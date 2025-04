Top 20 DevOps automatiseringstools om uw werkstroom te stroomlijnen

Wanneer IT-leiders wordt gevraagd naar de grootste technische vaardigheidskloof binnen hun organisatie, noemen velen DevOps. Daar is een goede reden voor.

De overstap van vertrouwde verouderde systemen naar moderne architecturen is voor veel organisaties vaak een grote omschakeling. Natuurlijk, je krijgt veel meer kracht en flexibiliteit, maar dat gaat gepaard met een hoop complexiteit die moeilijk te navigeren is zonder de juiste tools.

DevOps automatiseringstools zijn de levensaders die teams helpen handmatige Taken te verminderen, CI/CD te stroomlijnen en DevOps-pijplijnen en dingen soepel laten verlopen.

We hebben een lijst samengesteld met de top 20 Tools voor automatisering van DevOps die u kunnen helpen productiviteit te verhogen en werkstromen te stroomlijnen.

Bij het kiezen van een DevOps automatiseringstool zijn er een paar sleutel dingen om te onthouden - deze wil je niet overslaan!

Compatibiliteit met uw infrastructuur : De tool moet compatibel zijn met uw bestaande installatie. Het heeft geen zin om een tool te vinden die op papier perfect is, maar die moeilijk te integreren is met wat je al hebt

: De tool moet compatibel zijn met uw bestaande installatie. Het heeft geen zin om een tool te vinden die op papier perfect is, maar die moeilijk te integreren is met wat je al hebt Functies en functionaliteit : Zorg ervoor dat de tool doet wat je team nodig heeft. Bekijk de lijst met functies - voldoet de tool aan alle eisen?

: Zorg ervoor dat de tool doet wat je team nodig heeft. Bekijk de lijst met functies - voldoet de tool aan alle eisen? Gebruiksgemak : Niemand wil werken met een tool waarvoor een uitgebreide handleiding nodig is. Ga voor iets gebruiksvriendelijk waarbij je team niet veel tijd kwijt is aan het leren

: Niemand wil werken met een tool waarvoor een uitgebreide handleiding nodig is. Ga voor iets gebruiksvriendelijk waarbij je team niet veel tijd kwijt is aan het leren Integratie met andere tools : Je hebt waarschijnlijk al een heleboel andere tools in je werkstroom. Zorg ervoor dat deze daar goed mee overweg kan, zodat je niet nog eens extra werk moet doen om alles in elkaar te passen

: Je hebt waarschijnlijk al een heleboel andere tools in je werkstroom. Zorg ervoor dat deze daar goed mee overweg kan, zodat je niet nog eens extra werk moet doen om alles in elkaar te passen Kosten: Tot slot: verknoei je budget niet! Een tool kan het mooiste zijn dat er is, maar als het een fortuin kost, is het het misschien niet waard. Vind iets dat aan je behoeften voldoet zonder de bank te breken

Van het beheren van CI/CD-pijplijnen tot het afhandelen van configuraties en implementaties, deze 20 automatiseringstools voor DevOps zijn er om je leven gemakkelijker en je werkstromen soepeler te maken. Laten we erin duiken!

1. ClickUp (de beste voor het automatiseren van Taak- en Sprintbeheer in DevOps) ClickUp , een alles-in-één hub die het volgende ondersteunt

Agile kaders door het automatiseren van het beheer van Taken en Sprints, vereenvoudigt uw ontwikkelingslevenscyclus. Van Kanban tot Scrum, het past zich aan je werkstroom aan en helpt je software team sneller en slimmer leveren.

Of het nu gaat om het aanmaken van taken, statusupdates of het versturen van notificaties, ClickUp Automatiseringen kan dit allemaal afhandelen op basis van de regels en triggers die u instelt. Dit betekent dat u taken automatisch door verschillende fasen van uw Agile workflow kunt verplaatsen.

verhoog uw productiviteit door terugkerende Taken te automatiseren met ClickUp-taak_s

U kunt ook automatisering instellen om statussen van taken te wijzigen, taken aan teamleden toe te wijzen of deadlines automatisch bij te werken.

Met ClickUp kunt u ook elke fase van uw DevOps- en CI/CD-pijplijn verbinden en automatiseren. Het integreert naadloos met meer dan 200 tools, waaronder GitHub, Figma, Sentry, Slack en meer, om je werkstromen moeiteloos te stroomlijnen.

Dankzij deze integraties kun je al je Taken, communicatie en updates op één plek centraliseren.

verkrijg waardevolle inzichten in uw processen en identificeer verbeterpunten met ClickUp Dashboards_

Met ClickUp Dashboards en de functies voor tijdsregistratie, krijgt u ook een overzicht van de voortgang van uw team. U kunt deadlines bijhouden, taken beheren en realtime updates controleren om iedereen op één lijn en gefocust te houden.

ClickUp beste functies

Taakbeheer automatiseren : De aanpasbare automatisering van ClickUp kan het aanmaken van taken triggeren, statussen bijwerken en notificaties versturen op basis van specifieke regels, zodat u projecten in beweging kunt houden met minimale handmatige inspanning

: De aanpasbare automatisering van ClickUp kan het aanmaken van taken triggeren, statussen bijwerken en notificaties versturen op basis van specifieke regels, zodat u projecten in beweging kunt houden met minimale handmatige inspanning Integreer naadloos : Verbinding maken met andere DevOps tools zoals Google Drive, Salesforce en open-source oplossingen om al uw Taken, communicatie en updates op één plek te centraliseren

: Verbinding maken met andere DevOps tools zoals Google Drive, Salesforce en open-source oplossingen om al uw Taken, communicatie en updates op één plek te centraliseren Uitbreidbare weergaven : Kies uit kaarten, tabellen, tijdlijnen en meer om uw projecten te visualiseren op de manier die het beste past bij de werkstroom van uw team

: Kies uit kaarten, tabellen, tijdlijnen en meer om uw projecten te visualiseren op de manier die het beste past bij de werkstroom van uw team De samenwerking bevorderen : Gebruik tools zoals taggen, opmerkingen, Kanban-borden en Whiteboards om de communicatie open te houden en Taken te organiseren voor soepele interacties tussen teams

: Gebruik tools zoals taggen, opmerkingen, Kanban-borden en Whiteboards om de communicatie open te houden en Taken te organiseren voor soepele interacties tussen teams De structuur van een project visualiseren: Gebruik ClickUp mindmaps om complexe projecten op te splitsen en taken intuïtief te organiseren

ClickUp limieten

Lichte leercurve: ClickUp heeft een lichte leercurve voor nieuwe gebruikers vanwege de uitgebreide functies

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Jenkins (het beste voor continue integratie en levering in DevOps)

via Jenkins Jenkins helpt ontwikkelaars fouten in de code in een vroeg stadium op te sporen en sneller te implementeren door verschillende fasen van de levenscyclus van softwareontwikkeling te automatiseren.

Een ander sterk punt van Jenkins is zijn veelzijdigheid. Het werkt in alle omgevingen - op locatie, in de cloud en hybride - waardoor ontwikkelaars de vrijheid hebben om cloud-native applicaties te bouwen, testen en implementeren als dat nodig is.

