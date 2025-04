15 Beste uitlegvideosoftware voor 2025

Heb je ooit geprobeerd een complex idee uit te leggen in een vergadering, maar werd je met een lege blik aangekeken?

Dat hebben we allemaal wel eens meegemaakt. Sommige concepten zijn te ingewikkeld om verbaal uit te leggen. Ze hebben nodig visuals.

Leuk weetje: Kijkers onthouden

95% van de informatie

uit een video, maar slechts 10% als ze dezelfde content als tekst lezen.

Ergo, explainer video's. Een goede uitlegvideo verandert zelfs de meest ingewikkelde onderwerpen in makkelijk te begrijpen content.

Het mooiste is dat je geen expert hoeft te zijn op het gebied van bewerking van video's om uitlegvideo's van hoge kwaliteit te maken. Gebruik gewoon professionele software voor bewerking van video's! Er is zo'n uitgebreide selectie beschikbaar dat je keuze te over is.

In dit artikel deel ik mijn favorieten voor softwareprogramma's die ik persoonlijk heb gebruikt en getest om uitstekende video's te maken. Laten we beginnen met te begrijpen wat je moet zoeken in de beste software voor explainer video's.

Wat moet je zoeken in software voor uitlegvideo's?

De beste software om uitlegvideo's te maken vereenvoudigt het aanmaken en bewerken van video's en zorgt voor professioneel ogende video's zonder gedoe.

Dit zijn mijn must-haves:

Aanpasbare elementen: Zoek naar flexibiliteit in animaties, lettertypes en overgangen

Zoek naar flexibiliteit in animaties, lettertypes en overgangen Varieer in stijlen: Vermijd dat je publiek verveeld raakt door video's die er allemaal hetzelfde uitzien. Kies software met verschillende formats voor video's, zoals geanimeerde video's, whiteboard video's of live uitlegvideo's

Vermijd dat je publiek verveeld raakt door video's die er allemaal hetzelfde uitzien. Kies software met verschillende formats voor video's, zoals geanimeerde video's, whiteboard video's of live uitlegvideo's Realtime bewerkingen: Dit is belangrijk voor uitlegvideo's die door meerdere leden van een team worden gemaakt. Ze moeten allemaal updates kunnen maken en direct feedback kunnen geven binnen het platform voor bewerking van video's

Dit is belangrijk voor uitlegvideo's die door meerdere leden van een team worden gemaakt. Ze moeten allemaal updates kunnen maken en direct feedback kunnen geven binnen het platform voor bewerking van video's Pre-made sjablonen: Sjablonen en stockvideo's helpen tijd besparen, vooral voor beginners

Sjablonen en stockvideo's helpen tijd besparen, vooral voor beginners Eenvoudige gebruikersinterface: Je zou niet eens een handleiding nodig moeten hebben om te beginnen!

Je zou niet eens een handleiding nodig moeten hebben om te beginnen! Gebruiksgemak: Verspil geen uren aan ingewikkelde interfaces. Zoek intuïtieve editors met slepen en neerzetten die minimale training vereisen

Dit is mijn lijst van de 15 beste explainer video software, met hun opvallende functies, prijzen en mogelijke limieten.

De 15 beste software voor uitlegvideo's

Deze lijst helpt je de juiste tool te vinden die bij jouw specifieke wensen past

video productie

doelen.

Laten we beginnen.

1. ClickUp (het beste voor het maken en transcriberen van uitlegvideo's)

ClickUp is een krachtig hulpmiddel voor het maken en transcriberen van video's met uitleg. Het biedt een veelzijdig pakket functies die het aanmaken van video's vereenvoudigen.

Bijvoorbeeld,

ClickUp clips

hiermee kunt u moeiteloos videoclips van hoge kwaliteit rechtstreeks binnen het ClickUp platform opnemen voor uw uitlegvideo. Het combineert delen van schermen, gesproken commentaar en visuele communicatie binnen één tool.

En na de opname,

ClickUp's AI assistent

kan uw video automatisch transcriberen, zodat u sleutelinzichten kunt extraheren en vervolgacties gemakkelijker kunt maken.

