10 beste compliancebeheertools en -software in 2024

Als je zoals de meeste bedrijven bent, heb je waarschijnlijk moeite om bij te blijven met compliance-gerelateerde technieken voor procesverbetering .

Bedrijven investeren tegenwoordig steeds meer in compliance en risicobeheerinstrumenten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Een oplossing voor automatisering van compliance helpt inefficiënte processen en papierwerk te elimineren en zorgt er tegelijkertijd voor dat u op de hoogte blijft van de meest recente vereisten op het gebied van regelgeving.

Volg deze stappen om de beste softwaretools voor compliancebeheer te vinden die voldoen aan de behoeften van uw bedrijf:

Begin met een overzicht van compliance en risicobeheer in de onmiddellijke context van uw bedrijf en uw sector

Identificeer de relevante vereisten in gesprekken met alle belanghebbenden in de business

Stel ten slotte eengeoptimaliseerd proces voor risicobeperking en infrastructuur

Het goede nieuws is dat wij Klaar het zware werk voor u hebben gedaan en de beste oplossingen voor regelnaleving hebben geselecteerd waaruit u kunt kiezen.

Laten we er meteen in duiken! 🚀

Tools voor compliancemanagement helpen bedrijven om te voldoen aan interne beleidsregels, branchevereisten en wettelijke en reglementaire protocollen. Ze worden soms ook tools voor regelnaleving genoemd en helpen bedrijven bij het automatiseren van een groot aantal taken op het gebied van risicobeheer, het uitvoeren van audits en het volgen van ethische praktijken.

Door zich te houden aan industrienormen voor kwaliteitsverbetering en arbeidsbeleid kan een bedrijf zijn reputatie beschermen en risico's op niet-naleving vermijden.

Een schaalbare tool voor compliancebeheer kan de risicobeoordeling van uw bedrijf aanzienlijk verbeteren en de naleving verzekeren van risicobeheer normen.

De juiste oplossing voor compliancebeheer vinden voor uw bedrijf kan ontmoedigend zijn vanwege de vele beschikbare opties op de markt, elk met verschillende functies en voordelen.

Net als elke andere B2B software voor ondernemingen definieer uw parameters waarover niet onderhandeld kan worden om de beste oplossing voor compliancebeheer voor uw organisatie te vinden. We hebben een lijst samengesteld van must-haves in elke software voor compliancemanagement:

Compatibiliteit voor dataclassificatie: Zorg ervoor dat de gekozen tool je helpt bij de vergadering over privacy van gegevens, zoals GDPR. Dit betekent dat de tool je gegevens moet kunnen classificeren op basis van de gevoeligheid en ook de juiste veiligheidsmaatregelen moet kunnen toepassen om de gegevens te beschermen

Realtime waarschuwingen: Je wilt niet verrast worden door een compliance overtreding in het bedrijf op basis van de door jou ingestelde drempels. Een goede tool stuurt real-time rode waarschuwingen, zodat u zo snel mogelijk kunt reageren op een kritieke gebeurtenis

Integratie met uw technische stack: Een compliance software die synchroniseert met uw andere softwareplatforms maakt het gemakkelijker om al uw bedrijfsactiviteiten bij te houden

Uitputtende mogelijkheden voor rapportage: Regelgeving en compliance gaan vaak over kleine details. Zorg er daarom voor dat uw tool aangepaste sectorspecifieke rapportages kan maken over risicosituaties, naleving, werknemersactiviteiten, enz.

Slim wachtwoord- en toegangsbeheer: U wilt niet het risico lopen dat uw gevoelige compliance-gerelateerde gegevens zichtbaar zijn voor onbevoegde gebruikers. Zorg ervoor dat uw compliance management tool rolgebaseerde toegang kan bieden en ook automatisch toegang kan verwijderen voor inactieve accounts van gebruikers

Eenvoudige interface: Een gebruiksvriendelijke tool zorgt voor snellere training over compliance en een bredere acceptatie door je teams. Zoek dus een tool met een gebruiksvriendelijk ontwerp en intuïtieve functies die het compliancebeheer eenvoudig maken

Deskundige ondersteuning: Zorg ervoor dat uw software voor het beheer van naleving van regelgeving wordt geleverd met een toegankelijk en responsief ondersteuningsteam, zodat het oplossen van problemen en upgrades op het gebied van regelgeving geen probleem vormen

Nu je je evaluatieparameters bij de hand hebt, bekijk je deze lijst met tools voor compliancebeheer die het risico van niet-compliance voor je bedrijf kunnen beperken.

