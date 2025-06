30+ grappigste Zoom memes om je volgende virtuele vergadering op te vrolijken

Vergaderingen zijn zelden het hoogtepunt van iemands dag. Ze voelen vaak aan als uithoudingstests, gevuld met eindeloze discussies en raakvlakken die nergens toe leiden.

Maar omdat we er niet aan kunnen ontsnappen, is een goed gevoel voor humor de beste manier om vergaderingen te overleven. Want als je er niet onderuit kunt, lach je er maar doorheen!

Moppen delen tijdens de vergadering is misschien niet haalbaar (tenzij je baas of manager supercool is). Maar, het is altijd goed om klaar te staan met de perfecte meme, voor het geval dat. 😉

We hebben een verzameling samengesteld van grappige en relateerbare memes over werk gerelateerd aan Zoom om je pauzes te verlevendigen en je te laten lachen. Veel plezier!

Waarom Zoom memes de ultieme virtuele ijsbrekers zijn

Gesprekken in Zoom missen vaak de persoonlijke touch van persoonlijke interacties, wat leidt tot stroeve gesprekken. De energie erin houden en iedereen betrekken bij virtuele vergaderingen kan moeilijk zijn. Een hilarische meme of video kan de sfeer echter direct verlichten.

Een beetje humor op Zoom maakt van een saaie vergadering een gedenkwaardige ervaring en versterkt de teambanden. Dit is waarom memes voor vergaderingen met Zoom een revolutie betekenen voor uw virtuele bijeenkomsten:

Zoom-moeheid bestaat echt

Laten we eerlijk zijn: eindeloze vergaderingen in Zoom kunnen vermoeiend zijn. De constante schermtijd, ongemakkelijke stiltes en lange presentaties kunnen je mentaal uitputten. Dat is waar Vermoeidheid door zoomen begint. Maar een goed geplaatste meme of video kan wonderen doen.

dr. Rob Fazio, de auteur van BullyProof, wijst erop dat humor geweldig is om een burn-out te verminderen. Het onderzoek Humor Use Moderates the Relation of Stressful Life Events With Psychological Distress laat zien dat humor zowel het fysieke ongemak als de psychologische stress kan verlichten hoe we stressvolle gebeurtenissen ervaren .

Een hilarische meme of video in de chatten kan de eentonigheid doorbreken en iedereen een broodnodige pauze geven. Het is een eenvoudige manier om die uitputting van je af te schudden en een beetje plezier terug te brengen in de vergadering, waardoor het minder als een karwei aanvoelt.

Lachen verhoogt het moreel van teams

Het delen van een meme of een snelle mop op het werk tijdens online vergaderingen kan ieders humeur opvrolijken. Zelfs iets als een grappige projectmanagement meme kan iedereen raken die een frustrerende dag heeft gehad met het jongleren met deadlines.

een studie met de titel Humor op de werkplek en organisatorische creativiteit heeft ontdekt dat het opnemen van humor in de werkomgeving niet alleen het doorzettingsvermogen verhoogt, maar ook de creativiteit bevordert. Een goede lach geeft mensen energie, helpt hen om uitdagingen aan te gaan en moedigt innovatief denken aan.

Memes brengen teams dichter bij elkaar

Op afstand werken maakt het soms moeilijk om een persoonlijke verbinding met je team te maken. Zonder ongedwongen chatten of spontane koffiepauzes kan het voelen alsof je een persoonlijk tintje mist. Dat is waar memes om de hoek komen kijken!

Deel een relateerbare meme uit Zoom of doe mee aan een snelle ronde van leuke ijsbrekers kunnen momenten van gedeelde humor creëren.

Amusante uitwisselingen zorgen ervoor dat collega's zich meer verbonden voelen en bevorderen het gemeenschapsgevoel, zelfs als je kilometers van elkaar verwijderd bent. Het is een geweldige manier om iedereen eraan te herinneren dat jullie ondanks de afstand nog steeds een team zijn, alleen met een beetje meer virtueel plezier!