Gebruik ClickUp Clips om schermopnamen op hapklare grootte te maken voor uw uitlegvideo's

Hier volgen enkele sleutel functies en voordelen van ClickUp Clips:

Eenvoudige opname: Start de opname van uw scherm, audio of beide met slechts een paar klikken

Start de opname van uw scherm, audio of beide met slechts een paar klikken Aanpasbare opname-instellingen: Pas het opnamegebied, de framesnelheid en andere instellingen aan uw behoeften aan

Pas het opnamegebied, de framesnelheid en andere instellingen aan uw behoeften aan Annotaties en tekeningen: Voeg annotaties, pijlen en andere visuele elementen toe aan uw opnames om sleutelpunten te markeren of extra context te bieden

Voeg annotaties, pijlen en andere visuele elementen toe aan uw opnames om sleutelpunten te markeren of extra context te bieden Directe integratie met ClickUp: Zodra u klaar bent met opnemen, wordt uw video automatisch opgeslagen in uw ClickUp-taak of project

Zodra u klaar bent met opnemen, wordt uw video automatisch opgeslagen in uw ClickUp-taak of project Samenwerking: Deel uw opnamen met teamgenoten voor feedback of beoordeling

Vervolgens maakt u eenvoudig boeiende scripts en transcripties met behulp van

ClickUp Brein

clickUp's AI assistent. Schets uw uitlegvideoscript visueel en zet het vervolgens om in een gepolijst tekstdocument via de naadloze integratie van ClickUp Brain.

Vat de aantekeningen van uw uitlegvideo's samen met ClickUp Brain

En wat is er nog meer? ClickUp's functies voor samenwerking maken real-time samenwerking mogelijk: u kunt ideeën en updates delen met teamleden tijdens het aanmaken van video's. Deze functie is vooral handig bij het maken van uitlegvideo's, omdat meerdere materiedeskundigen kunnen deelnemen aan het aanmaken van content.

Voorbeeld: gebruik @mentions in

ClickUp chatten

om in realtime met uw team te communiceren en feedback te ontvangen over de uitlegvideo.

ClickUp beste functies

Houd de voortgang van uw projecten voor het aanmaken van uitleganimaties bij met de Kanban-borden en kalenderweergaven van ClickUp

Maak gebruik van ClickUp's functies voor rapportage om de voortgang te meten en verbeterpunten te identificeren

Versnel uw proces voor het aanmaken van video's met AI voor het bedenken van ideeën, het maken van scripts, het transcriberen van video's en het genereren van uittreksels met tijdstempels

Deel video's met iedereen via een openbare link of een gekoppeld bestand

ClickUp verbinden met video bewerkingssoftware, stock footage bibliotheken en meer met ClickUp integraties

ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers hebben een leercurve vermeld vanwege de uitgebreide functies van ClickUp

ClickUp prijzen

Free Forever

Forever Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per werkruimte per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. InVideo (het beste voor snelle en professionele uitlegvideo's)

via

InVideo

InVideo is een veelzijdig platform dat het maken van professionele explainer video's vereenvoudigt. Met zijn intuïtieve interface en uitgebreide bibliotheek van sjablonen, middelen en aanpassingsopties, stelt InVideo gebruikers in staat om snel video's van hoge kwaliteit te produceren zonder uitgebreide technische vaardigheden.

InVideo beste functies

Snel scripts omzetten in video content met behulp van AI-gestuurde automatisering

Toegang tot miljoenen rechtenvrije afbeeldingen, videoclips en audiotracks

Werk tegelijkertijd met leden van het team om projecten te bewerken en te beoordelen

Video's maken en vertalen in meer dan 50 talen

InVideo limieten

Het is misschien niet de beste keuze voor gebruikers die diepgaande bewerkingsmogelijkheden voor video nodig hebben

Sommige gebruikers rapporteren dat sjablonen minder flexibiliteit bieden voor sterk aangepaste projecten

InVideo prijzen

Gratis

Business : $30/maand

: $30/maand Onbeperkt : $60/maand

: $60/maand InVideo AI Plus : $25/maand

: $25/maand InVideo AI Max: $60/maand

InVideo beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (150+ beoordelingen)

: 4.5/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (350+ beoordelingen)

3. Toonly (Beste voor eenvoudige uitlegvideo's met cartoons)

via

Alleen

Toonly (nu onderdeel van Voomly Cloud) is perfect voor bedrijven of makers die eenvoudige uitlegvideo's in cartoonstijl willen maken. Dankzij de eenvoudige drag-and-drop interface kunnen gebruikers leuke, boeiende video's maken zonder geavanceerde bewerkingsvaardigheden nodig te hebben.

