Top Slack sjablonen om werkstromen te stroomlijnen (met voorbeelden & alternatieven)

Slack is een bekende naam in de wereld van messaging apps.

Maar behalve dat het communicatie moeiteloos maakt, kan het je ook helpen je werkstromen te verbeteren.

Of het nu gaat om het stroomlijnen van softwareontwikkelingsworkflows of het bijhouden van bugs en functieverzoeken, met Slack-sjablonen kun je het allemaal doen.

Dit bericht bespreekt een lijst met Slack-sjablonen die je kunt gebruiken om eenvoudige, (bijna) no-code workflows in te stellen. Bovendien krijg je een lijst met alternatieve sjablonen!

Wat maakt een goed sjabloon voor Slack?

Slack sjablonen kunnen helpen om routineprocessen te automatiseren, zodat je meer tijd kunt besteden aan hoogwaardige strategische taken. Hier zijn een paar factoren die een goed Slack sjabloon maken:

Gedefinieerde structuur : Kies een sjabloon met duidelijke secties met een logische werkstroom, een duidelijk doel en een startgids met duidelijke instructies voor het gebruik

: Kies een sjabloon met duidelijke secties met een logische werkstroom, een duidelijk doel en een startgids met duidelijke instructies voor het gebruik Toegankelijkheid : Kies sjablonen die gemakkelijk gratis of tegen een betaalbare prijs toegankelijk zijn. Zorg er ook voor dat het geen code sjablonen zijn, zodat zelfs niet-tech teams ze gemakkelijk kunnen gebruiken

: Kies sjablonen die gemakkelijk gratis of tegen een betaalbare prijs toegankelijk zijn. Zorg er ook voor dat het geen code sjablonen zijn, zodat zelfs niet-tech teams ze gemakkelijk kunnen gebruiken Flexibiliteit : Zorg ervoor dat je Slack sjablonen flexibel genoeg zijn om zich aan te passen aan verschillende scenario's. Je moet ze kunnen aanpassen aan je behoeften. Bovendien moeten ze schaalbaar zijn om tegemoet te komen aan de behoeften van groeiende teams

: Zorg ervoor dat je Slack sjablonen flexibel genoeg zijn om zich aan te passen aan verschillende scenario's. Je moet ze kunnen aanpassen aan je behoeften. Bovendien moeten ze schaalbaar zijn om tegemoet te komen aan de behoeften van groeiende teams Gebruiksvriendelijk: Kies Slack sjablonen die gemakkelijk te gebruiken zijn en een mobiel-responsief format hebben, zodat je ze ook onderweg kunt gebruiken

Slack sjablonen voor werkstromen

Heb je ooit overwogen om Slack voor projectmanagement ? Zo niet, dan lees je hier hoe Slack workflows je kunnen helpen bij je IT projecten.

Slack sjablonen automatiseren alles van wekelijkse check-ins tot herinneringen. Het is een van de beste functies van Slack, die ingenieurs en ontwikkelaars helpt om zich te concentreren op het oplossen van complexere problemen.

via Slack Als Slack je officiële app voor teamcommunicatie en je wilt wekelijkse team check-ins automatiseren, hoef je alleen maar de Wekelijkse check-in workflow te kiezen in het venster Slack Automatiseringen.

Zo ziet je werkstroom eruit. Werk gewoon de details bij, klik op Opslaan en je kunt aan de slag!

via Slack Op deze manier kun je een aangepaste werkstroom instellen met details zoals het bericht, het kanaal en de gesprekken waar de antwoorden naartoe worden gestuurd. Hier is een verzameling van Slack werkstroom sjablonen om wat werk uit handen te nemen.

Feedback krijgen zonder vergaderingen

via Slack Hoewel het verzamelen van feedback sleutel is, kunnen frequente Slack Huddles individuele werkstromen verstoren. Gebruik Slack sjablonen om formulieren te maken voor elk kanaal waar je teamgenoten processen, ideeën, potentiële bugs en suggesties bespreken.

