vermindert PathAI de tijd die besteed wordt aan het handmatig doorzoeken van gegevens aanzienlijk en wordt het voor professionals in de gezondheidszorg eenvoudiger om de voortgang van patiënten bij te houden of zich voor te bereiden op klinische proeven.

Deze software voor kliniekbeheer bevat ook een Intelligent Caselist functie die zaken prioriteit geeft op basis van urgentie. Op deze manier kunt u zich eerst richten op dringende zaken, waardoor de doorlooptijden verbeteren.

De beste functies van PathAI

Toegang tot een cloud-gebaseerd platform voor end-to-end beeld- en casusbeheer

Gebruik geavanceerde tools voor biomarkeridentificatie, die helpen bij precisiegeneeskunde en proefversies van geneesmiddelen

Verminder de variabiliteit tussen casussen door gebruik te maken van modellen voor machinaal leren voor consistente diagnoses

PathAI limieten

Voor gebruikers kan het een uitdaging zijn om het te gebruiken vanwege de hoge operationele kosten

De tool is voornamelijk geschikt voor pathologie, waardoor het gebruik in bredere gezondheidszorggebieden beperkt is

Prijzen voor PathAI

Aangepaste prijzen

PathAI beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Lees meer: Nieuwsgierig naar de sleutel verschillen tussen AI en machine learning? Ontdek hoe ze allebei werken en wat hun unieke toepassingen zijn in onze inzichtelijke gids, Het verschil tussen machinaal leren en kunstmatige intelligentie .

3. Viz.ai (Beste voor real-time detectie van beroertes en zorgcoördinatie)

via Viz.ai Viz.ai is vooral bekend om zijn AI-gestuurde slagdetectie en werkstroombeheer.

Het integreert met ziekenhuizen en gezondheidszorgsystemen om CT-scans in realtime te analyseren, waardoor beroertes snel kunnen worden geïdentificeerd en zorgverleners onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Hierdoor kunnen medische professionals sneller handelen, wat een aanzienlijk verschil maakt in de resultaten voor de patiënt.

De tool van het gezondheidssysteem bespaart veel tijd. In noodsituaties zorgen snelle waarschuwingen aan relevante zorgverleners, geautomatiseerde radiologie-workflows en eenvoudige integratie met elektronische patiëntendossiers ervoor dat patiëntgegevens naadloos door het team stromen.

De beste functies van Viz.ai

Naadloze integratie van EHR-systemen en soepele gegevenstoegang binnen bestaande systemen

Zorgcoördinatie verbeteren en teamcommunicatie en het plannen van patiëntenzorg vergemakkelijken

AI-inzichten effectief benutten voor andere voorwaarden dan beroerte

Viz.ai limieten

Het biedt een beperkte compatibiliteit met sommige systemen, wat betekent dat niet alle EPD's soepel integreren

De tool heeft een beperkte toepassing voor zorg buiten beroertes

De prijzen van Viz.ai

Aangepaste prijzen

Viz.ai beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Tempus (Beste voor precisiegeneeskunde in het beheer van chronische ziekten)

via Tempus Tempus is een van mijn beste AI-tools voor de gezondheidszorg. Het biedt accurate geneeskunde en nauwkeurige inzichten die de patiëntenzorg verbeteren. De tool verzamelt ook patiëntgegevens uit elektronische patiëntendossiers, medische beeldvorming en genetische gegevens en helpt zorgverleners bij het opstellen van gepersonaliseerde behandelabonnementen.

Een andere uitstekende, aantekenenswaardige eigenschap van deze software voor patiëntbeheer is voorspellende analyse. Het helpt je om uitkomsten te voorspellen voor medische voorwaarden zoals kanker en andere chronische ziekten.

De laboratoriumtests van Tempus leveren bruikbare informatie, die zeer effectief is voor het ontdekken van medicijnen en het monitoren van patiënten.

De beste functies van Tempus

Mogelijk maken van matching van klinische proeven en kankerpatiënten verbinden met geschikte klinische proeven op basis van unieke biomarkers

Klinische werkstromen automatiseren en routinetaken stroomlijnen met AI, waardoor de klinische efficiëntie verbetert

AI-algoritmen gebruiken om fouten in diagnose en behandeling te minimaliseren en de veiligheid van patiënten te verbeteren

Tempus limieten

Gebruikers hebben hun bezorgdheid geuit over privacy vanwege de opslag van enorme hoeveelheden patiëntgegevens

Het biedt een beperkte ziektedekking omdat het voornamelijk gericht is op oncologie en bepaalde chronische voorwaarden

Tempus prijzen

Aangepaste prijzen

Tempus beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Nanox.AI (Beste voor het screenen van meerdere voorwaarden met behulp van beeldvormingsgegevens)

via Nanox.AI Overweeg Nanox.AI om de resultaten voor patiënten met routinematige medische beeldvorming te verbeteren.