De software biedt veel tekens en scènes, waardoor het een goede keuze is voor snelle en eenvoudige uitlegvideo's.

Toonly beste functies

Neem voice-overs op en voeg ze toe aan je video's met de ingebouwde voice-overtools

Gemakkelijk video's met meerdere scènes maken en schakelen tussen verschillende geanimeerde sequenties zonder de werkstroom van de video te onderbreken

Exporteer je video's in verschillende formaten, waaronder MP4, MOV en GIF

Toonly beperkingen

Toonly heeft geen functies voor samenwerking in teams, dus meerdere gebruikers kunnen niet tegelijkertijd aan hetzelfde project werken

Toonly prijzen

Standaard : $49/maand

: $49/maand Enterprise: $79/maand

Toonly beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 4.3/5 (30+ beoordelingen)

4. Animaker (Beste voor aangepaste explainer video's)

via

Animaker

Animaker is een veelzijdig platform en biedt een breed bereik aan functies voor het maken van boeiende explainer video's. Het biedt verschillende animatiestijlen, van whiteboard tot 2D-animaties.

Animaker zit vol sjablonen die je kunt aanpassen, wat het proces aanzienlijk versnelt. Bovendien is het allemaal Klaar via een intuïtief, gebruiksvriendelijk platform.

Animaker beste functies

Werk in realtime samen met teamleden om eenvoudig ideeën te delen en content te verfijnen

Vereenvoudig productieworkflows en genereer video's van hoge kwaliteit met innovatieve AI-tools voor scriptschrijven en voice-overs

Eenvoudig scènes voor uw video's maken en aanpassen met Animaker's scènebouwer

Animaker limieten

Sommige gebruikers vinden het bereik van animaties en effecten beperkt in vergelijking met andere geavanceerde platforms

Complexe animaties kunnen leiden tot langere rendertijden, wat de productiviteit kan vertragen

Animaker prijzen

Gratis : gratis

: gratis Basis : $27/maand

: $27/maand Starter : $45/maand

: $45/maand Pro : $79/maand

: $79/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Animaker beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (700+ beoordelingen)

4.7/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (200+ beoordelingen)

5. VideoScribe (Beste voor whiteboard animatie-uitleg)

via

VideoScribe

De gebruikersvriendelijke interface van VideoScribe richt zich op docenten, marketeers en makers van content, waardoor het toegankelijk is voor iedereen die boeiende whiteboard explainer-video's wil produceren.

Videoscribe onderscheidt zich door zijn unieke functies: automatische handanimaties die een getekend effect simuleren, voice-over synchronisatie voor naadloze audio-visuele uitlijning, en flexibele branding opties waarmee gebruikers hun logo's kunnen integreren en kleuren op maat kunnen maken.

VideoScribe beste functies

Gemakkelijk boeiende whiteboard animaties maken met drag-and-drop interfaces

Moeiteloos afbeeldingen, tekst en muziek toevoegen

Snel aan de slag met een uitgebreide bibliotheek van afbeeldingen en sjablonen voor verschillende thema's

Integreer met andere platforms, zoals PowerPoint, om de bruikbaarheid uit te breiden en bestaande content op te nemen in nieuwe video projecten

VideoScribe beperkingen

Af en toe problemen met de prestaties, zoals vertragingen tijdens complexe projecten, die de werkstroom kunnen verstoren

Sommige functies zijn niet onmiddellijk intuïtief, waardoor gebruikers tijd nodig hebben om zich te bekwamen

VideoScribe prijzen

Gratis proefversie

proefversie Pluspunten : $26,15/maand per gebruiker

: $26,15/maand per gebruiker Pro: $39,22/maand per gebruiker

VideoScribe beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (60+ beoordelingen)

4.1/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (50+ beoordelingen)

6. Powtoon (het beste voor interactieve geanimeerde video's met uitleg)

via

Powtoon

Powtoon is goed wanneer je klikbare knoppen en koppelingen wilt toevoegen om de video boeiender te maken.