Houd het simpel: voeg twee of drie snelle vragen toe en je kunt de best practices of suggesties automatisch implementeren in je ontwikkelprocessen.

Dit is de werkstroom die je nodig hebt om een feedbackformulier te maken:

Stuur een samenvatting van de input naar specifieke Slack kanalen

Begin met een koppeling naar een formulier

Verzamel feedback over een proces, idee of bug

via Slack

Verzoeken goedkeuren in seconden

Of het nu gaat om een wijzigingsverzoek, een verzoek voor rapportage, een functie of een verzoek van een client, een kleine vertraging in de goedkeuring kan de hele deadline op de lange baan schuiven. Dus waarom zou je geen goedkeuringsworkflow ontwikkelen waarmee je verzoeken snel kunt bijhouden en goedkeuren?

via Slack Het enige wat je hoeft te doen is de workflow builder van Slack te openen en het volgende te kiezen:

Begin met een link in Slack

Verzamel informatie in het gekoppelde formulier - functieverzoek, wijzigingsverzoek of rapportageverzoek

Stuur een bericht in het kanaal voor zichtbaarheid van het team en een DM naar de persoon die het verzoek heeft ingediend, om de ontvangst te bevestigen

Verzamel stemmen over een voorstel

via Slack Een van de slimste manieren om de workflow builder van Slack te gebruiken: het organiseren van een stemsysteem om de beste ideeën, ontwerpen en winnaars te kiezen.

Stel dat je een paar technische ontwerpvoorstellen maakt en de beste wilt kiezen op basis van de suggesties van je team.

Begin met het posten van je ontwerp in het relevante Slack kanaal. Informeer het team vervolgens over het gebruik van een emoji bij het stemproces. De leden van het team die met een emoji hebben gereageerd, ontvangen een formulier om te stemmen in hun Slack DM's. Om de stemmen bij elkaar op te tellen, kun je de resultaten downloaden als CSV-bestanden.

Hier zie je hoe je de werkstroom kunt opbouwen:

Begint wanneer de👍emoji wordt ontvangen in het kanaal

Stuur het stemformulier via DM's

Een rij in Google Spreadsheets toevoegen met de gegevens van het formulier

Herinneringen geven voor synchroniseren

via Slack Wanneer ontwikkelteams druk zijn met taken, zijn synchronisaties noodzakelijk om iedereen op dezelfde pagina te houden. In plaats van videogesprekken, plan je sync-ups binnen Slack-kanalen met behulp van de sjablonen.

Met dit sjabloon voor Slack kun je je team een snelle herinnering sturen om hun updates in het kanaal te plaatsen. Je kunt een thread definiëren om alle reacties te verzamelen, zodat het overzicht bewaard blijft Slack kanaal georganiseerd te houden en overzichtelijk. Bovendien kun je zoeken waar iedereen aan werkt om verwarring te voorkomen en ervoor te zorgen dat niemand aan dezelfde Taken werkt.

Volg deze volgorde om de werkstroom in te stellen:

Start op een geplande tijd en datum

Stuur een bericht in het kanaal voor je team om updates te posten in een thread

Een functie triggeren met een emoji

via Slack Met behulp van dit sjabloon voor Slack kun je werkstromen starten wanneer iemand reageert op een bericht met een emoji. Wanneer een lid van een team een specifieke emoji gebruikt, kun je een bericht starten waarin staat wie de emoji heeft gebruikt en de persoon een formulier sturen om het verzoek in te vullen.

Net als bij het verzamelen van stemmen en het starten van functies, kun je deze triggers gebruiken om behoorlijk complexe workflows te bouwen. Om werkstromen met een emoji te starten, volg je dezelfde volgorde:

➡️ Start wanneer de 👋emoji wordt gebruikt als reactie in het kanaal

➡️ Stuur een bericht in de thread om de specifieke persoon te informeren die de emoji heeft gebruikt.