1. Resolver

via Resolver Resolver is een geïntegreerd platform dat verschillende compliancebeheermodules combineert, zoals risico-evaluatie, incidentafhandeling en auditprocessen. Het verzamelt alle risicogegevens en onderzoekt deze op basis van uw bedrijfscontext, zodat u potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden kunt identificeren en beperken.

Resolver onderscheidt zich door de technische ondersteuning en aangepaste installatie tijdens de cruciale implementatiefase. Bovendien deelt hun ondersteuningsteam regelmatig input om uw bedrijfsveiligheidsmaatregelen bij te werken.

Resolver beste functies

Verminder compliance vermoeidheid door het elimineren van herhaalde vragen om informatie. Het volledig geïntegreerde GRC-platform van Resolver maakt delen van gegevens en zichtbaarheid voor uw Audit, Risk en Compliance teams mogelijk

Bereid gedetailleerde documentatie, rapporten en bewijzen voor toezichthouders voor met één klik op de knop

Verkrijg bruikbare inzichten in de huidige status van compliance en potentiële risicogebieden door gebruik te maken van de analyse- en rapportagemogelijkheden van het platform

Het Resolver-platform configureren en aanpassen aan de hand van uw bedrijfsspecifieke wettelijke vereisten

In realtime samenwerken en communiceren met uw interne teams zodat iedereen in uw bedrijf samenwerkt aan compliance en wettelijke verplichtingen

Resolver limieten

Gebruikers die voor het eerst gebruik maken van het platform hebben mogelijk training nodig om te wennen aan het platform

Resolver prijzen

Neem contact op voor prijzen

Resolver beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (90+ beoordelingen)

4.4/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

2. Voorspel360

via Voorspel360 Predict360 is het vlaggenschip van 360factors. Het combineert een groot aantal compliancetools onder één SaaS-platform dat zorgt voor compliancerisico's en -controles, beleid en procedures, verplichte training van werknemers en regelgeving.

Predict360 is gespecialiseerd in preventief risicobeheer en helpt bedrijven operationele risico's eenvoudig te voorspellen en te beperken. Daarnaast automatiseert de AI-ondersteunde oplossing taken en workflows die nodig zijn voor organisatiebrede compliance via één cloudgebaseerd platform.

Predict360 beste functies

Creëer uitgebreide frameworks en vragenbanken voor uw risico-onderzoeken en inspecties

Stel compliance drempels in en krijg in real-time een waarschuwing als verdacht gedrag van gebruikers drempelcriteria overschrijdt

Maak gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en natuurlijke taalverwerking (NLP) om updates te automatiseren naar aanleiding van voortdurend veranderende vereisten op het gebied van compliance en regelgeving

Verbeter compliance training en zelfcertificering met het geïntegreerde Learning Management System (LMS) van het platform

Predict360 limieten

Het kan tijd en training kosten om het volledige potentieel en de volledige functieset van de tool te benutten

Predict360 prijzen

Contact voor

Predict360 beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

3. CMW Tracker

via CMV Tracker CMW Tracker is een low-code hulpmiddel voor compliancebeheer dat ideaal is voor niet-technische professionals. Het kan u helpen bij het automatiseren van uw bedrijfsprocessen en workflows met betrekking tot compliance en beleidsbeheer.

CMW Tracker kan bedrijfsregels instellen, documentatie veilig beheren en tussen verschillende functies communiceren om voortdurende naleving te garanderen en organisatorische risico's te verminderen.

De beste functies van CMW Tracker

Gegevens beheren en digitale documenten beheren in een gecentraliseerde ruimte

Automatisch audittrails genereren

De tool integreren met beheersoftware voor naleving van regelgeving van derden

CMW Tracker limieten

Gebruikers ervaren af en toe traagheid en bugs

CMW Tracker prijzen

Do-It-Yourself: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Schouder aan schouder: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Count On Partner: Neem contact op voor prijzen

CMW Tracker beoordelingen en reviews

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (390+ beoordelingen)

4. Risico Havik

via Risico Havik Risk Hawk biedt vooraf geconfigureerde, aanpasbare workflows om uw processen voor naleving van regelgeving te automatiseren. Met Risk Hawk kunt u risico's, incidenten, beleid, controles en audits voor naleving van regelgeving volledig afhandelen.

