Gratis sjablonen voor het in kaart brengen van belanghebbenden in Excel voor project succes

Efficiënt stakeholdermanagement is cruciaal voor het succes van elk project. Immers, alles - van het afronden van projectdoelstellingen tot het opleveren van de resultaten - is afhankelijk van de enthousiaste deelname van interne en externe belanghebbenden.

De verschillende rollen, belangen en invloedsniveaus van belanghebbenden maken het voor projectmanagers echter moeilijker om met deze verantwoordelijkheid om te gaan. Gelukkig maakt het gebruik van een sjabloon om belanghebbenden in kaart te brengen het makkelijker om met deze variabelen om te gaan.

Het biedt een goed gedefinieerde structuur voor het effectief identificeren, analyseren en managen van belanghebbenden.

We hebben vijf zeer nuttige sjablonen voor het in kaart brengen van stakeholders in Excel op een rijtje gezet en nog zes andere (niet-Excel) om projectstakeholders op één lijn te krijgen.

Wat maakt een goede sjabloon voor het in kaart brengen van belanghebbenden?

Laten we, voordat we in onze lijst duiken, eerst uitzoeken wat een goede sjabloon voor het in kaart brengen van stakeholders precies is.

Hier zijn een paar functies van een goed sjabloon voor het in kaart brengen van stakeholders:

Stakeholder categorisatie : Het sjabloon voor het in kaart brengen van de stakeholder zou gedefinieerde secties moeten bevatten voor het classificeren van verschillendeprojectstakeholders op basis van hun rollen, belangen, prioriteiten en invloed

: Het sjabloon voor het in kaart brengen van de stakeholder zou gedefinieerde secties moeten bevatten voor het classificeren van verschillendeprojectstakeholders op basis van hun rollen, belangen, prioriteiten en invloed Duidelijke rollen : Het moet rollen en verantwoordelijkheden toewijzen om iedereen op de hoogte en verantwoordelijk te houden

: Het moet rollen en verantwoordelijkheden toewijzen om iedereen op de hoogte en verantwoordelijk te houden Analyse van rente en invloed : Voor een effectievebeheer van belanghebbendenmoet het sjabloon hulpmiddelen bevatten voor het beoordelen van de rente en invloed van elke stakeholder om target communicatie te vergemakkelijken

: Voor een effectievebeheer van belanghebbendenmoet het sjabloon hulpmiddelen bevatten voor het beoordelen van de rente en invloed van elke stakeholder om target communicatie te vergemakkelijken Communicatie via meerdere kanalen : De sjabloon voor het in kaart brengen van stakeholders moet ingebouwde aanwijzingen en communicatieformats voor verschillende kanalen bevatten voor het samenstellen van gepersonaliseerde berichten die zijn afgestemd op de voorkeuren van de stakeholder

: De sjabloon voor het in kaart brengen van stakeholders moet ingebouwde aanwijzingen en communicatieformats voor verschillende kanalen bevatten voor het samenstellen van gepersonaliseerde berichten die zijn afgestemd op de voorkeuren van de stakeholder Risicoplanning: Het moet een speciale ruimte bevatten voor het uitvoeren van een risicoanalyse van de stakeholder, samen met passende antwoorden voor verschillende uitdagingen

Sjablonen in kaart brengen van belanghebbenden in Excel

Nu we de kenmerken van een sjabloon voor het in kaart brengen van de stakeholder hebben begrepen, gaan we het hebben over het hulpmiddel.

Excel is een veelzijdig en kosteneffectief platform voor sjablonen voor het in kaart brengen van belanghebbenden . Het is vooral handig vanwege de bekendheid en de lichte leercurve, waardoor projectmanagers er vrijwel direct mee aan de slag kunnen.

Hier is onze lijst met vijf sjablonen voor het in kaart brengen van belanghebbenden in Excel voor externe en interne belanghebbenden:

1. Sjabloon Stakeholderkaart door ProjectManager

via Projectmanager De Sjabloon Stakeholderkaart door ProjectManager biedt een visuele voorstelling aan belanghebbenden van een project.

Hiermee kunt u belanghebbenden in kaart brengen in een raster, waarbij de X-as het invloedsniveau en de Y-as het renteniveau weergeeft.