Nieuwe bugrapporten maken en bijhouden

U hebt vast Slack-kanalen, rechtstreekse berichten, oproepen, @mentions, enz. gebruikt. Maar hier is een manier om slack effectiever te gebruiken om bugs te rapporteren en uw ontwikkelingsproces te stroomlijnen.

Met dit sjabloon voor Slack kunt u klanten en werknemers die een bug ontdekken verbinden met de bugtrackingtool van uw team. Nog te doen door een speciaal kanaal in te stellen, zoals #app2.0-bugs, en een standaard workstroom voor bugrapportage te publiceren. Dit zal u helpen om 'Probleem aanmaken' toe te voegen als een geautomatiseerde actie in de werkstroom.

Volg deze volgorde om de werkstroom voor het rapporteren van bugs in te stellen:

Begin met een koppeling in Slack

Verzamel de gegevens die nodig zijn om de bug te rapporteren in een formulier

Maak een probleem aan in de bugtrackingtool, zoals een Jira probleem met behulp van de formulierinvoer

Stuur een bevestigingsbericht 'bug aangemeld

Beperkingen van het gebruik van Slack sjablonen voor softwareontwikkeling

Het is belangrijk om de extra functies van Slack te erkennen en hoe deze gebruikers hebben geholpen.

Bijvoorbeeld, een Slack bot kan teams helpen bij het automatiseren van herinneringen, @ vermelding notificaties, het verzenden van aangepaste reacties en meer. Ook de workflow builder en vooraf gebouwde sjablonen voor Slack zijn er om bepaalde aspecten van je workflow te automatiseren en efficiënter te werken.

Er zijn echter een paar beperkingen bij het gebruik van Slack-sjablonen.

Betaalde functie : Slack sjablonen zijn alleen beschikbaar op betaalde abonnementen. Bovendien kun je zeer beperkte ingebouwde werkstroom sjablonen gebruiken - geplande berichten, herinneringen voor vergaderingen, onboarding, incident rapportage, team kudos, feedback, enz.

: Slack sjablonen zijn alleen beschikbaar op betaalde abonnementen. Bovendien kun je zeer beperkte ingebouwde werkstroom sjablonen gebruiken - geplande berichten, herinneringen voor vergaderingen, onboarding, incident rapportage, team kudos, feedback, enz. Complexe installatie : De workflow builder is afhankelijk van gedeeltelijke aanpassingen in plaats van een uniforme oplossing. Hoewel het instellen van feedback en herinneringen voor vergaderingen vrij eenvoudig is, is het niet geschikt voor de instelling van ingewikkelde workflows om ontwikkelingsworkflows te verbeteren

: De workflow builder is afhankelijk van gedeeltelijke aanpassingen in plaats van een uniforme oplossing. Hoewel het instellen van feedback en herinneringen voor vergaderingen vrij eenvoudig is, is het niet geschikt voor de instelling van ingewikkelde workflows om ontwikkelingsworkflows te verbeteren Basisfuncties : Slack sjablonen hebben een standaard format dat hun gebruik beperkt. Je kunt de sjablonen alleen gebruiken om eenvoudige workflows te automatiseren, zoals rapportage, het verzamelen van feedback, onboarding, het verzenden van berichten of het plaatsen van updates

: Slack sjablonen hebben een standaard format dat hun gebruik beperkt. Je kunt de sjablonen alleen gebruiken om eenvoudige workflows te automatiseren, zoals rapportage, het verzamelen van feedback, onboarding, het verzenden van berichten of het plaatsen van updates Beperkt tot Slack werkruimte : Het bouwen van workflows die beginnen met een koppeling of een emoji-reactie is beperkt tot je Slack-werkruimte. Je kunt de link niet delen via e-mails of andere kanalen om de workflow te triggeren