U kunt Risk Hawk instellen als een cloud-gebaseerde of een on-premise oplossing. Gebruikers zijn dol op Risk Hawk vanwege de functie voor anonieme klokkenluiders of klokkenluiders met naam en toenaam, waardoor compliance een collectieve verantwoordelijkheid wordt van alle personen op de werkplek.

Risk Hawk's beste functies

Beheer mediarapportages op basis van effectbeoordeling

Ontvang meldingen en onderneem actie op interne en externe klachten

Zorgen voor veiligheid rond compliance gegevens en digitale documenten

Maak gebruik van de 24/7 beschikbaarheid van ondersteuning om aanpassingen te verbeteren op basis van uw veranderende bedrijfsbehoeften

Risico Hawk limieten

Gebruikers worden soms geconfronteerd met kinderziektes

Beperkte mogelijkheid om het risicoregister aan te passen

Risk Hawk prijzen

Neem contact op voor prijzen

Risk Hawk beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

5. HIPAA één

via HIPAA één HIPAA of de 'Health Insurance Portability and Accountability Act' wordt gereguleerd door het Department of Health and Human Services (HSS) en gehandhaafd door het Office of Civil Rights (OCR). Organisaties in de gezondheidszorg moeten de HIPAA naleven om de privacy, veiligheid en integriteit van patiëntgegevens te waarborgen.

HIPAA One is een geautomatiseerde oplossing die u helpt uw HIPAA-risicobeoordeling snel en eenvoudig te voltooien.

Gebruikers vertrouwen HIPAA One vanwege de stapsgewijze aanpak van risicoanalyse, herstel en documentatie. Het genereert ook een uitgebreid rapport dat goed wordt ontvangen en erkend door besturen en toezichthouders.

De beste functies van HIPAA One

Vergroot de beleidskennis van werknemers over HIPAA met online cursussen

Voer een Privacy Breach Assessment uit op uw gevoelige database en neem proactieve beschermende maatregelen

Ontvang door het systeem gegenereerde beoordelingen van risico's en aanbevelingen voor herstel om uw compliance beter te onderhouden

Beheer en voeg delegatieleden toe wanneer dat nodig is. Houd ze op de hoogte met automatische herinneringen

Maak gebruik van HIPAA One's team van industrie-experts om door complexe beleidsupdates te navigeren

HIPAA One's limieten

Voor de eerste installatie is technische expertise nodig

Prijzen van HIPAA One

Neem contact op voor prijzen

HIPAA One's beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: 4.8/5 (40+ beoordelingen)

6. Ziflow

via Ziflow Ziflow is een enterprise-grade online proofing platform dat wordt geleverd met audit-ready marketing compliance en controles. Ziflow helpt bij het afdwingen van op regels gebaseerde workflows, het bijhouden van gedetailleerde activiteitenlogboeken en het mogelijk maken van veilige samenwerking voor uw bedrijf.

Ziflow is een geweldige tool om compliance-risico's met betrekking tot uw public-facing content of marketingmateriaal te elimineren. Het wordt vooral gebruikt door marketingteams en creatieve bureaus om hun businesses en clients te beschermen.

Ziflow beste functies

Aangepaste en geautomatiseerde goedkeuringsprocessen voor creatieve beoordelingen beheren

Controleer de toegang tot vertrouwelijke en gevoelige projecten

Zorg ervoor dat je verantwoordelijk bent voor creatieve feedback met de checklists en e-handtekeningen van Ziflow

Compliance effectief bijhouden met gedetailleerde activiteitenlogboeken

Ziflow limieten

Er zijn instances geweest van langere laadtijden voor proefdrukken

Ziflow prijzen

Gratis

Standaard: $249/maand voor 15 gebruikers

$249/maand voor 15 gebruikers Pro: $399/maand voor 20 gebruikers

$399/maand voor 20 gebruikers Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Ziflow beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (900+ beoordelingen)

4.5/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (380+ beoordelingen)

7. Donesafe

via Donesafe Donesafe is een cloud-gebaseerd platform dat moderne bedrijven helpt te ontsporen door vergadering met compliance verplichtingen. Met Donesafe kunt u uw risico-, overheids-, veiligheids- en werkplekregelgeving proactief controleren en naleven - alles onder één dak.

Donesafe staat vooral bekend om zijn end-to-end geïntegreerde raamwerk dat kan helpen bij het overzien van uw hele cyclus van risicomanagement. U kunt automatisch ruim van tevoren risico's identificeren, processen formuleren, controles uitvoeren en controlebibliotheken gebruiken.

