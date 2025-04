Hoe de PQRST methode toepassen voor effectief studeren

Je gaat zitten om te studeren, vastbesloten om alles te absorberen wat je nodig hebt voor het volgende grote examen. Een uur later staat het tekstboek nog steeds open op dezelfde pagina en je geest voelt aan als een wervelende wolk van informatieoverbelasting.

frustrerend, nietwaar?

De PQRST methode zou wel eens de oplossing kunnen zijn die je zoekt. Deze studiestrategie staat voor Preview, Question, Read, Summarize, and Test, en helpt je om de stof zo te benaderen dat je betrokken blijft en de stof beter blijft onthouden.

Laten we eens kijken hoe het werkt en waarom het een waardevol hulpmiddel is. 📑

Preview: Materiaal doornemen om sleutelbegrippen te identificeren en een overzicht te creëren. Gebruik ClickUp Checklists of Docs om koppen, hoofdstukken en ingevoegde bronnen te organiseren

Vraag: Verander koppen in open vragen om uw nieuwsgierigheid te prikkelen. Brainstorm vragen visueel met ClickUp Whiteboards of leg ze vast in Checklists

Lezen: Duik methodisch in het materiaal, geleid door uw vragen. Markeer sleutelideeën, cluster verwante termen en bevestig begrip na elk hoofdstuk

Samenvatten: Herhaal de sleutelpunten uit het geheugen om het leren te versterken. Gebruik Brain voor snelle, AI-gestuurde samenvattingen of voeg aantekeningen direct toe aan documenten of checklists

Test: Beoordeel uw begrip door vragen te beantwoorden en hiaten te identificeren. Gebruik geheugensteuntjes of maak quizzen voor effectieve zelfbeoordeling

**Wat is de PQRST-Methode?

De PQRST methode is een leerstrategie die je helpt om informatie beter te begrijpen, te onthouden en te herinneren. Het heeft vijf fasen:

P review (Bekijk het materiaal om de belangrijkste ideeën te identificeren)

review (Bekijk het materiaal om de belangrijkste ideeën te identificeren) Q uestion (Stel relevante vragen over het materiaal)

uestion (Stel relevante vragen over het materiaal) R ead (Lees het materiaal en reageer erop)

ead (Lees het materiaal en reageer erop) S ummarize (Vat het materiaal samen om het in het langetermijngeheugen op te slaan)

ummarize (Vat het materiaal samen om het in het langetermijngeheugen op te slaan) Test (Test je begrip en kijk hoe goed je begrijpt wat je gelezen hebt)

Deze methode kan het leren en het vasthouden van informatie drastisch verbeteren door actieve interactie met je studiemateriaal. Het is nuttig voor iedereen, ook voor mensen met problemen met het geheugen of cognitieve functies, zoals mensen die last hebben van prefrontale cortex schade .

Voor- en nadelen van de PQRST methode

Zonder twijfel helpt de PQRST methode je om informatie beter op te nemen en vast te houden dan traditionele leermethodes. De methode heeft echter zijn voordelen en uitdagingen, die belangrijk zijn om te weten voordat je ze in je leerproces implementeert.

Laten we hieronder eens kijken. 👇

Voordelen

Hier volgt een overzicht van de belangrijkste voordelen:

Bevordert betrokkenheid: In plaats van passief te lezen of te luisteren, ga je met de tekst aan de slag door vragen te stellen, sleutelpunten samen te vatten en jezelf te testen

In plaats van passief te lezen of te luisteren, ga je met de tekst aan de slag door vragen te stellen, sleutelpunten samen te vatten en jezelf te testen Verbetert metacognitieve vaardigheden : Het vooraf bekijken van de leerstof en het instellen van vragen helpt je te identificeren wat je al begrijpt en wat meer aandacht nodig heeft. Dit bewustzijn stelt je in staat om je aanpak effectief aan te passen, wat leidt tot betere resultaten

metacognitieve vaardigheden : Het vooraf bekijken van de leerstof en het instellen van vragen helpt je te identificeren wat je al begrijpt en wat meer aandacht nodig heeft. Dit bewustzijn stelt je in staat om je aanpak effectief aan te passen, wat leidt tot betere resultaten Verbetert het vasthouden van informatie: Samenvatten (S) en toetsen (T) helpen bij het vasthouden van informatie en versterken van het geheugen bij herhaalde blootstelling aan het materiaal