: Het bouwen van workflows die beginnen met een koppeling of een emoji-reactie is beperkt tot je Slack-werkruimte. Je kunt de link niet delen via e-mails of andere kanalen om de workflow te triggeren Inefficiënte samenwerking: Hoewel je medewerkers kunt toevoegen aan workflows, staan Slack sjablonen beperkt commentaar toe. Externe medewerkers kunnen bijvoorbeeld niet communiceren via Slack workflows

Alternatieven voor Slack Sjablonen

Hoewel Slack sjablonen een beperkte functie en toegankelijkheid hebben, hebben we een lijst van sjablonen zonder de Slack problemen . Ze zijn gratis, worden ondersteund door meer dan 100 aangepaste automatiseringen en bieden samenwerking in realtime en verbeterde productiviteit.

Hier volgt de lijst.

1. ClickUp Meeting Agenda Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Meeting-Agenda-Template.png Plan samen uw vergaderagenda met ClickUp's Meeting Agenda Template https://app.clickup.com/signup?sjabloon=kkmvq-5982548&department=pmo&\_gl=1*592x1*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjkwMDU2OTguQ2p3S0NBandwYmk0QmhCeUVpd0FNQzhKbmQ0VDhaUlZCN1RYT3c2UnpqSmxXUXRJRWZIU1NxRzhrajY2ZFJkTjHSXpEb3ZQV1E4R3l4b0NmZGtRQXZEX0J3Q..\*\_gcl_au*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Of het nu gaat om een discussie met een ontwikkelaar of een kick-off vergadering voor een project, ClickUp's sjabloon voor de agenda van vergaderingen geeft u de nodige layout om de details van de vergadering op te sommen-type, reikwijdte, locatie, link naar de video vergadering, datum, tijd, deelnemers en onderwerpen. Kortom, dit sjabloon helpt ervoor te zorgen dat de vergadering op schema blijft met de duidelijk gedefinieerde doelen.

Dit is hoe je kunt profiteren van dit sjabloon:

Taken opsplitsen en verantwoordelijkheden toewijzen

Alle onderwerpen van de vergadering behandelen

Help uw team zich beter voor te bereiden op de vergadering met een overzicht van onderwerpen

Zorg voor een gestructureerde vergadering

Wat we leuk vonden: Deze ClickUp document sjabloon heeft aangepaste weergaven zoals, Gantt, Lijst, Werklast en Kalender die u helpen de agenda (onderwerpen, tijdlijnen, activiteiten) met uw team te abonneren. Bovendien kunt u het delen van de agenda via e-mails automatiseren zonder van tabblad te hoeven wisselen.

2. ClickUp lijst sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image16.jpg ClickUp-lijst sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-182410676&department=overig&\_gl=1\*lhitz2\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjkwMDU2OTguQ2p3S0NBandwYmk0QmhCeUVpd0FNQzhKbmQ0VDhaUlZCN1RYT3c2UnpqSmxXUXRJRWZIU1NxRzhrajY2ZFJkTjJHSXpEb3ZQV1E4R3l4b0NmZGtRQXZEX0J3Q..\*\_gcl_au*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Lijsten zijn een onvermijdelijk onderdeel van softwareprocessen. Engineers en ontwikkelingsteams gebruiken lijsten om functieverzoeken, bugs, taken, deadlines, user stories en wat al niet meer te organiseren en bij te houden. En dit is waar ClickUp's Lijst sjabloon komt goed van pas.

Dit sjabloon is een combinatie van basisfuncties en geavanceerde functies die je helpen:

Complexe taken opsplitsen in behapbare subtaken

Taken organiseren en prioriteren

Een standaard format volgen bij het maken van lijsten

To-do's, bugs, functieverzoeken bijhouden

Het beste deel? Je kunt dit sjabloon steeds opnieuw gebruiken voor terugkerende processen.