Of je nu tutorials of marketingpresentaties maakt, Powtoon biedt flexibiliteit om video's te ontwerpen die zowel visueel dynamisch als interactief zijn.

Powtoon beste functies

Maak gebruik van een bibliotheek met tekens en rekwisieten om uw video's te maken

Verken een uitgebreid bereik van aanpasbare sjablonen die zijn ontworpen voor verschillende thema's, zoals bedrijfspresentaties, educatieve video's en content voor sociale media

Maak vloeiende en professioneel ogende animaties met geavanceerde animatietechnieken, waaronder bewegingspaden en timingaanpassingen

Powtoon-beperkingen

De gratis versie limiet op het aantal exports en bevat watermerken op video's

Af en toe problemen met de prestaties bij grote projecten, omdat de software kan vertragen of bevriezen bij het verwerken van activa met een hoge resolutie

Powtoon prijzen

Lite : $50/maand

: $50/maand Professioneel : $190/maand

: $190/maand Business: $120/maand (jaarlijks gefactureerd)

Powtoon beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

4.4/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

Ook lezen: Wat zijn de beste gratis schermrecorders zonder watermerken?

7. Vyond (het beste voor geanimeerde video's van businesskwaliteit)

via

Vyond

Vyond is een animatietool waarmee gebruikers boeiende geanimeerde video's kunnen maken voor verschillende toepassingen, zoals marketing, training en interne communicatie.

De intuïtieve interface en rijke functies stellen zowel beginnende als ervaren makers in staat om animaties van hoge kwaliteit te maken die het publiek boeien.

Vyond onderscheidt zich door zijn veelzijdigheid, waarmee gebruikers complexe ideeën op een visueel aantrekkelijke manier kunnen overbrengen.

Vyond beste functies

Vereenvoudig het aanmaken van video's met de tekst-naar-spraak functie die geschreven scripts omzet in natuurlijk klinkende voiceovers

Pas geanimeerde tekens aan met een indrukwekkend detailniveau, door fysieke kenmerken en kledingstijlen aan te passen om de doelgroep of merkidentiteit beter te weerspiegelen

Maak verschillende soorten video's met een uitgebreide bibliotheek van kant-en-klare sjablonen en middelen voor verschillende sectoren

Voorbij de limieten van Vyond

Steile leercurve voor gebruikers die niet bekend zijn met animatiesoftware, omdat het onder de knie krijgen van alle functies en gereedschappen tijd en oefening kan kosten

Prijzen van Vyond

Essential : $49/gebruiker per maand

: $49/gebruiker per maand Premium : $89/gebruiker per maand

: $89/gebruiker per maand Professioneel : $179/gebruiker per maand

: $179/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Vyond beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

4.7/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

8. Runway AI (Het beste in het benutten van AI voor automatisering)

via

Startbaan AI

Runway AI is gespecialiseerd in onderzoek en technologieën op het gebied van generatieve kunstmatige intelligentie en richt zich op het maken van producten en modellen voor het genereren van video's, afbeeldingen en verschillende multimedia content.

De tools van Runway AI zijn ontworpen om makers van content te helpen ideeën te verkennen in bijna realtime en productieklare middelen te genereren met snelheid, controle en natuurgetrouwheid.