Jenkins beste functies

Open source en gratis : Jenkins is vrij beschikbaar en het open-source karakter heeft een sterke gemeenschap opgebouwd die regelmatig verbeteringen en nieuwe functies bijdraagt

: Jenkins is vrij beschikbaar en het open-source karakter heeft een sterke gemeenschap opgebouwd die regelmatig verbeteringen en nieuwe functies bijdraagt Het aanbieden van een breed bereik aan plugins : Jenkins biedt een uitgebreide pluginbibliotheek, waarmee ontwikkelaars de tool kunnen aanpassen aan specifieke projectbehoeften en de functie kunnen uitbreiden

: Jenkins biedt een uitgebreide pluginbibliotheek, waarmee ontwikkelaars de tool kunnen aanpassen aan specifieke projectbehoeften en de functie kunnen uitbreiden Integreert met belangrijke tools : Jenkins werkt naadloos samen met populaire tools zoals Git, Docker en Kubernetes, waardoor het kan worden aangepast aan een grote verscheidenheid aan techstacks

: Jenkins werkt naadloos samen met populaire tools zoals Git, Docker en Kubernetes, waardoor het kan worden aangepast aan een grote verscheidenheid aan techstacks Biedt flexibiliteit : Jenkins kan worden gebruikt voor projecten van elke grootte en complexiteit, met ondersteuning voor meerdere server-integraties voor continue levering in wereldwijde teams

: Jenkins kan worden gebruikt voor projecten van elke grootte en complexiteit, met ondersteuning voor meerdere server-integraties voor continue levering in wereldwijde teams Voorzien van een API suite: Jenkins' API's maken target data retrieval mogelijk, helpen met soepele server communicatie en maken aangepaste integraties mogelijk

Jenkins beperkingen

Onvoorspelbare kosten : Hoewel Jenkins zelf gratis is, kunnen de kosten voor hosting sterk variëren op basis van de belasting van de server

: Hoewel Jenkins zelf gratis is, kunnen de kosten voor hosting sterk variëren op basis van de belasting van de server Het ontbreekt aan functies voor samenwerking : Jenkins biedt geen ingebouwde manieren voor teamleden om elkaars toewijzingen te bekijken, wat het bijhouden van projecten voor grotere teams kan bemoeilijken

: Jenkins biedt geen ingebouwde manieren voor teamleden om elkaars toewijzingen te bekijken, wat het bijhouden van projecten voor grotere teams kan bemoeilijken Beperkte analyses: Jenkins biedt geen diepgaande analyses van deployment cycli, wat het inzicht in het voltooien van het ontwikkelingsproces beperkt

Jenkins prijzen

**Gratis

Jenkins beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (500+ beoordelingen)

: 4.4/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (550+ beoordelingen)

3. GitLab CI/CD (Beste voor geïntegreerde DevSecOps in DevOps)

via GitLab De CI/CD-mogelijkheden van GitLab maken het een geweldige keuze om bugs in een vroeg stadium op te vangen en ervoor te zorgen dat uw code aan alle normen voldoet die nodig zijn voor productie. Het is fantastisch voor het vereenvoudigen van het DevSecOps proces.

GitLab CI/CD beste functies

Vereenvoudigen van DevSecOps : GitLab CI/CD consolideert ontwikkeling, veiligheid en operationele tools in één platform, waardoor het voor teams eenvoudiger wordt om code te beheren enDevOps werkstromen Ingebouwde veiligheidsscans aanbieden : Deze scans bieden een uitgebreide oplossing voor de veiligheid, zodat kwetsbaarheden vroeg in het ontwikkelingsproces worden ontdekt

: GitLab CI/CD consolideert ontwikkeling, veiligheid en operationele tools in één platform, waardoor het voor teams eenvoudiger wordt om code te beheren enDevOps werkstromen Ondersteunen van problemen bijhouden met Markdown : Deze functie maakt het bijhouden van problemen boeiender, plus de Markdown ondersteuning voegt een leuke touch toe voor het formatteren

: Deze functie maakt het bijhouden van problemen boeiender, plus de Markdown ondersteuning voegt een leuke touch toe voor het formatteren Het mogelijk maken van cloud-agnostische implementaties: GitLab is flexibel en kan op elke cloud provider worden ingezet

GitLab CI/CD beperkingen

Lastige integratie op sommige systemen : GitLab integreren vanaf de commandoregel op Windows of Mac kan een beetje lastig zijn voor nieuwe gebruikers

: GitLab integreren vanaf de commandoregel op Windows of Mac kan een beetje lastig zijn voor nieuwe gebruikers Complexe upgrades en migraties : Verhuizen naar een nieuwe server of het upgraden van GitLab kan moeilijk zijn, en soms als één functie faalt, kunnen anderen ook beïnvloed worden

: Verhuizen naar een nieuwe server of het upgraden van GitLab kan moeilijk zijn, en soms als één functie faalt, kunnen anderen ook beïnvloed worden Brek aan bepaalde functies in community edities: Sommige geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar in betaalde versies. Dit kan de opties voor kleinere teams limieten

GitLab CI/CD prijzen

Free : Gratis

: Gratis Premium : $29 per gebruiker/maand

: $29 per gebruiker/maand Ultimate: Aangepaste prijzen

GitLab CI/CD beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (800+ beoordelingen)

: 4.5/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.100+ beoordelingen)

4. CircleCI (het beste voor aanpasbare CI/CD met herbruikbare configuraties)

via CircleCI CircleCI is een toonaangevend CI/CD-platform dat bekend staat om zijn flexibiliteit en krachtige functies, zoals het Insights Dashboard, schone omgevingen en herbruikbare configuraties die Orbs worden genoemd.

CircleCI ondersteunt meerdere infrastructuren, van Linux tot macOS en zelfs ARM, waardoor het een veelzijdige optie is voor de meeste DevOps teams.

CircleCI beste functies

Het Insights Dashboard aanbieden: Deze functie biedt een uitgebreide weergave van alle CI/CD-pijplijnen, zodat je de status kunt bijhouden, de duur kunt bewaken en het resourceverbruik kunt optimaliseren

aanbieden: Deze functie biedt een uitgebreide weergave van alle CI/CD-pijplijnen, zodat je de status kunt bijhouden, de duur kunt bewaken en het resourceverbruik kunt optimaliseren Runnen van schone omgevingen : Met CircleCI kunt u eenvoudig schone images draaien en provisionen, waardoor het risico op conflicten tussen builds afneemt

: Met CircleCI kunt u eenvoudig schone images draaien en provisionen, waardoor het risico op conflicten tussen builds afneemt Ontwerpen van herbruikbare configuraties met Orbs : Met Orbs kunt u configuraties hergebruiken voor jobs, executors en commando's, waardoor de installatie sneller en gemakkelijker verloopt

: Met Orbs kunt u configuraties hergebruiken voor jobs, executors en commando's, waardoor de installatie sneller en gemakkelijker verloopt Ondersteunt meerdere omgevingen : CircleCI werkt met Linux, macOS, Windows, ARM en meer en biedt flexibiliteit in verschillende infrastructuren

: CircleCI werkt met Linux, macOS, Windows, ARM en meer en biedt flexibiliteit in verschillende infrastructuren Biedt workflow orkestratie: Met werkstromen kunt u taakuitvoeringen definiëren en beheren, waardoor u controle hebt over hoe en wanneer taken worden uitgevoerd

beperkingen van CircleCI: ####

Een steile leercurve doorlopen : Het instellen van omgevingen en vertrouwd raken met concepten als caching en jobs kan wat tijd kosten, vooral voor beginners

: Het instellen van omgevingen en vertrouwd raken met concepten als caching en jobs kan wat tijd kosten, vooral voor beginners Twee versies van de software beheren : CircleCI's Cloud en Server versies kunnen verwarrend zijn, omdat ze elk verschillende mogelijkheden en beheereisen bieden

: CircleCI's Cloud en Server versies kunnen verwarrend zijn, omdat ze elk verschillende mogelijkheden en beheereisen bieden Af en toe problemen met de betrouwbaarheid van Docker: Sommige gebruikers rapporteren incidentele haperingen met Docker service discovery, wat builds die vertrouwen op Docker Compose kan bemoeilijken

CircleCI prijzen

Gratis

Prestaties : Vanaf $15/maand

: Vanaf $15/maand Schaal: Vanaf $2.000/maand

CircleCI beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (500+ beoordelingen)

: 4.4/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (90+ beoordelingen)

5. Travis CI (het beste voor vereenvoudigde CI/CD met sterke GitHub-integratie)

via Travis CI Travis CI's gebruiksgemak en soepele GitHub integratie maken het een geweldig hulpmiddel voor teams die nieuw zijn in DevOps.

