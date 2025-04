Vereenvoudig uw auditproces: Top sjablonen voor auditplannen voor 2025

Elk bedrijf moet tegenwoordig voldoen aan bepaalde voorschriften en nalevingsvereisten om duurzaam te kunnen groeien. Daarom voeren bedrijven regelmatig audits uit om consistentie te garanderen en verantwoording af te leggen.

Audits zijn onlosmakelijk verbonden met elk bedrijf, maar vereisen een nauwkeurig opgesteld audit abonnement om een gestructureerd pad uit te stippelen, dat alles omvat van audit procedures tot tijdlijnen en rapportage.

Voor auditteams en professionals in verschillende sectoren bieden betrouwbare sjablonen voor auditplannen een basis om het werk te begeleiden, onzekerheid te verminderen en elke stap doelgericht te houden.

Een sjabloon voor een auditplan is ontworpen met de praktische behoeften van auditors in gedachten. Het is een kant-en-klare structuur die informatie organiseert, doelen verduidelijkt en fouten helpt voorkomen.

In dit artikel worden verschillende soorten sjablonen voor auditplannen besproken om te voldoen aan uiteenlopende auditbehoeften. Laten we aan de slag gaan!

**Wat zijn sjablonen voor auditplannen?

Een sjabloon voor een auditplan is een vooraf ontworpen overzicht dat het auditprogramma organiseert en begeleidt. Zie ze als een blauwdruk voor je audit, die je een duidelijke structuur geeft om te volgen.

Ze omvatten essentiële gebieden zoals de auditdoelstellingen, de reikwijdte van wat moet worden beoordeeld, de procedures die je zult volgen en tijdlijnen voor elke fase. Deze sjablonen werken voor zowel interne als externe auditors.

Waarom zou je een sjabloon voor een auditplan gebruiken? Nou, het helpt je tijd te besparen door je een startpunt te geven. Zo hoef je niet elke keer opnieuw een audit abonnement op te stellen.

Daarnaast zorgt het ervoor dat je alles wat nodig is onderweg meeneemt, van risico's tot documentatie.

Andere voordelen zijn:

Verbeterde verantwoording

Betere naleving van industriestandaarden en regelgeving

Verbeterd beheer van risico's en risicobeperking

Of u nu werkt aan een IT-compliance audit financiële audit, naleving van projecten of interne evaluatie, een sjabloon voor een auditplan helpt je om gefocust en georganiseerd te blijven.

Lees meer: Blijf op de top van uw compliance met de 10 beste tools voor compliancebeheer .

What Makes a Good Audit Plan Template?

Hier zijn een aantal dingen waar je op moet letten bij het selecteren van een goed sjabloon voor een auditplan:

Flexibiliteit: Een efficiënt sjabloon past zich aan de specifieke behoeften van uw organisatie aan. Het moet naadloos aansluiten bij de regelgeving en het interne beleid van de sector

Een efficiënt sjabloon past zich aan de specifieke behoeften van uw organisatie aan. Het moet naadloos aansluiten bij de regelgeving en het interne beleid van de sector Extra rapportage: Een goed sjabloon moet goed werken met andere relevante documenten. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om het volgende op te nemensjablonen voor incidentenrapporten om problemen bij te houden die tijdens de audit naar voren komen

Een goed sjabloon moet goed werken met andere relevante documenten. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om het volgende op te nemensjablonen voor incidentenrapporten om problemen bij te houden die tijdens de audit naar voren komen Doelstellingen en reikwijdte: Het sjabloon moet duidelijke doelen bevatten die uitleggen wat de audit wil bereiken en definiëren welke gebieden, afdelingen of processen tijdens de audit worden beoordeeld

Het sjabloon moet duidelijke doelen bevatten die uitleggen wat de audit wil bereiken en definiëren welke gebieden, afdelingen of processen tijdens de audit worden beoordeeld Tijdlijn en mijlpalen: Bij audits is tijdlijn alles. De beste sjablonen splitsen taken op met tijdlijnen en mijlpalen, zodat je de voortgang van begin tot eind kunt bijhouden.