Runway AI beste functies

Automatiseer tijdrovende taken, zoals het verwijderen van objecten en het vervangen van achtergronden, met geavanceerde AI-technologie

Kies uit meer dan 30 verschillende tools die direct in je browser beschikbaar zijn, waaronder direct rotoscoping, motion bijhouden en transcriptie

Werk naadloos samen met teamleden in realtime, voor directe feedback en vereenvoudiging video communicatie tijdens het bewerkingsproces

Baan AI limieten

Grote projecten kunnen vertraging veroorzaken, waardoor de werkstroom wordt verstoord en de productiviteit wordt beïnvloed

De uitgebreide functieset kan overweldigend zijn voor beginners, waardoor het tijd kost om de mogelijkheden van de software volledig te begrijpen

Prijzen van Runway AI

Basic

Standaard : $15/gebruiker per maand

: $15/gebruiker per maand Pro : $35/gebruiker per maand

: $35/gebruiker per maand Unlimited : $95/gebruiker per maand

: $95/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Runway AI beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Renderforest (Beste voor merkconsistentie)

via

Renderforest

Renderforest is een goede optie voor iedereen die snel uitlegvideo's wil maken. De automatiseringstools zijn vooral handig voor bedrijven die content van hoge kwaliteit willen produceren zonder uitgebreide kennis van bewerking.

Deze gratis software voor uitlegvideo's staat bekend om zijn uitgebreide bibliotheek met sjablonen, aanpasbare brandingopties en gebruiksvriendelijke drag-and-drop interface.

Renderforest beste functies

Maak snel video's door simpelweg je script in te voeren of sjablonen te kiezen. Deze functie vermindert de productietijd aanzienlijk en stroomlijnt het proces voor het aanmaken van video's

Genereer een verscheidenheid aan video formats, waaronder promotievideo's, diavoorstellingen en muziek visualisaties

In realtime samenwerken met teamleden, zodat je tijdens het bewerkingsproces onmiddellijk feedback en aanpassingen kunt geven

Renderforest beperkingen

Geavanceerde functies voor bewerking zijn enigszins beperkt, wat gebruikers kan frustreren die meer controle over hun projecten willen

De gratis versie produceert uitvoer van lagere kwaliteit, die mogelijk niet geschikt is voor professioneel gebruik

Renderforest prijzen

Free voor altijd

voor altijd Lite : $14,99/gebruiker per maand

: $14,99/gebruiker per maand Pro : $29,99/gebruiker per maand

: $29,99/gebruiker per maand Business: $34,99/maand

Renderforest beoordelingen en recensies

Capterra: 4.8/5 (400+ beoordelingen)

4.8/5 (400+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

10. Biteable (het beste voor snelle marketingvideo's)

via

Bijtbaar

Biteable is de ideale oplossing voor wie levendige explainer video's nodig heeft die onmiddellijk de aandacht trekken.

Dit platform biedt een grote selectie van geanimeerde scènes die geschikt zijn voor verschillende sectoren, zodat makers verhalen kunnen maken die weerklank vinden.

Biteable beste functies

Vereenvoudig feedback en iteraties door teamleden uit te nodigen om samen te werken aan projecten

Toegang tot stockmateriaal en muziek van hoge kwaliteit om uitlegvideo's te maken met professionele multimedia-elementen

Snel voice-overs opnemen en toevoegen aan je video's met ingebouwde voice-overtools

Biteable limieten

De gratis versie beperkt de toegang tot bepaalde sjablonen en functies, wat een belemmering kan vormen voor gebruikers die op zoek zijn naar volledige functie zonder toewijzing

Gebruikers hebben soms vertragingen bij het renderen aangetroffen, vooral bij complexere video's

Prijzen van Biteable

Pro : $29/gebruiker per maand

: $29/gebruiker per maand Premium : $99/gebruiker per maand

: $99/gebruiker per maand Business: Aangepaste prijzen

Bijtbare beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.1/5 (40+ recensies)

11. Synthesia (het beste voor AI-gegenereerde video's)

via

Synthesia

Als u video's met een menselijk tintje wilt maken zonder te filmen, is Synthesia het antwoord.