Deze CI/CD tool biedt een Build Matrix functie, waarmee gebruikers tests parallel kunnen uitvoeren in meerdere omgevingen - een grote tijdsbesparing voor teams. Net als CircleCI ondersteunt Travis CI ook een bereik aan omgevingen, waaronder Linux, macOS en Windows.

Travis CI beste functies

Ondersteun parallelle builds met Build Matrix : Met Travis CI kun je tests opsplitsen over meerdere omgevingen, waarbij Taken parallel worden uitgevoerd voor snellere resultaten

: Met Travis CI kun je tests opsplitsen over meerdere omgevingen, waarbij Taken parallel worden uitgevoerd voor snellere resultaten Eenvoudige integratie met GitHub : Ontworpen met GitHub in het achterhoofd, maakt Travis CI het eenvoudig om uw opslagplaatsen te koppelen en builds te triggeren met GitHub pull-aanvragen

: Ontworpen met GitHub in het achterhoofd, maakt Travis CI het eenvoudig om uw opslagplaatsen te koppelen en builds te triggeren met GitHub pull-aanvragen Het aanbieden van zowel cloud als self-hosted opties : Travis CI ondersteunt SaaS en on-premise implementaties, zodat teams de installatie kunnen kiezen die voor hen het beste werkt

: Travis CI ondersteunt SaaS en on-premise implementaties, zodat teams de installatie kunnen kiezen die voor hen het beste werkt Zorgt voor geïsoleerde builds met ondersteuning voor containers: Elke build draait in een virtuele machine en ondersteunt specifieke talen en tools, waaronder Ruby, JavaScript en Ubuntu

beperkingen van Travis CI

Af en toe problemen met de betrouwbaarheid : Sommige gebruikers rapporteren service onderbrekingen, die de productiviteit kunnen beïnvloeden, vooral voor teams met strakke deadlines

: Sommige gebruikers rapporteren service onderbrekingen, die de productiviteit kunnen beïnvloeden, vooral voor teams met strakke deadlines Verwarrende instellingen voor e-mail notificaties : Het proces voor het beheren van notificaties is niet altijd eenvoudig, wat kan leiden tot ongewenste e-mails over build statussen

: Het proces voor het beheren van notificaties is niet altijd eenvoudig, wat kan leiden tot ongewenste e-mails over build statussen Beperkte analyse functies: Hoewel Travis CI een aantal status overzichten biedt, mist het diepgaande analyses, wat een nadeel kan zijn voor teams die gedetailleerde rapportage nodig hebben

Travis CI prijzen

Gebaseerd op gebruik : $13,75/maand - Inclusief 420.000 Linux build kredieten per jaar met 80 gelijktijdige taken

: $13,75/maand - Inclusief 420.000 Linux build kredieten per jaar met 80 gelijktijdige taken Unlimited-abonnement : Vanaf $ 66/maand - Biedt onbeperkt krediet voor het bouwen, tot 300 gelijktijdige taken en premium VM's

: Vanaf $ 66/maand - Biedt onbeperkt krediet voor het bouwen, tot 300 gelijktijdige taken en premium VM's Server: $34/maand - Voor on-premise of privé cloud implementaties, met premium ondersteuningsopties beschikbaar

Travis CI beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (90+ beoordelingen)

: 4.5/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (130+ beoordelingen)

6. Terraform (het beste voor automatisering van multi-cloud infrastructuur)

via Terraform Terraform helpt bij het automatiseren van infrastructuur in elke cloud of datacenter.

Deze tool helpt je bij het definiëren en beschikbaar stellen van infrastructuur via configuratiebestanden, vereenvoudigt complexe installaties en zorgt voor consistentie tussen implementaties door Infrastructure as Code (IaC) mogelijk te maken.

Terraform beste functies

Ondersteunt multi-cloud infrastructuur : Terraform maakt uniforme workflows mogelijk voor het beheer van resources bij meerdere providers in de cloud en vereenvoudigt de orkestratie van complexe installaties

: Terraform maakt uniforme workflows mogelijk voor het beheer van resources bij meerdere providers in de cloud en vereenvoudigt de orkestratie van complexe installaties Infrastructuur leveren als code : Met HCL kunt u API's voor de cloud coderen in declaratieve bestanden, wat automatisering en reproduceerbaarheid in uw infrastructuur mogelijk maakt

: Met HCL kunt u API's voor de cloud coderen in declaratieve bestanden, wat automatisering en reproduceerbaarheid in uw infrastructuur mogelijk maakt Schalen met self-service IaC : Teams kunnen zelf samenwerken en de infrastructuur beheren met rolgebaseerde toegangscontroles en integraties met VCS, ITSM en CI/CD-systemen

: Teams kunnen zelf samenwerken en de infrastructuur beheren met rolgebaseerde toegangscontroles en integraties met VCS, ITSM en CI/CD-systemen Het aanbieden van beleidshandhaving: Terraform bevat Sentinel-beleid als code, die helpt bij het afdwingen van veiligheid, compliance en kostenbeheer voordat resources worden geleverd

Beperkingen van Terraform

Lastige leercurve : Voor degenen die nieuw zijn met IaC kan het tijd kosten om de configuraties en afhankelijkheid van Terraform te begrijpen, vooral als er met complexe infrastructuren wordt gewerkt

: Voor degenen die nieuw zijn met IaC kan het tijd kosten om de configuraties en afhankelijkheid van Terraform te begrijpen, vooral als er met complexe infrastructuren wordt gewerkt Afhankelijkheid van plugins van derden : Het gebruik van plugins van partners maakt afhankelijk van externe bedrijven, wat kan leiden tot vertragingen of problemen met compatibiliteit wanneer services worden bijgewerkt

: Het gebruik van plugins van partners maakt afhankelijk van externe bedrijven, wat kan leiden tot vertragingen of problemen met compatibiliteit wanneer services worden bijgewerkt Complex statusbeheer: Terraform's statusbestand is cruciaal voor het bijhouden van resources, maar kan tot problemen leiden als het niet meer synchroon loopt met de werkelijke infrastructuur, waardoor resource mismatches kunnen ontstaan

Terraform prijzen

Free : Gratis

: Gratis Standaard : Vanaf $0,00014 per uur per resource

: Vanaf $0,00014 per uur per resource Plus : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

Terraform beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (90+ beoordelingen)

: 4.7/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (40+ beoordelingen)

7. Ansible (het beste voor agentless automatisering in verschillende omgevingen)

via Ansible Ansible heeft ruimte gemaakt in automatisering dankzij zijn eenvoudige, agentloze aanpak. De instelling is een fluitje van een cent en er is geen extra software nodig op beheerde knooppunten.

Bovendien helpt Ansible bij het beheren van complexe, meerlaagse omgevingen, van cloudservices tot on-premises en containers.

Ansible beste functies

Een agentloze architectuur : Ansible beheert systemen zonder de noodzaak van agents, wat de installatie vereenvoudigt en de overhead vermindert, vooral in veilige omgevingen

: Ansible beheert systemen zonder de noodzaak van agents, wat de installatie vereenvoudigt en de overhead vermindert, vooral in veilige omgevingen Ondersteunt een breed bereik van omgevingen : Ansible werkt met Linux, Windows, netwerkapparaten, cloudservices en containers, waardoor het zeer veelzijdig is voor verschillende IT-ecosystemen

: Ansible werkt met Linux, Windows, netwerkapparaten, cloudservices en containers, waardoor het zeer veelzijdig is voor verschillende IT-ecosystemen Het biedt een declaratieve aanpak : Met playbooks die de gewenste status beschrijven, vereenvoudigt Ansible het configuratiebeheer en zorgt het voor consistentie tussen implementaties

: Met playbooks die de gewenste status beschrijven, vereenvoudigt Ansible het configuratiebeheer en zorgt het voor consistentie tussen implementaties Zorgt voor idempotentie: Dankzij de idempotente aard van Ansible kunt u playbooks herhaaldelijk toepassen zonder onbedoelde neveneffecten, waardoor consistente configuraties behouden blijven

Beperkingen van Ansible

Uitdagingen op het gebied van schaalbaarheid : Hoewel Ansible kan schalen, kan het beheren van zeer grote infrastructuren met duizenden knooppunten een uitdaging zijn vanwege de afhankelijkheid van SSH verbindingen