Met deze grafiek kunt u in één oogopslag de belangrijkste belanghebbenden identificeren en prioriteiten toekennen. Het helpt ook bij het opstellen van communicatie abonnementen en het toewijzen van middelen.

Waarom je het leuk zult vinden

Stakeholders visueel organiseren aan de hand van een invloed-belang stakeholders matrix

Identificeer en prioriteer belangrijke belanghebbenden in verschillende fasen van een project

Aangepaste categorieën maken voor verschillende niveaus van betrokkenheid en communicatie met belanghebbenden

Ideaal voor: Projecten waarbij stakeholdermanagement nodig is. Projectmanagers die werken in de IT, bouw en gezondheidszorg kunnen er hun voordeel mee doen, omdat het hen helpt verschillende rente af te wegen.

💡 Pro Tip: Gebruik draaitabellen in Excel om gegevens vanuit meerdere invalshoeken te analyseren en aangepaste rapporten te genereren.

2. Sjabloon voor stakeholderanalyse door ProjectManager

via Projectmanager Zoals de naam al aangeeft, is de Sjabloon voor stakeholderanalyse helpt bij het identificeren van belanghebbenden en hun rollen, verantwoordelijkheden en invloedniveaus. Zo'n grondige stakeholderanalyse helpt bij het identificeren van de motivaties van belanghebbenden en het voorbereiden op potentiële conflictgebieden.

Gebruik het om het team van het project op te delen in individuele belanghebbenden. Breng hun rente en resultaten in kaart om de samenwerking te verbeteren en verstoringen tot een minimum te beperken.

Waarom je het leuk zult vinden

De verwachtingen en rente van belanghebbenden analyseren voor een betere afstemming

Betrokkenheidsniveaus en -frequentie bijhouden terwijl het project zich ontwikkelt

Actieabonnementen afstemmen op de rollen en invloed van belanghebbenden

Ideaal voor: Complexe projecten waarbij het cruciaal is om gedetailleerde, rolspecifieke inzichten te genereren, zoals projecten in de financiële dienstverlening, bedrijfsinitiatieven en de publieke sector.

3. Stakeholderanalyse en communicatieplan door AxiaConsulting

via AxiaConsultingSjabloon voor Stakeholderanalyse en Communicatieplan van AxiaConsulting is een twee-in-een oplossing die integreert communicatie met belanghebbenden en analyse.

Het projectteam kan het gebruiken om de invloed en rente van externe belanghebbenden in te schatten en het abonnement aan te passen aan hun voorkeuren. Nog te doen stelt de projectmanager in staat om de dialoog aan te gaan met belanghebbenden, zorgen aan te pakken en alert te blijven.

Waarom je het leuk zult vinden

Breng belanghebbenden in kaart op basis van hun invloed en communicatiebehoeften

Vragen of zorgen van belanghebbenden bijhouden en hier onmiddellijk op reageren

Communicatiestrategieën aanpassen aan de rente van belanghebbenden en de buy-in van het project vergroten

Ideaal voor: Industrieën met dynamische communicatie-eisen, zoals marketing, gebeurtenisbeheer en grootschalige productie, waar alles valt of staat met duidelijke, adaptieve communicatie.

💡 Pro Tip: Gebruik voorwaardelijke opmaak en kleurcodering om belangrijke informatie of trends te markeren.

4. Sjabloon voor geavanceerde stakeholderanalyse door Goleansixsigma

via GoleansigmaSjabloon voor het in kaart brengen van belanghebbenden van Goleansigma in Excel is ontworpen voor diepgaande analyse. Het beschikt over een kwantitatief scoringsmechanisme en een categorisatiefunctie waarmee de projectmanager waarden kan toekennen op basis van de rente van belanghebbenden, invloed en andere kritieke meetwaarden.

Een dergelijke gegevensgestuurde aanpak stimuleert geïnformeerde besluitvorming, maakt benchmarking mogelijk om trends te identificeren en verbetert het aanpassingsvermogen van projecten.

Waarom je het geweldig zult vinden

Beoordeel en scoor projectstakeholders op basis van meerdere factoren

Wijzigingen gedurende een periode bijhouden om bij te blijven met veranderende eisen van belanghebbenden

Stakeholders segmenteren en categoriseren voor een scherpere prioritering

Ideaal voor: Projecten die een kwantitatieve en gedetailleerde stakeholderanalyse vereisen, die vaker voorkomen in procesverbeterings- en gegevensgerichte projecten die de Six Sigma-principes volgen.