Voorheen bekend als Zebra Medical Vision, biedt Nanox.AI robuuste AI-beeldvormingsoplossingen gericht op het detecteren van kritieke gezondheidsvoorwaarden in een vroeg stadium.

Het biedt tools die helpen bij het identificeren van verborgen risico's, zoals coronair calcium (CAC) en osteoporose, die vaak worden gemist bij standaard evaluaties.

Bovendien kan de tool patiënten screenen tijdens routinematige CT-scans, waardoor cardiovasculaire risico's worden gedetecteerd zonder aanvullende, dure tests.

Met deze AI-tool kunnen professionals in de gezondheidszorg snellere, proactieve zorgbeslissingen nemen, waardoor ziekte in een laat stadium aanzienlijk minder vaak wordt ontdekt.

De beste functies van Nanox.AI

Genereer CAC-scores uit routinematige CT-scans van de borstkas om cardiovasculaire risico's te identificeren

Tekenen van osteoporose in een vroeg stadium identificeren met HealthOST, wat het beheer van de botgezondheid ondersteunt

Minimale blootstelling van de patiënt aan straling met routinematige, niet-contrast scans

Nanox.AI beperkingen

Gebruikers hebben mogelijke fout-positieven aangetoond in specifieke gevallen, waardoor klinisch onderzoek nodig is

Het is beperkt tot specifieke voorwaarden zoals CAC en osteoporose en biedt nog geen bredere detectieopties

Nanox.AI prijzen

Aangepaste prijzen

Nanox.AI beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Merative (Beste voor hoogwaardige zorg door datagestuurde inzichten)

via Meratief De volgende op mijn lijst is Merative, voorheen IBM Watson Health, voor zijn geavanceerde AI-oplossingen voor beslissingen in de gezondheidszorg en gegevensanalyse.

Het platform is vooral nuttig voor het verbeteren van klinische workflows en resultaten. De Micromedex functie voor het ondersteunen van klinische beslissingen stelt je in staat om veiligere, beter geïnformeerde beslissingen nemen door toegang tot dagelijkse updates van informatie over geneesmiddelen en ziekten.

Merative's MarketScan heeft zich ook onderscheiden op het gebied van benchmarking van zorggegevens. Hiermee kunt u de zorgprestaties van verschillende populaties patiënten beoordelen en behandelingen effectief op hen afstemmen.

De beste functies van Merative

Patiënten identificeren die risico lopen op ongewenste gebeurtenissen en negatieve uitkomsten voorkomen met voorspellende analyses

Nauwkeurige diagnostiek mogelijk maken met geavanceerde beeldvormingsanalyse

Toegang tot op bewijs gebaseerde inzichten om klinische beslissingen te sturen

Meratieve limieten

De software vereist een aanzienlijke initiële installatie, wat een belasting kan vormen voor IT-resources

Gebruikers hebben gerapporteerd dat het beheren van grote hoeveelheden zorggegevens ingewikkeld is

Meratieve prijzen

Aangepaste prijzen

Meratieve beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Vlindernetwerk iQ (Beste voor snelle beeldbeoordeling in de eerstelijnszorg)

via Vlinder Netwerk iQ Butterfly Network iQ is een geavanceerde technologie die voornamelijk wordt gebruikt door zorgverleners, zoals huisartsen, specialisten en zelfs studenten geneeskunde, voor snelle beeldvorming in point-of-care instellingen.

Wat het uniek maakt is het handheld, single-probe, whole-body ultrasound apparaat. Het is ook zeer draagbaar en maakt naadloos verbinding met mobiele apps voor real-time beeldvorming en eenvoudige opslagruimte.

Daarnaast beschikt de Butterfly iQ over de functies iQ Slice en iQ Fan, waarmee de nauwkeurigheid bij het vastleggen van complexe beelden wordt verbeterd, met name in long- en buikgebieden.

Het heeft een Color Doppler modus voor bloedstroom evaluaties, terwijl de NeedleViz functie de naaldplaatsing vereenvoudigt, waardoor procedures soepeler en veiliger verlopen.

Butterfly Network iQ beste functies

Maak heldere beelden met meerdere hoeken met iQ Slice en Fan

Onderweg naadloos long- en hartonderzoek uitvoeren

Verbeter de diagnostische precisie met AI-tools

Beperkingen van hetutterfly netwerk iQ

De levensduur van de batterij van de sonde ondersteunt mogelijk geen lange sessies

De probe is beperkt beschikbaar in instellingen met weinig middelen

Prijzen voor deutterfly Network iQ

Sonde en lidmaatschap voor individuen en Teams:

iQ+ sonde kost: $2.699

$2.699 iQ3 probe kosten: $3.899

$3.899 Core technologie: $299/jaar

$299/jaar Geavanceerde technologie: $420/jaar

$420/jaar Klinieken: $3.500 per jaar (inclusief 5 zetels voor gebruikers)

$3.500 per jaar (inclusief 5 zetels voor gebruikers) EMS: Aangepaste prijzen

Enterprise probe en lidmaatschap:

Kosten probe iQ+: $3.499

$3.499 Kosten probe iQ3: $4.699

$4.699 Medische scholen: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Verblijfsprogramma's: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Afdelingen: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen **Ziekenhuis:Aangepaste prijzen

Butterfly Network iQ beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Aidoc (Beste voor het bieden van AI-gestuurde ondersteuning voor radiologen)

via Aidoc Aidoc is een van de populaire AI-tools voor de gezondheidszorg, dankzij de geavanceerde radiologie-AI-beoordelingen die de patiëntenzorg verbeteren. Het helpt je om medische beelden snel te analyseren en afwijkingen te markeren.