Bron

2. Niets dan hartzeer!

Bron

2. Goed, dan knik ik en geef ik een ongemakkelijke glimlach!

bron

3. Lang verhaal kort, ik heb het overleefd!

Bron

4. De Lockdown-blues gaat eindelijk weg. Maar zijn ze dat eigenlijk wel? 👀

Bron

Wat snelle Zoom weetjes voor jou:

👖 Uit een Fishbowl-enquête bleek dat 1 op de 10 mensen (9,6%) geen broek draagt tijdens Zoom-gesprekken 💻 De rasterweergave van Zoom wordt vaak vergeleken met de Brady Bunch, een sitcom die in 1969 werd uitgezonden eric Yuan noemde het bedrijf eerst Saasbee Inc in plaats van Zoom

Maak kennis met de Brady Bunch, mensen die al op het 'net' zaten voordat wij aan het net dachten!

Memes voor elk type gebruiker van Zoom

Elke gebruiker van Zoom heeft unieke eigenaardigheden en gewoontes. Of je nu de enthousiaste deelnemer bent, de eeuwige multitasker of degene die in pyjama verschijnt, er is een meme voor jou.

Deze humoristische kijk op onze verschillende Zoom-persoonlijkheden zorgt voor een glimlach en creëert een gemeenschapsgevoel onder collega's die elkaars Zoom-grappen kunnen begrijpen.

9. Eens een genie, altijd een genie!

Bron

10. Als ik het gevonden heb, is het voorbij voor jullie..

Bron

11. Niets, ik ben gewoon aan het stressen!

bron

12. Dat heb ik al gedaan!

Bron

14. De strijd is echt!

Bron

15. Maak er nu een eind aan...🥹

Bron

16. Ik kan het niet geloven!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image16-2.png Zoom meme: Mijn voorouders kijken hoe ik ja oefen voordat ik mijn mond opendoe /%img/ Bron

17. Nou, ja, dat ben ik echt!

Bron

Technische problemen Zoom Memes

Technische problemen zijn een onvermijdelijk onderdeel van Vergaderingen via Zoom . Deze momenten kunnen frustrerend maar ook komisch zijn, van bevroren schermen tot haperende audio.

De memes over technische problemen met Zoom sluiten perfect aan bij deze gedeelde ervaringen van paniek en verwarring en herinneren ons eraan dat we niet de enigen zijn die af en toe met een technische hik te maken hebben.

18. Zucht!

Bron

22. Ik kan mijn gezicht nooit meer laten zien

Bron 📍Een vriendelijke herinnering: Zorg ervoor dat je je omgeving controleert voordat je op de knop 'Deelnemen' klikt! 😅

Zoom achtergrond mislukt memes

Zoom achtergronden kunnen een bron van creativiteit of schaamte zijn, afhankelijk van de dag. Of het nu een onbedoeld kijkje in je huiselijke leven is of een over-the-top virtuele achtergrond, deze memes belichten de humoristische kant van achtergrondfiasco's.

24. Op dit moment kan het me niet meer schelen..

Bron

28. Hallo! Kun je mijn inspanningen erkennen?

Bron

Thuiswerkmemes Perfect voor Zoomgesprekken

Thuiswerken heeft zo zijn voordelen, maar ook zijn eigen uitdagingen.

Deze thuiswerk memes geven de essentie weer van het jongleren met werkverantwoordelijkheden en afleiding thuis tijdens Zoom gesprekken . Ze brengen humor in de strijd om dat ongrijpbare evenwicht te vinden en herinneren ons eraan dat we allemaal samen in deze unieke situatie zitten.

29. Comfort verhoogt mijn productiviteit, ik zweer het!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image18-1-1400x788.png Zoom meme: Zoom vergadering bijwonen in een deken /$$$img/ Bron

30. We voelen je!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image14-1-1400x788.png Zoom meme: Huilen terwijl je je klaarmaakt voor een vergadering /$$$img/ Bron

31. Kun je het alsjeblieft voor één keer doen?

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image21.jpg Zoom meme: Collega kan zichzelf niet unmuten /$$$img/ Bron

32. De nieuwe normaal!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image22-1-1400x788.png Kinderen klampen zich vast terwijl je in een Zoom vergadering zit meme /%img/ Bron

33. Wie verkoopt onze geheimen?

Bron

34. Mijn levensverhaal!

Bron

35. Welkom in mijn nederige onderkomen..

Bron

Baas en manager Zoom memes

Zoomen vergaderingen met bazen en managers kan een lastige dans zijn. Hier zijn enkele memes die de draak steken met de vaak ongemakkelijke dynamiek van het bespreken van serieuze zaken in een virtuele instelling .