: Hoewel Ansible kan schalen, kan het beheren van zeer grote infrastructuren met duizenden knooppunten een uitdaging zijn vanwege de afhankelijkheid van SSH verbindingen Het ontbreekt aan het bijhouden van de status : Ansible houdt de status van beheerde systemen niet bij, wat een nadeel kan zijn in scenario's die gedetailleerd statusbeheer vereisen

: Ansible houdt de status van beheerde systemen niet bij, wat een nadeel kan zijn in scenario's die gedetailleerd statusbeheer vereisen Beperkt parallellisme: Ansible kan parallelle Taken uitvoeren, maar het kan zijn dat de beschikbare bronnen in zeer grote omgevingen niet volledig worden benut, wat de prestaties beïnvloedt

Ansible prijzen

Aangepaste prijzen

Ansible beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (280+ beoordelingen)

8. Puppet (het beste voor configuratiebeheer en automatisering op schaal)

via Puppet Met Puppet kunt u configuraties op verschillende systemen beheren met behulp van code. Met dit platform kun je terugkerende taken automatiseren, compliance afdwingen en zorgen voor consistentie op meerdere servers.

Puppet is vooral nuttig voor IT Teams voor configuratiebeheer, vooral in omgevingen met complexe infrastructuur. Over het algemeen is het grootste verkoopargument van Puppet de door de gemeenschap ondersteunde open-source versie, die ideaal is voor mensen die zonder aanloopkosten aan de slag willen.

Puppet beste functies

Agentgebaseerde automatisering inschakelen : De agentgebaseerde architectuur van Puppet zorgt ervoor dat configuraties consistent op meerdere servers worden toegepast, wat de betrouwbaarheid ten goede komt

: De agentgebaseerde architectuur van Puppet zorgt ervoor dat configuraties consistent op meerdere servers worden toegepast, wat de betrouwbaarheid ten goede komt Ondersteunt multiplatformomgevingen : Puppet werkt op Unix, Linux en Windows, waardoor het geschikt is voor verschillende IT-installaties

: Puppet werkt op Unix, Linux en Windows, waardoor het geschikt is voor verschillende IT-installaties Het aanbieden van herbruikbare modules en versiebeheer: Met de modulaire architectuur van Puppet kunt u configuraties hergebruiken en codewijzigingen beheren met Git, wat de efficiëntie en transparantie ten goede komt

Puppet beperkingen

Complex voor beginners : De Ruby-gebaseerde architectuur van Puppet kan een uitdaging zijn voor wie nieuw is in programmeren of geen Ruby-ervaring heeft

: De Ruby-gebaseerde architectuur van Puppet kan een uitdaging zijn voor wie nieuw is in programmeren of geen Ruby-ervaring heeft Beperkte real-time mogelijkheden : Het pull-gebaseerde model kan leiden tot vertragingen bij het toepassen van configuratiewijzigingen, waardoor het minder geschikt is voor real-time updates

: Het pull-gebaseerde model kan leiden tot vertragingen bij het toepassen van configuratiewijzigingen, waardoor het minder geschikt is voor real-time updates Agent overhead op resources: Puppet agents verbruiken systeembronnen, wat de prestaties kan beïnvloeden, vooral in grootschalige omgevingen

Puppet prijzen

Open Source : Free

: Free Puppet Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Puppet Enterprise Advanced: Aangepaste prijzen

Puppet beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (40+ beoordelingen)

: 4.2/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

9. Chef (Beste voor uitgebreid configuratiebeheer met cloudintegratie)

via Chef Chef.io is een DevOps-tool die u kan helpen bij het configureren, implementeren en beheren van uw applicatie-infrastructuur. Het ondersteunt een bereik van platformen, waaronder Windows, Solaris en OpenStack.

Chef is geïntegreerd met grote cloud providers zoals AWS, Google Cloud en Azure. Het biedt ook een open-source versie die gebruikers kunnen uitproberen.

De flexibiliteit van Chef maakt het ideaal voor multi-cloud omgevingen en de uitgebreide bibliotheek van herbruikbare kookboeken (die instructies bevatten die specificeren welke ingebouwde bronnen moeten worden gebruikt en in welke bestelling) maakt automatisering een fluitje van een cent.

Chef beste functies

Herbruikbare kookboeken : Chef biedt toegang tot meer dan 800 kant-en-klare kookboeken, waarmee u veelvoorkomende Taken kunt automatiseren en implementaties kunt versnellen

: Chef biedt toegang tot meer dan 800 kant-en-klare kookboeken, waarmee u veelvoorkomende Taken kunt automatiseren en implementaties kunt versnellen Ondersteunt multi-cloud omgevingen : Chef integreert met alle grote providers van clouds, waardoor configuraties eenvoudig kunnen worden beheerd en gemigreerd tussen verschillende platforms

: Chef integreert met alle grote providers van clouds, waardoor configuraties eenvoudig kunnen worden beheerd en gemigreerd tussen verschillende platforms RBAC (role-based access control) inschakelen: Chef biedt gecentraliseerde controle over de toestemmingen van gebruikers, waardoor veiligheid en compliance in multi-tenant omgevingen worden verbeterd

Chef beperkingen

Een steile leercurve doorlopen : De domeinspecifieke taal van Chef kan een uitdaging zijn om te leren, vooral voor degenen die nieuw zijn in configuratiebeheer

: De domeinspecifieke taal van Chef kan een uitdaging zijn om te leren, vooral voor degenen die nieuw zijn in configuratiebeheer Het beheren van grote clusters : Het oplossen van problemen bij complexe installaties met veel knooppunten kan rommelig worden, vooral bij het beheren van variabele bronnen in clusters

: Het oplossen van problemen bij complexe installaties met veel knooppunten kan rommelig worden, vooral bij het beheren van variabele bronnen in clusters De complexiteit van tools onder ogen zien: Chef's uitgebreide toolkit kan verwarrend zijn voor gebruikers, die het moeilijk kunnen vinden om door de array van functies te navigeren

Chef prijzen

Aangepaste prijzen

Chef beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (100+ beoordelingen)

: 4.2/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

10. Docker (het beste voor gecontaineriseerde ontwikkeling met compatibiliteit met meerdere platforms)

via Docker Docker is een platform waarmee ontwikkelaars gecontaineriseerde toepassingen kunnen bouwen, delen en implementeren. De mogelijkheid van dit platform om consistente omgevingen te creëren helpt Teams het probleem "het werkt niet op mijn machine" te vermijden, terwijl de flexibiliteit schaalbare inzet van applicaties mogelijk maakt.

Docker vereenvoudigt de instelling en het beheer van omgevingen door middel van het 'container'-concept. Een Docker-container is een compact, zelfstandig softwarepakket dat alle essentiële onderdelen bevat om een applicatie te draaien: de code, runtime, systeemtools, bibliotheken en configuraties.