Deze AI-tool integreert naadloos in medische beeldvormingsworkflows, waardoor radiologen dringende gevallen efficiënt kunnen prioriteren. De geautomatiseerde notificaties van de tool helpen je ook sneller te handelen, waardoor de patiëntveiligheid verbetert.

De real-time triaging functie van Aidoc is nuttig bij het identificeren van kritieke voorwaarden zoals bloedingen, longembolie en beroertes. Het helpt ook bij het efficiënt analyseren van patiëntgegevens, zodat essentiële details niet over het hoofd worden gezien.

De beste functies van Aidoc

Prioriteit geven aan gevallen met AI-algoritmen voor snellere diagnose en kortere doorlooptijden

Analyseer medische beelden automatisch om urgente gevallen te identificeren en de patiëntveiligheid te verbeteren

Opschalen binnen organisaties in de gezondheidszorg om een breed bereik van medische voorwaarden te ondersteunen

Aidoc limieten

De tool is beperkt tot specifieke beeldvormingstypes en vereist afzonderlijke oplossingen voor niet-beeldvormingstaken

Er kunnen fouten optreden in niet-standaard gevallen, vooral bij complexe voorwaarden

Aidoc prijzen

Aangepaste prijzen

Aidoc beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Regard (Beste voor automatisering van medische documentatie workflows)

via Zie Regard is geschikt als u een AI-tool nodig hebt om te helpen bij het diagnosticeren van medische voorwaarden en de tijd die aan documentatie wordt besteed te verminderen.

Het integreert rechtstreeks met EHR's en gebruikt AI om artsen te helpen patiëntgegevens snel te analyseren. Regard kan diagnoses voorstellen, klinische aantekeningen genereren en belangrijke informatie in het dossier van een patiënt markeren. Hierdoor kunnen teams zich beter concentreren op patiëntenzorg.

De AI Resident-mogelijkheden van Regard zijn ideaal voor het automatiseren van beoordelingen van grafieken en het genereren van diagnostische aanbevelingen binnen enkele minuten. Met deze gestroomlijnde aanpak kunt u voorwaarden effectiever opsporen en beheren met een verhoogde operationele efficiëntie.

Regard beste functies

Diagnostische ondersteuning stroomlijnen door voltooide medische dossiers te analyseren en mogelijke voorwaarden te markeren

Verbeter de patiëntveiligheid door gemiste diagnoses en over het hoofd geziene informatie te detecteren

Automatiseren van klinische documentatie, zoals het genereren van gestructureerde klinische aantekeningen

Limieten in acht nemen

De diagnostische suggesties van de tool kunnen soms subtiele of zeldzame voorwaarden over het hoofd zien

Het biedt beperkte integraties buiten de grote EPD's, wat beperkingen kan opleveren voor kleinere providers

Gezien de prijzen

Aangepaste prijzen

Registreer beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Twill (Beste voor het stroomlijnen van digitale gezondheidszorgoplossingen)

via Keperbinding Twill is een van de toonaangevende AI-platforms voor de gezondheidszorg, ontworpen om de patiëntenzorg te verbeteren en de levering van gezondheidszorg te stroomlijnen. Het staat bekend om het aanpakken van specifieke medische voorwaarden, gericht op de geestelijke gezondheid van patiënten, zwangerschap en chronische ziekten.

De intelligente navigatie leidt gebruikers effectief naar de juiste bronnen op het juiste moment.

Twill biedt ook toegang tot op maat gemaakte interventies die gezonder gedrag bevorderen. Instance helpt bijvoorbeeld bij het beheren van geestelijke gezondheid voorwaarden door het verstrekken van evidence-based tools die patiënten te betrekken en het verbeteren van hun toewijzing aan de behandeling abonnementen.

De beste functies van Twill

Persoonlijke zorgabonnementen mogelijk maken die zijn afgestemd op individuele gezondheidsbehoeften

Patiënten betrekken door middel van evidence-based interventies voor chronische voorwaarden

AI-gestuurde inzichten gebruiken om therapietrouw te verbeteren en patiëntresultaten te verbeteren

Wil limieten

De aanpassingsopties van de tool voldoen mogelijk niet aan alle behoeften van gebruikers

Gebruikers hebben gerapporteerd dat de tool in veel regio's niet beschikbaar is

Twill prijzen

Aangepaste prijzen

Twill beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