Bij audits is tijdlijn alles. De beste sjablonen splitsen taken op met tijdlijnen en mijlpalen, zodat je de voortgang van begin tot eind kunt bijhouden. Het toewijzen van verantwoordelijkheden: Ga op zoek naar sjablonen die je helpen te bepalen wie verantwoordelijk is voor de verschillende auditactiviteiten, inclusief de auditors en andere betrokken leden van het team

Ga op zoek naar sjablonen die je helpen te bepalen wie verantwoordelijk is voor de verschillende auditactiviteiten, inclusief de auditors en andere betrokken leden van het team Documentatie: Het sjabloon moet ook een sectie bevatten voor het bijhouden van bevindingen, bewijs en ondersteunende documenten tijdens het auditproces

Het sjabloon moet ook een sectie bevatten voor het bijhouden van bevindingen, bewijs en ondersteunende documenten tijdens het auditproces Rapportage: Zoek naar sjablonen die gedetailleerd beschrijven hoe de resultaten van de audit worden gepresenteerd, inclusief formats en verdelingsmethoden

Meer lezen: 10 beste sjablonen voor projectbeheer om te gebruiken

10 Beste sjablonen voor auditplannen

Hoewel audits verplicht zijn voor alle bedrijven, zijn niet alle sjablonen voor auditplannen hetzelfde!

Maar maak je geen zorgen: wij hebben het werk voor je gedaan. Hier zijn de 10 beste sjablonen voor auditplannen die voldoen aan al je auditbehoeften, ongeacht de bedrijfstak waarin je actief bent.

1. ClickUp Audit Plan Sjabloon

Audit Plan

De Sjabloon voor auditplan door ClickUp dient als een blauwdruk voor het organiseren van elk onderdeel van uw audit. Het brengt in kaart wat er gedaan moet worden, wanneer en door wie, zodat u niet halverwege in de war raakt.

Het helpt je snel een uitgebreid audit abonnement te maken, je documenten te organiseren en gemakkelijk risicogebieden te identificeren bij het uitvoeren van compliance audits.

Het sjabloon voor het auditplan begint met de doelstellingen - wat je hoopt te bereiken - en duikt dan in de reikwijdte, waar je precies bepaalt welke gebieden of processen je gaat auditen.

Bovendien kun je alles opdelen in beheersbare taken en de planning, uitvoering en voltooiing ervan bijhouden.

Met dit sjabloon heb je een grondig, goed gedocumenteerd dossier van alle auditprocedures, zodat je je zonder zorgen kunt richten op gebieden met een hoge prioriteit.

Ideaal voor: Teams die hun audits gestructureerd willen aanpakken.

💡 Pro Tip: Gebruik de weergave Kalender om het sjabloon te openen en te controleren wat er nog gedaan moet worden en binnen welke tijdlijn. Dit zorgt ervoor dat u niets vergeet en al uw deadlines haalt. 📆

2. ClickUp Audit Programma sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Audit-Program-Template.jpg ClickUp auditprogramma sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-182201153&department=pmo&\_gl=1*1gn82f4*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Een meer geavanceerde versie van het vorige sjabloon, de Sjabloon voor auditprogramma door ClickUp, is perfect voor de instelling van een gedetailleerd, stap-voor-stap proces voor uw audit.

Het helpt u niet alleen bij het maken van een uitgebreid audit abonnement, maar begeleidt u ook bij elke Taak, inclusief het ontwikkelen van een tijdlijn, het identificeren van risico's en het rapporteren van uw bevindingen. Dit maakt het navigeren door het auditproces eenvoudiger en overzichtelijker.

Het sjabloon voor het auditplan is flexibel genoeg voor verschillende soorten audits, zodat je het eenvoudig kunt aanpassen aan je bedrijfstak of aandachtsgebied. Dus of je nu een nalevingscontrole of een financiële audit uitvoert, dit sjabloon zorgt ervoor dat alles vlekkeloos verloopt.

Zie deze sjabloon als een alles-in-één gids om een audit van begin tot eind soepel te laten verlopen. Als alles in kaart is gebracht, heb je een duidelijk beeld van waar je je in het proces bevindt, wat er nu moet gebeuren en mogelijke wegversperringen.

Ideaal voor: Teams die stap voor stap auditprocessen plannen.

Pro Tip: Verdeel het auditprogramma in afzonderlijke Taken en wijs teamleden specifieke verantwoordelijkheden toe. Deel dit sjabloon met je teamleden zodat iedereen vanaf de eerste dag precies weet wat hij of zij moet doen.