Docker beste functies

Het verzekeren van cross-platform consistentie : Docker werkt in verschillende omgevingen, van Windows tot Linux en macOS, en biedt een uniforme ontwikkelervaring

: Docker werkt in verschillende omgevingen, van Windows tot Linux en macOS, en biedt een uniforme ontwikkelervaring Een snelle implementatie mogelijk maken : Docker-containers maken snelle, gestroomlijnde builds mogelijk, die binnen enkele seconden kunnen worden gestart zonder uitgebreide configuratie

: Docker-containers maken snelle, gestroomlijnde builds mogelijk, die binnen enkele seconden kunnen worden gestart zonder uitgebreide configuratie Flexibiliteit en schaalbaarheid: Docker ondersteunt verticaal en horizontaal schalen, zodat u de containerbronnen kunt aanpassen aan de behoeften van uw project

Docker beperkingen

Een steile leercurve doorlopen : Ondanks de gebruiksvriendelijke basis kan het een uitdaging zijn om Docker onder de knie te krijgen, vooral door de constante updates en evoluerende functies

: Ondanks de gebruiksvriendelijke basis kan het een uitdaging zijn om Docker onder de knie te krijgen, vooral door de constante updates en evoluerende functies Het aanpakken van veiligheidsproblemen : Het gedeelde OS-model van Docker kan veiligheidsrisico's met zich meebrengen als het niet goed wordt beheerd, omdat containers kwetsbaar kunnen zijn voor aanvallen op het hostsysteem

: Het gedeelde OS-model van Docker kan veiligheidsrisico's met zich meebrengen als het niet goed wordt beheerd, omdat containers kwetsbaar kunnen zijn voor aanvallen op het hostsysteem Beperkte orkestratiemogelijkheden: De ingebouwde orkestratietools van Docker zijn niet zo uitgebreid als Kubernetes, wat het beheer van meerdere containers kan bemoeilijken

Docker prijzen

Persoonlijk : Free

: Free Pro : $5/maand

: $5/maand Teams : $9/maand per gebruiker

: $9/maand per gebruiker Business: $24/maand per gebruiker

Docker beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (230+ beoordelingen)

: 4.6/5 (230+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (520+ beoordelingen)

11. Kubernetes (het beste voor containerorkestratie en schaalbaarheid)

via Kubernetes Kubernetes, oorspronkelijk ontwikkeld door Google en nu onderhouden door de Cloud Native Computing Foundation (CNCF), vereenvoudigt het implementeren en schalen. Hierdoor is het een populair hulpmiddel voor het beheren van complexe microservice architecturen.

Met functies voor self-healing, load balancing en auto-scaling zorgt Kubernetes ervoor dat applicaties veerkrachtig blijven en naar behoefte worden geschaald.

Kubernetes beste functies

Automatisch uitrollen en terugdraaien : Met Kubernetes kunt u applicaties naadloos updaten terwijl u de gezondheid ervan bewaakt en wijzigingen terugdraait als er problemen optreden

: Met Kubernetes kunt u applicaties naadloos updaten terwijl u de gezondheid ervan bewaakt en wijzigingen terugdraait als er problemen optreden Het aanbieden van service discovery en load balancing : Kubernetes wijst elke Pod een IP-adres toe, waardoor eenvoudige load balancing en service discovery mogelijk zijn zonder uw applicatie aan te passen

: Kubernetes wijst elke Pod een IP-adres toe, waardoor eenvoudige load balancing en service discovery mogelijk zijn zonder uw applicatie aan te passen Ondersteunt multi-cloud implementaties: Kubernetes werkt in verschillende cloudomgevingen, waardoor het geschikt is voor hybride en multi-cloudarchitecturen

Kubernetes beperkingen

Een steile leercurve : Kubernetes kan complex zijn om te leren. Het kost tijd en moeite om de configuratie en best practices te begrijpen

: Kubernetes kan complex zijn om te leren. Het kost tijd en moeite om de configuratie en best practices te begrijpen Werkstroom moet worden aangepast : De integratie van Kubernetes in bestaande omgevingen kan aanpassingen vereisen om in lijn te komen met de containergerichte aanpak

: De integratie van Kubernetes in bestaande omgevingen kan aanpassingen vereisen om in lijn te komen met de containergerichte aanpak Omgaan met beperkte servicedekking: Hoewel krachtig, kan Kubernetes niet alle infrastructuurbehoeften dekken, waardoor aanvullende tools nodig zijn voor een voltooide oplossing

#

Prijzen van Kubernetes

Gratis

Kubernetes beoordelingen en reviews

G2 : 4.6/5 (230+ beoordelingen)

: 4.6/5 (230+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (520+ beoordelingen)

12. Prometheus (het beste voor tijdreeksbewaking en waarschuwingen)

via Prometheus Prometheus is populair geworden voor het monitoren van tijdreeksgegevens, vooral in omgevingen met veel voorkomende microservices en gecontaineriseerde applicaties. Deze tool biedt krachtige query mogelijkheden en dimensionale datamodellering, waardoor je metrics efficiënt kunt bijhouden.

Prometheus integreert ook naadloos met Grafana, wat rijke datavisualisatiemogelijkheden biedt en real-time monitoring en waarschuwingen mogelijk maakt.

Prometheus beste functies

Krachtige query's aanbieden met PromQL : De querytaal van Prometheus stelt u in staat om tijdreeksgegevens in plakjes en blokjes te verdelen, waardoor het gemakkelijk wordt om waarschuwingen te genereren en trends te visualiseren

: De querytaal van Prometheus stelt u in staat om tijdreeksgegevens in plakjes en blokjes te verdelen, waardoor het gemakkelijk wordt om waarschuwingen te genereren en trends te visualiseren Efficiënte opslagruimte : Prometheus slaat gegevens lokaal op in een zeer efficiënt format en ondersteunt functionele sharding voor schaalbaarheid

: Prometheus slaat gegevens lokaal op in een zeer efficiënt format en ondersteunt functionele sharding voor schaalbaarheid Integratie met vele clients: Met ondersteuning voor meer dan tien talen maakt Prometheus het eenvoudig om services te instrumenteren en metrics te verzamelen van verschillende omgevingen

Prometheus limieten

Beperkt als oplossing voor opslagruimte op lange termijn : Prometheus is niet geschikt voor het opslaan van gegevens over lange periodes, dus wordt het vaak gekoppeld aan andere systemen voor historische analyse

: Prometheus is niet geschikt voor het opslaan van gegevens over lange periodes, dus wordt het vaak gekoppeld aan andere systemen voor historische analyse Geen voltooide dashboard oplossing : Hoewel het een basis expressie browser biedt, kan Prometheus het beste gebruikt worden met Grafana voor geavanceerde datavisualisatie

: Hoewel het een basis expressie browser biedt, kan Prometheus het beste gebruikt worden met Grafana voor geavanceerde datavisualisatie Uitdagingen met sommige integraties van derden: Niet alle systemen hebben Prometheus plugins, dus aangepaste exporteurs kunnen nodig zijn om specifieke statistieken te verzamelen

Prometheus prijzen

Aangepaste prijzen

Prometheus beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

13. Grafana (het beste voor geavanceerde datavisualisatie en -monitoring)

via Grafana Grafana staat bekend om zijn flexibiliteit en stelt u in staat om aanpasbare dashboards te maken die voldoen aan verschillende gegevenspresentatiebehoeften.

Het biedt samenhangende weergaven over systemen heen door integratie met een breed bereik aan databronnen, waaronder Prometheus, InfluxDB en Elasticsearch.

Grafana beste functies

Veelzijdige datavisualisatie : Grafana ondersteunt grafieken, heat maps en geospatiale kaarten en biedt uitgebreide en visueel aantrekkelijke datavoorstellingen

: Grafana ondersteunt grafieken, heat maps en geospatiale kaarten en biedt uitgebreide en visueel aantrekkelijke datavoorstellingen Ondersteunt meerdere databronnen : Grafana integreert met tal van databronnen, waardoor een uniforme weergave mogelijk is zonder data op te hoeven nemen in de backend

: Grafana integreert met tal van databronnen, waardoor een uniforme weergave mogelijk is zonder data op te hoeven nemen in de backend Makkelijk aanpasbare dashboards: Dashboards kunnen op maat worden gemaakt met sjabloonvariabelen en dynamische elementen, wat de interactiviteit en bruikbaarheid voor diverse monitoringbehoeften verbetert

Grafana beperkingen

Uitdagend voor beginners : De complexiteit van Grafana vereist tijd en vaardigheden om de functies volledig te benutten, waardoor het minder toegankelijk is voor beginners met datavisualisatietools

: De complexiteit van Grafana vereist tijd en vaardigheden om de functies volledig te benutten, waardoor het minder toegankelijk is voor beginners met datavisualisatietools Afhankelijkheid van externe databronnen : De prestaties en betrouwbaarheid van Grafana zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van geïntegreerde databronnen, wat tot problemen kan leiden als deze bronnen downtime zijn

: De prestaties en betrouwbaarheid van Grafana zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van geïntegreerde databronnen, wat tot problemen kan leiden als deze bronnen downtime zijn Beperkte rapportage mogelijkheden: Terwijl Grafana uitblinkt in real-time visualisatie, mist het ingebouwde statische rapportage opties zoals PDF exports, die alleen beschikbaar zijn in premium versies

Grafana prijzen

Gratis

Pro : $8/maand

: $8/maand Geavanceerd en Enterprise: Aangepaste prijzen

Grafana beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (120+ beoordelingen)

: 4.5/5 (120+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

14. Splunk (het beste voor gecentraliseerde gegevensanalyse en realtime monitoring)

via Splunk Splunk biedt een gecentraliseerd platform voor organisaties om gegevens uit verschillende databronnen te verzamelen, indexeren en analyseren, waardoor de besluitvorming in uw organisatie wordt verbeterd.