Samenvatten (S) en toetsen (T) helpen bij het vasthouden van informatie en versterken van het geheugen bij herhaalde blootstelling aan het materiaal Personaliseerd leren: PQRST past zich aan uw specifieke behoeften aan. U maakt zelfevaluaties en samenvattingen op basis van de onderdelen die u het meest relevant vindt

PQRST past zich aan uw specifieke behoeften aan. U maakt zelfevaluaties en samenvattingen op basis van de onderdelen die u het meest relevant vindt Maakt leren tijdsefficiënt: PQRST helpt u snel sleutel informatie uit blokken tekst te halen en op te schrijven. Zo kunt u zich concentreren op de belangrijkste informatie en deze vasthouden, terwijl u tijd bespaart bij het nalezen

Nadelen

De PQRST studiemethode heeft veel voordelen, maar laten we eens kijken naar de beperkingen en hoe je daar omheen kunt werken.

Initiële tijdsinvestering: PQRST vereist meer tijd en inspanning vooraf.

✨ Om dit tegen te gaan, kun je het beste beginnen met korter en minder complex lesmateriaal en je limieten geleidelijk verleggen naarmate je meer vertrouwd raakt met de methode

Problemen bij het invoeren van het model: Als je gewend bent aan vrije leerstijlen, kan PQRST te star aanvoelen.

je kunt de methode aanpassen aan je eigen voorkeuren en stappen combineren als dat nodig is. De sleutel is om het voor jou te laten werken, niet om jezelf in een hokje te duwen

Beperkte generalisatie over onderwerpen: PQRST is misschien niet voor elk onderwerp even effectief. Creatieve vakken zoals kunst of hands-on werk (bijvoorbeeld techniek of muziek) sluiten bijvoorbeeld niet zo naadloos op elkaar aan.

✨ Je kunt het nog steeds aanpassen door je te richten op het doornemen van sleutelconcepten en jezelf te testen op theorie

Afhankelijkheid van zelfmotivatie: PQRST is een leertechniek die op jezelf is gericht. Het vereist zelfmotivatie om het uit te voeren.

✨ Als je je gedemotiveerd voelt, bouw dan consistentie op door het te integreren in een dagelijkse routine en specifieke tijd te besteden aan leren

Hoe gebruik je de PQRST methode?

PQRST omvat een bewezen, gestructureerd kader dat het vasthouden van informatie versterkt en actieve interactie met het studiemateriaal bevordert.

We hebben een stap-voor-stap handleiding samengesteld om je te helpen deze leerstrategie te begrijpen en toe te passen met de ClickUp Software voor projectmanagement voor studenten . Deze AI-app voor leermanagement biedt tools en hulpmiddelen voor het beheren van leermateriaal, samenvatten en meer.

Stap 1: De voorbeeldfase

In deze fase blader je door het studiemateriaal en lees je vluchtig. Je probeert een idee te krijgen waar het materiaal over gaat.

Stel dat je studeert voor je examen geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog.

In deze fase verzamel je al je studiemateriaal (tekstboeken/notities), lees je de inhoudsopgave om de belangrijkste koppen en subkoppen met betrekking tot WOII te vinden, ga je naar die pagina's en zoek je gemarkeerde gebeurtenissen, concepten, afbeeldingen en tijdlijnen.

Maar verschillende materialen hebben verschillende manieren nodig om een voorvertoning te bekijken. Hier zijn een paar praktische voorbeelden om effectief voor te lezen:

Voor een boek: Begin met het voorwoord of de inleiding om het doel van de auteur te begrijpen. Werp een blik op de inhoudsopgave, thematische koppen, subkoppen en samenvattingen van hoofdstukken. Let op vetgedrukte of cursieve termen, afbeeldingen en grafieken

Begin met het voorwoord of de inleiding om het doel van de auteur te begrijpen. Werp een blik op de inhoudsopgave, thematische koppen, subkoppen en samenvattingen van hoofdstukken. Let op vetgedrukte of cursieve termen, afbeeldingen en grafieken Voor een hoofdstuk of artikel: Lees koppen, subkoppen en de eerste en laatste zinnen van secties. Aantekening maken van de bestelling van het onderwerp en de samenvatting doornemen