Wat we leuk vonden: Het sjabloon biedt een 'Video Embed' optie waar je video's kunt uploaden om extra details aan je Taken toe te voegen.

bonustip: U kunt ClickUp terugkerende taken om taken te automatiseren zodat ze met een bepaalde frequentie terugkeren, zodat u uw lijst periodiek kunt aanpassen.

Gebruik terugkerende taken in ClickUp om uw wekelijkse of maandelijkse items bij te houden

3. ClickUp sjabloon voor communicatieplan

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-912.png ClickUp sjabloon voor communicatieplan https://app.clickup.com/signup?sjabloon=kkmvq-4000840&department=marketing&\_gl=1\*pttrc1\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjkwMDU2OTguQ2p3S0NBandwYmk0QmhCeUVpd0FNQzhKbmQ0VDhaUlZCN1RYT3c2UnpqSmxXUXRJRWZIU1NxRzhrajY2ZFJkTjHSXpEb3ZQV1E4R3l4b0NmZGtRQXZEX0J3Q..\*\_gcl_au*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Of je nu verzoeken van belanghebbenden beheert, feedback van klanten implementeert of ideeën voor nieuwe functies met je team bespreekt, een solide communicatieplan is een must. En daarvoor heb je een goed sjabloon voor communicatieplan . ClickUp's sjabloon voor communicatieabonnementen stelt u in staat om een bruikbaar communicatie abonnement te maken dat u helpt om

Interne en externe communicatie te verbeteren

Communicatiedoelen, belanghebbenden en tijdlijnen definiëren

Zorgen voor consistente communicatie

De beste communicatiekanalen te identificeren

Uw communicatie-inspanningen bijhouden en meten

Wat we leuk vonden: Met dit sjabloon kunt u aangepaste velden maken om elk communicatiekanaal bij te houden: e-mails, sociale media, communicatieplatforms of een combinatie daarvan.

💡Pro Tip: Maak gebruik van ClickUp-taak om de communicatiegerelateerde taken van belanghebbenden in je communicatie abonnement te schetsen. Dit helpt je ook bij het beheren van je abonnement en zorgt voor een betere zichtbaarheid.

Leg kritieke context, subtaken en relevante bijlagen op één plaats vast met ClickUp-taaken

4. ClickUp bedrijfswikisjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Company-Wiki-Template.png ClickUp Bedrijf Wiki Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6438640&department=operations&_gl=1\*25o4g5\*\_gcl\_aw*R0NMLjE3MzE2NjUxMzUuRUFJYUlRb2JDaE1JNnVELXA0dmVpUU1WcDZSbUFoMWk3QUJsRUFBWUFTQUFFZ0s0bF9EX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MjMyMzkyNDc1LjE3MzE0MTk2ODA Dit sjabloon downloaden /$$cta/

De ClickUp Bedrijf Wiki Sjabloon is uw veilige ruimte om al uw software content op te slaan-van technische en procesdocumenten tot code snippets, frameworks en datastructuren.

En dat niet alleen, dit sjabloon heeft specifieke pagina's voor het vastleggen van bedrijfsinformatie - doelen en missie, kernwaarden, werknemershandboek en afdelingspagina voor het centraliseren van informatie met betrekking tot IT, verkoop, marketing, HR en meer.

Met dit sjabloon kunt u:

IT-documentatie centraliseren

Ontwikkelingsmiddelen bijhouden

Details over tools en systemen opslaan

Content gemakkelijk toegankelijk maken en tegelijkertijd toegangscontroles implementeren

Wat wij goed vonden: Het sjabloon heeft een sectie 'Veelgebruikte formulieren en hulpbronnen' met sjablonen voor formulierverzoeken, zoals het sjabloon voor IT-ondersteuningsverzoeken, die u kunt gebruiken om IT-gerelateerde verzoeken te organiseren en bij te houden.