5. Stakeholderregister & RACI-matrix sjabloon van Templatelab

via Templatelab Als je stakeholdermanagement wilt verbeteren door hands-on projectmanagement, dan is Sjabloon voor het in kaart brengen van belanghebbenden van Templatelab in Excel is een uitstekende keuze.

Het biedt een mix van stakeholderregistratie tegen de RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) matrix, waardoor projectteams hun rollen en verantwoordelijkheden kunnen bijhouden, de accountability vergroten en verwarring verminderen.

Het sjabloon houdt alle interne belanghebbenden op dezelfde pagina en beweegt ze naar het gemeenschappelijke doel.

Waarom je het geweldig zult vinden

Het belanghebbendenregister organiseren via een RACI matrix

Definieer de rollen en verantwoordelijkheden van individuele belanghebbenden om de samenwerking te verbeteren en overlappingen te verminderen

De rollen van belanghebbenden bijwerken naarmate het project zich ontwikkelt, zodat teams zich dynamisch kunnen aanpassen

Ideaal voor: Projecten met meerdere interne belanghebbenden met rolgebaseerde vereisten. Denk aan projecten in HR, consulting en logistiek waar duidelijkheid over rollen nodig is.

Lees meer: 10 sjablonen voor projectmanagement om taken te beheren

Limieten van het gebruik van sjablonen voor het in kaart brengen van belanghebbenden in Excel

Hoewel Excel een handig hulpmiddel is om stakeholders in kaart te brengen, heeft het beperkingen die efficiëntie en samenwerking in de weg kunnen staan. Het is niet vergelijkbaar met software voor stakeholderbeheer .

Hier zijn een paar gebieden waar het in vergelijking verbleekt:

Beperkte visualisatie : Excel biedt het klassieke raster format van rijen x kolommen en grafieken als je een krachtige gebruiker bent. Dit biedt weinig ondersteuning voor intuïtieve visualisatie als er meerdere belanghebbenden bij betrokken zijn, die elk complexe relaties en invloed vertegenwoordigen

: Excel biedt het klassieke raster format van rijen x kolommen en grafieken als je een krachtige gebruiker bent. Dit biedt weinig ondersteuning voor intuïtieve visualisatie als er meerdere belanghebbenden bij betrokken zijn, die elk complexe relaties en invloed vertegenwoordigen Geen ondersteuning voor relaties tussen belanghebbenden : Excel moet de relaties of onderlinge afhankelijkheden tussen de belangrijkste belanghebbenden weergeven, die hiërarchieën en prioriteiten kunnen beïnvloeden. Dit is moeilijker voor complexe projecten waarbij relaties tussen potentiële belanghebbenden in de loop van de tijd evolueren

: Excel moet de relaties of onderlinge afhankelijkheden tussen de belangrijkste belanghebbenden weergeven, die hiërarchieën en prioriteiten kunnen beïnvloeden. Dit is moeilijker voor complexe projecten waarbij relaties tussen potentiële belanghebbenden in de loop van de tijd evolueren Statische groepen belanghebbenden : Excel ondersteunt geen dynamische updates wanneer u stakeholders groepeert. Als zodanig zal het niet in staat zijn om real-time veranderingen bij te houden en weer te geven wanneer u belanghebbenden beheert, samen met hun veranderende rollen en verantwoordelijkheden

: Excel ondersteunt geen dynamische updates wanneer u stakeholders groepeert. Als zodanig zal het niet in staat zijn om real-time veranderingen bij te houden en weer te geven wanneer u belanghebbenden beheert, samen met hun veranderende rollen en verantwoordelijkheden Beperkte analyses : Natuurlijk hebben we geavanceerde sjablonen voor stakeholderanalyses gemaakt. Maar zelfs deze zijn beperkt door de analytische mogelijkheden van het platform. Excel is niet geoptimaliseerd voor multidimensionale analyses of scoringssystemen die nodig kunnen zijn voor complexe analyses waarbij je rekening moet houden met motivaties of impact