Lees koppen, subkoppen en de eerste en laatste zinnen van secties. Aantekening maken van de bestelling van het onderwerp en de samenvatting doornemen Voor een cursus: Bekijk de syllabus, de vereiste materialen, het schema en de beoordelingsmethoden. Blader door online hulpmiddelen of inleidende content voor structuur en verwachtingen

Bekijk de syllabus, de vereiste materialen, het schema en de beoordelingsmethoden. Blader door online hulpmiddelen of inleidende content voor structuur en verwachtingen Voor een project: Begrijp doelen en deliverables door de briefing, tijdlijn en scope te lezen. De rollen van het team bepalen en achtergrondmateriaal en hulpmiddelen doornemen

Denk eraan, dit is slechts de fase voorafgaand aan het lezen, dus alles wat je nodig hebt is een blik van 10-15 minuten op het sleutelmateriaal.

De Preview fase legt een sterke basis voor je studie sessie en geeft duidelijke richtlijnen over hoe je het leren moet aanpakken. Het vormt de basis om gefocust in het gedetailleerde materiaal te duiken, zodat je inspanningen perfect aansluiten bij het cursusmateriaal dat je hebt gekozen.

ClickUp Checklists

Voorbeeld, ClickUp Checklists hiermee kunt u snel belangrijke koppen en hoofdstukken noteren en ze omzetten in een overzichtelijke lijst Nog te doen. Als u later door het materiaal werkt, zorgen Checklists ervoor dat niets over het hoofd wordt gezien.

Houd uw geprojecteerde werk in de gaten en schrijf aantekeningen in ClickUp Checklists

ClickUp Documenten

U kunt zelfs soortgelijke onderwerpen nesten, sublijsten maken en items in de lijst slepen en neerzetten om ze beter te organiseren.

Noteer uw gedachten en deel ze met ClickUp Docs

Als u de voorkeur geeft aan een meer gedetailleerde benadering van het voorbeeldproces, gebruik dan ClickUp Documenten om een duidelijke structuur te schetsen met goed georganiseerde koppen en subkoppen.

In Docs kun je ook externe bronnen insluiten, zoals video's, artikelen of PDF's, en al het relevante studiemateriaal op één plek verzamelen.

Meerdere mensen kunnen het document in realtime bewerken en eraan bijdragen, zodat je samen content kunt organiseren, aantekeningen kunt toevoegen en een perfecte groepsleerervaring kunt creëren.

Stap 2: De vragenfase

In deze fase moet je koppen en sleutelbegrippen omzetten in open vragen. Er zijn een paar manieren om dit te doen:

Begin met de koppen en subkoppen van het hoofdstuk om te zetten in vragen. Als de kop bijvoorbeeld Theorie van donkere materie en donkere energie is, dan kunnen je vragen zijn: "Wat is donkere materie?", "Wat is donkere energie?" of "Hoe zijn de twee aan elkaar gerelateerd?"

Je hoeft het niet bij koppen te houden; als andere delen van de voorvertoning soortgelijke vragen oproepen, ga je gang en aanteken ze

Als de tekst studievragen bevat, voeg ze dan gerust toe aan de lijst

Schrijf vragen die gebaseerd zijn op je voorkennis. Bijvoorbeeld, als je niet eens wist of donkere materie bestaat, noteer dan: 'Bestaat donkere materie? Waar komt het vandaan en waar blijft het?'

Als je een onderdeel omzet in eenvoudige, gemakkelijk te begrijpen vragen, ga je actief met de bron aan de slag voordat je aan de derde fase begint.

Dit soort betrokkenheid in een vroeg stadium van je leerproces prikkelt je nieuwsgierige brein om antwoorden te vinden op je brandende vragen.

💡 Pro Tip: Aarzel niet om uw vragen te herhalen terwijl u het materiaal herleest. Als je belangrijke punten tegenkomt die je oorspronkelijke vragen niet beantwoordden, voeg ze dan toe.

ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards zijn uitstekend om te brainstormen en vragen visueel te organiseren op een digitaal platform.

Vat alles meteen samen met ClickUp Brain

📖 Lees ook: 10 educatieve AI-tools voor studenten

Stap 5: De testfase

De 'Testfase' is de laatste fase van de PQRST methode. Het dient als zelfevaluatie om je leerervaringen tot nu toe te evalueren en verbeterpunten te identificeren.