5. ClickUp Instant Message Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-453.png ClickUp Instant Message Sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-32j4707&department=overig&\_gl=1\*dkhq6r\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjkwMDU2OTguQ2p3S0NBandwYmk0QmhCeUVpd0FNQzhKbmQ0VDhaUlZCN1RYT3c2UnpqSmxXUXRJRWZIU1NxRzhrajY2ZFJkTjHSXpEb3ZQV1E4R3l4b0NmZGtRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl_au*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Wanneer lijst De voor- en nadelen van Slack een van de belangrijkste nadelen van de tool is: Het kwijtraken van belangrijke berichten.

Met zoveel kanalen, threads en DM's is het makkelijk om belangrijke informatie te verliezen in een zee van gesprekken - bijvoorbeeld het idee voor de beste functie. Dit is waar ClickUp's sjabloon voor directe berichten wordt gebruikt om uw berichten op één plaats te organiseren.

Dit sjabloon kan u helpen:

Prioriteit geven aan gesprekken

Berichten opstellen en opslaan om tijd te besparen

Typefouten en grammaticale fouten herkennen

Snel reageren op verzoeken

Merkberichten en stem standaardiseren

Wat wij leuk vonden: Met behulp van dit sjabloon kunt u een interne chatroom maken, door uw app voor berichten navigeren en de berichtenpraktijken in dit sjabloon implementeren.

6. ClickUp feedback formulier sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-574.png ClickUp Werknemer Feedback Sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-200554929&afdeling=hr-recruiting&1gxpq76*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjkwMDU2OTguQ2p3S0NBandwYmk0QmhCeUVpd0FNQzhKbmQ0VDhaUlZCN1RYT3c2UnpqSmxXUXRJRWZIU1NxRzhrajY2ZFJkTjJHSXpEb3ZQV1E4R3l4b0NmZGtRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl_au*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Of het nu gaat om feedback van je team over het nieuwe IT-beleid of feedback van werknemers over de bedrijfscultuur, een feedbacksjabloon is verplicht om een naadloos feedbacksysteem op te bouwen.

De ClickUp werknemer feedback sjabloon stelt u in staat om feedback van werknemers te verzamelen, bij te houden en er actie op te ondernemen. Dit sjabloon helpt u:

Een gestructureerd en consistent feedbacksysteem creëren

De stemming onder werknemers bijhouden

Zorgen voor transparantie tussen werknemers en leidinggevenden

Een open platform bieden om eerlijke gesprekken aan te moedigen

Wat we leuk vonden: Het biedt handige weergaven, zoals de lijstweergave Alle respondenten, Lijstweergave Reacties en Tabelweergave Feedbackenquête werknemers, om gemakkelijk gegevens op te vragen.

💡Pro Tip: Gebruik ClickUp Automatiseringen de ClickUp Automatisering, vergelijkbaar met Slack automatiseringen, automatiseert het verzenden van feedbackenquêtes naar werknemers via e-mail, online enquêteplatforms of één-op-één vergaderingen.

Automatische workflows instellen met ClickUp Automations

7. ClickUp sjabloon voor wekelijkse rapportage

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Weekly-Report-Template.png ClickUp sjabloon voor wekelijkse rapportage https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-200620643&department=operations&\_gl=1\*2arc7n\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjkwMDU2OTguQ2p3S0NBandwYmk0QmhCeUVpd0FNQzhKbmQ0VDhaUlZCN1RYT3c2UnpqSmxXUXRJRWZIU1NxRzhrajY2ZFJkTjJHSXpEb3ZQV1E4R3l4b0NmZGtRQXZEX0J3Q..\*\_gcl_au*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Een van de beste manieren om een project op tijd op te leveren is om Sprints bij te houden en iedereen op één lijn te houden over de voortgang. En ClickUp's sjabloon voor wekelijkse rapportage kan u helpen de voortgang van uw Sprint doel nauwkeurig bij te houden.