: Natuurlijk hebben we geavanceerde sjablonen voor stakeholderanalyses gemaakt. Maar zelfs deze zijn beperkt door de analytische mogelijkheden van het platform. Excel is niet geoptimaliseerd voor multidimensionale analyses of scoringssystemen die nodig kunnen zijn voor complexe analyses waarbij je rekening moet houden met motivaties of impact Geen betrokkenheid bijhouden: De statische sjablonen voor het in kaart brengen van belanghebbenden in Excel maken het moeilijker om veranderingen in invloed of rente bij te houden. Dit vereist handmatige tussenkomst voor het monitoren van trends, het stimuleren van betrokkenheid en het delen van tijdige updates

De statische sjablonen voor het in kaart brengen van belanghebbenden in Excel maken het moeilijker om veranderingen in invloed of rente bij te houden. Dit vereist handmatige tussenkomst voor het monitoren van trends, het stimuleren van betrokkenheid en het delen van tijdige updates Beperkte samenwerking: Samenwerking brengt belanghebbenden in hetzelfde schuitje, vooral de interne belanghebbenden die aan het project werken. De beperkte functies van Excel voor samenwerking belemmeren teamwerk en efficiëntie en leiden tot problemen met versiebeheer en gegevenssilo's

Alternatieve sjablonen voor het in kaart brengen van belanghebbendens

Ondanks de verschillende voordelen laat Excel veel te wensen over. Hier is waar ClickUp schiet te hulp.

Als een veelzijdig hulpmiddel voor projectmanagement, biedt het geavanceerde functies voor het in kaart brengen van belanghebbenden die een belangrijke upgrade zijn.

Projectmanagers krijgen een dynamisch platform met een rijke visuele weergave, het in realtime bijhouden van betrokkenheid, gecentraliseerde stakeholderkaarten en geïntegreerde communicatie voor eenvoudig beheer en samenwerking.

Tegelijkertijd heb je toegang tot verschillende superieure sjablonen in Excel.

Hier is een voorproefje van enkele van de beste sjablonen voor stakeholder kaarten op ClickUp:

1. ClickUp sjabloon voor stakeholderkaart

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Stakeholder-Map-Template.png Sjabloon voor ClickUp Stakeholderkaart https://app.clickup.com/signup?sjabloon=kkmvq-6327810&department=pmo&\_gl=1*y3vkg3**\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ ClickUp sjabloon voor het in kaart brengen van belanghebbenden is een visueel hulpmiddel om de invloed en rente van belanghebbenden in kaart te brengen.

Met de intuïtieve drag-and-drop interface kunt u in realtime stakeholdercategorieën toewijzen of bijwerken, zodat teams hun strategieën dienovereenkomstig kunnen aanpassen.

De in kaart gebrachte stakeholders op een dynamisch Whiteboard bieden een duidelijk overzicht van de belangrijkste betrokken spelers.

Waarom je het geweldig zult vinden

Visualiseer al uw belanghebbenden op prioriteit, invloed en stakeholderimpact

Wijzig of reorganiseer groepen belanghebbenden in realtime en met slechts een paar klikken

De samenwerking tussen teams verbeteren met brainstormsessies en interactieve grafieken van belanghebbenden

Kleur de stakeholders in om in één oogopslag inzicht te krijgen

Ideaal voor: Snelle projecten met meerdere belanghebbenden. Denk aan projecten op het gebied van gebeurtenissen, public relations en productontwikkeling waarbij de invloed en rente van belanghebbenden dynamisch kunnen veranderen.

💡 Pro Tip: Gebruik de functie Taak automatisering van ClickUp om herinneringen in te stellen voor check-ins en updates van belanghebbenden.

2. ClickUp sjabloon voor lijst met belanghebbenden

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Stakeholder-List-Template.png Sjabloon voor ClickUp lijst met belanghebbenden https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-205492719&department=pmo&\*1hyeez8*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

op zoek naar een abonnement voor het beheer van belanghebbenden waarmee u gedetailleerde details van belanghebbenden kunt documenteren? ClickUp sjabloon voor lijst met belanghebbenden is perfect voor u.

Met de sjabloon kunt u een lijst maken van alle belanghebbenden die betrokken zijn bij het project, samen met hun rollen, rente en communicatievoorkeuren. Het is een geweldige manier om een register van belanghebbenden bij te houden en informatie te organiseren in een eenvoudig te sorteren/filteren formulier.