36. Ben ik... ben ik niet belangrijk?

Bron

37. Gewoon weer een Monday!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image32-1400x788.png Notulen vergadering Zoom meme /%img/ Bron

38. Zorg dat je feiten kloppen!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image7-3.png Je hebt een Zoom gesprek met mij meme /%img/ Bron

39. Dat bedoel ik nou!

Bron

40. Ik kan me niet herinneren dat ik me hiervoor heb opgegeven!

Bron Lees meer: Niet zo geïnteresseerd in Zoom? Bekijk deze 14 Beste Zoom alternatieven

Beste manieren om memo's te delen in virtuele vergaderingen

Het opnemen van memes in virtuele vergaderingen kan humor en persoonlijkheid toevoegen aan discussies, waardoor ze boeiender en toegankelijker worden. Echter, het volgen van best practices en chatten is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de humor bij alle betrokkenen positief overkomt.

Door je aan goede praktijken te houden, kun je een inclusieve omgeving creëren waarin alle leden van het team zich op hun gemak voelen om deel te nemen, terwijl de professionaliteit behouden blijft.

Hieronder volgen enkele essentiële tips om vergaderingen effectief te leiden met behulp van ClickUp . Met deze tips kunt u ervoor zorgen dat iedereen geniet van een goede lach terwijl u gefocust blijft op de Taak die u moet uitvoeren.

Gebruik geïntegreerde chatten voor delen in realtime

Weet je wat erger is dan een saaie meme? Een slecht getimede meme!

Vermijd het sturen van willekeurige memes zonder context. ClickUp chatten komt hier te hulp. Het integreert berichten, Taken en Documenten op één plek zodat u informatie (en memes) in realtime kunt delen, waardoor het gemakkelijk is om precies de juiste context toe te voegen.

beheer alle Taken, Documenten en Gesprekken op één plaats met ClickUp Chat_

Met gekoppelde gesprekken en taken blijven uw gesprekken gekoppeld aan het relevante werk, zodat er niets verloren gaat in de warboel. En dankzij de mogelijkheid om berichten om te zetten in taken, kan zelfs een casual chat of een grappige meme die een briljant idee inspireert, worden omgezet in een uitvoerbare Taak.

Ondertussen, ClickUp Brein , ClickUp's ingebouwde AI assistent, legt de context van de vergadering vast en genereert actiepunten, waardoor u de moeite van het handmatig aanmaken van taken bespaart.

Maak aantekeningen met ClickUp Brain en vat uw content in een paar seconden samen

Een deel van het gesprek gemist?

De AI CatchUp functie biedt een snelle samenvatting van de sleutelpunten van het kanaal of specifieke thread zodat niemand achterop raakt. Als uw chatten overvol wordt, identificeert AI CleanUp de belangrijke updates en actiepunten, zodat alles georganiseerd en efficiënt blijft.

Zet de toon in een vroeg stadium

Bij het delen van memes in virtuele vergaderingen kan de manier waarop u begint de hele sessie vorm geven.

Beginnen met een leuke en sympathieke meme creëert een meer ontspannen sfeer en helpt om eventuele ongemakkelijkheid of spanning weg te nemen. Het geeft uw team het signaal dat de vergadering niet alleen maar zakelijk zal zijn en kan momenten van lichtzinnigheid bevatten.

Als de gastheer bijvoorbeeld aan het begin terloops vermeldt dat het een lange vergadering kan worden, stuur dan deze meme:

Bron Dat gezegd hebbende, is het essentieel om de juiste balans te vinden. Hoewel een leuke meme de stemming kan opvrolijken, mag het de focus van de vergadering niet volledig laten ontsporen.