Zo kunt u technische mijlpalen markeren, gebruikersverhalen markeren als Voltooid/in uitvoering, updates van de toewijzing van middelen controleren en zichtbaarheid krijgen in de ontwikkeling van het project.

Met dit sjabloon kun je:

De voortgang ten opzichte van doelen bijhouden

Gegevens uit meerdere databronnen verzamelen

Updates communiceren tussen teams

Zichtbaarheid krijgen in prestaties

Potentiële wegversperringen identificeren

Teamleden helpen om gefocust te blijven op het grotere geheel

Wat we leuk vonden: Dit sjabloon biedt een weergave van het Weekly Board (weekbord) waar je al je wekelijkse taken georganiseerd kunt zien met labels voor de status, zodat je ze gemakkelijk kunt begrijpen.

💡Pro Tip: Wanneer het rapport klaar is, analyseert u de gegevens met behulp van ClickUp Dashboards . Dit helpt u verbeterpunten te identificeren en op koers te blijven.

Prestatie-indicatoren in de tijd volgen met ClickUp Dashboards

8. Sjabloon voor dagelijkse stand-up vergadering

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/Daily-Standup-Meeting-Template.png Plan uw dagelijkse vergaderingen op de juiste manier met ClickUp's sjabloon voor dagelijkse vergaderingen https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-206515719&department=marketing&\_gl=1*1fu4m58*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjkwMDU2OTguQ2p3S0NBandwYmk0QmhCeUVpd0FNQzhKbmQ0VDhaUlZCN1RYT3c2UnpqSmxXUXRJRWZIU1NxRzhrajY2ZFJkTjJHSXpEb3ZQV1E4R3l4b0NmZGtRQXZEX0J3Q..\*\_gcl_au*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Dagelijkse stand-ups zijn essentieel, maar ze zijn niet gemakkelijk te abonneren. Dit is waar ClickUp's sjabloon voor dagelijkse stand-up vergaderingen speelt een belangrijke rol.

Met dit sjabloon kunt u:

Aantekeningen, abonnementen en voortgang bijhouden

Checklists maken voor elke teamgenoot zodat ze geen enkele Taak overslaan

Real-time updates op één plek verzamelen zodat iedereen op de hoogte blijft

Zorgen voor snellere en beter geïnformeerde besluitvorming

Problemen sneller oplossen

💡Pro Tip: Hefboomwerking ClickUp Brein om aantekeningen en samenvattingen van vergaderingen te maken, zodat u na uw dagelijkse stand-ups aan de slag kunt met taken zonder tijd te verspillen aan het voorbereiden van samenvattingen van vergaderingen.

Dit is de laatste van onze gratis ClickUp sjablonen en daarmee zijn we aan het einde gekomen van onze lijst met sjablonen. Maar, vergelijken ClickUp vs. Slack kunnen we zeggen dat ClickUp sjablonen veel meer te bieden hebben, van aangepaste weergaven en statussen tot automatisering en functies voor samenwerking in realtime.

En het beste is dat we nog niet Klaar zijn. ClickUp heeft verschillende communicatiefuncties die het superieur maken aan Slack, omdat het realtime communicatie combineert met functies voor productiviteit.

ClickUp vs. Slack: Een snel overzicht

Hier vindt u meer informatie over de functies van ClickUp die het tot een van de beste maken Slack concurrenten 👇

ClickUp chatten

De gloednieuwe ClickUp chatten draait helemaal om real-time communicatie. Net als Slack kun je het gebruiken om meerdere kanalen voor projecten te maken en teams van verschillende afdelingen samen te brengen om in realtime samen te werken. Maar de kick hier is dat je chats en projectmanagement op hetzelfde platform plaatsvinden.

Dat klopt. Je hoeft niet meer te wisselen tussen tools!