Test uzelf binnen 24 uur na het lezen van het materiaal om te voorkomen dat u het vergeet.

Laten we eens kijken hoe je dat kunt doen.

Begin met zoveel mogelijk te herinneren zonder naar het boek of aantekeningen te verwijzen. Als je er moeite mee hebt, kijk dan nog eens naar de vragen die je hebt geschreven om je geheugen te triggeren, maar kijk niet naar je antwoorden of andere aantekeningen totdat je je geheugen volledig hebt getest

Probeer nu je vragen te beantwoorden zonder naar het studiemateriaal te verwijzen

Noteer de vragen waarvan je vindt dat je ze niet goed genoeg hebt beantwoord

Ga terug naar je materiaal en concentreer je op de zwakkere punten. Je kunt de aantekeningen herschrijven om ze te versterken

Als je vertrouwd bent met online content, probeer dan interactieve quizzen en discussieforums

🔍 Did You Know? Gebruik geheugensteuntjes zoals acroniemen, rijmpjes, liedjes of afbeeldingen om moeilijke informatie te vereenvoudigen en te onthouden. Voorbeeld: 'My Very Educated Mother Just Served Us Nachos' helpt bij het onthouden van de bestelling van planeten: Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, enzovoort.

Sjabloon voor ClickUp leerling

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Student-Template.png ClickUp's Studenten sjabloon is ontworpen om studenten en docenten te helpen georganiseerd en op de hoogte te blijven van hun opdrachten.

https://app.clickup.com/signup?template=t-6692272&department=other&_gl=1\*hbhshw\*\_gcl\_au*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Als je dingen efficiënt wilt maken, is de ClickUp Studentensjabloon is een goed startpunt.

Dit sjabloon maakt het gemakkelijk om cursuswerk en lezingen te organiseren, onderwerpen te categoriseren en opdrachten te beheren met duidelijke, bruikbare Taken. Door het te combineren met de PQRST-methode kun je je studie efficiënter en doelgerichter maken.

Begin met een lijst van komende onderwerpen of hoofdstukken die je moet doornemen, de instelling voor gericht studeren. Formuleer leidende vragen tijdens uw voorvertoning en voeg ze toe als taken in ClickUp. Maak tijdens het lezen georganiseerde aantekeningen in ClickUp, die u opsplitst in subtaakjes voor specifieke secties of onderwerpen. Vat de sleutelpunten samen in opmerkingen of samenvattende taken om uw begrip te versterken.

Door dit sjabloon samen met de PQRST-methode te gebruiken, creëert u een gestructureerd, stressvrij abonnement dat het leren en onthouden verbetert.

Sjabloonarchief: Cornell aantekeningen zijn een beproefde methode om informatie effectief te organiseren. Verken Sjablonen voor Cornell-notities die een gestructureerd format bieden om kennis efficiënt samen te vatten, te beoordelen en te bewaren.

Voordelen van het gebruik van ClickUp voor studiebeheer

Herinneringen van ClickUp ClickUp Herinneringen stelt je in staat om automatische waarschuwingen in te stellen voor belangrijke mijlpalen in je studie, deadlines en taken. Met Herinneringen krijg je toegang tot:

Aanpasbare waarschuwingen om taken en deadlines bij te houden

Terugkerende notificaties voor lopende sessies of opdrachten

Herinneringen voor verschillende apparaten zodat je nooit een update mist

Op locatie gebaseerde herinneringen die geactiveerd worden bij het bereiken van je studieplek

Mis geen enkele studiesessie met ClickUp Herinneringen

ClickUp Kalender weergave

Volgende, ClickUp Weergave kalender biedt een georganiseerde manier om uw sessies bij te houden en te beheren. U kunt sessies plannen, deadlines instellen en ze weergeven in dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse formats - vanuit één enkel venster.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Calendar-View-1.png Blijf op de hoogte van je leesrooster met ClickUp Kalender weergave : pqrst methode /%img/

Houd uw leesrooster in de gaten met de ClickUp kalenderweergave

Synchroniseren met externe kalenders zoals Google of Outlook helpt studenten om al hun toewijzingen op één plek te integreren, zodat studiesessies op één lijn liggen met andere belangrijke gebeurtenissen.