De meme moet de omgeving verbeteren, maar toch iedereen bij de les houden. Als je te sterk begint of van het onderwerp afdwaalt met iets te geks, kan het de indruk wekken dat de vergadering richting mist.

De toon vroeg zetten met een gepaste, goed getimede meme helpt een positieve sfeer te creëren en stimuleert betrokkenheid, terwijl je ook het juiste niveau van professionaliteit behoudt.

Ken uw publiek

Niet elke groep reageert op dezelfde manier op humor, en wat voor het ene team grappig is, kan bij een ander team flets overkomen. Denk na over de persoonlijkheden in de kamer voordat je een deel van je verhaal vertelt.

Is dit een informeel team dat graag lacht, of is de groep formeler en zakelijker?

Je meme aanpassen aan de stemming van je publiek is de sleutel om ervoor te zorgen dat je humor goed aankomt. Hier lees je hoe je dat doet:

📌 In een vergadering met collega's die je goed kentl, deel je misschien een meme die verwijst naar een binnenpretje of een specifieke uitdaging op het werk die jullie allemaal hebben meegemaakt

Als het een gemengde groep is of een vergadering met een client, houd het dan bij meer neutrale, universeel relateerbare memes. Cultuurverschillen en generatieverschillen kunnen van invloed zijn op hoe humor wordt ervaren, dus het is belangrijk om iets te kiezen dat iedereen begrijpt en leuk vindt

Als u uw publiek kent en uw memes zorgvuldig kiest, kunt u ze gebruiken als een krachtig hulpmiddel om een goede verstandhouding op te bouwen en virtuele vergaderingen boeiender te maken zonder het risico te lopen op ongemakkelijkheid of verwarring.

Organiseer meme-discussies op kanalen

Het organiseren van meme-discussies in speciale kanalen kan communicatie stroomlijnen en een leuke, boeiende sfeer creëren tijdens virtuele vergaderingen. Stel je voor dat je een ruimte hebt waar je alleen werkgerelateerde memes, inside jokes of zelfs luchtig commentaar op lopende projecten kunt delen.

Resultaat? Het wordt gemakkelijker om relevante memes bij te houden die specifieke gesprekken kunnen verbeteren. Bovendien kun je deze kanalen opnieuw bezoeken om even te lachen of inspiratie op te doen wanneer dat nodig is.

Deze georganiseerde aanpak voorkomt ook dat het delen van memes de belangrijkste gespreksonderwerpen overschaduwt, zodat vergaderingen productiviteit behouden en er toch leuke momenten zijn.

U kunt ClickUp-chatten gebruiken om kanalen of threads aan te maken die specifiek bedoeld zijn voor het delen van meme's binnen uw werkruimte voor projectmanagement. De leden van het team kunnen snel delen en reageren op memes, zodat de werkstroom van het gesprek soepel blijft verlopen. Door plezier in uw werkstroom te integreren, bouwt u aan een meer verbonden en gemotiveerd team, wat leidt tot betere samenwerking en creativiteit. met ClickUp kunt u eenvoudig communiceren met uw team en belanghebbenden met behulp van ClickUp Taken

Zorg ervoor dat iedereen betrokken is

Iedereen betrekken bij virtuele vergaderingen kan een saaie discussie veranderen in een boeiende uitwisseling van ideeën. Als iedereen zich betrokken voelt, is de kans groter dat ze deelnemen, hun gedachten delen en bijdragen aan de algehele energie van de vergadering. Teamleden aanmoedigen om grappige anekdotes of memes met betrekking tot het onderwerp van de vergadering te delen, kan een ontspannen omgeving creëren.