Met dit AI-gestuurde platform kunnen gebruikers realistische avatars genereren die content in meerdere talen kunnen presenteren. Voer je script in en Synthesia genereert automatisch een video met behulp van AI, waardoor het ongelooflijk efficiënt is voor bedrijven die snel content moeten produceren

Synthesia beste functies

Creëer levensechte avatars die je script in verschillende talen kunnen uitspreken, voor een betere toegankelijkheid voor een wereldwijd publiek

Achtergronden, rekwisieten en visuele elementen aanpassen aan uw merk of boodschap, voor een unieke presentatiestijl

Integreer Synthesia naadloos met LMS-platforms om interactief trainingsmateriaal te creëren

Synthesia beperkingen

Abonnementen kunnen relatief hoog zijn, wat misschien niet haalbaar is voor kleinere bedrijven of individuele makers

Gebruikers vinden de door AI gegenereerde avatars mogelijk minder authentiek dan echte acteurs, wat afbreuk kan doen aan de persoonlijke benadering die sommige projecten vereisen

Synthesia prijzen

Gratis abonnement

abonnement Starters : $29/gebruiker per maand

: $29/gebruiker per maand Maker : $89/maand per gebruiker

: $89/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Synthesia beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (1.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

12. Wideo (het beste voor visueel aantrekkelijke video's)

via

Wideo

Wideo is een cloud-gebaseerd platform voor het aanmaken van video's waarmee gebruikers geanimeerde explainer-video's kunnen maken zonder technische vaardigheden. Het biedt een gebruiksvriendelijke interface met een drag-and-drop editor, waardoor het voor iedereen gemakkelijk is om professioneel ogende video's te maken.

Deze softwareoplossing voor uitlegvideo's biedt een balans tussen creativiteit en functie, waardoor het ideaal is voor het maken van boeiende visuele verhalen.

Wideo beste functies

Organiseer en herschik video's gemakkelijk met de scènebeheertool

Geluidseffecten en voice-overs moeiteloos afstemmen op de beelden met audiosynchronisatie

Kijkerbetrokkenheid en prestatiecijfers bijhouden met de ingebouwde analysetool

Wideo limieten

De gratis versie beperkt de exportkwaliteit, wat de bruikbaarheid voor professionele presentaties of marketingmateriaal kan limieten

Prijzen van Wideo

Gratis abonnement

abonnement Basis : $59/maand per gebruiker

: $59/maand per gebruiker Pro : $99/maand per gebruiker

: $99/maand per gebruiker Pro +: $199/maand per gebruiker

+: $199/maand per gebruiker Business: Aangepaste prijzen

Wideo beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (50+ beoordelingen)

: 4.3/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (40+ beoordelingen)

13. Moovly (Beste voor naadloze mix van video en animatie)

Via

Moovly

Moovly is een softwareplatform voor explainer video's, speciaal ontwikkeld voor teams die gezamenlijk video's willen produceren. Het maakt simultane bewerking mogelijk, wat het makkelijker maakt voor groepsprojecten waarbij onmiddellijke feedback cruciaal is.

Bovendien maakt de API integratie met andere applicaties mogelijk, waardoor workflows vereenvoudigd worden voor technisch onderlegde gebruikers en bedrijven die hun videoproductieprocessen willen automatiseren.

Moovly beste functies

Bewerk video's rechtstreeks in je browser met Moovly Studio - geen installaties, updates of plugins nodig

Converteer tekst naar voice-over met één klik. Kies uit meerdere stemmen in meer dan 20 talen, met behulp van AI-gestuurde tekst-naar-spraak om natuurlijke audio te produceren

Toegang tot mediabibliotheek met miljoenen stockafbeeldingen, geluiden en video's

Vereenvoudig bestandsbeheer dankzij integraties met verschillende toepassingen van derden, zoals Dropbox en Google Drive

Moovly beperkingen

Sommige gebruikers hebben erop gewezen dat de abonnementskosten relatief hoog kunnen zijn in vergelijking met soortgelijke platforms

Hoewel de interface over het algemeen gebruiksvriendelijk is, kunnen nieuwe gebruikers moeite hebben met het navigeren door de uitgebreide functies die beschikbaar zijn

Moovly prijzen

Gratis abonnement

abonnement Betaal als je gaat: $25/video

$25/video Abonnement : $99/gebruiker per maand

: $99/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Moovly beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (70+ beoordelingen)

: 4.5/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (60+ beoordelingen)

14. Rawshorts (het beste voor AI-ondersteunde video's aanmaken)

via

Rawshorts

Rawshorts is een innovatief platform dat is ontworpen om het productieproces van video te vereenvoudigen. Met zijn intuïtieve interface en krachtige AI-gestuurde mogelijkheden stelt Rawshorts gebruikers in staat om moeiteloos geanimeerde video's van professionele kwaliteit te maken.