Dit is het speciale voordeel van ClickUp: het biedt de meeste hulpmiddelen die nodig zijn voor het organiseren van projecten op één plek. Het maakt niet alleen het beheren en toewijzen mogelijk, maar biedt ook andere hulpmiddelen in dezelfde omgeving, zoals Documenten, waar men aantekeningen kan maken en rapportages kan maken, en integratie met kalender en e-mails, allemaal op één plek._ Dit is het speciale voordeel van ClickUp: het biedt de meeste hulpmiddelen die nodig zijn voor het organiseren van projecten op één plek

gustavo Seabra, _Onderzoek Universitair Docent

📖 Lees ook: 6 Gratis KWL sjablonen en hulpbronnen voor leraren Tips om het proces aan te passen aan individuele behoeften

De PQRST methode is in hoge mate aanpasbaar. Hier volgen enkele tips en voorbeelden om PQRST aan te passen aan verschillende scenario's:

Begrijp leerstijlen: Uw leerstijl (visueel, auditief, kinesthetisch) bepaalt uw aanpak. Pas aan als dat nodig is. Als u bijvoorbeeld een visuele leerling bent, gebruik dan diagrammen of mindmaps tijdens de fasen Voorbeeld en Samenvatten om sleutelideeën te ordenen

Uw leerstijl (visueel, auditief, kinesthetisch) bepaalt uw aanpak. Pas aan als dat nodig is. Als u bijvoorbeeld een visuele leerling bent, gebruik dan diagrammen of mindmaps tijdens de fasen Voorbeeld en Samenvatten om sleutelideeën te ordenen Gebruik je beoordelingsvermogen: Als je bepaalde onderwerpen bijzonder moeilijk vindt, trek dan meer tijd uit tijdens de Lees fase om ze volledig te begrijpen. Bepaal zelf wanneer en hoe lang u aan elke fase wilt besteden

Als je bepaalde onderwerpen bijzonder moeilijk vindt, trek dan meer tijd uit tijdens de Lees fase om ze volledig te begrijpen. Bepaal zelf wanneer en hoe lang u aan elke fase wilt besteden Pas de tijd aan die je aan elke fase besteedt: Als je iemand bent die informatie snel opneemt, kun je de fasen Voorbeeld en Vragen versnellen. Als een concept diepgaander moet worden onderzocht, verleng dan de Leesfase

Als je iemand bent die informatie snel opneemt, kun je de fasen Voorbeeld en Vragen versnellen. Als een concept diepgaander moet worden onderzocht, verleng dan de Leesfase Personaliseer de samenvattings- en testfase:* Pas tijdens de samenvattingsfase je aantekeningen aan je voorkeurs format aan - of dat nu opsommingstekens, infographics of digitaal zijnapps voor het maken van aantekeningen. Maak voor de fase Test quizzen of oefenvragen die aansluiten bij de manier waarop u informatie doorgaans vasthoudt

Houd rekening met zelfreflectie en flexibiliteit: Bedenk welke fasen voor jou het meest nuttig zijn en pas ze dienovereenkomstig aan. Misschien heb je meer tijd nodig voor zelftests of reflectie tijdens de fase Samenvatten om te versterken wat je hebt geleerd

Gebruiksgevallen voor de PQRST methode

De PQRST methode is niet zomaar een methode onderzoeksinstrument -Het is een veelzijdige aanpak die aan verschillende leerscenario's kan worden aangepast. Of je nu tekstboeken doorneemt, je voorbereidt op examens of aantekeningen van colleges organiseert, deze methode helpt je om informatie op te splitsen in beheersbare stappen.

Laten we eens kijken waar deze methode het beste werkt. 📋

1. Academisch studeren

Als student jongleer je waarschijnlijk met meerdere vakken, opdrachten en deadlines. Het is makkelijk om je overweldigd te voelen door de enorme hoeveelheid informatie die je moet opnemen.