De gebruiksvriendelijke interface maakt het eenvoudig om aangepaste rapportages te maken, gegevens te visualiseren en de systeemprestaties in realtime te controleren.

Splunk beste functies

Krachtige analyses mogelijk maken : Splunk biedt real-time gegevensverzameling, indexering en zoeken, zodat u snel en effectief waardevolle inzichten kunt verkrijgen

: Splunk biedt real-time gegevensverzameling, indexering en zoeken, zodat u snel en effectief waardevolle inzichten kunt verkrijgen Ondersteunt robuuste integraties en plugins : Splunk maakt naadloos verbinding met tal van tools van derden, zodat u het platform kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften

: Splunk maakt naadloos verbinding met tal van tools van derden, zodat u het platform kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften Het leveren van geplande rapportage: Met geautomatiseerde rapportage kunt u belanghebbenden op de hoogte houden met regelmatige updates in formaten zoals PDF, CSV of JSON

Splunk beperkingen

Duur voor grote datavolumes : De prijs van Splunk kan hoog zijn voor organisaties die grote datavolumes verwerken, waardoor het minder toegankelijk is voor organisaties met een beperkt budget

: De prijs van Splunk kan hoog zijn voor organisaties die grote datavolumes verwerken, waardoor het minder toegankelijk is voor organisaties met een beperkt budget Lastig voor niet-technische gebruikers : Hoewel krachtig, kunnen de zoekmogelijkheden van Splunk complex zijn, en het optimaliseren van query's voor snelheid kan ervaring vereisen

: Hoewel krachtig, kunnen de zoekmogelijkheden van Splunk complex zijn, en het optimaliseren van query's voor snelheid kan ervaring vereisen Subject to occasional reliability problems: Sommige gebruikers rapporteren incidentele problemen met de prestaties, wat de toegankelijkheid van gegevens op kritieke momenten kan beïnvloeden

Splunk prijzen

Gratis

Betaald: Aangepaste prijzen

Splunk beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (40+ beoordelingen)

: 4.4/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (230+ beoordelingen)

15. New Relic (Beste voor uitgebreide prestatiemonitoring en realtime inzichten)

via New Relic Wat ik het nuttigst vond aan New Relic was de end-to-end zichtbaarheid. Het bewaken en analyseren van kritieke statistieken kan organisaties helpen om de uptime te verbeteren en de klantervaring te verbeteren.

Bovendien biedt New Relic een uitgebreide suite van tools voor prestatiebewaking, waardoor het voor teams eenvoudig is om de gezondheid van applicaties, serverprestaties en interacties met gebruikers in realtime bij te houden.

New Relic beste functies

Een intuïtieve interface : Het gebruiksvriendelijke ontwerp maakt het voor alle gebruikers gemakkelijk om toegang te krijgen tot prestatiegegevens en deze te begrijpen, van gedetailleerde statistieken tot overzichten op hoog niveau

: Het gebruiksvriendelijke ontwerp maakt het voor alle gebruikers gemakkelijk om toegang te krijgen tot prestatiegegevens en deze te begrijpen, van gedetailleerde statistieken tot overzichten op hoog niveau Biedt uitgebreide monitoring : Van serverprestaties tot gebruikerinteracties, New Relic biedt een volledige weergave van de gezondheid van uw applicatie, zodat u boven op potentiële problemen kunt blijven zitten

: Van serverprestaties tot gebruikerinteracties, New Relic biedt een volledige weergave van de gezondheid van uw applicatie, zodat u boven op potentiële problemen kunt blijven zitten Inzichten in real-time mogelijk maken : Monitor servers, databases en andere kritieke componenten in real-time, zodat u snel kunt reageren op problemen met de prestaties

: Monitor servers, databases en andere kritieke componenten in real-time, zodat u snel kunt reageren op problemen met de prestaties Ondersteunt end-to-end zichtbaarheid: Met inzichten in de gehele levenscyclus van applicaties helpt New Relic de efficiëntie van DevOps en de algehele prestaties van applicaties te verbeteren

New Relic limieten

Lastige prijsstelling voor kleinere bedrijven : Hoewel New Relic over veel functies beschikt, kan de prijsstelling voor starters en kleinere bedrijven buiten bereik liggen

: Hoewel New Relic over veel functies beschikt, kan de prijsstelling voor starters en kleinere bedrijven buiten bereik liggen Beperkte integraties in vergelijking met concurrenten : New Relic heeft minder integraties dan sommige grotere platforms, wat de flexibiliteit voor complexe omgevingen kan beperken

: New Relic heeft minder integraties dan sommige grotere platforms, wat de flexibiliteit voor complexe omgevingen kan beperken Bezorgdheid over klantenservice: Sommige gebruikers hebben vertragingen ervaren bij de klantenservice, wat van invloed kan zijn op de responstijd bij kritieke problemen

New Relic prijzen

Aangepaste prijzen

New Relic beoordelingen en reviews

G2 : 4.3/5 (450+ beoordelingen)

: 4.3/5 (450+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (180+ beoordelingen)

16. Azure DevOps (het beste voor veelzijdig projectmanagement en naadloze CI/CD-integratie)

via Azure DevOps Azure DevOps omvat alles, van project abonnement en versiebeheer tot continue integratie en implementatie.

Het platform biedt zowel cloud-gebaseerde als on-premises opties, waardoor het toegankelijk is voor verschillende teams en kan worden aangepast aan verschillende infrastructuren.

Azure DevOps beste functies

Biedt uitgebreid projectmanagement : Azure Boards biedt agile abonnementen, Kanban-borden en dashboards, waardoor teams op één lijn blijven en gedurende de hele projectlevenscyclus georganiseerd blijven

: Azure Boards biedt agile abonnementen, Kanban-borden en dashboards, waardoor teams op één lijn blijven en gedurende de hele projectlevenscyclus georganiseerd blijven Ondersteunen van CI/CD met Azure Pipelines : Maakt naadloze integratie, testen en implementatie in meerdere omgevingen mogelijk en helpt teams releases te versnellen met betrouwbare automatisering

: Maakt naadloze integratie, testen en implementatie in meerdere omgevingen mogelijk en helpt teams releases te versnellen met betrouwbare automatisering Het vergemakkelijken van end-to-end traceerbaarheid : Van vereisten tot uitrol, Azure Test Abonnementen biedt tools voor het beheren van handmatige en geautomatiseerde tests, het waarborgen van de kwaliteit van de code en accountability

: Van vereisten tot uitrol, Azure Test Abonnementen biedt tools voor het beheren van handmatige en geautomatiseerde tests, het waarborgen van de kwaliteit van de code en accountability Het bevorderen van efficiënt codebeheer: Azure Repos biedt Git en Team Foundation Version Control, voor gestroomlijnde samenwerking, versiebeheer en traceerbaarheid van code

Azure DevOps beperkingen

Potentiële leveranciersbinding : Zware afhankelijkheid van Microsoft services kan de flexibiliteit beperken, waardoor het een uitdaging wordt om in de toekomst over te stappen op niet-Microsoft tools