De belangrijkste mogelijkheden zijn video's genereren vanuit tekst, afbeeldingen of clips, en hoogwaardige afbeeldingen genereren vanuit eenvoudige aanwijzingen. Voor audioliefhebbers biedt het tools om rijke audio content te verbeteren en te creëren.

Rawshorts beste functies

Genereer uitlegvideo's met behulp van AI door tekst automatisch om te zetten in geanimeerde videoscripts, waardoor het aanmaken van video's wordt gestroomlijnd

Pas je video's snel aan met een uitgebreide bibliotheek van vooraf gemaakte sjablonen en middelen

Krijg toegang tot gedetailleerde analyses, zoals weergaven, betrokkenheidspercentages en kijkerdemografie na publicatie, om toekomstige contentstrategieën te optimaliseren

Rawshorts beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor geavanceerde gebruikers die op zoek zijn naar ingewikkelde ontwerpmogelijkheden

Het ontbreekt aan uitgebreide ondersteuning voor complexe animaties, wat meer geavanceerde video projecten kan beperken

Rawshorts prijzen

Starter : Gratis proefversie

: Gratis proefversie Essential : $49/gebruiker per maand

: $49/gebruiker per maand Business: $89/gebruiker per maand

Rawshorts beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

15. Adobe Express (het beste voor video's van professionele kwaliteit)

via

Adobe

Adobe Express is een veelzijdig platform om boeiende video's te maken. Deze gebruiksvriendelijke tool combineert krachtige bewerkingsmogelijkheden met een schat aan hulpmiddelen, zodat gebruikers - van ondernemers tot docenten - hun ideeën kunnen omzetten in overtuigende visuele verhalen.

Het vereenvoudigt het aanmaken van sociale mediaposts, grafische ontwerpen, video's en fotobewerkingen met intuïtieve tools. Door gebruik te maken van AI-functies van Adobe Firefly kunnen gebruikers taken automatiseren en moeiteloos uniek artwork genereren.

Adobe Express beste functies

Bewerk videoclips met precisie met behulp van de functie Tijdlijn, waarmee je eenvoudig beelden kunt trimmen, splitsen en herschikken voor een naadloze werkstroom

Voeg moeiteloos voice-overs en soundtracks toe met de ingebouwde audiogereedschappen om geluid rechtstreeks in het platform op te nemen en te bewerken

Integreer met Adobe's Creative Cloud en werk naadloos met platforms als InDesign en Lightroom

Adobe Express limieten

Abonnementskosten kunnen een overweging zijn voor gebruikers die slechts af en toe basistools voor het aanmaken van video nodig hebben

Verwarring met de gebruikersinterface wordt gerapporteerd door nieuwe gebruikers, vooral bij het navigeren door alle functies en opties

Prijzen Adobe Express

Gratis : Gratis

: Gratis Premium : $9,99/gebruiker per maand

: $9,99/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Adobe Express beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (400+ beoordelingen)

: 4.5/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

De perfecte video uitleggen kiezen Software

Uiteindelijk hangt het kiezen van de juiste software voor uitlegvideo's af van je specifieke behoeften, of het nu gaat om samenwerking, animatiestijl of AI-gestuurde tools.

Elk platform heeft zijn eigen unieke sterke punten en of je nu dynamische animaties of meer rechttoe rechtaan storytelling zoekt, er is een tool voor jou.

Verken je opties, test ze uit en vind degene die het beste bij je stijl en doelen past.

Maar als je niet alleen de voordelen van het aanmaken van video's wilt ervaren, maar ook die van projectmanagement en projecttaken, kijk dan eens naar ClickUp! Met aanpasbare functies zoals Clips, Brain en tools voor rapportage kan het aanmaken van verklarende video's gemakkelijker zijn dan ooit.

Aanmelden bij ClickUp

vandaag nog!