Donesafe beste functies

Risico's vastleggen door real-time gegevens uit meerdere databronnen te verzamelen

Systematisch en tijdig audits, checklists en inspecties uitvoeren

Risicoregisters bijhouden en beheren door oorzaken, gevolgen en controles bij te houden ten opzichte van compliance processen en KRI's (Key Risk Indicators)

Maak regelmatig de balans op en identificeer mogelijkheden om uw complianceprocessen te verbeteren

Donesafe limieten

Eerste installatie en training vergen tijd

Gebruikers hebben incidentele bugs gerapporteerd

Donesafe prijzen

Neem contact op voor prijzen

Donesafe beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

4.7/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

8. Libryo

via Libryo Het Libryo-platform bestaat uit een Software as a Service (SaaS)-ecosysteem, inclusief softwaretoepassingen, content, professionele services en software-integraties van derden. Het is gebouwd op een wereldwijde API-gestuurde dataset van regelgevende gegevens.

Libryo vereenvoudigt uw toegang tot en inzicht in alle soorten wetgeving. Het identificeert waar u aan moet voldoen op basis van uw fase en locatie van uw bedrijf, en helpt u de stappen te nemen om volledig compliant te worden.

Libryo beste functies

Vertaal en distilleer complexe juridische problemen voor uw teams wereldwijd met behulp van de meertalige functie

Blijf up-to-date met notificaties over nieuwe regelgeving

Maak gebruik van Libryo's locatie-specifieke juridische bijhouden om aan lokaal beleid en nalevingsvereisten te voldoen

Vraag advies aan juridische experts van Libryo of chat live met het ondersteuningsteam

Libryo limieten

De gebruikersinterface is enigszins complex en navigatie kan lastig zijn

Libryo prijzen

Neem contact op voor prijzen

Libryo beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

9. Netwrix

via Netwrix Netwrix is een compliance en audit management oplossing die uw auditors tevreden zal houden!

Netwrix beweert dat het de voorbereidingstijd voor audits met wel 85% verkort door het doorzoeken van spreadsheets, het samenstellen van rapporten en het verzamelen van logboeken voor interne en externe audits overbodig te maken.

Netwrix gaat verder dan alleen compliance met zijn end-to-end oplossing voor veiligheid. De tool kan u helpen het risico op datalekken te verminderen en uw gevoelige informatie te beschermen tegen compromittering.

Netwrix beste functies

Zorg ervoor dat uw IT-systemen veilig blijven met behulp van Netwrix Change Tracker

Identificeer en verminder potentiële risico's voor uw gevoelige gegevens door gebruik te maken van de StealthAUDIT oplossing

Detecteer ongewoon gedrag boven vooraf ingestelde drempelniveaus via het real-time waarschuwingssysteem

Automatiseer werkstromen om uw teams te ontlasten van repetitieve taken

Netwrix limieten

Aanpassingsmogelijkheden zijn relatief beperkt

Rapportage filters kunnen verwarrend zijn

Netwrix prijzen

Neem contact op voor prijzen

Netwrix beoordelingen en reviews

G2: 4.4 / 5 (20+ beoordelingen)

4.4 / 5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (140+ beoordelingen)

10. Filestage

via Bestandslocatie Filestage is een uitgebreid platform voor het beoordelen en goedkeuren van content. Met Filestage kunt u aangepaste workflows en reviewersgroepen instellen om uw cycli voor het goedkeuren van content aanzienlijk te versnellen.

Filestage garandeert de naleving van de FCA-regelgeving en helpt uw marketingteams om hun promoties en campagnes met vertrouwen te publiceren.

Filestage beste functies

Bevrijd teams van chaotische reviewprocessen met automatische commentaar-, tag- en notificatiesystemen

Gebruik kant-en-klare sjablonen om nieuwe projecten en beoordelingsprocessen te versnellen

Gecentraliseerde en geautomatiseerde workflows bouwen voor beoordelingen en goedkeuringen

Integreer met uw andere projectmanagement tools om alle taken holistisch te beheren

Filestage beperkingen

Gebruikers ervaren af en toe bugs

Prijzen van Filestage

Gratis

Basis: $59/maand

$59/maand Professioneel: $299/maand

$299/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Filestage beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (230+ beoordelingen)

4.6/5 (230+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

Compliance en risicobeheer zijn essentieel voor elk bedrijf, maar kunnen ook uitdagend en duur zijn.

Daarom hebt u ClickUp nodig, een platform voor projectmanagement dat een meer holistische set functies met AI biedt om uw workflows voor risico- en nalevingsbeheer te vereenvoudigen, de samenwerking tussen verschillende functies te verbeteren en de productiviteit van uw teams te verhogen.