Hier zijn een paar manieren om iedereen erbij te betrekken:

✅ Maak een speciale Chat ruimte op ClickUp waar alle leden van het team Zoom memes kunnen delen en deel kunnen nemen aan de lol zonder de werk discussies te verstoren

✅ Maak aangewezen meme hosts voor wekelijkse vergaderingen op Zoom die ten minste één meme delen om gesprekken op gang te brengen

✅ Doe 'Meme van de maand stem'-sessies waarbij elk lid stemt voor de beste Zoom meme. Het lid van het team dat de meeste stemmen krijgt, kan de titel 'Meme Master' en een beloning krijgen; dit houdt iedereen betrokken

deel grappige memes op basis van de eigenaardigheden van individuele teamleden en tag ze. Als een lid van het team bijvoorbeeld dezelfde virtuele achtergrond heeft als jij, kun je deze meme delen:

Bron Hoewel het belangrijk is om een vleugje humor toe te voegen aan teamvergaderingen, moet je er ook voor zorgen dat de vergadering haar doel bereikt. Iedereen moet weggaan met een duidelijk begrip van hun actiepunten en verantwoordelijkheden.

Dit is waar ClickUp Vergaderingen kan helpen. Je kunt het gebruiken om aantekeningen van vergaderingen te noteren en samen te vatten, taken te maken en toe te wijzen op basis van actiepunten die tijdens vergaderingen zijn besproken, checklists te maken om belangrijke items tijdens een vergadering te bespreken en terugkerende taken te maken voor vergaderingen in Zoom.

Onthoud: een goed betrokken team is een productief team! Laten we er dus voor zorgen dat iedereen een plaats heeft aan de virtuele tafel en dat die innovatieve ideeën blijven stromen!

Integreer ClickUp met Zoom voor naadloze vergaderingen

Als het op virtuele vergaderingen aankomt, kan georganiseerd blijven het verschil maken - vooral als u tussen de gesprekken door een of twee meme's wilt opnemen! ClickUp integreren met Zoom houdt uw communicatie, taken en plezier allemaal op één plek. Hier wordt stap voor stap uitgelegd hoe het te doen:

➡️ Stap 1: Schakel de Zoom ClickApp in

Ga eerst naar de instellingen van je Werkruimte (als je een beheerder of eigenaar van de werkruimte bent). Scroll in het gedeelte ClickApps naar beneden totdat je Zoom vindt en schakel deze in. Je kunt het inschakelen voor elke ruimte die je nodig hebt. Zodra dat klaar is, verschijnt er een klein Zoom-pictogram in elke ClickUp-taak en kun je zelfs /zoom in een chat typen om direct vergaderingen te starten. Makkelijk, toch?

➡️ Stap 2: Zoom verbinden met ClickUp

Ga nu naar Instellingen onder "Mijn Apps" en zoek Zoom. Klik op Verbinden, log in op je Zoom account en accepteer het verzoek om ClickUp met Zoom te verbinden. Voilà! Uw accounts zijn nu gesynchroniseerd.

➡️ Stap 3: Start een vergadering met Zoom in ClickUp

Klaar om een vergadering te starten? Open gewoon een willekeurige Taak, klik op het Zoom pictogram en u kunt aan de slag. Geen gedoe meer tussen platforms-alles op één plek, zodat u tijd en moeite bespaart.

Je kunt Zoom-integratie gebruiken om herinneringen te sturen voor veelvoorkomende problemen tijdens gesprekken. Als sommige leden van je team bijvoorbeeld te laat komen op vergaderingen, kun je deze meme delen.

bron Het beste aan de integratie van Zoom met ClickUp is hoe het je werkstroom stroomlijnt. U krijgt niet alleen naadloze videogesprekken; u kunt ook uw projecten beheren en de voortgang bijhouden tijdens en na vergaderingen.

Deze integratie is niet alleen bedoeld om vergaderingen bij te houden; het helpt u georganiseerd te blijven van begin tot eind!

Verhoog de betrokkenheid met ClickUp AI

Wanneer u in een virtuele vergadering zit, kan het lastig zijn om de juiste balans te vinden tussen productiviteit en plezier. Dat is waar ClickUp Brain van pas komt. Het helpt u op de hoogte te blijven van wat er wordt besproken, dus zelfs als een meme het ijs breekt, kunt u snel weer overgaan tot de orde van de dag zonder een slag te missen.

Met ClickUp's AI Knowledge Manager hoeft u niet door meerdere chatvensters of bestanden te bladeren om antwoorden te vinden. Stel gewoon een vraag en AI geeft relevante, contextuele antwoorden op basis van de gegevens in uw werkruimte.