Bovendien heb je toegang tot AI binnen de chat en krijg je AI-gesuggereerde antwoorden, samengevatte threads, automatisch aangemaakte taken en meer.

teams verbonden houden, toegang krijgen tot AI en berichten omzetten in taken met ClickUp Chat_

Wanneer u onmiddellijk actie wilt ondernemen op een Taak, gebruikt u ClickUp Commentaar toewijzen en Vermeldingen . Met behulp van ClickUp's opmerkingen en @mentions kunt u iemands aandacht trekken en specifieke actiepunten toewijzen, zodat u te allen tijde verantwoording kunt afleggen.

Assign action items to teammates using ClickUp Assign Comments and @Mentions

ClickUp Clips

Maak een einde aan de verwarring die wordt veroorzaakt door talloze berichten en threads met ClickUp clips . Met deze ClickUp functie kunt u schermen opnemen en de video delen voor duidelijke uitleg. U kunt de clips ook transcriberen met AI, inclusief fragmenten en tijdstempels.

Het beste deel? De transcriptie is doorzoekbaar en wordt weergegeven bij alle zoekopdrachten die u uitvoert via ClickUp's Connected Search.

Capture schermen en leg ideeën en werkstromen uit met ClickUp Clips

ClickUp Herinneringen

Net als Slack herinneringen kunt u het volgende instellen ClickUp Herinneringen voor alle data, vergaderingen en taken. Voeg deze van overal in ClickUp toe en voeg bijlagen of terugkerende schema's toe. U kunt ook herinneringen van Taken en opmerkingen maken, zodat uw team weet waar het op moet volgen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image20-2.png Blijf op de hoogte van uw taken in ClickUp Herinneringen /$$$img/

blijf op de hoogte van uw taken met ClickUp Reminders_

ClickUp Vergaderingen

Beheer al uw vergaderingen, van dagelijkse stand-ups tot wekelijkse synchronisaties, kick-offs van projecten en discussies over functies met ClickUp vergaderingen . Gebruik het om aantekeningen te maken, agenda's te beheren en items voor actie toe te wijzen op één plaats.

ClickUp Kalender

Houd vergaderingen bij, visualiseer werk, plan taken en beheer tijdlijnen voor projecten met ClickUp's kalenderweergave. Dit informeert uw teamgenoten over project abonnementen, aankomende deadlines en tijdlijnen voor taken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image6-9-1400x873.png Werk visualiseren en taken plannen/herplannen in ClickUp-kalender /%img/

werk visualiseren en taken plannen/herplannen met ClickUp Calendar_

Naast deze geweldige functies biedt ClickUp 1000+ native integraties. Je kunt de tool verbinden met je favoriete apps, waaronder Slack. ClickUp integreren met Slack zal u helpen ClickUp-taaken te beheren zonder de discussies te verlaten.

Met deze integratie kunt u:

ClickUp-taak aanmaken vanuit je Slack feed

Taakkoppelingen in Slack openen met alle details en context zodat u erop kunt reageren

Deadlines, statussen en prioriteiten beheren vanuit Slack-kanalen

Taken en opmerkingen maken vanuit berichten

Ontvang notificaties over taken op Slack

Optimaliseer uw werkstromen met ClickUp

Slack sjablonen zijn geweldig voor het automatiseren van je workflows. Maar je kunt hun beperkte functie niet ontkennen. U kunt er geen aangepaste workflows mee bouwen en ze spelen een ondersteunende rol bij het bouwen van projectmanagement workflows.

Hier ontstaat de behoefte aan een alles-in-één productiviteitsplatform zoals ClickUp.

Met ClickUp krijgt u gratis sjablonen die super eenvoudig te gebruiken zijn en alle soorten workflows ondersteunen - van vergaderingen tot het bijhouden van functieverzoeken - en een brede set krachtige functies voor projectmanagement.

Dus, als je tijd wilt besparen bij het wisselen tussen apps en een naadloos ontwikkelingsproces wilt opbouwen, meld u dan vandaag nog aan voor ClickUp !