De PQRST-studiemethode kan echter helpen om alles op te splitsen in beheersbare, efficiënte stappen. Dit is hoe je het kunt gebruiken:

Preview: Voordat je in een hoofdstuk of aantekeningen van een college duikt, schets je eerst het materiaal. Kijk naar koppen, subkoppen, vetgedrukte termen en samenvattingen. Bijvoorbeeld, voordat je aan een dicht geschiedenishoofdstuk begint, bekijk je eerst de hoofdonderwerpen zoals 'Eerste Wereldoorlog', 'De Grote Depressie' of 'Het Verdrag van Versailles'

Voordat je in een hoofdstuk of aantekeningen van een college duikt, schets je eerst het materiaal. Kijk naar koppen, subkoppen, vetgedrukte termen en samenvattingen. Bijvoorbeeld, voordat je aan een dicht geschiedenishoofdstuk begint, bekijk je eerst de hoofdonderwerpen zoals 'Eerste Wereldoorlog', 'De Grote Depressie' of 'Het Verdrag van Versailles' Vragen: Schrijf tijdens het lezen vragen op waarvan je denkt dat ze in de tekst beantwoord worden. wat waren de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog?' 'Hoe heeft het Verdrag van Versailles bijgedragen aan de opkomst van de Tweede Wereldoorlog?' Met specifieke vragen in je achterhoofd activeer je de nieuwsgierigheid al

Schrijf tijdens het lezen vragen op waarvan je denkt dat ze in de tekst beantwoord worden. wat waren de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog?' 'Hoe heeft het Verdrag van Versailles bijgedragen aan de opkomst van de Tweede Wereldoorlog?' Met specifieke vragen in je achterhoofd activeer je de nieuwsgierigheid al Lezen: Lees nu diepgaand, houd die vragen in gedachten en concentreer je op het vinden van antwoorden. Markeer sleutelpunten of maak aantekeningen in de kantlijn. Stel, je leest een geschiedenisboek over de Grote Oorlog. Zoek tijdens het lezen naar antwoorden op de vragen die je hebt bedacht

Lees nu diepgaand, houd die vragen in gedachten en concentreer je op het vinden van antwoorden. Markeer sleutelpunten of maak aantekeningen in de kantlijn. Stel, je leest een geschiedenisboek over de Grote Oorlog. Zoek tijdens het lezen naar antwoorden op de vragen die je hebt bedacht Samenvatten: Als je klaar bent met een hoofdstuk, probeer dan samen te vatten wat je geleerd hebt in je eigen woorden en maak duidelijke aantekeningen bij Geschiedenis. Je zou kunnen zeggen: 'De moord op aartshertog Franz Ferdinand van Oostenrijk op 28 juni 1914 was de directe aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog'

Als je klaar bent met een hoofdstuk, probeer dan samen te vatten wat je geleerd hebt in je eigen woorden en maak duidelijke aantekeningen bij Geschiedenis. Je zou kunnen zeggen: 'De moord op aartshertog Franz Ferdinand van Oostenrijk op 28 juni 1914 was de directe aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog' Test: Test tot slot wat je zojuist hebt geleerd. Vertrouw niet alleen op passieve herhaling - stel jezelf vragen of gebruik flashcards

2. Professionele ontwikkeling

Stel dat u een marketingrol hebt en een nieuwe CRM-tool (Customer Relationship Management) moet leren gebruiken.

Dit is hoe u PQRST kunt toepassen:

Bekijken: Voordat je de CRM-gids opent, bekijk je snel de tabel met de inhoud of het hoofdmenu van de tool. Identificeer de hoofdsecties zoals Lead Management, Rapportage en Automatisering. Dit geeft je een idee van wat je gaat leren

Voordat je de CRM-gids opent, bekijk je snel de tabel met de inhoud of het hoofdmenu van de tool. Identificeer de hoofdsecties zoals Lead Management, Rapportage en Automatisering. Dit geeft je een idee van wat je gaat leren Vraag: Maak een lijst met vragen op basis van de preview. Bijvoorbeeld: "Hoe voeg ik een nieuw contact toe?" of "Hoe automatiseer ik e-mail campagnes?" Deze vragen leiden je focus

Maak een lijst met vragen op basis van de preview. Bijvoorbeeld: "Hoe voeg ik een nieuw contact toe?" of "Hoe automatiseer ik e-mail campagnes?" Deze vragen leiden je focus Lezen: Neem nu de tutorials of documentatie door. Richt u op het vinden van antwoorden op uw vragen en maak aantekeningen over de sleutel functies of best practices