Waarom je het geweldig zult vinden

Een actueel register van belanghebbenden bijhouden met doorzoekbare kolommen

Belanghebbenden categoriseren als zeer geïnteresseerd , geïnteresseerd en ongeïnteresseerd om ze proactief te betrekken

, en om ze proactief te betrekken Bijhouden van statistieken over de betrokkenheid van belanghebbenden en communicatievoorkeuren om interacties te personaliseren

Een gecentraliseerde opslagplaats voor belanghebbenden aanleggen die in realtime wordt bijgewerkt en delen onder de leden van het team

Ideaal voor: Grote, multi-departementale projecten zoals overheidscontracten, non-profit campagnes of bedrijfsinitiatieven.

3. ClickUp Matrix Sjabloon Stakeholderanalyse

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Stakeholder-Analysis-Matrix-Template.png ClickUp Matrix voor Stakeholderanalyse sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-216134541&department=overig&\_gl=1\*sfzdfz\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De kwadranten van de stakeholderkaart in ClickUp's matrix sjabloon voor stakeholderanalyse zijn onderverdeeld in vier secties: Tevreden blijven, Nauwgezet beheren, Controleren en Geïnformeerd blijven.

De matrix doet meer dan het managen van belanghebbenden. Het stelt u in staat om de invloed en rente van belanghebbenden te managen om verwachtingen te stellen, prioriteiten te stellen, te anticiperen op potentiële conflicten en een betrokkenheidsstrategie te formuleren.

De matrix biedt een systematisch kader voor het afstemmen van de doelen van het project op de behoeften van belanghebbenden, zodat iedereen bijdraagt aan het resultaat stakeholder theorie !

Waarom je het leuk zult vinden

Breng stakeholderkaarten in kaart als functie van macht en rente van stakeholders voor een beter begrip

Breng de stakeholder in kaart aan de hand van vier duidelijk gedefinieerde doelen voor elke stakeholdergroep

Identificeer belanghebbenden met een grote impact en mogelijke conflicten in de eerste fasen van het project abonnement

Strategieën onmiddellijk aanpassen met snelle communicatie met belanghebbenden

Ideaal voor: Gevallen waarin gedetailleerde stakeholderanalyse cruciaal is. Het kan nuttig zijn bij complexe technische projecten, projecten waarbij strategische partnerschappen betrokken zijn of beleidsvorming, waarbij de belanghebbenden rechtstreeks invloed hebben op de resultaten.

4. ClickUp sjabloon voor stakeholderanalyse

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Stakeholder-Analysis-Template.png ClickUp sjabloon voor analyse van belanghebbenden https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-222088013&department=marketing&\*1mmxsfq\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als u op zoek bent naar een uitgebreid sjabloon voor het in kaart brengen van belanghebbenden, beëindig uw zoektocht dan met de ClickUp sjabloon voor stakeholderanalyse .

Hiermee kun je de unieke behoeften en zorgen van elke stakeholder in kaart brengen ten opzichte van mijlpalen van het project of de vereisten van andere belanghebbenden. Deze inzichten helpen je om het abonnement aan te passen en belanghebbenden effectief te prioriteren.

Waarom je het geweldig zult vinden

Rollen, impact en perspectieven van belanghebbenden verkennen voor proactief beheer van belanghebbenden

Abonnementen aanpassen op basis van fasen van het project, zorgen van belanghebbenden en basisverwachtingen

Rollen en verwachtingen afstemmen op een duidelijk begrip van stakeholderdynamiek

Kritische informatie, zoals de prioriteiten van belanghebbenden, in kleur coderen om in één oogopslag inzicht te krijgen

Ideaal voor: Projecten waarbij continu afstemming met belanghebbenden nodig is, zoals tijdens projectlanceringen, veranderingsbeheer en op feedback gebaseerde projecten.

Pro Tip: Voor een analyse op maat gebruikt u de scoringscriteria om factoren weer te geven die specifiek zijn voor uw project, zoals urgentie, invloed of potentiële impact.