: Zware afhankelijkheid van Microsoft services kan de flexibiliteit beperken, waardoor het een uitdaging wordt om in de toekomst over te stappen op niet-Microsoft tools Integratie-uitdagingen met niet-Microsoft producten : Hoewel Azure DevOps indrukwekkende integratiemogelijkheden heeft, kunnen bepaalde verouderde of niet-Microsoft systemen extra configuratie of tools van derden vereisen

: Hoewel Azure DevOps indrukwekkende integratiemogelijkheden heeft, kunnen bepaalde verouderde of niet-Microsoft systemen extra configuratie of tools van derden vereisen Kostenoverwegingen voor grotere teams: Naarmate het aantal gebruikers en de behoefte aan functies toeneemt, kan de abonnementsprijs een belangrijke factor worden, vooral voor grotere organisaties

Azure DevOps prijzen

Azure Pipelines : Free

: Free Azure artefacten : Extra opslagruimte begint bij $2 per GiB

: Extra opslagruimte begint bij $2 per GiB GitHub Geavanceerde Veiligheid : $49 per committer per maand

: $49 per committer per maand Gebruikerslicenties: Het basis abonnement bevat de eerste vijf gebruikers gratis, daarna $6 per gebruiker per maand

Azure DevOps beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (gebaseerd op 300+ beoordelingen)

: 4.4/5 (gebaseerd op 300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (gebaseerd op 350+ beoordelingen)

17. AWS CodePipeline (het beste voor CI/CD binnen het AWS-ecosysteem)

via AWS CodePipeline Als je al zwaar geïnvesteerd bent in het AWS-ecosysteem, is AWS CodePipeline een aantrekkelijke keuze.

AWS CodePipeline ondersteunt continue integratie en levering en automatiseert de bouw-, test- en implementatiefasen terwijl het gebruik maakt van AWS's veiligheid en schaalbaarheid.

AWS CodePipeline beste functies

Gladde integratie met AWS-services : De nauwe banden van CodePipeline met het AWS-ecosysteem vermindert het risico op blootstelling van gevoelige AWS-referenties en zorgt voor een soepele integratie met diensten zoals S3, CodeCommit, CodeBuild en CodeDeploy

: De nauwe banden van CodePipeline met het AWS-ecosysteem vermindert het risico op blootstelling van gevoelige AWS-referenties en zorgt voor een soepele integratie met diensten zoals S3, CodeCommit, CodeBuild en CodeDeploy Pipeline als code : Infrastructure as Code tools, zoals CloudFormation of Terraform, werken goed samen met CodePipeline, waardoor teams hun CI/CD pipeline configuratie kunnen definiëren en versie kunnen maken via code

: Infrastructure as Code tools, zoals CloudFormation of Terraform, werken goed samen met CodePipeline, waardoor teams hun CI/CD pipeline configuratie kunnen definiëren en versie kunnen maken via code Volledig beheerd door AWS : CodePipeline vereist geen installatie of onderhoud van servers of build agents, omdat AWS de infrastructuur beheert. Dit maakt resources vrij zodat uw team zich kan richten op ontwikkeling

: CodePipeline vereist geen installatie of onderhoud van servers of build agents, omdat AWS de infrastructuur beheert. Dit maakt resources vrij zodat uw team zich kan richten op ontwikkeling Uitgebreide functies: CodePipeline biedt de meeste functies die verwacht worden in een CI/CD-service, inclusief integratie met populaire opslagplaatsen voor code en geautomatiseerde implementaties

AWS CodePipeline limieten

Beperkte gebruikersinterface en bruikbaarheid : De console UI is niet zo intuïtief als sommige andere CI/CD-oplossingen, wat adoptie kan ontmoedigen of kan leiden tot moeilijkheden bij het implementeren van best practices

: De console UI is niet zo intuïtief als sommige andere CI/CD-oplossingen, wat adoptie kan ontmoedigen of kan leiden tot moeilijkheden bij het implementeren van best practices Beperkende configuraties : Gebruikers moeten een bron selecteren uit AWS-specifieke opties zoals S3, CodeCommit of GitHub. Voor aangepaste locaties van bronnen moeten gebruikers workarounds gebruiken, zoals het configureren van een dummy bron en het creëren van een CodeBuild fase om de aangepaste bron te verwerken

: Gebruikers moeten een bron selecteren uit AWS-specifieke opties zoals S3, CodeCommit of GitHub. Voor aangepaste locaties van bronnen moeten gebruikers workarounds gebruiken, zoals het configureren van een dummy bron en het creëren van een CodeBuild fase om de aangepaste bron te verwerken Afhankelijkheid van meerdere AWS-services : Het bouwen van een voltooide CI/CD-pijplijn omvat vaak het gebruik van meerdere AWS-services (zoals CodeCommit, CodeBuild en CodeDeploy), waardoor de complexiteit toeneemt en de afhankelijkheid van AWS toeneemt

: Het bouwen van een voltooide CI/CD-pijplijn omvat vaak het gebruik van meerdere AWS-services (zoals CodeCommit, CodeBuild en CodeDeploy), waardoor de complexiteit toeneemt en de afhankelijkheid van AWS toeneemt Vendor lock-in: Met CodePipeline en gerelateerde diensten volledig gehost op AWS, kunnen teams het een uitdaging vinden om te migreren naar andere platforms of providers, waardoor de afhankelijkheid van AWS toeneemt

Azure DevOps prijzen

Aangepaste prijzen

AWS CodePipeline beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (60+ beoordelingen)

18. GitHub Acties (Beste voor CI/CD met GitHub Integratie)

via GitHub acties Als platform-native tool is GitHub Actions vooral handig voor teams die al in GitHub werken. Het elimineert de noodzaak voor externe CI/CD platforms en biedt een naadloze, geïntegreerde ervaring.

GitHub Actions beste functies

Gebed in het ecosysteem van GitHub : Met GitHub Actions kunnen teams code bouwen, testen en implementeren binnen hun GitHub opslagplaatsen, waardoor automatisering wordt getriggerd door gebeurtenissen in je GitHub opslagplaats of tools van derden

: Met GitHub Actions kunnen teams code bouwen, testen en implementeren binnen hun GitHub opslagplaatsen, waardoor automatisering wordt getriggerd door gebeurtenissen in je GitHub opslagplaats of tools van derden Toegang tot kant-en-klare acties : De GitHub Marketplace biedt meer dan 10.000 kant-en-klare acties, zodat ontwikkelaars snel complexe workflows kunnen implementeren zonder vanaf nul te hoeven bouwen

: De GitHub Marketplace biedt meer dan 10.000 kant-en-klare acties, zodat ontwikkelaars snel complexe workflows kunnen implementeren zonder vanaf nul te hoeven bouwen Ondersteuning voor meerdere platforms : Gehoste virtuele machines op Ubuntu Linux, macOS en Windows laten je testen in verschillende omgevingen, met volledige ondersteuning voor Docker-containers

: Gehoste virtuele machines op Ubuntu Linux, macOS en Windows laten je testen in verschillende omgevingen, met volledige ondersteuning voor Docker-containers Sjablonen voor voortdurende integratie : Kant-en-klare CI-sjablonen maken het eenvoudig om aan de slag te gaan met werkstromen, terwijl gebruikers hun werkstromen kunnen aanpassen aan hun specifieke behoeften via YAML-configuratiebestanden

: Kant-en-klare CI-sjablonen maken het eenvoudig om aan de slag te gaan met werkstromen, terwijl gebruikers hun werkstromen kunnen aanpassen aan hun specifieke behoeften via YAML-configuratiebestanden Free op publieke opslagplaatsen: Ontwikkelaars kunnen GitHub Actions gebruiken zonder kosten op publieke opslagplaatsen en met limieten op privé opslagplaatsen, waardoor het een betaalbare keuze is voor open-source projecten

GitHub Actions limieten

Beperkingen op bronnen : GitHub Actions dwingt limieten af op uitvoeringstijd en opslagruimte, wat beperkend kan zijn voor werkstromen die uitgebreide middelen vereisen