3. ClickUp sjabloon voor auditbeleid

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/audit-policy.png ClickUp auditbeleid https://app.clickup.com/signup?sjabloon=kkmvq-6076008&department=operations&\_gl=1*1bw5dlu*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Auditbeleid is het geheim van succesvolle audits. Ze bieden een kader om ervoor te zorgen dat audits efficiënt en uitgebreid worden uitgevoerd, zonder dat er sprake is van niet-naleving.

Het opstellen van het auditbeleidsdocument is echter tijdrovend. Sjabloon voor auditbeleid van ClickUp neemt u het werk uit handen door ervoor te zorgen dat u een uitgebreid beleid krijgt dat al uw behoeften dekt.

Het is de bron bij uitstek voor het opstellen van duidelijke richtlijnen en procedures voor auditprocessen. Hiermee kunt u kernprincipes, doelstellingen en normen vastleggen en alles op één centrale plek bewaren zodat alle relevante mensen er gemakkelijk bij kunnen.

Het sjabloon vereenvoudigt ook de communicatie tussen belanghebbenden en helpt bij het genereren van rapportages voor nalevingsbeheer.

De sjabloon bevat secties over auteurs, datum, samenvatting, doel, reikwijdte en doelstellingen van de audit. Bovendien zorgt het Audit Policy Disclaimer gedeelte ervoor dat je auditor het beleid heeft gelezen en begrepen voordat hij officieel aan het werk gaat.

Ideaal voor: Organisaties die hun auditbeleid en -normen willen definiëren.

💡 Pro Tip: Herzie en actualiseer regelmatig uw auditbeleid om belangrijke wijzigingen in regelgeving of interne praktijken weer te geven. Zo blijft alles relevant en effectief voor je team.

4. ClickUp Documenten voor Business Audit

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-376.png ClickUp Doc. sjabloon voor business audit https://app.clickup.com/signup?sjabloon=kkmvq-6076140&department=operations&\_gl=1*10ncczc*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het beheren van een bedrijfsaudit voelt vaak overweldigend, maar ClickUp's document sjabloon voor een business audit maakt het een fluitje van een cent. Dit volledig aanpasbare en beginnersvriendelijke sjabloon leidt u door het auditen en zorgt ervoor dat u alle basiselementen behandelt.

Met dit sjabloon voor auditplannen wordt het identificeren en documenteren van potentiële risico's een fluitje van een cent en is het bijhouden van essentiële elementen zoals auditbevindingen en rapportages een fluitje van een cent.

Het gedeelte Auditbevindingen van het sjabloon bevat ook een vooraf gemaakte tabel waarin je de items kunt opnemen die je gaat controleren, zodat het gemakkelijk is om georganiseerd te blijven.

Dankzij de duidelijke structuur voor het documenteren van bewijsmateriaal en observaties kun je gemakkelijk verwijzen naar belangrijke informatie.

En wat is er nog meer? Het is perfect als je bestaande processen wilt analyseren en verbeteren. Zodra je de verbeterpunten hebt geïdentificeerd, gebruik je sjablonen voor procesverbetering om ze te documenteren en te implementeren.

Ideaal voor: Kleine tot middelgrote bedrijven die een flexibel document nodig hebben voor uitgebreide audits.

Meer informatie: Meer informatie over het gebruik van controlelogboeken voor betere naleving.

5. ClickUp sjabloon voor bedrijfscontroles

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Corporate-Audits.png Sjabloon voor bedrijfscontroles https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-8425679&afdeling=financiën-accounting&{dt360x*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als je ooit de fijne kneepjes van een bedrijfsaudit hebt doorgenomen, weet je hoeveel details je tegelijkertijd moet beheren. De Sjabloon voor bedrijfsaudits van ClickUp vereenvoudigt dat proces, waardoor het voor bedrijven gemakkelijk wordt om aan de regels te blijven voldoen en alles transparant te houden.

Met dit sjabloon houdt u alle noodzakelijke elementen van uw audit bij, van het eerste abonnement tot de uiteindelijke rapportage. De vier aangepaste weergaven versnellen uw auditproces en zorgen voor nauwkeurigheid en kwaliteit.

Voeg bijvoorbeeld het auditbudget toe in de Audit Budget View, controleer de planning van de klant en plan wanneer je de volgende client interviewt met de Client Schedule View, en gebruik de vooraf gemaakte vragen voor het auditinterview om de voorbereidende gesprekken op een rijtje te zetten in de Audit Interview View.