5. ClickUp sjabloon voor status van uitvoerend project

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Executive-Project-Status-2.jpg ClickUp Executive Project Status Rapportage https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-200651406&department=pmo&\1nhbat8*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Executive Project Status Rapport Sjabloon heeft twee rollen:

Ten eerste, alle belanghebbenden op de hoogte houden

Ten tweede ervoor zorgen dat het project op schema ligt

Nog te doen door structuur aan te brengen in het bijhouden van projecten door een overzicht op hoog niveau te bieden van de voortgang die in het projecthandvest is beschreven. Deze informatie wordt vervolgens gedeeld met de uitvoerende belanghebbenden, die tijdig updates krijgen en de communicatie vereenvoudigen.

Waarom je het geweldig zult vinden

Definieer specifieke tijdlijnen, mijlpalen en risico's die geautomatiseerde communicatie met belanghebbenden kunnen triggeren

Deel kritieke projectupdates om uitvoerende belanghebbenden betrokken te houden

Projectrisico's en voortgang samenvatten om de status van het project en komende gebeurtenissen te verduidelijken

Beknopte maar informatieve rapportages genereren die een overzicht bieden van alle lopende activiteiten

dit is waarom gebruikers er zo dol op zijn 🚀_

Voordat we ClickUp gebruikten, gebruikten verschillende teams verschillende tools, wat de coördinatie bemoeilijkte en betekende dat medewerkers die naar een ander team overstapten, nieuwe producten en werkstromen moesten leren. ClickUp heeft deze problemen voor ons opgelost en heeft geholpen operationele silo's te doorbreken door het makkelijk te maken om in verschillende teams te werken. Onze stakeholders - clients of management - kunnen nu snel en gemakkelijk de voortgang van het werk bijhouden zonder extra kosten

phhillip Storry, _Senior Systeembeheerder, Syzygy

Ideaal voor: Cruciale projecten die de betrokkenheid van leidinggevenden en topmanagement vereisen. Enkele typische gebruikssituaties zijn bedrijfsevenementen, strategische partnerschappen en de implementatie van software op ondernemingsniveau.

Lees meer: 8 Gratis sjablonen voor projecthandvesten in Word, Excel & ClickUp

6. ClickUp PERT grafiek sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/pert-chart.jpeg ClickUp pert grafiek https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-182607385&department=pmo&\_gl=1*1p4fboo*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp PERT grafiek sjabloon brengt tijdlijnen en afhankelijkheid van projecten in kaart in een visueel stroomdiagram.

Dankzij het procesgeoriënteerde ontwerp kunt u verschillende fasen van een project efficiënt illustreren, onderlinge afhankelijkheden markeren, middelen toewijzen en tijdlijnen voorspellen.

Met dit sjabloon kunt u in een vroeg stadium knelpunten en inefficiënties identificeren, zodat u risico's kunt beperken en het project voortgang kunt laten vinden.

Waarom je het leuk zult vinden

Demonstreer complexe tijdlijnen en afhankelijkheid in flowchart format

Anticiperen op potentiële tegenslagen of vertragingen door afhankelijkheid in verschillende fasen van het project

Tijdlijnen van projecten voorspellen en optimaliseren door het kritieke pad te identificeren

Hulpbronnen efficiënt abonneren en toewijzen door de volgorde van Taken te bepalen

Ideaal voor: Grote, meerfasen bouw-, engineering- en softwareontwikkelingsprojecten. In wezen is het geschikt voor elk tijdgebonden project met gedetailleerde projectplanning en afhankelijkheidmanagement en volgens de kritieke-padenmethode.

Breng belanghebbenden op dezelfde pagina met ClickUp

Het in kaart brengen van belanghebbenden is een cruciaal onderdeel van succesvol projectmanagement en de sleutel tot dit succes is de selectie van het juiste sjabloon voor het in kaart brengen van belanghebbenden.

Natuurlijk, Excel is vertrouwd en gemakkelijk. Je hebt ook een selectie van sjablonen voor het in kaart brengen van stakeholders in Excel. Maar die zijn niet te vergelijken met wat ClickUp te bieden heeft.

ClickUp's enorme bereik van sjablonen voor het in kaart brengen van belanghebbenden maakt het een ideale keuze. Bovendien beschikt u over datavisualisatietools, realtime analyses, datagestuurde frameworks en nog veel meer om het project van begin tot eind in goede banen te leiden.

Ben je klaar om je stakeholders op één lijn te krijgen? Dan is meld u aan voor ClickUp en bekijk de sjablonen voor kaarten van belanghebbenden.