Neem nu de tutorials of documentatie door. Richt u op het vinden van antwoorden op uw vragen en maak aantekeningen over de sleutel functies of best practices Samenvatten: Zodra u een sectie hebt Voltooid, vat u het proces op een eenvoudige manier samen. U kunt bijvoorbeeld iets schrijven in de trant van 'Om een contactpersoon toe te voegen, gaat u naar het tabblad 'Contactpersonen', klikt u op 'Nieuw toevoegen' en vult u de benodigde velden in'

Zodra u een sectie hebt Voltooid, vat u het proces op een eenvoudige manier samen. U kunt bijvoorbeeld iets schrijven in de trant van 'Om een contactpersoon toe te voegen, gaat u naar het tabblad 'Contactpersonen', klikt u op 'Nieuw toevoegen' en vult u de benodigde velden in' Test: Breng je nieuwe kennis in de praktijk. Probeer een contactpersoon toe te voegen of een testcampagne op te zetten. Hoe meer u oefent, hoe meer u zult onthouden

3. Persoonlijke groei

De PQRST methode werkt net zo goed op persoonlijk vlak en kan je helpen bij het bereiken van persoonlijke ontwikkelingsdoelen .

Je kunt het overal voor gebruiken, van het oppakken van een nieuwe hobby en het leren van een taal tot het duiken in boeken over persoonlijke ontwikkeling. Het zal je helpen te onthouden wat je leert en het toe te passen in je dagelijks leven.

Laten we zeggen dat je Spaans studeert. Dit is hoe je PQRST kunt toepassen:

Preview: Kijk naar de woordenschat of het abonnement voor die dag. Als de les bijvoorbeeld over eten gaat, bekijk dan de lijst met woorden als Manzana (appel), pan (brood) en leche (melk). Dit geeft je een idee van wat je gaat leren

Kijk naar de woordenschat of het abonnement voor die dag. Als de les bijvoorbeeld over eten gaat, bekijk dan de lijst met woorden als Manzana (appel), pan (brood) en leche (melk). Dit geeft je een idee van wat je gaat leren **Stel jezelf vragen als: 'Hoe spreek ik 'manzana' correct uit?' of 'Hoe gebruik ik 'pan' in een zin?

Lees: Neem je studiemateriaal door en maak aantekeningen van grammaticaregels, woordenschat en voorbeelden. Concentreer je tijdens het lezen op het vinden van antwoorden op je vragen

Neem je studiemateriaal door en maak aantekeningen van grammaticaregels, woordenschat en voorbeelden. Concentreer je tijdens het lezen op het vinden van antwoorden op je vragen Samenvatten: Vat na het studeren samen wat je geleerd hebt. Bijvoorbeeld: 'In het Spaans is het woord voor appel 'manzana,' en om te zeggen 'Ik hou van appels,' zou ik zeggen 'Me gustan las manzanas'

Vat na het studeren samen wat je geleerd hebt. Bijvoorbeeld: 'In het Spaans is het woord voor appel 'manzana,' en om te zeggen 'Ik hou van appels,' zou ik zeggen 'Me gustan las manzanas' Test: Test jezelf ten slotte. Probeer een gesprek te voeren met een taalpartner of overhoor jezelf over woordenschat

📖 Ook lezen: 10 SMART doelen voor studenten Tips voor het maximaliseren van de effectiviteit van de PQRST methode

De PQRST methode is heel effectief. Maar er zijn een aantal dingen die je kunt doen om het nog krachtiger te maken. Zie hieronder. 👀

🔹Stel duidelijke doelen

Voordat je begint met de PQRST methode, moet je duidelijke doelen stellen voor je sessie:

Wat wil je precies bereiken?

Moet je een aantal feiten uit je hoofd leren?

Bereid je je voor op een toets?

Als je specifieke doelen stelt, begeleid je je sessies op een manier die de PQRST methode gerichter en efficiënter maakt.

🔹Bedenk doordachte vragen

Denk na over de belangrijkste concepten of termen in het materiaal en maak er vragen van die je begrip op de proef stellen.

Als je bijvoorbeeld leest over de bloedsomloop van de mens, zou een goede vraag zijn: 'Welke rol speelt het hart in de bloedsomloop?'

Dit soort onderzoek moedigt je aan om kritisch na te denken over de content in plaats van deze passief in je op te nemen. Hoe specifieker je vragen, hoe groter de kans dat je je op een zinvolle manier met het materiaal zult bezighouden.