Met de aanpasbare functies kunt u het systeem aanpassen aan de behoeften van uw sector, zodat u altijd voldoet aan de wettelijke vereisten.

Ideaal voor: Grotere organisaties die complexe bedrijfscontroles beheren.

💡 Pro Tip: Gebruik de lijstweergave om uw controletaken onder te verdelen in verschillende fasen, zoals selectie, planning, uitvoering, rapportage en follow-up. Stel prioriteiten in voor taken, selecteer het niveau van de auditor, voeg factureerbare uren toe en werk gewerkte uren bij.

6. ClickUp Formulier voor interne audit

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/internal-audit-form.jpg ClickUp intern audit formulier https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-200543506&department=operations&\_gl=1*ztscmq*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Efficiënte Teams, effectieve processen en solide projecten zijn de sleutels tot succesvol zakendoen. Maar hoe zorg je ervoor dat je processen op orde zijn? Het antwoord ligt in interne audit.

Het beheren van interne audits kan lastig zijn, vooral met alle details die erbij komen kijken. Dat is waar de Sjabloon voor formulier interne audit van ClickUp komt goed van pas.

Het biedt een samengevatte lijst van overwegingen bij de dagelijkse werkzaamheden. Het centraliseert audit formulieren, visualiseert KPI's (Key Performance Indicators) en houdt je team op één lijn met de doelen voor naleving.

Het sjabloon evalueert ook objectief uw interne processen en helpt u bij het identificeren van discrepanties tussen werkelijke en verwachte activiteiten en gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.

Met aangepaste weergaven zoals Aandachtspunten en Samenvatting kunt u met de sjabloon werk categoriseren en zorgen voor een soepele interne audit.

Ideaal voor: Teams die regelmatig interne audits uitvoeren.

💡 Pro Tip: Gebruik de Needs Attention lijst om de prestaties van afdelingen in de afgelopen kwartalen te controleren. Zo kunt u bepalen of uw mensen meer training nodig hebben.

7. ClickUp Procesaudit en verbeter sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image2-5.png clickUp procesaudit en sjabloon voor verbetering https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-121498319&department=operations&\_gl=1*12kuu06*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Ongeacht uw bedrijf is het voor succes van cruciaal belang om uw processen onder controle te houden. De Sjabloon voor procesaudit en procesverbetering van ClickUp is er om u te helpen uw activiteiten gemakkelijk te beoordelen en te optimaliseren.

Dit sjabloon helpt u uw huidige processen te evalueren en te bepalen wat werkt en wat een kleine upgrade kan gebruiken.

Met dit sjabloon kunt u alles doen, van het documenteren van huidige werkstromen en het identificeren van gebieden die moeten worden aangepast tot het doen van abonnementen om alles soepeler te laten verlopen!

Het biedt een Procesanalyse Lijst, een CATWOE Analyse Lijst, een Model Conception Lijst en een Change Management Lijst om je te helpen de verschillende aspecten van je audit te beheren. Voorbeeld: maak in de lijst Wijzigingsbeheer een lijst van alle taken die te maken hebben met het beheren van wijzigingen.

Ideaal voor: Teams die bestaande processen willen verbeteren en verfijnen.

💡 Pro Tip: Gebruik de CATWOE-analyselijst om de perspectieven van de belanghebbenden te controleren en ervoor te zorgen dat deze overeenkomen met de perspectieven van de business.

8. ClickUp Interne audit checklist sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Internal-Audit-Checklist-Template.jpg ClickUp Interne Audit Checklist Sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-110661833&department=operations&\_gl=1*glpuc5*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Een checklist maakt het verschil bij het uitvoeren van een interne audit. De Sjabloon voor checklist interne audit van ClickUp vereenvoudigt het proces door duidelijk aan te geven wat er gedaan moet worden, zodat niets over het hoofd wordt gezien.

Het sjabloon zorgt voor een gedetailleerd auditspoor dat nuttig is voor interne en externe beoordelingen. Het helpt ook bij het creëren en documenteren van processen zodat toekomstige audits consistent zijn.

De checklist omvat algemene vereisten, gezondheids- en veiligheidsbeleid, planning, implementatie, werking, controle en managementbeoordeling.

Je kunt de voortgang van je audits bijhouden met aangepaste statussen zoals Voltooid, Interne beoordeling, Geblokkeerd, In uitvoering en Nog te doen. Zo kun je precies zien waar elke Taak staat en wat de volgende stap is.