ClickUp

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform waarmee u al uw projecten kunt creëren en beheren projecten beheren inclusief die voor risico- en nalevingsbeheer.

Met ClickUp-taak kunt u routinetaken automatiseren, essentiële activiteiten prioriteren, uw voortgang bijhouden en realtime rapporten genereren - allemaal essentiële ingrediënten voor een succesvol risicobeheerproces.

Risicobeheer met ClickUp

ClickUp kan worden gebruikt als een effectieve tool voor risicobeheer om al het werk en alle projecten met betrekking tot een organisatie of team te beheren. U kunt uw risicomanagementworkflows aanpassen met behulp van de ClickUp Projectmanagement oplossing .

De beste abonnementen voor risicobeheer worden opgesteld in samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden. Met ClickUp Whiteboard kunt u uw voorgestelde risicobeperkingsproces met uw team visualiseren en offline of in realtime om hun inbreng en commentaar vragen.

Brainstorm en werk samen met behulp van ClickUp Whiteboard om tot een risicomanagement abonnement te komen dat het beste past bij de behoeften van uw organisatie

Als uw risicomanagement abonnement er eenmaal is, kunt u het implementeren met behulp van ClickUp-taak . U kunt uw risicobeperkende abonnement opdelen in kleinere Taken en deze toewijzen aan de verantwoordelijke middelen. U kunt ook de voortgang van uw team voor elke deliverable controleren aan de hand van ingestelde tijdlijnen.

blijf op de hoogte van de voortgang van uw risicobeperkende abonnement met ClickUp Taken_

Vermijd operationele risico's door uw risicobeheerplan in realtime bij te houden met ClickUp Dashboard . U kunt ook automatische herinneringen en real-time tags instellen om uw teamleden op de hoogte te houden.

volg taken met betrekking tot risicobeheer in realtime met de ClickUp-taakweergave_

Maak u geen zorgen over de veiligheid van uw gegevens.

ClickUp is ISO-gecertificeerd, voldoet aan SOC 2 en PCI, en biedt end-to-end gegevenscodering met AES-256-codering.

Een waterdicht risicobeheerproces implementeren kan moeilijk zijn. Om u tijd te besparen en op weg te helpen, hebben we een gedetailleerd ClickUp sjabloon voor risicobeheer dat kan helpen. U kunt ook deze gedetailleerde ClickUp Naleving Project Abonnement voor ideeën

We zijn er zeker van dat deze uw risico- en compliancebeheerprocessen aanzienlijk zullen verbeteren.

ClickUp beste functies

Deel veilig interne beleidsregels, voorschriften, nalevingsvereisten en governance-gerelateerde informatie met uw teams

De projectmanagementmogelijkheden van ClickUp gebruiken om rollen en verantwoordelijkheden toe te wijzen, tijdlijnen in te stellen en de voortgang van uw risicomanagement abonnement te bewaken

Implementeer automatische waarschuwingen en herinneringen om uw team op de hoogte te houden en op koers te houden met hun risicomanagement deliverables

Een regelmatige beoordelingskalender opstellen en de voortgang van de abonnementen bespreken met realtime rapportage met behulp vanClickUp Weergaven ClickUp beperkingen

Nieuwe gebruikers hebben misschien tijd nodig om te wennen aan de vele functies die ClickUp biedt

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met Verkoop

Neem contact op met Verkoop ClickUp AI is beschikbaar bij alle betaalde abonnementen voor $5 per werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.200+ beoordelingen)

4.7/5 (9.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.900+ beoordelingen)

Houd volledige controle over uw nalevingseisen

Als het op naleving van de regelgeving aankomt, is er geen ruimte voor fouten.

Gestroomlijnd compliancebeheer is van cruciaal belang om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen en een ethische werkcultuur te bevorderen.

Het is onmogelijk om bij te blijven met de steeds veranderende sectorspecifieke beleidsregels en voorschriften, waardoor tools voor compliancebeheer een essentieel onderdeel vormen van de technologiestapel van een modern bedrijf.

Zorg ervoor dat u de beste tools kiest om uw regelnalevingsprocessen te beheren en te verbeteren. ClickUp is een alles-in-één tool die u helpt met elk aspect van uw werk en tegelijkertijd uw capaciteiten op het gebied van risicobeheer versterkt. Meld u vandaag nog aan voor uw gratis ClickUp account!