🔹Samenvatten in je eigen woorden

In plaats van het materiaal gewoon te herlezen of delen te markeren, neem je de tijd om de concepten in een korte, samenhangende samenvatting te vatten.

Als je het materiaal in een vereenvoudigd formulier aan jezelf uitlegt, dwing je je hersenen om de informatie grondiger te verwerken.

🔹Gebruik actief herinneren voor testen

Actief herinneren betekent dat je de informatie uit je geheugen haalt zonder naar je aantekeningen te kijken. Dit memoriseertechniek houdt in dat je alles wat je je herinnert over een onderwerp opschrijft of flashcards gebruikt.

Bijvoorbeeld, als je de bloedsomloop hebt bestudeerd, sluit dan je aantekeningen en schrijf alles op wat je je kunt herinneren over hoe bloed door het lichaam circuleert. Je zou zelfs een afbeelding kunnen tekenen om het visueel weer te geven.

💡 Pro Tip: Om ernstige geheugentekorten tegen te gaan, kun je proberen om ruimte in de herhaling te combineren met actief herinneren. Deze techniek houdt in dat je informatie na verloop van tijd met steeds grotere intervallen opnieuw bekijkt, waardoor het geheugen op de lange termijn beter wordt vastgehouden.

🔹Review en reflecteer regelmatig

Neem uiteindelijk de tijd om na te denken over wat je hebt geleerd. Deze stap kan inhouden dat je je samenvattingen doorneemt, je aantekeningen doorneemt en jezelf opnieuw test.

Door na te denken over hoe goed je de stof hebt begrepen en waar je misschien nog verduidelijking nodig hebt, zorg je ervoor dat de stof vers in je geheugen blijft. Ga bijvoorbeeld na het voltooien van een hoofdstuk een dag later terug en test jezelf opnieuw op sleutelbegrippen om te zien of ze zijn blijven hangen.

💡 Pro Tip: Vergeet niet om op een evenwichtige manier ruimte te maken voor je sessies. Je wilt het niet zo snel doen dat je niets meer vergeet of zo laat dat je alles vergeet.

Veelvoorkomende fouten die je moet vermijden met PQRST

Hier zijn enkele veelgemaakte fouten die je moet vermijden als je de PQRST methode gebruikt:

De voorbeeldfase overslaan

Het lijkt misschien tijdverspilling, maar het bekijken van het materiaal is essentieel omdat het je een overzicht geeft van wat je kunt verwachten.

Als je meteen begint te lezen zonder de structuur of de belangrijkste onderwerpen te kennen, mis je waarschijnlijk belangrijke verbindingen en context.

Passief lezen

Alleen lezen garandeert niet dat u de informatie onthoudt. Je moet actief bezig zijn tijdens de 'Lees'-fase.

Dit betekent dat je aandacht moet besteden aan het materiaal terwijl je de vragen beantwoordt die je hebt geformuleerd. Doorloop het hoofdstuk actief en concentreer je op het beantwoorden van je specifieke vragen. Laat de tekst niet over je heen spoelen - verwerk de informatie actief.

Uzelf niet grondig testen

Een veelgemaakte fout bij de PQRST methode is dat je jezelf niet voldoende test, wat je begrip en behoud van de stof ernstig kan limieten. Als je klaar bent met lezen en samenvatten, kijk dan niet alleen naar je aantekeningen en neem aan dat je alles begrijpt.

Testen is de enige manier om te controleren of je de informatie echt goed hebt begrepen.

Of het nu is door middel van flashcards, oefenvragen of zelfs door het materiaal aan iemand anders te leren, zorg ervoor dat je je kennis grondig test.

📖 Lees ook: Hoe je de Chunking-methode kunt gebruiken om je geheugen te verbeteren

Beter leren en onthouden met PQRST en ClickUp

De PQRST methode verbetert het leren door actieve betrokkenheid bij de lesstof te bevorderen, de retentie te verbeteren en kritisch denken te stimuleren. Of u nu een visuele leerling bent of de voorkeur geeft aan zelftesten, de PQRST methode helpt u om complexe concepten op te splitsen in hanteerbare stappen.

Om uw studiesessies te stroomlijnen en georganiseerd te blijven, kunt u ClickUp gebruiken om taken te beheren, herinneringen in te stellen en de voortgang in elke fase van het leerproces bij te houden. Gratis aanmelden vandaag nog!