Gebruik aangepaste velden zoals Actieplan, Inspanningsniveau, Bewijs, Auditscore en Onderliggende oorzaak om je controletaken te categoriseren en organiseren.

Met weergaven als Kansen voor verbetering, Samenvatting en Non-conformiteit hebt u een duidelijk overzicht van uw processen, waardoor het eenvoudig wordt om zaken in gang te zetten.

Ideaal voor: Teams die de voorkeur geven aan een handige checklist voor het uitvoeren van audits.

Lees meer: Governance is niet alleen van toepassing op operationele processen, maar ook op people management. Gebruik deze 15 gratis sjablonen voor jaarlijkse functioneringsgesprekken met medewerkers om eerlijke beoordelingen te garanderen.

9. ClickUp Supplier Audit Taak sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/supplier-audit-task-1.png sjabloon voor auditplan leverancierstaak

/$$$cta/

Leveranciers zijn vaak verantwoordelijk voor een groot deel van uw zakelijke uitgaven .

En in de huidige zakelijke omgeving is het belangrijker dan ooit om ervoor te zorgen dat uw leveranciers aan uw normen voldoen. ClickUp-taak sjabloon voor leverancierscontrole helpt u dit te evalueren.

Met het sjabloon kunt u snel en gemakkelijk audittaken aanmaken. Taken zoals het uitnodigen van je teamleden en het toewijzen van taken met deadlines voor maximale efficiëntie waren nog nooit zo eenvoudig. Hiermee kunt u de auditinformatie van uw leveranciers organiseren in een gemakkelijk toegankelijk document.

Het sjabloon omvat ook alle essentiële aspecten van een leveranciersaudit, van nalevingscontroles tot kwaliteitsbeoordelingen en prestatie-evaluaties, zodat u niets over het hoofd ziet.

Ideaal voor: Bedrijven die de prestaties en naleving van leveranciers willen beoordelen.

Lees meer: Controleer en presenteer de resultaten van uw projecten met de beste gratis sjablonen voor effectrapportages .

10. ClickUp sjabloon voor leverancierscontrole

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/supplier-audit.png ClickUp sjabloon voor leveranciersaudit https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-194578001&department=operations&\1umge9e*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Een ander sjabloon om uw leverancierscontrole te beheren is ClickUp's sjabloon voor leverancierscontrole, die u helpt bij het beoordelen van leveranciersprestaties, naleving en kwaliteitsnormen.

Gebruik dit sjabloon om de prestaties te documenteren en een duidelijk inzicht te krijgen in hun sleutelprocedures. Deze informatie helpt u bij het bespreken van risico's, kansen en verbeterplannen met uw leveranciers.

Het sjabloon biedt drie maatstaven voor succes: conform, gedeeltelijk conform en niet-conform. Op basis van dit resultaat kunt u aanbevelingen toevoegen om het aanbod van leveranciers te verbeteren.

Het sjabloon bevat ook een lijst met zaken die u moet controleren. In het voorbeeld van productontwerp en -ontwikkeling vallen ook taken zoals testapparatuur en een R&D-faciliteit.

Ideaal voor: Bedrijven die naleving, kwaliteit en algemene prestaties willen documenteren voor duidelijke en consistente leveranciersevaluaties.

💡 Pro Tip: Aan het einde van uw auditproces moet u een jaarverslag maken en dit delen met uw belanghebbenden. Gebruik sjablonen voor jaarverslagen om ervoor te zorgen dat uw rapportage onberispelijk is.

Verlos de stress van audits met ClickUp

Een degelijke auditplanning is van vitaal belang om uw bedrijf op de rails te houden, of u nu interne activiteiten beheert of met leveranciers werkt. Met de juiste sjablonen kunt u georganiseerd blijven, alle cruciale details behandelen en iedereen gemakkelijk op de hoogte houden.

Van auditbeleid tot checklists voor leveranciers, elke sjabloon voor auditplannen biedt u een eenvoudige manier om uw audits te beheren en ervoor te zorgen dat er niets over het hoofd wordt gezien. Ze helpen het werk te vereenvoudigen en geven je meer vertrouwen in de resultaten.

Klaar om uw abonnement op audits te verbeteren? Bekijk ClickUp's bereik van sjablonen en zie hoe ze u helpen om van begin tot eind georganiseerd en efficiënt te blijven. Gratis aanmelden vandaag nog!