Of het team nu ideeën aan het brainstormen is of een grappige meme aan het delen is, je hebt meteen de informatie die je nodig hebt en houdt het gesprek op de rails zonder onnodig heen-en-weer gepraat.

En dan zijn er nog de AI-aangedreven samenvattingen, die lange threads of documenten automatisch samenvatten tot sleutelpunten. In plaats van aantekeningen te maken tijdens een levendige chatsessie of updates te missen terwijl iedereen lacht om een gedeelde meme, zorgt ClickUp AI ervoor dat u op de hoogte blijft.

commentaar samenvatten in ClickUp AI om de taken bij te houden_

Bovendien kan ClickUp AI met gepersonaliseerde stand-ups snelle updates over uw werk genereren, zodat het team op de hoogte blijft van uw voortgang. Het is een geweldige manier om het team op één lijn te houden, zodat u meer ruimte hebt om van de lichtere momenten te genieten zonder de sleutelupdates uit het oog te verliezen.

Respecteer tijd en productiviteit

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt: een virtuele vergadering begint met goede bedoelingen, maar op de een of andere manier leiden een of twee memes tot een onverwachte omweg in een konijnenhol van gelach en afleiding. Hoewel het delen van memes de stemming kan verbeteren, is het cruciaal om tijd en productiviteit te respecteren om de vergadering op schema te houden.

Een goed getimede meme kan een gevoel van kameraadschap creëren, maar te veel memes kunnen de focus doen ontsporen.

Hier zijn enkele tips om afleiding te voorkomen tijdens het delen van memes:

✅ Stel aan het begin van de vergadering duidelijke verwachtingen over hoeveel tijd kan worden besteed aan ontspanningsmomenten. Dit respecteert niet alleen ieders tijd, maar zorgt er ook voor dat de vergadering productief blijft

✅ Versterk een cultuur van respect waarin iedereen de waarde erkent van de bijdragen en tijdsbesteding van de leden van het team

stimuleer leden van het team om deel te nemen aan discussies terwijl u de agenda in de gaten houdt. Deze aanpak houdt de vaart erin en zorgt ervoor dat gesprekken relevant blijven, waardoor de vergadering zo effectief mogelijk is

Een handig hulpmiddel om de productiviteit te verhogen is de ClickUp Werknemer Dagelijkse Activiteiten Rapport Sjabloon . Met dit sjabloon kunnen de leden van een team hun dagelijkse bijdragen bijhouden, waardoor hiaten in de productiviteit worden opgespoord en er minder lange vergaderingen over individuele taken nodig zijn.

Het bevat drie hoofdsecties:

Voltooidingen voor een lijst van voltooide taken met de benodigde tijd en voltooiingsdata

Lopende activiteiten waar de leden van het team hun huidige werk kunnen bijhouden en om hulp kunnen vragen als dat nodig is

Komende activiteiten om toekomstige taken te prioriteren en ervoor te zorgen dat deadlines worden gehaald

Dit sjabloon stroomlijnt het beheer van taken en bevordert betere communicatie, zodat teams elkaars tijd respecteren en een hoge productiviteit behouden.

Minder Zoom, meer productiviteit met ClickUp

Vergaderingen via Zoom kunnen vermoeiend zijn, vooral als er te veel gebruik van wordt gemaakt. Als je een team op afstand of een hybride team hebt, is te veel vertrouwen op Zoom voor communicatie gewoon niet praktisch, vooral als iedereen op verschillende uren werkt of verspreid is over tijdzones. Bovendien kunnen voortdurende videogesprekken je werktijd ernstig inkorten, waardoor je productiviteit in het gedrang komt.

Waarom probeer je ClickUp niet eens in plaats van te verzanden in vergaderingen? Hiermee kunt u de communicatie stroomlijnen, naadloos samenwerken aan projecten en iedereen op de hoogte houden zonder het zoveelste gesprek te hoeven voeren.

ClickUp helpt u productief te blijven en houdt de werkstroom soepel op gang, ongeacht waar uw team werkt. Wacht dus niet langer. Aanmelden voor ClickUp vandaag en voorkom dat u de volgende te-veel-vergaderingen meme wordt!