: GitHub Actions dwingt limieten af op uitvoeringstijd en opslagruimte, wat beperkend kan zijn voor werkstromen die uitgebreide middelen vereisen Afhankelijkheid van het GitHub platform : Als een GitHub-exclusieve tool, heeft elke GitHub downtime direct invloed op CI/CD workflows, wat een probleem kan zijn voor kritieke applicaties

: Als een GitHub-exclusieve tool, heeft elke GitHub downtime direct invloed op CI/CD workflows, wat een probleem kan zijn voor kritieke applicaties Complexiteit voor geavanceerde werkstromen : Voor gebruikers met ingewikkelde CI/CD eisen, kan het creëren van complexe workflows lastig worden, met een leercurve geassocieerd met het beheersen van YAML syntaxis en workflow configuraties

: Voor gebruikers met ingewikkelde CI/CD eisen, kan het creëren van complexe workflows lastig worden, met een leercurve geassocieerd met het beheersen van YAML syntaxis en workflow configuraties Beperkt beheer van geheimen : GitHub Actions ondersteunt geen granulaire toegangscontrole voor geheimen, en integraties met geheimbeheertools van derden zoals HashiCorp Vault zijn beperkt

: GitHub Actions ondersteunt geen granulaire toegangscontrole voor geheimen, en integraties met geheimbeheertools van derden zoals HashiCorp Vault zijn beperkt Geen native metrics dashboards: GitHub Actions heeft geen ingebouwde monitoring dashboards, waardoor teams afhankelijk zijn van externe tools voor het bijhouden van sleutel statistieken zoals lead time, deployment frequentie, en change failure rate

GitHub Actions prijzen

Aangepaste prijzen

GitHub Actions beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (2000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (6000+ beoordelingen)

19. Spacelift (Beste voor multi-tool automatisering van infrastructuur)

via Ruimtelift Spacelift is een platform dat alles aankan, van Terraform tot Ansible en zelfs Kubernetes. Het is een alles-in-één oplossing die voldoet aan de eisen van DevOps werk.

Spacelift beste functies

Multifunctionele orkestratie : Doordat Spacelift Terraform, OpenTofu, Ansible en meer kan beheren, kunt u verschillende tools integreren in één geautomatiseerde werkstroom

: Doordat Spacelift Terraform, OpenTofu, Ansible en meer kan beheren, kunt u verschillende tools integreren in één geautomatiseerde werkstroom Ingebouwde compliance : Functies zoals beveiligde externe runners en het beheer van geheimen zorgen ervoor dat de infrastructuur zowel veilig als compliant is zonder dat er extra lagen nodig zijn

: Functies zoals beveiligde externe runners en het beheer van geheimen zorgen ervoor dat de infrastructuur zowel veilig als compliant is zonder dat er extra lagen nodig zijn Samenwerking : Met afhankelijkheidbeheer en beleid als code bevordert Spacelift samenwerking, waardoor teams gedeelde zichtbaarheid en controle krijgen over wijzigingen in de infrastructuur

: Met afhankelijkheidbeheer en beleid als code bevordert Spacelift samenwerking, waardoor teams gedeelde zichtbaarheid en controle krijgen over wijzigingen in de infrastructuur Uitgebreide integraties: Integreert naadloos met populaire CI/CD tools, VCS providers en cloud platforms, waardoor flexibiliteit wordt toegevoegd aan bestaande DevOps pipelines

Spacelift limieten

Complexiteit bij installatie : Aan de slag gaan met Spacelift kan een beetje lastig zijn, vooral voor degenen die niet bekend zijn met IaC-tools. Kostenoverwegingen : Voor kleinere teams kan de prijs van Spacelift wat aan de hoge kant zijn, vooral als er extra gebruikers of gelijktijdigheid nodig zijn

: Aan de slag gaan met Spacelift kan een beetje lastig zijn, vooral voor degenen die niet bekend zijn met IaC-tools. : Voor kleinere teams kan de prijs van Spacelift wat aan de hoge kant zijn, vooral als er extra gebruikers of gelijktijdigheid nodig zijn Leercurve: Het kan enige tijd duren om de functies volledig onder de knie te krijgen

Spacelift prijzen

Gratis

Cloud : $250/maand voor maximaal 5 gebruikers

: $250/maand voor maximaal 5 gebruikers Enterprise: Aangepaste prijzen

20. Octopus Deploy (het beste voor complexe implementaties met meerdere omgevingen)

via Octopus Uitrollen Octopus Deploy biedt het gemak van het omgaan met complexe multi-environment implementaties. Het is een tool die speciaal is ontworpen voor diegenen die zowel hybride als multi-cloud omgevingen beheren, waar implementaties snel in de war kunnen raken.

Octopus Deploy heeft een groot aantal functies en de multi-tenancy ondersteuning is vooral waardevol bij het werken met meerdere klanten of afdelingen.

Octopus Deploy beste functies

Het aanbieden van multi-environment deployment : Vereenvoudigt het uitrollen naar hybride, multi-cloud of on-premises installaties, wat essentieel is voor complexe omgevingen

: Vereenvoudigt het uitrollen naar hybride, multi-cloud of on-premises installaties, wat essentieel is voor complexe omgevingen Ingebouwde rollback-mogelijkheden : Zorgt voor gemoedsrust door eenvoudige rollbacks mogelijk te maken, zodat implementaties veiliger en minder stressvol zijn

: Zorgt voor gemoedsrust door eenvoudige rollbacks mogelijk te maken, zodat implementaties veiliger en minder stressvol zijn Een sterk beheer mogelijk maken : Biedt functies zoals volledige audit logging, rolgebaseerde toegangscontrole en SSO, die essentieel zijn voor compliance en veiligheid

: Biedt functies zoals volledige audit logging, rolgebaseerde toegangscontrole en SSO, die essentieel zijn voor compliance en veiligheid Eenvoudige integraties bieden: Verbindingen met meer dan 500 tools, waardoor het eenvoudig in te passen is in uw bestaande CI/CD-workflows

Octopus Deploy beperkingen

Leercurve voor geavanceerde functies : Het instellen van triggers en automatisering kan een uitdaging zijn, vooral als je nieuw bent met deployment automation tools

: Het instellen van triggers en automatisering kan een uitdaging zijn, vooral als je nieuw bent met deployment automation tools Kostenoverwegingen bij het schalen : De kosten kunnen oplopen voor grootschalige implementaties of ondernemingen met uitgebreide eisen

: De kosten kunnen oplopen voor grootschalige implementaties of ondernemingen met uitgebreide eisen Soms uitdagingen met de UI: Het debuggen van processen kan soms een beetje omslachtig zijn zonder volledige cycli te doorlopen

Octopus Deploy prijzen

Cloud (gehost door Octopus) Starter: $360 USD/jaar Professional: $4.170 USD/jaar Enterprise: 23.400 USD/jaar

Server (Zelf gehost) Starter: $360 USD/jaar Professional: $ 1.920 USD/jaar Enterprise: $14.400 USD/jaar



Octopus Deploy beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (50+ beoordelingen)

: 4.4/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (55+ beoordelingen)

ClickUp maakt automatisering van DevOps moeiteloos

Nou, we hebben heel wat tools behandeld in dit artikel! Maar het is geen verrassing, gezien het feit dat de markt voor CI-tools naar verwachting omhoog zal schieten naar $3,76 miljard in 2030 .

Dus voor welk hulpmiddel moet je kiezen?

Lang antwoord - elk van de 20 tools hierboven vermeld. Sommige tools zijn beter geschikt voor kleinere teams, terwijl andere beter werken als je deel uitmaakt van een bestaand ecosysteem (zoals AWS CodePipeline en Azure DevOps). Door de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen, kun je de tool kiezen die het beste werkt voor jouw vereisten.

Kort antwoord: kies ClickUp.

Of je nu terugkerende taken wilt automatiseren, de voortgang van je Sprint wilt bijhouden of wilt integreren met andere tools in je CI/CD-pijplijn, ClickUp is veelzijdig genoeg om aan al je behoeften te voldoen.

Wil je dat je DevOps team meer bereikt? Meld u aan voor een gratis account op ClickUp vandaag nog!